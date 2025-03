10 alternativas reMarkable 2 para tomar notas digitales en 2025

El placer de escribir en papel es estupendo, pero tiene más desventajas que ventajas, al menos en lo que se refiere a la toma de notas: ¿Y si se pierden las notas? ¿Y si se empapan o se rompen?

Luego está la cuestión del espacio y la organización: te quedas sin páginas, no puedes organizarlas eficazmente y hay poca flexibilidad si necesitas compartir tus notas colaborar con otros o buscar información específica.

Las tabletas de tinta electrónica como reMarkable 2 son la alternativa perfecta.

El mercado de los anotadores digitales está en auge, y hay varios competidores al reMarkable 2 que puedes explorar. Tanto si te gusta el color, como si prefieres más funciones o simplemente un precio diferente, esta guía profundiza en 10 de las mejores alternativas a reMarkable 2.

¿Qué deberías buscar en las alternativas a reMarkable 2?

Antes de centrarte en dispositivos específicos, ten en cuenta las funciones más importantes para ti:

Pantalla: La calidad de la pantalla de tinta electrónica varía. Ten en cuenta factores como la resolución, la capacidad de respuesta y la presencia de una luz frontal para leer con poca luz

La calidad de la pantalla de tinta electrónica varía. Ten en cuenta factores como la resolución, la capacidad de respuesta y la presencia de una luz frontal para leer con poca luz Experiencia de escritura: Si te gusta la experiencia de escritura con lápiz sobre papel del reMarkable 2, la sensación natural del lápiz, la sensibilidad a la presión y el rechazo de la palma de la mano serán factores cruciales que deberás evaluar

Si te gusta la experiencia de escritura con lápiz sobre papel del reMarkable 2, la sensación natural del lápiz, la sensibilidad a la presión y el rechazo de la palma de la mano serán factores cruciales que deberás evaluar Funciones : Funciones como herramientas de organización, conversión de notas a texto y almacenamiento en la nube pueden simplificar tu flujo de trabajo

: Funciones como herramientas de organización, conversión de notas a texto y almacenamiento en la nube pueden simplificar tu flujo de trabajo Experiencia de lectura: Si la lectura de libros electrónicos es una prioridad, ten en cuenta el tamaño de la pantalla, la integración de la biblioteca y los ajustes de la fuente

Si la lectura de libros electrónicos es una prioridad, ten en cuenta el tamaño de la pantalla, la integración de la biblioteca y los ajustes de la fuente Sistema operativo: Los sistemas basados en Android ofrecen más versatilidad de aplicaciones, mientras que los sistemas cerrados priorizan la seguridad y el enfoque

Los sistemas basados en Android ofrecen más versatilidad de aplicaciones, mientras que los sistemas cerrados priorizan la seguridad y el enfoque Precios: reMarkable 2 tiene un precio elevado. ¿Necesitas todas sus funciones o te basta con una opción más económica?

Las 10 mejores alternativas a reMarkable 2 para usar en 2024

Ahora que ya sabes qué buscar en las alternativas a reMarkable 2, echemos un vistazo a las 10 mejores opciones.

1. Onyx Boox

vía Boox Onyx Boox ofrece un intervalo de lectores electrónicos y dispositivos para tomar notas que funcionan con Android 11. Esto permite una mayor flexibilidad de aplicaciones en comparación con reMarkable 2. Entre las opciones más populares se encuentran el Note Air 3, el Note Air 3 C y el Tab Ultra C Pro.

Estos dispositivos son compatibles con varias funciones de toma de notas y anotación, como la posibilidad de escribir directamente en PDF y libros electrónicos. También se pueden crear y organizar notas manuscritas en varios formatos.

Las mejores funciones de Onyx Boox

Accede a un amplio intervalo de apps para tomar notas lectura y organización

Elija entre varios tamaños de pantalla para adaptarse a sus necesidades

Aproveche varias opciones de lápiz para adaptarse a diferentes estilos y preferencias de escritura

Limitaciones de Onyx Boox

La interfaz puede resultar menos intuitiva para los usuarios no expertos en tecnología

Precios de Onyx Boox

Note Air 3: 399,99 dólares

399,99 dólares Note Air 3 C: 499,99 dólares

499,99 dólares Tab Ultra C Pro: $649.99

Valoraciones y reseñas de Onyx Boox

Amazon: 4.1/5 (450+ opiniones)

4.1/5 (450+ opiniones) Best Buy: 4.7/5 (700+ opiniones)

2. Kindle Scribe

vía Amazon Combinando la sensación familiar de leer un libro físico con un bolígrafo integrado para tomar notas y hacer anotaciones, Kindle Scribe se dirige a aquellos que adoran el ecosistema Kindle y desean una forma sencilla de plasmar ideas directamente en sus libros electrónicos.

En comparación con reMarkable 2, Kindle Scribe ofrece una mayor integración con la amplia biblioteca Kindle, por lo que es ideal para aquellos que priorizan la lectura de libros electrónicos y la toma de notas dentro de ese ecosistema.

Mientras que reMarkable 2 ofrece un sistema de gestión de documentos más versátil y un mayor intervalo de opciones de lápiz, carece de la facilidad de organización de notas dentro de los ebooks.

Las mejores funciones de Kindle Scribe

Lee y anota tu biblioteca Kindle directamente en el dispositivo

Mejora tu experiencia de lectura con poca luz

Disfruta de un amplio espacio de escritura con una pantalla de 10,2 pulgadas

Limitaciones de Kindle Scribe

Se centra principalmente en el ecosistema Kindle, con menos aplicaciones de terceros disponibles

Ciertas funciones avanzadas para tomar notas requieren una suscripción aparte

Precios de Kindle Scribe

$339.99

Valoraciones y reseñas de Kindle Scribe

Amazon: 4,2/5 (5.700+ opiniones)

4,2/5 (5.700+ opiniones) Best Buy: 4.6/5 (280+ opiniones)

3. Kobo Elipsa 2E

vía Rakuten Kobo Kobo Elipsa 2E es una opción atractiva para aquellos que dan prioridad a una gran pantalla para leer y tomar notas. El dispositivo está fabricado con plástico reciclado procedente de los océanos y aleación de magnesio, una opción atractiva para las personas concienciadas con el medio ambiente.

Kobo Elipsa 2E ofrece un tamaño de pantalla similar al del reMarkable 2, pero lo supera en experiencia de lectura. Kobo presume de funciones superiores de e-reader como el acceso integrado a la tienda de libros electrónicos Kobo, ComfortLight Pro cálido y frío ajustable para la lectura nocturna y compatibilidad con Overdrive para el préstamo de libros electrónicos de la biblioteca.

Mientras que reMarkable 2 ofrece una interfaz más centrada en el lápiz y optimizada para tomar notas y hacer bocetos, Kobo Elipsa 2E prioriza una experiencia de lectura cómoda con la posibilidad de hacer anotaciones y escribir notas directamente en los libros electrónicos con facilidad.

Las mejores funciones de Kobo Elipsa 2E

Garantiza una experiencia de escritura natural con un lápiz preciso y sensible

Aprovecha varios formatos y bibliotecas de libros electrónicos

Escribe directamente en eBooks y PDFs

Limitaciones de Kobo Elipsa 2E

Se centra en el ecosistema Kobo, con menos terceros aplicaciones para tomar notas disponibles en comparación con los dispositivos basados en Android

Precio del Kobo Elipsa 2E

$399.99

Kobo Elipsa 2E valoraciones y reseñas

Amazon: 4.1/5 (130+ opiniones)

4.1/5 (130+ opiniones) Mejor compra: No hay suficientes reseñas

4. Fujitsu Quaderno A5

vía Tienda Fujitsu Quaderno El Fujitsu Quaderno A5 es un dispositivo digital para tomar notas diseñado para sustituir a los cuadernos y documentos de papel. Es la segunda generación de su modelo A5 y resuelve con éxito algunas deficiencias de su primera iteración.

Fujitsu Quaderno A5 prioriza la asequibilidad y las funciones prácticas para tomar notas en comparación con reMarkable 2. Presume de funciones como plantillas reutilizables y reconocimiento de escritura para facilitar la búsqueda.

Las mejores funciones de Fujitsu Quaderno A5

Replica la experiencia táctil de escribir en papel con una sensibilidad a la presión precisa

Prioriza la toma de notas sin distracciones en una interfaz optimizada

Llévelo a todas partes fácilmente gracias a sus compactas dimensiones A5

Límites del Fujitsu Quaderno A5

Sin funciones de correo electrónico, navegación web ni grabación de audio

Precios del Fujitsu Quaderno A5

$549.99

Valoraciones y reseñas de Fujitsu Quaderno A5

Amazon: 4.1/5 (360+ opiniones)

4.1/5 (360+ opiniones) Best Buy: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

5. iPad Air

vía Apple Con cobertura para caídas accidentales y un potente procesador, el iPad Air ofrece una alternativa versátil al reMarkable 2, especialmente si ya has invertido en el ecosistema Apple.

Además de su durabilidad y potencia de procesamiento, una función técnica clave del iPad Air que lo hace ideal para tomar notas es su compatibilidad con el Apple Pencil (2ª generación en algunos modelos).

Las mejores funciones del iPad Air

Accede a una amplia matriz de apps de toma de notas, organización y creatividad

Gestiona tareas exigentes como la toma de notas con varias apps abiertas

Intégralo sin esfuerzo con iPhones, Macs y otros productos Apple

Límites del iPad Air

Más caro que la mayoría de los lectores electrónicos dedicados

Aunque ofrece una app opcional para tomar notas con compatibilidad con Apple Pencil, la pantalla no es de tinta electrónica. Esto significa que puede no ser ideal para sesiones de lectura prolongadas debido a la fatiga visual

Precios del iPad Air

64 GB: A partir de 599 dólares

A partir de 599 dólares 256 GB: A partir de 749 dólares

Valoraciones y reseñas del iPad Air

Amazon: 4.8/5 (12,500+ opiniones)

4.8/5 (12,500+ opiniones) Best Buy: 4,8/5 (más de 26.300 opiniones)

6. MeeBook

vía Amazon La MeeBook P10 Pro ofrece una cómoda experiencia de lectura y escritura. Funciona como un dispositivo digital para tomar notas con la versatilidad de una tableta Android completa. Esto difiere del enfoque de reMarkable 2 en una experiencia de toma de notas más minimalista.

El dispositivo funciona con Android 11 y viene con Google Play Services preinstalado, lo que permite a los usuarios acceder a un amplio intervalo de apps. Es una alternativa asequible que permite escribir de forma natural, con líneas que se hacen más gruesas o más finas en función de la fuerza con la que se presiona.

MeeBook mejores funciones

Llévalo siempre contigo para tomar notas sobre la marcha

Disfruta de una excelente duración de la batería con un uso moderado

Elige entre un intervalo de formatos, como PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI e incluso formatos populares de imagen y audio como JPG, MP3 y CBR

Límites de MeeBook

Se centra en la toma de notas, con mínimas capacidades de lectura electrónica y sin compatibilidad con apps

Puede no ser ideal para usuarios que prefieren una gran superficie de escritura

Precios del MeeBook

Desde 259

Valoraciones y reseñas del MeeBook

Amazon: 3.9/5 (más de 100 opiniones)

3.9/5 (más de 100 opiniones) Best Buy: No hay suficientes opiniones

7. Supernote

vía Supernota Supernote Nomad está diseñado para imitar la sensación de escribir en papel. Cuenta con una pantalla de tinta electrónica, un lápiz óptico de punta dura, un sistema de organización de notas y anotación de documentación. Su diseño fino y ligero y su lápiz de punta fina ofrecen una experiencia de escritura natural.

A diferencia de la pantalla de cristal de reMarkable 2, la tableta de papel Nomad cuenta con una película exclusiva que proporciona una "hendidura" satisfactoria con cada trazo del lápiz, imitando la respuesta táctil del lápiz sobre el papel.

Mientras que reMarkable 2 ofrece un sencillo sistema de carpetas, Supernote Nomad permite crear un cuaderno digital, carpetas y subcarpetas para tomar notas de forma organizada.

Supernote mejores funciones

Anota y marca eficazmente documentos PDF existentes

Convierta la escritura a mano en texto editable y con opción de búsqueda

Agilice la toma de notas con plantillas personalizables Soporte para más de sesenta idiomas

Enlaza un teclado Bluetooth para escribir sin distracciones

Límites de Supernote

Se centra en la app propia para tomar notas, con menos opciones de terceros

Precios de Supernote

$299

Valoraciones y reseñas de Supernote

Amazon: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Best Buy: 4,7/5 (más de 190 opiniones)

8. MobiScribe

vía MobiScribe Comparado con reMarkable 2, MobiScribe ofrece un dispositivo más versátil pero con un tamaño de pantalla más pequeño.

MobiScribe va más allá de ser un simple dispositivo para tomar notas. Combina las ventajas de un bloc de notas, un lector electrónico y un organizador digital en uno. Puede apuntar ideas, almacenar y leer libros electrónicos y gestionar notas con carpetas.

La pantalla de tinta electrónica imita el papel real para que la experiencia de escritura sea cómoda y familiar. Además, su función antideslumbrante facilita su uso en exteriores o con mucha luz.

MobiScribe cuenta con un lápiz sensible a la presión que permite escribir y dibujar de forma natural en una tableta de tinta electrónica resistente al agua y sin reflejos. El dispositivo también puede convertir notas manuscritas en texto digital, lo que facilita su uso compartido y las búsquedas.

MobiScribe mejores funciones

Escribe en seis colores, similar a notas adhesivas y haz que tus bocetos cobren vida

Reduzca la fatiga visual y mejore la visibilidad al leer durante periodos prolongados

Soporte para más de 100 idiomas

Límites de MobiScribe

La navegación web es un reto debido a la ausencia de un navegador integrado

Algunos usuarios lo encuentran lento debido a fallos frecuentes

Precios de MobiScribe

A partir de 320

Valoraciones y reseñas de MobiScribe

Amazon: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Best Buy: No hay suficientes opiniones

9. Rocketbook

vía Rocketbook Rocketbook ofrece un enfoque híbrido único, combinando cuadernos de papel reutilizables con una conexión (a internet) digital. A diferencia de la pantalla de tinta electrónica de reMarkable 2, que no se puede borrar físicamente, Rocketbook utiliza papel real que se puede limpiar y reutilizar.

Escribes en las páginas como lo harías en un cuaderno normal. Así, cuando quieras reutilizar una página, sólo tienes que limpiarla con un paño húmedo y tendrás una página nueva.

Cuando hayas terminado con una página, utiliza la app Rocketbook para escanearla. A continuación, esta app de cuaderno inteligente puede enviar tus notas a varios destinos digitales como Google Drive y Dropbox.

Las mejores funciones de Rocketbook

Escanea notas con la app Rocketbook para subirlas al almacenamiento en la nube o a plataformas digitales de toma de notas

Elige entre varios diseños plantillas prediseñadas para tomar notas para diferentes necesidades de planificación y organización

Personalice el tipo de mejora del color en los ajustes para un escaneado óptimo

Limitaciones de Rocketbook

Depende en gran medida de la app para funciones avanzadas

El proceso de borrar y escanear cada sesión de trabajo a través de la app en el teléfono puede ser tedioso para tomar notas con frecuencia

Precios de Rocketbook

Desde 17,99

Valoraciones y reseñas de Rocketbook

Amazon: 4,5/5 (más de 50.000 opiniones)

4,5/5 (más de 50.000 opiniones) Best Buy: 4.3/5 (70+ opiniones)

10. Sony DPT-RP1

vía Sony Sony DPT-RP1 es un dispositivo de papel digital con una pantalla de 13,3 pulgadas que se asemeja mucho a una hoja tamaño carta estándar.

El lápiz óptico incluido ofrece una punta sensible a la presión que reproduce la sensación de escribir en papel, lo que convierte la toma de notas y las anotaciones en una experiencia fluida.

Es similar al lápiz reMarkable 2. Aunque ambos buscan una sensación natural, los comentarios de los usuarios sugieren que el Sony DPT-RP1 podría tener una ligera ventaja debido al diseño de su punta.

El lápiz Sony DPT-RP1 también tiene un botón de borrado específico para borrar con precisión, a diferencia del reMarkable2, que utiliza una herramienta independiente dentro del software.

Gracias a la pantalla de tinta electrónica de la Sony DPT-RP1, que refleja la luz como el papel real, leer y anotar documentos durante periodos prolongados es más agradable para la vista que en las tabletas tradicionales.

Las mejores funciones de la Sony DPT-RP1

Revisa documentos sobre la marcha gracias a su diseño ultraligero

Realiza marcas detalladas en los documentos con las potentes herramientas de resaltado, subrayado y toma de notas

Transfiere documentos sin problemas desde y hacia tu ordenador mediante Wi-Fi o Bluetooth para gestionarlos y compartirlos fácilmente

Almacene un gran número de documentos (alrededor de 10.000 PDF) en la memoria interna de 16 GB, manteniéndolo todo organizado y accesible en un solo lugar

Limitaciones del Sony DPT-RP1

Puede que no sea ideal para artistas que buscan un bloc de dibujo digital

El límite de 16 sombras del papel electrónico hace que algunas imágenes o diagramas se reproduzcan de forma extraña

Precio del Sony DPT-RP1

$656.19

Valoraciones y reseñas de Sony DPT-RP1

Amazon: 3,8/5 (más de 350 opiniones)

3,8/5 (más de 350 opiniones) Best Buy: No hay suficientes opiniones

Otras herramientas para tomar notas

¿Aún no has encontrado la herramienta perfecta para tomar notas que sustituya a reMarkable 2? Le recomendamos ClickUp. Su sólido conjunto de funciones personalizables no sólo facilita la creación y redacción de notas pero también ofrece opciones de organización manual y basada en IA para adaptarse a sus preferencias.

Tanto si estás en la web como si utilizas dispositivos móviles o de escritorio, ClickUp garantiza un acceso sin problemas en todas las plataformas y dispositivos. Se integra con más de 1.000 apps, por lo que no tendrás que cambiar de plataforma para acceder a tus notas.

Estas son algunas de las funciones que hacen de ClickUp una excelente alternativa para tomar notas:

1. Documentos de ClickUp

Puede crear documentos atractivos y perspicaces con una gran cantidad de opciones de formato, estructuras anidadas intuitivas y widgets integrados con Documentos de ClickUp . Organice los documentos en carpetas y espacios para una categorización clara y una gestión del acceso.

Cree documentos, wikis y mucho más, y conéctelos a flujos de trabajo con ClickUp Docs

También permite la colaboración en tiempo real, permitiendo que varias personas trabajen simultáneamente en el mismo documento. Esto resulta útil para sesiones de intercambio de ideas o para tomar notas en reuniones compartidas.

2. ClickUp Brain Cerebro ClickUp es tu asistente virtual de escritura que mejora tu experiencia digital a la hora de tomar notas. Transcribe automáticamente las reuniones, convirtiendo las palabras habladas en notas digitales.

Esto te ahorra tiempo y te permite capturar todo lo importante sin tener que escribirlo todo frenéticamente.

Despierta tu creatividad con tu compañero virtual de lluvia de ideas - ClickUp Brain

Elabore y perfeccione sus documentos con las perspicaces indicaciones y sugerencias de la IA.

Por ejemplo, ClickUp Brain puede identificar tareas relacionadas o conectar notas a fases específicas del proyecto y buscar conceptos o ideas dentro de sus notas, facilitando su localización y uso posterior.

3. ClickUp Bloc de notas

Utilice ClickUp Bloc de notas para tomar varios tipos de notas y organizarlas dentro de su espacio de trabajo. Dé formato a sus notas, conviértalas en tareas procesables y manténgase organizado con listas de tareas pendientes sobre la marcha .

Bloc de notas para anotar rápidamente, dar formato con una edición enriquecida y transformar las entradas en tareas que se pueden seguir con ClickUp Bloc de notas

¿Y lo mejor? Bloc de notas es fácilmente accesible para todo el mundo, independientemente de sus conocimientos técnicos.

4. Plantilla de notas diarias

¿Te gustaría tener un hub central para tus tormentas de ideas diarias, ideas fugaces y listas de la compra para poder encontrarlas cuando realmente las necesitas? Plantilla de notas diarias de ClickUp puede ser el sustituto perfecto de las notas adhesivas dispersas y los numerosos cuadernos.

Incluye estados personalizados que facilitan el seguimiento y la clasificación de las notas en "pendientes" y "terminadas"

Registre la información clave y haga un seguimiento de las tareas con la plantilla de notas diarias de ClickUp

Además de anotar ideas y tareas pendientes, puede realizar un seguimiento del progreso de su ejecución y asegurarse de que nada se pierde en un mar de pensamientos.

Convirtiendo las notas en Tareas de ClickUp con los estados, puede garantizar el seguimiento de sus ideas y tareas pendientes. Esto hace que sus notas sean algo más que un simple registro: se convierten en parte de su flujo de trabajo procesable.

Puede utilizar la plantilla estructurada para:

Priorizar tareas y proyectos por importancia y urgencia

Establecer metas realistas y realizar un seguimiento del progreso

Mantener los detalles o notas importantes en un solo lugar

Mejorar la comunicación y la colaboración con los miembros del equipo

ClickUp mejores funciones

Resuma automáticamente los puntos clave y elementos de acción de sus notas utilizando ClickUp Brain

Integra las apps de toma y almacenamiento de notas que ya utilizas a través de Integraciones de ClickUp Desarrolle ideas de forma visual y colaborativa con interactividad /ref/ https://clickup.com/features/whiteboards Pizarras ClickUp /%href/ . A pizarra digital hace que la toma de notas resulte más atractiva y accesible para el intercambio colaborativo de ideas

Obtenga información inmediata sobre su trabajo con informes claros y personalizables Paneles de ClickUp Organice sus notas con más de 15 funciones personalizables Vistas de ClickUp como por ejemplo vista de Calendario , Tablero Kanban o vista Carga de trabajo). Esto puede ayudarle a encontrar más rápidamente la información relevante y las notas asociadas a esas tareas

Defina estados de tareas personalizados que se ajusten perfectamente a las necesidades específicas de su proyecto. Al tomar notas, puede hacer referencia al estado específico de la tarea, proporcionando contexto a sus notas y haciéndolas más significativas más tarde

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios notan una curva de aprendizaje pronunciada debido a la variedad de funciones

Precios de ClickUp

Gratuito

Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ opiniones)

4.7/5 (9000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4000+ opiniones)

Elegir la solución adecuada para tomar notas

reMarkable 2 es ideal para apuntar ideas, pero ¿y si tus notas te ayudaran a aumentar tu productividad? ? Con ClickUp, puedes tomar notas y convertirlas en elementos de acción, wikis o agendas colaborativas.

ClickUp mantiene todas tus notas organizadas, con capacidad de búsqueda y accesibles desde cualquier dispositivo. De este modo, podrá librarse de los límites de reMarkable 2 y llevar su toma de notas al siguiente nivel. Prueba ClickUp ¡hoy mismo!