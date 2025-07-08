Presentamos Brain Max: la superapp de IA que conecta tu contexto de trabajo y elimina la proliferación de IA.

¿Conoces esa sensación cuando abres tu ordenador y ves docenas de herramientas de IA diferentes mirándote fijamente?

ChatGPT, por un lado. Claude, por otro. Perplexity para la investigación. Otra IA para imágenes. Una IA para tu CRM. Una IA para tus documentos.

Cada uno con su propio inicio de sesión, su propia ventana de contexto y su propia suscripción.

Hemos pasado de que la IA fuera la solución a que se convirtiera en el problema.

En lugar de ahorrar tiempo, nos estamos ahogando en un mar de herramientas inconexas que no se comunican entre sí, no entienden nuestro trabajo y, desde luego, no nos entienden a nosotros.

Esto es AI Sprawl.

Y es el asesino silencioso de la productividad en el lugar de trabajo moderno.

Piénsalo:

Cada vez que cambias de herramientas de IA, pierdes contexto .

Cada vez que copias y pegas de una app a otra, pierdes tiempo .

Cada vez que le explicas tu proyecto a otro chatbot, pierdes impulso.

Todas las nuevas herramientas de IA prometen resultados mágicos, pero acaban creando más compartimentos estancos, más confusión y más trabajo innecesario.

Ese no es el futuro que se prometió. Ese no es el futuro que te mereces.

Hoy eliminamos la proliferación de la IA con Brain MAX.

Estamos más que emocionados de presentar ClickUp Brain MAX, la superapp de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo.

No se trata de otra herramienta de IA más que añadir a tu colección.

Esta es la primera app, aplicación de IA contextual que las sustituye a todas.

Brain MAX es el resultado de la conexión de la IA con todo tu contexto de trabajo.

Conoce tus tareas, tus documentos, tus reuniones, tu equipo y todas las aplicaciones que utilizas.

Una /IA para buscar, preguntar, automatizar y ejecutar cualquier cosa.

Cómo la IA contextual transforma la productividad en el lugar de trabajo

Descubre el poder de la IA contextual

A diferencia de la IA genérica, que empieza desde cero cada vez, ClickUp AI toma como referencia todo tu trabajo para ofrecerte respuestas relevantes, sin IA genérica.

Búsqueda unificada en todas tus apps, aplicaciones

Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, la web y mucho más.

Se acabó la búsqueda interminable de archivos perdidos.

Productividad basada en la voz

Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y dar comando a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

No se trata solo de comodidad, sino de un cambio fundamental en la forma en que interactuamos con nuestro trabajo.

Una app, una suscripción, una fuente de verdad

Brain MAX sustituye a docenas de herramientas de IA inconexas, como ChatGPT, Claude y Perplexity, por una única solución independiente de LLM y lista para su uso en corporación.

¿Qué diferencia a Brain MAX?

Brain MAX no es una mejora incremental.

Se trata de un cambio fundamental en la forma en que hacemos trabajo con la IA:

Se acabó copiar y pegar entre herramientas.

Ya no tendrás que explicar el contexto una y otra vez.

Ya no tendrás que buscar en una docena de apps, aplicaciones, para encontrar lo que necesitas.

Una sola IA que sabe todo lo que tú sabes, encuentra todo lo que necesitas y funciona en cualquier lugar donde hagas trabajo.

Funciones de Brain MAX

🧠 IA contextual que te entiende

Brain MAX entiende tu trabajo como ninguna otra.

Conoce tus proyectos, tu equipo, tus plazos y tu historial laboral, por lo que obtienes respuestas y automatizaciones que realmente tienen sentido. Se acabaron las respuestas genéricas y fuera de contexto de la IA.

🔍 Busca todo, al instante

Un único cuadro de búsqueda para toda tu vida digital.

Encuentre lo que necesita en:

ClickUp (tareas, documentos, chats y proyectos)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

La web

Y mucho más.

Se acabó buscar entre pestañas o preguntarte dónde guardaste ese archivo. Solo respuestas instantáneas.

🎙️ Productividad basada en la voz

Habla con Brain MAX. Te escucha, te responde y ejecuta tus órdenes.

Utiliza Talk to Text para convertir al instante tus ideas en tareas, correos electrónicos, mensajes y contenido, sin interrumpir tu flujo de trabajo.

🤖 Todos los mejores modelos de IA en un solo lugar

Accede a las herramientas de IA más potentes sin tener que cambiar de app, aplicación:

ChatGPT (varias versiones, incluida GPT-4o)

Claude

Gemini

Cambia entre modelos para obtener los mejores resultados en redacción, código, resumir y mucho más. A medida que la IA evoluciona, Brain MAX te mantiene a la vanguardia sin necesidad de esfuerzo adicional.

🔒 Tus datos, tus reglas

Tu privacidad no es negociable.

Retención de datos de día cero con proveedores de IA.

ClickUp AI no se entrena con datos de tu entorno de trabajo. Tus datos NO se utilizan para entrenar modelos de IA.

Creada en AWS con seguridad integral.

Tú mantienes el control en todo momento.

🎯 IA más inteligente, en todo momento

Brain MAX selecciona el mejor modelo de IA para tu tarea, ya sea escribir, analizar datos o generar ideas.

Obtendrás los mejores resultados sin tener que pensar en ello.

💻 Diseñada para tu escritorio

Disponible para Mac y Windows.

No se trata solo de una extensión para el navegador, sino de una app, aplicación nativa diseñada para trabajar a la perfección con tu sistema operativo y ofrecerte la máxima velocidad y accesibilidad.

♾️ Acceso gratis

¡Cualquiera puede probar Brain MAX gratis, gratuito/a!

Si tienes el plan AI Autopilot de ClickUp, disfruta de un uso ilimitado de Brain MAX. Sin límites para tu productividad.

Brain MAX ya está disponible gratis, gratuito/a.

Brain MAX ya está disponible para Mac y Windows.

Y lo mejor de todo: los suscriptores de ClickUp Brain pueden disfrutar de un uso ilimitado durante la fase de lanzamiento.

Se acabó la proliferación de IA. Una app, una suscripción, una única fuente de información.

Descargar Brain MAX ahora y descubre lo que sucede cuando la IA finalmente entiende tu trabajo.

Este es el futuro de cómo se hace el trabajo.