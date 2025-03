Cómo conseguir que ChatGPT resuma un artículo de forma eficaz

Todo el mundo está utilizando la IA. No lo decimos nosotros, lo dice McKinsey. Una encuesta reciente de https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/superagency-in-the-workplace-empowering-people-to-unlock-ais-full-potential-at-work/%href/

descubrió que un enorme 94 % de los empleados y un 99 % de los líderes están familiarizados con las herramientas de IA generativa. El triple de empleados ya utilizan la IA generativa en el lugar de trabajo de lo que imaginan sus gerentes. Sin embargo, el desafío más importante que experimentan los empleados al adoptar herramientas de IA es la formación. Casi la mitad de los empleados admiten haber recibido «una compatibilidad moderada o menor» en su uso de la IA.

Estamos aquí para cambiar eso. En esta entrada del blog, ofrecemos una lección completa sobre cómo conseguir que ChatGPT resuma un artículo. Exploramos los beneficios, las buenas prácticas y los posibles escollos que debes evitar. Empecemos por el principio. ## ⏰ Resumen de 60 segundos Cuando se le pide que sea más conversacional y fácil de leer, esto es lo que . Escala: ChatGPT puede procesar docenas de artículos, lo que sería prácticamente imposible para los humanos; los chatbots tampoco se cansan. Rentabilidad: Usar ChatGPT para resumir artículos de investigación o académicos también es rentable, ya que es mucho más rápido llegar a los puntos clave sin un gran equipo de asistentes.

Consistencia: En función de cómo le des indicaciones a ChatGPT, puedes controlar el resultado, haciendo que todos tus resúmenes sean coherentes y fiables. ## Aplicaciones reales del resumen de ChatGPT Después de «¿puede ChatGPT resumir texto?», la pregunta más frecuente es cómo se pueden utilizar sus funciones de resumen en la vida real. Veamos algunos ejemplos. ### Resúmenes ejecutivos

Todos los documentos de una empresa tienen un resumen ejecutivo para los líderes que no tienen tiempo de leer el documento completo. ChatGPT puede crear este resumen en un instante. ¿Y qué más? Si conoces las preferencias del ejecutivo para el que estás resumiendo, también puedes personalizarlo para adaptarlo a sus necesidades. ### Visualización

Las encuestas y los informes de investigación suelen estar llenos de números, lo que dificulta su lectura. ChatGPT puede identificar los puntos y datos más destacados, que luego puedes visualizar para comprenderlos mejor. ### Investigación Los investigadores y académicos leen docenas, si no cientos, de artículos como parte de su revisión de la literatura. No es hasta que has leído todo el artículo que te das cuenta de si es relevante para ti o no.

Evítelo con los resúmenes de ChatGPT. Pídale a la herramienta de IA general que resuma artículos de investigación o noticias y lea los detalles solo si es necesario. ### Lectura personal ¿Tiene mucho interés en un tema pero Wikipedia le resulta demasiado confusa? ChatGPT al rescate. ChatGPT puede resumir la mayoría de los artículos de noticias, ensayos largos y páginas wiki. También puede hacerle preguntas al chatbot basadas en la información de esa página. ### Gestión de la información

Tanto si te gusta guardar tus lecturas en marcadores como si prefieres llevar un libro de consulta, los resúmenes de ChatGPT son una forma estupenda de archivar la información que te interesa. Una vez que hayas disfrutado leyendo un artículo extenso o un libro de no ficción, puedes pedirle a ChatGPT que lo resuma para poder guardarlo y consultarlo en el futuro. Ya basta de posibilidades, pasemos a la acción.

Cómo usar ChatGPT para resumir un artículo Resumir un artículo con ChatGPT es tan sencillo como copiar y pegar texto y darle la indicación de que lo haga. Puedes probarlo tú mismo y optimizar tu proceso sobre la marcha. Sin embargo, con los siguientes consejos, es posible que lo consigas más rápido. ### 1. Preparar tu documento para ChatGPT

ChatGPT puede procesar cualquier archivo o documento externo que cargues y crear un resumen conciso. Para asegurarte de que el resumen sea eficaz, dale el formato adecuado al documento. * Elimina el desorden innecesario, como anuncios o imágenes irrelevantes

Divida el documento en secciones para mejorar el flujo del texto. Estructúrelo en párrafos y proporcione los títulos necesarios. Elimine cualquier información confidencial. Una vez que el documento esté listo, es hora de ponerse a trabajar. Por cierto, también puede hacer que ChatGPT resuma vídeos a través de transcripciones. 2. Introducir el artículo y generar resúmenes

Aunque es mejor tener un documento con formato para generar resúmenes, no es necesario. También puede copiar y pegar el texto en la ventana de chat de ChatGPT o escribir una URL y obtener un resumen. Mientras lo hace, tenga en cuenta lo siguiente. Puede escribir «resumir» o «tl;dr» para obtener el resumen que ChatGPT considere mejor. Pidámosle a ChatGPT que resuma el artículo de Wikipedia sobre Taylor Swift y veamos cómo lo hace.

Resumen de ChatGPT de la página wiki de Taylor Swift para la consulta anterior (Fuente: _ Bueno, ChatGPT hizo todo lo posible. Sin embargo, si quieres saber más sobre su progreso profesional, por ejemplo, es útil indicarlo.