Yammer (Viva Engage) frente a Microsoft Teams: ¿Cuál es la diferencia?

Tanto si gestiona un pequeño equipo de proyecto como si trabaja con varios equipos en una gran organización, la herramienta comunicación en equipo las herramientas que elijas pueden aumentar o disminuir tu productividad.

Pero no todas las herramientas ofrecen las mismas funciones o ventajas, y con tantas opciones, ¿cómo decidir cuál es la adecuada? Dos de las opciones más populares entre las herramientas de comunicación son Yammer (ahora Viva Engage) y Microsoft Teams.

Yammer se centra en crear comunidades internas fuertes y garantizar una amplia comunicación en toda la organización, ayudando a los nuevos empleados a conectarse y compartir ideas. Microsoft Teams, por su parte, se centra en la colaboración en tiempo real, ofreciendo potentes herramientas para reuniones de equipo, chatear y uso compartido de archivos.

En este artículo, examinaremos las funciones clave, los precios y las ventajas exclusivas de Yammer frente a Microsoft Teams para ayudarte a elegir.

¿Qué es Yammer (Viva Engage)?

vía Microsoft Yammer, recientemente renombrada como Viva Engage, es tu herramienta de red social de referencia para unir a toda tu organización. Su integración con Microsoft 365, su capacidad para editar documentos directamente en la plataforma y sus opciones de grupo flexibles la convierten en una herramienta versátil herramienta de comunicación en el lugar de trabajo .

Imagine una plataforma en la que los empleados de distintos departamentos puedan participar fácilmente en conversaciones, compartir ideas y colaborar en proyectos. Eso es Yammer para ti: conectar a todos los miembros de tu empresa, estén donde estén.

Funciones de Yammer

Yammer (Viva Engage) tiene funciones que mejoran la comunicación y crean una sólida cultura empresarial. Exploremos lo que lo convierte en una herramienta destacada:

1. Red social para empresas

Yammer convierte toda su organización en una próspera comunidad. Es como tener una red social sólo para su lugar de trabajo, donde todo el mundo puede conectarse y comunicarse sin esfuerzo. Esta función es perfecta para acabar con los compartimentos estancos y asegurarse de que todo el mundo está informado.

Por ejemplo, un equipo de marketing en Nueva York puede compartir fácilmente ideas para campañas y recibir comentarios del equipo de producto en Londres, asegurándose de que todo el mundo está alineado.

2. Integración con Microsoft 365

Una de las mejores funciones de Yammer es su perfecta integración con Microsoft 365 . Puedes editar un documento de Word, colaborar en hojas de Excel y compartir archivos directamente dentro de Yammer. Todo está centralizado, lo que hace que la colaboración sea más fluida y eficiente.

Por ejemplo, tu equipo de finanzas puede colaborar en tiempo real en una hoja de cálculo de presupuesto sin salir de la plataforma Yammer.

3. Grupos privados y públicos

¿Necesitas discutir información sensible? Crea grupos privados. ¿Quieres compartir noticias interesantes o iniciar un debate al que pueda unirse cualquiera? Elige un grupo público. La flexibilidad de Yammer con los grupos privados y públicos te permite adaptar las conversaciones a tus necesidades.

Por ejemplo, un grupo privado se puede utilizar para discusiones confidenciales de RR.HH., mientras que un grupo público se puede utilizar para anuncios o actividades sociales para toda la empresa.

Precios de Yammer

Gratuito

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/usuario al mes

6 $/usuario al mes Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/usuario al mes

12,50 $/usuario al mes Microsoft 365 Business Premium: 22 $/usuario al mes

22 $/usuario al mes Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/usuario al mes

¿Qué es Microsoft Teams?

vía Microsoft Microsoft Teams es una potente herramienta de comunicación diseñada para mejorar la comunicación y la gestión de proyectos. Se integra a la perfección con Microsoft 365, por lo que es perfecta para compañeros que necesitan estar conectados, compartir archivos y trabajar juntos de forma eficiente.

Teams ayuda a garantizar que todo el mundo esté en la misma página, tanto si trabajas a distancia como en la oficina.

Funciones de Microsoft Teams

Microsoft Teams ofrece una variedad de funciones que mejoran la comunicación en equipo y la colaboración. He aquí algunas de sus claves:

1. Comunicación en tiempo real

Microsoft Teams destaca en la comunicación en tiempo real. Tu equipo puede permanecer conectado y colaborar al instante a través de chats, videollamadas o reuniones.

Por ejemplo, un equipo de proyecto puede realizar una videollamada rápida para tratar asuntos urgentes o utilizar la función de chat para conversaciones cotidianas.

2. Integración con otras aplicaciones

Teams puede integrarse con varias aplicaciones de terceros y herramientas de Microsoft 365. Se puede acceder a OneDrive como una solución de uso compartido de archivos utilizar SharePoint para la gestión de documentos e incluso integrarlo con otras aplicaciones como Trello o Asana.

Por ejemplo, tu equipo puede colaborar en documentos almacenados en OneDrive sin salir de la app, Teams.

3. Canales y pestañas

Teams organiza las conversaciones en canales, lo que facilita la gestión de los debates sobre temas específicos. También puedes añadir pestañas para acceder rápidamente a herramientas y documentos esenciales.

Por ejemplo, un equipo de marketing puede tener canales separados para campañas en redes sociales, creación de contenidos y análisis, cada uno con pestañas relevantes para facilitar el acceso.

Precios de Microsoft Teams

Gratuito

Microsoft Teams Essentials: 1,39 $/usuario al mes

1,39 $/usuario al mes Microsoft 365 Business Basic: 1,76 $/usuario al mes

1,76 $/usuario al mes Microsoft 365 Business Standard: 9,33 $/usuario al mes

Yammer vs. Microsoft Teams: Comparación de funciones

Ahora que hemos explorado las funciones individuales y los precios de Yammer (Viva Engage) y Microsoft Teams, vamos a ponerlos frente a frente para ver qué plataforma podría adaptarse mejor a su organización.

He aquí una rápida comparación de sus funciones clave:

yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Características Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams Red social para empresas Sí No

Comunicación en tiempo real No Sí Grupos privados y públicos Sí Sí Sí | Integración con Microsoft 365 Sí Sí Sí Canales y pestañas No Sí | Integración con apps de terceros No Sí Compartir archivos Sí Sí Sí Videollamadas No Sí | Gestión de tareas No Sí | Chat persistente No Sí Programación de reuniones No Sí | Colaboración en documentos | Notificaciones personalizables No Sí Aplicación móvil Sí Sí Seguridad y cumplimiento de normativas Sí Sí Sí Capacidades de IA No Sí

Yammer frente a Teams: Comparación rápida

Ahora vamos a comparar estas funciones en detalle:

Función #1: Estilo de comunicación

Yammer (Viva Engage) se centra en la creación de una red social dentro de la organización, por lo que es ideal para una amplia comunicación y compromiso. Es perfecto para compartir actualizaciones, unirse a conversaciones y crear un sentido de comunidad

se centra en la creación de una red social dentro de la organización, por lo que es ideal para una amplia comunicación y compromiso. Es perfecto para compartir actualizaciones, unirse a conversaciones y crear un sentido de comunidad Microsoft Teams destaca en la comunicación en tiempo real, con herramientas de mensajería instantánea, videollamadas y reuniones. Es la solución ideal para equipos que necesitan una colaboración rápida y sincrónica

Ganador: Depende de tus necesidades. Para la comunicación en tiempo real, Microsoft Teams es el ganador. Si desea impulsar la participación en toda la organización, Yammer es la mejor opción. Así que esta ronda termina en un empate.

Función #2: Integración y colaboración

Yammer (Viva Engage) , cuando se integra perfectamente con Microsoft 365, permite a los usuarios colaborar en documentos dentro de la plataforma. Es ideal para compartir y editar archivos como documentos de Word y hojas de Excel

, cuando se integra perfectamente con Microsoft 365, permite a los usuarios colaborar en documentos dentro de la plataforma. Es ideal para compartir y editar archivos como documentos de Word y hojas de Excel Microsoft Teams también se integra con Microsoft 365 y ofrece integraciones adicionales con varias apps de terceros, lo que la hace muy versátil para diversos flujos de trabajo y tareas de gestión de proyectos. Además, Microsoft Teams ofrece varias opciones de integraciónplantillas de planes de comunicación para ayudar a agilizar y estandarizar las comunicaciones del equipo

Ganador: Microsoft Teams, por sus amplias integraciones y versatilidad.

Función #3: Gestión de grupos y canales

Yammer (Viva Engage) permite la creación de grupos privados y públicos, lo que es excelente para una comunicación a medida. Sin embargo, carece de un enfoque estructurado para gestionar conversaciones específicas de proyectos

permite la creación de grupos privados y públicos, lo que es excelente para una comunicación a medida. Sin embargo, carece de un enfoque estructurado para gestionar conversaciones específicas de proyectos Microsoft Teams organiza las conversaciones en canales, lo que facilita la gestión y el seguimiento de conversaciones sobre temas concretos. La incorporación de pestañas permite acceder rápidamente a herramientas y documentos relevantes

Ganador: Microsoft Teams por su enfoque organizado y su facilidad para gestionar conversaciones específicas de proyectos.

Función #4: Gestión de tareas

Yammer (Viva Engage) no incluye funciones de gestión de tareas. Se centra más en la comunicación y las redes sociales dentro de la organización

no incluye funciones de gestión de tareas. Se centra más en la comunicación y las redes sociales dentro de la organización Microsoft Teams se integra con Microsoft Planner y otras herramientas de gestión de tareas, lo que permite a los usuarios crear, asignar y hacer un seguimiento de las tareas directamente dentro de la plataforma. Esto la convierte en una opción adecuada para quienes buscanherramientas de comunicación asíncrona Ganador: Microsoft Teams, por su capacidad integrada de gestión de tareas.

Yammer vs. Microsoft Teams en Reddit

Hemos visitado Reddit para ver dónde se sitúa la gente en el debate Yammer vs. Teams. Al buscar "Yammer vs. Teams" en Reddit, muchos usuarios coinciden en que Microsoft Teams ofrece un conjunto más completo de funciones para los usuarios colaboración en tiempo real y la comunicación:

Lo utilizamos para comunicarnos con otros equipos cada vez que hacemos cambios en TI

Redditor

Otros usuarios de Reddit destacan cómo Microsoft Teams ha influido positivamente en su flujo de trabajo y productividad:

Teams es uno de esos raros programas que parecen realmente útiles y que mejoran mi forma de trabajar

Redditor

Muchos usuarios aprecian Microsoft Teams por su integración con otras herramientas de Microsoft 365 y su capacidad para manejar diversos aspectos de la gestión de proyectos, lo que lo convierte en una opción versátil para muchas organizaciones.

Por otro lado, Yammer (Viva Engage) es a menudo elogiado por sus capacidades de red social dentro de las grandes organizaciones. Los usuarios notan que los grupos de Yammer son particularmente eficaces para crear comunidad entre departamentos y fomentar la comunidad y la comunicación abierta entre distintos departamentos, lo que es esencial para el compromiso de toda la empresa.

Sin embargo, cuando se trata de la colaboración diaria en equipo y la gestión de proyectos, el consenso en Reddit favorece a Microsoft Teams como la herramienta más eficaz.

Meet ClickUp-La mejor alternativa a Yammer frente a Microsoft Teams

Yammer y Microsoft Teams tienen sus puntos fuertes, ClickUp ofrece una solución integral que mejora la comunicación, la colaboración y la gestión de proyectos, todo en un mismo lugar.

A continuación le explicamos por qué ClickUp puede ser la opción perfecta para su organización:

1. La ventaja número 1 de ClickUp: vista de chats

Manténgase conectado y mejore la comunicación con ClickUp Chat View Vista de chat de ClickUp permite una comunicación fluida en tiempo real dentro de los equipos. De forma similar a Microsoft Teams, puedes chatear al instante con los miembros del equipo, compartir actualizaciones y mantener a todo el mundo alineado sin necesidad de cambiar de app.

Esta función garantiza que las discusiones rápidas y los mensajes importantes nunca se pierdan, mejorando la coordinación del equipo e impulsando el compromiso.

Estas son algunas funciones adicionales:

ClickUp @menciones y /ref/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309784302359-Assign-tasks Asignar tareas /%href/ : Etiqueta a personas o tareas específicas para dirigir su atención

/ref/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309784302359-Assign-tasks Asignar tareas /%href/ : Etiqueta a personas o tareas específicas para dirigir su atención Formato de texto enriquecido: Utilice negrita, cursiva, listas y bloques de código para mejorar la claridad de los mensajes

Utilice negrita, cursiva, listas y bloques de código para mejorar la claridad de los mensajes Archivos adjuntos : Compartir archivos, imágenes y otros medios de comunicación directamente en el chat

: Compartir archivos, imágenes y otros medios de comunicación directamente en el chat Enlaces no enlazados : Obtenga una vista previa del contenido enlazado sin salir del chat

: Obtenga una vista previa del contenido enlazado sin salir del chat Emojis y reacciones: Expresa sentimientos y proporciona comentarios rápidos

Expresa sentimientos y proporciona comentarios rápidos /Comandos de barra inclinada : Utilizar atajos para acciones comunes como crear tareas o buscar información

Utilizar atajos para acciones comunes como crear tareas o buscar información Integraciones: Conexión con otras herramientas como Slack, Google Drive, etc

2. ClickUp's one-up #2: Clips

Mejore la comunicación en equipo, habilite mensajes de vídeo detallados para la colaboración asíncrona con ClickUp Clips Clips de ClickUp le permite crear y compartir mensajes de vídeo. Se trata de una potente función para la comunicación asíncrona, que permite a los miembros del equipo ofrecer explicaciones detalladas o actualizaciones que pueden consultarse en cualquier momento. Es como tener una sala de reuniones virtual donde cada uno puede ponerse al día en su propio horario, lo que es especialmente útil para equipos remotos o en zonas horarias diferentes.

A continuación le mostramos cómo pueden ayudarle las funciones de ClickUp Clips:

Grabación de pantalla: Capture su pantalla para demostrar tareas, explicar conceptos o compartir elementos visuales

Capture su pantalla para demostrar tareas, explicar conceptos o compartir elementos visuales Mensajes de voz: Grabe mensajes de audio para una comunicación rápida e informal

Grabe mensajes de audio para una comunicación rápida e informal Integración de tareas: Adjunta fácilmente Clips a tareas específicas para contexto y referencia

Adjunta fácilmente Clips a tareas específicas para contexto y referencia Transcripción IA: Transcribe automáticamente tus Clips para facilitar la búsqueda y la accesibilidad

Transcribe automáticamente tus Clips para facilitar la búsqueda y la accesibilidad Compartir y colaborar: Comparte Clips con miembros del equipo o colaboradores externos

Comparte Clips con miembros del equipo o colaboradores externos Comentarios y opiniones: Deja comentarios directamente en los Clips para discusiones y sugerencias

3. ClickUp's one-up #3: Asignar comentarios

Convierta los comentarios en tareas procesables con la función Asignar comentarios de ClickUp

Con ClickUp Asignar Comentarios esta función garantiza que las notas y sugerencias importantes no se pierdan en largos hilos de conversación. Al convertir comentarios en tareas, te aseguras de que se realiza un seguimiento de cada comentario, lo que mejora la responsabilidad y el seguimiento de los proyectos.

Las funciones clave de ClickUp Asignar comentarios incluyen:

Asignación directa: Asigne comentarios a personas para una clara delegación de tareas

Asigne comentarios a personas para una clara delegación de tareas Contexto de la tarea: Los comentarios se adjuntan a tareas específicas, lo que garantiza la alineación con las metas del proyecto

Los comentarios se adjuntan a tareas específicas, lo que garantiza la alineación con las metas del proyecto Notificaciones: Los miembros del equipo asignados reciben notificaciones, lo que garantiza un conocimiento oportuno

Los miembros del equipo asignados reciben notificaciones, lo que garantiza un conocimiento oportuno Seguimiento: Seguimiento del progreso y asegurar que las tareas se completan

Seguimiento del progreso y asegurar que las tareas se completan Colaboración: Facilitar el trabajo en equipo y mejorar la comunicación

**ClickUp ofrece otras funciones exclusivas que pueden mejorar significativamente la colaboración y productividad de tu equipo, como por ejemplo

Pizarras ClickUp

Colabora visualmente y aporta ideas de forma eficaz con las Pizarras ClickUp

Colabore visualmente con su equipo utilizando Pizarras ClickUp . Perfecta para sesiones de brainstorming, planificar y correlacionar proyectos de forma visual, esta función ayuda a los equipos a visualizar sus ideas y flujos de trabajo.

Aquí tienes otras funciones:

Lienzo infinito: Trabaja en un lienzo grande y ampliable sin límites

Trabaja en un lienzo grande y ampliable sin límites **Herramientas de dibujo: Utilice bolígrafos, rotuladores y figuras para crear representaciones visuales

Pegatinas : Añada notas o ideas en forma de notas adhesivas

: Añada notas o ideas en forma de notas adhesivas Imágenes y archivos: Insertar imágenes, documentos u otros medios

Insertar imágenes, documentos u otros medios **Colaboración Trabajar en tiempo real con varios miembros del equipo

Integración: Conéctese con otras funciones de ClickUp para obtener un flujo de trabajo sin interrupciones

Detección de colaboración de ClickUp

Garantice esfuerzos coordinados y sin problemas con ClickUp Collaboration Detection

Evite solapamientos de trabajo con Detección de colaboración en ClickUp . Esta función avisa a un miembro del equipo cuando otra persona está trabajando en la misma tarea, lo que garantiza un esfuerzo más fluido y coordinado.

Puede ayudarle:

Editar documentos simultáneamente con otras personas

documentos simultáneamente con otras personas Ver registros detallados de las acciones de los usuarios, incluidos los comentarios sobre tareas, el uso compartido de archivos y los intercambios de mensajes

de las acciones de los usuarios, incluidos los comentarios sobre tareas, el uso compartido de archivos y los intercambios de mensajes Obtener una comprensión más profunda de cómo colaboran los diferentes equipos o individuos

Por qué ClickUp marca la diferencia

**ClickUp combina las mejores funciones de la red social Yammer, la comunicación en tiempo real de Microsoft Teams y potentes herramientas de gestión de proyectos. Esto significa que no tienes que hacer malabares con varias apps: todo lo que necesitas está en un solo lugar

Mayor productividad: Al integrar herramientas de comunicación, gestión de tareas y colaboración, ClickUp ayuda a agilizar los flujos de trabajo y a reducir el tiempo dedicado a cambiar entre dos plataformas

Al integrar herramientas de comunicación, gestión de tareas y colaboración, ClickUp ayuda a agilizar los flujos de trabajo y a reducir el tiempo dedicado a cambiar entre dos plataformas Personalización y flexibilidad: ClickUp le permite personalizar su espacio de trabajo para adaptarlo a las necesidades de su equipo. Ya sea gestionando tareas, colaborando en documentos o planificando proyectos, ClickUp le permitirá configurar los flujos de trabajo que mejor se adapten a sus necesidades

ClickUp le permite personalizar su espacio de trabajo para adaptarlo a las necesidades de su equipo. Ya sea gestionando tareas, colaborando en documentos o planificando proyectos, ClickUp le permitirá configurar los flujos de trabajo que mejor se adapten a sus necesidades Mejor alineación del equipo : Funciones como la vista de chatear, Clips y Asignar comentarios garantizan que todo el mundo esté en la misma página, reduciendo los malentendidos y asegurando que todos los miembros del equipo estén alineados y trabajando por las mismas metas

: Funciones como la vista de chatear, Clips y Asignar comentarios garantizan que todo el mundo esté en la misma página, reduciendo los malentendidos y asegurando que todos los miembros del equipo estén alineados y trabajando por las mismas metas Escalabilidad: Tanto si su equipo es pequeño como si se trata de una gran corporación, ClickUp se adapta a sus necesidades. Su amplio intervalo de funciones y opciones de personalización lo hacen adecuado para equipos de todos los tamaños, garantizando que pueda crecer sin que sus herramientas se queden pequeñas

Gestione todas las comunicaciones y actualizaciones dentro de un único entorno de trabajo de ClickUp

Cómo elegir la herramienta adecuada para su equipo

La selección de la herramienta adecuada para su equipo es esencial para mejorar la comunicación, la colaboración y la productividad general. Yammer (Viva Engage) y Microsoft Teams ofrecen funciones únicas que se adaptan a las diferentes necesidades de la organización. Yammer destaca en la creación de un sentido de comunidad en grandes organizaciones, mientras que Microsoft Teams es perfecto para la colaboración en tiempo real y la gestión de proyectos.

Sin embargo, si buscas una solución Yammer o Alternativa a Microsoft Teams que combina lo mejor de ambos mundos, ClickUp es la opción ideal. **ClickUp ofrece una potente herramienta de comunicación, funciones completas de gestión de proyectos y capacidades de colaboración sin fisuras en una sola plataforma Registrarse en ClickUp y lleva tu colaboración y gestión de proyectos al siguiente nivel