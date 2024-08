Resumen de El gestor de un minuto: Ideas clave del libro

¿Qué diferencia a un gran directivo del resto? Eso es lo que intenta averiguar el protagonista de The One Minute Manager.

Una vez que se topa con el "gestor de un minuto", se da cuenta de que es posible tenerlo todo: resultados sobresalientes, empleados productivos y satisfechos, y.. equilibrio entre trabajo y vida privada . Para saber cómo lograr esta santísima trinidad de la excelencia en la gestión, el autor exprime el cerebro del directivo, y eso es lo que constituye la espina dorsal de este libro. ⏱️

Escrito en 1982 por Ken Blanchard y Spencer Johnson, este breve relato de ficción revela las técnicas probadas de líderes excepcionales, haciendo hincapié en cómo sacar el máximo partido de su equipo con un mínimo de directrices.

Si dispone de poco tiempo, lea nuestro resumen de El directivo en un minuto y descubra sus principales conclusiones. Siga hasta el final, y también exploraremos cómo aplicar estos principios en ClickUp , a solución gratuita de gestión de proyectos que te ayuda a ir de la mano con la filosofía del libro.

Resumen del libro El gestor en un minuto

Vía: Amazon Empecemos por el principio: La historia del Gestor de un Minuto nos presenta a un joven que busca a un gestor eficaz y aprende de él. La mayoría de los directivos que conocía estaban estrictamente orientados a los resultados o se limitaban a gestionar personas. Su meta era seguir la pista a una persona que equilibrara estos dos aspectos y, lo que es más importante, que estuviera dispuesta a compartir sus conocimientos.

Tras tropezar con un directivo que podría ajustarse a esta descripción, le hace una visita. Al principio, el joven se queda estupefacto ante el comportamiento y las prácticas notablemente extrañas del directivo. Por ejemplo, el jefe parecía serio y casi nunca hablaba con sus empleados. Sin embargo, conseguía mantenerlos contentos y obtener resultados positivos. 🤔

Al joven le pareció un estilo de gestión poco natural. No fue hasta más tarde, después de hablar con tres de sus empleados, cuando comprendió por qué le llamaban el Gestor de un Minuto, y qué era lo que le movía.

Cada uno de los empleados compartió un secreto crucial del One Minute Manager, que constituye el meollo del libro. Desglosemos los tres secretos -denominados las tres técnicas de gestión eficaz- a continuación:

1. Metas en un minuto

El primer miembro del personal con el que habló el joven fue el Sr. Trenell. Él reveló que el gerente siempre se asegura de que todo el mundo está en la misma página cuando se trata de responsabilidades. 📖

Después de que el jefe y el empleado se pongan de acuerdo sobre lo que hay que hacer, se encarga a este último que escriba las metas. Cada meta ocupa en total una página y no incluye más de 250 palabras, por lo que sólo requiere un minuto de lectura.

Para determinar las prioridades de este ajuste de objetivos de un minuto, los empleados y el directivo utilizan la regla del 80-20 o la fórmula Principio de Pareto que sugiere que el 80% de los resultados se derivan del 20% de la aportación del equipo. El objetivo es centrarse en el 20%, lo que suele dar lugar a menos metas de gran valor en una matriz desorganizada de tareas.

Las metas de un minuto funcionan porque el directivo también ajusta normas claras para medir el rendimiento de los empleados . Esto no deja lugar a la incertidumbre y permite a cada miembro del personal evaluar su rendimiento a lo largo del día.

2. Elogios de un minuto

Nuestro siguiente empleado es el Sr. Levy. Nos ha contado que el director observa de cerca a todos los que empiezan a trabajar en la empresa. La idea no es microgestionar a los miembros del personal, sino permitir que el director los sorprenda haciendo algo bien y los elogie inmediatamente.

Nadie tiene que perder el tiempo hablando: un elogio de un minuto es conciso y eficaz. El directivo:

Se toma unos minutos para ofrecer detalles específicos sobre aquello en lo que ha destacado el empleado

Comparte comentarios positivos sobre cómo la acción ofrece un beneficio duradero a la empresa

Hace una pequeña pausa para dejar que el elogio cale hondo y evitar que suene robótico o poco sincero

Termina el elogio animando al empleado a seguir con su buen trabajo

En el extremo opuesto del espectro, un directivo normal esperaría a la revisión anual del rendimiento para compartir los comentarios positivos. Esto no es tan eficaz porque el empleado puede olvidarse por completo de la acción que necesita ser reforzada. 😅

3. Reprimendas de un minuto

La última persona con la que habló el hombre fue la Sra. Brown, que le habló de la importancia de las reprimendas de un minuto. Gran parte de los consejos sobre los elogios de un minuto también se aplican en este caso.

Por ejemplo, el empleado es consciente de que el jefe va a seguimiento de su progreso y ofrecerles información periódica. Con las consecuencias establecidas de antemano, el jefe reprende el comportamiento negativo inmediatamente después de advertirlo. Especifica lo que ha ido mal y cómo se siente al respecto, para que el miembro del personal entienda de qué está hablando.

En la segunda parte de la reprimenda de un minuto, el directivo se asegura de que el encuentro termine con una nota positiva. Hace saber al empleado que valora su trabajo aunque no rinda siempre al 100%. Lo ideal es que ambas partes entiendan el trasfondo y puedan reírse de ello al final de la conversación. 😄

Nota: Para suavizar el tono, el concepto de Reprimendas de un minuto se ha cambiado por el de Redirecciones de un minuto en las ediciones posteriores del libro, que ahora se titula El nuevo directivo de un minuto.

Claves: El directivo en un minuto de Ken Blanchard y Spencer Johnson

A través de su uso creativo de alegorías y una narrativa similar a una historia, el libro One Minute Manager proporciona muchas perlas de sabiduría gerencial, todas respaldadas por la ciencia y aplicables en muchas situaciones. 🦉

Conozcamos algunos de los consejos más destacados del libro:

1. Utilizar un lenguaje claro

El libro utiliza con frecuencia la expresión en términos claros para describir cómo los directivos deben comunicarse con los empleados ya sea instruyéndoles, elogiándoles o reprendiéndoles.

Según el libro, el directivo nunca debe hacer suposiciones sobre lo que saben los empleados. Debe presentar la información en un lenguaje transparente que facilite su comprensión. De este modo, los empleados pueden definir metas claras para sí mismos y trabajar con mayor precisión y confianza.

2. Asegúrate de que tu comportamiento concuerda con tus palabras

La mayoría de nosotros nos hemos encontrado al menos con un directivo que es un hueso duro de roer. Siempre están en modo prisa, sin tiempo para la vulnerabilidad o las emociones, incluso cuando el equipo no está en un gran espacio mental.

The One Minute Manager recomienda lo contrario: un directivo eficaz es honesto acerca de sus sentimientos e intenciones. Es el líder que infunde confianza y seguridad entre los empleados en lugar de manipularlos o mentirles para conseguir un fin.

Gracias a este enfoque genuino, los miembros del equipo están mucho más motivados para contribuir a las metas. Incluso siguen su ejemplo y se esfuerzan por ser auténticos en su comunicación.

3. Separar el comportamiento indeseable de la persona

El directivo del libro insiste repetidamente en que cuando proporcionar retroalimentación negativa a los empleados el objetivo es eliminar el comportamiento improductivo o negativo, no a la persona. La meta es eliminar el comportamiento improductivo o negativo, no a la persona.

Por la misma razón, el jefe de un minuto comparte palabras amables después de reprender al empleado para hacerle saber que sus esfuerzos son apreciados. Cuando termina su revisión del rendimiento del empleado, sigue adelante, confiando en la capacidad del empleado para asumir la responsabilidad del contratiempo y recuperarse de la situación. 🏀

4. Facilitar la independencia

El directivo del libro llama la atención a los líderes que dan por hecho que los empleados saben lo que hacen y les dejan a su aire, sólo para reprenderles después cuando algo sale mal. Aunque los directivos no deben microgestionar a los miembros del personal, sí deben formar a sus trabajadores u ofrecerles instrucciones si quieren verlos triunfar de forma independiente.

Para demostrar cómo hacerlo, el gestor de un minuto evoca un conocido concepto psicológico figuración . En lugar de esperar que el empleado complete una tarea a la perfección de inmediato, el directivo le condiciona para que identifique comportamientos deseables e indeseables.

Con el tiempo, el empleado puede completar e incluso revisar la tarea por sí mismo, lo que reduce la necesidad de una supervisión excesiva por parte del directivo.

5. Trate a todo el mundo como un ganador potencial

El mundo tiende a etiquetar a los individuos como ganadores y perdedores. Normalmente, los directivos sólo quieren contratar a "ganadores", ya que piensan que es más probable que contribuyan positivamente al éxito de la empresa

metas de la empresa

. Según One Minute Manager, se trata de un planteamiento limitador e inútil.

El gestor de un minuto cree que todo el mundo puede ser un ganador si se le da la oportunidad. Aunque es natural categorizar, no debemos dejar que esta tendencia nos haga ineficaces, sobre todo al contratar. En lugar de perder el tiempo buscando al candidato perfecto, el directivo debería invertir en

formar a los empleados

y ayudarles a todos a convertirse en jugadores de equipo ganadores. 🏆

6. Haz que la gente se sienta bien

Si el ambiente de trabajo es hostil, con demasiadas incidencias en las que el jefe les falta al respeto, los empleados se sienten ansiosos y poco apreciados, y la productividad es lo último en lo que piensan. Pero uno de los logros más destacados del gestor de un minuto es que sus empleados parecen estar contentos en el trabajo.

**Un buen directivo hace que sus empleados se sientan bien, se preocupa de verdad por su bienestar y los trata con amabilidad. Eso puede ser así:

Respetar a sus estilo de trabajo y sus límites

Escuchar sus preocupaciones

Compartir palabras amables independientemente del rendimiento

Los líderes que gestionan a las personas con cuidado son capaces de lograr una colaboración fluida en el lugar de trabajo y atraer resultados favorables. 💗

7. Compartir conocimientos

En el libro, cada uno de los tres empleados con los que habla el joven dice que ellos mismos se están convirtiendo en gestores de un minuto. **Al final, el protagonista también adopta el estilo de gestión de un minuto y escribe un libro para transmitir su sabiduría al colectivo.

Esta parte del libro nos enseña la importancia de difundir el conocimiento para alcanzar metas comunes. Al ayudar a sus empleados a adoptar su estilo de gestión, el directivo pudo

racionalizar las operaciones

y ahorrar mucho tiempo y esfuerzo a su equipo.

Con más tiempo y energía en sus manos, los empleados redujeron sus niveles de estrés físico y emocional y se sintieron más seguros. También se redujeron en gran medida problemas como el absentismo y la elevada rotación de personal.

The One Minute Manager: Citas populares

He aquí tres citas de The One Minute Manager que nos han parecido especialmente impactantes.

el feedback es el desayuno de los campeones

The One Minute Manager cree que el feedback positivo es el motivador número uno de las personas. Al igual que el desayuno nos proporciona combustible para empezar el día, el feedback nos ayuda a echar un vistazo a nuestro rendimiento y potencia las iniciativas para aprender, adaptarnos y ser mejores en lo que hacemos. 🍳

no somos sólo nuestro comportamiento, somos la persona que gestiona nuestro comportamiento

Los directivos deben asegurarse de que su comportamiento coincide con sus metas. Por ejemplo, aunque descubras a empleados improductivos en el trabajo, tu reacción no debe estar motivada por la ira, sino arraigada en el hecho de que quieres fomentar un lugar de trabajo armonioso y orientado al crecimiento. 🌱

los objetivos inician los comportamientos, las consecuencias los mantienen

Esta cita, que el joven acuñó al final, resume toda la filosofía de One Minute Manager. Cuando los empleados se fijan una meta, también han establecido la dirección correcta hacia donde quieren ir. Y con los elogios y las reprimendas adecuadas, pueden mantener el rumbo y aprender a llegar más rápido al punto final. 🏎️

Aplique los principios y conocimientos de One Minute Manager con ClickUp

Trasladar las tres técnicas del Gestor de un Minuto de la teoría a la práctica no siempre es fácil porque es fácil sentirse abrumado por las incertidumbres y los temores del lugar de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que un equipo se sienta seguro cuando nos encontramos con un contratiempo importante?

Precisamente por eso necesitas herramientas de gestión de proyectos como ClickUp . El software incluye funciones centradas en la gestión que le permiten agilizar y supervisar las operaciones y tener una visión más amplia de sus metas en todo momento. Sus funciones integradas de productividad y comunicación le ayudarán a usted y a su equipo

ahorrar tiempo

, cumplir los plazos y afrontar los retos con total transparencia y confianza.🌹

Aplique las tres técnicas de gestión en un minuto con la sólida suite de gestión de proyectos de ClickUp

Si el gestor de un minuto hubiera tenido ClickUp a su disposición allá por los 80, ¿podría haber sido su título el de Gestor de medio minuto? Tal vez

Exploremos algunas de las principales funciones de ClickUp que le ayudarán a poner en práctica los principios de The One Minute Manager.

Centralice su base de conocimientos y defina las expectativas con ClickUp Docs

Documentos de ClickUp

le permite crear un entorno de trabajo integral en el que cada miembro del personal puede informarse sobre la empresa,

cartera de proyectos

roles y POE. En lugar de tener que tomar interminables notas y enviar correos electrónicos al jefe, los empleados pueden consultar todo lo relacionado con el trabajo, ya sean tareas o documentos, con un solo clic

Búsqueda universal

función.

Obtenga una vista rápida de todas sus Subpáginas conectadas y relaciones en ClickUp Docs para mantenerse organizado y mantener el trabajo conectado

Como gestor, puede realizar un seguimiento rápido de sus tareas utilizando

ClickUp AI

. Este asistente nativo de IA le ofrece docenas de indicaciones específicas para cada rol con el fin de generar documentos dirigidos a los empleados y pulir el tono y la claridad de los ya existentes. Sus compañeros de equipo también pueden aprovechar la herramienta de IA para resumir textos y extraer elementos de acción.

Aclare las agendas de sus empleados

creando tareas en ClickUp

-dividir sus flujos de trabajo en subtareas más manejables y

listas de control diarias

y añadir asignados, instrucciones, etiquetas y

rótulos de prioridad

. Al hacer clic en una tarea, el empleado puede acceder a la vista de tareas totalmente personalizada y recopilar toda la información que necesita para su ejecución.

Dentro de una tarea de ClickUp, cree y organice fácilmente listas de comprobación detalladas con grupos de elementos pendientes que incluso pueden asignarse a otros usuarios

Y eso no es todo: gracias a

Automatizaciones ClickUp

puede dedicar menos tiempo a

gestión de tareas

automatizando acciones administrativas como el cambio de estado de las tareas o el envío de correos electrónicos. También puede acceder a numerosas vistas para diferentes acciones de gestión, como por ejemplo

Seguimiento del progreso de las tareas por fases con la vista clásica Vista Tablero

Comprobación de los miembros del equipo con exceso de trabajo o infrautilizados en la función [Vista Carga de trabajo](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310449699735-Use-Carga de trabajo-view)

Programación de proyectos utilizando la función Vista del (diagrama de) Gantt

Vea las cargas de trabajo del equipo de un vistazo para delegar o reasignar mejor las tareas y comprender rápidamente quién está por debajo o por encima de su capacidad

Metas y seguimiento del progreso sin microgestión

¿Quiere mejorar sus procesos de ajuste de metas en un minuto? Con

Metas ClickUp

tanto los directivos como los empleados pueden definir sus objetivos y dividirlos en metas más pequeñas que sean más fáciles de revisar y medir.

Organice las metas en carpetas basadas en lo que los diferentes equipos de su organización están trabajando de forma independiente. ClickUp puede realizar un seguimiento automático de su progreso, mostrando todos los porcentajes en un solo lugar para que siempre pueda ver en qué punto se encuentra.

Establezca metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar objetivos de forma más eficaz con cronogramas definidos y objetivos cuantificables

También puede construir un

Panel de ClickUp

utilizando una de las más de 50 tarjetas disponibles y cree una Panorámica visual del trabajo y el rendimiento de su equipo en tiempo real. Esto le permite identificar rápidamente los puntos fuertes y los cuellos de botella y ofrecer elogios y reorientaciones inmediatos y eficaces.

Cuando sabes lo que funciona, es fácil

estandarizar los procesos

y

optimizar los flujos de trabajo

con mayor precisión. Con las herramientas nativas de elaboración de informes de ClickUp, puede incluso planificar medidas correctivas basadas en informes respaldados por datos y mantener a su equipo relativamente estable en tiempos difíciles.

ClickUp 3.0 proporciona una vista simplificada para ver la carga de trabajo de todo su equipo o de un individuo para mantener el trabajo en movimiento

Ofrezca comentarios significativos y colabore de forma productiva

Al gestor de un minuto probablemente le encantará la capacidad de ClickUp para agilizar las comunicaciones. La plataforma ofrece todas las funciones que necesita para gestionar de forma saludable

bucles de retroalimentación

dentro de su empresa.

Como gestor, puedes utilizar los comentarios para revisar tareas y probar documentos u otros archivos. Para una discusión más directa y personal, puedes aprovechar la función

Vista del chat de ClickUp

para compartir redirecciones o alabanzas de un minuto en un espacio más relajado.

Reúna la comunicación del equipo en un solo espacio con ClickUp Chat y comparta actualizaciones, vincule recursos y colabore sin esfuerzo

Personalmente nos encanta

@menciones

en ClickUp para reforzar rápidamente comportamientos positivos que, de otro modo, tienden a ser ignorados en la revisión anual del rendimiento, especialmente en el caso de equipos remotos.

Utilice @menciones para llamar la atención de sus compañeros de equipo sobre elementos de tareas, vistas de chatear y documentos

Muestre a su equipo que valora su opinión como líder durante sesiones eficaces de intercambio de ideas. Además de un uso compartido eficaz de los comentarios, ClickUp también sirve como plataforma de colaboración integral, gracias a herramientas como

Pizarras

y

Mapas mentales

donde puedes

analizar procesos

discutir campañas y trabajar en nuevas ideas.

Bonus: Explora la Galería de plantillas ClickUp para descargar plantillas listas para usar.

Domine el estilo de gestión en un minuto con ClickUp

Los resúmenes de libros despiertan nuestro interés, pero siempre recomendamos leer el libro completo. The One Minute Manager sólo tiene más de 110 páginas y no debería llevarle más de unas horas

Este libro ofrece consejos prácticos para todos los directivos, ayudándoles a ser más eficientes en el uso del tiempo sin comprometer los resultados ni la satisfacción en el trabajo. Y con un completo herramienta de gestión de proyectos como ClickUp, estos valiosos conceptos son más fáciles de aplicar. Regístrate hoy mismo ¡y preparaos a ti y a tu equipo para crecer! 🌾