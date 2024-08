los 10 mejores libros de diseño UX que todo diseñador debería leer en 2024

El diseño UX ha pasado a ocupar una fase central en las empresas tecnológicas y a menudo se utiliza indistintamente con el buen hacer empresarial. Por ejemplo, Airbnb atributos un buen diseño UX para su transformación de startup fallida a empresa multimillonaria.

Con las páginas de empleo repletas de vacantes para diseñadores de UX, es evidente que las empresas pueden enlazar sus márgenes de beneficio con el diseño de la experiencia del usuario (UX).

Como diseñador de UX, debes estar al día de las tendencias emergentes y las buenas prácticas para construir tu foso. Una de las formas de ser eficiente en el diseño UX es leyendo libros escritos por expertos del sector. Invertir en libros de diseño UX te da confianza creativa y te mantiene confirmado y motivado hacia tus metas profesionales.

Aquí te presentamos 10 libros imprescindibles sobre UX que te ayudarán a desarrollar tus habilidades. Tanto si eres un aspirante a diseñador como un profesional experimentado, los principios que aquí se exponen te ayudarán en tu viaje de aprendizaje.

Los 10 libros de diseño UX más leídos por diseñadores

1. Lean UX: Aplicación de los principios Lean para mejorar la experiencia del usuario

Acerca del libro

Autor(es) : Josh Seiden y Jeff Gothelf

: Josh Seiden y Jeff Gothelf Año de publicación : 2013

: 2013 Tiempo estimado de lectura : 3 horas

: 3 horas Nivel recomendado : Principiante, intermedio y avanzado

: Principiante, intermedio y avanzado Nº de páginas : 148

: 148 Valoraciones 4,3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Este libro cubre tres áreas principales: una introducción a Lean UX y sus principios fundamentales, el proceso de diseño Lean UX, y la integración de Lean UX en las organizaciones.

Aprende los principios fundacionales para construir un diseño centrado en el usuario, como la colaboración interfuncional, el aprendizaje por encima del crecimiento y el permiso para fracasar. El libro profundiza en el proceso de diseño de la experiencia del usuario basado en principios ágiles y en el pensamiento de diseño en las siguientes secciones.

El libro recoge ideas sobre el diseño de la experiencia del usuario a través de la lente "lean", identificando lo que es esencial y lo que puede eliminarse o sustituirse.

En general, Lean UX es un recurso práctico para diseñadores de UX, desarrolladores de software, gestores de productos, empresarios y cualquier persona interesada en crear productos tecnológicos de éxito.

"Nuestra meta no es crear un producto, sino cambiar algo en el mundo: crear un resultado. A menudo ocurre que los equipos que trabajan en procesos ágiles no vuelven a mejorar la interfaz de usuario del software"_ - Josh Seiden

Conclusiones clave

Alinear los principios de diseño UX con el proceso de diseño a través de iteraciones rápidas y comentarios continuos en lugar de una planificación inicial prolongada

Los equipos de diseño deben centrarse en crear hipótesis sobre el comportamiento de los usuarios, diseñar experimentos para probar estas hipótesis y validar sus suposiciones

Lo que dicen los lectores

"Normalmente, encuentro que este tipo de libros de diseño UX no ofrecen suficientes ejemplos, pero en este caso, los autores ofrecieron ejemplos específicos de su propia experiencia de trabajo."

2. UX para principiantes: Un curso acelerado en 100 lecciones cortas

Acerca del libro

Autor(es) : Joel Marsh

: Joel Marsh Año de publicación : 2016

: 2016 Tiempo estimado de lectura : 4 horas 15 minutos

: 4 horas 15 minutos Nivel recomendado : Principiante e intermedio

: Principiante e intermedio Número de páginas : 255

: 255 Valoraciones 4,4/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



uX para principiantes: A Crash Course in 100 Short Lessons' de Joel Marsh es una guía completa y accesible para simplificar el diseño UX para las personas nuevas en el campo.

A través de 100 lecciones concisas en recursos de UX, Marsh proporciona una visión práctica y atractiva de los principios universales clave de UX para principiantes.

El libro comienza estableciendo una comprensión fundamental del diseño UX y lo que todo diseñador necesita saber para crear con éxito productos centrados en el usuario y

aplicaciones creativas

.

Otros temas son la psicología del usuario, la investigación de usuarios, los personajes y la importancia de empatizar con los usuarios a través de ejemplos de la vida real.

"Todo tiene una experiencia de usuario. Tu trabajo no es crear la experiencia del usuario. Tu trabajo es hacer que sea buena" - Joel Marsh

Puntos clave

El diseño UX es iterativo. Tomemos cualquier ejemplo real de un proyecto de experiencia del usuario que se someta a una mejora continua basada en las opiniones de los usuarios. Este enfoque iterativo se alinea con la naturaleza dinámica y evolutiva de las experiencias digitales, haciendo hincapié en la necesidad de flexibilidad y capacidad de respuesta en el diseño de UX

Lo que dicen los lectores

"Hoy en día, es difícil encontrar libros de diseño UX que vayan directos al grano y no nos obliguen a conocer la historia de la vida del autor, o a escuchar todos sus antídotos personales. Este libro de UX es fantástico para principiantes que quieran aprender los entresijos del diseño de interfaces."

3. The User Experience Team of One: A Research and Design Survival Guide (en inglés)

Acerca del libro

Autor(es) : Leah Buley

: Leah Buley Año de publicación : 2013

: 2013 Tiempo estimado de lectura : 4 horas 20 minutos

: 4 horas 20 minutos Nivel recomendado : Intermedio

: Intermedio Nº de páginas : 246

: 246 Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



En The User Experience Team of One, Buley aborda los retos a los que se enfrentan los diseñadores de experiencia de usuario que trabajan de forma independiente en organizaciones sin equipos dedicados a la experiencia de usuario.

El autor aconseja a los diseñadores UX en solitario que adopten una mentalidad estratégica y que se conviertan en personas con recursos, proactivas y resistentes al mismo tiempo.

Este libro es un excelente recurso en la carrera de UX para aquellos que buscan consejos prácticos para ofrecer un impacto a pesar de trabajar con recursos limitados o compatibilidad de equipo.

en una era cada vez más digital, diseñar productos pensando en personas reales nos ayuda a asegurarnos de que la tecnología se integra en nuestras vidas de forma humana. Es una voz de la razón, que defiende que los productos y la tecnología pueden compatibilizar e incluso enriquecer nuestra humanidad fundamental"_ - Leah Buley

Puntos clave

Alinee sus esfuerzos de diseño de UX con las metas de la empresa para argumentar de forma convincente el valor de la experiencia del usuario en el diseño de interfaces de usuario y poner en marcha su proceso de diseño

Lo que dicen los lectores

"Como alguien que está tratando de iniciar su carrera en Investigación y/o Diseño UX, ¡me encantan las secciones "Si sólo hicieras una cosa" al final de cada capítulo!"

4. Refactoring UI por Adam Wathan y Steve Schoger

Sobre el libro

Autor(es) : Adam Wathan y Steve Schoger

: Adam Wathan y Steve Schoger Año de publicación : 2018

: 2018 Tiempo estimado de lectura : 4 horas 11 minutos

: 4 horas 11 minutos Nivel recomendado : Intermedio

: Intermedio Número de páginas : 252

: 252 Valoraciones 4,7/5 (Goodreads)



Refactoring UI ofrece consejos prácticos para mejorar el diseño de la interfaz de usuario incluso con una formación técnica limitada. El libro cubre varios aspectos del diseño de la interfaz de usuario, incluyendo esquemas de color, tipografía, espaciado y diseño.

Tanto si es un gestor de productos como un diseñador de UX, este libro abarca los principios de redacción de UX y el comportamiento humano que influye en las decisiones del comprador. Los autores guían a los lectores a través de ejemplos del antes y el después, ilustrando cómo pequeños cambios intencionados mejoran significativamente el atractivo visual y la usabilidad de una interfaz de usuario.

El libro aborda principios básicos del diseño de UX, como las pruebas con usuarios, la gestión de productos, aspectos visuales básicos y el método de diseño por metas.

Conclusiones clave

Céntrese en experiencias de usuario y diseño excepcionales. La alineación coherente, la precisión y la atención a los pequeños elementos elevan el diseño y contribuyen a darle un aspecto más pulido y profesional

Lo que dicen los lectores

"Un excelente manual sobre cómo tomar decisiones de diseño sencillas que podrían mejorar enormemente tus diseños. Sin palabrería; 100% señal, 0% ruido"

5. Entrevistar a los usuarios: Cómo descubrir ideas convincentes

Acerca del libro

Autor(es) : Steve Portigal

: Steve Portigal Año de publicación : 2013

: 2013 Tiempo estimado de lectura : 2 horas 55 minutos

: 2 horas 55 minutos Nivel recomendado : Intermedio

: Intermedio Número de páginas : 176

: 176 Valoraciones 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Considere este libro como su guía completa para proyectos de diseño. Te guía en Entrevistas a usuarios para ampliar la perspectiva del diseñador.

El libro abarca todo el proceso de la entrevista, desde el plan y la preparación hasta la realización de entrevistas y el análisis de datos. Los diseñadores de experiencia de usuario deben conocer la psicología humana de las entrevistas, la importancia de la empatía y la escucha activa, y crear un entorno cómodo para los participantes.

Por último, el autor explica que la mayoría de los diseñadores de experiencia de usuario deben cultivar la capacidad de convertir los datos brutos de las entrevistas en narraciones convincentes que resuenen entre las partes interesadas, facilitando una mejor comprensión y toma de decisiones.

steve Portigal: "En las historias es donde se encuentran los conocimientos más ricos, y tu objetivo es llegar a este punto en cada entrevista"

Conclusiones clave

Los diseñadores de UX de la nueva era deben dominar los principios universales de la empatía, la escucha activa durante la investigación de usuarios y la narración de historias para comunicar los puntos de vista de los usuarios

Lo que dicen los lectores

"Es superpráctico, inspirador, y lo pasaré a todo el mundo con el que hable en mi viaje. Sólo quería compartirlo, ya que he leído muchos libros de "investigación" de UX y éste es el PRIMERO de mi lista"

6. No me hagas pensar (revisitado)

Acerca del libro

Autor(es) : Steve Krug

: Steve Krug Año de publicación : 2015

: 2015 Tiempo estimado de lectura : 3 horas 19 minutos

: 3 horas 19 minutos Nivel recomendado : Intermedio y avanzado

: Intermedio y avanzado Nº de páginas : 216

: 216 Valoraciones 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Este libro de diseño UX es una guía imperecedera de la usabilidad web. En esta edición revisada, Krug actualiza y amplía su obra clásica y ofrece valiosas ideas y una mejor comprensión del diseño de sitios web fáciles de usar que dan prioridad a la simplicidad y la claridad.

El autor cree que los sitios web bien diseñados deben ser intuitivos y exigir a los usuarios un esfuerzo cognitivo mínimo. Krug hace hincapié en la eliminación de complejidades innecesarias en una interfaz digital para garantizar que los usuarios encuentren rápidamente lo que buscan.

Otros temas tratados son el diseño de la navegación, el diseño de las páginas y la importancia de las señales visuales claras. El autor introduce el concepto de "happy talk" -instrucciones e información innecesarias que los usuarios suelen ignorar- y aconseja racionalizar el contenido para lograr una participación óptima del usuario.

Un aspecto fundamental de los principios de UX es evaluar si el público percibe el propósito de la página web a los cinco segundos de verla.

no importa cuántas veces tenga que hacer clic, siempre que cada clic sea una elección sin ambigüedades y sin sentido"_ - Steve Krug

Puntos clave

Crear un diseño sencillo y ordenado para minimizar el préstamo cognitivo del usuario. Priorizar la intuitividad para garantizar que los usuarios aprendan a navegar por el sitio web sin complejidades innecesarias

Lo que dicen los lectores

"Realmente es un libro que puede resistir el paso del tiempo, a pesar de las tres iteraciones, mantiene el tono y el mensaje: el buen diseño web empieza por el instinto del usuario"

7. El diseño de las cosas cotidianas: Edición revisada y ampliada

Acerca del libro

Autor(es) : Don Norman

: Don Norman Año de publicación : 2013

: 2013 Tiempo estimado de lectura : 5 horas 30 minutos

: 5 horas 30 minutos Nivel recomendado : Avanzado

: Avanzado Nº de páginas : 368

: 368 Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Como diseñador de UX, sabes que algunos principios de usabilidad están en constante evolución. El autor profundiza en la psicología cognitiva de la experiencia del usuario, los retos del diseño contemporáneo y cómo los diseños de UX de éxito dan pistas claras sobre su función.

Lo que diferencia a los diseñadores experimentados de los principiantes es su capacidad para distinguir entre "error del usuario" y "error de diseño" La clave para diseñar productos intuitivos y fáciles de usar es minimizar los errores del usuario y reducir las posibilidades de un mal diseño de interacción.

"El diseño es en realidad un acto de comunicación, lo que significa tener un profundo conocimiento de la persona con la que se comunica el diseñador" - Don Norman

Conclusiones clave

Cuando los usuarios cometen errores, suelen ser resultado de un diseño deficiente y no de la incompetencia del usuario. Los diseñadores son responsables de crear productos que se ajusten a los modelos mentales y las expectativas de los usuarios, reduciendo así la probabilidad de errores

Lo que dicen los lectores

"Mire a su alrededor. Trágicamente, el dispositivo en el que estás leyendo esta reseña probablemente lleva las deformidades de una generación de diseñadores que nunca llegaron a leer este libro, o su edición original. Si yo fuera rey por un día, obligaría a todos los diseñadores a dejar sus lápices y lápices ópticos hasta que hubieran leído el MAGNUM OPUS del Sr. Norman de principio a fin. A partir de ahí podrían reanudar su trabajo y habría mucho regocijo"

8. Hooked: Cómo crear productos que crean hábitos

Acerca del libro

Autor(es) : Nir Eyal

: Nir Eyal Año de publicación : 2014

: 2014 Tiempo estimado de lectura : 2 horas 30 minutos

: 2 horas 30 minutos Nivel recomendado : Intermedio y avanzado

: Intermedio y avanzado Nº de páginas : 256

: 256 Valoraciones 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



vía Amazon Hooked de Nir Eyal es una biblia de la UX que explora la psicología que hay detrás de la creación de productos que forman hábitos. Eyal presenta el "Modelo Hook", un proceso de cuatro pasos diseñado para crear productos con los que los usuarios se comprometen repetidamente. El modelo consta de desencadenante, acción, recompensa variable e inversión para comprender y satisfacer las necesidades del usuario.

El autor apoya su modelo con ejemplos prácticos y estudios de casos, ilustrando cómo empresas como Facebook e Instagram aprovechan el modelo anterior para crear productos a los que los usuarios no pueden resistirse. El libro es una guía práctica para comercializadores de productos, diseñadores de UX y de productos, y emprendedores que buscan desarrollar productos que formen hábitos duraderos.

todos los seres humanos están motivados para buscar el placer y evitar el dolor, para buscar la esperanza y evitar el miedo y, por último, para buscar la aceptación social y evitar el rechazo"_ - Nir Eyal

Conclusiones clave

En lugar de ofrecer siempre la misma recompensa, introduzca variabilidad para mantener a los usuarios interesados y curiosos. Esta variabilidad desencadena los centros de placer del cerebro y refuerza el hábito, haciendo más probable que los usuarios vuelvan al producto

Lo que dicen los lectores

"Uno de los mejores libros que he leído en mucho tiempo sobre cómo las empresas tecnológicas construyen sus productos adictivos. El modelo de Nir te permitirá construir un producto que atraiga a los usuarios y te permitirá saber qué hacer para retenerlos."

9. Rocket Surgery Made Easy

Acerca del libro

Autor(es) : Steve Krug

: Steve Krug Año de publicación : 2009

: 2009 Tiempo estimado de lectura : 2 horas y 40 minutos

: 2 horas y 40 minutos Nivel recomendado : Principiante a intermedio

: Principiante a intermedio Nº de páginas : 161

: 161 Valoraciones 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Rocket Surgery Made Easy es una guía fácil de usar que permite a los diseñadores y desarrolladores incorporar sin problemas pruebas de usabilidad para interfaces web y móviles en su flujo de trabajo.

El autor explica con detalle los aspectos esenciales de las pruebas de usabilidad, cómo planificarlas y llevarlas a cabo, y cómo superar los errores más comunes.

sí, hay cosas que sólo se pueden aprender observando cómo utiliza el sitio el público objetivo. Pero hay muchas cosas que se pueden aprender observando cómo lo utiliza casi todo el mundo. Cuando empieces a hacer pruebas de usabilidad, es probable que tu sitio contenga muchos problemas graves con los que se encontrará "casi cualquiera", así que al principio puedes reclutar mucho más libremente"_ - Steve Krug

Conclusiones clave

Establecer un marco claro para planificar y ejecutar las pruebas de usabilidad sin necesidad de configuraciones elaboradas. Es una forma estupenda de animar a todos los diseñadores de UX de tu equipo a realizar pruebas periódicas a pequeña escala con usuarios reales para descubrir información valiosa

Lo que dicen los lectores

"Al igual que "No me hagas pensar", este es un libro conciso, fácil de leer y valioso que cualquier persona en la gestión de productos y desarrollo de software debe leer. No pude dejarlo hasta que lo terminé antes de aterrizar en un vuelo de 6 horas"

10. La paradoja de la elección: Por qué más es menos

Acerca del libro

Autor(es) : Barry Schwartz y Ken Kliban

: Barry Schwartz y Ken Kliban Año de publicación : 2010

: 2010 Tiempo estimado de lectura : 3 horas 41 minutos

: 3 horas 41 minutos Nivel recomendado : Principiante, intermedio y avanzado

: Principiante, intermedio y avanzado Nº de páginas : 265

: 265 Valoraciones 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Este libro de UX explora el impacto psicológico de muchas opciones en la toma de decisiones y el bienestar humanos. Schwartz argumenta que, aunque tener opciones suele considerarse un aspecto positivo de la vida moderna, un exceso de opciones conduce a la parálisis en la toma de decisiones, la ansiedad y la insatisfacción.

La paradoja de la elección conduce a la fatiga en la toma de decisiones, al arrepentimiento y a una búsqueda constante de opciones perfectas. Lo más probable es que sus usuarios necesiten ayuda para tomar decisiones y enfrentarse a diversas opciones.

Limitar las opciones y adoptar una mentalidad más "suficientemente buena" puede aliviar los efectos negativos del exceso de opciones.

La paradoja de la elección pone en tela de juicio la idea de que más opciones conducen a una mayor felicidad y ofrece ideas sobre cómo se puede navegar por las complejidades de la toma de decisiones en un mundo de abundancia.

aprender a elegir es difícil. Aprender a elegir bien es más difícil. Y aprender a elegir bien en un mundo de posibilidades ilimitadas es aún más difícil, quizá demasiado"_ - Barry Schwartz

Conclusiones clave

Al diseñar productos, simplifique las opciones y reduzca el número de ellas. Aceptar que no existe la mejor opción y que los buenos resultados son el resultado de decisiones razonables

Lo que dicen los lectores:

"Lectura obligada para cualquier persona interesada en la "toma de decisiones". Un libro fantástico sobre por qué más es menos (o menos es más)"

