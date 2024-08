los 10 mejores libros para fijarse metas en 2024

¿Te preguntas cuántas personas marcan alegremente sus metas como "terminadas"? ¿Cuál es su secreto?

Es bien sabido que las metas claras te mantienen en el buen camino, te ayudan a evitar la frustración y a aprovechar al máximo las oportunidades. En cambio, las metas poco realistas pueden abrumarte y agotarte. Un estudio de la Universidad de Texas descubrió que los empresarios que se desafían a sí mismos de forma persistente para alcanzar metas tienen éxito y prosperan. ¿El truco? Dividir las grandes metas en pequeñas tareas factibles.

Ése es el poder del ajuste de metas. Pero, ¿cómo establecer metas alcanzables?

Hemos rebuscado en las estanterías para encontrar los 10 mejores libros de ajuste de metas. Repletos de inspiradoras historias de éxito y consejos prácticos que le ayudarán a fijar mejores metas y alcanzar las pendientes.

Hagamos que este año sea el mejor.

Los 10 mejores libros de ajuste de metas para ayudarle a alcanzar sus objetivos en 2024

1. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey

Sobre el libro

Autor: Stephen Covey

Stephen Covey Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 12 horas

12 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 447

447 Valoraciones 4,8/5 (Amazon) 4,6/5 (Goodreads)



¿Alguna vez ha deseado una guía que le ayude a cambiar su enfoque de la vida y le proporcione un intento correcto tanto personal como profesional? Pues este libro te lo proporciona.

los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva es un clásico atemporal e influyente. Escrito por Stephen R. Covey, este libro ofrece siete hábitos fundamentales para cultivar una mente con principios y proactiva.

Este libro es más que una colección de consejos de autoayuda; es una guía holística para la resolución de problemas y el desarrollo personal. El enfoque de Covey guía a los lectores para que sean proactivos, visualicen claramente sus metas y prioricen las tareas con eficacia.

Tanto si es un experto como si está en vías de autodescubrirse, este libro le ofrece un plan para alcanzar sus metas con eficacia.

"La mayoría de la gente no escucha con la intención de comprender; escucha con la intención de responder"

Stephen Covey

Conclusiones clave:

Recárgate regularmente: un estilo de vida sostenible es clave para la eficacia a largo plazo

Toma las riendas de tu vida siendo proactivo y responsable de tus actos

Imagina el futuro que quieres, alinea tus acciones con esa visión y evita las distracciones dando prioridad a lo que realmente importa

Lo que dicen los lectores:

este libro es una guía fantástica para encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ayuda a entender cómo conectas con los demás y contigo mismo. Un gran libro para cualquiera que esté dispuesto a adaptarse y crecer a su situación, situaciones y peor en su vida."_

Tu mejor año, de Michael Hyatt

Sobre el libro

Autor: Michael Hyatt

Michael Hyatt Año de publicación: 2019

2019 Tiempo estimado de lectura: 7 horas

7 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 271

271 Valoraciones: 3.8/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)



Tropezar con Your Best Year Ever fue como una revelación. La guía de Micheal Hyatt es un cambio de juego para cualquier persona cansada de ver las grandes metas en un segundo plano en el caos de la vida cotidiana.

Hyatt, autor experimentado y experto en liderazgo, simplifica el camino hacia el éxito con un plan de cinco pasos que hace hincapié en la claridad, la motivación y las tácticas prácticas.

La capacidad de Hyatt para desglosar estrategias complejas en pasos prácticos es evidente en todo el libro, ya que comparte un poderoso sistema respaldado por la investigación y estudios de casos diseñados para ayudarle a

Superar los contratiempos

Identificar lo que le frena

Alcanzar sus metas sin sucumbir al impulso de abandonar

Así que si está buscando un enfoque estructural para el ajuste de metas personales y profesionales, este libro es para usted: es el momento de su mejor año.

Una de las principales razones por las que no conseguimos nuestras metas es que dudamos de poder hacerlo. Creemos que están fuera de nuestro alcance"

Michael Hyatt

Conclusiones clave:

Trabajar en las 10 áreas clave de la vida a la vez para lograr un camino completo hacia el éxito, contando con buenos aliados en la vida

Afrontar las barreras mentales de forma estratégica y crecer aprendiendo de los errores y fracasos del pasado

Metas ambiciosas que supongan un reto y una motivación, y adoptar un enfoque de "poco y a menudo" para conseguir más

Lo que dicen los lectores:

"Independientemente de cómo elija seguir su progreso, este libro le ayudará. Debería utilizarse en las escuelas para enseñar a los niños a reflexionar, ajustar, fijar y conseguir logros en la vida. No se limite a leerlo, hágalo"_

3. Metas difíciles de Mark Murphy

Sobre el libro

Autor: Mark Murphy

Mark Murphy Año de publicación: 2010

2010 Tiempo estimado de lectura: 5 horas

5 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 192

192 Valoraciones 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Este libro le da la vuelta al guión del ajuste de metas y le insta a abandonar la norma y apostar por metas sinceras y desafiantes para desbloquear logros extraordinarios.

Mark Murphy, experto en liderazgo y cerebro de Leadership IQ, presenta una guía práctica para crear metas que conecten emocionalmente, motiven a tu cerebro y te saquen de tu zona de confort.

Consiga este GPS de ajuste de metas y embárquese en un viaje para liberarse de lo ordinario.

En casi todos los casos en los que se alcanza la grandeza, es la meta la que impulsa la motivación y la disciplina, y no al revés

Mark Murphy

Conclusiones clave:

Entender la ciencia que hay detrás de alcanzar el nivel que deseas para tu empresa, tu carrera y tu vida

Convénzase de que alcanzar sus metas es una necesidad, no una opción

Visualiza técnicas en tu mente para empezar a alcanzar metas con una mentalidad de crecimiento

Lo que dicen los lectores:

"El libro es estupendo para aquellos que no saben muy bien cómo ajustar sus metas. Si usted tiene problemas personales o profesionales con el logro de lo que quiere, este libro no es más que oro puro. Se trata de una educación que cada persona que quiere tener éxito en cualquier cosa no debe estar sin ella."_

4.El Mapa del Deseo por Danielle LaPorte

Sobre el libro

Autora: Danielle LaPorte

Danielle LaPorte Año de publicación: 2014

2014 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 288

288 Valoraciones 4.4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



¿Alguna vez has sentido que estás constantemente persiguiendo metas y tachando tu lista de cosas por hacer, sólo para terminar sintiéndote insatisfecho? El Mapa del Deseo_ de Danielle LaPorte es tu billete hacia un enfoque de metas centrado en el corazón y con sentido.

En este libro, LaPorte ofrece un enfoque de plan de vida herramienta que sin duda cambiará tu enfoque de las metas. Su pasión no tiene disculpa y su ingenio no le falta, centrándose en identificar los sentimientos deseados en función de diversos aspectos de la vida, como los medios de subsistencia, el cuerpo, la creatividad, las relaciones y la espiritualidad.

En definitiva, aprenderás que no se trata sólo de planificar tus días, semanas o meses; se trata de sentirte fantástico y hacer que sucedan cosas increíbles en cada rincón de tu vida.

"No siempre puedes elegir lo que te ocurre, pero siempre puedes elegir cómo te sientes al respecto"

Danielle LaPorte

Claves:

Enciende tu vida con deseos, la fuerza que impulsa tus acciones

Confía en tus sentimientos para que te guíen en las complejas decisiones de la vida y supera tus debilidades con autoaceptación

Acepta las situaciones inesperadas de la vida y evita perseguir metas que te produzcan ansiedad

Lo que dicen los lectores:

"Este libro fue una parte fundamental de mi viaje de curación. Me ha encantado la claridad que he obtenido al definir cómo quería sentirme en cada área de mi vida"

5. La Única Cosa por Gary Keller

Sobre el libro

Autor: Gary Keller

Gary Keller Año de publicación: 2013

2013 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 256

256 Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Imagina tener un libro que simplifica el intento correcto en una regla de oro: enfócate en esa única cosa que hace que todo lo demás sea más fácil en lugar de sólo trabajo duro.

Eso es precisamente lo que hace The ONE Thing de Gary Keller. Keller, uno de los grandes del sector inmobiliario, desvela sus secretos para abrirse paso entre el ruido y conseguir más haciendo menos.

Este libro destaca la importancia de priorizar y centrarse en lo que realmente importa. Olvídese de la multitarea: el autor sostiene que es un mito. En su lugar, proporciona estrategias para identificar y conquistar su una cosa.

Así que, si está cansado de metas desordenadas y quiere más productividad, ingresos, poder y satisfacción para vivir su mejor vida, este libro de ajuste de metas es para usted.

"No es que tengamos demasiado poco tiempo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, es que sentimos la necesidad de hacer demasiadas cosas en el tiempo que tenemos."

gary Keller

Conclusiones clave:

Dar prioridad a las cosas que debería hacer frente a las que podría hacer y crear una jerarquía de prioridades para asegurarse de que utiliza su tiempo y sus recursos de forma eficaz

Comprender el valor del progreso individual a través del desarrollo lento y constante de buenos hábitos. Empezar a dividir las metas más grandes en tareas manejables para darles impulso

Responsabilícese de sus decisiones: la responsabilidad personal contribuye al crecimiento

Lo que dicen los lectores:

acabo de completar este libro y tengo que decir que nunca había leído nada igual. Lo que he aprendido ha cambiado mi perspectiva y planeo ponerlo en práctica cada día para trabajar en mi visión de mi vida futura"

6. Triunfa por Heidi Grant Halvorson

Sobre el libro

Autor: Heidi Grant Halvorson

Heidi Grant Halvorson Año de publicación: 2011

2011 Tiempo estimado de lectura: 9 horas

9 horas Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Intermedio a avanzado Número de páginas: 304

304 Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



En este libro, la Dra. Heidi Grant, psicóloga social, se sumerge en la ciencia que hay detrás de la consecución de metas. Rompe mitos y ofrece estrategias para mantener la motivación.

El libro te enseña a ajustar metas para perseguirlas con perseverancia, incluso en la adversidad. También le da pasos manejables para desarrollar la fuerza de voluntad, fortaleciéndola como un músculo. Los consejos esbozados en este libro de ajuste científico de metas no son sólo para las metas personales; son inestimables para padres, profesores, entrenadores y empresarios.

"Las personas que persiguen el crecimiento suelen obtener los mejores resultados porque son mucho más resistentes ante los retos"

Heidi Grant Halvorson

Conclusiones clave:

Ver el autocontrol como un músculo que se fortalece con la práctica constante y participar en actividades disciplinadas diarias para guiar las acciones hacia sus metas

Establezca metas específicas que sean desafiantes pero alcanzables para lograr satisfacción a largo plazo e intentos correctos

Cambie el enfoque de soñar despierto a pasos factibles, simulando mentalmente el intento correcto para una mejor preparación y creyendo en sus habilidades para una verdadera confianza

Lo que dicen los lectores:

aprecio mucho el flujo del libro, que empieza ayudándote a entenderte a ti mismo y tu forma de pensar, para pasar después a las estrategias de ajuste de metas una vez que tienes una idea de lo que funciona/no funciona para ti. Libros como éste reviven la reputación de las guías de autoayuda"_

7. ¡Metas! Por Brian Tracy

Sobre el libro

Autor: Brian Tracy

Brian Tracy Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 7 horas

7 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 288

288 Valoraciones 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



objetivos es tu guía para convertir tus aspiraciones en logros.

No es el típico libro de ajuste de metas: este libro inspirador es un marco con una guía práctica de una experimentada oradora motivacional y experta en autodesarrollo. El enfoque sensato de Tracy proporciona estrategias para lograr avances y explora la psicología que hay detrás de la consecución de tus metas.

Este libro ofrece ejercicios prácticos. Lo cubre todo, desde las habilidades de gestión del tiempo hasta la superación de contratiempos, con un estilo atractivo, creando un enfoque estructurado y práctico para convertir sus sueños en realidad mediante la consecución de metas

"Los mayores enemigos del intento correcto y la felicidad son las emociones negativas, de todo tipo"

Brian Tracy

Conclusiones clave:

Utiliza el poder de tu mente para transformar tu vida y eliminar la negatividad para transformar tu viaje de ajuste de metas

Establece metas específicas, desafiantes y con plazos mientras alineas tus acciones con tus aspiraciones

Acepta el fracaso, prepárate con antelación y toma las riendas de tu vida

Lo que dicen los lectores:

"Las ideas del libro están ajustadas con claridad y son muy fáciles de entender. El breve autoestudio al final del capítulo ayuda mucho a establecer metas, a tener claros los puntos fuertes y las áreas de mejora"_

8.Piense y hágase rico de Napoleon Hill

Sobre el libro

Autor: Napoleon Hill

Napoleon Hill Año de publicación: 1937

1937 Tiempo estimado de lectura: 9 horas

9 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 320

320 Valoraciones 4,8/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



En 1937, Napoleon Hill dejó caer un excelente libro que todavía sacude la escena motivacional. No se trata del típico plan para hacerse rico rápidamente. Es una guía de logros tan relevante hoy como durante la Depresión.

Hill ofrece un recorrido paso a paso hacia el intento correcto de alcanzar el éxito financiero, con metas claras, una pizca de positividad y mucha acción. ¿Y adivina qué? No se lo ha inventado. Ha recopilado valiosas ideas de más de 500 millonarios, entre los que se encuentran peces gordos como Thomas Edison y Henry Ford.

El autor subraya que desbloquear el intento correcto requiere algo más que deseos. Exige un deseo ardiente de hacer realidad los sueños. Debes examinar tu actitud hacia las metas.

Esta perspicaz lectura le llevará a convertir sus metas en historias de éxito con pasos prácticos y le ayudará a darse cuenta de que las verdaderas riquezas proceden de las amistades duraderas, los lazos familiares y la paz interior.

"Cuando llegue la derrota, acéptala como una señal de que tus planes no son sólidos, reconstruye esos planes y zarpa una vez más hacia tu ansiada meta."

Napoleon Hill

Conclusiones clave:

Empieza a rodearte de gente inteligente para lograr grandes cosas y construir deseos lo suficientemente fuertes como para superar obstáculos

Utilizar afirmaciones positivas, reconocer el poder de la mente subconsciente y mantener una actitud de nunca rendirse para persistir

Refuerce su confianza en sí mismo y en todo su potencial para alcanzar el intento correcto reafirmando constantemente su fe

Lo que dicen los lectores:

este es un libro imprescindible para cualquiera. Es el mejor regalo para cualquier persona de cualquier edad. Los conceptos no tienen precio y la persona necesita leerlo una y otra vez para estampar los conceptos en su mente subconsciente"

9. Big Potential por Shawn Achor

Acerca del libro

Autor: Shawn Achor

Shawn Achor Año de publicación: 2018

2018 Tiempo estimado de lectura: 7 horas

7 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 240

240 Valoraciones 4.7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Este libro exige un cambio de paradigma en nuestro enfoque del intento correcto.

En un mundo obsesionado con el logro individual, Achor argumenta que perseguir el intento correcto de forma aislada limita tu potencial, lo que conduce a un aumento del estrés y la desconexión.

Basándose en datos de la neurociencia, la psicología y el Big Data, Achor revela que tu potencial no se limita a tus logros, sino que está influido por cómo contribuyes al éxito de los que te rodean.

Así que, si quieres aprovechar el poder del intento correcto colectivo para conseguir mayores logros personales y felicidad, este libro es para ti.

Al negar la luz del elogio, la apagamos. Al inclinar la luz hacia los demás, la magnificamos"

Shawn Achor

Conclusiones clave:

Impulsa tu intento correcto formando equipo con otros: no es una competición, es una colaboración

Llega más alto rodeándote de influencias positivas y diversas, convirtiéndolas en tu escuadrón de crecimiento y adoptando una mentalidad de crecimiento

Lidera el cambio Reconoce tu poder y no olvides compartirlo para tener un impacto positivo

Lo que dicen los lectores:

"¡Me encanta este libro! Hoy en día, muchas prácticas de gestión parecen centrarse en el valor que uno tiene para la empresa como individuo. En este libro, Shawn defiende que todo el mundo trabaja en equipo y que deberíamos intentar crear equipos de primera clase, no encontrar empleados de talla mundial ."_

10. El Arte De Establecer Metas Inteligentes por Anisa Marku

Acerca del libro

Autor: Anisa Marku

Anisa Marku Año de publicación: 2019

2019 Tiempo estimado de lectura: 1 hora

1 hora Nivel recomendado: Principiante interior

Principiante interior Número de páginas: 51

51 Valoraciones 3.9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)



En un mundo donde todos desean crecimiento personal , de Anisa Marku, The Art Of Setting Smart Metas le ofrece una visión clara y es como tener a su entrenador para que domine el arte del ajuste de metas.

Con un enfoque realista y práctico, Marku le ayuda a encontrar el intento correcto y la plenitud desmitificando el proceso de fijación de metas. El libro te lleva paso a paso:

Hacerse preguntas cruciales

Ponerlo por escrito

Visualizar el panorama general

Encontrar la motivación intrínseca: su POR QUÉ

Marku presenta el sencillo pero potente marco SMART (Específico, Mensurable, Alcanzable, Relevante y Oportuno), que hace que los ajustes sean más sencillos metas inteligentes alcanzables y agradables.

cada minuto de cada día tiene que estar planificado, de lo contrario, las cosas se nos van de las manos muy rápidamente" -Anisa Marku_

Claves:

Infórmate sobre las metas SMART y cómo crear una para lograr el intento correcto a largo plazo

Recompénsate cuando alcances una meta y convierte este proceso en un hábito

Desglosa tus metas por tareas y tiempo, haciéndote responsable de los resultados

Lo que dicen los lectores:

"El libro ofrece información detallada sobre cómo aplicarte para crecer en el futuro. Te da ideas para mejorar tu autoestima y conocer mejor tu vida personal. Un libro tan corto, pero muy perspicaz."_

Ajuste de Metas con ClickUp

Embarcarse en un viaje de superación personal con libros que ayudan a ajustar las metas es estupendo. Pero, admitámoslo, convertir esas ideas en acciones reales puede ser todo un reto.

Sin embargo, con software de ajuste de metas puede realizar un seguimiento de los proyectos y priorizar las tareas de forma eficaz, mejorando la productividad y la consecución de las metas.

Utilice la plantilla de Metas SMART de ClickUp para estructurar y racionalizar sus estrategias de ajuste de metas en un sistema manejable ClickUp es un software que simplifica los ajustes y seguimiento de metas para el crecimiento personal y profesional. Es un todo-en-uno software de gestión de proyectos que transforma el ajuste de metas de una mera aspiración a una realidad estructurada y alcanzable.

Funciones de gestión de metas de ClickUp Metas de ClickUp es una de las herramientas de gestión de metas mejor valoradas que proporciona funciones como seguimiento automatizado, informes de progreso, notificaciones, y

Herramientas OKR que te ayudarán a convertir las ideas de los libros en metas alcanzables y realizables.

Permite desglosar fácilmente los objetivos de alto nivel en metas manejables, garantizando la concentración y la motivación incluso ante los retos.

Cree metas destacadas: Gestione y alcance sus metas, cubriendo OKRs, Sprints y cuadros de mando semanales con ClickUp Metas. Le permite ajustar fácilmente los plazos parametas de equipogarantizando la alineación con los objetivos. Colabore eficazmente con su equipo mediante la función de metas compartidas. Aproveche el campo de descripción para proporcionar información adicional, contexto o detalles de compatibilidad para sus metas

Visualización del progreso en la carpeta Metas de ClickUp

Seguimiento de sus metas: Mida el avance de sus metas a través de objetivos numéricos, monetarios, de verdadero/falso y de tareas. Creación de metas a largo plazo, objetivos de sprint y objetivos semanales de ventas e integraciónTareas de ClickUp de diferentes equipos en un proyecto sin problemas. Visualice los porcentajes de progreso en múltiples metas en una vista consolidada y seguimiento de sus metas

Selección de varios tipos de metas para medir por moneda, porcentajes, números y por verdadero o falso

Organícese: Gestione sus metas con la función de Metas de ClickUp. Almacene y añada nuevos objetivos en su carpeta de Metas. Utilice esta función para agrupar todas sus metas enmetas semanalesmetas mensuales o incluso anuales. Gracias a las carpetas, usted y su equipo pueden comprender mejor cómo sus metas específicas contribuyen al objetivo de la empresa. También hace que la comunicación en toda la empresa sea transparente, permitiendo que todo el mundo esté informado sobre los avances en las metas

Alcanza tus objetivos con cronogramas claros usando Metas ClickUp

Plantillas: Utilice plantillas prediseñadasplantillas de ajuste de metas para una creación de metas rápida y eficaz. Planifique y organice estratégicamente susmetas y objetivos para adaptarse a metas del proyecto y requisitos específicos. Y lo mejor de todo es que con estas plantillas no tendrá que empezar desde cero

La plantilla de Metas SMART de ClickUp está diseñada para ayudarle a crear y hacer un seguimiento de sus metas o las de su equipo.

Actúa y Alcanza tus Metas

Ahí lo tiene: 10 libros extraordinarios que le servirán de guía para acelerar su proceso de ajuste de metas y fomentar el crecimiento personal y mayores logros en sus actividades diarias.

Recuerde que la lectura es sólo el principio; la verdadera magia se produce cuando convierte esas ideas en acción. Ya se trate de triunfos personales o de hitos profesionales, estos recursos serán sus compañeros de confianza.

Aproveche ClickUp para agilizar sus tareas e integrarse a la perfección en su viaje de logros. Sus funciones, desde la organización de tareas hasta las herramientas de colaboración, le ayudarán a gestionar sus metas con eficacia.

Regístrate en ClickUp para aprovechar su interfaz fácil de usar y sus sólidas funciones para que tus metas se conviertan en pasos factibles que te lleven a adquirir buenos hábitos y habilidades.