las 10 mejores herramientas de software de pruebas ágiles para equipos ágiles en 2024

Cuando su producto crece, la cantidad de pruebas también crece exponencialmente. Su equipo de control de calidad (QA) puede tener dificultades para seguir el ritmo de la creciente carga de trabajo.

El resultado es un retraso en la publicación o la omisión de las pruebas. Mientras tanto, el equipo de desarrollo puede haber seguido adelante. Esto se traduce en una deuda técnica cada vez mayor para el director del proyecto o el propietario del producto, ya que para solucionar cada defecto hay que cambiar entre dos partes de la base de código.

¿Existe una forma mejor de que los desarrolladores y el equipo de control de calidad colaboren y reduzcan el número de errores en el código? Sí Las herramientas ágiles de pruebas de software pueden ayudarle a salvar esta distancia.

Estas herramientas utilizan una mezcla de pruebas manuales y automatizadas para garantizar que el nuevo código cumple las normas de calidad, protege contra regresiones y acelera el proceso.

Aquí, cubrimos las 10 mejores herramientas de pruebas ágiles para la gestión de sus pruebas de software y automatización de pruebas, junto con sus funciones clave, limitaciones y precios, para ayudarle a decidir sobre la herramienta adecuada.

¿Qué debe buscar en las herramientas de pruebas ágiles?

En ambientes de prueba, es crucial tener herramientas que fácilmente capturen e integren retroalimentación en los ciclos de desarrollo. Pero eso no es todo. Aquí hay algunas funciones clave que debe buscar al elegir una herramienta de pruebas ágiles:

Automatización: Su herramienta de pruebas ágiles debe ser compatible con la automatización de pruebas para permitir procesos de pruebas eficientes y repetibles y liberar tiempo de los probadores para pruebas más exploratorias y estratégicas

Su herramienta de pruebas ágiles debe ser compatible con la automatización de pruebas para permitir procesos de pruebas eficientes y repetibles y liberar tiempo de los probadores para pruebas más exploratorias y estratégicas Gestión de defectos: Elija una herramienta ágil con opciones de (elaboración de) informes detallados para realizar el seguimiento, informar y gestionar los errores a lo largo del proceso ágil de pruebas y desarrollo de software

Elija una herramienta ágil con opciones de (elaboración de) informes detallados para realizar el seguimiento, informar y gestionar los errores a lo largo del proceso ágil de pruebas y desarrollo de software Integración: Las mejores herramientas de pruebas ágiles se integran con herramientas de terceros, incluyendo plataformas de gestión de proyectos y herramientas de integración continua,software de seguimiento de usuariosyHerramientas de control de calidad que utiliza su organización

Las mejores herramientas de pruebas ágiles se integran con herramientas de terceros, incluyendo plataformas de gestión de proyectos y herramientas de integración continua,software de seguimiento de usuariosyHerramientas de control de calidad que utiliza su organización (Elaboración de) informes y análisis : La información práctica respaldada por datos ayuda a los gestores de proyectos ágiles a dirigir mejor sus esfuerzos de pruebas ágiles. Las herramientas de pruebas ágiles más conocidas generan informes detallados de los resultados de las pruebas. Proporcionan información sobre la cobertura de las pruebas, las tendencias de los defectos y la salud general del proyecto

: La información práctica respaldada por datos ayuda a los gestores de proyectos ágiles a dirigir mejor sus esfuerzos de pruebas ágiles. Las herramientas de pruebas ágiles más conocidas generan informes detallados de los resultados de las pruebas. Proporcionan información sobre la cobertura de las pruebas, las tendencias de los defectos y la salud general del proyecto Comunicación y colaboración en tiempo real: Elija una herramienta de pruebas ágiles que facilite la comunicación en tiempo real del equipo y la colaboración entre todos los equipos involucrados en proyectos de desarrollo de software ágil. Debe permitir hacer comentarios sobre los casos de prueba, la asignación de defectos, y el uso compartido de pruebas durante el ciclo de vida de pruebas de software

Elija una herramienta de pruebas ágiles que facilite la comunicación en tiempo real del equipo y la colaboración entre todos los equipos involucrados en proyectos de desarrollo de software ágil. Debe permitir hacer comentarios sobre los casos de prueba, la asignación de defectos, y el uso compartido de pruebas durante el ciclo de vida de pruebas de software Soporte para metodologías ágiles: Asegúrese de que la solución de gestión de pruebas que elija se alinea con la metodología ágil yprincipios de desarrollo ágil de software que sigue su equipo. Busque funciones como plan de sprint, gestión de backlog, pruebas de rendimiento, pruebas funcionales, pruebas continuas y correlacionar historias de usuario

Asegúrese de que la solución de gestión de pruebas que elija se alinea con la metodología ágil yprincipios de desarrollo ágil de software que sigue su equipo. Busque funciones como plan de sprint, gestión de backlog, pruebas de rendimiento, pruebas funcionales, pruebas continuas y correlacionar historias de usuario Flexibilidad y escalabilidad: La herramienta de automatización ágil para pruebas de software debe escalar con las necesidades del proyecto de su equipo, tales como la capacidad del usuario, la complejidad del proyecto, y los marcos de pruebas automatizadas

La herramienta de automatización ágil para pruebas de software debe escalar con las necesidades del proyecto de su equipo, tales como la capacidad del usuario, la complejidad del proyecto, y los marcos de pruebas automatizadas Facilidad de uso: Una interfaz fácil de usar con funciones intuitivas maximiza la adopción y reduce la curva de aprendizaje, asegurando que todos puedan aprovechar los beneficios de la herramienta en la práctica de pruebas de software

Las 10 mejores herramientas de pruebas ágiles para usar en 2024

1. ClickUp

La herramienta de pruebas ágiles de ClickUp elimina la necesidad de sistemas separados de gestión de pruebas y seguimiento de errores. La herramienta puede ayudarle a diseñar un flujo de trabajo que se alinee perfectamente con la metodología ágil que elija, ya sean tableros Kanban, sprints o un enfoque híbrido. Gestión ágil de proyectos de ClickUp ofrece cientos de funciones avanzadas y personalizables para compatibilidad con el enfoque moderno de pruebas y desarrollo ágiles de software. Se adapta a las necesidades únicas de su equipo, a sus flujos de trabajo complejos y a sus preferencias.

Gestione sus flujos de trabajo para Scrum y Kanban con el software de gestión ágil de proyectos de ClickUp

Veamos cómo ClickUp ayuda en el proceso de desarrollo ágil.

El sitio Panel de ClickUp ofrece una vista clara del progreso de su equipo, incluidos los atrasos pendientes. Puede identificar cuellos de botella, categorizar tareas, gestionar hojas de ruta con el gráfico de Gantt, realizar lluvias de ideas y ver cargas de trabajo con puntos de sprint.

Todos los miembros de tu equipo ágil desde el gestor de proyectos hasta el control de calidad (QA) y los desarrolladores, pueden estar al tanto de la automatización de pruebas con la herramienta Vista del panel de control .

Los cuadros de mando de ClickUp le ofrecen una vista de pájaro del progreso de sus actividades de prueba

Para el gestor de proyectos más ocupado, Cerebro ClickUp clickUp Brain /%href/, un asistente de escritura con IA, ayuda en la documentación generando resúmenes de productos y hojas de ruta, creando planes de pruebas y redactando especificaciones técnicas en cuestión de segundos. Plantilla de gestión de pruebas de ClickUp le ayuda a desarrollar estrategias eficaces para el seguimiento y la gestión de la prueba ágil, visualizar el progreso y los resultados, y colaborar con su equipo en cualquier problema.

La plantilla de gestión de pruebas de ClickUp está diseñada para ayudarle a gestionar todo el proceso de pruebas

ClickUp mejores funciones

Pizarras virtuales: Escriba guiones de automatización y hojas de ruta, aporte ideas y alinee sus equipos de desarrollo ágil en los entregables y backlogs conPizarras ClickUp *Visualice flujos de trabajo: Visualice su flujo de trabajo conVista Tablero Kanban de ClickUp. Mueva tareas a través de diferentes fases, identifique cuellos de botella en la automatización de pruebas y pruebas ágiles de software, y mantenga a su equipo en el camino correcto

Cree el flujo de trabajo ágil perfecto y cree un sistema Kanban flexible para visualizar su trabajo y mejorar la gestión de proyectos con la vista Tablero Kanban de ClickUp

Informes en tiempo real: Genere informes personalizables utilizando los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento del rendimiento del equipo, identificar áreas de mejora y obtener información valiosa conmétricas ágiles para futuros sprints *Asistencia de IA: ClickUp Brain automatiza tareas que consumen mucho tiempo, como la redacción de resúmenes de proyectos, informes, documentación técnica y el resumen de susreuniones ágilesy la asignación de tareas a los miembros del equipo

ClickUp AI puede generar un sinfín de tipos de documentos como resúmenes de proyectos, planes de clases y otros documentos para acelerar su flujo de trabajo

Plantillas prediseñadas: Acceda a una gran variedad de plantillas, incluida la plantilla de gestión de pruebas de ClickUp,plantillas de gestión ágil,plantillas de informes de incidenciasyplantillas para planificar sprintspara empezar a aplicar rápidamente los principios y procesos del desarrollo ágil de software

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los usuarios principiantes

ClickUp Brain está disponible para usuarios de pago

Precios de ClickUp

Free Forever gratis/a

Unlimited: $7 por usuario por mes

$7 por usuario por mes Business: 12 $ por usuario al mes

12 $ por usuario al mes Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo de ClickUp

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9400 opiniones)

4,7/5 (más de 9400 opiniones) Captura: 4.7/5 (4000+ opiniones)

2. PractiTest

vía Prueba práctica PractiTest es una plataforma de gestión de pruebas de la corporación que centraliza todas sus pruebas y equipos a lo largo de los procesos de desarrollo ágil para la visibilidad de extremo a extremo.

La plataforma es una caja de herramientas todo-en-uno para los probadores ágiles, lo que les permite gestionar todo en un solo lugar, incluyendo los requisitos, la automatización de pruebas y casos de prueba, el seguimiento de errores, y la generación de informes de seguimiento de defectos.

PractiTest es adecuado para equipos de tamaño medio a grande; gestiona tanto las pruebas manuales como las automatizadas en un solo lugar, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia, la agilidad y la supervisión de la calidad en varios procesos de pruebas.

Las capacidades de (elaboración de) informes granulares de PractiTest permiten a su equipo realizar un seguimiento eficaz del progreso de sus pruebas y agilizar la gestión de pruebas.

Mejores funciones de PractiTest

Capture y reutilice continuamente pruebas exploratorias y desarrolle pruebas innovadoras y originales para reemplazar los conjuntos de pruebas existentes que se han vuelto obsoletos e improductivos

Genere informes completos y exportables para comprender a fondo el progreso y la calidad de sus pruebas. Estos informes van más allá de los datos en bruto y sirven de base para la toma de decisiones basada en datos y para mejorar la visibilidad del proyecto

Cree pasos de prueba predefinidos o ciclos de ejecución de pruebas y personalícelos en cualquier fase de ejecución

Límites de PractiTest

La edición del panel puede ser engorrosa

Precios de PractiTest

Equipos: 49$ al mes

49$ al mes Empresas: Precios personalizados

Valoraciones de los clientes de PractiTest

G2: 4.3/5 (más de 200 opiniones)

4.3/5 (más de 200 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

3. Jira (por Atlassian)

vía Atlassian Jira de Atlassian es una combinación de gestión de proyectos y herramienta ágil para equipos de desarrollo que les permite gestionar errores, realizar el seguimiento de incidencias y supervisar proyectos en una única plataforma.

Teams can prioritize the most critical stories for the subsequent sprint backlog by estimar los puntos de las historias . El resultado es un flujo de trabajo más eficaz y un proyecto que progresa según lo previsto.

Aunque Jira puede adaptarse a las metodologías ágiles, carece de funciones específicas para los evaluadores ágiles, como la gestión de la configuración, las funciones de pruebas automatizadas e informes completos adaptados a los flujos de trabajo ágiles.

Consejo profesional💡: Para una experiencia de pruebas ágiles más ágil y eficiente, considere el uso de ClickUp junto con Jira . Gracias a la sincronización bidireccional, la integración de ClickUp y Jira agiliza el seguimiento de problemas, la creación de tareas y la automatización de pruebas continuas en flujos de trabajo ágiles.

Las mejores funciones de Jira

Visualice los flujos de trabajo y planifique los proyectos estratégicamente con las funciones de gestión de proyectos ágiles de Jira, como los Tableros Scrum y Kanban, la planificación de sprints y los gráficos burndown

Simplifique su flujo de trabajo y agilice sus procesos con la aplicación Smart Jira Forms, que recopila datos y automatiza tareas con formularios para su equipo ágil

Obtenga información sobre el progreso del proyecto con informes adaptados a los equipos ágiles

Utilizando las plantillas de problemas de Jira, genere tipos de problemas personalizados, como pruebas exploratorias o de regresión

Límites de Jira

Aunque Jira es una herramienta excelente para el seguimiento de problemas, carece de funciones de pruebas nativas sólidas, lo que dificulta que los equipos realicen, sigan y gestionen sus pruebas dentro del sistema

La creación de subtareas a partir de problemas principales es incómoda

Precios de Jira

Free: para diez usuarios

Estándar: $7.16 por usuario por mes

$7.16 por usuario por mes Premium: 12,48 $ por usuario al mes

12,48 $ por usuario al mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones de clientes de Jira

G2: 4.3/5 (5800+ opiniones)

4.3/5 (5800+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (14,000+ opiniones)

Check out these **Alternativas a Jira !

4. Kualitee

vía Kualitee Kualitee abastece a organizaciones medianas y grandes ofreciendo una suite completa para pruebas ágiles diseñada explícitamente para equipos de pruebas de control de calidad. Aunque comenzó como una herramienta de gestión de casos de prueba, se ha ampliado para incluir funciones de seguimiento de errores y gestión de defectos.

Kualitee es compatible con las pruebas manuales y automatizadas y da prioridad a la facilidad de uso con una interfaz despejada para los equipos de control de calidad. Esto se traduce en una asignación eficaz de tareas, funciones de colaboración y una clara visibilidad del proceso de pruebas a través de paneles e informes.

La integración con herramientas como Jira permite agilizar los flujos de trabajo dentro de ecosistemas de desarrollo más amplios.

Las mejores funciones de Kualitee

Gestione su proceso de pruebas, desde la creación y organización de casos de prueba hasta el seguimiento y resolución eficaces de los errores (problemas) identificados durante las pruebas

Adapte y realice el seguimiento de los informes de incidencias para capturar detalles específicos relevantes para su proceso de pruebas

Paneles de control separados para probadores, desarrolladores y gestores para garantizar que cada grupo obtiene información personalizada sobre lo que es importante para ellos

Límites de Kualitee

Los usuarios han encontrado problemas con la eliminación/asignación masiva de usuarios y la persistencia de perfiles de usuario eliminados

Precios de Kualitee

Nube: 12$ por usuario y mes

12$ por usuario y mes En local: A partir de 2920 $ al año para diez usuarios

Valoraciones de los clientes de Kualitee

G2: 4,5/5 (más de 120 opiniones)

4,5/5 (más de 120 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

5. Céfiro

vía Zephyr Zephyr es ideal para organizaciones a gran escala que ya utilizan Jira y metodologías ágiles. Esta herramienta de gestión de pruebas es un potente complemento que mejora las capacidades de seguimiento de errores existentes en Jira.

Al integrarse perfectamente con sus flujos de trabajo, Zephyr le permite gestionar y realizar un seguimiento eficaz de todas las incidencias del proyecto. Esta completa suite proporciona a sus equipos ágiles funciones como la elaboración de informes de errores, informes y análisis detallados, gestión ágil de casos de prueba y gestión de requisitos de usuario, todo ello dentro de la conocida interfaz de Jira.

Gracias a su integración bidireccional y multiinstancia con Jira, podrá realizar fácilmente el seguimiento de todos sus proyectos en un único lugar. Zephyr puede gestionar simultáneamente hasta 200.000 casos de prueba en varios proyectos.

Las mejores funciones de Zephyr

Cree, organice y guarde sus casos de prueba en un repositorio central al que se puede acceder globalmente

Actualizar los resultados de los scripts de automatización, generar automáticamente paneles y estados en Jira e integrarse con aplicaciones de terceros para la elaboración de informes

Alinee los requisitos de los equipos de desarrollo y control de calidad, ejecute las pruebas paso a paso, utilice la automatización para llevarlas a cabo, supervise los resultados y clasifíquelos como correctos o incorrectos, y registre cualquier problema detectado en Jira

Limitaciones de Zephyr

Zephyr no permite actualizar el estado de varios pasos de prueba simultáneamente durante la ejecución

Los usuarios no pueden personalizar el formato de los casos de prueba

Precios de Zephyr

Precios personalizados

Valoraciones de clientes de Zephyr

G2: 4,1/5 (más de 70 opiniones)

4,1/5 (más de 70 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

6. TestRail

vía TestRail TestRail es una herramienta de pruebas basada en la web que permite a los equipos de control de calidad y desarrollo ágil crear, conectar y mover ciclos de pruebas para mejorar sus procedimientos de pruebas.

Tanto si es una pequeña startup como una gran corporación, mantiene a su equipo organizado con casos de prueba claros, capturas de pantalla y resultados esperados.

TestRail simplifica la gestión de la carga de trabajo con sus intuitivos paneles e informes. Puede comparar fácilmente ejecuciones, configuraciones e hitos para realizar un seguimiento de la evolución de las pruebas en todos sus proyectos. Además, al igual que varias herramientas de pruebas ágiles, TestRail cuenta con listas de tareas pendientes personales y alertas por correo electrónico para mejorar la productividad.

Mejores funciones de TestRail

Previsión de la carga de trabajo con mayor precisión mediante el uso de estimaciones anteriores y el tiempo real invertido - una función distintiva entre todas las herramientas de prueba

Examine las previsiones detalladas y los historiales de los conductos de pruebas ágiles con funciones exclusivas como las previsiones de progreso, los gráficos desglosados, los informes de comparación y el archivado seguro de versiones

Comparar y realizar un seguimiento de las actividades relacionadas con las pruebas a través de numerosos proyectos, hitos, planes de pruebas y ejecuciones con la función de (elaboración de) informes entre proyectos

Límites de TestRail

Carece de amplias integraciones, por lo que los usuarios deben recurrir a API o a soluciones de terceros

Precios de TestRail

Nube profesional: $37 por usuario al mes

$37 por usuario al mes Nube Enterprise: 826 $ por usuario y año

826 $ por usuario y año Servidor profesional: Precios personalizados

Precios personalizados Servidor Enterprise: 16.500 $ al año para 1-20 usuarios

Valoraciones de los clientes de TestRail

G2: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

4,4/5 (más de 500 opiniones) Captra: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Leer más: Aquí están las 50 términos de Agile Scrum que debe conocer en 2024

7. QMetry

vía QMetry QMetry es una plataforma de orquestación de pruebas de nivel empresarial para pruebas ágiles y equipos DevOps.

Utilice la Inteligencia Gen IA-QMetry de QMetry con funciones como la búsqueda inteligente, la generación automatizada de casos de prueba, y la detección de casos de prueba defectuosos para mejorar su tiempo de comercialización.

QMetry se integra con marcos de automatización de pruebas, incluyendo UFT, Cucumber, QAF, y TestNG, asegurando el cumplimiento de su entorno de pruebas. También se integra con la integración continua DevOps populares y herramientas de despliegue continuo / entrega como Maven y Jenkins.

QMetry mejores funciones

Agilice y optimice su proceso de pruebas con la priorización inteligente de casos de prueba y optimización dentro de Jira con la plataforma de gestión de pruebas de QMetry con Jira

Auditoría automática para el seguimiento de las aprobaciones y revisiones con la función de firma electrónica de QMetry

Crear informes fuera de la plataforma, informes de ejecución de pruebas, e informes de trazabilidad para representar los datos del proyecto para la toma de decisiones

Límites de QMetry

Carece de un amplio mecanismo de elaboración de informes. Los informes pueden reflejar el usuario que actualizó por última vez un conjunto de pruebas ejecutadas simultáneamente, lo que puede causar confusión

QMetry precios

Enterprise: $ 72 por usuario por mes

$ 72 por usuario por mes Enterprise Plus: Precios personalizados

QMetry valoraciones de los clientes

G2: No hay suficientes comentarios

No hay suficientes comentarios Capterra: No hay suficientes opiniones

8. TestFLO

vía Deviniti La herramienta de gestión de pruebas de TestFLO para Jira optimiza los procesos de pruebas, reduce los costes y mejora la calidad del software. Se integra con sus flujos de trabajo existentes de Jira, eliminando la necesidad de aprender una nueva plataforma, y garantiza que todos sus datos de pruebas permanezcan centralizados dentro de Jira.

Diseñado para equipos ágiles, TestFLO les permite crear, organizar y ejecutar pruebas directamente en Jira, agilizando todo el proceso de pruebas. Realice un seguimiento del progreso, registre los resultados e informe fácilmente de los errores dentro de su interfaz familiar de Jira.

Se adapta a metodologías ágiles, en cascada y de otro tipo para satisfacer diversos requisitos de pruebas y satisface los requisitos de pruebas reglamentarias para cumplir las normas legales.

Mejores funciones de TestFLO

Utilice el repositorio de pruebas como un lugar centralizado para sus proyectos en Jira para definir conjuntos de pruebas con carpetas, crear casos de prueba y añadir condiciones previas

Habilite pruebas de software a gran escala y automatización de pruebas en Jira a través de REST API

Establezca conexiones (a internet) trazables entre requisitos, casos de prueba y otros elementos en Jira y, a continuación, valide esas conexiones mediante informes

Límites de TestFLO

No es adecuado para equipos fuera del ecosistema de Jira debido a sus funcionalidades limitadas

Precios de TestFLO

Hasta 50 usuarios: 825 $ al año

825 $ al año Hasta 100 usuarios: 1925 $ al año

1925 $ al año Hasta 250 usuarios: 3850 $ al año

3850 $ al año Hasta 500 usuarios: 6.600 $ al año

6.600 $ al año Hasta 750 usuarios: 8800 $ al año

Valoraciones de clientes de TestFLO

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

9. TestPad

vía TestPad Si desea pasar de complicadas herramientas de gestión de casos de prueba y hojas de cálculo a una herramienta de pruebas ligera, TestPad es una buena elección.

La interfaz intuitiva de TestPad permite a cualquier persona de su equipo de gestión de proyectos ágiles realizar pruebas exploratorias, de regresión y de aceptación del usuario, desde gestores de proyectos y desarrolladores hasta evaluadores de software internos y externos.

Mejores funciones de TestPad

Escriba cientos de indicaciones de prueba en cuestión de minutos con un editor de teclado, y los planes de prueba de forma libre se adaptan a cómo le gusta probarlos

Genere informes instantáneos y guarde/imprima todo lo probado para realizar auditorías

Colabore con evaluadores externos mediante el acceso de invitados, ideal para clientes que realizan pruebas de aceptación de usuarios

Límites de TestPad

Los flujos de trabajo engorrosos, las limitaciones en la función del navegador y el diseño contraintuitivo dificultan la usabilidad

Los casos de prueba requieren estructuras específicas de aprobado/desaprobado, lo que los hace menos adaptables a la identificación de nuevas incidencias

Precios de TestPad

Esencial: $59 por mes

$59 por mes Equipo: 119 $ al mes

119 $ al mes Equipo 15: 179 $ al mes

179 $ al mes Departamento: 299 $ al mes

Valoraciones de los clientes de TestPad

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

10. Qase

vía Qase Qase es una herramienta de gestión de pruebas basada en la nube para equipos de control de calidad y desarrollo. Proporciona seguimiento y elaboración de informes para pruebas de software manuales y automatizadas. Puede utilizar Qase para organizar sus actividades de control de calidad de principio a fin, desde la planificación y ejecución de pruebas hasta el análisis y la elaboración de informes.

Al integrarse con herramientas populares de gestión de proyectos como Jira y Trello, Qase garantiza un flujo de trabajo fluido, mientras que las funciones de colaboración en tiempo real como comentarios, asignación de defectos y discusiones dentro de la app mantienen a su equipo alineado.

Las mejores funciones de Qase

Transferir casos de prueba desde y hacia herramientas de gestión de pruebas populares como Jira y Trello

Exportar casos de prueba a varios formatos de archivo, incluyendo XLSX y CSV

Ejecutar planes de prueba y supervisar su estado, si se han superado, fallado o están bloqueados, a través de la propia pantalla de ejecución de pruebas

Realice un seguimiento de sus suites y casos de prueba organizándolos en grupos lógicos. Dentro de cada conjunto de pruebas, puede especificar la gravedad, las condiciones y los pasos de cada caso de prueba

Límites de Qase

Los usuarios encuentran engorroso crear listas de control y scripts de prueba sin escribir casos de prueba completos

Precios de Qase

Free gratuito/a

Inicio: $24 por usuario por mes

$24 por usuario por mes Business: $36 por usuario al mes

$36 por usuario al mes Enterprise: Precios personalizados

Qase comentarios de los clientes

G2: 4.7/5 (más de 150 opiniones)

4.7/5 (más de 150 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

Descubra la Mejor Herramienta de Prueba de Software Ágil para su Equipo

Cada una de estas herramientas de prueba de software ágil atienden a necesidades específicas. Mientras que algunos priorizan la interfaz de usuario amigable para equipos pequeños, otros atienden a proyectos ágiles en grandes corporaciones con robustas capacidades de (elaboración de) informes e integración.

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos ágil completa y fácil de usar para equipos de cualquier tamaño. Permite a su equipo gestionar todo el proceso de pruebas, desde la planificación y la ejecución hasta la elaboración de informes detallados, todo dentro de una plataforma única e intuitiva. La perfecta integración de ClickUp con la plataforma de gestión de pruebas mejores herramientas de gestión de proyectos como Jira garantiza un flujo de trabajo fluido, mientras que las funciones de colaboración en tiempo real mantienen a todos alineados.

Si estás listo para agilizar tu proceso de pruebas ágiles,