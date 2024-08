Los 14 mejores software de gestión de incidencias para 2024

Hoy en día, la mayoría de las empresas dependen de los sistemas informáticos, por lo que cualquier evento que interrumpa esos procesos (es decir, una incidencia como la caída de un servidor o un virus) puede paralizar por completo su actividad.

Afortunadamente, puede utilizar un software de gestión de incidencias para recibir alertas instantáneas cuando se produce una incidencia y hacer un seguimiento de problemas y errores.🕵️‍♀️ 🐞

El seguimiento de incidencias se refiere a la (elaboración de) informes y la gestión de problemas como una error de software solicitud de una nueva función o riesgo para la seguridad de los datos.

Le permite identificar y gestionar incidencias de código para asegurarse de que no le pica el mismo error dos veces y reanudar las operaciones normales de servicio sin perder el tiempo de su cliente ni el dinero de la empresa

En este artículo, explicaremos qué es un software de gestión de incidencias y destacaremos 14 excelentes software de gestión de incidencias, incluyendo sus funciones clave, precios y valoraciones de los clientes.

empecemos

¿Qué es el software de gestión de incidencias?

El proceso de gestión de incidencias comienza cuando un usuario final informa de un problema que parece haberle arruinado el día

Suele terminar con una persona de TI pegada a su escritorio durante horas o incluso días antes de realizar el seguimiento y resolver el problema que preocupa al usuario final.

Pero con el software de gestión de incidencias, puede informar, gestionar y resolver cualquier incidencia importante con más eficiencia (y con menos pérdida de tiempo, gritos, llantos y comerse las uñas). 😬

Las herramientas de gestión de incidencias pueden simplificar su flujo de trabajo de servicio, desde el registro y la categorización de problemas hasta la creación y el cierre de tickets. Además, ayudan a las empresas a establecer una conexión (a internet) clara entre los problemas, errores de software solicitudes e incidencias, lo que facilita enormemente su trabajo.

Estas son algunas de las ventajas clave del uso de herramientas de software de gestión de incidencias:

Notificaciones en tiempo real para una resolución de incidencias más rápida

Operaciones racionalizadas para una mejor gestión de incidencias

Aumenta la seguridad en el lugar de trabajo

Funciones clave del software de gestión de incidencias

Hay muchas herramientas de gestión de incidencias entre las que elegir. Para ayudarle a decidir cuál es la mejor para usted, aquí tiene algunas funciones clave que debe tener en cuenta a la hora de elegir un software de gestión de incidencias:

Supervisión en tiempo real

Automatización de la respuesta a incidencias

Alertas y notificaciones

Seguimiento y (elaboración de) informes de incidencias

Plantillas de análisis de causa raíz

Registros de seguridad y funciones de control de acceso

Integraciones de terceros

Utilizando el software de gestión de incidencias adecuado, las organizaciones pueden beneficiarse de una mayor visibilidad, colaboración, automatización y seguridad. Esto convierte al software de gestión de incidencias en una herramienta inestimable para empresas de cualquier tamaño.

Sin más preámbulos, vamos a explorar algunas de las mejores herramientas de gestión de incidencias y software que le ayuda a mantener una estrecha vigilancia sobre las solicitudes y problemas de sus clientes. 📋👀

Los 14 mejores software de gestión de incidencias para 2024

Aquí están las 14 mejores herramientas de software de gestión de incidencias disponibles en la actualidad:

ClickUp es una de las de mayor valoración herramientas de productividad y gestión de incidencias utilizadas por los equipos de pequeñas y grandes empresas.

Hemos asociado con los Padres de San Diego para racionalizar su Eficacia de los equipos informáticos dentro y fuera del campo ⚾️

Con este herramienta ágil de gestión de proyectos puede ajustar prioridades y hacerlas transparentes para el equipo, y puedes resolver incidencias por lotes añadiendo personalizados Etiquetas .

De este modo, podrá restablecer las operaciones normales del servicio más rápidamente, ayudar a minimizar futuras interrupciones e incidencias, y mantener alto el ánimo de su equipo de incidencias. 🤜⚡️🤛

Funciones clave de ClickUp Además de la elaboración de informes sobre incidencias, ClickUp puede ayudarle de varias formas en el proceso de gestión de incidencias:

Precios ClickUp *Plan Free Forever (el mejor para uso personal)

Plan Unlimited (el mejor para equipos pequeños (5 $/miembro al mes)

(el mejor para equipos pequeños (5 $/miembro al mes) Plan Business (ideal para equipos medianos (12 $/miembro al mes)

(ideal para equipos medianos (12 $/miembro al mes) Plan Business Plus (ideal para varios equipos (19 $/miembro al mes)

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2.900 opiniones)

4,7/5 (más de 2.900 opiniones) Captura: 4,7/5 (más de 2.200 opiniones)

2. AlertOps

AlertOps le ofrece funciones inteligentes para contrarrestar y aplastar todo tipo de incidencias como cortes de servicio, violaciones de datos, ataques de malware, etc.

Este software de gestión de incidencias le ayuda a dirigir un barco firme y evita que su equipo se ahogue en una avalancha de quejas de los clientes.

Por desgracia, no podrá correlacionar esa idea con esta app, ya que AlertOps no incluye mapas mentales.

Parece que no todo va a ser coser y cantar 😅

Funciones clave de AlertOps

Obtén una panorámica del rendimiento de tu equipo de gestión de incidencias con paneles e informes

Recibe alertas cuando tus herramientas de monitorización de incidencias dejen de responder

Cree y actualice el estado de los tickets automáticamente o con un solo clic

Precios de AlertOps

AlertOps tiene un plan gratuito/a, y los planes de pago empiezan en 5$/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de AlertOps

G2: 4.6/5 (más de 20 reseñas)

4.6/5 (más de 20 reseñas) Capterra: 4.6/5 (10+ opiniones)

GitLab es un software de seguimiento de incidencias que le permite clasificar las incidencias en una vista Lista y proporciona a su equipo toda la información necesaria para acabar con los errores.

El sistema de gestión de incidencias te permite crear un plan de acciones correctivas, que básicamente establece los pasos que tu equipo puede seguir para resolver problemas similares en el futuro.

De este modo, su equipo no tendrá que volver a pasar por el difícil proceso de resolver el mismo problema. Pero, por desgracia, puede ser bastante difícil familiarizarse con la herramienta, ya que es muy compleja de utilizar.

Funciones clave de GitLab

Crear horarios de guardia para equipos de respuesta a incidencias

Envía alertas sobre incidencias a través de Slack y correo electrónico

La página de estado informa a las partes interesadas sobre las últimas actualizaciones de cualquier incidencia notificada

Precios de GitLab

GitLab tiene un plan gratuito, y planes de pago a partir de 19 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de GitLab

G2: 4.4/5 (más de 300 opiniones)

4.4/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.6/5 (580+ opiniones)

4. Datadog

Datadog ayuda a su equipo a identificar, gestionar y realizar el seguimiento de incidencias con su interfaz de usuario centralizada y sus herramientas de respuesta a incidencias.

Esta incidencia software de elaboración de informes le permite crear flujos de trabajo automatizados y silenciar todas las alertas con un solo clic durante el mantenimiento y las actualizaciones del sistema (o cuando quiera echarse una siesta rápida). 😴

Por desgracia, los informes son relativamente básicos, por lo que es posible que necesites otra herramienta para la visualización de datos.

Funciones clave de Datadog

Utiliza el aprendizaje automático para identificar problemas en su infraestructura de TI

Filtra y ordena incidencias por etiquetas de información clave como equipo, gravedad, estado, etc.

Etiqueta a los miembros del equipo y asigna roles para la colaboración en tiempo real

Precios de Datadog

Datadog tiene un plan gratuito, y los planes de pago comienzan en $15/host por mes.

Valoraciones de los clientes de Datadog

G2: 4.2/5 (210+ opiniones)

4.2/5 (210+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (100+ opiniones)

5. Freshservice

Freshservice puede ayudar a cualquier gestor de incidencias a identificar cuellos de botella en su flujo de trabajo de gestión de incidencias.

La app también ofrece informes detallados y un montón de integraciones con otras aplicaciones de empresa como MS Teams, Jira, Zapier, etc.

Lástima que no ofrezca ningún plan gratuito, eso sí. 😬

Veamos si todavía puede mantener frescas las relaciones con tus clientes.

Funciones clave de Freshservice

Ofrece a los usuarios compatibilidad multicanal, incluyendo correo electrónico, un portal de autoservicio, apps móviles, chatbot y widgets de feedback

Construye una base de conocimientos con soluciones a incidencias que puede ser utilizada tanto por el técnico como por el empleado

Evaluar el rendimiento del equipo con un informe de incidencias personalizado

Precios de Freshservice

Freshservice ofrece planes de pago a partir de 19 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Freshservice

G2: 4.6/5 (840+ opiniones)

4.6/5 (840+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (420+ opiniones)

6. HaloITSM

HaloITSM está alineado con el Proceso ITIL y ayuda a los equipos en la gestión de riesgos mediante el seguimiento de incidencias y la investigación de su causa.

Almacena sistemáticamente la información relacionada con todas las incidencias que se han producido alguna vez.

De este modo, si aparece una incidencia relacionada y dice: "hola, soy yo, otra vez," tendrás toda la información que necesitas para resolverla en un instante.

Y tu equipo puede estar ahí con un halo dorado por toda esa ayuda rápida. 😇

Por desgracia, no tiene demasiadas integraciones nativas, por lo que añadirlas a tu flujo de trabajo actual podría ser todo un reto.

Funciones clave de HaloITSM

Seguimiento de cada fase de su flujo de trabajo de gestión de incidencias con informes granulares

El SLA (acuerdo de nivel de servicio) le garantiza que nunca incumplirá ningúnacuerdo de servicio con su cliente

Adjunte varias incidencias a una solicitud de problema y actualícelas con un solo clic

Precios de HaloITSM

Solicite un presupuesto personalizado de HaloITSM.

Valoraciones de los clientes de HaloITSM

G2: 4.8/5 (10+ opiniones)

4.8/5 (10+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (10+ opiniones)

7. Issuetrak

Issuetrak es una potente app de gestión de incidencias que le ayuda con el seguimiento de problemas, la gestión de reclamaciones y la emisión de tickets.

La aplicación escala automáticamente los problemas si algún miembro del equipo no los ha resuelto. Esto evita que su equipo pierda problemas u objetivos de servicio al cliente

En otras palabras, te ayuda a apagar el fuego para que no acabes quemando puentes con tu cliente. Pero, por desgracia, la personalización de las personas asignadas es limitada.

Issuetrak funciones clave

Un panel personalizable que te ofrece las últimas actualizaciones sobre todos los problemas abiertos

Organiza los problemas agrupándolos por categorías, como compatibilidad de productos, relaciones con el cliente, TI, etc.

Permite al usuario final y al agente de TI rellenar previamente cierta información para gestionar rápidamente las incidencias

Precios de Issuetrak

Solicite un presupuesto personalizado de Issuetrak.

Valoraciones de clientes de Issuetrak

G2: 4.1/5 (60+ opiniones)

4.1/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (150+ opiniones)

8. Opsgenie

Opsgenie, incluido en Jira Service Management, notifica a su equipo las nuevas incidencias a través de múltiples canales (correo electrónico, SMS, push móvil, etc.) para que puedan hacerse cargo de ellas de inmediato.

También utiliza sólidos informes de incidencias y análisis para resaltar los problemas graves y ofrecerle una visión general del rendimiento de su equipo.

Sin embargo, esta herramienta no permite realizar ediciones masivas de estados de tareas y personas asignadas.

Parece que este genio no tiene el poder de conceder todos sus deseos de gestión de incidencias...🙊

Funciones clave de Opsgenie

Utilice plantillas de gestión de incidencias para ajustar diferentes flujos de trabajo para incidencias, en función de su urgencia

Notifique automáticamente a las partes interesadas sobre la resolución de incidencias

Agilice el proceso de seguimiento de problemas conectando la app con Jira

Precios de Opsgenie

Opsgenie tiene un plan gratuito/a, y planes de pago a partir de 9 $/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de Opsgenie

G2: 4.6/5 (5+ opiniones)

4.6/5 (5+ opiniones) Captura: 4,7/5 (más de 120 opiniones)

Opsgenie forma parte de la gestión de servicios Jira. Si desea una visión más profunda de Jira, eche un vistazo a nuestro análisis en profundidad Revisión de Jira .

9. PagerDuty

PagerDuty es un software de gestión de incidencias que tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente con un aprendizaje profundo de las incidencias y la automatización de la respuesta de extremo a extremo.

Ayuda a los equipos a identificar cambios o errores que son los culpables más probables de las incidencias. Este software de gestión de incidencias entra en servicio cuando algo parece estar fuera de orden.

Sin embargo, el plan gratuito/a es limitado, lo que significa que tendrá que optar por los planes de pago más caros.

Funciones clave de PagerDuty

Seguimiento de dependencias, actualizaciones de estado compartidas y vista de datos de incidencias

Realizar análisis de causa raíz de incidencias pasadas para mejorar en su resolución y prevención

Cree y personalice flujos de trabajo con las API extensibles de PagerDuty

Precios de PagerDuty

PagerDuty tiene un plan gratuito/a, y planes de pago a partir de 21$/usuario al mes.

Valoraciones de los clientes de PagerDuty

G2: 4.5/5 (570+ opiniones)

4.5/5 (570+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (180+ opiniones)

10. ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus le ofrece el máximo control en la gestión de problemas informáticos para solucionar los problemas de sus clientes y evita a su equipo noches en vela.

¿Cómo lo hace la app de gestión de incidencias? Dándole acceso a una base de conocimientos con artículos sobre soluciones técnicas avanzadas.

También puede mantener a sus clientes informados de los problemas mediante notificaciones automatizadas.

Así evitarás largos hilos de correos electrónicos 😄

Desafortunadamente, tiene capacidades mínimas de (elaboración de) informes.

Funciones clave del ServiceDesk Plus

Ajuste estados personalizados para gestionar y realizar el seguimiento de incidencias

Asignación automática de tickets de incidencia en función de la experiencia del técnico

Utilice plantillas de correo electrónico para una comunicación mejor y más rápida con los usuarios finales

Precios de ServiceDesk Plus

Solicite un presupuesto personalizado de ServiceDesk Plus.

Valoraciones de los clientes del ServiceDesk Plus

G2: 4,2/5 (más de 160 opiniones)

4,2/5 (más de 160 opiniones) Capterra: 4.3/5 (150+ opiniones)

11. SolarWinds

**SolarWinds Servicio de asistencia técnica es una solución de gestión de incidencias que dota a los equipos de procesos automatizados.

Sin embargo, no puede visualizar el progreso de su flujo de trabajo de incidencias ya que la app no dispone de gestión de proyectos (diagramas de) Gantt .

Veamos si esta herramienta puede ayudarle a wind su trabajo de forma temprana y eficiente..

Funciones clave de SolarWinds

Categoriza, prioriza y asigna automáticamente tickets de incidencia al miembro del equipo adecuado

Utiliza inteligencia artificial (IA) para cerrar y resolver incidencias más rápidamente

Se integra con aplicaciones populares en la nube como Google Workspace, Zendesk, etc

Precios de SolarWinds

Solicite un presupuesto personalizado de SolarWinds.

Valoraciones de clientes de SolarWinds

G2: 4,3/5 (más de 240 opiniones)

4,3/5 (más de 240 opiniones) Capterra: 4.6/5 (500+ opiniones)

12. Spiceworks

Spiceworks es una web software de ayuda al usuario que ayuda a los equipos de TI a seguir, gestionar y cerrar cada incidencia.

Impulsa a los equipos de la mesa de ayuda hacia el intento correcto en lugar de volverlos locos con peticiones y problemas interminables.

Lástima que no venga con un tablero Kanban lo que significa que no puedes agrupar tareas por estado, persona asignada, prioridad, etc. 🤷

¿Todavía crees que esta herramienta puede añadir algo de picante a tu flujo de trabajo de gestión de incidencias?

Funciones clave de Spiceworks

Obtenga funciones de supervisión, alertas y atributos de ticket personalizados para gestionar incidencias

Utilice el comprobador de sitio web caído cuando crea que la app está caída

Reciba notificaciones push y las últimas actualizaciones de tickets directamente en su teléfono (iOS y Android) o tableta

Precios de Spiceworks

Spiceworks es un software gratuito/a de seguimiento de incidencias.

Valoraciones de clientes de Spiceworks

G2: 4.3/5 (290+ opiniones)

4.3/5 (290+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (490+ opiniones)

13. Tecnología Splunk

Splunk Technology es una Herramienta de gestión de operaciones de TI que automatiza la respuesta a incidencias enviando un determinado tipo de incidencia al miembro del equipo adecuado. De este modo se reduce el tiempo de inactividad del servicio (y sus clientes tienen más tiempo para aplaudir sus esfuerzos)

Sin embargo, como es muy completo, también tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada y es caro.

Funciones clave de la tecnología Splunk

Agiliza los horarios de guardia para responder rápidamente a incidencias y cortes de servicio

Soporte de analítica avanzada para solucionar problemas más rápidamente

Identifica incidencias urgentes mediante aprendizaje automático predictivo

Precios de Splunk Technology

Solicite un presupuesto personalizado de Splunk Technology.

Valoraciones de los clientes de Splunk Technology

G2: 4.2/5 (280+ opiniones)

4.2/5 (280+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (130+ opiniones)

Zendesk es un software de sistema de gestión de incidencias que permite resolver las quejas de los clientes y aumentar su satisfacción conectando varias incidencias a un mismo ticket de problema. Además, el agente puede atender ese ticket de problema en particular y resolver múltiples problemas de una sola vez.

Por desgracia, es difícil exportar sus datos a otras herramientas.

Ayudará este sistema de gestión de incidencias a tu equipo a ser más zen? 💆

Funciones clave de Zendesk

Para facilitar la resolución, la app clasifica los tickets en cuatro tipos: una pregunta, un problema, una incidencia y una tarea

Viene con su propia base de conocimientos para empoderar a los equipos de soporte y mejorar la gestión de incidencias

Inicia un flujo de trabajo desencadenante por cambios en el ticket o condiciones basadas en el tiempo

Integración con Zendesk

Precios de Zendesk

Zendesk ofrece planes de pago a partir de $49/agente por mes.

Valoraciones de los clientes de Zendesk

G2: 4.2/5 (2,700+ reseñas)

4.2/5 (2,700+ reseñas) Capterra: 4.4/5 (2,600+ reseñas)

Ventajas de usar software de gestión de incidencias

El software de gestión de incidencias puede ser una herramienta poderosa, que proporciona a los equipos de TI la capacidad de detectar y resolver rápidamente las averías. Este tipo de software se ha hecho cada vez más popular en los últimos años, ya que las organizaciones desean responder mejor a las incidencias de los clientes y gestionar eficazmente sus recursos. Estas son algunas de las ventajas que hacen del software de gestión de incidencias una parte esencial de cualquier empresa:

1. Mayor visibilidad: El software de gestión de incidencias puede proporcionar a los equipos de TI una mayor visibilidad de sus sistemas y servicios, ayudándoles a detectar incidencias más rápidamente y a tomar las medidas adecuadas para resolverlas. Con un sistema de gestión de incidencias, es más fácil ver el estado de las interrupciones u otros problemas antes de que se conviertan en problemas graves.

2. Mejora de la colaboración: El software de gestión de incidencias puede facilitar la colaboración entre equipos, permitiéndoles responder rápidamente a las incidencias de los clientes y compartir recursos de forma más eficiente. Esto hace que sea más fácil para las organizaciones para hacer frente a los problemas de manera oportuna, lo que resulta en un mejor servicio al cliente y mejorar la retención de clientes.

3. Procesos automatizados: El software de gestión de incidencias ofrece procesos automatizados que pueden ayudar a agilizar la gestión de incidencias y garantizar que todos los pasos se dan a tiempo. Esto elimina la necesidad de procesos manuales, ahorra tiempo y reduce los errores.

4. Seguridad: El software de gestión de incidencias ofrece funciones como registros de seguridad, notificaciones y alertas en tiempo real que pueden ayudar a las organizaciones a proteger mejor sus datos y sistemas contra ataques maliciosos

5. Mejora de la elaboración de informes de incidencias: El software de elaboración de informes de incidencias permite enviarlos de forma rápida y sencilla. Esto puede ayudar a las organizaciones a mantener un registro de incidencias, permitiéndoles revisar tendencias e identificar áreas potenciales de mejora. El software de (elaboración de) informes de incidencias también ayuda a facilitar la comunicación entre las partes afectadas, como clientes, empleados y otras partes interesadas.

Minimizar problemas con el software de gestión de incidencias

Con el software de gestión de incidencias, su equipo de TI puede automatizar la asignación de tickets y utilizar plantillas de respuesta predefinidas para aumentar aún más la productividad.

Y aunque hemos mencionado algunas apps decentes, ClickUp es con diferencia la herramienta más completa que mantendrá estables su sistema informático y su base de clientes.

Con esta software de gestión de productos puede gestionar las incidencias, clasificarlas en función de su gravedad y mantener el seguimiento con Metas de ClickUp y realiza un seguimiento del rendimiento de tu equipo con Widgets de tabla .

