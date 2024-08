‘Hazte la cama’ Resumen del libro: Reseña y principales conclusiones

Antes de leer el libro, el acto de hacer la cama puede no parecer una tarea gratificante que evoca un sentimiento de logro cuando se completa. En el mejor de los casos, es una tarea mundana.

Sin embargo, el almirante William Mc Raven, en su libro Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World dice lo contrario. Lo presenta como una profunda metáfora para manejar los momentos más difíciles de la vida. Habla de cómo las pequeñas acciones deliberadas pueden ser una ventana a una vida de disciplina, resistencia y plenitud.

hazte la cama_ lleva a los lectores a un viaje de superación personal, ayudándoles a desentrañar los secretos para vencer las adversidades.

En este resumen del libro Trágate a la cama, recogemos las pepitas de aprendizajes vitales del tesoro de lecciones de vida de los programas de entrenamiento militar más duros del mundo: el entrenamiento SEAL.

Haz tu cama: El libro de un vistazo*

haz tu cama vía libro Amazon El libro Make Your Bed tiene su origen en un profundo discurso de graduación del almirante William H. McRaven. Mientras se dirigía a los graduados de la Universidad de Texas, Austin, el veterano de la Marina compartió sus conocimientos sobre el entrenamiento SEAL y cómo contribuye a forjar el carácter. Se trata de una guía inspiradora que hace hincapié en los valores del intento correcto, la resistencia y la perseverancia a la hora de superar los retos de la vida.

Antes de sumergirnos en las profundidades del resumen de Make Your Bed, he aquí una rápida panorámica del libro:

Lecciones esenciales del libro Make Your Bed de William H. McRaven

En Make Your Bed, el almirante William McRaven se inspira en sus experiencias durante el entrenamiento de los Navy SEAL para compartir valiosas lecciones de vida.

Aquí tienes 10 lecciones del libro que transformarán tu vida personal y personal metas profesionales :

1. Empieza el día haciendo la cama

McRaven comienza hablando de cómo sus instructores, veteranos de combate de los SEAL, inspeccionaban las camas a primera hora de la mañana. Una cama bien hecha tenía esquinas cuadradas, fundas ajustadas, una almohada centrada colocada justo debajo del cabecero y una manta extra doblada ordenadamente en la base del cabecero.

En hábito diario no era un reto para quienes estaban dispuestos a someterse a un extenuante entrenamiento básico de 6 meses para convertirse en Navy SEALs. Sin embargo, tuvo un impacto duradero en su psique.

Hacer la cama daba un tono positivo a su día. Es un signo de disciplina y ofrece una sensación de orgullo: ¡completas una tarea nada más empezar el día! La sensación de logro brillante y temprano le motivará para conquistar las tareas pendientes hasta terminar el día.

Incluso en los días malos, en los que no experimentas el efecto dominó de la productividad, siempre puedes volver a la cama hecha y consolarte pensando que mañana será mejor.

Utiliza esta plantilla de ClickUp para hacer un seguimiento de tus hábitos

Destaca cómo a veces el simple hecho de hacer la cama correctamente puede ser la base de la excelencia y de una actitud positiva. La confirmación de pequeñas tareas con precisión y constancia cultiva hábitos que influyen en aspectos más amplios de nuestras vidas.

2. Encuentra a alguien que te ayude a remar

A continuación, McRaven se centra en la importancia del trabajo en equipo.

Habla de cómo los alumnos de los Navy SEAL se dividían en tripulaciones de siete personas para remar en un pequeño bote de goma a lo largo de varios kilómetros por la costa oeste. Seis alumnos, tres por cada lado, se encargaban de remar, mientras que uno se hacía cargo como timonel.

Navegar por la costa del Océano Pacífico no era tarea fácil, a diferencia de hacer la cama, con un oleaje invernal que alcanzaba los 2,5 a 3 metros de altura. Todos tenían que trabajar juntos. Los que remaban tenían que hacer el mismo esfuerzo para mantener la embarcación equilibrada y en movimiento. Del mismo modo, el timonel (la persona a cargo de un barco) tenía que sincronizar cada golpe de remo y navegar con pericia por los mares.

pasaje de surf para Navy SEALs via_ business Insider A continuación, los alumnos tuvieron que enfrentarse a la zona de surf, completamente vestidos. Una vez mojados de la cabeza a los pies, tuvieron que rodar por la playa hasta quedar empapados de arena. A esto lo llamaron galleta de azúcar. Las galletas de azúcar tenían que permanecer en este estado durante todo el día: frías, mojadas y llenas de arena.

Por supuesto, fue desalentador para varios alumnos que se convirtieron en galletas de azúcar por más que lo intentaron. No entendían que el sistema se había creado para que todos fueran galletas de azúcar. La lección fue que el fracaso forma parte de la vida y hay que aprender a aguantar los golpes. El objetivo es superar la autocompasión y seguir adelante.

5. No tengas miedo de los circos

Siguiendo con el tema de aceptar el fracaso como posible resultado de un esfuerzo, McRaven habla de la lista de circos.

El entrenamiento de los Navy SEAL es un reto físico y mental. Los alumnos deben participar en actividades como largas carreras, carreras de obstáculos, largas sesiones de natación, horas de calistenia y mucho más.

Cada actividad tenía unos estándares específicos que debían cumplirse dentro de un calendario prescrito. Si no se cumplían, el resultado era la inclusión en la lista del circo. La lista se publicaba al final del día y los preseleccionados debían hacer dos horas más de calistenia.

los SEAL de la Armada hacen CrossFit a través de la página web de los SEAL

el mundo está en peligro https://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2014/0401/SEALFIT-training-takes-crossfit-to-the-extreme-but-it-may-be-too-intense-for-many_ the Christian Science Monitor

Acabar en el circo significaba dos cosas:

Tu rendimiento no estuvo a la altura del día

Estarás más cansado al día siguiente, lo que podría mermar tu rendimiento lo suficiente como para que te incluyan en la lista del circo del día siguiente

Nadie quería estar en la lista del circo, pero había algunos nombres recurrentes. Las dos horas extra de calistenia les fortalecían aún más. El dolor forjaba fuerza y resistencia.

McRaven cree que la vida está llena de circos y que fracasar será doloroso. Sin embargo, los fracasos nos enseñan resistencia y persistencia, nos hacen más fuertes y nos acercan un paso más al intento correcto.

6. Deslízate de cabeza por el obstáculo

Los alumnos tenían que correr una carrera de obstáculos al menos dos veces por semana durante el entrenamiento de los Navy SEAL.

La carrera de obstáculos contaba con 25 obstáculos, como un muro de 3 metros, una red de carga de 10 metros, un alambre de espino y mucho más. Sin embargo, el más intimidante de todos era el Tobogán por la Vida.

Tenía una torre de tres pisos de 30 pies en un extremo y una torre de un solo piso en el otro, entre las cuales había una cuerda de 200 pies de largo. Los alumnos tenían que subir a la torre más grande, agarrarse a la cuerda y llegar al otro extremo. Suspendían sus cuerpos bajo la cuerda y avanzaban unos centímetros, tirando de su peso corporal mano tras mano.

Hasta que un día, un valiente aprendiz se subió a lo alto de la cuerda y se lanzó de cabeza por la línea. Esta maniobra aparentemente insensata y arriesgada le ayudó a batir el récord del obstáculo

enfréntese a los retos de cabeza a través de_ departamento de Defensa de EE.UU Dejando a un lado la mecánica o la logística del planteamiento, resulta evidente que abordar los retos de frente, de forma directa y asertiva, es más eficaz para trazar el camino hacia el intento correcto.

En lugar de permitir que el miedo y la incertidumbre nublen nuestro juicio, debemos visualizar los retos como oportunidades para crecer y aprender. Afrontarlos de frente cultiva la resiliencia y la valentía, preparándonos para todo lo que la vida nos depare.

7. No retrocedas ante los tiburones

Durante la fase de guerra terrestre del entrenamiento básico de los SEAL, los alumnos vuelan a la isla de San Clemente, frente a la costa de San Diego. Las aguas de esta zona son caldo de cultivo de tiburones blancos.

Para superar el entrenamiento SEAL, los alumnos deben completar largas travesías a nado, algunas incluso en plena oscuridad nocturna. Antes de emprender este viaje, los instructores informaban a los alumnos sobre las distintas especies de tiburones que habitan las aguas.

Comienzan asegurando a los alumnos que ningún tiburón se ha comido nunca a nadie. A continuación, comparten algunas técnicas de supervivencia, como mantenerte firme si un tiburón empieza a rondar tu posición.

Los instructores dicen a los alumnos que eviten alejarse nadando o mostrarse asustados, ya que los tiburones pueden sentir el miedo. Por último, si un tiburón ataca, les enseñan a golpearles en el hocico con todas sus fuerzas. Esto hará que se den la vuelta y se alejen nadando.

Equipados con estos conocimientos, los alumnos nadan a través de las aguas infestadas de tiburones y completan sus tareas.

un Navy SEAL en un baño nocturno via_ SOFREP A través de esto, McRaven enseña las lecciones del coraje y la firmeza. Te encontrarás con varios tiburones en tu vida, eso es inevitable. La meta es mantener la calma mientras te enfrentas a estos formidables desafíos.

8. Da lo mejor de ti en los momentos más oscuros

En la siguiente parte de "Haz tu cama", McRaven explica cómo realizan los SEAL los ataques submarinos. Un par de buzos SEAL son dejados a las afueras del puerto enemigo. Estos buzos sólo tienen una brújula y un medidor de DEF para guiarse hasta el objetivo mientras nadan tres kilómetros bajo el agua.

Durante gran parte de este trayecto, cuentan con la luz de la luna, la luz ambiental y las farolas de los alrededores para iluminar el camino. Además, se sienten cómodos sabiendo que nadan en aguas abiertas.

Navy SEAL llevando a cabo un ataque bajo el agua via Business Insider Hasta que una voz fuerte sonó en una canción. La canción desafinaba pero entusiasmaba, provocando que los demás se pusieran a cantar. De alguna manera, esta simple rebelión sintonizó todas las incomodidades y dio a la gente esperanza para soportar los lodazales.

McRaven nos recuerda que algún día nos encontraremos con el fango hasta el cuello. Sin embargo, el intento correcto depende de dar esperanza a la gente. Los que se atreven mucho encienden la esperanza y poseen el poder de cambiar el mundo.

10. Nunca, nunca toques el timbre

La última lección de Haz tu cama es no tocar nunca el timbre.

En el campus de entrenamiento de los SEAL, una campana de latón cuelga en el centro del recinto. La campana está a la vista de todos los alumnos: es su clave para abandonar el entrenamiento y volver a una vida en la que ya no tienen que seguir el código de hacer la cama, convertirse en una galleta de azúcar, nadar con tiburones o sentarse con el barro hasta el cuello. Tocando la campana se sale.

no toque la campana via_ facebook A pesar del atractivo de una vida normal en la que cada día deja de ser una prueba de resistencia, McRaven aconseja no tocar la campana. Después de todo, tocar la campana es una metáfora de rendirse, someterse a los retos y abandonar su meta. Al negarse a tocar la campana, las personas pueden ajustar metas inamovibles y perseverar en las dificultades hasta alcanzar el intento correcto.

Citas populares de Haz tu cama: pequeñas cosas que pueden cambiar tu vida... y quizá el mundo

He aquí algunas citas populares del libro Haz tu cama:

_Sé que todo lo que he conseguido en mi vida ha sido el resultado de otras personas que me han ayudado en el camino

_La gente corriente y los grandes hombres y mujeres se definen por cómo afrontan la injusticia de la vida: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai y Moki Martin. A veces, por mucho que te esfuerces, por muy bueno que seas, acabas siendo una galleta de azúcar. No te quejes. No eches la culpa a tu desgracia. Mantente firme, mira al futuro y sigue adelante

>La gente corriente y los grandes hombres y mujeres se definen todos por cómo afrontan la injusticia de la vida: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai y Moki Martin. A veces, por mucho que te esfuerces, por muy bueno que seas, acabas siendo una galleta de azúcar. No te quejes. No eches la culpa a tu desgracia. Mantente firme, mira al futuro y sigue adelante

La esperanza es la fuerza más poderosa del universo

>Tender mi cama correctamente no iba a ser una oportunidad para elogios. Era lo que se esperaba de mí. Era mi primera tarea del día, y hacerla bien era importante. Demostraba mi disciplina. Demostraba mi atención al detalle y, al final del día, sería un recordatorio de que había hecho algo bien, algo de lo que estar orgulloso, por pequeña que fuera la tarea

Abandonar nunca hace nada más fácil

