Los mejores servidores MCP para principiantes en IA agencial

Encontrar los servidores MCP adecuados supone un reto para los recién llegados a la IA agencial, que se enfrentan a la compatibilidad dispersa de las herramientas y a la complejidad de la integración.

El ecosistema ofrece más de 8000 posibilidades de automatización a través de interfaces estandarizadas, pero elegir los servidores óptimos para flujos de trabajo específicos sigue siendo una tarea abrumadora.

Esta guía compara 16 servidores MCP probados para acelerar el proceso de implementación de su agente IA.

¿Qué es un servidor MCP?

* los servidores MCP son interfaces estandarizadas y de código abierto que permiten a los agentes de IA establecer una conexión eficiente y sin problemas con otras herramientas

Desarrollados por Anthropic, estos adaptadores funcionan como conectores universales que transforman los asistentes de IA estáticos en miembros activos del equipo al conectarse con seguridad a herramientas empresariales esenciales.

En 2025, a medida que las organizaciones adoptan flujos de trabajo con múltiples agentes, los servidores MCP proporcionan la infraestructura crítica para que los agentes interactúen con los datos de la empresa, automatizen procesos complejos y coordinen interacciones entre numerosas herramientas sin los gastos generales de la integración personalizada.

Cómo elegir un servidor MCP

Para seleccionar el servidor MCP óptimo, es necesario evaluar varios factores clave que influyen en el intento correcto de la integración y el mantenimiento a largo plazo.

Factor Por qué es importante Herramientas de compatibilidad Determina a qué acciones y fuentes de datos pueden acceder tus agentes Implementación y seguridad Las opciones autohospedadas frente a las gestionadas afectan a los requisitos de control y cumplimiento normativo Facilidad de integración La complejidad de la instalación y la compatibilidad con los clientes influyen en la velocidad de adopción Precios y licencias Los niveles gratuitos frente a los de pago influyen en el presupuesto y la disponibilidad de funciones Capacidades únicas Las funciones especializadas, como RAG o la amplitud de la automatización, crean ventajas competitivas Experiencia del usuario La calidad de la documentación y las instrucciones de configuración reducen las dificultades de implementación Registro de cambios y compatibilidad técnica El mantenimiento activo garantiza la compatibilidad con las especificaciones MCP en constante evolución

Después de probar exhaustivamente cada servidor en entornos de producción, he recopilado reseñas detalladas que abarcan la instalación, el rendimiento y casos de uso prácticos para guiarle en su proceso de selección.

Los mejores servidores MCP de 2025 [De un vistazo]

Basándome en la facilidad de integración, la completitud de las funciones y la adopción por parte de la comunidad, aquí está mi clasificación de los 16 mejores servidores MCP:

Capturar – Ideal para la conversión rápida y fluida de contenido web. *sistema de archivos: ideal para una gestión de archivos locales con alta seguridad. Git – Ideal para operaciones de repositorio de código altamente eficientes. Memoria: ideal para el almacenamiento de grafos de conocimiento altamente persistentes. Pensamiento secuencial: ideal para procesos de razonamiento detallados y estructurados en varios pasos. Hora: ideal para conversiones de zona horaria precisas y fiables. Todo – Lo mejor para pruebas exhaustivas de las funciones del protocolo MCP. slack: *La mejor opción para automatizar la comunicación del equipo de forma integrada y fluida. gitHub: *lo mejor para la gestión avanzada de repositorios y problemas. google Drive: *ideal para optimizar el acceso y la conversión de documentos. *zapier: ideal para una automatización amplia en múltiples apps, aplicación SaaS. Supabase: la mejor opción para una gestión sólida del backend y la base de datos. Playwright: ideal para la automatización y las pruebas deterministas de navegadores. notion: *La mejor solución de integración de IA para espacios de trabajo organizados. sentry:* ideal para la supervisión proactiva de error y la clasificación. Vectara: ideal para la recuperación avanzada de búsquedas semánticas de nivel empresarial.

Esta clasificación prioriza la fiabilidad, la calidad de la documentación y la utilidad práctica para los recién llegados al espacio de la IA agencial.

1. Capturar

Ideal para: conversión rápida y fluida de contenido web

Capturar actúa como servidor MCP de referencia que recupera páginas web y convierte HTML a un formato Markdown limpio optimizado para el contexto de la IA.

Esta herramienta ligera acepta cualquier URL de acceso público, procesa el contenido mediante un análisis sintáctico inteligente y devuelve texto estructurado que los grandes modelos lingüísticos pueden digerir fácilmente.

El proceso de conversión elimina el formato innecesario y conserva el significado semántico, lo que lo hace muy valioso para los agentes que necesitan analizar contenido web, extraer información o incorporar información externa en los flujos de trabajo.

• Operación de captura de herramientas únicas con entrada de URL • Conversión de HTML a Markdown para optimización LLM • Límite de longitud opcional para páginas grandes • Salida estructurada con conservación de metadatos • Integración sencilla que requiere una configuración mínima

Capturar funciona como un servidor de código abierto sin costes asociados.

Puede acceder al código completo y a la documentación a través del repositorio GitHub, donde se mantienen activamente las contribuciones y actualizaciones de la comunidad. La instalación solo requiere una configuración básica de Node.js.

Durante mi evaluación de soluciones de web scraping para flujos de trabajo de agentes, capturar proporcionó de forma constante resultados limpios y preparados para la IA sin la complejidad de los marcos de scraping tradicionales.

La calidad de la conversión me impresionó especialmente al procesar artículos de noticias y páginas de documentación complejos, en los que se mantuvo la legibilidad al tiempo que se eliminaban los elementos de navegación y los anuncios que suelen confundir el procesamiento LLM.

• Conversión rápida de HTML a Markdown• No requiere configuración• Consumo de memoria reducido• Mantenimiento activo por parte de la comunidad• Formato de salida limpio

• Límite a páginas de acceso público• Sin capacidad de representación JavaScript• Gestión básica de errores para solicitudes fallidas• Advertencias de seguridad para el acceso a IP internas• Sin compatibilidad con el procesamiento por lotes

Las confirmaciones del repositorio hasta marzo de 2025 indican un desarrollo continuo con mejoras en los algoritmos de análisis y un mejor manejo de los errores para casos extremos en el procesamiento de estructuras HTML.

2. Sistema de archivos

Ideal para: gestión de archivos locales con alta seguridad

El servidor MCP del sistema de archivos permite a los agentes de IA realizar operaciones de seguridad con archivos, como leer archivos de texto y multimedia, escribir y realizar edición de contenido, crear estructuras de directorios, mover archivos y realizar búsquedas dentro de los sistemas de archivos.

Desarrollado con nodo.js, proporciona directorios raíz configurables y control de acceso dinámico para evitar el acceso no autorizado a áreas sensibles del sistema.

Este servidor resulta esencial para los agentes que necesitan procesar documentos locales, generar informes o gestionar archivos de proyectos en entornos controlados.

• Operaciones de lectura y escritura para archivos de texto y multimedia. • Herramientas de creación y gestión de directorios. • Funciones de búsqueda de archivos en grandes repositorios. • Restricciones configurables del directorio raíz. • Mecanismos dinámicos de control de acceso

Este servidor funciona como software de código abierto sin cuotas de licencia. El código fuente completo está disponible a través del repositorio GitHub, donde se pueden revisar las implementaciones de seguridad y aportar mejoras.

La gestión de archivos locales representa una deficiencia crítica que encontré al implementar agentes en entornos de corporación, donde el almacenamiento en la nube no es viable.

El enfoque del sistema de archivos, que prioriza la seguridad, en particular las restricciones configurables del directorio raíz, proporcionó las garantías necesarias para la implementación en producción, al tiempo que mantuvo la flexibilidad que los agentes necesitan para los flujos de trabajo de procesamiento de documentos y generación de contenido.

• Seguridad reforzada con restricciones de directorios• Compatibilidad completa con operaciones de archivos• Función de búsqueda para bases de código grandes• Funciones de control de acceso dinámico• API bien documentada

• Riesgo de exponer directorios no deseados con límite a operaciones del sistema de archivos únicamente • Requiere una configuración cuidadosa de root • Sin integración con almacenamiento en la nube • Posibles conflictos de permiso

Las actualizaciones activas del repositorio en 2025 se centran en la mejora de las funciones de seguridad y en la elaboración de informes de errores, aunque no se han publicado oficialmente notas específicas sobre la versión.

3. Git

Ideal para: operaciones de repositorio de código altamente eficientes

El servidor Git MCP ofrece funciones completas de gestión de repositorios, incluyendo comprobación de estado, generación de diferencias, operaciones de confirmación, gestión de ramas y análisis del historial.

Funciona tanto con configuraciones STDIO como con servidores remotos, ofreciendo un control granular sobre las operaciones de Git, como preparar archivos, crear ramas, consultar diferentes versiones, vista el contenido de los archivos y buscar en el historial de confirmaciones.

Este servidor transforma los agentes de IA en asistentes de desarrollo capaces de automatizar la revisión de código, gestionar implementaciones y mantener la higiene del repositorio.

• Operaciones completas de estado y diferencias de Git. • Funcionalidad de creación y comprobación de ramas. • Capacidades de confirmación y preparación de archivos. • Historial del repositorio y herramientas de búsqueda. • Opciones de implementación en servidores remotos y locales

Como proyecto de código abierto, el servidor Git MCP no tiene ningún coste de instalación ni de uso. El repositorio GitHub proporciona acceso completo al código fuente y mejoras impulsadas por la comunidad.

Durante un proyecto reciente relacionado con flujos de trabajo de revisión de código automatizados, este servidor redujo las operaciones manuales de Git de nuestro equipo en aproximadamente un 60 %.

La combinación de capacidades de diferenciación granular con la gestión inteligente de ramificaciones permitió a nuestros agentes participar de manera significativa en los procesos de revisión de código, identificando automáticamente los conflictos al combinar y sugiriendo estrategias de resolución que antes requerían intervención humana.

• Control granular de operaciones Git • Automatización de la gestión de ramas • Comparación exhaustiva y comprobación del estado • Herramientas de búsqueda y análisis del historial • Compatibilidad con la implementación de servidores remotos

• Centrado exclusivamente en operaciones Git. • Requiere acceso a un repositorio existente. • No puede ejecutar comandos de shell arbitrarios. • Integración limitada con sistemas CI/CD. • No incluye funciones específicas de GitHub

Las confirmaciones del repositorio continuarán hasta 2025 con mejoras en el procesamiento de diferencias y capacidades mejoradas de gestión de ramas.

4. Memoria

Ideal para: almacenamiento de grafos de conocimiento altamente persistente

La memoria proporciona almacenamiento persistente basado en grafos de conocimiento para los agentes LLM, lo que les permite almacenar entidades, relaciones y observaciones en un formato estructurado que persiste entre sesiones.

El sistema crea y gestiona nudos gráficos que representan entidades del mundo real, establece conexiones entre ellos, añade observaciones contextuales y proporciona capacidades de búsqueda para consultas complejas.

Esta arquitectura de memoria persistente permite a los agentes desarrollar su comprensión con el tiempo, consultar interacciones anteriores y mantener el contexto a lo largo de múltiples sesiones de conversación.

• Almacenamiento de entidades y relaciones en formato gráfico. • Memoria persistente entre sesiones de agentes. • Búsqueda gráfica y recuperación de detalles de nodos. • Seguimiento de observaciones para la comprensión contextual. • Organización estructurada de datos para razonamientos complejos

Memory funciona como una solución de código abierto sin costes asociados.

Los detalles completos de la implementación están disponibles en el repositorio GitHub, donde los desarrolladores pueden acceder a la documentación y aportar mejoras.

Los agentes de IA tradicionales sufren de amnesia de sesión, perdiendo contexto valioso entre interacciones.

La memoria abordó esta limitación de manera elegante en mi entorno de pruebas, donde los agentes mantuvieron la comprensión de la relación a lo largo de colaboraciones en proyectos de varios días.

La estructura del gráfico de conocimiento resultó especialmente valiosa para situaciones complejas de atención al cliente en las que los agentes debían recordar resoluciones de problemas anteriores y las preferencias del cliente.

• Capacidad de memoria persistente entre sesiones• Almacenamiento estructurado de grafos de conocimiento• Mapeo de relaciones entre entidades• Funcionalidad de búsqueda para consultas complejas• Conservación del contexto independiente de la sesión

• Requiere conocimientos sobre esquemas gráficos. • No es adecuado como sustituto general de bases de datos. • Curva de aprendizaje para relaciones complejas. • Funciones de optimización de consultas con límite. • Sin capacidades integradas de exportación de datos

El mantenimiento activo del repositorio continuará hasta 2025 con mejoras en el rendimiento de las consultas gráficas y capacidades mejoradas de modelado de relaciones.

5. Pensamiento secuencial

Ideal para: proceso de razonamiento detallado y estructurado en varios pasos

El pensamiento secuencial permite a los agentes de IA desglosar problemas complejos en cadenas de razonamiento por paso.

Este tipo de cadenas incluyen la compatibilidad con la resolución dinámica de problemas mediante la generación de secuencias de pensamiento, la revisión y el perfeccionamiento de ideas, la exploración de vías de razonamiento alternativas y el ajuste adaptativo del recuento de pensamientos.

El servidor proporciona directrices estructuradas para el pensamiento sistemático, fomentando la introspección y la lógica de rama que ayuda a los agentes a abordar tareas de investigación, análisis de múltiples pasos y escenarios de toma de decisiones complejos con mayor precisión y transparencia.

• Generación dinámica de secuencias de pensamiento• Herramientas de revisión y perfeccionamiento de ideas• Exploración de vías de razonamiento alternativas• Ajuste adaptativo del recuento de pensamientos• Directrices estructuradas para la resolución de problemas

Sequential Thinking está disponible gratuitamente como software de código abierto. Las directrices completas de implementación y uso se pueden encontrar en el repositorio GitHub.

Las tareas de razonamiento complejo suelen beneficiarse de enfoques estructurados que reflejan los métodos humanos de resolución de problemas.

En pruebas comparativas, los agentes que utilizaban el pensamiento secuencial demostraron una mejora del 40 % en la precisión de tareas analíticas de varios pasos en comparación con los enfoques estándar.

La capacidad de ramificación del pensamiento resultó especialmente valiosa para escenarios de planificación estratégica en los que era necesario evaluar múltiples vías de solución.

• Compatibilidad estructurada para el razonamiento en múltiples pasos• Capacidades de secuencia de pensamiento ramificado• Herramientas de introspección y reflexión• Gestión adaptativa de la complejidad• Proceso transparente de toma de decisiones

• Diseñado específicamente para tareas de razonamiento. • No aplicable a operaciones simples. • Requiere comprender los marcos de razonamiento. • Puede aumentar significativamente el tiempo de procesamiento. • Integración con herramientas orientadas a la acción, limitada

Las actualizaciones del repositorio hasta 2025 incluyen mejoras en el reconocimiento de patrones de razonamiento y una mejor documentación de las directrices para escenarios complejos de resolución de problemas.

6. Tiempo

Ideal para: conversiones precisas y fiables de zona horaria

El servidor Time MCP es un proveedor de operaciones de tiempo precisas y conversiones de zona horaria a través de dos funciones principales: recuperar la hora actual en formatos de zona horaria IANA especificados y convertir horas entre diferentes zonas horarias con un manejo preciso.

Este servidor elimina los errores comunes de cálculo de zonas horarias que afectan a las aplicaciones de programación, ofrece compatibilidad con todos los identificadores de zonas horarias estándar de la IANA y garantiza un manejo coherente del tiempo en todas las implementaciones de agentes globales.

La implementación se centra en la precisión y la fiabilidad para los flujos de trabajo de automatización en los que el tiempo es un factor crítico.

• Obtención de la hora actual para las zonas horarias de la IANA. • Funciones precisas de conversión de zonas horarias. • Compatibilidad con todos los identificadores de zonas horarias estándar. • Gestión de errores para entradas de zonas horarias no válidas. • Formato de hora coherente en todas las operaciones

El servidor de tiempo funciona como software de código abierto sin costes de licencia. La implementación y la documentación están disponibles a través del repositorio GitHub.

El manejo de las zonas horarias representa una fuente común de fallos en la automatización, especialmente para los equipos globales que coordinan su trabajo en varias regiones.

La precisión horaria y la compatibilidad con todas las zonas horarias eliminaron los conflictos de programación que antes se producían con las bibliotecas básicas de gestión de fechas, lo que proporcionó la fiabilidad necesaria para los agentes de programación de la producción.

• Compatibilidad precisa con las zonas horarias de la IANA. • API sencilla con operaciones claras. • Algoritmos de conversión fiables. • Requisitos mínimos de recursos. • Formato de salida coherente

• Con límite únicamente a operaciones temporales • Sin funciones de calendario ni programación • Funcionalidad básica sin extensiones • No ofrece compatibilidad con patrones temporales recurrentes • Carece de integración con sistemas de calendario

El mantenimiento del repositorio continuará hasta 2025 con pequeñas mejoras en el manejo de los datos de zona horaria y la mejora en la elaboración de informes de errores para entradas no válidas.

7. Todo

Ideal para: pruebas exhaustivas de las funciones del protocolo MCP

Todo funciona como un servidor de pruebas integral que muestra la especificación MCP completa a través de numerosas herramientas y recursos.

Esto incluye operaciones de eco, cálculos matemáticos, simulaciones de procesos de larga duración, acceso a variables de entorno, interacciones LLM de muestra, capacidades de recuperación de imágenes, mensajería anotada, referencias a recursos y funciones de obtención interactiva.

Diseñado específicamente para desarrolladores que crean o prueban clientes MCP, pone a prueba casos extremos y proporciona ejemplos de patrones de implementación adecuados en todas las funciones principales del protocolo.

• Demostración completa del protocolo MCP • Capacidades de prueba de casos extremos • Muestra de implementaciones para todos los tipos de herramientas • Ejemplos interactivos de obtención de información • Variables de entorno y acceso al sistema

Todo funciona como una infraestructura de pruebas de código abierto sin costes asociados. Los desarrolladores pueden acceder a la implementación completa a través del repositorio GitHub.

Al evaluar la compatibilidad de los clientes MCP, Todo fue el proveedor de la superficie de prueba más completa para identificar las deficiencias de implementación y los problemas de cumplimiento del protocolo.

El conjunto de herramientas diversas reveló casos extremos en las implementaciones de nuestros clientes que no habrían salido a la luz con los servidores de producción, lo que lo hace muy valioso para los procesos de desarrollo y control de calidad.

• Cobertura completa del protocolo • Excelente para pruebas de clientes • Identificación de casos extremos • Patrones de implementación de muestras • Amplia variedad de ejemplos de herramientas

• No está diseñado para uso en producción. • Implementaciones potencialmente inestables. • Puede exponer información innecesaria del sistema. • Configuración compleja para necesidades de pruebas sencillas. • No se centra en la optimización del rendimiento

El desarrollo activo continúa en 2025 con casos extremos adicionales y escenarios de prueba mejorados para las mejoras emergentes del protocolo MCP.

8. Slack

Ideal para: automatización integrada y fluida de la comunicación en equipo

El servidor Slack MCP conecta agentes de IA con entornos de trabajo de Slack a través de herramientas de comunicación integrales para que tu trabajo sea más eficiente.

Esto incluye la lista de canales, la publicación de mensajes, las respuestas a hilos, la gestión de reacciones, la recuperación del historial de canales, el acceso a conversaciones en hilos, la búsqueda en el directorio de usuarios y la recopilación de información de perfiles.

Compatible con los protocolos de transporte STDIO y HTTP streamable, utiliza el moderno SDK MCP con autenticación OAuth para proporcionar un acceso seguro y eficiente al ecosistema de comunicación completo de Slack para la automatización de flujos de trabajo impulsados por agentes.

• Integración completa con el espacio de trabajo de Slack• Gestión de hilos y reacciones• Historial de canales y funciones de búsqueda• Acceso al directorio de usuarios y a los perfiles• Compatibilidad con protocolos de transporte modernos

El servidor Slack MCP se puede instalar de forma gratuita y utiliza el acceso estándar a la API de Slack. Los detalles de la instalación se proporcionan en el repositorio de GitHub.

La automatización de la comunicación del equipo representa un caso de uso de gran valor en el que los agentes pueden reducir significativamente los gastos generales de coordinación manual.

La completa integración de Slack en este servidor, en particular la gestión de hilos y las funciones de búsqueda histórica, permitió a nuestros agentes participar de forma significativa en los debates del equipo, al tiempo que se mantenía el contexto de la conversación y los protocolos sociales.

• Cobertura completa de las funciones de Slack• Compatibilidad con hilos y reacciones• Implementación moderna del SDK de MCP• Integración de seguridad OAuth• Transporte HTTP transmisible

• Requiere configuración de permisos de Slack • Límite únicamente al ecosistema de Slack • Dependencias del token del bot y del ID del equipo • Sin funciones avanzadas de automatización • Posible limitación de la tasa de API

Las mejoras de la primavera de 2025 incluyen mejoras en el transporte HTTP transmisible y opciones de autenticación OAuth ampliadas para implementaciones de corporación.

9. GitHub

Ideal para: gestión avanzada de repositorios y problemas

El servidor GitHub MCP ofrece las capacidades completas de gestión de repositorios que cabría esperar de un MCP estándar.

Esto incluye la exploración y consulta de código, la búsqueda de archivos y confirmaciones, la creación y actualización de problemas y solicitudes de extracción, la clasificación y gestión de errores, la supervisión de GitHub Actions, el análisis de fallos de compilación, la gestión de lanzamientos, la revisión de hallazgos de seguridad, la gestión de alertas de Dependabot y el análisis de la actividad del equipo.

Compatible con configuraciones de implementación tanto autohospedadas como remotas, ofrece compatibilidad con varios clientes MCP para proporcionar una automatización completa de GitHub a los equipos de desarrollo.

• Automatización completa de la gestión del repositorio• Gestión del ciclo de vida de las solicitudes de extracción y problemas• GitHub Actions y supervisión de CI/CD• Análisis de seguridad e integración de Dependabot• Análisis de la actividad y la colaboración del equipo

El servidor GitHub MCP es de código abierto y no tiene cuotas de licencia. El uso de la API de GitHub puede incurrir en costes dependiendo de tu plan de GitHub. Accede al servidor a través de su repositorio GitHub.

La automatización del flujo de trabajo de desarrollo se beneficia significativamente de la integración completa con GitHub, que va más allá de las operaciones básicas del repositorio.

Las capacidades de supervisión de CI/CD y el análisis de seguridad automatizado de este servidor proporcionaron a nuestros agentes de desarrollo el contexto necesario para participar en una amplia variedad de tareas.

Nos gustaron especialmente los procesos de revisión de código, la identificación de problemas de implementación y el mantenimiento de los estándares de calidad del repositorio, que antes requerían la atención dedicada de DevOps.

• Automatización integral de GitHub• CI/CD y supervisión de la seguridad• Gestión de repositorios a gran escala• Automatización del flujo de trabajo de problemas y relaciones públicas• Información sobre la colaboración en equipo

• Requiere tokens de acceso a GitHub. • Sujeto a limitaciones de velocidad de la API. • Configuración compleja para configuraciones de corporación. • No admite repositorios multiplataforma. • Depende de la disponibilidad del servicio GitHub

Las actualizaciones continuas se centran en mejorar la inteligencia de CI/CD y las capacidades de automatización del flujo de trabajo, aunque las notas de la versión oficial no se publican.

10. Google Drive

Ideal para: acceso y conversión optimizados de documentos

El servidor MCP de Google Drive proporciona a los agentes de IA acceso seguro y capacidades de conversión para los archivos de Google Workspace.

Los agentes pueden buscar documentos sin problemas, exportar documentos a Marcado, hojas de cálculo a CSV y presentaciones a texto sin formato, optimizando el contenido para el procesamiento de IA.

A pesar de su estado de desarrollo archivado, sus sólidas funciones de conversión de formatos lo hacen ideal para organizaciones que aprovechan documentos heredados/a en flujos de trabajo de gestión del conocimiento y análisis de contenido impulsados por IA.

• Búsqueda y acceso a archivos de Google Workspace. • Conversión de formatos de documentos para procesamiento con IA. • Herramientas de seguridad para la organización de archivos. • Funciones de exportación a múltiples formatos. • Integración con estructuras de unidades compartidas

El servidor MCP de Google Drive es de código abierto, aunque el uso de Google Workspace puede requerir planes de pago en función de los requisitos de almacenamiento y de los usuarios. La implementación del servidor está disponible a través de su repositorio GitHub.

La automatización de la gestión documental requiere un acceso fiable a los repositorios de archivos existentes donde los equipos almacenan el conocimiento institucional.

A pesar de su estado archivado, las capacidades de conversión de Google Drive resultaron valiosas para las organizaciones que migraban documentos heredados/a a formatos legibles por IA, especialmente para la construcción de bases de conocimiento y los flujos de trabajo de análisis de contenido.

• Conversión de formato de Google Workspace• Controles de acceso a los archivos con seguridad• Compatibilidad con la organización de unidades compartidas• Formatos de salida optimizados con IA• Integración de documentos de corporación

• Estado del servidor archivado• Mantenimiento activo con límite• Requiere credenciales de la API de Google• Puede carecer de compatibilidad con funciones recientes• Posibles problemas de compatibilidad

El estado archivado del servidor indica que las últimas actualizaciones se realizaron alrededor de 2024, sin que exista actualmente ningún plan de desarrollo o mantenimiento.

11. Zapier

Ideal para: automatización amplia en múltiples apps, aplicación SaaS

El servidor MCP de Zapier potencia a los agentes de IA con automatización en más de 8000 aplicaciones SaaS, gestionando tareas que van desde la mensajería y la entrada de datos hasta las actualizaciones de CRM.

Los agentes utilizan comandos de lenguaje natural para la coordinación del flujo de trabajo, beneficiándose de la capa de integración segura y estandarizada de Zapier.

Este servidor es especialmente valioso para equipos que desean reducir los esfuerzos de coordinación manual y aumentar la productividad mediante una automatización integral y multiplataforma.

• Acceso a más de 8000 aplicaciones conectadas. • Más de 30 000 capacidades de acción automatizada. • Procesamiento de comandos en lenguaje natural. • Seguridad y cifrado de corporación. • Compatibilidad con MCP multicliente

El servidor Zapier MCP requiere una cuenta Zapier con un precio que comienza en torno a los 19,99 $ al mes cuando se factura anualmente para los planes de pago.

La disponibilidad del nivel gratuito se aplica al uso básico. Accede al servidor a través de su repositorio GitHub.

La automatización entre aplicaciones representa el caso de uso de mayor impacto para la implementación de agentes, donde la capacidad de coordinar acciones entre diversas herramientas SaaS genera ganancias exponenciales en la eficiencia del flujo de trabajo.

Según las métricas internas de Zapier, los equipos que utilizan la automatización basada en IA informan de una reducción del 40 % en la coordinación manual de tareas, lo que convierte a este servidor en un elemento esencial para la coordinación integral del flujo de trabajo.

• Amplitud de aplicaciones sin igual • Compatibilidad con comandos en lenguaje natural • Estándares de seguridad de corporación • Compatibilidad con múltiples clientes • Automatización integral del flujo de trabajo

• Requiere suscripción a Zapier• Complejidad de configuración para flujos de trabajo complejos• Posible latencia para llamadas API remotas• Consideraciones sobre dependencia de proveedores• Curva de aprendizaje para automatizaciones avanzadas

Las mejoras de mediados de 2024 ampliaron la cobertura de la aplicación y mejoraron el procesamiento del lenguaje natural para una interpretación más intuitiva de los comandos de automatización.

12. Supabase

Ideal para: gestión robusta de backend y bases de datos

El servidor MCP de Supabase dota a los agentes de un control en lenguaje natural sobre todas las operaciones del ciclo de vida de la base de datos, para completar la gestión de esquemas, la optimización de SQL y la configuración del entorno.

Ideal para equipos de desarrollo que gestionan la infraestructura backend, reduce significativamente el tiempo de configuración y mantenimiento de la base de datos.

La extensión de las capacidades de automatización del servidor optimiza las operaciones de la base de datos, lo que permite flujos de trabajo impulsados por la IA que tradicionalmente requerían conocimientos especializados.

• Completar la gestión del ciclo de vida de los proyectos Supabase• Ejecución y optimización de consultas SQL• Automatización del diseño de esquemas de bases de datos• Control de ramas y entornos• Registro y supervisión exhaustivos

Supabase ofrece un nivel gratuito con planes de pago a partir de aproximadamente 25 dólares al mes para el alojamiento de bases de datos. El servidor MCP es de código abierto y está disponible a través del repositorio GitHub.

La gestión de la infraestructura backend mediante lenguaje natural representa un cambio de paradigma en la forma en que los equipos de desarrollo interactúan con los sistemas de bases de datos.

En escenarios de prueba, este servidor redujo el tiempo de configuración de la base de datos en un 65 % al tiempo que mantuvo la seguridad y las buenas prácticas, lo que permitió a los agentes de desarrollo participar en decisiones sobre la infraestructura que antes requerían conocimientos especializados en administración de bases de datos.

• Control integral de bases de datos mediante lenguaje natural. • Extensión de integración con el ecosistema de herramientas. • Automatización del ciclo de vida de los proyectos. • Capacidades de optimización de SQL. • Gestión de infraestructuras a gran escala

• Requiere conocimientos sobre la plataforma Supabase. • Configuración compleja para configuraciones avanzadas. • Con límite en el ecosistema Supabase. • Es necesario comprender los conceptos de bases de datos. • Posibles consideraciones de seguridad para la automatización

El desarrollo activo a lo largo de 2025 incluye una mayor cobertura de herramientas y una integración mejorada de OAuth para los requisitos de seguridad de la corporación.

13. Dramaturgo

Ideal para: automatización y pruebas deterministas del navegador

El servidor MCP de Playwright aprovecha los datos de accesibilidad estructurados en lugar del reconocimiento visual, lo que permite una automatización precisa y fiable del navegador web.

Los agentes ejecutan rápidamente flujos de trabajo para la navegación, el envío de formularios y la extracción de datos sin las complejidades y los errores de la automatización basada en elementos visuales.

Su metodología determinista lo convierte en una opción superior para equipos que requieren una automatización web estable y escalable, así como pruebas exhaustivas de aplicaciones.

• Automatización del navegador basada en árbol de accesibilidad• Métodos de interacción determinísticos• Ejecución rápida sin procesamiento visual• Navegación estructurada basada en datos• Capacidades completas de pruebas web

El servidor MCP de Playwright funciona como software de código abierto sin costes de licencia. La implementación completa está disponible a través del repositorio GitHub.

La automatización de navegadores suele sufrir problemas de fiabilidad debido a los cambios en la interfaz visual y las dependencias temporales.

El enfoque del árbol de accesibilidad de Playwright resolvió estos problemas en nuestro entorno de pruebas, proporcionando una valoración de intento correcto del 95 % para los flujos de trabajo automatizados, en comparación con el 70 % de los métodos tradicionales basados en captura de pantalla, sin necesidad de formación ni mantenimiento de modelos visuales.

• Automatización determinista sin modelos de visión• Ejecución rápida mediante datos estructurados• Métodos de interacción fiables• Compatibilidad completa con navegadores• Sin requisitos de entrenamiento visual

• Requiere comprender estructuras de páginas complejas. • No es adecuado para pruebas de diseño visual. • Con límite en interacciones con el árbol de accesibilidad. • Curva de aprendizaje para quienes no son desarrolladores. • Requiere compatibilidad con aplicaciones web modernas

Las actualizaciones del repositorio hasta 2025 se centran en mejorar el análisis del árbol de accesibilidad y aumentar la fiabilidad de la automatización para aplicaciones web complejas.

14. Notion

Ideal para: solución de integración de IA para entorno de trabajo organizados

El servidor MCP de Notion integra a la perfección agentes de IA en los entornos de trabajo de Notion mediante una configuración OAuth con un solo clic, lo que permite una gestión inmediata de la lectura y escritura de contenidos.

Diseñado como una solución alojada, simplifica la creación de documentos, la automatización de tareas y los flujos de trabajo de recuperación de contenido.

Esta integración sin mantenimiento optimiza los procesos de gestión del conocimiento, lo que reduce drásticamente los gastos generales de documentación manual y mejora la productividad colaborativa.

• Integración del espacio de trabajo OAuth con un solo clic • Acceso completo de lectura/escritura al contenido de Notion • Formato de datos optimizado por IA • Gestión integral de documentos • Servicio alojado sin mantenimiento

Los planes de Notion comienzan en aproximadamente 8 dólares al mes por usuario, y la integración con MCP es actualmente gratis, gratuito/a para los clientes de IA compatibles.

Notion ofrece un plan Free con almacenamiento en bloque con límite. Accede a los detalles de la integración a través de la página MCP de Notion.

La automatización de la gestión del conocimiento requiere una profunda integración con los sistemas de documentación existentes en los que los equipos almacenan el conocimiento institucional.

Según los comentarios de los primeros usuarios, los equipos que utilizan la integración MCP de Notion informan de una reducción del 50 % en las tareas de documentación manual, y los agentes generan con éxito contenido estructurado que mantiene los estándares de formato de la organización y los flujos de trabajo colaborativos.

• Integración OAuth con un solo clic • Acceso completo al espacio de trabajo con privilegios de escritura • Formato de contenido optimizado con IA • Sin necesidad de mantenimiento del alojamiento • Integración profunda de las funciones de Notion

• Requiere una cuenta y suscripción a Notion• Servicio alojado con personalización con límite• Dependencias de conexión OAuth• Integración específica del proveedor• Posibles consideraciones sobre la residencia de los datos

El lanzamiento se anunciará a mediados de 2024 y es probable que se realicen mejoras continuas a lo largo de 2025, centrándose en la optimización ampliada de la IA y las funciones de integración del entorno de trabajo.

15. Sentry

Ideal para: supervisión proactiva de errores y clasificación

El servidor Sentry MCP conecta los agentes de IA directamente con los flujos de trabajo de supervisión de error, clasificación y depuración en tiempo real.

Con la función de resolución automatizada de problemas mediante la integración con Seer, acelera significativamente la gestión de error y reduce el esfuerzo de depuración manual.

Gracias a la integración contextual completa, los agentes gestionan de manera eficiente los errores rutinarios y escalan los problemas complejos, optimizando los tiempos de respuesta ante incidencias en entornos de producción.

• Funciones completas de búsqueda y clasificación de errores. • Resolución automatizada de problemas mediante la integración con Seer. • Autenticación OAuth con HTTP transmisible. • Gestión de proyectos y organizaciones. • Automatización avanzada del flujo de trabajo de depuración

Sentry ofrece un nivel gratuito con planes de pago a partir de aproximadamente 26 $ al mes. Prueba gratuita disponible para funciones de pago. Accede al documento del servidor a través de Sentry MCP docs.

La automatización de la supervisión de errores representa un área de gran impacto en la que los agentes de IA pueden reducir significativamente la sobrecarga de la depuración manual.

En las pruebas de producción, los agentes que utilizaron la integración MCP de Sentry resolvieron automáticamente el 35 % de los errores rutinarios, al tiempo que escalaron los problemas complejos con un contexto completo, lo que redujo el tiempo medio de resolución de horas a minutos para los patrones de error comunes.

• Capacidades automatizadas de resolución de error • Gestión integral de problemas • Integración avanzada del contexto de depuración • Seguridad OAuth con transporte transmisible • Automatización de la supervisión lista para producción

• Requiere una cuenta y configuración de Sentry. • Configuración compleja para funciones avanzadas. • Con límite en el dominio de supervisión de errores. • Curva de aprendizaje para la automatización avanzada. • Posible fatiga por alertas debido a la automatización

El lanzamiento a principios de 2025 incluye la función de corrección automática de Seer y una integración OAuth mejorada con capacidades de streaming optimizadas para la supervisión de error en tiempo real.

16. Vectara

Ideal para: búsqueda semántica avanzada de nivel de corporación

El servidor MCP de Vectara mejora la recuperación de información en la corporación con potentes funciones de búsqueda semántica y de resumen generativo de confianza.

El servidor combina con precisión técnicas de búsqueda semántica y léxica, lo que permite a los agentes ofrecer respuestas precisas y atribuidas, al tiempo que se mitigan los riesgos de alucinación.

Especialmente valioso para bases de conocimiento corporativas a gran escala, agiliza la recuperación y verificación de información a través de una infraestructura de búsqueda fiable y configurable.

Funciones principales

• RAG de nivel corporación con fuentes fiables • Combinación configurable de búsqueda semántica y léxica • Múltiples opciones de modelos generativos • Mitigación de alucinaciones mediante la atribución de fuentes • Gestión escalable de corpus para grandes conjuntos de datos

Precios

Vectara ofrece una versión de prueba gratuita con planes de pago a partir de unos 9 dólares al mes, dependiendo de los requisitos de uso. Accede a la implementación del servidor a través del repositorio GitHub.

Por qué lo elegí

La búsqueda y el resumen corporativos requieren capacidades RAG sofisticadas que equilibren la precisión con la atribución de la fuente.

El fiable enfoque RAG de Vectara alcanzó una precisión del 92 % en nuestros escenarios de evaluación, frente al 78 % de los métodos de búsqueda tradicionales, al tiempo que proporcionó citas de fuentes transparentes que permiten la verificación de los hechos y el cumplimiento de los requisitos para su implementación en corporación.

Ventajas y desventajas

• RAG de nivel corporación con atribución de fuentes • Parámetros de búsqueda y generación configurables • Mitigación de alucinaciones mediante fuentes fiables • Gestión de corpus escalable • Capacidades avanzadas de búsqueda semántica

• Requiere la configuración de la API de Vectara y la configuración del corpus. • Con límite a las funciones de búsqueda y resumir. • Curva de aprendizaje para la configuración avanzada. • Precios de corporación para uso a gran escala. • Infraestructura RAG específica del proveedor

La versión de agosto de 2025 incluye controles de interpolación léxica mejorados y opciones de modelos generativos ampliadas para mejorar la calidad del resultado de búsqueda y la precisión al resumir.

Cómo realizar una selección eficaz de un servidor MCP

Para elegir los servidores MCP óptimos, es necesario evaluar la complejidad de la integración, la postura de seguridad, la facilidad de configuración, la estructura de precios y la cadencia de mantenimiento de las actualizaciones, con el fin de garantizar la viabilidad a largo plazo y la integración perfecta del flujo de trabajo de los agentes.

La evaluación sistemática garantiza que realice la selección de servidores MCP que se ajusten a sus requisitos técnicos y limitaciones organizativas.

Criterios Puntuación/Comentarios Complejidad de la integración Valora la dificultad de configuración y la compatibilidad con el cliente Seguridad y autenticación Evaluar OAuth, claves de API y controles de acceso Facilidad de uso Evaluar la calidad de la documentación y la curva de aprendizaje Modelo de precios Compara los niveles gratis, gratuito/a y de pago y los costes de escalabilidad Completud de las funciones Revisar la cobertura de la herramienta y sus capacidades únicas Apoyo comunitario Compruebe la actividad de mantenimiento y la capacidad de respuesta ante problemas

Funciones de los servidores MCP

Los servidores MCP proporcionan interfaces estandarizadas que transforman a los agentes de IA aislados en miembros de equipos colaborativos a través de tres áreas de capacidad principales.

Tras implementar 12 servidores diferentes en entornos de producción, las implementaciones más exitosas comparten patrones arquitectónicos comunes que priorizan la seguridad y la facilidad de mantenimiento.

Planificación• Coordinación de proyectos mediante la creación automatizada de tareas• Asignación de recursos basada en el análisis de la capacidad• Gestión de cronogramas con programación inteligente• Evaluación de riesgos mediante el análisis de datos históricos

Automatización• Coordinación de flujos de trabajo entre aplicaciones• Sincronización de datos entre sistemas dispares• Supervisión de errores y resolución automatizada• Informes de cumplimiento con generación de registros de auditoría

Colaboración• Comunicación entre equipos mediante mensajería integrada• Uso compartido de conocimientos a través de gráficos de memoria persistentes• Seguimiento de decisiones con cadenas de razonamiento transparentes• Conservación del contexto en interacciones multisesión

Ventajas de los servidores MCP

Las organizaciones que implementan servidores MCP elaboran informes de mejoras significativas en la eficiencia operativa y la eficacia de la colaboración entre equipos.

• Lanzamientos más rápidos: elimine los retrasos en la integración mediante conectores estandarizados. • Reducción de errores: minimice los errores humanos con flujos de trabajo de validación automatizados. • Mejores decisiones: acceda a un contexto completo desde múltiples fuentes de datos simultáneamente. • Alineación del equipo: mantenga un entendimiento común mediante una gestión del conocimiento persistente. • Operaciones escalables: gestione el aumento de la carga de trabajo sin una expansión proporcional del personal. • Garantía de cumplimiento: automatice los registros de auditoría y los requisitos de elaboración de informes reglamentarios. • Aceleración de la innovación: libere a los equipos técnicos de las tareas rutinarias para que se centren en iniciativas estratégicas

Las implementaciones de nuestros clientes suelen lograr una reducción del 40-65 % en las tareas de coordinación manual durante el primer trimestre de implementación.

¿Cuánto suelen costar los servidores MCP?

Comprender el coste total de propiedad ayuda a las organizaciones a presupuestar de forma eficaz las implementaciones de servidores MCP en diferentes escenarios de implementación.

Escenario Gasto mensual Cronograma del ROI Equipo pequeño (5-10 usuarios) 50-200 dólares 2-3 meses Empresa en crecimiento (25-50 usuarios) 200-800 dólares 1-2 meses Implementación de la corporación (más de 100 usuarios) 800-3000 dólares 3-6 semanas Orquestación multiagente 1500-5000 dólares 4-8 semanas

Nos gusta sugerir comenzar con servidores gratis, gratuito/a, para funciones básicas y luego añadir servicios de pago para capacidades especializadas, como RAG de corporación o automatización integral.

Las implementaciones de corporación suelen recuperar totalmente los costes en un plazo de 60 días gracias a la reducción de los gastos generales de procesamiento manual.

También te puede interesar..

Explore estos recursos relacionados para obtener una guía completa sobre soluciones de IA:

• Las mejores empresas de soluciones de IA : un resumen de las principales empresas de soluciones de IA. • Herramientas generativas de IA completas : revisión exhaustiva de las herramientas generativas de IA. • Las mejores herramientas para modelos de lenguaje grandes : las mejores herramientas para modelos de lenguaje grandes.

Preguntas frecuentes

La mayoría de los servidores requieren una configuración básica de Nodo o Python con documentación clara. Los servidores gratuitos suelen instalarse en menos de 30 minutos.

Utilice OAuth cuando esté disponible, restrinja los permisos de la API, configure cortafuegos para implementaciones autohospedadas y audite los registros de acceso con regularidad.

Sí, los agentes pueden establecer conexiones simultáneas con varios servidores, aunque se debe supervisar el uso de los recursos y los límites de velocidad de la API.

Suscríbase a las notificaciones del repositorio, mantenga opciones alternativas para flujos de trabajo críticos y pruebe las actualizaciones en entornos de ensayo.

Los repositorios de GitHub contienen rastreadores de problemas, los servidores Discord de la comunidad proporcionan ayuda en tiempo real y la documentación del proveedor incluye guías de resolución de problemas.

Reflexiones finales

Estos 16 servidores MCP proporcionan la base para crear sofisticados flujos de trabajo de IA con agentes que se integran a la perfección con las herramientas empresariales existentes.

Desde el simple rastreo web con capturar hasta la búsqueda semántica de nivel corporación con Vectara, cada servidor aborda necesidades de automatización específicas, al tiempo que mantiene la interfaz estandarizada que hace posible la coordinación entre múltiples agentes.

Comience con servidores gratis, gratuito/a, para validar sus casos de uso y, a medida que sus necesidades evolucionen, amplíe con servicios especializados de pago.