5 Qualitäten produktiver Menschen

Mit einer produktives Team ist wichtig. Mitarbeiter, die ihren Workflow beherrschen, tragen zu einer Steigerung der Rentabilität, des Outputs und des allgemeinen Vertrauens in das Unternehmen bei.

Während die meisten Fähigkeiten erlernt werden können, um produktivität zu verbessern es gibt Mitarbeiter, die bereits über die erforderlichen Eigenschaften verfügen und ihre Aufgaben beherrschen. Wir zeigen einige Elemente auf, die die produktivsten Mitarbeiter haben und woran man erkennen kann, dass ein Mitarbeiter bereit sein könnte, aufzusteigen.

Organisation + Struktur

Die meisten produktiven Menschen haben irgendein Formular, das ihnen hilft, den ganzen Tag über ihr Einzelziel zu verfolgen. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass eine Art von desktop-Speicher wird genutzt, denn ein aufgeräumter Workspace reduziert arbeitsbedingten Stress und hilft, Zeit zu sparen, die für die Suche nach einem Element aufgewendet werden müsste. Ob physisch oder digital, ein Übermaß an Unordnung lenkt das Gehirn ab und behindert die Arbeitsleistung, da es versucht, die Aufgabe zu bewältigen und gleichzeitig die Unordnung zu bewerten. Ein aufgeräumter Workspace steigert die Effizienz und schafft Struktur, was sich positiv auf die Qualität der Arbeit auswirkt.

Die Einführung einer Routine ist ein weiteres Element, das mit der Organisation zusammenhängt. Eine Routine ist wichtig, um Zeit und abzuschließende Aufgaben zu delegieren und sich selbst dafür verantwortlich zu machen, dass man den Anforderungen gerecht wird. Ein produktiver Mitarbeiter kann dies auf irgendeine Art und Weise vorleben, sei es durch ein physisches Notizbuch, das er mit sich herumträgt, oder durch ein online-Plattform, die beim Planen und Integrieren hilft job-Ressourcen an einem Ort. Während manche eine Routine als eingeschränkt oder starr empfinden, bieten Routinen tatsächlich die Flexibilität, herauszufinden, was für Sie funktioniert, anstatt Ihren Tag einfach zu "beflügeln".

Emotionale Intelligenz Emotionale Intelligenz (oder EI) ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu erkennen und zu steuern sowie die Emotionen anderer zu verstehen und zu beeinflussen. Am Arbeitsplatz ist diese Fähigkeit von großer Bedeutung, da sie die Fähigkeit widerspiegelt, allein oder in einer Gruppe gut zu arbeiten. Ein Mitarbeiter, der in der Lage ist, sowohl seine eigenen Gefühle als auch die seiner Kollegen selbstbewusst und aufmerksam zu interpretieren, ist wichtig für die Schaffung von Harmonie in einem Team. Jemand mit hoher emotionaler Intelligenz verfügt über gute soziale Fähigkeiten, da er sich an den Tonfall jeder Situation anpassen kann.

Eine Studie der Brandman University aus dem Jahr 2016 ergab, dass Personen, die emotional intelligente Verhaltensweisen wie Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement, soziales Bewusstsein und Beziehungsmanagement an den Tag legen, einen positiven Einfluss auf die tägliche Leistung der Mitarbeiter haben. Eine andere Studie von FuturePeople Report kam zu dem Schluss, dass Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz am Arbeitsplatz motivierter, engagierter und produktiver sind. Mitarbeiter mit einer höheren emotionalen Intelligenz waren in der Lage, ihre individuelle Arbeitsleistung und Kapazität zu übertreffen. EI kann nicht nur bei internen Teams helfen, sondern auch das Kundenerlebnis und das Engagement im gesamten Unternehmen fördern. Diejenigen, die diese Eigenschaft aufweisen, haben einen produktiveren Workflow als diejenigen, die dies nicht tun.

Initiative ergreifen

Ein Kernelement der Produktivität ist der Gedanke, etwas in einer angemessenen Zeit zu erledigen. Initiative ist eine Eigenschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass man von sich aus loslegt, proaktiv vorgeht und bei Herausforderungen beharrlich ist, um ein Ziel zu erreichen. Ein Mitarbeiter, der in der Lage ist, diese Fähigkeit zu nutzen und sich ohne zu zögern auf eine Aufgabe zu stürzen, ist in der Regel effizienter, was den Zeitrahmen angeht. Sie müssen sich nicht ständig bei einem Vorgesetzten erkundigen, ob sie etwas vorantreiben sollen oder nicht.

Eigeninitiative am Arbeitsplatz ist auf vielen verschiedenen Ebenen wichtig. Sie kann zu Verbesserungen innerhalb eines Unternehmens oder zwischen Mitarbeitern führen und bei der Lösung von Problemen helfen. Ein Team, das sich durch Eigeninitiative weiterentwickeln will, kann ein Unternehmen zum Erfolg führen. Eine Berichterstellung von DOMO ergab, dass 25 % der Mitarbeiter bei der Arbeit zufriedener wären wenn man ihnen die Möglichkeit gäbe, das zu erledigen, was sie am besten können. Wenn Sie also einen Mitarbeiter sehen, der sich mit Enthusiasmus in Projekte stürzt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er zu den Leistungsträgern gehört.

Positive Denkweise

Eine Studie des British Journal of Health Psychology zum Thema Achtsamkeit zeigte, dass diejenigen, die positive Gedanken schrieben signifikant mehr Angst und Stress abbauen konnten mehr als vier Wochen nach der Durchführung der Studie. Menschen, die dies am Arbeitsplatz umsetzen, werden eine glücklichere Atmosphäre projizieren und das Engagement und die Teamarbeit steigern als diejenigen, die sich von Herausforderungen überwältigen lassen.

Zu erledigen ist das, was die Effizienz am Arbeitsplatz vorantreibt. Ein Mitarbeiter, der negative Stimmung in einen Space bringt, sorgt nicht nur für schlechte Laune bei den anderen, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf das Projekt, an dem gerade gearbeitet wird. Mitarbeiter, die in der Lage sind, eine positive Einstellung zu haben, sind diejenigen, die in der Lage sind, sich selbst und den Menschen um sie herum Vertrauen einzuflößen. Eine positive Einstellung führt zu einer besseren Arbeitsmoral, der Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum Ausprobieren neuer Dinge sowie zu einer höheren Produktivität.

Selbstmotiviert

Eigenmotivation ist für die Produktivität von entscheidender Bedeutung. Den inneren Antrieb, Erfolg für Ihr Unternehmen zu erzielen und qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, kann man nicht erlernen, denn niemand kann Sie dazu zwingen, hart zu arbeiten. Menschen mit Eigenmotivation brauchen nicht so viel Management, da sie in der Lage sind, ihre Aufgaben geschickt zu delegieren, ohne ständig kontrolliert zu werden. Wer sich aktiv um neue Lernerfahrungen im Job bemüht, ist selbst motiviert, verschiedene Facetten eines Unternehmens kennen zu lernen, und ist offen dafür, sich so viel Wissen wie möglich anzueignen, um bessere Leistungen erbringen zu können.

Motivierte Menschen sind produktiv, weil sie ihre Arbeit gut erledigen wollen, und sie sind in der Lage, die erworbenen Fähigkeiten zu kultivieren, um ihre Karriere voranzubringen. Sie werden härter arbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen, und flexibel sein, wenn Herausforderungen auftreten, um einen Weg zu finden, diese zu mildern. Diese Mitarbeiter sind sehr wertvoll, da sie über Führungsqualitäten verfügen, um in einem Unternehmen voranzukommen.

Produktivität ist etwas, das man lernen kann, aber nur, wenn ein Mitarbeiter es will. Wenn Sie die Eigenschaften produktiver Mitarbeiter kennen, können Sie Ihren Mitarbeitern oder neuen Mitarbeitern Fähigkeiten vermitteln, die ihnen und dem Unternehmen helfen. Mit den richtigen tools die den Workflow unterstützen, können das Leben sehr viel einfacher machen.