10 programas y herramientas imprescindibles para la redacción técnica 2025

Los redactores técnicos captan y traducen información compleja en documentos sencillos y fáciles de usar. Ya se trate de la descripción de un producto, instrucciones de uso, notas de publicación u otro tipo de contenido, la claridad es crucial.

Aunque puede resultar complicado elaborar contenidos tan específicos, el software de redacción técnica actual hace que el proceso sea mucho menos quebradero de cabeza. 🧘

Esta guía presenta las 10 mejores herramientas para redactores técnicos en 2024 para que puedas centrarte en encontrar la más adecuada para hacerte la vida más fácil. También hemos cubierto algunos aspectos básicos sobre qué buscar en la redacción técnica herramienta de redacción s para asegurarnos de que todos estamos en la misma página.

¿Qué es la redacción técnica?

La redacción técnica consiste en comunicar información técnica compleja de forma clara y concisa. Se suele utilizar para documentos como los siguientes:

Manuales de usuario

Procedimientos normalizados de trabajo

Documentos científicos

Informes técnicos

Manuales de software

Los redactores técnicos deben asegurarse de que sus escritos son precisos y no contienen errores. Y deben hacerlo condensando esos conocimientos en algo fácil de entender para usuarios finales sin conocimientos técnicos.

Además de tener una sólida comprensión de lo que están escribiendo y para quién, los redactores técnicos deben ser expertos en redacción, edición, formato e investigación.

¿Qué debe buscar en un software de redacción técnica?

Identificar las funciones que necesita en su software de redacción técnica es imprescindible. He aquí algunos elementos esenciales que debe buscar:

Plantillas : El proceso de creación de documentos técnicos se vuelve más fácil cuando se puede empezar con un marco de trabajo prefabricado (confíe en nosotros)

El proceso de creación de documentos técnicos se vuelve más fácil cuando se puede empezar con un marco de trabajo prefabricado (confíe en nosotros) Inteligencia artificial: No hay razón para no aprovechar el poder del aprendizaje automático y Herramientas de escritura de IA en la era actual, y te ahorrarán toneladas de tiempo

Resume instantáneamente largos hilos de comentarios con sólo pulsar un botón usando ClickUp AI

Permisos de colaboración: Si está trabajando con un equipo, querrá algo con funciones de gestión de usuarios que le permita asignar permisos y roles específicos

Si está trabajando con un equipo, querrá algo con funciones de gestión de usuarios que le permita asignar permisos y roles específicos Funciones de elaboración de informes: Funciones incorporadas herramientas de (elaboración de) informes pueden poner de relieve el rendimiento de su contenido técnico

Esta lista no es exhaustiva, pero lo más probable es que ya conozca las otras funciones que busca: piense en herramientas de edición, captura de pantalla, corrección gramatical y ortográfica, e integración con software como MS Word .

Las 10 mejores herramientas de redacción técnica para 2024

Tanto si busca software asistente de escritura o comprobadores de plagio, encontrará lo que necesita en esta lista de la mejor documentación técnica.

1. ClickUp AI

Esta función le permite reescribir grandes cantidades de contenido para adaptarlo a su Tono de voz específico

Probablemente no le sorprenda que ClickUp encabece nuestra Lista, pero no somos los únicos que le otorgamos la máxima puntuación. Este mismo año, G2 nos situó en el primer puesto de su Los mejores productos de software de gestión de proyectos para 2024 , ¡y no es para menos!

ClickUp es una herramienta basada en la nube con montones de funciones para facilitar la vida de un redactor técnico. Es una completa plataforma de productividad y base de conocimientos todo a la vez con funciones como Documentos de ClickUp , Pizarras y Vista Lista .

Utilice la vista Tablero de ClickUp como base para arrastrar y soltar nuevos proyectos y, a continuación, cambie a la vista Lista para agrupar, ordenar y filtrar sus tareas. O aproveche las opciones de estilo de ClickUp Docs para añadir tablas y dar formato a las bases de conocimiento en un abrir y cerrar de ojos.

Y luego está la estrella ClickUp AI ¡asistente de escritura! Se trata de un superinteligente Herramienta de IA que puede recortar horas a su flujo de trabajo creando fragmentos, tablas de contenido y páginas web enteras. ClickUp AI también puede gestionar el formato y la edición de textos en cuestión de segundos, a la vez que le ayuda a convertir la información técnica en texto fácil de usar.

También puede utilizar Indicaciones ChatGPT de ClickUp para redacción técnica para que puedas concentrarte en poner a trabajar tus habilidades de redacción donde más importa.

Las mejores funciones de ClickUp:

Integración con más de 1.000 herramientas, como WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot y Documentos de Google

Toneladas de plantillas que te permiten centrarte en la autoría (y no en la estructuración) de tu contenido plantillas de recopilación de requisitos , /ref/ https://clickup.com/templates/content-management-t-140176478 gestión de contenidos /%href/ plantillas, etc

Compatible con la mayoría de dispositivos y sistemas operativos, incluidos Chrome, Windows, iOS, Android y MacOS

Funciones de colaboración como comentarios en tiempo real, chats, gifs y paneles personalizados facilitan que los miembros de tu equipo estén en la misma página

ClickUp AI puede crear correos electrónicos completos, publicaciones en redes sociales y resúmenes de documentos. También puede utilizarlo como editor de texto en línea para acortar, alargar o ampliar contenidos específicos

Las Automatizaciones de ClickUp pueden ahorrar tiempo y agilizar su flujo de trabajo mediante la automatización de desencadenantes y acciones personalizados para tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como la actualización de fechas límite y la creación de elementos de acción

La función Clip permite grabar vídeos para enviarlos a los compañeros de equipo

Limitaciones de ClickUp:

Algunos usuarios informan de que tienen que personalizar los ajustes de las notificaciones en función de lo que desean ver

ClickUp AI no está disponible en el plan Free Forever

Precios de ClickUp:

Free Forever (gratis para siempre)

(gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario, pago anual; $10/mes por usuario, pago mensual

$7/mes por usuario, pago anual; $10/mes por usuario, pago mensual Business: 12 $/mes por usuario, pago anual

12 $/mes por usuario, pago anual Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.500+ opiniones)

4,7/5 (8.500+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (3.700+ opiniones)

2. Documento360

vía Documento360 Document360 es una de las mejores herramientas de redacción técnica para publicar en múltiples formatos. Cree y publique fácilmente artículos, guías de usuario, tutoriales, listas de preguntas frecuentes y artículos de la base de conocimientos utilizando las numerosas y útiles funciones de la herramienta.

También puedes dejar de centrarte en el diseño y centrarte en la creación de contenido multimedia con el editor HTML. También puedes utilizar los ajustes SEO para aumentar la visibilidad en línea e incluir CSS personalizados para que tu página web destaque

Las mejores funciones de Document360:

Integración con más de 20 herramientas, como Google Analytics, FullStory y Chatra

Herramientas de colaboración le permiten ajustar fechas límite, asignar roles y gestionar flujos de trabajo para su equipo

Múltiples funciones de editor de texto para minimizar el trabajo de corregir errores

Las herramientas especializadas le permiten crear una base de conocimientos de alta calidad para clientes y empleados en la mitad de tiempo gracias a un fiable generador de mapas del sitio de tipo XML

Limitaciones de Document360:

Algunos evaluadores informan de que los límites de caracteres y páginas interfieren con la documentación del software

La versión Free limita el acceso a la mayor parte de la documentación herramientas avanzadas de documentación Precios de Document360:

Gratis

Estándar: 149 $/mes por proyecto, pago anual

149 $/mes por proyecto, pago anual Profesional: 299 $/mes por proyecto, pago anual

299 $/mes por proyecto, pago anual Business: $399/mes por proyecto, pago anual

$399/mes por proyecto, pago anual Enterprise: 599 $/mes por proyecto, pago anual

Valoraciones y reseñas de Document360:

G2: 4.7/5 (350+ opiniones)

4.7/5 (350+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

3. Atlassian Confluence

vía Atlassian Confluence Confluence es un excelente espacio de trabajo abierto y compartido para equipos remotos y colaboración. Planifique, cree, comparta y actualice documentación técnica, y elija entre varios plugins para ahorrar tiempo a lo largo del ciclo de vida del documento.

Puedes crear desde planes de lanzamiento de productos en campañas de marketing a artículos de la base de conocimientos con una estructura abierta y colaborativa.

Las mejores funciones de Atlassian Confluence:

Integraciones con múltiples herramientas de software y plugins, como Google Drive, Draw.io, Jira, Slack y Miro

Plantillas para la planificación de proyectos, gestión de productos, desarrollo de software y documentación en línea

Flujos de trabajo personalizables, completados con herramientas de edición de imágenes, herramientas de captura de pantalla y blocs de notas privados

Las Pizarras están diseñadas para facilitar el intercambio de ideas con su equipo con funciones como Smart Links y notas adhesivas

limitaciones de Atlassian Confluence:

Algunos usuarios informan de una pronunciada curva de aprendizaje mientras familiarizan a su equipo con la suite de Atlassian

Algunas reseñas mencionan problemas con las funciones de búsqueda basadas en texto

Precios de Atlassian Confluence:

Gratis

Estándar: 5,75 $/mes por usuario

5,75 $/mes por usuario Premium: 11 $/mes por usuario

11 $/mes por usuario Enterprise: 102.500 $/año para más de 801 usuarios

Valoraciones y reseñas de Atlassian Confluence:

G2: 4,1/5 (3.600+ opiniones)

4,1/5 (3.600+ opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 3.000 opiniones)

4. Adobe FrameMaker

vía Adobe FrameMaker Adobe Framemaker es una popular herramienta para redactores técnicos, editores y creadores de contenidos. Puede dar formato, crear y editar documentos largos y complejos, manuales técnicos, informes y libros utilizando herramientas estructuradas de autoría y publicación.

Utilícelo con otros productos de Adobe para gestionar todas las tareas de su lista de pendientes en un solo lugar. ¿Necesita convertir su documento a texto sin formato para cosas como la ayuda en línea? Utilice la herramienta de creación de ayuda de Adobe, Adobe RoboHelp, para ponerlo en formato WebHelp. ¿Necesita añadir animaciones a una página interactiva para el usuario final? Utilice el editor HTML5 de Adobe, Adobe Animate, para dar vida a su visión.

Las mejores funciones de Adobe FrameMaker:

Integración con otros productos de Adobe como Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign y Adobe XD

La navegación innovadora y las vistas "lo que ves es lo que obtienes" (WYSIWYG) facilitan la producción de documentación técnica atractiva

La estructura y las herramientas basadas en plantillas le permiten insertar medios sofisticados en la redacción técnica sin complicaciones

Entorno de autor robusto diseñado para facilitar la creación y actualización de contenidos estructurados y no estructurados

Limitaciones de Adobe FrameMaker:

Algunos usuarios manifiestan su frustración por el hecho de que FrameMaker no forme parte de otros paquetes de Adobe, como Adobe Creative Suite, muy popular para el diseño gráfico y la edición de vídeo

En algunas reseñas se menciona la interrupción del flujo de trabajo debido a la imposibilidad de exportar FrameMaker MIF a formatos Markdown, MkDocs y Material o de utilizar herramientas como GitHub para el control de versiones

Precios de Adobe FrameMaker:

Adobe FrameMaker Suscripción: 39,99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Adobe FrameMaker:

G2: 4.1/5 (30+ opiniones)

4.1/5 (30+ opiniones) Capterra: N/A

5. Copyscape

vía Copyscape Copyscape es una sencilla herramienta de detección de plagio que permite a los usuarios comprobar rápida y fácilmente si hay contenido duplicado. Comprueba el plagio intencionado, lo que le permite asegurarse de que nadie ha copiado su contenido, y el plagio no intencionado, que puede ocurrir con la escritura técnica.

Copyscape elabora informes completos que le permiten comprobar la originalidad del contenido, ver con qué fuentes coincide el contenido y ver qué porcentaje del contenido está marcado como plagio.

Las mejores funciones de Copyscape:

La integración con WordPress permite a los usuarios utilizar sus favoritosherramientas de blogging y responder en el plugin Copyscape para garantizar que el contenido es original antes de publicarlo

Opciones para copiar/pegar contenido directamente en Copyscape o subir documentos enteros para la comprobación de plagio

Los revisores informan de que los resultados son rápidos y fiables, incluso cuando se comprueban documentos de gran tamaño

Plataforma sencilla sin funciones adicionales que elimina la curva de aprendizaje, para que todos los miembros de su equipo puedan empezar a utilizarla de inmediato

Limitaciones de Copyscape:

Algunos comentarios mencionan un deseo de precios más bajos cuando se comprueba el contenido a granel

La versión Free sólo puede comprobar páginas web individuales y no es útil para la mayoría de empresas o Teams

No Detección de IA capacidades

Precios de Copyscape:

Gratis

Copyscape Premium: 0,03 $/búsqueda (hasta 200 palabras), más 0,01 $/100 palabras adicionales

Valoraciones y reseñas de Copyscape:

G2: 4.5/5 (20+ reseñas)

4.5/5 (20+ reseñas) Capterra: 4.8/5 (60+ reseñas)

6. Paligo

vía Paligo Paligo es una solución de sistema de gestión de contenidos por componentes (CCMS) basada en la nube y una herramienta de redacción técnica diseñada para crear, gestionar, actualizar, traducir y publicar documentos. Utilícelo para documentación técnica, procedimientos, políticas, contenido de formación y gestión del conocimiento .

Paligo se diseñó explícitamente como herramienta para autores de contenidos y redactores técnicos. Utiliza IA para ayudar a rediseñar el contenido escrito en múltiples formatos de salida para ahorrar horas. 🛠️

Las mejores funciones de Paligo:

Integraciones con más de 24 herramientas, incluyendo Zendesk, GitLab y Coveo

Interfaz de usuario SaaS fácil de usar que facilita el uso de funciones como el historial de versiones, la reversión de versiones y la gestión de versiones

El CCMS permite a los usuarios organizar y clasificar el contenido en cuestión de minutos

La autoría estructurada y basada en temas facilita la creación, publicación y actualización de contenidos

Limitaciones de Paligo:

Algunos comentarios informan de una falta de flexibilidad con la documentación de la interfaz de programación de aplicaciones y las opciones de publicación

Algunos usuarios mencionan retrasos y demoras en el inicio de sesión en el espacio de trabajo de Paligo

Precios de Paligo:

Profesional: Contactar para precios

Contactar para precios Business: Contacto para precios

Contacto para precios Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Paligo:

G2: 4.7/5 (50+ opiniones)

4.7/5 (50+ opiniones) Capterra: 3/5 (1+ opinión)

7. Jasper IA

vía Jasper IA Jasper (antes Jarvis) es un asistente de escritura IA diseñado para crear contenido de marca para empresas. Este software de redacción técnica puede ayudarte en más de 30 idiomas y en casi cualquier nicho que se te ocurra.

La IA de Jasper genera contenido extrayéndolo de todas sus fuentes, por lo que todo es original y está libre de plagios. Además, cuenta con numerosas funciones de colaboración para equipos grandes que necesitan organizar proyectos y alternar entre distintos espacios de trabajo.

Las mejores funciones de Jasper:

Integraciones con herramientas populares como Grammarly, Surfer SEO y Zapier

Jasper IA utiliza más de 50 habilidades basadas en marcos del mundo real y ejemplos de escritura para ayudarle a producir contenido rápido y de alta calidad

Optimizado para la voz de la marca y la coherencia, que es ideal para los escritores técnicos que necesitan para crear contenido de alta calidad y fácil de usar

El verificador de plagio integrado, los múltiples modelos de IA y los flujos de trabajo repetibles le ayudan a terminar el trabajo rápidamente

Límites de Jasper:

El límite mensual de palabras se restablece cada mes y las palabras no utilizadas no se acumulan

Algunos revisores informan de retrasos al utilizar la función de chatear con los miembros del equipo

Precios de Jasper:

Creador: $39.99/mes por usuario, pago anual; $49.99/mes por usuario, pago mensual

$39.99/mes por usuario, pago anual; $49.99/mes por usuario, pago mensual Teams: $99/mes por usuario, pago anual; $125/mes por usuario, pago mensual

$99/mes por usuario, pago anual; $125/mes por usuario, pago mensual Business: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Jasper:

G2: 4,7/5 (1.200+ opiniones)

4,7/5 (1.200+ opiniones) Capterra: 4,8/5 (1.700+ opiniones)

8. Impresionante captura de pantalla

vía Impresionante captura de pantalla Awesome Screenshot es una app de captura de pantalla y una solución de uso compartido para empresas de todos los tamaños, perfecta para añadir imágenes instructivas a contenidos técnicos. Realiza capturas de pantalla, graba tu pantalla, captura vídeo a través de tu cámara y añade anotaciones a tu contenido desde una sencilla plataforma.

Capture su pantalla para documentación técnica con sólo pulsar un botón en lugar de añadir horas a su flujo de trabajo. Y si trabajas en equipo, todos pueden enviar comentarios, acceder a vídeos en la nube compartidos entre miembros y generar enlaces compartibles al instante con esta herramienta de recortes.

Las mejores funciones de Awesome Screenshot:

Integraciones con herramientas populares como Trello, Slack, Asana y Jira

Diferentes planes de precios para individuos y equipos por lo que hay una opción para cada tamaño de proyecto y empresa

Herramienta de recorte compatible con Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox y Chrome

Rápido y fácil de usar con una curva de aprendizaje mínima, por lo que es perfecto para equipos con todos los niveles de conocimientos técnicos

Impresionantes límites de captura de pantalla:

Las versiones Free y Workspace Lite tienen restricciones en cuanto a vídeos, imágenes y capturas de pantalla, y no permiten acceder a funciones avanzadas (por ejemplo, resolución 4K, prioridad en la conversión a MP4, etc.)

Algunas reseñas mencionan opciones de diseño y funciones de colaboración limitadas en la herramienta de recortes

Precios de Awesome Screenshot:

Gratis

Profesional: $6/mes por usuario, pago anual; $8/mes por usuario, pago mensual

$6/mes por usuario, pago anual; $8/mes por usuario, pago mensual Básico: $5/mes por usuario, pago anual; $6/mes por usuario, pago mensual

$5/mes por usuario, pago anual; $6/mes por usuario, pago mensual Workspace Lite: Gratuito/a

Gratuito/a Workspace Premium: $8/mes por usuario, pago anual; $10/mes por usuario, pago mensual

$8/mes por usuario, pago anual; $10/mes por usuario, pago mensual Enterprise: Consultar precios

Awesome Screenshot valoraciones y comentarios:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20+ opiniones)

9. MadCap Software

vía Software MadCap MadCap es una herramienta de redacción técnica diseñada para el desarrollo de contenidos en todos los sectores. Cree compatibilidad de autoservicio, sitios de ayuda en línea, centros de aprendizaje, artículos de base de conocimientos, portales de documentación y mucho más utilizando una única solución de autor.

Agilice sus proceso de creación de contenidos utilizando esta herramienta de redacción técnica para publicar en múltiples canales y gestionar el contenido en cada paso de su ciclo de vida. Y hacerlo todo con la ayuda de Herramientas de IA para hacer las cosas más rápido. 🤩

Las mejores funciones de MadCap:

Plugins e integraciones con Salesforce, Zendesk y otras herramientas populares

Múltiples estructuras de precios para autoría y publicación basada en temas, gestión de proyectos basada en la nube, alojamiento y mucho más

El editor WYSIWYG integrado facilita la creación de contenidos estructurados y no estructurados

El editor CSS permite completar la personalización de todo el contenido publicado

Límites de MadCap:

Algunos revisores informan de que se encuentran con frecuentes incidencias y mensajes de error sin información detallada

Algunos usuarios mencionan dificultades para colaborar con los miembros del equipo

Precios de MadCap:

MadCap Flare : $182/mes por usuario, pago anual

$182/mes por usuario, pago anual MadCap Central: 311 $/mes por usuario, pago anual

311 $/mes por usuario, pago anual MadCap IXIA CCMS: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de MadCap:

G2: 4.4/5 (más de 400 opiniones)

4.4/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.1/5 (10+ opiniones)

10. Speedwrite

vía Speedwrite Speedwrite es un Herramienta de creación de contenidos de IA que genera contenidos parafraseando los ya existentes Creative Commons texto (fuentes con licencia de uso público) sobre cualquier tema. La inteligencia artificial de la herramienta crea nuevos escritos a partir del texto introducido.

Los redactores técnicos que elaboran informes técnicos y manuales de software similares a documentos ya creados por la misma empresa también la utilizan para parafrasear esos documentos existentes y crear algo nuevo.

Las mejores funciones de Speedwrite:

Generador de texto IA está diseñado para producir un lenguaje natural con gramática y ortografía correctas

La entrada de texto mediante copiar y pegar facilita la tarea a usuarios de todos los niveles mejorar la producción de contenidos Crea contenidos en cuestión de segundos para una redacción técnica rápida y sencilla

El sistema de parafraseo genera nuevos contenidos sin extraer frases o párrafos de otras fuentes de la web

Límites de Speedwrite:

Algunos revisores informan de la necesidad de comprobar si hay contenido duplicado y copia exacta

Los usuarios están limitados a 6.000 predicciones al mes en todos los planes de pago

Precios de Speedwrite:

Mensual: $19.99/mes por usuario, pago mensual

$19.99/mes por usuario, pago mensual Semestral: 11,65 $/mes por usuario, pago semestral

11,65 $/mes por usuario, pago semestral Anual: $8.33/mes por usuario, pago anual

Valoraciones y reseñas de Speedwrite:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Escriba de forma más inteligente, no más difícil, con útiles herramientas de escritura técnica

Escritores técnicos: no se vendan barato: su flujo de trabajo merece un software de escritura técnica de alta calidad, tanto si es un escritor técnico experimentado como si todavía está aprendiendo. Créanos, tener a mano las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia. 🌻

