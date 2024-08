37 ejemplos de SaaS que debe conocer en 2024

Todo gira en torno al ' SaaS hoy en día.

Con la transformación digital avanzando a la velocidad de la luz, cada vez más empresas recurren a soluciones en línea y gestionan sus negocios mediante Software como Servicio (SaaS). De hecho, según el último Informe de Statista sobre organizaciones SaaS en 2024, hay aproximadamente 17.000 empresas SaaS en Estados Unidos y 25.000 en todo el mundo (¡y subiendo!). 👏

Si desea añadir más aplicaciones SaaS a su pila tecnológica, sustituir sus aplicaciones actuales, crear una empresa SaaS o simplemente obtener más información sobre SaaS, ¡ha llegado al lugar adecuado!

Los 37 ejemplos de SaaS que hemos recopilado incluyen un desglose de cada herramienta, así como citas y consejos de expertos del sector para proporcionarle toda la información posible sobre estos productos SaaS. Descubra cómo los modelos SaaS, tanto los ya establecidos como los emergentes, siguen revolucionando el panorama del software ayudando a empresas y clientes de todo el mundo.

¿Qué es el software como servicio (SaaS)?

El software como servicio (SaaS) es un modelo de distribución de software que permite a los clientes y a las empresas interactuar a través de dispositivos habilitados para Internet, como ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y otros dispositivos habilitados para Internet, lo que hace que sea extremadamente cómodo acceder y almacenar datos en la nube.

Notas breves sobre SaaS:

También puede denominarse software basado en web, software bajo demanda y software alojado

El software como servicio (SaaS) es uno de lostres niveles principales de la computación en nube -los otros niveles son plataforma como servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS)-

Las ventajas del SaaS son una mayor eficiencia, rentabilidad, accesibilidad y escalabilidad

Las empresas de SaaS suelen ser organizaciones de empresa a empresa (B2B) o de empresa a consumidor (B2C)

Los tipos más comunes de soluciones SaaS son Gestión de las relaciones con los clientes (CRM), planificación de recursos empresariales (ERP), sistema de gestión de contenidos, (CMS),Software de gestión de proyectosventas, marketing, comercio electrónico

Ok, ahora hablemos de por qué las plataformas SaaS son el futuro del software. 🚀

Últimas estadísticas y tendencias de crecimiento de SaaS

El software SaaS es uno de los mercados de más rápido crecimiento en la actualidad, ya que ha pasado de 31.500 millones de dólares en 2015 a una cifra estimada de 1.000 millones de euros en 2015 171.900 millones de dólares en 2022 -¡eso es un crecimiento de 5 veces en siete años! 👀

Actualmente, EE.UU. está a la cabeza de la mayor número de empresas SaaS del mundo con unas 17.000, seguido del Reino Unido, que ocupa el segundo lugar con 2.000 proveedores de SaaS. A este ritmo y por un margen considerable, se predice que EE.UU. se mantendrá en el primer puesto del mercado SaaS más grande del mundo incluso hasta 2025, y otros líderes del mercado como el europeo, Latinoamérica y Asia seguirán experimentando un crecimiento exponencial, ¡mientras continúa la carrera por crear la próxima gran app SaaS!

vía Exploding Topics

Estadísticas de adopción: Hacia un lugar de trabajo impulsado por SaaS

Según la Estudio sobre Tecnología y Talento del Grupo Harvey Nash en 2021, el 73% de 1.724 expertos en tecnología de 69 países revelaron que las aplicaciones SaaS se consideran la tecnología más importante para el intento correcto de las empresas.

Las organizaciones están recurriendo a las apps SaaS para ayudar a agilizar las operaciones de negocio, escalar sus empresas en crecimiento y mejorar los índices de adquisición, retención y satisfacción de los clientes. De hecho, aproximadamente 99% de las empresas y el 78% de las pequeñas empresas dependen de al menos una Herramienta SaaS para ayudarles a implantar una gestión basada en datos, automatizar el trabajo rutinario y darles la flexibilidad que necesitan para satisfacer diversas demandas.

vía BetterCloud 2021 Informe sobre el estado de las operaciones SaaS

Y la siguiente imagen muestra la última app SaaS estadísticas de adopción (tasa de crecimiento por categoría de app)-esto debería darte una idea de qué tipo de apps están implementando las empresas en sus negocios.

Crecimiento de la categoría SaaS en 2022 a través de SaaSworthy

Con todo este impulso y crecimiento positivo en el mercado, ¡estamos emocionados de compartir algunos de los principales y notables proveedores de SaaS hoy! 🚀

37 ejemplos de SaaS que debes conocer en 2024

Desde los líderes del mercado hasta los próximos contendientes y desde herramientas de gestión de proyectos a Software CRM hemos reducido la lista a 37 de las empresas de SaaS más destacadas.

Conozca de qué trata cada herramienta, para qué se utiliza y qué la convierte en una de las mejores empresas SaaS de 2024, ¿le parece?

1. ClickUp Software de gestión de proyectos

Supervise las actualizaciones del proyecto, gestione los riesgos y trabaje con el equipo, todo desde su entorno de trabajo de ClickUp

ClickUp es una de las principales herramientas SaaS y la de mayor valoración de gestión de proyectos del mercado actual.

Empresas de todos los tamaños, desde solopreneurs hasta equipos de corporación utilizan esta plataforma basada en la nube para reunir todo su trabajo en un hub centralizado.

Esta plataforma todo en uno de productividad en el lugar de trabajo ofrece cientos de funciones totalmente personalizables para adaptarse a las preferencias de cualquier proyecto y flujo de trabajo, y se integra con más de 1.000 aplicaciones SaaS. La posibilidad de personalizar cada parte de la plataforma es lo que convierte a ClickUp en un ejemplo perfecto de SaaS.

Funciones clave

Plataforma totalmente personalizable

más de 15 vistas personalizables

Flujos de trabajo de automatización de la gestión

Documentos y Pizarras Colaborativas

Paneles con elaboración de informes en tiempo real

Seguimiento de metas

Plantillas personalizables

Plan Free y planes de precios asequibles

Disponible en móviles y en los sistemas operativos más utilizados

Capacidades de integración

Otra función imprescindible de este modelo SaaS es su capacidad para consolidar sus apps, organizar y automatizar flujos de trabajo complejos, gestionar proyectos fácilmente y mucho más, sustituyendo el software tradicional por una solución más moderna para la gestión de proyectos.

El sitio ventajas de utilizar ClickUp van más allá de aumentar la eficacia del trabajo y crear procesos coherentes y escalables: entre otras muchas ventajas, ClickUp también ofrece soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarle a sacar el máximo partido a la plataforma.

2. HubSpot

Software CRM

vía HubSpot HubSpot es una empresa líder en ventas, marketing y administración basada en la nube gestión de las relaciones con los clientes (CRM) suite. Su capacidad para funcionar como una ventanilla única para todas las necesidades de su empresa hace de Hubspot una gran empresa SaaS.

Funciones clave

Automatización de la base de datos CRM y flujos de trabajo

Elaboración de informes y métricas de marketing

CRM SaaS con información detallada sobre los contactos

Análisis del correo electrónico

Paneles de control

Con más de 113.925 clientes (y subiendo) ubicados en más de 120 países, HubSpot sigue siendo uno de los principales proveedores de SaaS porque ofrece hubs para marketing, ventas, servicio, CMS y operaciones, todo en una sola ubicación.

Estos hubs ayudan a agilizar las operaciones de la empresa, maximizar las ventas, nutrir a los clientes potenciales, mejorar las operaciones y ofrecer la mejor experiencia al cliente. Encontrará más información sobre sus funciones en este enlace

/ref/ https://www.emailtooltester.com/en/crm/hubspot-review/ Revisión de HubSpot /%href/

.

Mi función favorita es el CMS de HubSpot, que permite sincronizar datos entre la plataforma CMS y el resto del CRM todo en uno. Lo más difícil de crear un sitio web es asegurarse de que las campañas de marketing y generación de prospectos coincidan. Una campaña inconexa es extremadamente visible y perjudicial para un cliente nuevo o potencial. Contar con todas estas herramientas gestionadas por HubSpot significa que todos tus formularios web, marketing por correo electrónico, herramientas de atención al cliente y todo lo demás se crean conjuntamente para crear una experiencia y un viaje del cliente armoniosos.

Tony Do director de Marketing de HubSpot

3. Salesforce

**Software CRM

vía Fuerza de ventas Salesforce es una herramienta SaaS líder especializada en la gestión de relaciones con los clientes (CRM). Está diseñada para ayudar a las empresas a conectarse con sus clientes actuales y potenciales, cerrar más acuerdos y ofrecer el mejor servicio de atención al cliente.

**Funciones clave

Automatización de procesos

Gestión de cuentas y contactos

Gestión de clientes potenciales

Informes y paneles de control

Gestión de proyectos y previsiones

Esta aplicación SaaS es una de las de mayor rendimiento para plataformas CRM y atrae a empresas de todo el mundo por sus capacidades de computación en nube. De hecho, los últimos resultados muestran que más de 150.000 empresas utilizan Salesforce para unir sus departamentos y fomentar las relaciones con los clientes. 🙌

Teams como los de ventas, marketing y soporte, pueden utilizar Salesforce CRM para realizar fácilmente un seguimiento de sus clientes potenciales, obtener una visión más profunda de su mercado de consumo y mantenerse en contacto con ellos a lo largo de todo el recorrido del cliente .

Nuestra empresa vio el antes y el después de SalesForce. A primera vista, esta herramienta SaaS parece otro proveedor de CRM (y hay cientos de buenos proveedores). Sin embargo, Salesforce ha eclipsado al resto por varias razones, como la flexibilidad, el enfoque en la experiencia del cliente, las capacidades móviles y las adquisiciones estratégicas. Esta herramienta de CRM ha ido adquiriendo empresas y servicios complementarios que la mantienen por delante de la competencia. Desde análisis de IA y herramientas de marketing por correo electrónico hasta herramientas de automatización y estadísticas. Con Salesforce, tenemos la seguridad de que nuestro CRM nunca se quedará obsoleto, y esperamos sus actualizaciones de funciones cada 2 ó 3 meses.

Marcos Ortiz director de proyectos en Claro RD

4. Donorbox

Software sin ánimo de lucro/ Software de gestión de donaciones

vía Donorbox Donorbox es un software de recaudación de fondos sin ánimo de lucro basado en la nube creado para potenciar sus esfuerzos de recaudación de fondos.

Funciones clave

Integración con app

Gestión de campañas

Procesamiento de pagos

Seguimiento de las contribuciones

Gestión de las donaciones

CRM

Plantillas de recaudación de fondos

Esta aplicación SaaS ha aumentado las donaciones en más de un 400%, ha ayudado a recaudar más de mil millones de dólares en donaciones y se ha convertido en la de recaudación de fondos en línea para más de 50.000 organizaciones como Make A Wish, The Boys and Girls Club y muchas más en 96 países

Con esta herramienta SaaS, los donantes y voluntarios pueden conectarse de forma fácil y segura con organizaciones sin ánimo de lucro y particulares, conectando a más personas en todo el mundo.

Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden utilizar esta app para crear, lanzar y gestionar fácilmente campañas de recaudación de fondos en línea y recibir de forma segura donaciones en línea a través de PayPal o Stripe al instante, lo que supone una experiencia sana y sin preocupaciones para los donantes y una forma eficaz para las organizaciones sin ánimo de lucro de crear un mayor impacto en su comunidad.

5. Slack

Software de mensajería para corporaciones

vía SlackSlack es una de las empresas líderes y un lugar de trabajo basado en la nube herramienta de comunicación que transforma la forma en que las organizaciones se comunican centralizando la comunicación entre equipos y permitiendo un rápido uso compartido de la información, lo que la convierte en uno de los principales productos SaaS y en un cambio radical en el entorno de trabajo colaborativo actual.

Esta plataforma de mensajería basada en canales es utilizada por millones de empresas para alinear sus equipos, unificar sus sistemas y hacer crecer su empresa.

Funciones clave

Integración con apps

Canales públicos y privados

Conferencias de voz y vídeo integradas

@menciones

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/55997/software-para-compartir-archivos/ Uso compartido de archivos /%href/

Acceso móvil

Notificaciones en tiempo real

Reacciones emoji

Entorno empresarial seguro

Integración con herramientas de gestión de proyectos

Con Slack como principal hub de comunicación en el trabajo, los equipos pueden comunicarse entre sí al instante, crear y unirse a los canales que correspondan a su rol, recibir actualizaciones del equipo o de toda la empresa, enviar archivos por chat, y mucho más.

Bonificación: Puedes cargar y añadir emojis personalizados a tu teclado, lo que hace que las conversaciones en línea sean divertidas y más interactivas, y integrar Slack con ClickUp para potenciar aún más la colaboración y el flujo de trabajo de tu equipo (solo por eso ya es una de las mejores apps SaaS en mi opinión 😉 ).

6. Buffer

Social Media Management Software

vía Búfer El búfer es un plataforma de gestión de redes sociales creada para ayudar a las pequeñas empresas a crear su marca, captar clientes en las redes sociales y aumentar su audiencia de forma orgánica.

Con la suite de productos de Buffer, sus usuarios pueden mejorar su estrategia de marketing en redes sociales en tres sencillos pasos: Analizar, Publicar y Participar: analiza los resultados, planifica y programa tu contenido y participa con tu audiencia.

Funciones clave

Gestión de contenidos

Gestión multicuenta

Campañas multicanal

Elaboración de informes, estadísticas y análisis

Seguimiento de redes sociales

Seguimiento del ROI

Programación de publicaciones

Esta aplicación SaaS lleva más de 10 años triunfando en diferentes sectores y cuenta con más de 140.000 usuarios, entre los que se incluyen Shopify, Intercom y muchos otros en 15 países.

7. Hipercontexto Software de compromiso de los empleados

vía Hipercontexto Hypercontext es un software de compromiso de los empleados creado para ayudar a los directivos a llevar a cabo reuniones individuales y de equipo más productivas.

Esta plataforma SaaS se ha colado en nuestra lista de los mejores ejemplos de SaaS porque, en primer lugar, ¡nos encanta crear sistemas y procesos eficaces!

Su misión es ayudar a los directivos a convertir las reuniones en oportunidades productivas y eficaces, y a compaginar las actividades de equipo con la formación en buenos hábitos de gestión.

Según una encuesta reciente sobre la estado de los equipos de alto rendimiento en tecnología sólo el 16% de los directivos está totalmente de acuerdo en que sus empresas les han proporcionado las herramientas y los recursos adecuados para gestionar a las personas.

Con esta herramienta, directivos y equipos pueden crear agendas de reuniones compartidas, tomar notas de reunión en un solo lugar, las reuniones tienen más sentido y están más orientadas a la acción, además de mantener a todo el mundo centrado en una meta concreta.

**Funciones clave

Seguimiento de elementos de acción

Panel de actividades

Gestión de la Agenda

Gestión de metas

Debates y foros

Controles de acceso y permisos

Uso compartido de archivos

Algunas de mis funciones favoritas y más utilizadas de la app Hypercontext son las agendas colaborativas, la extensión de Chrome y la posibilidad de copiar elementos de una reunión a otra Las agendas colaborativas son el pan de cada día de la app: puedo añadir una agenda a cualquier reunión de mi calendario, con elementos de debate, notas, adjuntos, etc. Además, todos los participantes en la reunión pueden acceder al orden del día y completarlo cuando lo necesiten. Una vez finalizada la reunión, todos reciben automáticamente las notas de la reunión y los órdenes del día almacenados en reuniones anteriores, a los que se puede acceder fácilmente en cualquier momento. Esto ayuda a que todo el mundo llegue preparado, garantiza que la reunión tenga sentido y mantiene la responsabilidad de todos. Si no sabes de qué hablar o cómo plantear algo, puedes aprovechar la base de datos de Hypercontext, que cuenta con más de 500 temas de conversación y más de 80 órdenes del día de reuniones

Jocelyn Brown directora de ventas y éxito con los clientes de Hipercontexto

8. DocuSign

Software de firma digital

vía DocuSign DocuSign es un software de firma digital basado en la nube que sustituye al método tradicional de firma de documentos en papel, permitiendo a las organizaciones convertir todos los documentos en documentos electrónicos acuerdo de empresa totalmente digital para capturar firmas electrónicas, lo que acelera el proceso diez veces.

Este ejemplo de SaaS ha transformado la forma en que las personas preparan, firman, actúan y gestionan los acuerdos. Su función de firma electrónica permite a las dos partes implicadas en el proceso firmar prácticamente desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que acelera el proceso de la empresa y simplifica la vida de las personas.

Funciones clave

Amplia compatibilidad con tipos de archivo

Conversión de formularios PDF

Etiquetas y campos estándar y personalizados

Integración de almacenamiento en la nube

PowerForms

Comentarios

Dibujo

DocuSign es una de las aplicaciones SaaS más seguras y fiables del mercado, razón por la que cuentan con la confianza de más de mil millones de usuarios en más de 180 países, incluidas algunas de las empresas Fortune 500 más preocupadas por la seguridad.

9. OpenPhone

Software de telefonía para empresas

vía OpenPhone OpenPhone es un software de sistemas telefónicos para empresas que ofrece una aplicación que permite a los usuarios obtener un número de teléfono de empresa sin un segundo teléfono ni una segunda tarjeta SIM, sustituyendo el teléfono de la oficina por una app.

Funciones clave

Enrutamiento de llamadas

Reconocimiento de voz

Gestión de centros de llamadas

Registro y grabación de llamadas

Inserción de OpenPhone en ClickUp e integración con otras herramientas de trabajo

Esta aplicación SaaS cuenta con potentes funciones de llamadas, mensajería y CRM ligero, y permite a sus usuarios utilizar un número de teléfono exclusivo de la empresa para recibir textos y mensajes en la app, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren, lo que la convierte en una solución eficaz para gestionar todas las comunicaciones telefónicas relacionadas con el trabajo.

¿Cómo funciona? La app OpenPhone utiliza el protocolo de voz sobre Internet ( VoIP ) para dirigir las llamadas y los textos a través de la conexión (a internet), lo que significa que todas las llamadas y textos se realizan a través de un dispositivo con conexión a internet.

El uso de la app ayuda a separar las comunicaciones profesionales de las personales, facilita el contacto con los clientes y permite personalizar el número para reflejar la propia marca.

OpenPhone da servicio actualmente a más de 10 millones de llamadas y Mensajes mensuales y está en camino de crear integraciones más profundas con las otras herramienta de productividad s que ya utilizan sus clientes.

En lugar de colocar los registros de llamadas, los mensajes de voz y los textos en sus propias páginas separadas, OpenPhone los reúne todos en una única vista simplificada. Esto proporciona a los propietarios del entorno de trabajo una forma rápida y sencilla de ver el historial completo de conversaciones de cualquier contacto. Puede añadir propiedades a cualquier contacto para establecer un círculo con empresas específicas u otros segmentos personalizados. Cualquier persona con acceso compartido a un número puede ver todo su historial de conversaciones, lo que significa que diferentes compañeros de equipo pueden ayudar al mismo cliente en diferentes momentos, todo ello con el contexto completo de cada conversación que hayan mantenido anteriormente. En una llamada, buzón de voz, mensaje o nota, los compañeros de equipo pueden iniciar un hilo de conversación, etiquetarse mutuamente y mantener una conversación completa entre bastidores directamente en el contexto de la conversación. De este modo se consiguen resoluciones más rápidas y sin fricciones, ya que se evitan retrasos y traspasos que hacen perder tiempo

Phillip Paquette director de marketing de contenidos de OpenPhone

10. Pumble de COING

Software de comunicación en equipo

vía Pumble by COING El comunicación en equipo software, Pumble permite a tu equipo debatir temas en hilos, colaborar a través de canales y enviar mensajes a tus compañeros.

Al igual que Slack y Microsoft Teams, esta app SaaS mejora la comunicación en equipo ofreciendo una función para chatear con llamadas de voz y videollamadas.

**Funciones clave

Canales e hilos de conversación

Mensajes directos y notificaciones

Videollamadas y chats de vídeo

Archivo /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/6070/mejor-software-de-base-de-conocimientos/ uso compartido de conocimientos /%href/ y organización

Historial totalmente consultable

Función de búsqueda de archivos e información

Conexión con otras apps

"Una de mis funciones tendría que ser las llamadas 1:1 de vídeo y audio. A menudo tengo sesiones de feedback 1:1 con los traductores y redactores y, con Pumble, estas sesiones son fáciles de llevar a cabo. Además, tengo que destacar el historial de mensajes gratuito, ilimitado. Puedo buscar todas las conversaciones que he tenido en la app, incluso una conversación que tuve con un colega hace un par de años, con solo un par de clics. Actualmente, estoy especialmente ilusionado con las llamadas y videollamadas en grupo, que llegarán pronto. Estoy impaciente por trasladar a Pumble las reuniones semanales de mi equipo con nuestros redactores y traductores"

Marija Kojić editora de contenidos en COING

11. Cultura Amp

**Software de compromiso de los empleados

vía CultureAmp Culture Amp es un software todo en uno para el compromiso de los empleados que ayuda a los profesionales de RR.HH. y a los líderes de personal a mejorar la experiencia de sus empleados y a construir una ventaja competitiva poniendo la cultura en primer lugar, pase lo que pase.

Funciones clave

feedback de 360 grados Feedback anónimo

Gestión de la compensación

Plantillas personalizables

Ajuste y seguimiento de metas

Planes de desarrollo individual

Evaluación de competencias

Elaboración de informes y análisis

Y mucho más

Esta app aúna el poder único de la psicología moderna, una plataforma a la carta y la inteligencia colectiva, y ofrece funciones de revisión del rendimiento, seguimiento de metas, desarrollo continuo y mucho más, lo que la convierte en un excelente ejemplo de SaaS

En más de 6.000 empresas culture Amp ha sido reconocida por Forbes como una de las principales empresas de nube privada del mundo y por Fast Company como una de las empresas más innovadoras en el lugar de trabajo.

Las empresas deliran con esta herramienta SaaS por su capacidad para potenciar la gestión del rendimiento la gestión del rendimiento, el compromiso de los empleados y el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

12. Tableau

**Plataforma de análisis integral

vía Tableau Tableau es una de las principales plataformas de análisis en la nube del mundo. Permite a personas de todos los niveles trabajar y transformar los datos en información práctica y fácil de comprender, lo que permite tomar decisiones empresariales más inteligentes, impactantes y basadas en datos.

Desde particulares y organizaciones sin ánimo de lucro hasta agencias gubernamentales y empresas de la lista Fortune 500, organizaciones de todo el mundo utilizan esta herramienta de visualización de datos y plataforma analítica de autoservicio para obtener una visión más profunda más rápido que nunca, creando empresas con cultura de datos .

Funciones clave

Análisis del comportamiento

Panel de actividad

Elaboración de informes ad hoc

Mapa del recorrido del cliente

Seguimiento del ROI

Métricas de rendimiento

Análisis predictivo

Modelización y simulación

Y mucho más

Cuando las organizaciones adoptan una cultura de datos, están capacitadas para tomar decisiones informadas todos los días con datos, aprovechando al máximo sus datos. Utilice este SaaS empresarial para mejorar su relación con los datos y empezar a utilizarlos en su beneficio.

13. Kinsta

Software de alojamiento de sitios web

vía Kinsta Kinsta es un software basado en la nube que ofrece servicios de alojamiento gestionado de WordPress y aloja todo tipo de sitios, desde blogs de autónomos hasta blogs creados por empresas del Fortune 500.

Utilizada por desarrolladores, diseñadores web y autónomos de todo el mundo, esta aplicación le permite diseñar, desarrollar y desplegar sitios web de WordPress desde la comodidad de su equipo local y puede mejorar el rendimiento de su sitio web con la infraestructura más rápida construida sobre la red de primer nivel de Google Cloud Platform y las máquinas virtuales C2 más rápidas, diseñadas para minimizar la distancia y los saltos, lo que resulta en un transporte rápido y seguro de sus datos.

Funciones clave:

Alertas/notificaciones

Métricas de rendimiento

Supervisión en tiempo real

Los usuarios de WordPress pueden elegir entre más de 28 centros de datos de todo el mundo

El objetivo de Kinsta es ofrecer un alojamiento más flexible: nuestros clientes han experimentado un aumento de hasta el 200% en el rendimiento de su sitio web mejoras de rendimiento , un 30% de mejora de la latencia, o un 50% de mejora del ancho de banda desde la implementación de Kinsta. Y como empresa con la misión de crear herramientas potentes para desarrolladores, empresarios y creadores web, pronto lanzaremos nuevos servicios de alojamiento adicionales que están diseñados para potenciar casi cualquier servicio web, todo ello con la experiencia familiar de Kinsta

Sam Gooch estratega de SEO en Kinsta Únase al creciente club de más de 24.300 empresas de 130 países que han cambiado a un alojamiento mejor y más rápido.

⭐️ Contenido de bonificación: Descubra cómo Kinsta ha ayudado a nuestros Teams de ClickUp a dar compatibilidad y aumentar los esfuerzos de nuestro blog en este artículo estudio de caso ¡!

14. Quip

**Software de gestión documental

vía Quip Quip es una plataforma de productividad y colaboración de equipos de Salesforce que ofrece una moderna solución de colaboración integrada y proporciona datos de CRM en tiempo real para ayudar a los usuarios a ganar más rápido.

Funciones clave:

Gestión de flujos de trabajo

Gestión de documentos

Modo sin conexión

Debates y foros

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/48409/plantillas-de-reuniones-individuales/ Chat de equipo o 1-1 /%href/ / chatear y edición en tiempo real

Uso compartido de archivos

Seguimiento del estado

App, aplicación móvil de ventas acceso

Este proveedor de SaaS ofrece algunas de las herramientas de trabajo más utilizadas dentro de Salesforce: utilice documentos, hojas de cálculo, chatear y mucho más para ayudar a planificar las ventas en tiempo real sin salir de Salesforce. En lugar de comunicarse por correo electrónico, los usuarios pueden utilizar su función de comentarios y chatear y comunicarse directamente con otros miembros del equipo dentro de un documento, ahorrando tiempo y creando espacio para una colaboración más eficaz.

15. Apty

Software de adopción digital

vía Apty Apty es una plataforma integral de adopción digital creada para ayudar a las corporaciones a optimizar sus procesos de negocio, incluyendo la incorporación, la formación y el cumplimiento de los procesos.

Funciones clave:

Gestión de la incorporación y formación de usuarios

Control de calidad de datos

Aprendizaje asíncrono

Multilingüe

Portal de autoservicio

Aprendizaje móvil

Modelización y simulación

Encuestas

Acerca de el 70% de todas las iniciativas de transformación digital fracasan debido a diversos factores como la limitación de recursos, la resistencia al cambio, la falta de alineación o la implicación de las partes interesadas. Apty aborda estos retos comunes proporcionando herramientas como la incorporación, la validación y el análisis para resolver cualquier problema de adopción digital.

Este proveedor de SaaS ayuda a maximizar el ROI de la pila tecnológica de su corporación y reduce los costes de formación y compatibilidad hasta en un 80%.

16. Crowdcast

**Software de retransmisión en directo

vía Crowdcast Crowdcast es un software de retransmisión en directo que los usuarios pueden utilizar para organizar seminarios web, talleres, entrevistas, cumbres en línea y mucho más.

Funciones clave:

Programación y gestión de eventos

Chat en directo

Múltiples anfitriones

Múltiples cámaras

Encuestas y votaciones

Moderación

Análisis de audiencia

Este producto SaaS ofrece una interfaz de usuario sencilla, fácil de usar y divertida, lo que la convierte en una experiencia perfecta tanto para los anfitriones como para los asistentes. Tanto si organiza una presentación informativa de ventas como un seminario web conjunto con socios de marca, Crowdcast le proporciona una plataforma fiable para conectar con su audiencia y ampliar su empresa.

17. MailChimp Software de gestión de clientes potenciales

A través de MailChimp MailChimp es un magnífico ejemplo de software SaaS de gestión de clientes potenciales y proveedor de servicios de marketing por correo electrónico, que permite aumentar la audiencia y los ingresos con esta plataforma de marketing todo en uno.

Esta herramienta permite a los usuarios enviar correos electrónicos de marketing, ajustes de mensajes automatizados, creación de páginas de destino, creación de campañas de anuncios dirigidos, venta en línea, y ayuda a facilitar la (elaboración de) informes y análisis.

Funciones clave:

Automatización de la programación

Objetivos de comportamiento

Seguimiento de conversiones

Mapas de recorrido del cliente

Captación y fidelización de clientes potenciales

Marketing multicanal

Gestión de plantillas

Campañas, segmentación, gestión y análisis

A partir de 2022, más de 667.680 empresas de todo el mundo utilizan MailChimp para alcanzar y superar sus metas de ventas y marketing.

18. Zapier

Plataforma de automatización/ Software de integración en la nube

vía Business Insider (en inglés) / Zapier

Zapier es una aplicación de integración en la nube y software de automatización que permite a los usuarios automatizar su trabajo en más de 5.000 apps para mejorar la eficacia del trabajo y agilizar los flujos de trabajo.

Funciones clave:

Flujo de trabajo basado en reglas/gestión del flujo de trabajo

Automatización de procesos de negocio

Panel de control

Sin código Conectores preconstruidos

Gestión de la integración

API

ETL

Según el 2021 Zapier Informe sobre el estado de la automatización de las empresas el 94% de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas encuestados mencionaron que realizan tareas repetitivas que consumen mucho tiempo en su rol. Además, el 88% de las PYMES reveló que la automatización les ha permitido competir con empresas más grandes.

Este ejemplo de SaaS es valioso para los usuarios porque les permite automatizar las publicaciones en redes sociales, los contratos, la entrada de datos, la difusión de ventas, el flujo de clientes potenciales y las actualizaciones del equipo. También automatiza el trabajo que más tiempo consume, como por ejemplo entrada de datos y gestión de facturas para ayudar a ahorrar energía mental y tiempo para las partes más importantes de la empresa.

Zapier es la herramienta definitiva para automatizar su trabajo rutinario. Le permite construir flujos totalmente automatizados entre herramientas que intercambian datos y Mensajes entre Intercom, Salesflare, Slack, Hojas de cálculo de Google, bases de datos SQL y muchas otras plataformas. Nuestra empresa en Salesflare funciona con más de 125 de los llamados "zaps" en este momento, lo que nos permite asumir una enorme cantidad de trabajo con un equipo pequeño. Actualmente estamos trabajando para automatizar aún más las primeras fases de nuestro proceso de ventas, introduciendo datos sobre nuevos clientes en Salesflare y desencadenando correos electrónicos allí, para poder dar a nuestros clientes la atención y el seguimiento que se merecen.

Jeroen Corthout cofundador de Salesflare

19. Front

Software de ayuda y comunicación en equipo

vía Front front es un comunicación con el cliente y hub de comunicación entre equipos que permite a los usuarios mejorar la eficacia operativa y crear relaciones más sólidas con los clientes. Este proveedor de SaaS ofrece una plataforma de comunicación sin fisuras: una combinación de un sistema de automatización de la comunicación con los clientes y un sistema de gestión de la información sistema de tickets con un toque personal de correo electrónico.

Este proveedor de SaaS ha ayudado a los equipos de Soporte, Operaciones, Gestión de Cuentas e Intentos correctos de más de 8.000 empresas a eliminar los sistemas de desconexión reuniendo todos sus canales en una única plataforma, elaborando respuestas personalizadas y atendiendo los problemas más rápidamente sin sacrificar la eficacia.

Para agilizar aún más su trabajo, conecte Front a sus herramientas de trabajo más utilizadas integrar Front con ClickUp, HubSpot, Salesforce, ¡y mucho más! 🤝⚡️

Funciones clave:

Panel de actividad y seguimiento

Chat/mensajes/comentarios

Seguimiento de clientes completados

Segmentación de clientes

Seguimiento y gestión del correo electrónico

Elaboración de informes/análisis

Integración con terceros

Videoconferencias

Bandejas de entrada compartidas

Desde el punto de vista de un usuario individual, comentar en Front es, con diferencia, mi función favorita. En cualquier situación compleja con un cliente, los comentarios me permiten conectar rápida y fácilmente con los compañeros de equipo adecuados y obtener los recursos que necesito para enviar la mejor respuesta posible. Por último, los comentarios me permiten comunicarme con mayor eficacia y establecer relaciones más profundas con mis clientes. En cuanto a nuestra automatización, lo que más me entusiasma son los flujos de trabajo complejos y que ahorran tiempo que tenemos en la hoja de ruta. Hemos tenido muchos clientes que aprovechan las posibilidades que ofrece Front, y he visto muchos casos de éxito con reglas en las que los equipos pueden dedicar menos tiempo a gestionar los mensajes e invertir más tiempo en comunicarse con sus clientes.

Juston Song senior Onboarding Manager en Front ⭐️ Contenido extra: Mathilde Collin, fundadora y consejera delegada de Front, participó en nuestro podcast When It Clicked Escuche para saber más sobre ella Cuando hizo clic ¡momento al construir la empresa! 🎙😊

20. Editor X

Plataforma de creación web

vía Wix Editor X editor X es una plataforma avanzada de creación web hecha exclusivamente para diseñadores y profesionales de la web.

Funciones clave:

Diseño fluido

Libertad de diseños de cuadrícula CSS

El contenido se ajusta automáticamente a cada pantalla

Cientos de componentes de diseño

Interfaz de arrastrar y soltar

Este ejemplo de SaaS cuenta con un diseño adaptable de vanguardia y una interfaz fluida de arrastrar y soltar para mejorar la experiencia del usuario. Los usuarios pueden añadir códigos personalizados, crear sitios complejos con capacidades de diseño y maquetación líderes e interacciones de usuario sin código.

Esta herramienta también dispone de un potente CMS integrado para crear sitios basados en datos y aplicaciones web complejas, y permite a los colaboradores actualizar y gestionar el contenido del sitio web. Esto ayuda a evitar cambios no deseados de otras personas ajenas a los colaboradores permitidos.

La plataforma me permite crear sitios personalizados complejos con capacidades de diseño y maquetación punteras utilizando herramientas como grid, Layouters y Repeaters. También puedo crear interacciones de usuario personalizadas gratuitas, libres de código. El CMS incorporado me permite a mí o a mis colaboradores actualizar y gestionar el contenido del sitio entre bastidores, por lo que elimina el estrés de que alguien se meta con el diseño de mi sitio. Si quiero utilizar código, Velo (nuestra plataforma de desarrollo abierta) me permite añadir otra capa de control y funcionalidad a mi sitio. Como alguien con experiencia en la construcción de sitios utilizando código, sé lo tedioso y repetitivo que puede ser - tener una herramienta que convierte esta experiencia en un medio visual con una interfaz de arrastrar y soltar hace que la construcción del sitio sea mucho más rápida y eficiente. Estoy deseando construir proyectos mucho más complejos, como aplicaciones web y plataformas completas en el Editor X.

Ido Hershkovitz diseñador técnico de Editor X

21. Deskera

Software integrado de contabilidad, CRM y RRHH

vía Deskera Deskera es un galardonado software empresarial todo en uno que ayuda a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a crecer más rápido con menos herramientas.

Funciones clave:

Gestión de activos de la corporación

Operaciones de empresa integradas

Elaboración de informes/análisis

Gestión financiera

Gestión de la cadena de suministro

Gestión de RRHH

Gestión de inventarios

CRM

Teniendo en cuenta los puntos débiles de sus clientes, Deskera ofrece tres módulos principales de productos para optimizar las necesidades críticas de cada pequeña empresa: Libros, CRM y Personas. Business puede agilizar sus operaciones mediante la gestión de su facturación, contabilidad, inventario, nómina, CRM, recursos humanos, marketing por correo electrónico, y mucho más, todo en un solo lugar con esta herramienta SaaS.

Hemos diseñado Deskera para que la utilicen propietarios de pequeñas empresas de diferentes sectores y les ayude a crecer. Queremos fomentar la transformación digital entre las pymes de todo el mundo con nuestro producto asequible y fácil de usar. Las empresas también pueden personalizar y configurar su propio pipeline de ventas para asegurarse de que todos sus acuerdos se están moviendo de manera efectiva hacia el cierre, conectar sus aplicaciones existentes a través de Zapier o las otras API, construir sus propias aplicaciones con el kit de desarrollo incluido, y gestionar campañas de marketing por correo electrónico.

Shikha Samant directora de Comunicación Corporativa de Deskera

22. Guía del usuario

Software de incorporación de usuarios

vía Guía del usuario UserGuiding es un usuario plataforma de integración creada para mejorar los índices de adopción de productos y reducir la rotación de clientes mediante guías interactivas de incorporación de usuarios "sin necesidad de código".

Este ejemplo de SaaS es ideal para quienes desean crear rápidamente guías paso a paso de productos, guías interactivas, widgets de listas de control, información sobre herramientas, centros de recursos, etc. No se necesitan conocimientos técnicos gracias a su función de arrastrar y soltar.

Funciones clave:

Herramientas de autoservicio

Gestión de lanzamiento de productos

Formación in-app

Orientación contextual

Objetivos de audiencia

Elaboración de informes/análisis

Panel de actividad

Además, Userguilding ofrece excelentes análisis para ayudar a crear experiencias personalizadas mediante el seguimiento del rendimiento de los recorridos, las visitas, las ventanas emergentes de tutoriales, etc.

A medida que las empresas avanzan hacia la digitalización y el teletrabajo, necesitan asegurarse de que todos los empleados, clientes y usuarios se adaptan fácilmente a las nuevas plataformas digitales. Por ejemplo, utilizamos UserGuiding para crear flujos de incorporación para nuestros clientes y contenido interactivo útil para nuestros nuevos empleados que necesitan aprender nuevas herramientas rápidamente. La herramienta cuenta con funciones de identificación y seguimiento de usuarios, que son formas avanzadas de analizar el comportamiento de tus usuarios o empleados a medida que pasan por tus contenidos interactivos. Puede ser una gran manera de aumentar el compromiso y ajustar la segmentación para asegurarse de que todo el mundo obtiene su experiencia personalizada.

Selman Gokce director de marketing entrante en Guía del usuario

23. Loio por Lawrina

**Software de documentación jurídica

vía Loio por Lawrina Loio agiliza la redacción y revisión de contratos para abogados, asistentes jurídicos, gerentes y propietarios de empresas con un software de Microsoft Word basado en IA.

Funciones clave:

Plantillas de contrato

Revisión/ edición de textos

Revisión de estilo

Búsqueda de texto completo

Gestión de contratos y licencias

Captura y almacenamiento de documentos

Análisis automatizado de cláusulas

Resumen de contratos

Este ejemplo de SaaS sirve como héroe legal del mundo moderno, ya que detecta automáticamente problemas en los contratos dentro de Microsoft Word y luego guía a sus usuarios para solucionarlos. Esto garantiza que los documentos legales sean precisos y estén actualizados.

Mi función favorita de Loio es el resumen rápido y detallado de sus contratos-Loio revisa automáticamente sus contratos y da una puntuación de salud detallada. Usted tiene la libertad de aceptar una recomendación o dejar su contrato intacto. El Análisis Automatizado de Cláusulas también es útil ya que facilita la creación de contratos y siempre ayuda a encontrar una cláusula que falta en segundos, haciendo que la redacción de contratos sea rápida, agradable y eficiente. En cuanto a nuevas funciones, estoy deseando probar la función de Soporte de Contratos Bilingües, que ayuda a revisar y comparar contratos bilingües y a corregir errores contractuales al instante.

Inna Ptitsyna jefa de Comunicación en Lawrina

24. PickFu

Plataforma de investigación de consumidores

vía PickFu PickFu es una plataforma de investigación de consumidores que permite a los usuarios recabar opiniones en profundidad de los consumidores y sustituye las conjeturas por la claridad.

Funciones clave:

Pruebas divididas

Encuestas y cuestionarios en línea

Pruebas de clics

Estudios de mercado

Este ejemplo de SaaS es ideal para estudios de mercado. Conecta a los usuarios con personas reales que dan su opinión sincera para obtener al instante la información necesaria para tomar decisiones empresariales más inteligentes y basadas en datos. Optimice fácilmente sus fases de ideación, diseño, desarrollo y lanzamiento.

Tanto si está creando una app, probando el diseño de un nuevo sitio web, creando el logotipo de una nueva empresa o preparando el lanzamiento de un nuevo producto o campaña, PickFu puede ayudarle a recabar opiniones imparciales. Utiliza el servicio de sondeo instantáneo, la función de pruebas A/B y otras funciones para obtener desgloses demográficos de tus encuestados. Esto te ayuda a comprender mejor tu mercado.

Como director de producto, considero que las opiniones son cruciales en nuestro proceso de desarrollo de productos, por eso utilizo PickFu para realizar estudios de mercado y pruebas con usuarios. Algunas de mis funciones favoritas de esta herramienta tienen que ser: La rapidez con la que obtienes feedback; puedes obtenerlo en cuestión de minutos, lo que es mucho mejor que las pruebas de usuario tradicionales. Lo fácil que es ordenar los datos demográficos; todos los datos demográficos están preestablecidos en la interfaz SaaS, por lo que puede elegir el sexo, la edad, los ingresos, la raza, la carrera, por nombrar algunos. Comentarios reales de personas reales; estas personas existen, son personas reales de todo el mundo. Poder probar la arquitectura de la información con PickFu; si a la gente le gusta una estructura de enlaces de navegación frente a otra. En última instancia, esto puede ayudar a su flujo de trabajo y a su estrategia de mercado en general, ¡ya que puede probar fácilmente ideas con un grupo demográfico en cuestión de minutos!

William Chin consultor Web en TuAyudaDigital

25. Planificable

**Software de gestión de redes sociales

vía Planificable Planable es una herramienta integral de flujo de trabajo y redes sociales creada para ayudar a las agencias de marketing, autónomos y equipos de marketing a mejorar los procesos de planificación, colaboración y aprobación.

Funciones clave:

Un hub centralizado para campañas en redes sociales

Colaboración en tiempo real: intercambio de comentarios e iteración en tiempo real

Vista de cuadrícula para organizar y previsualizar el contenido antes de publicarlo

Programe publicaciones en todos los canales de las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Calendario de redes sociales

Esta herramienta SaaS permite a los creadores y clientes planificar las publicaciones, visualizar el contenido y colaborar dentro de la plataforma en tiempo real, creando un proceso eficiente para la retroalimentación e implementación del cliente. Y, a su vez, te ayuda a acelerar el proceso de aprobación.

Las redes sociales cambian constantemente: muchas actualizaciones de algoritmos, funciones y nuevas plataformas. Como equipo de marketing, debemos seguir el ritmo y mantenernos al día con nuestros objetivos simultáneamente. Planable nos ayuda con nuestros procesos de creación de contenidos garantizando una colaboración fluida dentro de nuestro equipo.

Catalina Grigoriev comercializadora de contenidos en Planificable

26. Base de datos

Software de cuadros de mando y elaboración de informes

vía Base de datos Databox es una plataforma de análisis de negocios que reúne todos los datos de su empresa en un panel centralizado, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento del rendimiento y obtener información en tiempo real.

Funciones clave:

Panel de actividad

Informes personalizables

Función de arrastrar y soltar

Análisis de embudos

Elaboración de informes/análisis

Previsión

Seguimiento de ingresos

Análisis de tendencias

Integración con terceros

Plantillas

Lo que convierte a esta herramienta en un gran ejemplo de SaaS es su capacidad para reunir una mezcla de datos de diferentes fuentes y proyectarlos en un panel, ofreciendo una vista completa de su rendimiento de un vistazo.

Debido a la naturaleza de mi rol en marketing, tengo que extraer datos de múltiples herramientas como Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs y HubSpot Marketing diariamente, y entrar en cada herramienta por separado me quitaría mucho tiempo. Con Databox, puedo hacer un seguimiento de métricas de múltiples fuentes en un panel y establecer fácilmente correlaciones, identificar tendencias y realizar ajustes con prontitud. Esta herramienta me ayudó a mí y a mi equipo a alcanzar las metas trimestrales de forma consistente. Databox ha lanzado recientemente una función de informes. Ahora, en lugar de crear informes o presentaciones fuera de la aplicación Databox, Reports me ayudará con todo el proceso, desde la recopilación de datos hasta la presentación. Con Reports, espero poder automatizar más mi proceso general de elaboración de informes y contar una historia mejor y más convincente de lo que se ha hecho, cómo ha repercutido en el rendimiento y los resultados de esos esfuerzos en la empresa.

Tamara Omerovic directora de marketing de contenidos en Base de datos

27. Ahrefs

SEO/ Software de Optimización Web

vía ClickUp/ Ahrefs Ahrefs es uno de los principales y de confianza Software SEO en todo el mundo. Ofrece herramientas a los profesionales del marketing para ayudarles a optimizar sus contenidos y maximizar las oportunidades de crecimiento.

Con Herramientas SEO para la creación de enlaces, las auditorías de sitios, la investigación de palabras clave, el seguimiento de clasificaciones y el análisis de la competencia, los profesionales del marketing digital pueden recopilar información vital sobre los vínculos de retroceso para agilizar todos sus esfuerzos de marketing y obtener mejores clasificaciones en Google.

**Funciones clave

Investigación de palabras clave para motores de búsqueda

Datos de clics

Estimación del tráfico total de búsqueda

Crecimiento o disminución de backlinks a lo largo del tiempo

Historial SERP

Seguimiento de enlaces salientes

Alertas de ranking de palabras clave

Análisis instantáneo de backlinks internos

Ahrefs es a menudo mi primera y última parada cuando trabajo - proporciona una rápida visión general de cómo nuestro tráfico orgánico está haciendo, así como sirve de base para toda la investigación SEO y seguimiento. Las funciones que más utilizo son Rank Tracker y Site Explorer. La primera me permite ver cualquier cambio en la clasificación de nuestras palabras clave, y la segunda ofrece una vista general de un sitio web o de una página específica con múltiples opciones para profundizar. Ahrefs se está convirtiendo en una navaja suiza cuando se trata de la investigación de marketing digital y estoy emocionado de verlos entrar en cosas como la inteligencia de anuncios pagados, así como integraciones. También estoy deseando probar su conector de Hojas de cálculo de Google para visualizar y analizar mejor los datos.

Quincy Smith jefe de SEO en Trampolín

28. Karma Bot

**Software para el compromiso de los empleados

vía Karma Bot Karma Bot es una forma divertida y atractiva de recompensar a tus empleados y a sus compañeros.

Funciones clave:

Gestión de metas

Gestión del rendimiento

Reconocimiento de empleados

Elaboración de informes/análisis

Evaluación comparativa

Con esta herramienta de compromiso de los empleados y sistema de recompensas, los miembros del equipo pueden dar puntos Karma a sus directivos y compañeros como token de agradecimiento por su duro trabajo. Con los puntos obtenidos de sus compañeros, los miembros del equipo pueden utilizarlos para canjear los premios establecidos por la empresa, ¡una forma estupenda de crear una cultura de trabajo divertida y gratificante!

El trabajo a distancia es duro, y como creador de SaaS y propietario de una empresa, siento el dolor de trabajar 100% a distancia. Sabiendo lo que se siente al estar lejos de los compañeros, sabía que había una forma mejor de mantener a la gente comprometida y hacer que se sintieran apreciados en el trabajo, estén donde estén: esa es la misión de Karma. Ayuda a los equipos a hacer un seguimiento de los cumpleaños, establecer un sistema de recompensas y mucho más para ayudar a crear una cultura de trabajo divertida y positiva.

Stas Kulesh cofundador de Karma

29. Appy Pie

Software de desarrollo sin código

vía Pastel de manzana Appy Pie es un software de desarrollo sin código con múltiples soluciones para empresas. Su Creador de sitios web le permite crear sitios web bien diseñados, con muchas funciones y cargados de características significativas y relevantes.

Funciones clave:

Sitios web ligeros y rápidos

Capacidades offline

Seguridad

Actualizaciones en tiempo real

Más de 200 funciones

Opciones de personalización ilimitadas

Dominio gratuito/a con cada sitio web

Dirección de correo electrónico profesional gratuita

Usuarios que trabajen en cualquier tipo de empresa, incluidos salones de belleza, peluquerías, etc una agencia inmobiliaria una institución sanitaria, puede aprovechar las ventajas de Appy Pie y su creador de sitios web sin código.

30. Confíe en Mary

Software de encuestas

vía Trustmary Trustmary es una herramienta de comentarios de clientes para la generación de clientes potenciales con el fin de ayudar a optimizar los sitios web y aumentar las tasas de conversión.

Funciones clave:

Formularios y vídeos de testimonios

Formularios y ventanas emergentes de captación de clientes potenciales

Pop-ups de prueba social

Pruebas A/B y multivariantes

Puntuación neta del promotor

Creador de encuestas

Automatización

Integración

Los usuarios pueden recopilar testimonios, aumentar las tasas de conversión y recoger opiniones. También pueden utilizar la revisión social destacando su base de clientes satisfechos en diferentes plataformas como Google, G2, Capterra, Facebook, etc.

Si deja que sus clientes satisfechos hablen por usted, aumentará la confianza de los nuevos visitantes en su marca. Todo el mundo sabe que una gran experiencia del cliente conduce a clientes más felices y a comentarios delirantes. Si no recibiéramos a diario las opiniones de nuestros clientes, no tendríamos la oportunidad de desarrollar y fomentar el compromiso de nuestros empleados. Actualmente estamos utilizando nuestra herramienta beta de pruebas A/B para comprobar qué widget de testimonios funciona mejor. Con esta información, podemos optimizar aún más nuestras tasas de conversión y dar a conocer a nuestros clientes nuestros puntos de vista. Además, la biblioteca de widgets de Trustmary está creciendo a medida que se añaden nuevos diseños. Estamos impacientes por ver cómo se comportan en general y entre ellos

Arttu Haho director de Marketing de Trustmary

31. TaskClone

Software de productividad

vía Evernote/ TaskClone TaskClone es una herramienta de productividad basada en web que permite a los usuarios sincronizar y etiquetar notas de apps para tomar notas como OneNote y Evernote y crear acciones de seguimiento en su app de tareas favorita o en Google Calendar para su ejecución.

Organiza los pasos necesarios para ayudarle a completar su proyecto y tareas pendientes con facilidad, no más alternar entre aplicaciones SaaS y la duplicación de tareas. Simplemente escribe tus tareas pendientes utilizando Evernote, OneNote, Documentos de Google o TaskCam, y añade una etiqueta desencadenante para sincronizar tus notas automáticamente.

Funciones clave:

Pendientes enviados a un destino específico

Envío de eventos y recordatorios al Calendario

Enlace a la nota añadida a cada tarea

Trabaja sin conexión y sincroniza los nuevos cambios con una conexión (a internet)

Funciona con ClickUp, Todoist y otras más de 40 apps de tareas

TaskClone es literalmente la única forma de sacar mis elementos de tareas pendientes de mis notas y llevarlos a ClickUp. Tanto si sigues utilizando Evernote, OneNote, Documentos de Google o incluso notas escritas a mano, TaskClone facilita la anotación de tareas cuando estoy tomando notas y se asegura de que nunca las olvide enviándolas a ClickUp, donde tengo mi trabajo terminado. Hace que tanto Evernote como ClickUp sean más valiosos para mí.

Troya Navidad director de Proyectos Estratégicos de TaskClone

32. PomoDone

Software de control de tiempo

vía PomoDone La app PomoDone es una herramienta de mejora del rendimiento y la productividad que ayuda a los usuarios a gestionar su flujo de trabajo, controlar el tiempo dedicado a las tareas y mantenerse centrados en la tarea que tienen entre manos.

Utiliza la método de gestión del tiempo llamado Técnica Pomodoro, desarrollado a finales de la década de 1980 por un estudiante universitario, Francesco Cirillo, para dividir proyectos complejos en trozos de trabajo que se pueden morder y programar, centrándose en una sola tarea a la vez.

Funciones clave:

Bloquea determinadas páginas web mientras trabajas

Notas de interrupción

Gestión de registros

Extensión de Chrome

Etiqueta personalizada

Atajos de teclado

Integraciones con ClickUp y otros productos SaaS

Utilice esta herramienta SaaS para mejorar la gestión de su tiempo y reducir la fatiga mental de cambio de contexto todo el día.

Cronómetro de cuenta atrás para aplicar la técnica Pomodoro™, integrado directamente en la app ClickUp. Me permite ejecutar cronómetros y descansos predefinidos y personalizados mientras me centro en la ejecución de las tareas de ClickUp, guarda todos los registros del cronómetro en su propio registro y los sincroniza con las hojas de horas de ClickUp, y también me ayuda a bloquear determinados sitios web mientras me centro en la tarea. Puedo ver en qué estoy trabajando en este preciso momento y me ayuda a mantener mi atención y evitar distracciones e interrupciones. Es un salvavidas para mi TDAH, y el sonido ambiente de fondo me ayuda a concentrarme aún más.

Alex Mauzon , Consejero Delegado y Cofundador de PomoDone Check out these **Aplicaciones para el TDAH !

33. Colorcinch (Anteriormente Cartoonize)

Software editor de fotos y texto

vía Vista previa de DP / Colorcinch (Antes Cartoonize)

Colorcinch es un editor de fotos intuitivo que permite a los usuarios convertir fotos en obras de arte personalizadas con sólo unos clics.

Funciones clave:

Eliminación de fondo IA

Máscara y editor de texto

Dibujo a mano alzada

Exportar y compartir

Efectos, filtros y superposiciones

Bibliotecas y colecciones de stock

Da rienda suelta a tu creatividad: utiliza sus sencillas herramientas de edición y efectos para crear gráficos fascinantes y personalizados para todo tipo de necesidades, incluidas las redes sociales y las entradas de blog.

Colorcinch viene con herramientas de edición esenciales como recortar, cambiar el tamaño, abrillantador, editor de texto, removedor de fondo, convertidores de imágenes y herramientas creativas como combinador de fotos, selector de color, imágenes superpuestas: todo lo que necesitas para un editor de fotos. Esta herramienta es fácil de usar y no necesitas ser un diseñador profesional para crear gráficos impresionantes Simplemente juega con su increíble colección de fotos de archivo y recursos creativos seleccionados a mano (vectores, iconos, máscaras y superposiciones).

Peter Babiy director creativo de Colorcinch

34. Sprinto

Gestión de la conformidad

vía Sprinto Sprinto es un software de gestión del cumplimiento construido para sustituir la forma lenta, laboriosa y propensa a errores de obtener el cumplimiento con una experiencia habilitada por la tecnología.

Funciones clave:

Documentos de políticas adaptables

Auditoría de seguridad y cumplimiento sin intervención manual

Seguimiento del cumplimiento

Gestión de auditorías

automatización al 100

Orientación en directo con expertos

Supervisión centralizada en tiempo real

Las empresas de SaaS utilizan este proveedor de servicios para lograr la conformidad en un periodo de tiempo más corto.

Prepárese rápidamente para el cumplimiento automatizando la supervisión mediante integraciones y flujos de trabajo, creando automáticamente documentos de seguridad a medida, obteniendo acceso a sesiones en directo con expertos en cumplimiento y permitiendo la supervisión centralizada.

Con Sprinto, el proceso de cumplimiento puede acortarse a sólo 15 días en lugar de 90-120 días, dependiendo del tamaño de la organización. La herramienta está creando una nueva categoría de herramientas SaaS y, con ello, el cumplimiento se ha gamificado más que nunca. El panel de control no es más que una lista de control con una puntuación de 100. ¡Si obtiene una puntuación de 100, estará preparado para cumplir la normativa!

Bhuvesh B Lal growth Marketer en Sprinto

35. SonarCloud

Software de gestión de código fuente

vía SonarCloud SonarCloud es una herramienta de gestión de código fuente creada para detectar errores y vulnerabilidades de seguridad en sus solicitudes de extracción y en todos los repositorios de código: detecta, comprende y soluciona problemas de código en una fase más temprana de su flujo de trabajo.

Funciones clave:

Seguimiento de errores

Revisión del código

Integración continua

API

Este herramienta de desarrollo de software le ayuda a crear aplicaciones sólidas y seguras proporcionándole un acceso rápido al estado de su código. Esto le ayuda a saber en qué punto se encuentra su código en cada paso del ciclo de desarrollo.

También te permite corregir códigos, aprender nuevas reglas sobre la marcha e integrarte con otras herramientas de trabajo, como Github, para mejorar aún más tu flujo de trabajo de desarrollo.

Chekk.io es una empresa de desarrollo de software, y utilizamos SonarCloud en nuestro CI/CD (Integration & Deployment pipeline) para ayudar a los desarrolladores de software a mantener la calidad del código a un nivel muy alto. Desde que SonarCloud está integrado en nuestra tubería de construcción y despliegue, el análisis se realiza automáticamente una vez que un desarrollador empuja sus nuevos cambios de código en el repositorio. Como resultado, nuestros desarrolladores obtienen información instantánea en caso de cualquier problema encontrado en el código, y cada problema que se encuentra por lo general se describe adecuadamente con ejemplos de código. Lo siguiente que haremos será aplicar las nuevas métricas de calidad del código que SonorCloud ha publicado recientemente para mejorar nuestros procesos de desarrollo. En particular, creo que estas métricas nos ayudarán a identificar la deuda técnica y ejecutar los pasos de mitigación adecuados.

Anton Yarkov director de Tecnología de Chekk.io Bonus: **Deuda técnica

36. VoilaNorbert

**Software de marketing por correo electrónico

vía VoilaNorbert VoilaNorbert es un software de marketing por correo electrónico que permite a los usuarios encontrar fácilmente direcciones de correo electrónico en línea con su herramienta de búsqueda de correo masivo.

Funciones clave:

Comprobación de dominios

Detección de servidores Catch-all

Verificación de correo electrónico masivo y único

Esta herramienta ha sido votada como una de las

/ref/ https://ahrefs.com/blog/find-email-address/ herramientas de búsqueda más precisas /%href/

por Ahrefs con una tasa de intento correcto del 98% - todo lo que necesita es el nombre completo de su cliente potencial y la URL de su sitio web, y esta app recuperará la dirección de correo electrónico y la verificará con su herramienta de verificación inteligente.

En mi trabajo en VoilaNorbert, utilizo esta herramienta para encontrar y verificar las direcciones de correo electrónico de mi lista de clientes potenciales. Es una herramienta muy útil para llevar a cabo contactos en frío, para el desarrollo de negocios, recursos humanos y relaciones públicas. Tiene muchas funciones útiles que son beneficiosas para una pequeña empresa: una función de "enviar más tarde", recordatorios de correo electrónico, firmas personalizadas, plantillas de correo electrónico, secuencias de correo electrónico y seguimiento de correo electrónico. En cuanto a mi función favorita, tengo que decir que es la función de combinar correos. Me permite ampliar mis campañas de captación en frío enviando correos electrónicos personalizados a un gran número de personas a la vez, lo que me ha ayudado a realizar campañas de captación y a llegar a más personas que pueden estar interesadas en asociaciones de marketing.

Alicjia Olko , Outreach and Link Building Partnerships en VoilaNorbert

37. TimeJam

Software de control de tiempo de empleados

vía TimeJam TimeJam gamifica el control de tiempo añadiendo un toque lúdico y aplicando elementos de las redes sociales al seguimiento del tiempo.

Funciones clave:

Hacer que el registro del tiempo sea social y atractivo con competiciones amistosas en Slack o MS Teams

Los equipos ganan puntos por cumplir con el control de tiempo y compiten por un premio mensual

Integraciones con sus herramientas de trabajo existentes para el control de tiempo, incluyendo ClickUp, Harvest, y más

Fácil de configurar y hacer que su equipo se involucre en el registro de sus hojas de horas

Esto ayuda a mejorar la productividad del equipo y refuerza la moral del equipo. Con TimeJam, las horas se registran diariamente y los clientes observan un aumento del 10 % en las horas facturables gracias a la mejor calidad de los datos.

Gamificar la gestión del tiempo puede ser fácil para que una empresa obtenga más ingresos. TimeJam aplica una serie de tácticas para mantener a su equipo comprometido en el seguimiento diario del tiempo: Gamificación, Social, Humor y Rendimiento. Implementamos Timejam para el Grupo Kolme y vimos la edad media de una entrada de tiempo disminuir de casi una semana a menos de un día, y en el proceso, nuestros ingresos aumentaron en casi un 9%.

Lauren Caughlan directora de Marketing de Grupo Kolme

Es hora de elegir las mejores herramientas SaaS para usted

¡Bueno, ahí lo tienen-37 ejemplos de software como servicio (SaaS) que están liderando y haciendo olas en esta industria!

Con la era digital avanzando más rápido que nunca, se espera que el mercado general de SaaS y la adopción global de la nube se expandan rápidamente a medida que muchas más organizaciones adoptan un enfoque de solución SaaS para diversas funciones de negocio, y no se está desacelerando en el corto plazo. Con estos ejemplos de SaaS, incluidas las herramientas de gestión de proyectos, estamos mejorando constantemente la forma en que trabajamos y gestionamos nuestras empresas.

Así que si está pensando en crear su propia empresa SaaS y busca inspiración para un modelo de empresa o está buscando nuevas herramientas para mejorar su productividad y dar soporte a su empresa en crecimiento, estos ejemplos de SaaS pueden ayudarle a conseguirlo Consulte las herramientas de software y los consejos de expertos mencionados anteriormente para ayudarle a tomar las decisiones más informadas.

Y como hay miles de opciones, y no todos los SaaS son iguales, asegúrese de estudiar su modelo SaaS y su propuesta única y pruébelos para ver cómo se alinean con su visión y sus metas. Puede que acabe de descubrir su nueva empresa favorita y de referencia Herramienta SaaS para gestión de proyectos y acelerar su empresa: todo en un solo lugar 😉🚀