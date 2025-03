Goodnotes frente a Notability: ¿Qué app para tomar notas es mejor?

¿Alguna vez has tenido una idea brillante que tenías que anotar antes de perder el hilo pero no encontrabas nada que anotar? Todos tenemos estos momentos, y deseamos una solución rápida y fácil para hacer frente a esta situación.

Hoy en día, tenemos la suerte de contar con aplicaciones digitales para tomar notas que nos ofrecen soluciones instantáneas a nuestras necesidades. El medio para tomar notas ha cambiado a lo largo de los años, pero las notas escritas siguen siendo esenciales para la existencia y la evolución humanas.

Tomamos notas durante reuniones, clases y talleres, así como para la ideación y la lluvia de ideas. Las aplicaciones digitales para tomar notas nos ayudan a mantener el rumbo de nuestra vida profesional y personal, y nos hacen más productivos gracias a la eficacia de sus funciones estrategias para tomar notas .

Sin embargo, no todas las apps digitales de notas tienen la misma profundidad o variedad de herramientas para mejorar tu experiencia.

Goodnotes y Notability son las mejores aplicaciones del mercado para tomar notas. Con sus impresionantes funciones, una interfaz de usuario limpia e intuitiva y una gestión de documentos estelar, elegir un claro ganador en el enfrentamiento entre Goodnotes y Notability es difícil.

Pero vamos a intentarlo.

Exploramos el valor funcional de Goodnotes y Notability y revisamos sus funciones, actualizaciones y precios para ayudarle a tomar la mejor decisión. Siga leyendo hasta el final para descubrir una herramienta completa para tomar notas que satisfará todas sus necesidades.

¿Qué es Goodnotes?

vía GoodNotes Goodnotes es una app, aplicación para tomar notas que combina el encanto de la escritura de la vieja escuela con la comodidad de una plataforma digital.

La intuitiva interfaz de usuario de Goodnotes permite a los usuarios anotar, resaltar, esbozar e incluso grabar audio con herramientas de lápiz para ayudar a los usuarios a crear notas digitales detalladas, contextuales y bien organizadas.

Gracias a la tecnología OCR de resolución óptica de caracteres, Goodnotes facilita la captura de notas manuscritas y su conversión a texto.

Sin duda, un salvavidas para los modernos tomadores de notas cuyas apresuradas notas manuscritas son difíciles de descifrar.

Puntos extra: las revisiones se adaptarán a tu estilo de escritura.

Todas estas impresionantes funciones para tomar notas serían superfluas si tuviera que seguir buscando términos y frases manualmente, ¿verdad? La robusta barra de búsqueda de Goodnotes, compatible con escritura a mano, mecanografía, bocetos y frases, se encarga de esta redundancia.

Funciones de Goodnotes

Personalización

Funciones avanzadas personalizables: carpetas, temas personalizados, Plantillas de Goodnotes pueden personalizarse en función de los colores, el estilo y el diseño.

Herramienta Elementos

La herramienta más destacada de la app, Goodnotes es la herramienta Elementos. Cualquier cosa que dibujes o escribas en tus notas puede guardarse como un elemento. Una vez que hayas añadido el elemento a una colección en la herramienta Elementos, puedes reutilizarlo en diferentes notas.

Herramientas de organización

Crea ilimitadas carpetas y subcarpetas. Esta estructura de carpetas anidadas ofrece una organización completa y una navegación más sencilla basada en preferencias jerárquicas. La barra lateral de navegación permite acceder rápidamente a los favoritos, a las páginas de notas marcadas como favoritas y a los documentos de uso compartido.

Ajuste del estudio

Una función heredada/a, como las fichas o los conjuntos de estudio con repetición espaciada y recuerdo activo, es excelente para estudiantes y académicos. Elige entre notas mecanografiadas, imágenes o notas manuscritas para una retención óptima.

Mercado

Goodnotes ofrece elementos de papelería digital como agendas, plantillas de páginas personalizadas, pegatinas y cubiertas de cuadernos editables. Algunos pueden descargarse con el plan gratuito, mientras que otros sólo son accesibles con suscripciones de pago al Apple App Store.

vía Mercado Goodnotes

Detección de errores

Goodnotes reconoce expresiones matemáticas, elementos y reglas, como símbolos, elementos químicos y notación matemática, con reconocimiento óptico de caracteres OCR. Detecta errores en ecuaciones matemáticas mecanografiadas y manuscritas y las corrige automáticamente.

Soporte de escritura IA

Goodnote

/ref/ /blog?p=62367 Herramienta de IA para tomar notas /%href/

ofrece compatibilidad y mejora el flujo de trabajo del contenido mediante la comprobación de errores ortográficos, la sugerencia de palabras, la indicación de palabras y la corrección de erratas. Esta función también funciona con notas escritas a mano.

Gestos con el lápiz

Aprovecha los gestos intuitivos del lápiz y las herramientas de lazo para escribir sin interrupciones ni complicaciones. ¿Te has equivocado al escribir? No hace falta que busques la herramienta de borrado. Sólo tienes que dibujar un círculo alrededor de lo que quieras seleccionar; la herramienta de lazo es así de fácil.

Precios de Goodnotes

Plan Gratuito

Plan anual (iOS) : $9.99

: $9.99 Plan anual (Windows/Android) : $6.99

: $6.99 Compra única: $29.99

¿Qué es Notability?

vía Notabilidad Notability es un lienzo digital para todas tus notas, bocetos y archivos. Su último rediseño incluye una potente combinación de herramientas distintivas y un proceso de creación de notas optimizado.

Notability es tu segunda aplicación cerebral si prefieres utilizar un Apple Pencil para dibujar, marcar documentos y tomar notas.

Funciones de Notability

Transcripciones de audio

Antes, sólo podías grabar audio y sincronizarlo con notas escritas a mano. Con la última actualización de Notability, tendrás acceso a transcripciones de audio, incluido el texto con fecha y hora de las grabaciones de audio.

Vista de documentos

La vista de documentos en paralelo facilita la comparación o el trabajo simultáneo en varios documentos.

Reproducción de notas

Las notas escritas a mano y las grabaciones de audio se sincronizan automáticamente con la reproducción de Notas. Al hacer clic en una palabra o imagen, se salta automáticamente a la grabación de audio asociada durante la reproducción.

Galería de Notability

Descargar

/ref/ /blog?p=76312

/%href/

la página o el plantilla de nota de reunión o publica la tuya propia y conéctate con la comunidad Notability.

vía Notabilidad

Herramientas de escritura

Convierte tus pensamientos en palabras o dibujos con los rotuladores estilográficos, de puntos y de rayas. Elige entre 64 colores personalizados para añadir a tus notas. Marca los puntos clave con un rotulador fluorescente, que te facilitará volver a consultarlos en el futuro. La herramienta de lazo te permite cambiar el estilo del contenido, cambiar el tamaño de las notas y clasificarlas en grupos.

Precios de Notability

Plan Free : gratuito/a

: gratuito/a Plan Premium: 14,99 $/año (varía según la región)

Goodnotes vs Notability: Comparación de funciones

Herramientas de escritura y edición

La herramienta del bolígrafo podría inclinar la balanza a favor de Notability para algunos, pero la herramienta Elemento de Goodnotes nos ha simplificado enormemente la experiencia de tomar notas.

Puede que no puedas borrar cosas fácilmente en Goodnotes, pero la aplicación lo compensa con la tecnología OCR para convertir las notas manuscritas en texto. La herramienta de IA de Goodnotes resume las notas, aclara las notas borrosas y completa las frases.

Con Notability, puedes resaltar puntos importantes, utilizar la herramienta de lazo para borrar texto fácilmente y cambiar el tamaño del texto.

Así pues, aunque Notability se lleva el trofeo de las herramientas de edición, Goodnotes tiene ventaja con sus capacidades de escritura IA.

Precios

El plan gratuito/a de Goodnotes ofrece un tamaño de importación de archivos de 5 MB y 3 blocs de notas. Sin embargo, el acceso a las funciones de escritura IA y toma de notas está disponible en los planes de pago.

Notability ofrece una versión gratuita que da acceso a su herramienta de lápiz con un control deslizante para el ancho del trazo, pero no permite ajustar la sensibilidad en el plan Free.

Sin embargo, con una suscripción a Notability Plus, puedes ver las páginas de notas compartidas, recientes y marcadas, así como las notas y secciones sin archivar.

Notability Plus ofrece opciones adicionales de plantillas y una galería completa con tamaños de página personalizados. Los precios del plan de pago varían según la región.

Si buscas una app para tomar notas asequible, Goodnotes es una buena opción.

Herramienta de búsqueda

Buscar notas sin una barra de búsqueda es como buscar en un pajar para encontrar una aguja. Este es uno de los puntos en los que Goodnotes es la mejor Alternativa a Notability .

La barra de búsqueda es accesible para la versión gratuita y las suscripciones de pago dentro de Goodnotes, mientras que en Notability, sólo está disponible si tiene una suscripción.

Ver documentos

Notability permite a los usuarios ver documentos simultáneamente a través de una vista de pantalla dividida en un iPad en comparación con la vista de pestañas en Goodnotes.

Aunque esto es una cuestión de preferencia, la visualización de varios documentos desde una única interfaz reduce el ir y venir que conlleva la vista por pestañas.

Uso compartido

Esta función es difícil de valorar en el debate Goodnotes vs. Notability.

Por un lado, Notability permite a los usuarios crear enlaces de acceso público, y cualquiera con acceso a esos enlaces puede ver las notas compartidas. Por otro lado, se pueden cifrar los datos confidenciales creando notas protegidas por contraseña, de modo que sólo puedan verlas quienes tengan acceso al documento.

Desgraciadamente, Notability no es compatible con la colaboración, por lo que resulta inadecuado como app, aplicación para tomar notas para Mac para grandes equipos que requieren colaboración interdepartamental.

Por otro lado, Goodnotes permite a los usuarios compartir notas e importar documentos, pero sólo dentro de Goodnotes. Los usuarios pueden compartir enlaces para colaborar, editar y sincronizar vistas con colaboradores para facilitar la colaboración en tiempo real.

Sin embargo, aunque restrictiva, la función de colaboración en tiempo real de Goodnotes añade valor a las sesiones de intercambio de ideas de los empleados y a los proyectos de colaboración.

Elegir entre Goodnotes y Notability depende en gran medida de sus preferencias y del acceso ilimitado a funciones esenciales que impulsen su productividad.

Por instancia, dado que la plataforma gratuita de Notability no ofrece la función de barra de búsqueda, encontrar información se vuelve extremadamente difícil. La experiencia será como hojear miles de libros para encontrar la información exacta: un reto y una pérdida de tiempo.

Del mismo modo, la interfaz de usuario de Goodnotes, con su vista de pestañas y sus prácticas de uso compartido restringido, requiere la introducción manual de datos en un sistema automatizado en su mayor parte.

Diferencias clave Goodnotes Notabilidad **Notablez

| ----------------------------------------------------------------- | ------------- | -------------- |

| Los cuadernos se organizan como documentos y carpetas individuales

| Ajustes de sensibilidad a la presión para Apple Pencil y rechazo de palma | ✅ | ❌ | | | |

| Herramienta puntero láser | Herramienta puntero láser | Herramienta puntero láser | Herramienta puntero láser | Herramienta puntero láser | Herramienta puntero láser | Herramienta puntero láser

| Modo presentación

| Ocultar la barra de estado del iPad

| Tarjetas de vocabulario con repetición espaciada

| Funciones de toma de notas basadas en IA

| Posibilidad de cambiar los colores de las carpetas y personalizar plantillas | ✅ | ❌ |

| Añadir GIFs y clips de Internet a los documentos | ❌ | ✅ ✅ ✅

| Proteger con contraseña notas, temas, separadores y archivos PDF exportados

| Publicar notas en la galería de plantillas de Notability | ❌ | ✅ | ✅

| Acceso a planificadores, plantillas y pegatinas premium | ❌ | ✅ | ✅

| Temas para apps

Goodnotes Vs. Notability en Reddit

Aparte de nuestra opinión sobre '¿Cuál es la mejor opción entre Goodnotes y Notability?' queríamos conocer la opinión de la gente. Navegamos por Reddit para ver si encontrábamos una app, aplicación para tomar notas estrella querida por el público entre Goodnotes y Notability.

Al buscar ' Goodnotes vs. Notability ' en Reddit, muchos usuarios coinciden en que Goodnotes tiene una mejor interfaz de usuario, sistema de gestión de archivos y funciones avanzadas:

goodNotes tiene una mejor gestión de archivos. La interfaz de usuario se ve elegante en el modo oscuro y la función de conjuntos de estudio. Los conjuntos de estudio han hecho que Goodnotes sea mucho mejor (independientemente de los errores que tenga GoodNotes, sigue siendo bueno). Lo mejor es que pronto añadirán la conversión de ecuaciones matemáticas"

Otros usuarios de Reddit señalan que Notability ofrece una mejor opción si lo que buscas es un lazo rectangular:

'Cuando trabajo con las tareas en PDF que recibimos de nuestros profesores, hago muchas capturas de pantalla de las tareas y las coloco en las páginas donde hay que trabajar. GoodNotes, por razones que no puedo explicar, no tiene un lazo rectangular, así que me quedo con Notability, que tiene la función estándar de las funciones estándar.'

Algunos usuarios siguen indecisos, tratando de obtener lo mejor de ambos mundos:

"Llevo meses cambiando de uno a otro... Creo que quiero la interfaz de Goodnotes con las funciones de Notabilities, como las líneas punteadas, los botones de duplicado, el ajuste a la cuadrícula, etc., y la eficiencia de la batería"

Sin embargo, vemos que Notability gana el cara a cara.

El diseño, las opciones de grabación y la facilidad de uso hacen que sea mejor opción que Goodnotes.

Sin embargo, si conoces los inconvenientes de Notability, tenemos una solución mejor para ti, ClickUp.

Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Goodnotes frente a Notability

Tanto Goodnotes como Notability requieren descargar plantillas personalizadas de las opciones de plantillas gratuitas/a o de pago. Tienes que buscar la plantilla perfecta y personalizarla según tu estilo preferido o las directrices de tu marca y luego tropezar con silos de datos creados debido a funciones inadecuadas como la falta de colaboración.

La búsqueda continúa. Hasta ahora.

ClickUp es una plataforma digital de productividad todo en uno que hace que el trabajo sea más colaborativo y proporciona una gestión integral de los documentos. Te da acceso a funciones de IA, toma de notas y gestión de proyectos, tales como plantillas de notas para reuniones , Herramientas de IA para notas de reuniones clickUp Docs para la colaboración y ClickUp Bloc de notas desde un único panel, lo que le da una ventaja sobre Goodnotes y Notability.

Descubramos cómo ClickUp puede mejorar la productividad sin necesidad de intervención manual adicional.

ClickUp Docs

Utilice Documentos de ClickUp funciones avanzadas para crear documentos y wikis específicos de una marca o de un usuario. Con páginas anidadas y distintas opciones de estilo, su creatividad no tiene límites.

Organiza tu trabajo o el proyecto que te apasiona dentro de páginas anidadas y documentos ClickUp que se conectan a un proyecto global.

Utilice las completas funciones de formato de ClickUp Docs para añadir imágenes de portada, experimentar con distintas fuentes y editar su currículum para darle un aspecto pulido y profesional

Manténgase organizado durante todo el ciclo de vida del proyecto con notas de proyecto: cree las suyas propias o elija entre plantillas prediseñadas como la de Plantilla de notas de proyecto de ClickUp para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Asegúrese de que la información importante relacionada con el proyecto se documenta eficazmente con la plantilla de notas de proyecto de ClickUp

Involucre a múltiples partes interesadas clave y facilite la edición colaborativa en tiempo real con los miembros del equipo pertinentes, mediante el etiquetado de comentarios y la asignación de elementos de acción.

También puede convertir el contenido preexistente de Docs en tareas procesables y delegar secciones específicas al equipo respectivo o a las partes interesadas individuales.

Con ClickUp, obtendrá un flujo de trabajo centralizado que conecta su calendario personal y profesional, enlaza documentos a las tareas respectivas y asigna estados de tareas, todo dentro del editor.

Además, puede elegir quién puede ver y editar los controles de sus enlaces compartibles. Puedes gestionar los permisos para el acceso de equipos, invitados o público.

ClickUp Brain

Imagine tener un compañero de equipo que pueda responder a todas sus preguntas sobre las tareas y las personas de su equipo, importar documentos, automatizar tareas y generar informes sobre la marcha.

Esa es la magia de Cerebro ClickUp -su segundo cerebro digital dentro de ClickUp. ClickUp Brain ayuda a los equipos a trabajar de forma más inteligente, no más dura, eliminando tareas manuales repetitivas, manteniendo a todo el mundo en la misma página y agilizando los flujos de trabajo.

Ocúpate de las tareas repetitivas y mundanas mientras te centras en las cosas importantes con ClickUp Brain

Si está utilizando ClickUp Brain como un generador de notas para reuniones si lo deseas, puedes añadir elementos clave de la agenda, acciones y asistentes. A continuación, mediante el procesamiento del lenguaje natural, analiza la conversación, identifica los puntos críticos y genera notas exhaustivas de la reunión para garantizar que no se escape nada y que todo el mundo esté al tanto de las entregas y los debates.

Para uso personal, ClickUp Brain mejora la calidad de su escritura, hace que sus notas sean concisas y le ayuda a traducir su contenido al francés, japonés, español, etc.

Bloc de notas ClickUp

Si funciona con listas de control a lo largo del día, ClickUp Bloc de notas es ideal para documentar Todo en su vida personal y profesional. ClickUp Bloc de notas vive donde tú vives.

Cree tantas notas como desee en el Bloc de notas de ClickUp para estar al día de sus tareas

Utilice un Bloc de notas para anotar la lista de control del día y las notas de las reuniones o cree entradas para actualizar los estados de las tareas. Cree listas de acciones dentro de su app, diario digital basado en prioridades o fechas límite para ayudarte a priorizar y avanzar a lo largo del día de forma eficiente.

Añade recordatorios y elementos de acción: Escriba sus ideas a través de la aplicación móvil ClickUp.

El formato enriquecido permite añadir colores, encabezados, tiras y viñetas para que organizar las notas sea interactivo y divertido.

además, todas estas funciones son gratuitas, para siempre

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $5/miembro por mes

$5/miembro por mes Business: 12$/miembro al mes

12$/miembro al mes Empresa: contacto de ventas

contacto de ventas ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5$/mes por miembro de ClickUp

ClickUp: El campeón del entorno de trabajo digital todo en uno

Tu búsqueda de la mejor app para tomar notas entre Goodnotes vs. Notability termina aquí con una gran alternativa en ClickUp.

Con ClickUp, usted obtiene un socio escalable que lo prepara para un intento correcto más rápido porque ClickUp va más allá de una app para tomar notas y proporciona un hub central para todo su trabajo. Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp para disfrutar de sus potentes funciones para tomar notas.