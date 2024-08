10 mejores alternativas y competidores de Doodle para la programación profesional

No se puede negar que el móvil o lo digital aplicaciones de Calendario han hecho acto de presencia en la última década. A estudio de la plataforma de comunicación ECAL reveló que el 70% de las personas utiliza un calendario digital para gestionar su agenda diaria. Pero cuando se trata de herramientas para programar reuniones, Doodle se ha hecho un hueco

Como programador de reuniones gratuito/a, Doodle agiliza eficazmente las citas diarias y los eventos de equipo. Sus prácticos recordatorios e integraciones promueven conversaciones centradas.

Por muy bueno que sea, Doodle puede no ser la opción preferida para muchas empresas. Algunos usuarios, por ejemplo, encuentran la interfaz de la plataforma torpe y desean una solución más fácil de usar.

Para ayudarte a encontrar la herramienta de programación que mejor se adapte a tus necesidades, hemos elaborado una lista de las 10 mejores alternativas y competidores de Doodle. ¡Cubriremos todo, desde las principales funciones y limitaciones hasta los precios y valoraciones de cada plataforma! 💯

¿Qué es Doodle?

Vía: Garabato Doodle es una herramienta de programación que te ayuda a organizar reuniones individuales y reuniones de grupo. Gracias a una página de reservas, los usuarios pueden celebrar reuniones en función de su disponibilidad.

La plataforma crea automáticamente enlaces de videoconferencia para cada sesión y ayuda a programar reuniones en varias zonas horarias.

Al eliminar la necesidad de ponerse al día con los correos electrónicos para programar reuniones, Doodle ayuda a crear sondeos de eventos para invitar a la gente a votar por su tiempo disponible. Sus funciones clave te permiten configurar recordatorios o plazos automatizados para asegurarte de que todo el mundo responde. 😏

Aunque tiene un conjunto de funciones decente, lo que podría hacer mejor a Doodle es un función de programación más fluida y menos engorrosa. Además, la herramienta de programación en línea tiene un diseño general y un proceso de notificación que puede no adaptarse a todos los equipos o a todo el flujo de trabajo de las reuniones.

Qué deberías buscar en las alternativas a Doodle?

Estas son algunas de las funciones que debes tener en cuenta a la hora de buscar alternativas a Doodle:

Funciones de programación versátiles: El software debe ayudarle a programar reuniones para cualquier propósito y ser rico en funciones como recordatorios, invitaciones automatizadas, encuestas y más Integración: Es mejor si eliges una herramienta que pueda integrarse con herramientas de videoconferencia o audioconferencia, así como con otras herramientas de trabajo que utilices Facilidad de uso: No tiene sentido usarconseguir una app de programación de citas si usarla lleva mucho tiempo Disponibilidad móvil: No es un factor decisivo, pero disponer de una aplicación móvil compatible le ayudará a programar reuniones en cualquier momento y lugar, lo que aumentará su eficacia Asequible: ¡Una app para programar reuniones no debería hacerte un agujero en el bolsillo! Encuentra una alternativa que ofrezca las funciones que deseas a un precio razonable Plantillas: Es una ventaja añadida si la herramienta proporciona plantillas para diferentes tipos de reuniones internas y externas comoplan de sprint oinicio del proyecto7. Soporte de IA: ¿Qué hay mejor que obtener un poco de ayuda extra para transcribir reuniones o resumir notas? Intente buscar una plataforma que ofrezcaFunciones de IA para reuniones ## Programa reuniones como un profesional con estas 10 alternativas a Doodle

Utiliza las mejores funciones comentadas anteriormente como ancla mientras navegas por nuestra lista de las 10 alternativas a Doodle más apreciadas, que abarcan tanto programadores como herramientas de encuestas. Lee nuestras reseñas y elige la que más te guste ❣️

Establezca tareas periódicas para agilizar su trabajo eligiendo el horario de sus reuniones y previsualizándolo en su calendario en ClickUp

ClickUp es conocido como una solución de gestión de proyectos que ayuda tanto a individuos como a equipos a gestionar tareas, proyectos y procesos. Cuando se trata de programar y gestionar reuniones, ¡prepárese para un viaje tranquilo! 🚗

Con la Reuniones ClickUp con ClickUp Meetings, puedes configurar reuniones puntuales o periódicas en un abrir y cerrar de ojos. La plataforma viene con un sistema incorporado de Vista del Calendario para ayudarte a planificar reuniones y eventos internos y externos de forma exhaustiva. Arrastre y suelte cualquier elemento en el Calendario y ¡listo!

Olvídese de la molestia de enviar repetidos correos electrónicos para recordar a los participantes las próximas reuniones. Recordatorios ClickUp son fáciles de configurar y ayudan a los equipos a mantener el control de sus horarios en todos los dispositivos: navegadores, ordenadores de sobremesa y teléfonos inteligentes.

Además de programar reuniones, ClickUp puede ayudarle a capturar comentarios y respuestas fácilmente mediante la función Vista de formularios . Cree encuestas o preguntas con campos personalizables y compruebe si necesita respuestas descriptivas u objetivas de empleados, clientes u otros colaboradores.

ClickUp ofrece una gran cantidad de plantillas de reuniones para adaptarse a diferentes escenarios. Aquí tiene algunas opiniones que le encantarán:

Resuma las notas de una reunión en segundos con ClickUp AI

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Las funciones de IA no están disponibles en el plan Free

Larga curva de aprendizaje para la mayoría de los usuarios, ya que lleva tiempo explorar todas sus funciones

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : $7/mes por usuario

: $7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.100 opiniones)

4,7/5 (más de 9.100 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

2. Entorno de trabajo de Google

Vía: Entorno de trabajo de Google Google Workspace es una solución de software innovadora que no necesita presentación Además de ofrecer un correo electrónico personalizado para su empresa, le ayuda a aumentar la productividad mediante reuniones bien coordinadas.

Puedes ajustar sesiones virtuales utilizando la opción Meet de la plataforma. Añade personas a tus convocatorias compartiendo un código o un enlace. Si transmites en directo, puedes añadir hasta 100.000 espectadores a tu dominio.

Los administradores pueden configurar los ajustes del entorno de trabajo para que Google Meet sea la solución de videoconferencia predeterminada en Google Calendar. Los equipos pueden añadir su programación diaria, compartirla con los demás y recibir recordatorios de reuniones/eventos en sus respectivas cuentas de Gmail.

Google Workspace también proporciona herramientas como Hojas de cálculo de Google, Documentos de Google y Chat, que facilitan la colaboración y el trabajo en equipo gestión de la carga de trabajo más eficiente.

Las mejores funciones del entorno de trabajo de Google

Google Meet para reunionesreuniones en línea* Amplia lista de herramientas de colaboración

Calendario digital fácil de usar

Soporta transmisiones en directo

Posibilidad de compartir los horarios del Calendario

Limitaciones del entorno de trabajo de Google

Los nuevos usuarios pueden encontrar esta alternativa a Doodle difícil de navegar

Las funciones tienden a eliminarse sin previo aviso

Precios de Google Workspace

Business Starter: $6/mes por usuario

$6/mes por usuario Business Standard: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Business Plus: 18 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas sobre Google Workspace

G2: 4,5/ 5 (más de 40.600 opiniones)

4,5/ 5 (más de 40.600 opiniones) Capterra: 4.7/5 (1.500+ opiniones)

3. Calendly

Vía: Calendly Calendly es un software de programación en línea que ayuda a las personas a ajustar reuniones virtuales en minutos. Los usuarios pueden compartir sus calendarios y pedir a los invitados que elijan cualquier fecha y hora en función de su disponibilidad.

Una vez seleccionada, se puede automatizar un correo electrónico a los invitados con más detalles sobre la reunión, como enlaces de invitación para Google Meet. Te recomendamos que añadas títulos relevantes a tus convocatorias y ajustes alertas para estar preparado antes de una reunión.

Calendly ofrece soluciones de programación personalizadas para cuatro dominios:

Tecnología Educación Servicios financieros Servicios profesionales

La excelente gestión de administrador del software le ayuda a escalar a medida que crece su organización, gracias a un panel conciso para delegar tareas, gestionar grupos de usuarios y aplicar cambios en las reuniones de forma masiva.

Las mejores funciones de Calendly

Funciones de programación básicas y prácticas

Envía correos electrónicos automatizados a los destinatarios

Permite el uso compartido del Calendario

Notificaciones/alertas de reuniones

Completa gestión de administrador

Calendly integra con múltiples plataformas, como Salesforce y Zoom

Limitaciones de Calendly

Las funciones clave no ofrecen el nivel de flexibilidad que requieren algunas empresas

Dificultad para crear flujos de trabajo complejos que impliquen la reserva de varias citas a la vez

Precios de Calendly

Gratuito

**Estándar 10 $/mes por usuario

Teams: 16 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2: 4.7/5 (1,900+ opiniones)

4.7/5 (1,900+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opiniones)

4. SurveyMonkey

Vía: SurveyMonkey Si utiliza Doodle para realizar encuestas, SurveyMonkey es una alternativa que merece la pena. Como herramienta de software como servicio (SaaS), ofrece opciones para colaborar y crear encuestas para alinear horarios, eventos y rotaciones de trabajo.

Configure encuestas para ver cuántos participantes potenciales están disponibles y elija una hora en la que todos puedan participar. SurveyMonkey le permite enviar recordatorios automatizados a los participantes previstos, indicándoles que respondan a la invitación. Si cree que las notificaciones por correo electrónico suelen ignorarse, también puede enviar invitaciones para encuestas a través de enlaces o publicaciones en redes sociales.

Además, la plataforma proporciona plantillas que ahorran tiempo y que puedes utilizar para crear formularios con preguntas ya escritas; siempre puedes personalizarlas según tu situación.

Las mejores funciones de SurveyMonkey

Cree formularios con preguntas personalizables

Programación rápida con encuestas

Posibilidad de enviar invitaciones a través de enlaces y redes sociales

Prácticas plantillas de formularios

Limitaciones de SurveyMonkey

Posibles problemas de privacidad de datos señalados por algunos usuarios

Algunos usuarios desearían que la plataforma ofreciera sincronización en tiempo real con otras herramientas

Precios de SurveyMonkey

Ventaja para equipos: $25/mes por usuario

$25/mes por usuario Ventaja individual: $39/mes

$39/mes Equipo Premier: $75/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (más de 18.000 opiniones)

4,4/5 (más de 18.000 opiniones) Capterra: 4,6/5 (más de 9.800 opiniones)

5. Acuity Scheduling

Vía: Programación de agudeza Acuity Scheduling es un sistema de programación y herramienta de gestión de tareas que le ayuda a automatizar sus flujos de trabajo y a establecer citas rápidas. Sólo tienes que proporcionar a tus invitados franjas horarias en días concretos, y ellos podrán elegir la hora que más les convenga. Configure mensajes recordatorios automatizados que sirvan como notificaciones de reuniones.

También puede mostrar su disponibilidad a sus clientes en tiempo real. Esto permite la reserva automatizada de citas, ya que pueden cancelarlas o reprogramarlas fácilmente.

Acuity Scheduling ayuda a los profesionales a crear formularios con preguntas personalizadas para capturar comentarios o impulsar el compromiso de los usuarios. Puede aceptar fácilmente pagos nacionales o internacionales en línea utilizando procesadores de pago de confianza.

Acuity Scheduling mejores funciones

Completa reserva de reuniones y citas

Sincroniza múltiples calendarios

Recordatorios automatizados

Formularios con preguntas personalizadas

Soporta pagos internacionales

Limitaciones de Acuity Scheduling

Los tutoriales en vídeo podrían ser útiles para los usuarios noveles

Personalizaciones limitadas para la página de destino en comparación con otras alternativas de Doodle

Precios de Acuity Scheduling

Emergente: $16/mes

$16/mes Creciendo: $27/mes

$27/mes Potente: 49 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (390+ opiniones)

4.7/5 (390+ opiniones) Capterra: 4.8/5 ( 5,000+ opiniones)

6. YouCanBookMe

Vía: YouCanBookMe YouCanBookMe es una alternativa sencilla a Doodle que le ayuda a crear páginas de citas personalizadas para una programación sin fricciones en todas las zonas horarias. Aprovecha los colores, plazos, textos y logotipos personalizados para que tu página de reservas represente a tu marca y proporcione una experiencia fluida a clientes y miembros del equipo.

Además de permitir reuniones individuales y de grupo, la plataforma también automatiza los procesos de seguimiento. Por ejemplo, si alguien no se presenta, no tendrá que enviarle un correo electrónico preguntándole por qué no ha podido venir: la herramienta de planificación lo hará automáticamente por usted.

Nos encantaron las funciones de seguridad de YouCanBookMe, como la protección por contraseña de las páginas de reserva y las reservas sólo por solicitud.

YouCanBookMe mejores funciones

Páginas de citas personalizables

Soporta la programación de grupos

Automatiza seguimientos y recordatorios

Páginas de reservas protegidas por contraseña

Detecta zonas horarias

Limitaciones de YouCanBookMe

Su Calendario actualizado puede experimentar problemas de integración

Puede ser difícil de ajustar inicialmente en comparación con otras alternativas de Doodle

Precios de YouCanBookMe

Gratuito

Plan de pago: 10,80 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de YouCanBookMe

G2: 4.7/5 (1,900+ opiniones)

4.7/5 (1,900+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (320+ opiniones)

7. HubSpot

Vía: HubSpot Más conocido por sus capacidades de CRM, HubSpot viene con un programador de reuniones integrado para ayudar a los prospectos a reservar espacios para reuniones. Las reservas se añaden automáticamente a tu agenda, todo sincronizado a la perfección con Office 365 y Calendario de Google .

Si ya eres usuario de HubSpot, cada nuevo cliente potencial que reserva una reunión se añade sin problemas a tu base de datos. Esta plataforma supera a Doodle por su compatibilidad con programación round-robin que permite a los clientes potenciales reunirse con cualquier representante disponible. 👥

HubSpot permite incrustar tu calendario en tu sitio web principal para mostrar las fechas disponibles a los prospectos. También puedes compartir directamente el enlace a tu calendario.

Las mejores funciones de HubSpot

Integra y sincroniza con Office 365 y Google Calendar

Los clientes potenciales se añaden a CRM cuando reservan una reunión

Calendario integrable

Programación por turnos

Límites de HubSpot

Requiere contratos anuales, lo que impide a las empresas cancelar a mitad de camino

Puede ser demasiado caro y complicado de usar para las startups en contraste con otras alternativas de Doodle

Precios de HubSpot

La plataforma tiene varios niveles de precios para diferentes suites - explora el sitio web para más detalles

Valoraciones y reseñas de HubSpot

G2: 4.5/5 (1,500+ opiniones)

4.5/5 (1,500+ opiniones) Captura: 4,5/5 (más de 3.900 opiniones)

8. Rallly

Vía: Rallly Rally es otra herramienta de programación y colaboración que facilita la organización de eventos y reuniones. Te ayuda a crear citas con fechas personalizadas, mientras que el panel de citas principal te permite ver la disponibilidad de todos los participantes.

Los usuarios también pueden añadir comentarios con notas importantes antes de la reunión. Puedes enviar todas tus invitaciones de Rallly a través de un único enlace.

Una vez que todos los participantes hayan votado la encuesta creada, podrá fijar rápidamente la fecha y la hora de la reunión con unos pocos clics dar prioridad a las reuniones deben celebrarse en primer lugar.

Las mejores funciones de Rallly

Herramientas de creación y programación de eventos fáciles de usar

Sencilla función de votación para grupos grandes

Integración Zapier para conectar Rallly con herramientas de calendario populares

Páginas de eventos compartidas

Limitaciones de Rallly

Soporte limitado para flujos de trabajo de reuniones complejas

No tiene funciones de CRM, aunque muchas de las alternativas a Doodle de esta lista tampoco las incluyen

Precios de Rallly

Gratuito

Pro: $3.5/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Rallly

TrustPilot: 4.3/5 (Menos de 10 opiniones)

9. Jotform

Vía: Jotform Jotform es otra gran alternativa a Doodle que te permite crear formularios personalizados para múltiples casos de uso, incluyendo encuestas para reuniones. Puedes acceder a un creador de encuestas personalizado y personalizar aspectos como ubicaciones, horarios, actividades y menús de eventos. Revise todos los datos enviados en Tablas de Jotform.

Puede crear formularios de reunión utilizando su dispositivo móvil o su escritorio. La herramienta de programación en línea es compatible con la creación de formularios sin conexión, sincronizando automáticamente su progreso cuando vuelva a conectarse. Co-diseñe formularios con otros miembros del equipo y personalice las páginas de agradecimiento a su gusto.

Jotform cuenta con un interesante intervalo de plantillas de formularios de reuniones, incluidas opciones para reuniones informativas y hojas de asistencia.

Las mejores funciones de Jotform

Formularios sin código

Se integra con más de 100 aplicaciones

Soporta el cobro de pagos online en formularios

Amplio intervalo de personalizaciones

Creación de formularios sin conexión

Limitaciones de Jotform

Las integraciones pueden presentar errores en ocasiones

Flexibilidad de diseño limitada para programar reuniones

Precios de Jotform

Inicio: Gratuito/a

Gratuito/a **Bronce:34 $/mes

**Plata:39 $/mes

Oro: 99 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,6/5 (más de 4.700 opiniones)

4,6/5 (más de 4.700 opiniones) Capterra: 4.7/5 (1,600+ opiniones)

10. SurveySparrow

Vía: SurveySparrow SurveySparrow te ayuda a crear encuestas personalizables para todas las necesidades de tu empresa. Tanto si se trata de recoger las opiniones de los clientes como de tener reuniones terminadas, SurveySparrow le cubre las espaldas.

Con la función Encuestas recurrentes de la herramienta, puede ajustar fácilmente formularios para reuniones recurrentes. También puede personalizar cuándo deben enviarse recordatorios a los usuarios.

Los formularios son altamente personalizables y, si es necesario, puedes ajustarlos para que sean multilingües y se adapten a audiencias globales. Puede empezar desde cero o elegir de la lista de más de 500 plantillas de SurveySparrow.

Survey Sparrow permite el ajuste de varias subcuentas para los clientes de la agencia, lo que permite la facturación centralizada y la administración de las cuentas flujos de comunicación más fluidos .

Las mejores funciones de SurveySparrow

Encuestas recurrentes

Subcuentas para clientes

Soporta formularios multilingües

Envío de recordatorios

Limitaciones de SurveySparrow

A veces puede ser lenta en comparación con otras opciones de herramientas de programación en línea

Puede ser necesaria una guía técnica para dar compatibilidad a los nuevos usuarios

Precios de SurveySparrow

Contacto para precios

Valoración de SurveySparrow

G2: 4,4/5 (más de 1.800 opiniones)

4,4/5 (más de 1.800 opiniones) Capterra: 4.8/ 5 (80+ opiniones)

Explore ClickUp como su alternativa perfecta a Doodle

Todas las alternativas a Doodle que hemos analizado han sido cuidadosamente creadas para reducir el parloteo de recordatorios por correo electrónico y los conflictos de reuniones de Google Calendar.

Si buscas una herramienta de programación todo en uno con funciones clave para la programación de reuniones, la creación de formularios y CRM, considere ClickUp ¡! Con sus amplias funciones, puede obtener impresionantes capacidades de programación y gestión de proyectos en una sola plataforma. 🥳