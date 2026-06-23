Brain²: la nueva ola

Nos complace anunciar Brain².

Hoy lanzamos un cambio radical en nuestras capacidades de IA. Se trata de la mayor actualización de ClickUp Brain desde su lanzamiento, y creemos sinceramente que cambiará las posibilidades de los trabajadores del conocimiento.

Brain² es ahora un agente de última generación, impulsado por los modelos más avanzados y estrechamente integrado en tu gráfico de contexto de trabajo. Es como si contrataras a un ejército de genios para tu empresa.

Sinceramente, es alucinante lo bien que se desenvuelven los modelos de vanguardia en el trabajo intelectual una vez que cuentan con las herramientas y el contexto adecuados. Ahora, categorías enteras de tareas laborales quedan simplemente resueltas: gestión de proyectos, administración personal, investigación en profundidad, edición de documentos, presentaciones y mucho más.

Creemos que esto va a cambiar radicalmente la forma en que las personas realizan el trabajo intelectual y hará que los equipos sean (¡literalmente!) 100 veces más productivos.

Algunas cosas que creemos que te gustarán:

El motor de contexto: la ventaja competitiva de ClickUp

Otras herramientas de IA empiezan cada conversación desde cero. «Cuéntame sobre tu proyecto». «¿Cuáles son tus metas?». «¿Quiénes son las partes interesadas?». Es como hablar con alguien que sufre amnesia.

Brain² ya lo sabe. A la perfección.

Tareas, documentos, chat, hojas de cálculo, reuniones, pizarras y paneles. Todos los flujos se integran en un único motor de contexto. Brain² sabe quién es el responsable de cada tarea, qué lleva estancado dos semanas, qué dijo ayer tu diseñador en el chat y a qué OKR se vincula todo ello.

Cuando preguntas: «¿Cómo va el lanzamiento?», no hace falta que le des instrucciones. Brain² es la instrucción.

Y esto se va acumulando. Cada día comprende mejor tu trabajo. Al llegar al tercer mes, es como si estuvieras haciendo una lluvia de ideas con la persona más brillante de tu equipo.

Agentes de vanguardia: la pila

Brain² no es un único modelo. Es el conjunto de todos los modelos de vanguardia, con un enrutamiento optimizado para que cada tarea se asigne al modelo que mejor la realice. Los modelos Claude para el razonamiento profundo y la redacción. GPT para la generación rápida y la ejecución precisa de flujos de trabajo de gran envergadura. Gemini para el procesamiento multimodal. Nunca tienes que elegir manualmente. Solo tienes que pedirlo.

Pero los modelos por sí solos no bastan. Brain² también aprovecha:

Más de 1.000 herramientas y habilidades: conocimientos especializados disponibles bajo demanda, además de cualquier otra cosa a través de MCP

Memoria que se adapta: Brain aprende tus criterios y cómo te gusta que se hagan las cosas, y puedes importar tu historial desde otras herramientas de IA, por lo que nunca empieza desde cero

Cálculos en entorno aislado: código real sobre datos reales, procesando números y devolviendo respuestas verificadas

Automatizaciones sin intervención: los flujos de trabajo repetitivos se convierten en procesos que se ejecutan de forma autónoma

El gráfico de trabajo: tus tareas, documentos, chats y decisiones se incorporan para que la IA conozca tu empresa desde el primer día

Confianza de nivel empresarial: RBAC, aislamiento de entornos de trabajo, registros de auditoría. Una IA que respeta quién ve qué.

Modelos × Herramientas × Contexto × Capacidad de cálculo × Automatizaciones = una plantilla de agentes en tu entorno de trabajo.

Trabajo intelectual: simplemente funciona

Una mejora radical. Las tareas cotidianas que llenan una jornada laboral, gestionadas de principio a fin:

Investigación en profundidad: investigación a partir de múltiples fuentes, sintetizada y referenciada. Todos los datos de tu entorno de trabajo, además de la web en tiempo real y tus aplicaciones conectadas, al alcance de tu mano, organizados y listos para actuar. El motor de contexto de ClickUp resume y condensa de forma eficiente el conocimiento de tu entorno de trabajo de manera que la IA pueda procesarlo fácilmente, mejorando la calidad de los resultados y reduciendo los costes.

Gestión de proyectos: planes, actualizaciones, informes de estado. Redactados y ejecutados. Cuando Brain² indica que la velocidad ha descendido un 18 %, ha realizado un análisis real con tus datos reales y ha mostrado su trabajo.

Tu asistente personal: esas tareas rutinarias que antes te quitaban toda la mañana. Clasificación de correos electrónicos, preparación del Calendario, seguimientos. Ya está todo bajo control.

Presentaciones: «Prepárame una presentación para la reunión general del jueves». Tipografía realista, paletas inteligentes, animaciones que no te hacen sentir vergüenza ajena. Terminada antes de que termines de elegir una plantilla.

Colaboración multijugador: personas + agentes, un solo hilo

Brain² no es una barra lateral añadida a una aplicación. Se integra en los mismos hilos en los que tu equipo ya trabaja. Puedes utilizar Brain² en cualquier lugar, como si estuvieras colaborando con un compañero de equipo en cualquier superficie. El gestor de proyectos plantea una pregunta, el ingeniero la recoge, Brain² extrae los datos y elabora la solución, y el diseñador la confirma. Una sola conversación, sin cambios de contexto.

Los agentes en segundo plano funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana: supervisan tu CRM, clasifican las incidencias y realizan la elaboración de informes semanales. No esperan a que se lo pidas. Te muestran lo que importa antes de que lo necesites.

Conecta cualquier cosa a través de MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Calendar y cualquier otra herramienta con compatibilidad con MCP. Tu entorno de trabajo se convierte en la única fuente de información fiable, en lugar de la pestaña n.º 47.

Lo utilizamos internamente en el equipo de desarrollo y ha transformado por completo la forma en que realizamos consultas y realizamos el uso compartido de los análisis.

Un comentario personal: la ola que se avecina

Voy a ser sincero sobre por qué estamos tan entusiasmados. La IA ya ha transformado la ingeniería de software. Su adopción se ha extendido a todos los ámbitos y la profesión ha cambiado para siempre. Los desarrolladores que utilizan la IA no son ligeramente mejores; son categóricamente diferentes en lo que pueden lograr.

El resto de los trabajadores del conocimiento se encuentran en la misma curva, solo que desplazados hacia la izquierda en el tiempo. Marketing, asuntos jurídicos, contabilidad, servicios financieros, relaciones públicas, operaciones. La ola se acerca.

Hemos creado Brain² porque creemos que ClickUp es la base ideal para un sistema operativo colaborativo entre humanos y agentes. Todo en un solo lugar, un único motor de contexto y un equipo de agentes que ya conoce tu empresa. La diferencia entre «Ojalá tuviera ayuda con esto» y «Ya está terminado» se está reduciendo a cuestión de segundos.

Se trata del mayor avance en productividad que hemos visto hasta ahora. Y esto es solo el principio.

Brain² ya está disponible.