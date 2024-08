los 10 mejores libros ágiles para jefes de proyecto en 2024

La adaptabilidad y la innovación son fundamentales en la gestión de proyectos, y el aprendizaje continuo se convierte en la brújula que le guía hacia la excelencia.

La metodología ágil es un marco que divide los proyectos en fases, lo que facilita la colaboración y aporta valor a los clientes.

La metodología ágil se ha popularizado en la gestión de proyectos, por lo que su dominio es esencial para quienes trabajan en el campo de la gestión de proyectos.

Hemos escogido meticulosamente los 10 mejores libros ágiles para ayudarle en su camino hacia el dominio. Estos libros le ayudarán a adoptar el cambio, la colaboración y la mejora continua. 📕

Los 10 mejores libros para equipos y gestores de proyectos ágiles

Aquí hay 10 libros confiables para ayudarlo a aprender e implementar Agile. Estos libros ofrecen una visión detallada de las metodologías ágiles.

1. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process por Kenneth Rubin

Acerca del libro

Autor(es): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Año de publicación: 2012

2012 Tiempo estimado de lectura: 16 horas

16 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 504 páginas

504 páginas Valoraciones 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Este libro es una guía práctica para dominar el marco de Scrum.

Cubre varios temas, incluyendo los roles de Scrum, eventos, artefactos, y la ampliación de Scrum para proyectos más grandes.

Essential Scrum proporciona una comprensión holística y orientación que se puede aplicar de inmediato. Se hace hincapié en la entrega de conocimientos prácticos que ayudan a implementar marcos ágiles como Scrum en diversos ajustes de organización.

"El desarrollo iterativo reconoce que probablemente haremos las cosas mal antes de hacerlas bien y que haremos las cosas mal antes de hacerlas bien"

Kenneth S. Rubin

Conclusiones clave:

Panorámica completa: Proporciona una comprensión completa de la metodología Scrum, cubriendo roles, prácticas y principios

Proporciona una comprensión completa de la metodología Scrum, cubriendo roles, prácticas y principios Herramientas prácticas: Ofrece herramientas y técnicas prácticas para implementar y gestionar Scrum en proyectos

Ofrece herramientas y técnicas prácticas para implementar y gestionar Scrum en proyectos Ejemplos del mundo real: Ilustra los conceptos con ejemplos del mundo real, facilitando la comprensión y aplicación de las prácticas de Scrum

Lo que dicen los lectores:

"El formato fácil de entender del libro, la iconología clara y los diagramas detallados hacen que los conceptos complejos sean fáciles de digerir. Los principios básicos que sustentan las mejores prácticas de Scrum se presentan de una forma sencilla y coherente que permitirá desde el principiante hasta el experto en Scrum poner en práctica aplicaciones prácticas que impulsen el valor real."

2. Scrum Mastery: From Good to Great Servant Leadership por Geoff Watts

Acerca del libro

Autor(es): Geoff Watts

Geoff Watts Año de publicación: 2013

2013 Tiempo estimado de lectura: 11 horas

11 horas Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Intermedio a avanzado Número de páginas: 340 páginas

340 páginas Valoraciones 4.7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



A diferencia de muchos libros sobre aprendizaje ágil que proporcionan una visión general de Scrum, Geoff Watts profundiza en los entresijos del liderazgo de servicio y su aplicación en Scrum Mastery.

El libro va más allá de los fundamentos de las prácticas de Scrum, explorando la mentalidad y los comportamientos que transformarán un buen Scrum Master en un líder servidor excepcional.

El autor ofrece anécdotas y estudios de casos que resuenan con los retos del día a día a los que se enfrentan los Scrum Masters. Por lo tanto, además de ser teórico, el libro es una guía valiosa para Scrum Masters que navegan por las complejidades de sus roles en el mundo real.

"Transformar un equipo, por no hablar de toda una organización, de los principios de comando y control a los basados en el liderazgo-servidor, de planes basados en la predicción a planes basados en datos empíricos y evolutivos requiere tanto paciencia como tenacidad."

Geoff Watts

Conclusiones clave:

Enfoque de liderazgo: Enfatiza el rol de un Scrum Master como líder servidor y las habilidades necesarias para sobresalir en este rol

Enfatiza el rol de un Scrum Master como líder servidor y las habilidades necesarias para sobresalir en este rol Dinámica de equipo: Explora cómo construir y mantener equipos de alto rendimiento en un entorno ágil

Explora cómo construir y mantener equipos de alto rendimiento en un entorno ágil Mejora continua: Discute estrategias para la mejora constante y la superación de desafíos comunes en proyectos ágiles

Lo que dicen los lectores:

"Este libro es increíble. Súper fácil de leer. Lo he leído de principio a fin y a menudo me refiero a él para recordatorio de lo que debo tener en cuenta para ser un gran Scrum Master. Hay algunas buenas pruebas anecdóticas de por qué hacer X y X son eficaces. Cada equipo es diferente, pero este libro realmente te anima a pensar fuera de la caja con una verdadera mentalidad de líder servidor."

3. Desarrollo ágil de juegos por Clinton Keith

Acerca del libro

Autor(es): Clinton Keith

Clinton Keith Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 19 horas

19 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 576 páginas

576 páginas Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Este libro ofrece un enfoque único para aplicar los principios ágiles en el desarrollo de juegos.

Con un enfoque explícito en la industria del juego, proporciona ideas y estrategias para los desarrolladores de juegos que se enfrentan a los retos específicos de su campo.

Destaca la importancia de la colaboración y la comunicación dentro de equipos interdisciplinares, un aspecto crítico para el intento correcto del desarrollo de juegos.

El libro orienta a los lectores sobre el fomento de un entorno de colaboración y la creación de flujos de trabajo ágiles que permiten a los equipos responder eficazmente a la evolución de la situación requisitos del proyecto y ofrecer juegos de alta calidad.

"Un equipo disperso comparte los mismos retos que un equipo distribuido. Además, se enfrenta al reto de mantener la transparencia, la colaboración, la autoorganización y la necesidad de aprovechar las herramientas disponibles de la mejor manera posible."

Clinton Keith

Conclusiones clave:

Agilidad en el desarrollo de juegos: Adapta las metodologías ágiles específicamente al sector del desarrollo de juegos

Adapta las metodologías ágiles específicamente al sector del desarrollo de juegos Equilibrio entre creatividad y eficacia: Se centra en el equilibrio entre los procesos creativos y la gestión eficaz de proyectos

Se centra en el equilibrio entre los procesos creativos y la gestión eficaz de proyectos Casos prácticos: Incluye casos prácticos de proyectos reales de desarrollo de juegos para ilustrar la aplicación de prácticas ágiles

Lo que dicen los lectores:

"Muy bien escrito y organizado, y fácil de relacionar. Muy recomendable para cualquier equipo que esté explorando Agile"

4. Agile Estimating and Plan por Mike Cohn

Acerca del libro

Autor(es): Mike Cohn

Mike Cohn Año de publicación: 2005

2005 Tiempo estimado de lectura: 12 horas

12 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 368 páginas

368 páginas Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Este libro profundiza en diversas técnicas de estimación, haciendo hincapié en la naturaleza colaborativa del proceso de planificación ágil.

Mike Cohn proporciona orientación práctica sobre las historias de usuario, la planificación de versiones y la adaptación a los requisitos cambiantes, abordando los desafíos que se encuentran en entornos de proyectos dinámicos.

El libro también destaca por su cobertura de temas avanzados como la velocidad, los puntos de historia y la planificación de versiones.

Cohn proporciona una comprensión matizada de metodologías de mejora de procesos y orienta a los lectores sobre cómo adaptarlas a las necesidades específicas de cada proyecto.

Los individuos deben recibir todos los incentivos posibles para trabajar en equipo. Si el rendimiento del equipo aumenta porque ayudo a otra persona, eso es lo que debo hacer. La velocidad del equipo importa; la individual, no"

Mike Cohn

Claves:

Técnicas de estimación: Proporciona técnicas prácticas de estimación y plan en proyectos ágiles

Proporciona técnicas prácticas de estimación y plan en proyectos ágiles Priorización e iteración: Discute la priorización del trabajo y la planificación de la iteración para una máxima eficiencia

Discute la priorización del trabajo y la planificación de la iteración para una máxima eficiencia Gestión de riesgos: Cubre estrategias para gestionar incertidumbres y riesgos en la planificación de proyectos

Lo que dicen los lectores:

"Los conocimientos y la experiencia de Mike Cohn brillan en cada página de este libro. Aunque algunos consideren que los puntos de historia y la velocidad ya no son una buena forma de estimar, este libro es una lectura obligada para cualquiera que quiera entender Agile. No podría recomendarlo lo suficiente"

5. Coaching Agile Teams: A Companion for Scrum Masters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition de Lyssa Adkins

Acerca del libro

Autor(es): Lyssa Adkins

Lyssa Adkins Año de publicación: 2010

2010 Tiempo estimado de lectura: 12 horas

12 horas Nivel recomendado: Principiante a avanzado

Principiante a avanzado Número de páginas: 352 páginas

352 páginas Valoraciones 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Este libro ofrece un enfoque único sobre el rol del coaching en el desarrollo ágil.

Su enfoque en la inteligencia emocional y social necesaria para un intento correcto de coaching lo distingue de los demás.

Adkins explora cómo el coaching va más allá de los procesos y las prácticas, explorando las dinámicas interpersonales que influyen en el rendimiento del equipo.

El libro proporciona a los lectores herramientas para superar los retos, facilitar la comunicación y fomentar una cultura de mejora continua.

"Practicamos el dominio de nosotros mismos en el momento para poder abrirnos mejor a ser un líder servidor y para encauzar nuestras emociones y elegir qué hacer con nuestras reacciones."

Lyssa Adkins

Puntos clave:

Habilidades de coaching: Destaca la importancia de las habilidades de coaching para guiar a los equipos a través detransformaciones ágiles *Potenciación de equipos: Se centra en capacitar a los equipos para que sean autoorganizativos y adaptables

Destaca la importancia de las habilidades de coaching para guiar a los equipos a través detransformaciones ágiles *Potenciación de equipos: Se centra en capacitar a los equipos para que sean autoorganizativos y adaptables Gestión del cambio: Ofrece información sobre la gestión del cambio y la resistencia en un entorno ágil

Lo que dicen los lectores:

"Como Scrum Master experimentado, este libro es una lectura OBLIGATORIA. Realmente encuentra una gran manera de profundizar en los problemas de un Scrum Master y pone el corazón en nuestro trabajo, más allá de la mecánica. Me encuentro a mí mismo recogiéndolo a medida que surgen problemas y volviendo a inspirarme."

6. Entrega continua: Reliable Software Releases Through Build, Test, and Deployment Automatización por Jez Humble y David Farley

Acerca del libro

Autor(es): Jez Humble & David Farley

Jez Humble & David Farley Año de publicación: 2010

2010 Tiempo estimado de lectura: 17 horas

17 horas Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Intermedio a avanzado Número de páginas: 512 páginas

512 páginas Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Este libro es un trabajo seminal en Agile y DevOps, proporcionando una exploración detallada de las tuberías de despliegue, estrategias de pruebas y gestión de la liberación.

Una clave diferenciadora es la atención que los autores prestan a los cambios culturales y organizativos necesarios para el intento correcto de entrega continua y la eficacia de la gestión de lanzamientos estrategias operativas .

El libro aborda los retos que plantea la integración de prácticas de entrega continua en diversos entornos de desarrollo, ofreciendo estrategias prácticas para fomentar la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones.

"Pedir a expertos que hagan tareas aburridas y repetitivas, pero técnicamente exigentes, es la forma más segura de garantizar el error humano que se nos ocurre, salvo la privación de sueño o la embriaguez"

David Farley

Claves:

Automatización en la entrega de software: Destaca el rol de la automatización en la creación, prueba y despliegue de software

Destaca el rol de la automatización en la creación, prueba y despliegue de software Eficiencia y fiabilidad: Discute estrategias para hacer que las entregas de software sean más eficientes y fiables

Discute estrategias para hacer que las entregas de software sean más eficientes y fiables Mejores prácticas: Proporciona buenas prácticas para implementar la entrega continua en las organizaciones

Lo que dicen los lectores:

"Este libro transformó por completo mi forma de pensar sobre el desarrollo y la entrega de software. Abarca la planificación, el desarrollo, las pruebas y la implantación. Al verlo todo junto de esta manera, parece tan obviamente el enfoque correcto en comparación con la forma en que la mayoría de nosotros lo hemos estado haciendo."

7. Gestión de proyectos al estilo ágil: Making it Work in the Enterprise por John Goodpasture

Acerca del libro

Autor(es): John C. Goodpasture

John C. Goodpasture Año de publicación: 2015

2015 Tiempo estimado de lectura: 13 horas

13 horas Nivel recomendado: Intermedio a profesional

Intermedio a profesional Número de páginas: 392 páginas

392 páginas Valoraciones 4,8/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)



Este libro se centra en la gestión ágil de proyectos y su aplicación en un ajuste de corporación.

Goodpasture aborda la importancia de mantener la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento dentro del marco ágil y cómo ayudan a adherirse a los requisitos normativos o las políticas internas.

Este enfoque de la gobernanza distingue al libro de los que se centran exclusivamente en Agile a nivel de equipo.

El libro también profundiza en la importancia del liderazgo para fomentar una cultura ágil dentro de una organización. Proporciona estrategias para que los equipos de liderazgo defiendan los valores ágiles en los equipos a escala empresarial.

"La idea de las metodologías basadas en planes es imaginar las necesidades y requisitos desde el principio, llevar a cabo un análisis suficiente -a veces denominado análisis estructurado- para eliminar todos los riesgos y dependencias, y sólo entonces comprometerse con el diseño y desarrollo del producto."

John Goodpasture

Conclusiones clave:

Agilidad en grandes empresas: Se centra en la aplicación de metodologías ágiles en entornos empresariales grandes y complejos

Se centra en la aplicación de metodologías ágiles en entornos empresariales grandes y complejos Integración de la gestión de proyectos: Analiza la integración de los métodos ágiles con las prácticas tradicionales de gestión de proyectos

Analiza la integración de los métodos ágiles con las prácticas tradicionales de gestión de proyectos Riesgo y complejidad: Aborda la gestión de riesgos y complejidades en proyectos ágiles a gran escala

Lo que dicen los lectores:

"Como ejecutivo en el campo de las TI, los métodos de John para poner en práctica los detalles son precisos y claros. El modelo híbrido se utiliza cada vez más en la industria y a nivel corporativo. Una muy buena lectura para aquellos que se inician y han estado en el campo de la gestión de proyectos para todas las industrias."

8. El Lean Startup de Eric Ries

Acerca del libro

Autor(es): Eric Ries

Eric Ries Año de publicación: 2011

2011 Tiempo estimado de lectura: 11 horas

11 horas Nivel recomendado: Principiante a avanzado

Principiante a avanzado Número de páginas: 336 páginas

336 páginas Valoraciones 4,6/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)



Este libro revoluciona el enfoque del emprendimiento de startups introduciendo la metodología Lean Startup. Se centra en priorizar la experimentación iterativa, el aprendizaje validado y un bucle de retroalimentación construir-medir-aprender.

Ries aboga por un enfoque científico de la iniciativa empresarial, animando a las nuevas empresas a tratar sus modelos de negocio como hipótesis y validarlas a través de experimentos en el mundo real.

Este método contrasta con los enfoques tradicionales que implican una planificación y un desarrollo exhaustivos antes de poner a prueba el mercado.

El libro también introduce el concepto de Producto Mínimo Viable (PMV), haciendo hincapié en la importancia de ofrecer un producto con las funciones mínimas necesarias para recabar información valiosa.

Otro aspecto crítico que explora el libro es el concepto de "contabilidad de la innovación", un enfoque cuantitativo para medir el progreso y el intento correcto de los proyectos de innovación.

"Cuando piense en crear su propio producto mínimo viable, baste con esta sencilla regla: elimine cualquier función, proceso o esfuerzo que no contribuya directamente al aprendizaje que busca"

Eric Ries

Conclusiones clave:

Metodología Lean Startup: Presenta la metodología Lean Startup, haciendo hincapié en la creación rápida de prototipos y la publicación iterativa de productos

Presenta la metodología Lean Startup, haciendo hincapié en la creación rápida de prototipos y la publicación iterativa de productos Comentarios de los clientes: Destaca la importancia de los comentarios de los clientes para dar forma a los productos desarrollo de productos *Construir-Medir-Aprender: Explora el bucle de retroalimentación Construir-Medir-Aprender para la mejora continua de productos y procesos

Lo que dicen los lectores:

"Como emprendedor e inversor ángel con varias startups a mis espaldas, creo que The Lean Startup de Eric Ries es una LECTURA IMPRESCINDIBLE para cualquiera que se dedique a las startups hoy en día. Si tuviera que recomendar un libro a los emprendedores noveles en el mercado actual, sería este libro - sin duda."

9. Arreglando tu Scrum: Practical Solutions to Common Scrum Problems por Ryan Ripley y Todd Miller

Acerca del libro

Autor(es): Ryan Ripley, Todd Miller

Ryan Ripley, Todd Miller Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 242 páginas

242 páginas Valoraciones 4,7/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)



Este libro profundiza en los matices de Scrum, reconociendo que cada equipo es único y se enfrenta a retos distintos.

El libro proporciona estrategias y técnicas para abordar problemas específicos y desbloquear optimización de procesos para diversos contextos.

Destaca por su enfoque centrado en los problemas y su orientación práctica.

Mientras que algunos libros proporcionan una visión más amplia de los principios de Scrum, el trabajo de Ripley y Miller ofrece un enfoque específico para hacer frente a desafíos específicos.

"Todos los eventos requeridos de Scrum (sprint, planificación del sprint, scrum diario, revisión del sprint y retrospectiva del sprint) tienen una duración determinada. La duración de cada evento debe adaptarse a su entorno."

Ryan Ripley

Puntos clave:

Solución de problemas: Se centra en la identificación y solución de problemas comunes que se enfrentan en las implementaciones de Scrum

Se centra en la identificación y solución de problemas comunes que se enfrentan en las implementaciones de Scrum Principios de Scrum: Refuerza los principios fundamentales de Scrum y su aplicación práctica

Refuerza los principios fundamentales de Scrum y su aplicación práctica Estudios de casos y consejos: Proporciona estudios de casos reales y consejos prácticos para mejorar las prácticas de Scrum

Lo que dicen los lectores:

"He disfrutado mucho con este libro y ahora lo estoy releyendo porque estoy seguro de que obtendré tanta información con la segunda lectura como con la primera. Este es un libro de lectura obligada para cualquier Scrum Master de nivel."

10. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time por Jeff Sutherland

Acerca del libro

Autor(es): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Año de publicación: 2014

2014 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: De principiante a avanzado

De principiante a avanzado Número de páginas: 256 páginas

256 páginas Valoraciones 4.6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Este libro ágil introduce el marco de Scrum y presenta un argumento convincente de su poder de transformación en la mejora de la productividad.

Una clave diferenciadora es el enfoque narrativo de Sutherland. En lugar de una exploración puramente teórica de Scrum, entreteje ejemplos del mundo real, a partir de sus experiencias como piloto de combate, ejecutivo de tecnología y creador del marco Scrum.

Sutherland profundiza en la neurociencia de los equipos de alto rendimiento, explicando cómo los principios de Scrum se alinean con los ritmos naturales del cerebro humano.

"Hacer que la gente priorice por valor les obliga a producir primero ese 20 por ciento. A menudo, cuando han terminado, se dan cuenta de que realmente no necesitan el otro 80 por ciento, o que lo que parecía importante al principio en realidad no lo es"

Jeff Sutherland

Conclusiones clave:

Metodología Scrum: Ofrece una visión en profundidad de la metodología Scrum de la mano de uno de sus co-creadores

Ofrece una visión en profundidad de la metodología Scrum de la mano de uno de sus co-creadores Eficiencia y productividad: Analiza cómo Scrum puede mejorar drásticamente la eficiencia y la productividad en diversos entornos

Analiza cómo Scrum puede mejorar drásticamente la eficiencia y la productividad en diversos entornos Amplia aplicación: Proporciona ideas sobre la aplicación de los principios de Scrum más allá del desarrollo de software, incluyendo la vida personal y profesional

Lo que dicen los lectores:

"Este libro ofrece tanto teoría de libro de texto como ejemplos prácticos de aplicación de Scrum. Me gustó especialmente la historia. También me ayudó a darme cuenta de que los ejecutivos necesitan estar totalmente a bordo y capacitados o no funcionará correctamente. Estoy promoviendo este libro entre todos mis conocidos para que adapten la mentalidad"

