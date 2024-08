Conferencias Fintech: Guía de eventos mundiales en 2024

¡Hola, amigos de las finanzas! ¿Preparado para añadir algunas conferencias sobre tecnología financiera a tu calendario de este año? Nosotros te ayudamos.

Nunca ha habido un momento mejor para sumergirse en la tecnología financiera. El sector de la tecnología financiera mundial está experimentando un aumento constante de los ingresos y cada vez aparecen en el mercado soluciones más innovadoras.

Las conferencias sobre fintech ofrecen fantásticas oportunidades para conectar con líderes del sector, visionarios y disruptores, de modo que pueda ampliar su red (y su base de conocimientos). Antes de que te des cuenta, estarás incubando nuevas ideas, asociaciones y estrategias.

Este artículo presenta nuestra lista de las mejores conferencias mundiales sobre tecnología financiera que no debe perderse en 2024. También profundizaremos en el poder transformador de estos eventos y en cómo están impulsando la transformación digital de las finanzas tal y como las conocemos.

Panorámica de Conferencias fintech

En las conferencias sobre tecnología financiera se reúnen los principales proveedores de servicios financieros, líderes de opinión, empresas emergentes, emprendedores, responsables de la toma de decisiones y reguladores.

Se reúnen y exploran las últimas tendencias y retos de la tecnología financiera, proporcionando una comprensión global del ecosistema fintech y temas como:

Inteligencia artificial

Criptocomercio

Blockchain

Finanzas integradas

Los asistentes obtendrán información sobre las oportunidades de mercado, los avances tecnológicos y la evolución de la normativa a través de aspectos como:

Conferencias magistrales de líderes en tecnología financiera

Talleres prácticos sobre temas como Web3 (por ejemplo, blockchain, criptomoneda, NFT)

Mesas redondas sobre temas candentes como el aprendizaje automático

Demostraciones de tecnología puntaHerramientas de IA y más

Se trata de facilitar la creación de redes y el intercambio de conocimientos.

Los asistentes pueden conectarse con profesionales de ideas afines, crear asociaciones y sentar las bases de colaboraciones que impulsarán la innovación y el crecimiento en los años venideros.

El uso compartido de conocimientos en las conferencias sobre tecnología financiera contribuye al desarrollo de soluciones innovadoras, al seguimiento de los problemas críticos de hoy en día y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos kPI financieros y el avance de la industria mundial de servicios financieros.

Lista de las principales conferencias mundiales sobre tecnología financiera a las que asistir en 2024

Con eventos desde Londres a Dubai y más allá, 2024 es un año fantástico para las conferencias de fintech. Aquí están los mejores eventos para ayudar a mantenerse al día con el futuro de la tecnología financiera.

1. FinovateEurope

Cuando: 27-28 de febrero de 2024

Where: Londres, Inglaterra, Reino Unido.

Costo: $2,790

Cómo asistir: En persona, digital o híbrido FinovateEurope es una de las mayores conferencias sobre tecnología financiera de Europa para 2024. Los asistentes pueden conectarse con líderes de cientos de instituciones financieras globales, escuchar a los innovadores de fintech de hoy y participar en docenas de demostraciones de fintech de vanguardia.

2. Fintech Meetup 2024

Cuándo: 3-6 de marzo de 2024

Where: Las Vegas, Nevada, USA

Costo: $3,495

Cómo asistir: En persona Fintech Meetup se anuncia como el futuro de los eventos sobre tecnología financiera, con conferencias magistrales, ponentes y demostraciones que exploran hacia dónde se dirige el sector. Los asistentes pueden establecer contactos, asistir a eventos conjuntos y aprender de miles de profesionales con ideas afines en esta emocionante conferencia de tres días.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Cuándo: 6 y 7 de marzo de 2024

Dónde: Londres, Inglaterra, Reino Unido.

Coste: 2.799 $ (precio por reserva anticipada)

Cómo asistir: En persona

En Cumbre MoneyLIVE es el evento sobre pagos y banca más antiguo de Europa. Esta conferencia de fintech reúne a líderes financieros y expertos en banca digital, creando una plataforma en la que se forjan alianzas pioneras y se aceleran ideas innovadoras.

4. Future Digital Finance

Cuándo: 2-3 de abril de 2024

Where: Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU

Costo: $2,499

Cómo asistir: En persona Finanzas digitales del futuro es una conferencia sobre tecnología financiera de tamaño medio para organizaciones de todos los tamaños. Los asistentes pueden disfrutar de estudios de casos, presentaciones y paneles de ejecutivos de alto nivel y salir con las ideas innovadoras que guiarán sus caminos hasta 2024.

5. New York Fintech Week 2024

Cuándo: 8-12 de abril de 2024

Where: New York City, New York, USA

Coste: Los precios varían en función del evento

Cómo asistir: En persona Semana Fintech de Nueva York 2024 es una conferencia inclusiva con eventos que van desde gratuitos, abiertos a la comunidad, hasta mesas redondas a las que sólo se puede acceder por invitación y que cuestan más de 150 dólares. La serie está diseñada para el ecosistema de startups y destaca las iniciativas fintech actuales.

Puede beneficiarse de la Semana Fintech de Nueva York eligiendo eventos individuales a los que asistir en lugar de acudir a toda la semana. A continuación destacamos dos días imperdibles (uno de ellos gratuito/a) para quienes sólo puedan disponer de uno o dos días este mes de abril.

6. Innovación bancaria y fintech Mesa redonda 2024

Cuándo: 9 de abril de 2024

Dónde: Nueva York, Nueva York, EE.UU

**Coste:Free

Cómo asistir: En persona

En Mesa redonda sobre innovación bancaria y fintech 2024 es el primer evento destacado de la Semana Fintech de Nueva York. Este foro de un día reúne a expertos, líderes de opinión y emprendedores para fomentar la colaboración entre profesionales e instituciones financieras a la hora de trazar el camino hacia 2024 y más allá.

7. Empire Fintech Conference

Cuándo: 10 de abril de 2024

Where: New York City, New York, USA

Coste: 1.095 $ (precio por reserva anticipada)

Cómo asistir: En persona

En Conferencia Empire Fintech es nuestra segunda función de la Semana Fintech de Nueva York. Se trata de un emocionante encuentro de un día de duración en el que los líderes de la fintech actual debaten sobre hacia dónde se dirige el sector y participan en charlas al aire libre, conferencias magistrales cautivadoras, paneles informativos, concursos (¿alguien se anima a participar en el duelo familiar de la fintech?) y debates.

8. Seamless Oriente Medio

Cuándo: 14-15 de mayo de 2024

Dónde: Dubai, EAU

**Coste:$750 (precio por reserva anticipada)

Cómo asistir: En persona

En Oriente Medio sin fisuras lleva 24 años siendo el lugar de reunión de las mentes más innovadoras de los sectores de las tecnologías financieras, los pagos, la banca, el comercio minorista y el marketing digital. Los asistentes disfrutan de una conferencia de tres días con más de 500 expertos que debaten las últimas tendencias, tecnologías y disruptores que dan figura a nuestro mundo digital.

9. Global RegTech Summit 2024

Cuándo: 16 de mayo de 2024

Dónde: Londres, Inglaterra, Reino Unido.

**Coste:754 $ (precio por reserva anticipada)

Cómo asistir: En persona

En Cumbre Global RegTech es la cita obligada para todo lo relacionado con las tecnologías financieras y reguladoras. Los asistentes pueden conectarse con una audiencia global de líderes fintech, establecer contactos con profesionales de alto nivel de la industria, y ver las últimas innovaciones en servicios financieros de primera mano.

10. FinovateSpring

Cuándo: 21-23 de mayo de 2024

Where: San Francisco, California, USA

Coste: 2.498 dólares (precio de inscripción anticipada)

Cómo asistir: En persona, digital o híbrido

¿No puede asistir a FinovateEurope? Diríjase a FinovateSpring , la conferencia sobre tecnología financiera más destacada de la Costa Oeste. Los asistentes obtienen todo lo que necesitan para mantenerse a la vanguardia con un gran grupo de expertos, demostraciones prácticas y eventos de networking para conectar con los nombres más importantes de fintech.

11. Consensus 2024

Cuándo: 24-31 de mayo de 2024

Where: Austin, Texas, USA

Costo: $1,399

Cómo asistir: En persona Consenso es la reunión más veterana del mundo de la cadena de bloques, la Web3 y las criptomonedas. El evento promete causar impacto con conversaciones significativas, ponentes visionarios y talleres prácticos destinados a resolver los retos que afectan a la industria a medida que avanzamos hacia 2024.

12. 2024 Simposio Fintech de EE.UU.

Cuándo: 4-6 de junio de 2024

Dónde: Chicago, Illinois, EE.UU

**Coste:$895 (precio de inscripción anticipada)

Cómo asistir: En persona

La sexta edición anual de Simposio Fintech de EE.UU es uno de los eventos sobre tecnología financiera más esperados de Norteamérica. Esta conferencia revoluciona la forma en que los líderes del sector de las tecnologías financieras se conectan, con debates significativos, oportunidades de establecer contactos y paneles.

13. Money 20 /20 Europe 2024

Cuándo: 4-6 de junio de 2024

Where: Amsterdam, Países Bajos

Coste: 3.132 $ (precio por reserva anticipada)

Cómo asistir: En persona Dinero 20/20 es el evento líder para el ecosistema financiero mundial, con una función distintiva en lo que está por venir en fintech y servicios financieros. Los asistentes pueden avanzar gracias a una visión de primera clase, oportunidades de networking y conferencias magistrales.

14. Fintech + Insurtech Generaciones

Cuándo: 12-13 de junio de 2024

Dónde: Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU

Costo: $299

Cómo asistir: En persona Generaciones Fintech + Insurtech fintech Generations Insurtech, promete conversaciones sinceras sobre problemas reales. Los asistentes escucharán a los principales nombres de la fintech actual sobre los temas que están en boca de todos y establecerán conexiones duraderas con nombres destacados de las industrias insurtech y fintech.

15. FinTech World Forum 2024

Cuándo: 20 y 21 de junio de 2024

Where: Londres, Inglaterra, Reino Unido.

Coste: 628 $ (precio por reserva anticipada)

Cómo asistir: En persona

En Foro Mundial FinTech es una reunión mundial de líderes e innovadores del sector con debates que configurarán el futuro de la tecnología financiera. Los asistentes podrán establecer contactos con expertos, conectarse con los mejores profesionales del sector financiero y explorar el impacto de la tecnología financiera en la economía mundial actual.

16. FinTech Connect Asia 2024

Cuándo: 27-29 de agosto de 2024

Dónde: Raffles, Singapur

Coste: TBA

Cómo asistir: En persona

La cumbre anual FinTech Connect Asia es EL lugar de reunión de las principales instituciones y líderes financieros de Asia. Es un evento emocionante con conferencias magistrales inspiradoras, talleres interactivos, divertidos eventos de networking y mucho más.

17. Tercer foro anual de innovación financiera

Cuándo: 19 de septiembre de 2024

Dónde: Londres, Inglaterra, Reino Unido.

**Coste:756 dólares

Cómo asistir: En persona, virtual o híbrido

Este año Foro de Innovación Financiera es una plataforma de primer nivel para que los expertos de la industria financiera debatan sobre las últimas buenas prácticas, tendencias, avances y consideraciones normativas en el sector de la tecnología financiera. Los asistentes disfrutan de un foro interactivo de responsables de la toma de decisiones y líderes de opinión que buscan compartir ideas y conectarse con otros expertos.

18. Money 20 /20 USA 2024

Cuándo: 27-30 de octubre de 2024

Where: Las Vegas, Nevada, USA

Coste: 2.899 $ (precio por reserva anticipada)

Cómo asistir: En persona

¿No puede asistir a Ámsterdam este año? Visita Dinero 20/20 EE.UU . Es una de las reuniones más grandes e influyentes de Norteamérica de líderes de servicios financieros y fintech. Los asistentes establecerán nuevas conexiones, obtendrán información crítica para la empresa y conocerán las últimas innovaciones del sector.

19. Fintech Talents Festival

Cuándo: 11-12 de noviembre de 2024

Where: Londres, Inglaterra, Reino Unido.

**Coste:381 dólares

Cómo asistir: En persona

El Festival de Talentos Fintech es la conferencia sobre tecnología financiera más influyente de 2024 en el Reino Unido. Es un evento ineludible de dos días en el que visionarios e innovadores comparten ideas y resuelven problemas del sector financiero.

20. Fintech Retreat Europa

When: TBA

Cost: TBA

**Dónde:TBA

Cómo: En persona

Si te perdiste la ventana para el Retiro Fintech California este año, golpear hasta Retiro Fintech Europa a finales de 2024 para aprovechar las oportunidades de innovación y creación de redes. Aún no se ha concretado cuándo y dónde tendrá lugar este encuentro, pero prometen que contará con foros de alcance mundial para líderes y profesionales de la tecnología financiera.

Tendencias emergentes en fintech debatidas en conferencias

Las conferencias sobre tecnología financiera ayudan a los participantes a explorar y comprender las tendencias del sector en un año determinado.

Cada conferencia cuenta con ponencias, paneles, foros, debates y mucho más sobre diversos temas. Sin embargo, muchas conferencias de 2024 se centran en temas como:

La inteligencia artificial y la IAherramientas de automatización de procesos* Blockchain

Criptomoneda

Finanzas descentralizadas (DeFi)

Aprendizaje automático

También verá debates sobre leyes reguladoras, normalización de procesos la gestión de la cadena de suministro, la verificación de la identidad y la integración de las monedas digitales en nuestros sistemas financieros.

Además, puede esperar debates sobre el rol del capital riesgo en la tecnología financiera, ya que impulsa la innovación y el crecimiento en todo el sector. Es probable que en varias conferencias se dedique tiempo a explorar su rol en la tecnología financiera y cómo está configurando el panorama mundial.

Otro aspecto que probablemente se destaque en la mayoría de las conferencias sobre tecnología financiera de 2024 es el espíritu de innovación y disrupción. Esto incluye debates sobre cómo las personas, las startups y los emprendedores pueden aprovechar la tecnología financiera para desarrollar soluciones novedosas y crear valor en todo el panorama de las finanzas digitales.

Otros temas de debate que cabe esperar son:

El rol de las herramientas fintech impulsadas por IA enla racionalización de los procesos en todo el sector

Cómo la banca digital y la banca abierta están acercando a los bancos y las fintech

Principales tácticas de ciberseguridad para evitar pérdidas financieras y fraudes

CómoHerramientas de IA para la contabilidad y las finanzas pueden mejorar la precisión y proporcionar información valiosa

Gestión de recursos estrategias y herramientas para startups y emprendedores

El rol de las conferencias sobre tecnología financiera en la configuración del futuro de las finanzas

Las conferencias sobre fintech configuran el futuro de las finanzas fomentando la innovación, la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los líderes del sector. Estas plataformas permiten a líderes intelectuales, inversores, tecnólogos y responsables políticos explorar las tendencias emergentes, debatir los retos normativos y mostrar soluciones digitales de vanguardia.

Las conferencias sobre tecnología financiera también influyen significativamente en eventos de prestigio como el Foro Económico Mundial (FEM), donde los debates y las ideas de las conferencias sobre tecnología financiera informan las decisiones políticas, dan forma a las agendas y destacan las prioridades relevantes del sector.

Consejos para planificar y sacar el máximo partido a una Conferencia Fintech

En las conferencias sobre tecnología financiera no basta con asistir. Para sacarles el máximo partido, planifique lo que hará antes, durante y después de cada evento.

Herramientas como ClickUp hacen que todo esto de planificar y poner en marcha sea más fácil de lo que parece, se lo prometemos.

ClickUp puede ayudarle a planificar todos los eventos y tareas relacionados con la asistencia a conferencias de fintech y mucho más. He aquí un ejemplo rápido de cómo podría utilizarlo para los eventos de 2024.

Antes de una conferencia fintech

Asistir a una conferencia de fintech comienza con la compra del billete, la búsqueda de alojamiento, la reserva del vuelo y mucho más. Aquí es donde Vista del Calendario de ClickUp brilla.

Gestione y organice proyectos, y programe tareas en la flexible vista Calendario para mantener sincronizados a los equipos

Utilice la vista Calendario para obtener una perspectiva ampliada de los días, semanas y meses que rodean a cada evento. Crea tareas y plazos para ti mismo para conseguir las entradas y reservas que necesites.

A medida que se acerque la conferencia, consulte la Agenda y planifique un itinerario para cada día. Identifique las actividades y los discursos que tienen mayor prioridad y los que planea saltarse y, a continuación, introdúzcalos en su Calendario de ClickUp para saber en todo momento qué es lo próximo que le espera cuando esté en la conferencia.

Personalice ClickUp Agenda de la Conferencia Plantilla y utilícela como asistente a la conferencia para correlacionar su plan de juego

Si quieres una plantilla para hacer esto más fácil, echa un vistazo a la Plantilla de Agenda de la Conferencia ClickUp . Está diseñada para planificar una conferencia entre bastidores, pero como todas las plantillas de ClickUp, es fácil de modificar para adaptarla a sus necesidades (en este caso, como asistente en lugar de anfitrión).

Durante una conferencia de fintech

Las conferencias suelen dejarnos con montones de notas y aún más información en la cabeza que debemos anotar o comentar. Ahí es donde ClickUp Bloc de notas ya está aquí Utilícelo para tomar notas rápidamente sobre cualquier cosa que aprenda o que desee volver a ver más tarde.

Capture notas sin esfuerzo, edítelas con un formato enriquecido y conviértalas en tareas rastreables accesibles desde cualquier lugar en ClickUp Bloc de notas

También puede utilizar Pizarras ClickUp para un enfoque más libre en el que su equipo pueda colaborar durante toda la conferencia.

Después de una conferencia de tecnología financiera

Una vez finalizada la conferencia, estará listo para analizar toda la información recopilada y convertirla en tareas prácticas y conocimientos valiosos. ClickUp Pizarras es la herramienta perfecta para esta tarea. También puede utilizar ClickUp Reuniones para reflexionar y recapitular el evento con su equipo.

Colabore visualmente con los miembros del equipo dentro de las Pizarras ClickUp para realizar lluvias de ideas y convertirlas en elementos procesables

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el significado de " fintech conference "?

Una conferencia sobre tecnología financiera reúne a profesionales del sector, empresarios, inversores y responsables políticos en un evento que muestra y fomenta el debate sobre las innovaciones, las tendencias y los retos del sector. Estas conferencias también facilitan la colaboración, la creación de redes y el uso compartido de conocimientos para configurar el futuro de las finanzas.

**2. ¿Qué es una exposición sobre tecnología financiera?

Una expo fintech es similar a una conferencia fintech (o puede incluirse como parte de una conferencia). Estas exposiciones reúnen a empresas fintech, startups, inversores y otras partes interesadas que quieren mostrar sus productos, servicios e innovaciones. Suelen tener funciones de exposición, demostraciones de productos, conferencias magistrales, eventos para establecer contactos y mesas redondas.

3. ¿Qué es una cumbre de fintech?

Una cumbre fintech es una reunión de alto nivel de líderes de la industria para debatir problemas críticos, tendencias y oportunidades dentro del sector. A diferencia de una conferencia fintech tradicional, una cumbre suele hacer hincapié en los debates estratégicos con una meta final en mente en lugar de seguir un formato abierto. Las cumbres también suelen incluir eventos para establecer contactos y presentaciones sobre liderazgo intelectual.

