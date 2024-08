Resumen del Club de las 5 de la mañana: Cómo alcanzar niveles de rendimiento de élite levantándose temprano

El autor y conferenciante motivacional Robin Sharma, conocido por su superventas de fábula empresarial El monje que vendió su Ferrari, tiene otro viaje para nosotros en El club de las 5 de la mañana. No se trata de otro libro de autoayuda, sino de valiosas lecciones sobre el uso de los recursos cognitivos disponibles para lograr cosas extraordinarias.

Hemos oído infinidad de veces que las 5 de la mañana es la hora de oro para trabajar de forma productiva pero, ¿merece realmente la pena, sobre todo cuando la alternativa es dormir plácidamente?

Es perfectamente normal que una mente perspicaz se pregunte si madrugar supone una diferencia real o es sólo una de esas modas pasajeras de multimillonarios. Pues bien, eso es exactamente lo que nuestro Resumen del Club de las 5 de la mañana va a responder. 🕔

Exploraremos por qué el libro defiende las horas matutinas, resumiendo su filosofía, citas impactantes y puntos clave para ti.

Bonus: También introduciremos algunas prácticas funciones dentro de ClickUp clickUp es gratuito/a software de gestión de proyectos que puede ayudarle a aplicar los principios de este libro y a diseñar una rutina eficaz para madrugar.

Resumen del libro El club de las 5 de la mañana

Vía: Amazon Autor(es): Robin Sharma

No. de páginas: 336 (longitud de impresión)

Año de publicación: 2018

Tiempo estimado de lectura: 7-12 horas

El Club de las 5 de la mañana utiliza una historia entrañable para establecer cómo una persona normal puede hacer más cosas en su día a día si empieza su jornada a las 5 de la mañana. Gira en torno a tres personajes principales:

El empresario desilusionado El artista en apuros El multimillonario cálido y acogedor (mentor)

El trío tiene un encuentro inesperado en una conferencia, y el multimillonario pide a los otros dos protagonistas que pasen un tiempo con él en su casa de la playa en Mauricio. ¿La única pega? Tienen que llegar a las cinco de la mañana. 😅

A cambio, eso sí, el multimillonario revelaría los consejos de su gurú al dúo. Como probablemente puedas adivinar, el quid del consejo consiste en levantarse a las 5 de la mañana y crear un horario para terminar las tareas diarias sin distracciones .

El razonamiento de Sharma es que levantarse temprano proporciona los recursos cognitivos necesarios para emprender actividades de autorreflexión, salud física y crecimiento personal. Y está respaldado por la ciencia: saboteamos muchos esfuerzos de superación personal por culpa de nuestro cerebro antiguo, que anticipa el peligro y nos mantiene en un estado de miedo, empujándonos a abrazar las distracciones y evitar la acción.

Sin embargo, el córtex prefrontal de nuestro cerebro, responsable de la resolución de problemas y del procesamiento emocional, nos ayuda a combatir este comportamiento mediante la acción racional. A las 5 de la mañana, nuestro cerebro está preparado para estar en un estado más tranquilo, lo que nos permite superar el estrés y la ansiedad inducidos por el miedo y dar pasos mensurables hacia la construcción de una vida de intentos correctos.

A medida que avanza el libro, Sharma explora muchos temas para dejar claro su punto de vista. Veamos algunos de los más destacados:

Cuatro imperios interiores

Sharma fomenta la práctica de la maestría personal mediante la preparación de nuestros cuatro imperios interiores, a saber:

Mindset: Nuestros pensamientos y creencias, la calidad de la autoconversación y la actitud ante los retos configuran nuestra realidad Heartset: Practicar la gratitud para alimentar el crecimiento personal, ya que un espacio del corazón lastrado por emociones dolorosas no nos lleva a ninguna parte Salud: Una salud física óptima te da la vitalidad y la libertad necesarias para aprovechar las oportunidades de crecimiento Soulset: Nutrimos nuestra alma siendo espirituales en nuestras búsquedas, a menudo a través de la meditación y la contemplación

Regla 20/20/20

El Club de las 5 de la mañana aborda el tema más candente: ¿Qué debemos hacer después de levantarnos a las cinco de la mañana? No podemos meter la cabeza en pantallas tan temprano, ¿verdad?

Aquí es donde Sharma expone su siguiente idea autóctona: la regla 20/20/20 para una rutina matutina revolucionaria. Se divide la primera hora -el tiempo entre las 5 y las 6, también llamada la hora de la victoria- en tres partes iguales.

Los primeros 20 minutos: La actividad física vigorosa reduce el cortisol, la hormona del miedo. Aproveche este tiempo para sudar, ya que libera BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), que ayuda al cerebro a formar nuevas vías neuronales y a reducir la ansiedadexperimentar la neuroplasticidad2. Siguientes 20 minutos: Una vez que hayas terminado de completar un poco de cardio fino, cambia de marcha y tómate un respiro para meditar. Por ejemplo, puedes hacer una introspección sobre el día que tienes por delante Últimos 20 minutos: Para la última parte, absorbe conocimientos que impulsen tu crecimiento personal. Por ejemplo, puedesleer un libro o sintonizar podcasts productivos La idea es crear un rutina matutina que te prepara para rendir al máximo durante todo el día.

Mantener un ciclo de alto rendimiento

Un ciclo de alto rendimiento requiere que su cuerpo esté bien descansado, lo que sólo puede conseguirse con una buena noche de sueño. El libro hace hincapié en los efectos nocivos de la privación de sueño y anima a los lectores a obtener un sueño de calidad que repare las células cerebrales y mejore las conexiones neuronales. En general, es probable que durante el sueño disfrutes de un ciclo de recuperación profundo:

Evitando el tiempo de pantalla durante la última hora del día antes de acostarse

Durmiendo en una habitación oscura

Puntos clave de El club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma

Si eres de los que quieren profundizar, aquí tienes cinco puntos clave del libro que quizá quieras integrar en tu vida diaria. Échales un vistazo

1. Crear una rutina mañanera es doloroso pero gratificante

¿El mayor obstáculo para mantenerse activo durante las mañanas? Nuestro cerebro se rebela.

Imagínese que le dicen que no puede tocar el teléfono durante una semana. Es probable que empieces a sufrir síndrome de abstinencia Tu cerebro no está acostumbrado a este cambio y te hará sentir incómodo en todos los sentidos, gracias a las nuevas vías sinápticas, pero ese dolor es lo que te va a ayudar a largo plazo.

Según Sharma, un Protocolo de Instalación del Hábito puede ayudarte: tienes que asumir que necesitarás unos 66 días para anclarte al hábito. ⚓

Durante los primeros días, debes esforzarte para presentarte a tu rutina matutina. Hacia la mitad (después de unos 20 días), sentirás que estás al límite y que nada de esto te va a ayudar, pero Sharma lo llama el momento en el que realmente empiezas a cambiar. Hacia el final, experimentarás el punto de automaticidad, en el que tu cerebro por fin se ha aclimatado al nuevo horario.

Este protocolo puede ser compatible con cualquier cambio de estilo de vida, y te alegrarás de haberlo llevado a cabo. 💪

2. ¿Quieres vivir como el 5% más rico? ¡Pendiente de lo que el 95% no!

El consejo más básico, aunque infravalorado, para cambiar de vida es la confirmación de transformaciones que la mayoría de la gente evita.

¿La idea de levantarse a las 5 de la mañana le parece agotadora?

No para el 5% de las personas de intento correcto.

Sharma cree que cuando empiezas a vivir de forma diferente, de una manera que la mayoría no hace, la gente puede llamarte loco. Sin embargo, este rótulo es exactamente lo que él menciona como el "precio" de la grandeza.

Si te confirmas metas de productividad para tener una vida mejor, tienes que centrarte en los cambios que debes hacer, independientemente de las expectativas de la sociedad. Digamos que pasas los fines de semana creando una empresa paralela en lugar de relajarte en la barra de un bar. Es un camino poco ortodoxo, pero demuestra que estás dispuesto a hacer un cambio incómodo para mejorar tus finanzas.

Lectura de bonificación: Explora 22 trucos de productividad para hacer más en menos tiempo !

3. Presta atención a tu bienestar emocional

Un punto sorprendente que se destaca en El Club de las 5 de la mañana es cómo funcionan el ego humano y la sociedad. Por ejemplo, cuando nos avergonzamos delante de un grupo, nuestro ego actúa y contamina el corazón con sentimientos asquerosos de amargura, vergüenza e ira.

Sharma subraya la importancia de tener un corazón ligero. Debemos hacer un esfuerzo consciente para mantener nuestro ego bajo control y ser más conscientes de nuestros desencadenantes individuales de estrés, malos hábitos y mecanismos de afrontamiento. La autorregulación nos ayuda a invertir en el crecimiento personal desde la autenticidad y a ser más resistentes ante los retos.

**Recuerda que no necesitas ser el mejor del mundo, sólo mostrarte con tu mejor yo cada día

4. Expresa tu talento

En el libro, el multimillonario da un gran consejo a los otros dos protagonistas: Si tienes un talento, exprésalo, aunque tenga el poder de jugar en tu contra.

Nunca des por sentado tu talento. Es tu moneda natural en este mundo y algo que debes capitalizar. Sigue aprendiendo y explorando los posibles riesgos y oportunidades que conlleva. El libro ofrece consejos adicionales para ser un genio toda la vida, como:

Aprovechar la Universidad del Tráfico, es decir, utilizar el tiempo mundano del trayecto al trabajo para explorar nuevos libros o podcasts

Dedicar unos minutos al día a perfeccionar sus habilidades

5. Construye tu red de compatibilidad

Todo el mundo tiene el potencial creativo y productivo para agudizar su concentración mental y llevar una vida de intentos correctos, pero ¿y si está rodeado de gente que sólo le deprime?

Un buen ejemplo es el artista de este libro. Sus amigos se burlaban de su arte y le insultaban. Su fracaso fue el resultado de juntarse con el grupo de gente equivocado.

Uno se convierte en la gente con la que sale, así que reconsidera a quién te expones. Lo mejor es pasar tiempo con gente afín que te aprecie y te dé compatibilidad. Aprende a relacionarte y a encontrar personas y comunidades que puedan ser tu sistema de compatibilidad. 🌻

Alto Impacto El Club de las 5AM Citas

Hay muchas citas dignas de mención en El club de las 5 de la mañana. Marca como favoritas:

Extracto #1

nuestra cultura nos dice que busquemos títulos y baratijas, aplausos y aclamaciones, dinero y mansiones. Todo eso está bien, de verdad, siempre que no te laven el cerebro para que definas tu valía como ser humano en función de esas cosas. Disfrútalas, pero no te sientas adjunto a ellas. Tenlas, pero no bases tu identidad en ellas. Aprécialas, pero no las necesites

En el libro, el multimillonario repasa las normas materialistas de la sociedad actual. Todo el mundo compite por comprar lo mejor, no por ser el mejor.

**Afirma que desear regalos mundanos no es malo, siempre y cuando no dejes que definan tu verdadera valía

Cuando conviertes el deseo en necesidad, lo material se convierte en tu fuente temporal de fuerza. Te encuentras débil en el mismo instante en que pierdes alguno de tus tesoros mundanos. En lugar de confiar en lo material para definir nuestra identidad, deberíamos centrarnos en construir energía mental e integridad de carácter.

Extracto nº 2

_Si quieres liderar tu campo.... conviértete en un artista y en una persona profunda. Comprométete a ser un ser humano fuera de lo común en lugar de una de esas almas tímidas que se comportan como todo el mundo, viviendo una vida descuidada en lugar de una vida magnífica, una vida derivada en lugar de una vida original

El multimillonario hace fuertes observaciones sobre los entornos de trabajo modernos y cómo todo el mundo prioriza la cantidad sobre la calidad. Muchos trabajadores no tienen la pasión ni la confirmación para liderar avances revolucionarios y simplemente encuentran la salida más fácil a la vida.

Lea de bonificación: ¿Te apasiona tu trabajo pero nunca tienes tiempo suficiente para terminar las cosas? Descubre cómo el trabajo en profundidad puede ayudarte a convertirte en un maestro de tu oficio

Extracto #3

porque la mayoría de los que vivimos hoy desearíamos tener más tiempo. Sin embargo, malgastamos el tiempo que tenemos. Pensar en la muerte hace que lo que más importa sea mucho más nítido. Dejarás de permitir que las distracciones digitales, los entretenimientos cibernéticos y las molestias en línea te roben las horas irremplazables de esa bendición llamada vida. Nunca se recuperan los días, ¿sabes?

El multimillonario Riley hace una de sus afirmaciones más contundentes en el capítulo 10: Los 4 focos de atención de los creadores de historia. Detalla cómo el simple hecho de pensar en la muerte puede ayudar a una persona a alejarse de las escamosas distracciones digitales y vivir la vida al máximo. 🌷

Aplica los aprendizajes de El Club de las 5AM y practica el dominio personal con ClickUp

Levantarse temprano por la mañana puede no ser la tarea más fácil del mundo, pero sus recompensas superan la incomodidad temporal que encuentras mientras refuerzas el hábito. Si estás comprometido con la meta, aquí tienes una herramienta que te ayudará a aparecer por ti mismo: ClickUp . 😇

ClickUp es un programa todo en uno de productividad y software de ajuste de metas con múltiples funciones para:

Organizar y hacer un seguimiento de tu rutina matutina y otros horarios

Mantenerse constante mientras desarrolla nuevos hábitos

Ganar control sobre su carga de trabajo diario para mantener la salud mental

Obtenga una vista todo en uno para anticipar y organizar mejor su trabajo diario, recordatorios y eventos de calendario con ClickUp Inicio

Estas son algunas funciones excepcionales que le ayudarán a mantenerse centrado durante su jornada:

1. Domine la programación con el Calendario y las plantillas de ClickUp

Levantarse a las 5 de la mañana, o desarrollar cualquier hábito difícil, es más fácil cuando se tiene un plan realista. Por suerte, tanto si es jefe de equipo, propietario de una empresa o simplemente un estudiante, ClickUp actúa como un creador de horarios gratuito/a ¡para todo el mundo! 📅

La plataforma súper visual arrastrar y soltar Calendario te permite crear cronogramas flexibles que te dan la confianza y la motivación necesarias para alcanzar tus metas. Utilizado por planificadores de terceros como Calendario de Google o TimeDoctor ? Integre fácilmente ClickUp con más de 1.000 herramientas y obtenga lo mejor de ambos mundos.

Gestione su trabajo en ClickUp con una perfecta clasificación de tareas por estado, prioridad, persona asignada, etc

Idealmente, también puede aprovechar Vistas ClickUp para programar equipos y proyectos a gran escala. Explore las (diagrama de) Gantt , Tablero Kanban y Vistas Carga de trabajo para ver cuál se adapta mejor a tu estilo de gestión. Puede ajustar fácilmente las fechas sobre la marcha y realizar un seguimiento global en todo momento.

Agrupe, filtre u oculte tareas en los gráficos de Gantt de ClickUp 3.0 para realizar el seguimiento y conectar los flujos de trabajo de todas sus tareas

Bonus: ClickUp ofrece numerosos plantillas de planificador diario para todo tipo de metas e intenciones. Alinee su trabajo diario con estos favoritos de los usuarios:

La Plantilla de Bloqueo de Horarios de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear un horario con facilidad, con secciones codificadas por colores para los distintos momentos del día

2. Micromaneje su semana por delante y sus horas diarias

Un problema común al que se enfrentan los lectores cuando ponen en práctica lo aprendido en El Club de las 5 de la mañana es no saber por dónde empezar. Te levantas tarde y haces planes sobre la marcha, sólo para acabar como un tren descarrilado al final del día.

Si esto te resulta familiar, entonces el Suite de gestión del tiempo ClickUp está aquí para ayudarle. Sus funciones le permitirán ser más disciplinado gestionando su día hasta la última hora. Utiliza la ClickUp Cronómetro para registrar cuánto tiempo te llevan las tareas planificadas y asignar estratégicamente horas específicas en tu horario para ese trabajo. De esta forma, podrás restringirte de gastar horas innecesarias en distracciones o trabajo de baja categoría.

Organizar y añadir notas para iniciar una tarea con ClickUp Proyecto de seguimiento del tiempo

Desde el punto de vista organizativo, ClickUp le ayuda a optimizar los procesos de los equipos y hacer precisos estimaciones de proyectos .

Por ejemplo, Metas de ClickUp le ayuda a aumentar la transparencia entre equipos y a mantener a todo el mundo al tanto de los objetivos actuales. Cree metas rastreables y enlácelas a cualquier tarea que cree. Benefíciese de carpetas fáciles de usar para cambiar rápidamente entre diferentes proyectos personales y profesionales y mantener organizados todos los entregables.

Si dirige un equipo, utilice Tareas de ClickUp para crear

/ref/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/17564381376919-Custom-task-types tareas personalizadas /%href/

con múltiples personas asignadas con información relevante en comentarios asignados . Esto ayuda a que su equipo funcione como un reloj y le proporciona una mayor paz mental y tiempo libre para perseguir el crecimiento y la superación personal.

Establezca fácil y rápidamente las fechas de inicio y vencimiento dentro de una tarea o utilice ajustes condicionales para que las fechas se repitan o cree una nueva tarea después de completarla

3. Organice todo en su entorno de trabajo de ClickUp

Su Entorno de trabajo de ClickUp le ajusta todas las herramientas que necesita para seguir siendo productivo. Por ejemplo, con Documentos de ClickUp puede centralizar toda la información en un solo espacio. O bien, aproveche ClickUp AI para ahorrar tiempo en la redacción de documentos y en la comunicación por correo electrónico. Este asistente de trabajo puede incluso generar ideas por ti cuando estás trabajando bloqueo mental .

Si estás intercambiando ideas con tus compañeros de equipo, utiliza Pizarras ClickUp o Mapas mentales a visualizar juntos el trabajo eficazmente.

Lluvia de ideas y colaboración con la Pizarra ClickUp

4. Mantén la coherencia con los recordatorios de ClickUp

Todos somos humanos, y no pasa nada si a veces nos desviamos del camino. Sin embargo, con Recordatorios de ClickUp si lo desea, puede evitar que se le pase el tiempo configurando autoalertas o recordatorios de equipo. También puede configurar Prioridades de tareas para generar notificaciones de tareas urgentes.

Establezca niveles de prioridad para su trabajo con Prioridades de tareas de ClickUp

Por último, si su día parece demasiado ajetreado, considere la posibilidad de utilizar Automatizaciones para tener el trabajo de administrador repetitivo terminado en un instante. Puede crear Tareas periódicas con una frecuencia específica y guarda horas y días en tu agenda. 🥰

Construye una rutina matutina correcta con ClickUp

El Club de las 5AM nos da una lección fundamental: todo el mundo puede hacer maravillas si está dispuesto a aprovechar las primeras horas del día para ser productivo, no sólo para estar ocupado.

Con una herramienta de productividad como ClickUp, con la que puede automatizar el trabajo, establecer metas, seguir el progreso y, lo que es más importante, crear horarios, ¡su camino para ser el 5% de los humanos no está fuera de su alcance! Regístrate aquí para empezar ¡! 🍀