Explicación de la solución de IA Salesforce Agentic

Hay muchas empresas que utilizan /IA y ofrecen soluciones creativas personalizadas a sus clientes, pero Salesforce destaca entre todas ellas.

Salesforce Agentforce redefine el trabajo digital al permitir a las corporaciones implementar agentes autónomos de IA que analizan datos, toman decisiones y realizan tareas en los departamentos de equipo de ventas, servicio y marketing.

Con un ecosistema integrado basado en Atlas Reasoning Engine y Data Cloud, ofrece un enfoque transformador para la automatización de la corporación.

En primer lugar, ¿Salesforce realmente es el proveedor de IA agencial?

Puntos clave

Salesforce Agentforce implementa la IA autónoma en todas las operaciones de empresa.

Utiliza Atlas Reasoning Engine para la automatización inteligente de la toma de decisiones.

Data Cloud proporciona una integración de datos empresariales unificada y sin copias.

Supervisión y seguridad integrales a través de una arquitectura modular de IA agencial.

¿Ofrece Salesforce IA agencial?

*sí, Salesforce ofrece IA agencial a través de su plataforma Agentforce. Salesforce Agentforce es una plataforma de trabajo digital que permite a las corporaciones crear e implementar agentes de IA autónomos a gran escala

Lanzado en septiembre de 2024 y actualizado en junio de 2025, Agentforce combina el motor de razonamiento Atlas, Data Cloud, acciones predefinidas y un generador de agentes de bajo código para permitir a los agentes analizar datos, tomar decisiones y ejecutar tareas en los flujos de trabajo de equipo de ventas, servicio y marketing.

Esta completa suite posiciona a Salesforce como líder en IA agencial para corporaciones, y va más allá de los simples chatbots para ofrecer verdaderos trabajadores digitales.

A continuación, veamos cómo funciona este sofisticado sistema.

Resumen rápido de capacidades: Salesforce Agentic Suite

Salesforce Agentic Suite integra múltiples componentes técnicos para ofrecer una plataforma unificada de desarrollo y despliegue de agentes.

Cada función se complementa con las demás para crear un ecosistema cohesionado que permite operaciones autónomas.

Capacidad Detalle Planificador y coordinación Motor de razonamiento Atlas con planificador modular, selector de acciones y módulos de reflexión Memoria y contexto Capa de datos unificada Data Cloud con acceso sin copia a datos de CRM, ERP y de terceros Invocación de herramientas más de 100 acciones predefinidas a través de conectores con Salesforce Flujo, MuleSoft, Slack y servidores MCP Barreras de protección y política Arquitectura segura desde el diseño con listas blancas de herramientas, validadores de resultados y etiquetado de identidades Observabilidad y supervisión Centro de comandos con seguimiento a paso, métricas y compatibilidad con OpenTelemetry

Este completo conjunto de funciones permite a las corporaciones crear agentes listos para la producción que se integran a la perfección con los sistemas empresariales existentes.

Cómo trabaja Salesforce Agentforce bajo el capó

La arquitectura técnica de Salesforce Agentforce opera a través de seis capas integradas que realizan trabajo conjunto para ofrecer capacidades autónomas a los agentes.

Atlas Reasoning Engine planifica secuencias de tareas mediante una orquestación modular Action Selector elige las herramientas adecuadas de la biblioteca de conectores disponible Data Cloud es un proveedor de datos empresariales unificados con acceso sin copia Las acciones predefinidas invocan Salesforce Flujo, MuleSoft y servicios de terceros Las barreras de seguridad garantizan el cumplimiento normativo mediante listas blancas de herramientas y validadores de resultados centro de comandos supervisa el rendimiento en tiempo real con un seguimiento por paso

Este enfoque por capas garantiza que los agentes puedan razonar sobre escenarios empresariales complejos, al tiempo que se mantienen los estándares de seguridad y observabilidad de nivel corporación.

Precios y licencias: lo que cobra Salesforce por Agentic IA

el precio de Salesforce Agentforce no se ha revelado públicamente, y es probable que la plataforma se incluya en los planes Einstein 1 y Customer 360 en lugar de venderse como un producto independiente. *

La empresa suele ofrecer organizaciones de desarrolladores gratis para las pruebas iniciales, aunque las funciones de Agentforce pueden tener límite en las ediciones de (versión de) prueba.

Los modelos de precios previstos combinan los costes de ejecución por agente con los gastos de consumo de Data Cloud, mientras que los conectores de socios pueden requerir suscripciones independientes.

La actualización de junio de 2025 introdujo centro de comandos, más de 100 acciones nuevas y conectores MCP sin especificar costes adicionales.

Este enfoque integrado refleja la estrategia de Salesforce de integrar capacidades de agencia en todo su amplio ecosistema de plataformas.

Puntos clave y carencias críticas de Salesforce Agentic IA

Salesforce Agentforce presenta varias ventajas convincentes que lo diferencian en el panorama de la IA agencial.

El motor de razonamiento Atlas proporciona sofisticadas capacidades de planificación modular, mientras que la nube de datos unificada elimina los silos de datos mediante el acceso sin copia a los sistemas de la corporación.

El Agent Builder de bajo código democratiza la creación de agentes, y el centro de comandos ofrece una observabilidad de nivel empresarial con un seguimiento detallado paso a paso.

Sin embargo, la naturaleza propietaria del motor de razonamiento Atlas puede establecer un límite en la transparencia y la personalización en comparación con los marcos abiertos.

Además, la dependencia de los servidores MCP de los socios podría retrasar los cronogramas de integración, y el ecosistema en fase inicial aún requiere maduración.

Los datos permanecen bloqueados dentro del ecosistema de Salesforce, lo que requiere conectores MuleSoft o de terceros para acceder a bases de datos externas.

Estos límites deben sopesarse cuidadosamente con las ventajas de la plataforma a la hora de tomar decisiones técnicas.

Introducción a Salesforce Agentic IA en 8 pasos

Crear su primer agente de Salesforce requiere un plan sistemático y una configuración en múltiples componentes de la plataforma.

La mayoría de los equipos logran la implementación inicial en un plazo de 2 a 4 semanas siguiendo este enfoque estructurado.

Regístrese en una organización de desarrolladores de Salesforce con acceso a Einstein 1 Configure las conexiones (a internet) de Data Cloud con sus sistemas CRM y ERP existentes Diseñe flujos de trabajo para agentes utilizando la interfaz Agent Builder de bajo código Seleccione acciones predefinidas de la biblioteca de conectores, con más de 100 disponibles Implemente medidas de protección y políticas de cumplimiento mediante la gestión de identidades Implemente agentes en un entorno de pruebas para realizar las pruebas iniciales Supervise el rendimiento a través de los paneles de observabilidad del centro de comandos Amplíe el número de agentes de intento correcto a la producción con los controles de gobernanza adecuados

Este cronograma de implementación proporciona una ruta realista para la puesta en producción, al tiempo que garantiza que se sigan los protocolos adecuados de pruebas y gobernanza.

Hoja de ruta y perspectivas competitivas para Salesforce Agentic IA

Salesforce sigue invirtiendo fuertemente en capacidades de IA agencial, con plan para integrar modelos de lenguaje grandes adicionales, como Anthropic Claude, Gemini y AI21.

Entre los elementos del roadmap futuro se incluyen la mejora de la memoria y las capacidades de planificación de los agentes, junto con estructuras de precios más detalladas previstas para 2026.

La expansión del ecosistema abierto con más de 30 servidores MCP asociados posiciona a Agentforce de forma competitiva frente a AWS Bedrock AgentCore y Agent Framework de Microsoft.

Preguntas frecuentes

Los agentes de Agentforce pueden realizar acciones autónomas en todos los sistemas empresariales, no solo responder a consultas. Utilizan el motor de razonamiento Atlas para el plan y la toma de decisiones.

Desarrollado de forma nativa en la plataforma Salesforce, Agentforce accede a los datos existentes a través de Data Cloud y ejecuta acciones a través de Salesforce Flow y los conectores MuleSoft de forma fluida.

Agent Builder proporciona interfaces de bajo código para agentes básicos, aunque las implementaciones complejas pueden requerir desarrollo de código profesional y conocimientos de ingeniería de indicación.

Sí, a través de servidores MCP y conectores de socios, incluidas las integraciones de AWS, Box, Google Cloud, PayPal y Stripe, disponibles a través del mercado AgentExchange.

Centro de comandos ofrece seguimiento a paso, métricas de rendimiento e integración con OpenTelemetry para una supervisión completa del comportamiento y los resultados de los agentes.

Próximos pasos y lista de control de acciones

Salesforce Agentforce es una plataforma madura y preparada para corporación que permite implementar agentes de IA autónomos con sofisticadas capacidades de razonamiento, integración de datos completa y sólidas funciones de observabilidad.

La fortaleza de la plataforma radica en su integración nativa con Salesforce y su accesibilidad con poco código, aunque las organizaciones deben evaluar cuidadosamente las consideraciones de dependencia de un proveedor y la complejidad de la integración con sistemas externos.

Para continuar con su evaluación, complete estas tareas esenciales: