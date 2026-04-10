Zu erledigen: Die Erfolgskontrolle bei Studierenden mithilfe von KI durchführen

Die landesweite Verbleibquote im zweiten Semester liegt bei 69,5 %, was bedeutet, dass etwa 3 von 10 Studierenden nicht an ihre ursprüngliche Bildungseinrichtung zurückkehren. An Community Colleges schafft es fast die Hälfte der Teilzeitstudierenden nicht, ihr Studium bis ins zweite Jahr fortzusetzen. Frühwarnsysteme gibt es zwar, doch die meisten Einrichtungen verlassen sich nach wie vor auf manuelle Weiterleitungen und isolierte Daten.

Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Risikoerkennung, die Zuweisung von Interventionen, die Analyse der Studienfortführung sowie die Workflows für das Erfolgscoaching automatisieren.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige KI-Agent-Anweisung, die Sie in ClickUp einfügen können, um innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Arbeitsbereich zur Überwachung des Studienerfolgs einzurichten. Bevor Sie diese jedoch verwenden, ist es hilfreich, sich die operativen Probleme anzusehen, die ein solches System beheben soll. Für die meisten Teams, die sich mit dem Studienerfolg befassen, besteht das Problem nicht darin, dass keine Risikosignale vorliegen. Vielmehr ist es so, dass diese Signale selten zu schnellen, koordinierten Maßnahmen seitens der Personen führen, die dafür verantwortlich sind, den Studierenden dabei zu helfen, auf Kurs zu bleiben.

Für wen ist dieses Setup zur Überwachung des Studienerfolgs geeignet? Dieses Setup richtet sich an Teams für den Studienerfolg, Abteilungen für Studienfortschrittsbetreuung, Beratungsleiter, Erfolgscoaches, Nachhilfekoordinatoren und Verwaltungsmitarbeiter im Bereich der Studienbetreuung, die für die Erkennung von Risiken, die Zuweisung von Maßnahmen und die Nachverfolgung der Umsetzung über mehrere Betreuungseinheiten hinweg zuständig sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits eine Warnplattform oder ein Analysetool nutzen, sich aber weiterhin auf manuelle Koordination verlassen, um Studierende vom Status „markiert“ in den Status „unterstützt“ zu überführen.

Das Problem: Sie versuchen, 5.000 gefährdete Schüler mit einer Tabellenkalkulation und viel Glück zu erfassen

Wenn Sie im Bereich Studienerfolg tätig sind, wissen Sie, worum es geht. Jeder Studienabbrecher bedeutet ein menschliches und ein finanzielles Versagen. Die Hochschule verliert Studiengebühren, der Studierende verliert Zeit und Geld, und die von Akkreditierungsstellen genau unter die Lupe genommenen Metriken erleiden einen weiteren Rückschlag. Die Frage war nie, ob frühzeitige Intervention funktioniert. Die Frage ist, ob Ihr Team genügend Studierende schnell genug identifizieren und erreichen kann.

Die Daten sprechen für sich: 39 % der Erststudierenden, die ein Vollzeit-Bachelorstudium anstreben, schließen ihr Studium nicht innerhalb von acht Jahren ab. Die Unterschiede in der Studienfortsetzungsquote nach ethnischer Zugehörigkeit sind nach wie vor groß: Bei hispanischen, schwarzen und indianischen Studierenden liegt die Quote bei 63,6 %, 56,6 % bzw. 52,8 %, verglichen mit dem nationalen Durchschnitt von 68,2 %. Das sind nicht nur Zahlen. Sie stehen für Tausende von Studierenden, die Hilfe benötigten, die Ihre Einrichtung jedoch entweder nicht erkennen oder nicht rechtzeitig erreichen konnte.

Die meisten Frühwarnsysteme generieren Warnmeldungen. Nur wenige kümmern sich tatsächlich darum, was danach geschieht. Ein Dozent gibt eine Warnmeldung ein, aber wer weist die Intervention zu? Wer sorgt innerhalb von 48 Stunden für eine Nachverfolgung? Wer eskaliert den Fall, wenn der Studierende nicht reagiert? In der Lücke zwischen „gemeldet“ und „unterstützt“ fallen Studierende durch das Raster.

So hat die Miami University das Problem gelöst: Das Center for Career Exploration and Success der Miami University nutzte ClickUp für die Nachverfolgung und Betreuung von 19.107 Studierenden mit einer Erfolgsquote von 98 %. Dabei wurden fragmentierte Tools durch ein zentralisiertes System zur Überwachung der Interaktionen und Ergebnisse der Studierenden ersetzt. Michael Turner, stellvertretender Direktor Dank ClickUp konnte ich trotz einer globalen Pandemie den Überblick behalten und einige unglaublich erfolgreiche Jahre erleben. Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, Ihre Warntools zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene für die Arbeit zu schaffen, die nach der Kennzeichnung eines Studierenden erfolgt. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup zur Überwachung des Studienerfolgs einzurichten. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Bereich zur Förderung des Studienerfolgs testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Risikopopulationen, Ihr Personalmodell und Ihre Workflows an.

So hat die Miami University das Problem gelöst: Das Center for Career Exploration and Success der Miami University nutzte ClickUp für die Nachverfolgung und Betreuung von 19.107 Studierenden mit einer Erfolgsquote von 98 %. Dabei wurden fragmentierte Tools durch ein zentralisiertes System zur Überwachung der Interaktionen und Ergebnisse der Studierenden ersetzt. Michael Turner, stellvertretender Direktor Dank ClickUp konnte ich trotz einer globalen Pandemie den Überblick behalten und einige unglaublich erfolgreiche Jahre erleben. Dank ClickUp konnte ich trotz einer globalen Pandemie den Überblick behalten und einige unglaublich erfolgreiche Jahre erleben.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, Ihre Warntools zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene für die Arbeit zu schaffen, die nach der Kennzeichnung eines Studierenden erfolgt. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Setup zur Überwachung des Studienerfolgs einzurichten. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Bereich zur Förderung des Studienerfolgs testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Risikopopulationen, Ihr Personalmodell und Ihre Workflows an.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, Ihre Warntools zu ersetzen, sondern eine übersichtliche operative Ebene für die Arbeit zu schaffen, die nach der Kennzeichnung eines Studierenden erfolgt. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Plattform für Projektmanagement ein funktionierendes Setup zur Überwachung des Studienerfolgs einzurichten.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Bereich zur Förderung des Studienerfolgs testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Risikopopulationen, Ihr Personalmodell und Ihre Workflows an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrem eigenen Bereich zur Förderung des Studienerfolgs testen? Beginnen Sie mit der unten stehenden Vorlage und passen Sie diese an Ihre Risikopopulationen, Ihr Personalmodell und Ihre Workflows an.

Die Aufgabe: Erstellen Sie Ihren Workspace zur Überwachung des Studienerfolgs mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein, und Sie erhalten einen kompletten Workspace für den Studienerfolg mit Frühwarnungen, Nachverfolgung von Interventionsmaßnahmen, Analysen zur Studienabbruchquote und Workflows für Erfolgscoaching.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Weiterleitungsregeln, Zeitleisten für Folgemaßnahmen, Sichtbarkeit der Risiken und Workflows für die Fallbearbeitung. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihre Studierendenpopulation, Ihr Interventionsmodell und Ihre Prioritäten bei der Studienabbruchprävention anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Weiterleitungsregeln, Zeitleisten für Folgemaßnahmen, Sichtbarkeit der Risiken und Workflows für die Fallbearbeitung. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an Ihre Studierendenpopulation, Ihr Interventionsmodell und Ihre Prioritäten bei der Studienabbruchprävention anpassen.

Super-Agent für die Überwachung des Erfolgs am Studienort

Aufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie den obigen Befehl ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

Sobald Ihr Agent-Blueprint erstellt ist, besteht der nächste Schritt darin, ihn in einen praktischen Workspace umzuwandeln, den Ihr Team für den Erfolg beim Studium täglich nutzen kann.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sammeln Sie die Informationen, die Ihr Team bereits nutzt, um gefährdete Studierende zu identifizieren und zu unterstützen. Dazu gehören in der Regel Warnkategorien, Interventionsarten, aktuelle Eskalationsregeln, Risikoindikatoren, Fallbelastungsstrukturen und Anforderungen an die Kohortenberichterstellung. Wenn Sie mit sauberen Eingaben beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und InterventionsWorkflows wesentlich nützlicher.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen eigenen Space namens „Student Success“ ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus des Studienerfolgs zu organisieren: „Frühwarnungen & Fälle“ für eingehende Warnmeldungen, aktive Fälle, gelöste Fälle und Krisenüberweisungen, „Interventionen & Unterstützung“ für die Koordination von Nachhilfe, Zusatzunterricht, Erfolgscoaching und Peer-Mentoring, „Verbleibanalyse“ für die Nachverfolgung der Kohorten, die Überwachung von Chancengleichheitslücken, die Analyse prädiktiver Indikatoren und Semestervergleiche sowie „Studienfortschritt“ für die Überwachung von Studienaufschüben, die Nachverfolgung von Studiengangprüfungen, Check-ins zur Semestermitte und die Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Abschluss. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Aufgabe im Zusammenhang mit dem Studienerfolg Fügen Sie Ihren Vorlagen für Aufgaben zum Studienerfolg benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Fall die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um Risiken zu erkennen, Unterstützung zuzuweisen und die Nachverfolgung zu überwachen. Fügen Sie Felder für Risikobewertung, Risikostufe, Warnquelle, zugewiesenen Coach, Interventionsart, Tage seit dem letzten Kontakt, Status als Student der ersten Generation und Berechtigung für Pell-Stipendien hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und das Fallmanagement wesentlich zuverlässiger. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die oben angegebene Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Studierendenzahl, die Verbleibquote, die Abschlussquote, die derzeit verwendeten Tools, die Mitarbeiterzahl und die Risikogruppen. Verwenden Sie die generierten Ergebnisse, um einen ersten Entwurf Ihrer Regeln für die Weiterleitung von Warnmeldungen, Ihrer InterventionsWorkflows, Ihrer Dashboards zur Verbleibquote und der Struktur Ihrer Coaching-Fallzahlen zu erstellen, und passen Sie diesen anschließend an Ihr Modell für den Studienerfolg an. Richten Sie Automatisierungen für das laufende Management ein Erstellen Sie Automatisierungen, um die Arbeit zur Förderung des Studienerfolgs ohne ständige manuelle Nachverfolgung am Laufen zu halten. Nutzen Sie Regeln, um Warnmeldungen nach Typ weiterzuleiten, Risiken zu eskalieren, wenn sich mehrere Indikatoren häufen, Fristen für Nachverfolgungsmaßnahmen durchzusetzen, Interventions-Check-ins als Auslöser zu nutzen und sich vergrößernde Chancenungleichheiten zu kennzeichnen, bevor sie zu Überraschungen am Jahresende werden.

Richten Sie einen eigenen Space namens „Student Success“ ein. Fügen Sie vier Ordner hinzu, um die Arbeit über den gesamten Lebenszyklus des Studienerfolgs hinweg zu organisieren: „Frühwarnungen & Fälle“ für eingehende Warnmeldungen, aktive Fälle, gelöste Fälle und Krisenüberweisungen, „Interventionen & Support“ für die Koordination von Nachhilfe, Zusatzunterricht, Erfolgscoaching und Peer-Mentoring, „Verbleibanalyse“ für die Nachverfolgung der Kohorten, die Überwachung von Chancengleichheitslücken, die Analyse prädiktiver Indikatoren und Semestervergleiche sowie „Studienfortschritt“ für die Überwachung von Studienaufschüben, die Nachverfolgung von Studiengangprüfungen, Zwischenkontrollen zur Semestermitte und die Unterstützung bei der Vorbereitung auf den Abschluss.

Fügen Sie Ihren Vorlagen für den Studienerfolg benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Fall die wichtigsten Daten enthält, die Ihr Team benötigt, um Risiken zu erkennen, Unterstützung zuzuweisen und die Nachverfolgung zu überwachen. Fügen Sie Felder für Risikobewertung, Risikostufe, Warnquelle, zugewiesenen Coach, Interventionsart, Tage seit dem letzten Kontakt, Status als Student der ersten Generation und Berechtigung für Pell-Stipendien hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und das Fallmanagement wesentlich zuverlässiger.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter den Namen der Einrichtung, die Studierendenzahl, die Verbleibquote, die Abschlussquote, die derzeit verwendeten Tools, die Anzahl der Mitarbeiter und die Risikopopulationen. Verwenden Sie die generierten Ergebnisse, um einen ersten Entwurf Ihrer Regeln für die Weiterleitung von Warnmeldungen, Ihrer Workflows für Interventionsmaßnahmen, Ihrer Dashboards zur Verbleibquote und der Struktur der Coaching-Fallzahlen zu erstellen, und passen Sie diesen anschließend an Ihr Modell für den Studienerfolg an.

Erstellen Sie Automatisierungen, um die Arbeit zur Förderung des Lernerfolgs ohne ständige manuelle Nachverfolgung am Laufen zu halten. Nutzen Sie Regeln, um Warnmeldungen nach Typ weiterzuleiten, Risiken zu eskalieren, wenn sich mehrere Indikatoren häufen, Fristen für Nachverfolgungsmaßnahmen durchzusetzen, Interventions-Check-ins als Auslöser zu nutzen und sich vergrößernde Chancenungleichheiten zu kennzeichnen, bevor sie zu Überraschungen am Jahresende werden.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einem einzigen Workflow, beispielsweise der Weiterleitung von Frühwarnungen oder der Nachbetreuung durch Coaches, bevor Sie das System auf den gesamten Bereich des Studienerfolgsmanagements ausweiten. Ein kleinerer Pilotversuch hilft Ihrem Team dabei, Schwellenwerte, Regeln der Eigentümerschaft und den Zeitpunkt von Interventionen zu optimieren, bevor Sie das System skalieren.

Empfohlene benutzerdefinierte Felder für Aufgaben zur Überwachung des Studienerfolgs

Diese Felder erstellen eine einheitliche Betriebsdokumentation über Warnmeldungen, Interventionen, Berichte zur Studienabbruchprävention, die Koordination von Nachhilfeangeboten und die Anzahl der betreuten Fälle hinweg.

Feld Typ Zweck Risikobewertung Anzahl Gesamtbewertung auf Basis von akademischen, Engagement- und finanziellen Indikatoren Risikostufe Ausklappen Auf Kurs, Überwachen, Gefährdet, Hohes Risiko Warnquelle Ausklappen Fakultätsbericht, LMS-Aktivität, Zwischennote, Anwesenheit, Zahlungssperre, Überweisung zur Nachhilfe, Überweisung zur Beratung, Incident im Wohnheim Zugewiesener Coach Menschen Mitarbeiter, der für die Nachverfolgung von Interventionen zuständig ist Interventionsart Ausklappen Erfolgscoaching, Studienberatung, Nachhilfe, Beratung zu Studienfinanzierung, psychologische Beratung, Peer-Mentoring, Workshops, Support bei Verpflegung oder Unterkunft Tage seit dem letzten Kontakt Anzahl Zeit seit dem letzten erfolgreichen Kontakt oder Meeting Status als Student der ersten Generation Ausklappen Erste Generation, Nicht erste Generation, Unbekannt Pell-berechtigt Ausklappen Ja, Nein, Unbekannt Engagement-Status Ausklappen Noch nicht begonnen, Kontaktaufnahme gesendet, Kontakt hergestellt, Intervention aktiv, Überwachung, geschlossen Kohortentyp Ausklappen Erstsemester, Weiterführende, Quereinsteiger, Teilzeitstudierende, Studienpausierende, Sonstige Tag „Equity Group“ Beschreibungen Pell, Erststudierende, studentische Sportler, Quereinsteiger, Wohnheimstudierende, Pendlerstudierende, Sonstige Nächstes Folgetermin Datum Erforderlicher nächster Kontakt oder Kontrollpunkt

📘 Lesen Sie auch: Sehen Sie sich alle Benutzerdefinierten Felder an, um zu entscheiden, welche Felder für Ihren Fördermittel-Workflow am besten geeignet sind.

Wichtige Beispiele für die Automatisierung der Überwachung des Studienerfolgs

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die Warnmeldungen, Interventionen, Nachverfolgung und Analysen ohne wiederholte manuelle Nachverfolgung am Laufen halten.

Wann… Dann… Eine Meldung einer Lehrkraft oder eine Warnung wegen Inaktivität im LMS wird übermittelt Leiten Sie die Informationen je nach Art der Warnmeldung und der betroffenen Schülergruppe an den zuständigen Mitarbeiter weiter. Ein Schüler erhält innerhalb von 7 Tagen mehrere Warnmeldungen Fassen Sie diese in einem Fall zusammen und erhöhen Sie die Priorität der Risikoprüfung Ein Risikowert wechselt in die Kategorie „Hohes Risiko“ Als Auslöser für den intensiven InterventionsWorkflow dient eine 24-Stunden-Betreuungsaufgabe Eine Nachfrist verstreicht, ohne dass ein Kontakt verzeichnet wurde Erstellen Sie eine Eskalationsaufgabe und benachrichtigen Sie den Vorgesetzten Ein Schüler versäumt einen Termin für Nachhilfe oder Coaching Erstellen Sie eine Aufgabe zur Wiederansprache und protokollieren Sie den verpassten Kontakt Eine Chancengleichheitslücke überschreitet den Überwachungsschwellenwert Markieren Sie die Kohortenansicht und benachrichtigen Sie den Verantwortlichen für die Studienabbruchprävention zur Überprüfung

📘 Lesen Sie auch: Erfahren Sie, wie benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren

Was der Agent über den gesamten Lebenszyklus des Erfolgs am Studium abdeckt

Ein KI-Agent für den Erfolg beim Studieren ist kein Modell für prädiktive Analysen. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Workspace für Projektmanagement läuft und den operativen Workflow zwischen der Identifizierung gefährdeter Studierender und der tatsächlichen Hilfe für diese verwaltet. Die Analysen zeigen Ihnen, wer Hilfe benötigt. Der Agent sorgt dafür, dass diese Hilfe auch tatsächlich ankommt.

Lebenszyklusphase Was der Agent tut Was es ersetzt Frühwarnungen Leitet Warnmeldungen weiter, fasst wiederkehrende Signale zusammen und weist den richtigen Eigentümer für die Nachverfolgung zu Systeme, die nur Warnmeldungen ausgeben, und manuelle Warnungstriage Risikoüberwachung Verfolgt Indikatoren für akademische Leistungen, Engagement und finanzielle Risiken und aktualisiert die Priorität von Interventionen Getrennte Tabellen und uneinheitliche Überprüfungsroutinen InterventionsWorkflows Weist Unterstützungsmaßnahmen zu, führt die Nachverfolgung des Zeitplans für Folgemaßnahmen durch und eskaliert Nichtantworten Warnsysteme, die bei der Identifizierung Halt machen und keine Nachverfolgung gewährleisten Analysen zur Studienabbruchquote Überwacht die Durchhaltefähigkeit, Kohortentrends und Lücken in Untergruppen über mehrere Semester hinweg Einmalige Berichte zur Studienabbruchquote, die erst erstellt werden, wenn der Schaden bereits entstanden ist Nachhilfe und SI-Koordination Erfasst Überweisungen, Sitzungen, Personalbesetzung und die Inanspruchnahme von Support-Angeboten im Zusammenhang mit den Lernergebnissen der Studierenden Getrennte Nachhilfeprotokolle und isolierte Berichte zur akademischen Unterstützung Erfolgscoaching Verwaltet Fallzahlen, Kontaktpläne, Notizen, Überweisungen und Fortschritte über alle Populationen hinweg Lokale Notizbücher, Kalender-Erinnerungen und manuelle Überprüfungen der Fallzahlen

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer echten ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Varianten für verschiedene Arten von Bildungseinrichtungen

Die obige Eingabeaufforderung funktioniert an allen Hochschulen, die ClickUp nutzen. Passen Sie die Eingabeaufforderung an Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie größere Studierendengruppen, spezialisiertere Interventionsteams und eine stärkere Segmentierung über Hochschulen und Studierendengruppen hinweg hinzu. R2 University Behalten Sie die gesamte Struktur bei, vereinfachen Sie jedoch die Zuweisung der Teams dort, wo die Personalausstattung geringer ist. Legen Sie den Schwerpunkt auf die Bindung, das Coaching und die Koordination zwischen Beratungs- und Support-Einheiten. Liberal Arts College Konzentrieren Sie sich auf intensive Betreuung, kleinere Fallzahlen und konsequente Nachverfolgung für Studienanfänger und Studierende in der Orientierungsphase. Community College Legen Sie den Schwerpunkt auf die Studienkontinuität von Teilzeitstudierenden, die Dynamik bei Studienplatzwechseln, die Weitervermittlung bei Grundbedürfnissen und flexible Betreuungsangebote für Pendlerstudierende. Berufsschule Konzentrieren Sie sich auf Anwesenheit, Fortschritte nach Jahrgang, akademische Unterstützung im Zusammenhang mit der Zulassung sowie kurzfristige Interventionen für Studierende, die darauf ausgerichtet sind, den Abschluss abzuschließen.

Führen Sie die Überwachung des Erfolgs an einem Ort durch

Die Überwachung des Studienerfolgs scheitert, wenn Warnmeldungen, Interventionen, Dashboards zur Studienabbruchquote, Überweisungen an Nachhilfeprogramme und Coaching-Notizen in getrennten Systemen gespeichert sind, ohne dass eine gemeinsame operative Ansicht besteht. Mit ClickUp Brain, benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Abläufe zur Förderung des Studienerfolgs in ein einheitliches, wiederholbares System umwandeln, das schnellere Interventionen, klarere Eigentümerschaften, eine konsequentere Nachverfolgung und eine bessere Sichtbarkeit des Risikos eines Studienabbruchs ermöglicht.

Das Ziel besteht nicht darin, Ihre Warnplattform oder Ihre Analysetools zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, den Koordinationsaufwand zu reduzieren, die Sichtbarkeit darüber zu verbessern, was nach der Kennzeichnung eines Studierenden geschieht, und Ihrem Team dabei zu helfen, von der Risikoerkennung zur tatsächlichen Risikobeseitigung überzugehen. Beginnen Sie mit der obigen Anleitung, passen Sie sie an Ihre Studierendenpopulation und Ihr Personalmodell an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team tatsächlich jedes Semester nutzen kann.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Kann KI unser Frühwarnsystem wie Starfish oder EAB Navigate ersetzen?

KI-Agenten ersetzen Ihre Frühwarnplattform nicht. Sie ergänzen sie, indem sie die Maßnahmen nach Auslösung der Warnung verwalten. Starfish und Navigate generieren Warnmeldungen. Der KI-Agent sorgt dafür, dass diese Warnmeldungen in Interventionsmaßnahmen mit Nachverfolgungsfristen, Eskalationspfaden und Ergebnisverfolgung umgesetzt werden. Die meisten Studienabbruchfälle treten nicht auf, weil gefährdete Studierende nicht identifiziert wurden, sondern weil der Interventionsworkflow versagt hat.

Wie werden dabei die FERPA-Anforderungen für Schülerdaten berücksichtigt?

ClickUp verfügt über SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- und ISO 42001-Zertifizierungen und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Durch Berechtigungen auf Studierendenebene wird sichergestellt, dass Betreuer nur ihre zugewiesenen Fälle sehen. Lehrkräfte sehen nur die Formulare zur Übermittlung von Warnmeldungen, nicht die Fallergebnisse. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Alle Details finden Sie auf der Seite der Sicherheit.

Wie kann die Nachverfolgung von Ungleichheiten erfolgen, ohne Vorurteile zu verstärken?

Das Risikobewertungssystem nutzt beobachtbare akademische und verhaltensbezogene Indikatoren (Notendurchschnitt, Anwesenheit, LMS-Nutzung) als primäre Risikofaktoren, nicht demografische Merkmale. Demografische Daten werden für eine nachträgliche, disaggregierte Berichterstellung verwendet, nicht für die anfängliche Risikoeinstufung. Dieser Ansatz identifiziert Ungleichheiten bei den Lernergebnissen, ohne geschützte Merkmale zu nutzen, um einzelne Studierende zu kennzeichnen.

Was ist, wenn wir bereits ein selbst entwickeltes Frühwarnsystem nutzen?

Viele Einrichtungen haben interne Systeme entwickelt, die die erste Warnmeldung bearbeiten. Der KI-Agenten-Workspace baut darauf auf, indem er den operativen Workflow verwaltet: Wer macht was, bis wann und was passiert, wenn dies nicht geschieht. Er ist die Ebene des Projektmanagements für den Studienerfolg und kein Ersatz für Ihre Warnquelle.

Wie viele Erfolgscoaches brauchen wir, damit das funktioniert?

Das System funktioniert unabhängig von der Größe der Mitarbeiterzahl. Mit mehr Coaches sinkt die Fallbelastung und die Reaktionszeiten verkürzen sich. Bei weniger Coaches übernimmt die Automatisierung einen größeren Teil der Triage und Nachverfolgung, sodass sich die Coaches ausschließlich auf die Interaktionen mit höchster Priorität konzentrieren können. Ein typisches Einzelziel sind 150 bis 300 Studierende pro Coach für proaktives Erfolgscoaching, wobei automatisierte Workflows die effektive Reichweite erheblich vergrößern können.