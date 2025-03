8 tipos de trabajos de codificación (habilidades, salario y trayectoria profesional)

La codificación no se trata solo de sintaxis y algoritmos, se trata de resolver problemas del mundo real y de figurar el futuro. Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft. Piensa en la última vez que pediste comida, viste un programa en streaming o desbloqueaste tu teléfono. Detrás de cada toque y deslizamiento hay expertos en diferentes tipos de trabajos de codificación que lo hacen posible. Con más de 27 millones de desarrolladores en todo el mundo, la codificación no es solo una habilidad, es la base

https://www.statista.com/statistics/627312/worldwide-developer-population/ 27 millones de desarrolladores /%href/ en todo el mundo, codificar no es solo una habilidad, es la base de la vida moderna.