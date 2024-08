los 10 mejores podcasts de gestión del tiempo para maximizar tu tiempo en 2024

William Penn dijo una vez: "El tiempo es lo que más queremos, pero lo que peor utilizamos"

Gestionar el tiempo con inteligencia no es sólo una habilidad, sino una necesidad. Pero no es fácil hacerse con esta habilidad.

¿Y si tu trayecto al trabajo o el tiempo que pasas en el gimnasio pudieran transformarse en una sesión de crecimiento personal? ¿O si pudieras aprender a gestionar mejor tu tiempo mientras vas al supermercado? el 90% de las personas cree que una mejor gestión del tiempo podría aumentar su productividad laboral. Además, el 76% invertiría entre 15 y 30 minutos diarios en este objetivo.

¿Por qué no aprovechar los desplazamientos al trabajo, el tiempo para hacer ejercicio o los descansos como una oportunidad para el desarrollo personal?

En este artículo, exploraremos los mejores podcasts sobre gestión del tiempo, llenos de consejos de expertos, sugerencias prácticas e historias motivadoras que le ayudarán a maximizar cada momento de su día.

Es hora de utilizar tus minutos sabiamente y hacer que cada segundo cuente!🕜

Cómo los podcasts de gestión del tiempo mejoran la productividad

Gestionar tu tiempo consiste en clasificar lo que es esencial, establecer objetivos claros y utilizar estrategias para hacer las cosas más rápido. Esto significa más productividad y menos estrés, para que puedas hacer más cosas sin sentirte desbordado.

Varios aplicaciones de gestión del tiempo te ayudan a hacer frente a tu lista de tareas pendientes y a sacar el máximo partido a cada día.

Los podcasts facilitan el acceso a grandes cantidades de información, lo que los convierte en excelentes herramientas de productividad para cualquiera que quiera organizar mejor su tiempo y trabajar de forma más eficiente.

En lugar de saturar tu día con más ruido, los podcasts de gestión del tiempo ofrecen consejos prácticos y motivación para ayudarte a utilizar tu tiempo de forma inteligente.

He aquí cómo:

Aprendizaje sobre la marcha: Los podcasts te permiten realizar varias tareas a la vez mientras viajas, haces ejercicio o te ocupas de las tareas domésticas

Los podcasts te permiten realizar varias tareas a la vez mientras viajas, haces ejercicio o te ocupas de las tareas domésticas Contenido motivador: Los podcasts inspiradores ofrecen motivación, ánimo, consejos y estrategias de personas de éxito, lo que le permite obtener valiosas ideas e inspiración desde diversas perspectivas

Los podcasts inspiradores ofrecen motivación, ánimo, consejos y estrategias de personas de éxito, lo que le permite obtener valiosas ideas e inspiración desde diversas perspectivas Mantente al día: Los podcasts te mantienen informado sobre las tendencias del sector, los acontecimientos actuales, las noticias y los desarrollos, ayudándote a mantenerte relevante e informado sobre tu campo

Los podcasts te mantienen informado sobre las tendencias del sector, los acontecimientos actuales, las noticias y los desarrollos, ayudándote a mantenerte relevante e informado sobre tu campo Reducción del estrés: Escuchar podcasts agradables puede reducir el estrés y aumentar la concentración y la productividad al ofrecer descansos relajantes a lo largo del día

Escuchar podcasts agradables puede reducir el estrés y aumentar la concentración y la productividad al ofrecer descansos relajantes a lo largo del día Desarrollo personal: Los podcasts que tratan temas de desarrollo personal como la atención plena, la superación personal y el liderazgo aumentan la productividad al fomentar una mentalidad de crecimiento

Incorporar podcasts a la rutina diaria

Elige temas que te gusten o sobre los que quieras aprender más e intégralos en tu agenda utilizando aplicaciones de planificación diaria .

Puedes planificar tu día y establecer una lista de reproducción o un horario para dedicar tiempo sólo a escuchar. Durante el café de la mañana, la pausa para comer o para relajarte por la noche, busca un momento que te venga bien y sé constante.

La constancia lo convertirá en un hábito natural y, con nuevos contenidos disponibles diaria o semanalmente, los podcasts podrían convertirse en su próxima fuente favorita de inspiración y aprendizaje. Este hábito contribuirá a un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal al proporcionar momentos de relajación y crecimiento personal en medio de agendas apretadas.

Los mejores podcasts de gestión del tiempo para mejorar la productividad

Exploremos los diez mejores podcasts de gestión del tiempo para ayudarle a estructurar mejor su tiempo y emplearlo de la forma más productiva.

1. Antes del desayuno

vía Antes del desayuno Antes del desayuno es tu mejor opción podcast sobre gestión del tiempo para empezar bien el día Cada episodio está repleto de consejos de productividad fáciles de seguir y de herramientas eficaces para la gestión del tiempo estrategias de gestión del tiempo para ayudarte a aprovechar al máximo cada momento, ya sea en el trabajo o en casa.

Conducido por una voz amable, Laura Vanderkam, el programa trata de ofrecerte herramientas prácticas para gestionar tu día de forma más eficaz para personas ocupadas.

Con nuevos episodios cada mañana que cubren diversos temas de productividad, el podcast fomenta las rutinas diarias positivas, la planificación eficiente, la productividad personal y el desarrollo de hábitos productivos, ayudando a los oyentes a transformar sus habilidades de gestión del tiempo y a empezar el día de forma positiva.

Episodios imprescindibles

Lo que dicen los oyentes

me encanta este podcast de 5 minutos y lo escucho casi a diario. Me encanta este podcast de 5 minutos y lo escucho casi a diario"

2. Se trata del tiempo: gestión del tiempo y productividad para la vida laboral y el equilibrio

vía Ya era hora It's About Time, uno de los mejores podcasts de gestión del tiempo presentado por la entusiasta de la productividad Anna Dearmon Kornick, es tu guía definitiva para recuperar tu tiempo y encontrar el equilibrio entre trabajo y vida privada.

Anna explora diversos aspectos de la vida cotidiana, aportando soluciones a los retos relacionados con el tiempo. Cada episodio ofrece consejos prácticos para la gestión del tiempo, valiosas ideas, trucos de productividad e historias de la vida real que te ayudarán a conquistar tu agenda y vivir una vida más plena.

Únete a Anna en sus inspiradoras entrevistas con emprendedores que dominan el arte de conciliar carrera, familia y crecimiento personal.

Episodios que debes escuchar

Lo que dicen los oyentes

me encanta empezar mi lunes por la mañana aprendiendo de Anna. Está llena de consejos prácticos para ayudarte a ser más productivo y ahorrar tiempo. Recomiendo encarecidamente este podcast a cualquiera que busque mejorar sus rutinas y la gestión del tiempo."_

3. Consejos de gestión del tiempo del Capitán Tiempo

vía Consejos de gestión del tiempo del Capitán Tiempo Time Management Tips from Captain Time es un podcast mensual con Garland Coulson, también conocido como Captain Time, que ha dedicado más de 25 años a dominar la estrategia de gestión del tiempo.

Inicialmente impulsado por objetivos profesionales personales, Garland descubrió una pasión por ayudar a otros a optimizar sus habilidades de gestión del tiempo, convirtiéndose finalmente en un renombrado conferenciante internacional, formador y entrenador en este campo.

El podcast hace hincapié en la importancia de la gestión del tiempo como habilidad fundamental que a menudo se pasa por alto en los sistemas educativos tradicionales. Garland, conferenciante motivacional y autor de bestsellers, afirma que la gestión eficaz del tiempo es esencial para aprovechar al máximo las propias capacidades y alcanzar los objetivos personales, independientemente de la brillantez o el talento.

Sintonice este programa para aprender a gestionar el tiempo con ideas y estrategias prácticas que le permitirán aumentar su productividad y conseguir más en menos tiempo.

Episodios imprescindibles

Lo que dicen los oyentes

4. The Tim Ferris Show

vía El Show de Tim Ferris The Tim Ferriss Show es un popular podcast sobre gestión del tiempo que trata de aprender de personas de éxito. Suele ocupar el primer puesto en la categoría de negocios en Apple Podcasts, ¡y se ha descargado más de 100 millones de veces!

Entre los invitados al programa hay gente famosa como actores, atletas, escritores y líderes empresariales. Hablan de sus libros favoritos, rutinas diarias y trucos para gestionar el tiempo. Ya sea para saber cómo se mantiene en forma LeBron James o cómo gestiona su tiempo Mark Zuckerberg, siempre hay algo útil que llevarse de cada episodio.

A través de entrevistas en profundidad con personas de éxito, Tim te habla sin rodeos y explora sus tácticas de gestión del tiempo, sus trucos de productividad y sus rituales diarios. Los oyentes tienen acceso a una amplia gama de técnicas de gestión del tiempo que emplean las personas de mayor rendimiento para maximizar su productividad y eficiencia y aprovechar al máximo cada día.

Conducido por Tim Ferriss, el podcast destaca por su autenticidad, ya que los invitados tienen la última palabra sobre lo que se emite, lo que da lugar a conversaciones genuinas y sin guión.

Es un podcast imprescindible para cualquiera que quiera aprender de los mejores y alcanzar un mayor éxito en su vida personal y profesional.

Episodios imprescindibles

Lo que dijeron los oyentes

esta extensa biblioteca de entrevistas es el último recurso en el planeta para gente interesante y todo lo que comparten. Estoy muy agradecido de que este podcast siga funcionando"

5. El Podcast Productivista

vía Podcast del Productivista Si te sientes constantemente como si estuvieras luchando contra el reloj, luchando para gestionar tu tiempo de manera eficaz, entonces el estratega de la productividad Mike Vardy tiene una perspectiva refrescante para maximizar la productividad. A través de The Productivityist Podcast, sugiere que en lugar de intentar controlar el tiempo, puedes darle forma para crear una relación más saludable con él.

Vardy hace hincapié en la simplicidad y la eficiencia, ofreciendo estrategias prácticas para ayudarle a elaborar su tiempo de manera más eficaz y mejorar la productividad personal, y ofrece ideas y técnicas de gestión del tiempo para ayudarle a optimizar su tiempo y su productividad.

Sintonice para descubrir la forma más sencilla y rápida de tomar el control de su tiempo y mejorar su productividad general con la elaboración del tiempo.

Episodios imprescindibles

Lo que dijeron los oyentes

siempre es interesante y me gusta cómo va más allá de los aspectos básicos de la productividad

6. Más feliz con Gretchen Rubin

vía Happier con Gretchen Rubin Get HAPPIER es un podcast galardonado presentado por Gretchen Rubin, célebre autora del bestseller nº 1 El proyecto de la felicidad y Mejor que antes.

Con episodios semanales, ofrece muchos consejos prácticos, conversaciones convincentes y métodos científicamente respaldados para aumentar tu alegría y mejorar tus hábitos.

Así que, si estás listo para embarcarte en un viaje hacia una mayor felicidad y plenitud, únete a Gretchen mientras forma equipo con su hermana, Elizabeth Craft, en un viaje lleno de risas, ideas y sabiduría práctica.

Episodios que debes escuchar

Lo que dijeron los oyentes

"Siempre saco algo útil de escuchar Happier, ya sea algo tan sencillo como llevarte algo para despejar cuando vas de una habitación a otra, o mantener propósitos a más largo plazo."

7. Más allá de la lista de tareas

vía Más allá de la lista de tareas Beyond The To-Do List, presentado por Erik Fisher, es un podcast líder sobre tiempo y productividad. Erik lleva más de una década colaborando con expertos, autores y expertos en productividad para explorar los secretos de una vida de éxito.

Este podcast semanal va más allá de la gestión de tareas y profundiza en las estrategias para crear una vida plena que combine el trabajo y el bienestar personal.

El núcleo del podcast es encontrar una existencia con sentido más allá de las tareas diarias. Cada episodio ofrece consejos prácticos sobre gestión del tiempo, priorización y mejora de la vida en general.

Erik Fisher y sus invitados pretenden redefinir la productividad, guiando a los oyentes hacia una buena vida llena de propósito y realización.

Episodios imprescindibles

Lo que dijeron los oyentes

"Simplemente me encantan todos los temas, todos los invitados y la forma en que Erik interactúa con cada uno. Me gusta la discusión friki, filosófica y profunda, sobre organización, propósito, crecimiento personal, etc. Además, puedo decidir qué libro quiero leer después de escuchar la entrevista al autor."

8. La Cosa ÚNICA

vía La Única Cosa The ONE Thing es un podcast semanal en el que descubrirás la verdad sorprendentemente sencilla que se esconde tras la consecución de resultados extraordinarios. Profundice en las estrategias y la mentalidad de las personas más exitosas del mundo, que comparten sus ideas sobre consejos de productividad, gestión del tiempo, negocios, salud y hábitos.

Presentado por Nikki Miller y Chris Dixon, el podcast The ONE Thing es tu guía para liberar todo tu potencial. Tanto si quieres triunfar en el trabajo, mejorar tu bienestar mental o hacer más cosas cada día, este podcast te mostrará cómo centrar tus esfuerzos y conseguir lo que de verdad importa.

Episodios imprescindibles

Lo que dijeron los oyentes

"Hey Jeff, pensé que debía hacerte saber que estáis haciendo un gran trabajo. De hecho es un producto de primera clase ya que comparto vuestra web y podcasts con casi todas las personas que me importan. Seguid así!"

9. El milagro de las 5 de la mañana

vía El milagro de las 5 AM El Milagro de las 5 de la mañana, presentado por Jeff Sanders, está pensado para personas de alto rendimiento que quieren empezar el día con victoria. Con más de 13 millones de descargas y múltiples nominaciones a premios, esta productiva conversación ofrece estrategias para despertarse con entusiasmo, desarrollar hábitos saludables para toda la vida y perseguir con energía objetivos ambiciosos.

El Podcast El Milagro de las 5 de la mañana, número 1 en las categorías de superación personal y negocios de Apple Podcasts, transforma tu camino hacia una mayor salud, felicidad y éxito.

Episodios imprescindibles

Lo que dijeron los oyentes

"Gracias por ayudar a millones de personas a cambiar sus vidas y ser la mejor versión de sí mismos."

10. El Podcast de Paul Minors

vía Podcast de Paul Minors Presentado por Paul Minors, consultor virtual, The Paul Minors Podcast (PMP) se dedica a enseñar a los oyentes sobre productividad, estrategias de crecimiento empresarial y superación personal.

Si quieres descubrir trucos para gestionar el tiempo, aprender consejos de productividad, agilizar tareas mediante la automatización o crear un negocio próspero, este podcast es tu recurso.

A través de su podcast semanal, Paul ofrece consejos prácticos y estrategias que los oyentes pueden poner en práctica en sus propias vidas para alcanzar sus objetivos y vivir a su manera.

Episodios que hay que escuchar

Lo que dijeron los oyentes

esto es increíble. Simplemente escúchalo"_

Mejora la Gestión del Tiempo con ClickUp

¿Quieres optimizar tu tiempo?

Utilice Haga clic en clickUp es una herramienta completa para la gestión de proyectos y del tiempo. Le ayuda a agilizar sus flujos de trabajo, priorizar tareas y supervisar el progreso. Entre sus funciones se incluyen Listas de tareas pendientes de ClickUp que organizan las tareas de forma clara y eficaz.

Así es como ClickUp puede ayudarle a maximizar la productividad sin estrés y a gestionar su tiempo de forma eficaz:

Haga más en menos tiempo con ClickUp

Gestione su tiempo de forma más eficaz y mantenga el rumbo hacia sus objetivos con Gestión del tiempo de ClickUp de ClickUp. Le ayuda a controlar el tiempo, estimar el tiempo para cualquier tarea y hacer los ajustes necesarios con diferentes opciones de vista:

Programe tareas, planifique plazos y tareas pendientes, y vea el progreso del equipo a través de la vista de Calendario de ClickUp

Vista de calendario: Elimine el desorden de las listas de tareas pendientes desorganizadas conVista de calendario de ClickUp. Organice sus tareas y eventos arrastrando y soltando, permitiendo una planificación diaria precisa o una visión general semanal o mensual más amplia

Elimine el desorden de las listas de tareas pendientes desorganizadas conVista de calendario de ClickUp. Organice sus tareas y eventos arrastrando y soltando, permitiendo una planificación diaria precisa o una visión general semanal o mensual más amplia Vista Gantt: Visualice los plazos de los proyectos con las dependencias de las tareas. Ajuste las relaciones entre las tareas o reprograme según sea necesario para que pueda aprovechar al máximo su día

Visualice los plazos de los proyectos con las dependencias de las tareas. Ajuste las relaciones entre las tareas o reprograme según sea necesario para que pueda aprovechar al máximo su día Vista cronológica: Realice un seguimiento visual del progreso del proyecto de principio a fin. Supervisar el progreso del equipo y estimar los tiempos de finalización con eficacia

Realice un seguimiento visual del progreso del proyecto de principio a fin. Supervisar el progreso del equipo y estimar los tiempos de finalización con eficacia **Consecución de objetivosobjetivos de gestión del tiempo más rápido con las funciones de ClickUp que le permitirán ahorrar tiempo al establecer plazos, ajustar fechas de entrega, realizar un seguimiento de los hitos, generar informes y gestionar las horas facturables

Seguimiento inteligente del tiempo con ClickUp Seguimiento del tiempo de proyectos con ClickUp pretende mejorar la productividad simplificando el control del tiempo. Permite a los usuarios controlar el tiempo, establecer estimaciones y añadir notas en todos los dispositivos.

Organícese mejor y aproveche mejor su tiempo con el registro de tiempo de proyectos de ClickUp

controle el tiempo que dedica a las tareas con la función de control de tiempo de proyectos de ClickUp para saber exactamente dónde pierde esos valiosos minutos_

Esta función está diseñada para agilizar los flujos de trabajo y reducir las molestias administrativas, facilitando la concentración en las tareas. Esto es lo que puede hacer con esta función:

Múltiples dispositivos: Utiliza el escritorio, la aplicación móvil o la extensión Chrome del navegador para registrar el tiempo dondequiera que trabajes. Enlázalo a tus tareas para una fácil referencia

Utiliza el escritorio, la aplicación móvil o la extensión Chrome del navegador para registrar el tiempo dondequiera que trabajes. Enlázalo a tus tareas para una fácil referencia Seguimiento global del tiempo: Inicie, detenga y cambie de tarea sin problemas con el temporizador global de ClickUp y añada tiempo de forma retroactiva mediante las funciones de seguimiento manual del tiempo

Inicie, detenga y cambie de tarea sin problemas con el temporizador global de ClickUp y añada tiempo de forma retroactiva mediante las funciones de seguimiento manual del tiempo Integraciones de aplicaciones : Sincronice sus datos de seguimiento del tiempo sin problemas con ClickUp integrando sus aplicaciones de seguimiento del tiempo favoritas como Toggl, Harvest y muchas más

: Sincronice sus datos de seguimiento del tiempo sin problemas con ClickUp integrando sus aplicaciones de seguimiento del tiempo favoritas como Toggl, Harvest y muchas más Informes: Genere informes que le ahorrarán tiempo, como hojas de horas, realice un seguimiento de las tendencias de tiempo, analice el uso del tiempo con intervalos de fechas personalizados e incluso vea estimaciones de tiempo

Pero eso no es todo

Manténgase al día con Recordatorios ClickUp accesible desde su navegador, ordenador de sobremesa o dispositivos móviles. Con los Recordatorios, siempre podrá recordar una tarea importante o una fecha límite, garantizando una gestión eficaz del tiempo.

Establezca recordatorios para sus reuniones reprogramadas con ClickUp Reminders

utilice Recordatorios de ClickUp para realizar un seguimiento de sus eventos y no volver a perderse ningún plazo importante

Si establece recordatorios para hitos, reuniones o plazos importantes, podrá priorizar las tareas de forma eficaz y distribuir su tiempo de forma inteligente. Este enfoque proactivo le ayuda a mantenerse organizado, reduce el riesgo de pasar por alto responsabilidades críticas y, en última instancia, aumenta la productividad.

Gestione su tiempo con ClickUp

Planificar y visualizar las tareas se convierte en un juego de niños con Plantilla de planificación de gestión del tiempo de ClickUp . Establezca objetivos y plazos alcanzables, y alinee a sus equipos para lograr el éxito colectivo. Esta plantilla de calendario puede ayudarle a:

Planificar con antelación y no volver a perder una fecha importante

Priorizar tareas para lograr la máxima eficacia y productividad

Reducir el estrés y mantenerse organizado con un plan claro

Centrarse en las tareas que realmente importan y aumentar su productividad

La plantilla de horario de gestión del tiempo de ClickUp está diseñada para ayudarle a gestionar su tiempo de forma eficaz y a cumplir su horario.

Plantilla de asignación de tiempo de ClickUp es su herramienta de referencia para la programación estructurada. Le permite visualizar y supervisar el progreso de sus tareas. Esta plantilla facilita la alineación de las tareas y los tiempos, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad del trabajo.

La plantilla de asignación de tiempo de ClickUp está diseñada para ayudarle a gestionar mejor su tiempo y sus recursos.

No te limites a escuchar sobre gestión del tiempo, productividad y podcasts de gestión de proyectos ¡!

Póngalos en práctica tomando notas, probando nuevas técnicas y reflexionando sobre lo que mejor le funciona. De este modo, verás mejoras reales en la productividad y el crecimiento personal.

Integrar consejos prácticos con ClickUp aumenta tu productividad y te ayuda a alcanzar tus objetivos con claridad y precisión.

Con herramientas de gestión del tiempo como el seguimiento del tiempo, plantillas de gestión del tiempo y mucho más, ClickUp te permite mantenerte organizado en todos tus proyectos. Pruebe ClickUp hoy mismo ¡!

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuáles son las 4 P de la gestión del tiempo?

Las 4 P de la gestión del tiempo son:

Priorizar: Identificar y clasificar las tareas en función de su importancia y urgencia

Planificar: Crear una hoja de ruta o un calendario para asignar eficazmente el tiempo a las tareas y actividades

Procesar: Desarrollar sistemas y estrategias para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia

Procrastinación: Abordar y minimizar las tendencias a retrasar o evitar las tareas que hay que hacer

2. ¿Cuál es su enfoque de la gestión del tiempo?

Nuestro enfoque de la gestión del tiempo prioriza las tareas en función de su importancia y urgencia, utilizando técnicas como la Matriz de Eisenhower, la Técnica Pomodoro o el bloqueo temporal para asignar tiempos específicos al trabajo centrado y a los descansos.

Experimenta con distintos métodos para encontrar el que mejor te funcione y cíñete a él con constancia.

**3. ¿Cuáles son las cinco claves de la gestión del tiempo?

Las cinco claves de la gestión del tiempo suelen incluir: