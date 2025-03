10 mejores alternativas y competidores de Help Scout para PYMES

¿Está buscando un software de help desk que complemente su crecimiento? Aunque Help Scout ha causado sensación en el sector, puede que no sea del gusto de todos.

¿Quizás esté buscando un software de help desk con un toque diferente o algunas funciones extra? Pues estás de suerte. El mundo digital rebosa de alternativas sólidas a Help Scout.

Así que, si está listo para descubrir el próximo software de Help Scout para su empresa.. software de help desk vamos a sumergirnos en estos destacados competidores de Help Scout. ¿Empezamos?

¿Qué es Help Scout?

Te presentamos Help Scout: una pieza clave en el universo de la atención al cliente. En esencia, Help Scout no es una herramienta más del servicio de asistencia; es una plataforma diseñada para fomentar conversaciones genuinas y significativas con los clientes.

Con funciones que facilitan una comunicación fluida y una gestión de tickets intuitiva, Help Scout se ha ganado un lugar en el corazón de muchas empresas.

vía Ayuda Scout Sin embargo, por muy diverso que sea el mundo de las PYMES, rara vez hay una talla única. Algunos equipos pueden encontrar que Help Scout es casi perfecto, pero puede carecer de una o dos funciones que desean, o pueden estar buscando una experiencia de usuario diferente.

Por eso muchas empresas se aventuran a buscar alternativas a Help Scout que se ajusten mejor a sus ritmos y metas operativas.

Así que, aunque Help Scout es genial, exploremos qué más hay ahí fuera esperando a ser su próxima superestrella del servicio de atención al cliente.

Qué buscar en una alternativa a Help Scout

Experiencia de usuario sin fisuras: La mejor software de asistencia técnica y más rápido podrán responder los equipos a las necesidades de los clientes. Busque diseños intuitivos y curvas de aprendizaje mínimas para aumentar la productividad del equipo

10 Mejores Alternativas a Help Scout 2024

Ahora que usted y su equipo de soporte saben a qué deben prestar atención cuando miren hacia un mundo posterior a Help Scout, vamos a presentarles a los contendientes de compatibilidad con el cliente.

1. ClickUp

Ajuste de tareas a repetir por tiempo o evento en ClickUp

ClickUp es más que una alternativa a Help Scout. Es una solución integral hecha a la medida de las empresas que anhelan organización y eficiencia.

Con funciones de escritorio como múltiples personas asignadas, campos personalizados y la posibilidad de priorizar tareas clickUp se ha posicionado como una potencia en el ámbito de la productividad.

Especialmente para equipos de atención al cliente la plataforma ofrece una versatilidad inigualable en comparación con otras alternativas de Help Scout.

Desde la asignación de recursos y gestionar clientes hasta el seguimiento de las incidencias de soporte al cliente, ClickUp garantiza que cada paso se realice sin problemas.

Su interfaz intuitiva y sus sólidas integraciones lo convierten en una opción destacada para los equipos de soporte que buscan algo más que Help Scout.

Las mejores funciones de ClickUp

Delegue tareas en varios miembros del equipo de forma eficaz

Utilice ClickUp Docs para crear su base de conocimientos

Adapte su entorno de trabajo a las necesidades de la empresa con Campos personalizados de ClickUp Distinga entre las tareas críticas y las que pueden esperar

Garantizar un enfoque estructurado de las tareas con Listas de control de tareas ClickUp Combine toda su información y vincule toda su pila tecnológica con integraciones profundas

Cree rápidamente un entorno de servicio de asistencia técnica con el móduloPlantilla del servicio de asistencia ClickUp Asegúrese de que ofrece compatibilidad a sus clientes en cada paso del día con estas plantillas plantillas de recorrido del cliente Limitaciones de ClickUp

La curva de aprendizaje más pronunciada para los principiantes

Las opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para algunos equipos de soporte

La integración con algunas apps de terceros requiere ajustes

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ opiniones)

: 4.7/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2.000+ reseñas)

2. Zendesk

vía Zendesk Zendesk no es sólo otro nombre en la industria de servicio al cliente; es uno de los software de help desk más confiables. Con sus avanzadas funciones de compatibilidad, Zendesk está diseñado desde cero para fomentar y mejorar la comunicación con los clientes.

Se destaca de otras alternativas de Help Scout por su simplicidad, lo que garantiza que cada interacción con el cliente sea eficiente y a la vez personalizada.

Las funciones de adaptabilidad, escalabilidad y análisis avanzado de la plataforma la convierten en una de las mejores opciones para los equipos de soporte de todos los tamaños que buscan una alternativa sólida a Help Scout.

Las mejores funciones de Zendesk

Integre a la perfección todos los canales de comunicación con un completo software de mensajería para clientes

Capacita a los clientes con opciones de autoservicio mediante una herramienta de base de conocimientos incorporada

El chatbot impulsado por IA proporciona respuestas rápidas a todas horas

Las vistas de tickets personalizables le ayudan a clasificar y priorizar los tickets sin esfuerzo, lo que convierte a Zendesk en uno de los mejores software de emisión de tickets del mercado

Compatible con muchas apps de terceros

Obtenga información procesable a partir de datos para mejorar la satisfacción del cliente

Soporte in-app para usuarios móviles

Limitaciones de Zendesk

El precio puede ser alto para equipos pequeños

Algunas funciones avanzadas requieren integraciones

La configuración inicial puede parecer compleja

Precios de Zendesk

Teams: $19/mes por usuario

$19/mes por usuario Crecimiento: $49/mes por usuario

$49/mes por usuario Profesional: $99/mes por usuario

$99/mes por usuario Enterprise: Desde $150/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2: 4.2/5 (más de 400 reseñas)

4.2/5 (más de 400 reseñas) Capterra: 4.3/5 (más de 100 reseñas)

3. Intercom

vía Intercomunicador Intercom es una solución de escritorio que redefine los paradigmas del soporte al cliente.

Centrada en las conversaciones en tiempo real, esta alternativa de Help Scout combina compatibilidad por chat, visitas interactivas a los productos y técnicas matizadas de captación de clientes.

Lo que la distingue es su dedicación a fomentar relaciones genuinas y duraderas. En una era en la que la inmediatez es clave, Intercom garantiza que las empresas puedan captar, atender y satisfacer a sus clientes al instante.

Las mejores funciones de Intercom

Utilice el chat en directo para interactuar con los visitantes en tiempo real y mejorar la experiencia del cliente

Garantice respuestas rápidas las 24 horas del día con chatbots y artículos de la base de conocimientos

Las visitas a los productos le permiten educar a los usuarios directamente desde su aplicación

Envíe contenido relevante a grupos de usuarios específicos

Soporte a medida basado en el comportamiento del usuario

Fusión perfecta con herramientas populares

Comprenda las tendencias y el comportamiento de los clientes

Límites de Intercom

Precio ligeramente más elevado para las nuevas empresas

Las llamadas de audio y vídeo no son funciones nativas

Precios de Intercom

Inicial: $74/mes

$74/mes Pro: Contactar con Intercom para precios

Contactar con Intercom para precios Premium: Contactar con Intercom para precios

Valoraciones y reseñas de Intercom

G2 : 4.5/5 (2.500+ opiniones)

: 4.5/5 (2.500+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (900+ opiniones)

4. Front

vía Front Front revoluciona la comunicación por correo electrónico convirtiéndola en una potente herramienta de colaboración.

Gracias a su enfoque único, los equipos pueden responder sin esfuerzo a correos electrónicos, apps, mensajes de redes sociales e incluso SMS, todo desde un hub centralizado.

La capacidad de integrarse con otras herramientas, realizar un seguimiento analítico y automatizar los flujos de trabajo hace de Front una opción convincente para los equipos que desean mejorar su comunicación con los clientes.

Las mejores funciones de Front

Combina todos los canales en un solo lugar

Colaborar en tiempo real en las respuestas

Automatice los correos electrónicos de seguimiento para ahorrar tiempo

Programe sin problemas sin salir de la plataforma

Profundice en las métricas de rendimiento del equipo

Sincronice con CRM, herramientas de gestión de proyectos, etc

Manténgase conectado en cualquier lugar

Límites de Front

Requiere un cambio de mentalidad respecto al correo electrónico tradicional

Los análisis avanzados son más caros

Puede tener una ligera curva de aprendizaje para los recién llegados

Precios de Front

Inicial : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Crecimiento : 59 $/mes por usuario

: 59 $/mes por usuario Escala : 99 $/mes por usuario

: 99 $/mes por usuario Premier: 299 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Front

G2 : 4.7/5 (1.800+ opiniones)

: 4.7/5 (1.800+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (200+ reseñas)

5. Hiver

vía Hiver Hiver potencia Gmail, transformándolo en un hub de colaboración para el soporte al cliente.

Sin alejarse de la familiaridad de Gmail, los equipos pueden gestionar bandejas de entrada compartidas, asignar tareas e incluso realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento.

La fluidez con la que funciona Hiver garantiza que los equipos puedan centrarse en ofrecer un soporte al cliente de primera categoría, lo que la convierte en una herramienta inestimable para los equipos centrados en Gmail.

Mejores funciones de Hiver

Centraliza la comunicación para un trabajo en equipo fluido

Evita el solapamiento de respuestas con notificaciones en tiempo real

Organice y clasifique los correos electrónicos para agilizar su procesamiento

Seguimiento del rendimiento del equipo e identificación de áreas de mejora

Simplifique las tareas repetitivas con reglas y flujos de trabajo

Garantice respuestas puntuales incluso en horas punta

Hiver también sirve de apoyo a su equipo software de base de conocimientos para que su equipo pueda acceder rápidamente a la información

Hiver límites

Construido específicamente para Gmail, lo que limita a los usuarios de otras plataformas de correo electrónico

Los análisis avanzados sólo están disponibles en plantas superiores

Las opciones de integración son menores en comparación con algunos competidores

Precios de Hiver

Lite : 15 $/mes por usuario

: 15 $/mes por usuario Pro : $39/mes por usuario

: $39/mes por usuario **Elite: 59 $/mes por usuario

Hiver valoraciones y comentarios

G2 : 4.6/5 (800+ opiniones)

: 4.6/5 (800+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ reseñas)

6. Freshdesk

vía Freshdesk Freshdesk, de la casa de confianza Freshworks, es conocido entre las alternativas de Help Scout por su compatibilidad optimizada con el soporte al cliente.

Como solución de help desk multicanal, ofrece muchas herramientas de automatización que simplifican y amplifican las conversaciones con los clientes.

Ya sea gestionando tickets, integrándose con aplicaciones de terceros o proporcionando compatibilidad multilingüe, Freshdesk garantiza que cada interacción conduzca a una resolución eficaz.

Las mejores funciones de Freshdesk

Agilice y priorice las consultas de los clientes

Consolide correos electrónicos, chats, llamadas y mensajes sociales

Ajuste el envío de tickets, el escalado y las notificaciones

Utilice reuniones rápidas de equipo y tickets enlazados para un trabajo en equipo eficiente

Reducir el volumen de tickets con opciones de autoservicio como una base de conocimientos

Supervise la productividad de los agentes y el tiempo de resolución de los tickets

Obtenga información adaptada a sus necesidades

Limitaciones de Freshdesk

Algunas funciones pueden resultar un poco abrumadoras para las pequeñas empresas

La personalización puede requerir una curva de aprendizaje

En ocasiones, la integración con herramientas externas puede resultar complicada

Precios de Freshdesk

Gratuito

Crecimiento : 15$/agente al mes

: 15$/agente al mes Pro : 49 $/agente al mes

: 49 $/agente al mes Empresa: 79 $/agente al mes

Valoraciones y reseñas sobre Freshdesk

G2 : 4.4/5 (2.000+ opiniones)

: 4.4/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (3.000+ opiniones)

Bonus: 10 Mejores Alternativas y Competidores de Freshdesk en 2024

7. ServiceNow

vía ServiceNow ServiceNow va más allá de las alternativas tradicionales de Help Scout, ofreciendo una amplia matriz de soluciones en la nube para automatizar la comunicación con el cliente y modernizar la gestión de servicios de TI.

Su proeza reside en su capacidad para agilizar flujos de trabajo complejos, especialmente en grandes organizaciones.

Con un conjunto de herramientas dedicadas a mejorar las operaciones, la colaboración y el servicio al cliente, ServiceNow es una opción completa para las corporaciones que buscan solidez y escalabilidad.

Las mejores funciones de ServiceNow

Resuelva y analice eficazmente las incidencias

Introducir sin problemas nuevas actualizaciones

Permita a los usuarios autorresolver problemas comunes con su función de base de conocimientos

Personalizar y ampliar las capacidades de ServiceNow

Automatización y optimización de las operaciones de TI con IA

Profundice en las métricas y mejore la prestación de servicios

Acceda a las funciones de ServiceNow sobre la marcha

Límites de ServiceNow

Puede ser demasiado para las pequeñas y medianas empresas. Si ese es tu caso, echa un vistazo a estas Competidores de ServiceNow La configuración inicial y la personalización pueden ser complejas

Los costes pueden aumentar con módulos y funciones adicionales

Precios de ServiceNow

Póngase en contacto con ServiceNow para consultar precios

Valoraciones y reseñas de ServiceNow

G2 : 4.4/5 (1.700+ opiniones)

: 4.4/5 (1.700+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (100+ opiniones)

8. Helpwise

vía Ayuda Helpwise es un soplo de aire fresco en el ámbito de las bandejas de entrada compartidas.

Al convertir la colaboración por correo electrónico en una tarea sin esfuerzo, es un compañero fiable para los equipos de ventas, asistencia y operaciones.

Con innumerables funciones, como flujos de trabajo automatizados, chat integrado y análisis, Helpwise garantiza que las pequeñas empresas puedan gestionar el correo electrónico de forma eficiente, manteniendo la satisfacción del cliente en primer plano.

Helpwise mejores funciones

Combina la comunicación de equipo para una coordinación fluida

Establece comportamientos de etiquetado automático, asignación, etc

Integra apps populares como Slack, CRM, etc

Evita las respuestas simultáneas para una gestión eficiente

Mida el rendimiento del equipo con potentes métricas

Adapte el panel a las necesidades de cada miembro del equipo

Sepa cuándo se leen sus correos electrónicos

Límites de Helpwise

Funciones limitadas en el plan básico

Las integraciones avanzadas están reservadas a los niveles superiores

La interfaz de usuario puede parecer menos intuitiva a algunos usuarios

Precios de Helpwise

Estándar : 15 $/mes por usuario

: 15 $/mes por usuario Premium : 29 $/mes por usuario

: 29 $/mes por usuario Avanzado: 50 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Helpwise

G2 : 4.6/5 (más de 100 opiniones)

: 4.6/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.7/5 (20+ reseñas)

9. Hub de servicios HubSpot

vía Hub de servicios HubSpot HubSpot Service Hub es un testimonio de servicio al cliente integrado.

Más allá de las funcionalidades de help desk, ofrece un ecosistema completo que garantiza que las empresas puedan atender, satisfacer y retener a sus clientes.

Con funciones como bases de conocimiento, encuestas de opinión y paneles de elaboración de informes, Service Hub garantiza que cada punto de contacto sea una oportunidad para deleitar.

Mejores funciones de HubSpot Service Hub

Integra correos electrónicos, chats y mucho más en un solo lugar

Elabore artículos informativos en la base de conocimientos para responder a las consultas más habituales

Dirige rápidamente los tickets de compatibilidad a los equipos adecuados con las herramientas de gestión de tickets de HubSpot

Comprenda los sentimientos de sus clientes

Analiza las métricas del servicio para optimizarlo aún más

Relación en tiempo real con los clientes

Organiza y aborda los problemas de los clientes de forma eficaz

Limitaciones de HubSpot Service Hub

Algunas funciones avanzadas requieren una curva de aprendizaje más pronunciada

Las integraciones con herramientas que no son de HubSpot a veces pueden ser un reto

La personalización puede ser limitada en comparación con las soluciones independientes

Precios de HubSpot Service Hub

Gratuito

Inicial: $18/mes

$18/mes Profesional: $450/mes

Valoraciones y reseñas de HubSpot Service Hub

G2: 4.4/5 (10,000+ opiniones)

4.4/5 (10,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (3,000+ opiniones)

10. Zoho Desk

vía Zoho Desk Zoho Desk no es sólo una herramienta de atención al cliente; es una experiencia.

La creación de un entorno rico y consciente del contexto para agentes y clientes reimagina la forma en que las empresas abordan la compatibilidad.

Con asistencia basada en IA, capacidades multicanal y elaboración de informes avanzados, Zoho Desk garantiza que las empresas puedan forjar relaciones significativas y duraderas con los clientes.

Las mejores funciones de Zoho Desk

Interactúa a través de correo electrónico, redes sociales, chatear, etc

Organizar, priorizar y abordar las consultas

Acelere las respuestas a las solicitudes de compatibilidad y la asignación de tareas con automatizaciones integradas

Capacitar a los clientes con respuestas a la carta

Obtenga información para la mejora continua

Trabaje en equipo para dar soporte a los clientes más rápidamente

Haga Zoho Desk genuinamente suyo con una interfaz personalizable

Limitaciones de Zoho Desk

La aplicación móvil podría ser más intuitiva

Requiere formación para utilizar todas las funciones

La configuración inicial puede llevar un poco de tiempo

Precios de Zoho Desk

Estándar: $14/mes por usuario

$14/mes por usuario Profesional: $23/mes por usuario

$23/mes por usuario Enterprise: $40/mes por usuario

$40/mes por usuario Ultimate: $52/mes por usuario

Valoraciones y reseñas sobre Zoho Desk

G2: 4/5 (2,000+ opiniones)

4/5 (2,000+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (6,000+ opiniones)

Por qué ClickUp encabeza la Lista de Alternativas a Help Scout

ClickUp ofrece una solución todo en uno más allá de los límites de otras alternativas de Help Scout para dar compatibilidad a los clientes. Su facilidad de personalización y sus capacidades de integración lo convierten en la mejor opción para las empresas que buscan una alternativa sólida a Help Scout.

Gracias a su capacidad para gestionarlo todo, desde las consultas de los clientes hasta las tareas internas, supone un cambio radical para las pequeñas y medianas empresas. A esto hay que añadir la gran cantidad de recursos disponibles en Blog de ClickUp y es fácil ver por qué ClickUp destaca. En software de gestión de servicios a plantillas de recorrido del cliente clickUp es la solución integral que los equipos estaban buscando.