Las mejores conferencias sobre ingeniería de software para crecer en 2025

Como ingeniero de software, ya sabe lo que hay que hacer: Mantente al día de las últimas actualizaciones del sector o te quedarás atrás. 👀

Una forma pendiente de hacerlo es asistir a conferencias sobre ingeniería de software.

Las conferencias de ingeniería de software son reuniones en las que líderes de opinión, expertos y entusiastas del sector debaten sobre las últimas tendencias, tecnologías y buenas prácticas del software. Estas discusiones se llevan a cabo a través de diversos formatos, incluyendo conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, exposiciones de empresas y sesiones de networking.

Así que si usted está buscando para mantenerse a la vanguardia en su rol actual, mirando una nueva posición, o simplemente apasionado por la tecnología, estos eventos son donde se puede alimentar su crecimiento y mantener su pasión por la ingeniería de software vivo y coleando. 🤩

¿Listo para explorar estas oportunidades? Hemos seleccionado las mejores conferencias de ingeniería de software que no solo te mantendrán a la vanguardia, sino que también te asegurarán que te diviertas mientras lo haces.

¡Que empiece la aventura tecnológica!

Lista de próximas Ingeniería de software Conferencias en todo el mundo

Esta lista de las próximas conferencias mundiales de 2024 es su billete para acceder a lo último en tecnología, crear una sólida red de personas con ideas afines e incluso contribuir al crecimiento profesional de su equipo mediante el aprendizaje de conocimientos técnicos profundos.

Tenemos una mezcla de eventos presenciales y virtuales para desarrolladores e ingenieros de software, de un solo día y de varios días, y gratuitos/a y de pago. 💸

De este modo, podrá priorizar y asistir a las conferencias que se ajusten a su horario, preferencias y presupuesto.

1. NDC Londres NDC Londres es un

desarrollo de software que abarca un amplio intervalo de temas, desde bases de datos y JavaScript hasta desarrollo web y DevOps. Los dos primeros días se celebran talleres interactivos, seguidos de tres días de charlas de 60 minutos a cargo de más de 110 expertos en tecnología.

Esté atento a charlas tan interesantes como la de Laila Bougria "Debug your Thinking", que profundiza en cómo su forma de pensar afecta a su trabajo. Si diriges un equipo o aspiras a hacerlo, Nelly Sattari, de Atlassian, impartirá un taller de dos días sobre cómo potenciar el trabajo en equipo productividad de sus equipos de desarrolladores . ⚡

¿No puede ir a Londres? No se preocupe. Estos otros eventos NDC pueden estar más cerca de Inicio:

NDC Sydney (12-16 de febrero)

NDC Oslo (10-14 de junio)

NDC TechTown (9-12 de septiembre)

NDC Oporto (14-18 de octubre)

Ubicación y fecha

Queen Elizabeth II Centre, Londres, Reino Unido (29 de enero-2 de febrero)

**Coste

Pase de acceso completo: 2.290 libras esterlinas

2.290 libras esterlinas Pase de 3 días: £1,590

£1,590 Pase de 2 días: £1,490

£1,490 Pase de 1 día: 1.390 libras

2. ESA Conferencia ESA Conferencia es un campamento de verano tecnológico de tres días que se celebrará en el impresionante Kalahari Resort and Waterpark. Las ponencias y conversaciones de los panelistas abarcarán la tecnología web, móvil y en la nube.

Escucharás a ponentes como Shaundai Person de Netflix, Danny Thompson de AutoZone y Kelly Vaughn de Spot IA, y participarás en talleres y espacios abiertos.

Si la fecha de Texas no le viene bien, habrá un segundo evento en Wisconsin del 29 de julio al 1 de agosto que podría ajustarse a su agenda. 🗓️

Ubicación y fecha

Round Rock, Texas, EE.UU. (29-31 de enero)

En línea (29-31 de enero)

**Coste

Caravana sin comida: 599 dólares

599 dólares **Campista:$999

**Campistas Familiares:$99

En línea: Free

3. BASTA! ¡BASTA! es un evento imprescindible para desarrolladores .NET y cualquier persona interesada en la tecnología de Microsoft. Está repleto de más de 70 talleres, sesiones y keynotes que cubren todo, desde Agile y DevOps hasta .NET Framework y Azure.

Tanto si decide estar allí en persona como disfrutarlo desde Inicio, BASTA! se asegura de que tenga una experiencia sin contratiempos. La plataforma en línea le permite participar, ver sesiones en directo y establecer contactos con otras personas. Y si acude en persona, podrá beneficiarse de interesantes ofertas de hotel, comidas y un certificado de participación. 👨‍🎓

Ubicación y fecha

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Alemania (12-16 de febrero)

En línea (12-16 de febrero)

**Coste

Pase de 5 días (in situ): 2.449 euros

2.449 euros Pase de 5 días (a distancia): 1.583

4. DeveloperWeek DeveloperWeek ofrece una combinación única de eventos presenciales y virtuales con conferencias magistrales, sesiones de conferencias, charlas abiertas, talleres y exposiciones. Podrá explorar un intervalo de temas como la realidad virtual, la inteligencia artificial (IA), blockchain, IoT, API, serverless y microservicios.

Además, podrás participar en hackathons con cientos de participantes, donde podrás demostrar tus habilidades y tal vez incluso ganar algún premio. Si opta por el pase Premium, tendrá acceso al evento ProductWorld que se celebrará en el mismo lugar.

Es la oportunidad perfecta para reunirse con los mejores.. jefes de producto de empresas de Silicon Valley, recogen gestión de productos consejos, aprenda las buenas prácticas para recopilar comentarios sobre los productos y obtenga recomendaciones para el mejores libros de marketing de producto . 📚

Ubicación y fecha

Centro de Convenciones de Oakland, Área de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos (21-23 de febrero)

En línea (27-29 de febrero)

**Coste

Pase abierto (acceso en línea limitado): 100 dólares

100 dólares **Pase profesional (acceso completo en línea): 990 dólares

Pase premium (acceso completo en persona y en línea): 1.590 dólares

5. ConFoo ConFoo es su conferencia de referencia para profundizar en la arquitectura de software, la calidad y seguridad del software, IA y DevOps. También cubre lo último en lenguajes de programación como PHP, Java, .Net, JavaScript y Python.

¿Tiene algún proyecto tecnológico interesante o alguna idea que compartir? Echa un vistazo a las charlas relámpago de ConFoo. Se trata de sesiones de cinco minutos en las que puedes hablar de cualquier tema relacionado con el desarrollo web. Es una forma divertida de dar a conocer tus ideas e incluso de iniciar tu carrera como orador. 👨‍🏫

Ubicación y fecha

Hotel Bonaventure, Montreal, Canadá (21-23 de febrero)

**Coste

Entrada a la conferencia: 1.200 dólares canadienses

1.200 dólares canadienses Talleres (opcionales): CA$700 a CA$1.200

6. Conferencia JSWorld Conferencia JSWorld es el lugar ideal para los aficionados a JavaScript Este evento de tres días, que comienza en el Theater Amsterdam y termina en el RAI Amsterdam, reúne a más de 2.000 desarrolladores de JavaScript de más de 50 países. 🌍

Entre los ponentes figuran Evan You (creador de Vue y Vite), Ryan Dahl (creador de Node.js) y Scott Chacon (cofundador de GitHub). Además de aprender de estos líderes tecnológicos, tendrás la oportunidad de participar en talleres prácticos como la creación de aplicaciones descentralizadas con Web5.js.

Además, tu entrada de tres días a JSWorld también te da acceso a Vuejs Amsterdam, donde podrás aprender más sobre Vue y Vite.

Ubicación y fecha

Amsterdam, Países Bajos (28 de febrero a 1 de marzo)

**Coste

Entrada de 3 días: 999 euros

999 euros Entrada de 1 día (1 de marzo): 399 euros

7. Visual Studio Live*

Si buscas subir de nivel con las herramientas y plataformas para desarrolladores de Microsoft, ¡VS Live! es el lugar ideal. Podrás explorarlo todo sobre el marco .NET y lo último en Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot y Azure.

Pero no todo es tecnología y nada de diversión. Los organizadores de VS Live! animan las cosas con divertidos eventos para establecer contactos, como la recepción de bienvenida y el trivial, el mix and mingle, el almuerzo temático de mesa y la salida por la ciudad en el Viejo Las Vegas.

Y si no puede asistir a este evento, no se pierda los que se celebrarán en Chicago (del 29 de abril al 3 de mayo), en la sede central de Microsoft en Washington (del 5 al 9 de agosto) y en Orlando (del 17 al 22 de noviembre).

Ubicación y fecha

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, EE.UU. (3-8 de marzo)

**Coste

Pase de 3 días: 1.775 dólares

1.775 dólares Pase de 4 días: 2.275 $

2.275 $ Pase de 5 días: $2,775

$2,775 Pase de 6 días:3.275

8. Oracle DevLive Oracle DevLive es su billete para aumentar sus conocimientos sobre datos e IA. Está repleto de keynotes y laboratorios de los mejores desarrolladores de Oracle, explorando Java, MySQL, bases de datos y Oracle Cloud Infrastructure.

Al inscribirse en DevLive también tendrá acceso a la visita CloudWorld del 14 al 15 de marzo. Este evento gratuito es una buena oportunidad para obtener información práctica sobre cómo resolver los retos de negocio y establecer contactos con socios potenciales. 🤝

¿Y lo mejor? Tanto DevLive como la visita a CloudWorld no le costarán ni un céntimo: sólo tiene que registrarse con su cuenta gratuita de Oracle.

Además de Londres, Oracle DevLive se celebrará en otras tres ubicaciones: São Paulo, Brasil (3 de abril), Bengaluru, India (3-4 de abril), y Nueva York, EE.UU. (9 de mayo).

Ubicación y fecha

ExCeL London, Londres, Reino Unido (12-13 de marzo)

**Coste

Gratis, gratuito/a

9. Conferencia GTC de IA de Nvidia

En Conferencia GTC sobre IA de Nvidia es el punto de encuentro para debatir sobre el futuro de la IA y la tecnología. Este evento lo abarca todo: IA generativa, aprendizaje profundo, gráficos por ordenador, robótica y computación acelerada. Jensen Huang, CEO de Nvidia, pronunciará un discurso de apertura.

También habrá más de 40 ponentes, entre ellos Joelle Pineau, de Meta, Bryan Goodman, de Ford, y Brad Lightcap, de OpenAI, que compartirán sus puntos de vista sobre los últimos avances en IA. 🦾

Además, podrás asistir a la sesión "Connect with Experts" para conocer a las personas que están detrás de los productos de NVIDIA, aprender sobre sus últimas tecnologías y hacer cualquier pregunta que tengas.

Ubicación y fecha

Centro de Convenciones McEnery de San José, San José, California, EE.UU. (18-21 de marzo)

Online (18-21 de marzo)

**Coste

Pase de 4 días (Conferencia): 2.495 dólares

2.495 dólares Pase de 4 días (Conferencia y formación): 2.695 dólares

2.695 dólares En línea: Gratuito/a

10. QCon Londres QCon Londres es su puerta de entrada para conocer las nuevas tendencias de software, tecnologías y buenas prácticas, cómo se aplican en el mundo real y cómo adoptarlas en su empresa. Habrá más de 60 charlas técnicas, entre las que se incluyen:

"Tendencias emergentes en el frontend y el desarrollo móvil" por William Martins (Ingeniero Web/TV en Netflix)

"Liderazgo en ingeniería para todos" por Tanja Lichtensteiger (Directora de Ingeniería de Producto en la BBC)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude: lo que viene en GenAI y grandes modelos lingüísticos (LLM)" por Hien Luu (Director de Ingeniería Senior en DoorDash)

Si Londres no está en su radar, siempre le queda la QCon San Francisco, prevista del 18 al 22 de noviembre.

Ubicación y fecha

Queen Elizabeth II Centre, Londres, Reino Unido (8-10 de abril)

**Coste

£2,365

11. ICSE 2024

El Conferencia Internacional IEEE/ACM sobre Ingeniería del Software (ICSE) atrae a profesores e investigadores de software para debatir tendencias y compartir sus experiencias en el campo de la ingeniería de software.

Para 2024, habrá 18 temas que abarcarán investigación, talleres, pósteres, ingeniería del software en la práctica, talleres de tutoría para estudiantes y concursos de investigación para estudiantes.

También habrá mucha diversión, con actividades y eventos como la recepción de bienvenida, la cena de la conferencia, yoga, fútbol, pádel y surf. 🏄

Ubicación y fecha

Centro Cultural de Belém, Lisboa, Portugal (14-20 de abril)

**Coste

Estudiantes: Desde 625

Desde 625 Asistentes regulares: Desde 1.000 euros

12. Open Source Cumbre del Norte América Open Source Summit Norteamérica organizada por la Fundación Linux, es un evento que engloba 16 microconferencias. Algunas de ellas son CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open IA + Data Forum y LinuxCon.

Afortunadamente, también hay un montón de cosas divertidas y sociales: Almuerzo de Mujeres y No Binarios en el Código Abierto, Almuerzo de Diversidad Better Together, Speed Mentoring & Networking, Desayuno de Asistentes por Primera Vez, y mucho más. 🎈

Y si no puedes venir a Norteamérica, también está la Open Source Summit Europe en Viena, Austria, del 16 al 18 de septiembre.

Ubicación y fecha

Seattle Convention Center, Seattle, EE.UU. (16-18 de abril)

**Coste

POR DETERMINAR

13. Lambda Conf

En LambdaConf participará en charlas, talleres y mesas redondas sobre diversos temas, como la programación funcional, el aprendizaje automático, WebAssembly y la IA, todo ello dirigido por expertos del sector.

Además de la conferencia principal, podrá participar en las siguientes actividades previas y posteriores a la conferencia:

Cata de cerveza artesanal y senderismo (4 y 5 de mayo)

Hackathon (8 de mayo)

Taller de óxido para principiantes (9-10 de mayo)

Ubicación y fecha

The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, EE.UU. (6-7 de mayo)

**Coste

de 500 a 1.250 dólares

14. React Summit Cumbre React es el encuentro anual de todo lo relacionado con React. Ofrece una mezcla de talleres, reuniones de ponentes, preguntas y respuestas, y una exposición de arte JavaScript. Si has completado un proyecto de código abierto, puedes presentarlo a los React Open Source Awards. 🏅

Además, puedes optar por asistir a JS Nation 2024 (que se centra en el desarrollo de JavaScript) por un precio adicional. Esto tiene lugar un día antes de la cumbre, con el evento en persona el 13 de junio y el evento remoto el 17 de junio.

Ubicación y fecha

De Kromhouthal, Ámsterdam, Países Bajos (14 de junio)

En línea (18 de junio)

**Coste

Reaccionar Cumbre híbrida (normal): 560 euros

560 euros Reaccionar Cumbre + JSNation (Normal): 790 euros

790 euros Reaccionar Cumbre + JSNation (VIP): 990

990 Reaccionar Cumbre + JSNation (Hospitality): 1.600 euros

1.600 euros Remoto Reaccionar Cumbre: 220 euros

220 euros Remoto Reaccionar Cumbre + JS Nation: 180 euros

15. Universo GitHub Universo GitHub es donde se reúnen desarrolladores, arquitectos de software y ejecutivos. En este evento, conocerás los últimos productos y funciones de GitHub.

Además, el equipo de GitHub responderá a tus preguntas técnicas. Así que si quieres estar a la última en GitHub, estate atento a cuando se abran las inscripciones para Universe 2024. 🕵️‍♂️

Ubicación y fecha

Fort Mason, San Francisco, EE.UU. (29-30 de octubre)

En línea (29-30 de octubre)

**Coste

En persona : Por determinar

: Por determinar En línea: Free

Beneficios de asistir Ingeniería de Software Conferencias

Seguro que las conferencias de ingeniería de software pueden ser bastante caras a veces, pero valen cada céntimo para tu carrera. He aquí por qué:

Oportunidades de networking: Las conferencias son geniales para encontrar mentores, colaboradores y oportunidades de trabajo. Si eres tímido o no sabes por dónde empezar, no te preocupes: muchas conferencias organizan actividades sociales que te ayudarán a ponerte en marcha. Las conexiones que establezcas pueden abrirte nuevas puertas y oportunidades profesionales

Las conferencias son geniales para encontrar mentores, colaboradores y oportunidades de trabajo. Si eres tímido o no sabes por dónde empezar, no te preocupes: muchas conferencias organizan actividades sociales que te ayudarán a ponerte en marcha. Las conexiones que establezcas pueden abrirte nuevas puertas y oportunidades profesionales **El campo de la tecnología evoluciona rápidamente. Y si quieres estar al día de las últimas novedades tecnológicas y de las normas del sector antes de que se generalicen, las conferencias son el lugar ideal. Esta información anticipada te da una ventaja a la hora de prepararte para cualquier cambio, garantizando que tus habilidades y métodos sigan siendo relevantes 💪

Aprendizaje de nuevas habilidades y tecnologías: A través de talleres prácticos y hackathons, adquirirás nuevas habilidades desde cero o explorarás nuevas formas de aplicar lo que ya sabes. Estas sesiones prácticas profundizan tus conocimientos y te dejan con nuevas perspectivas para proyectos actuales y futuros

A través de talleres prácticos y hackathons, adquirirás nuevas habilidades desde cero o explorarás nuevas formas de aplicar lo que ya sabes. Estas sesiones prácticas profundizan tus conocimientos y te dejan con nuevas perspectivas para proyectos actuales y futuros Oportunidades de desarrollo profesional: Presentarse a los asistentes a la conferencia, presentar una ponencia, participar en un hackathon o intervenir en debates son formas estupendas de demostrar sus habilidades y llamar la atención de posibles empleadores. Y quién sabe, puede que el trabajo de tus sueños esté a sólo un intercambio de tarjetas de visita

Consejos para sacar el máximo partido a una conferencia

Para aprovechar al máximo su experiencia en una conferencia y obtener los máximos beneficios, debe tener un plan de acción para usted y su equipo equipo de software . He aquí algunos consejos que puede guardarse en el bolsillo.

Tener claros los objetivos de aprendizaje

Identifique lo que quiere aprender o conseguir en la conferencia. Tanto si se trata de adquirir conocimientos sobre una tecnología específica como de mejorar una habilidad determinada, estos objetivos guiarán su elección de sesiones e interacciones.

Establecimiento de metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar más eficazmente los objetivos con cronogramas definidos y objetivos cuantificables

Puede utilizar ClickUp para ajustar sus metas y objetivos, y hacer un seguimiento de su progreso a lo largo de la conferencia.

Planifique su horario

Antes de la conferencia, revise la Agenda y marque las sesiones y talleres que se ajusten a sus intereses y trayectoria profesional. Puede programarlos dentro del Calendario de ClickUp y establecer recordatorios para que nunca se le pase una fecha límite. ⏰

Gestione y organice proyectos, y programe tareas en la flexible vista Calendario para mantener sincronizados a los equipos

A medida que vayas estableciendo contactos en la conferencia, es probable que vayas acumulando una buena colección de tarjetas de visita. Pero las tarjetas de visita se pierden con facilidad y no se pueden buscar.

En su lugar, transfiera la información de cada tarjeta de empresa a ClickUp, lo que le permitirá hacer un seguimiento de todas las personas con las que se reúna y acceder a sus datos de contacto desde cualquier lugar. Incluso puede grabar notas de sus conversaciones o crear tareas que le recuerden que debe ponerse en contacto con ellos una vez finalizada la conferencia.

Lleve un seguimiento de todos sus contactos con esta plantilla de lista de contactos de ClickUp versátil y fácil de usar para principiantes

En Plantilla de la Lista de Contactos de ClickUp puede ofrecerle un punto de partida rápido y sencillo.

Tome notas

Utiliza una herramienta digital para tomar notas como Bloc de notas ClickUp facilita la anotación de una lista de control de las cosas que hay que hacer en la conferencia, los puntos clave y el seguimiento posterior al evento. Y como ClickUp es una aplicación app, gestión de proyectos incluso puedes convertir estos puntos de partida en tareas, para asegurarte de que pones en práctica los nuevos conocimientos y habilidades que has adquirido. 🛠️

Capture notas sin esfuerzo, edítelas con un formato enriquecido y conviértalas en tareas rastreables accesibles desde cualquier lugar en el Bloc de notas de ClickUp

Gestione sus tareas posteriores a la conferencia

Ahora que ha convertido sus notas en tareas, ¿qué es lo siguiente? Utilice ClickUp para ajustar los plazos, control de tiempo delegue algunas tareas a su equipo de producto y controle el progreso.

Las personas asignadas pueden realizar fácilmente un seguimiento del tiempo que dedican a una tarea, que aparece de forma colectiva en un sencillo desplegable

Y esto no sólo tiene que ser para tareas relacionadas con la conferencia. Puede utilizar ClickUp para todos sus programas y proyectos de los equipos de desarrollo de productos y tareas.

ClickUp es totalmente personalizable, pero si no quieres empezar desde cero, hay cientos de plantillas de ingeniería como el Plantilla avanzada de gestión de proyectos de software ClickUp que le dará una ventaja.

Preguntas frecuentes

Aquí tienes algunas respuestas a preguntas frecuentes sobre las conferencias de ingeniería del software.

¿Qué son las conferencias de ingeniería del software?

Las conferencias de ingeniería de software son lugares donde los profesionales de la tecnología se reúnen para debatir sobre las últimas tecnologías, tendencias y conocimientos. También son perfectas para las empresas que buscan contratar a los mejores talentos y para que usted pueda conseguir un nuevo trabajo.

¿Cuáles son las próximas conferencias de ingeniería de software en 2024?

Hay muchas conferencias de software 2024 programadas cada mes, de enero a diciembre. Puedes esperar conferencias presenciales, virtuales e híbridas como NDC London (Reino Unido), DeveloperWeek (EE. UU.), ConFoo (Canadá), ICSE 2024 (Portugal) y React Summit (Países Bajos).

¿Cuáles son las mejores conferencias a las que asistir en 2024?

Las mejores conferencias a las que asistir en 2024 incluyen BASTA! para conocer las últimas tendencias de .NET, Oracle DevLive para profundizar en los datos y la IA, y GitHub Universe para conocer las últimas actualizaciones de GitHub.

