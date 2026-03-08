Wie man die Nachverfolgung der Sicherheit auf dem Campus mithilfe von KI erledigt

US-amerikanische Campusse meldeten im Jahr 2023 insgesamt 22.212 Straftaten, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Jede Einrichtung, die Fördermittel nach Titel IV erhält, muss diese Daten gemäß dem Clery Act verfolgen und offenlegen. Ein in eine Projektmanagement-Plattform integrierter KI-Agent kann die Nachverfolgung von Incidents, die Einhaltung der Fristen des Clery Act, die Verwaltung von Title IX-Fällen, die Pflege von Notfallplänen und den Abschluss von Sicherheitsschulungen automatisieren und so verstreute Compliance-Prozesse in ein einziges Betriebssystem zusammenfassen.

Nachfolgend finden Sie eine kopierfertige KI-Agenten-Eingabeaufforderung, die Sie in ClickUp einfügen können, um in wenigen Minuten einen vollständigen Workspace für die Campus-Sicherheit zu erstellen. Bevor Sie diese jedoch verwenden, sollten Sie sich die operativen Probleme ansehen, die mit einem solchen System behoben werden sollen. Für die meisten Campus-Sicherheitsteams ist das Problem nicht ein Mangel an Tools. Es ist die manuelle Koordinationsarbeit, die sich über Dispatch-Systeme, Tabellenkalkulationen, Fallakten, E-Mail-Threads und Compliance-Kalender verteilt.

Wer sollte dieses Campus-Sicherheit-Setup nutzen?

Dieses Setup ist für Sicherheitsbeauftragte auf dem Campus, Clery-Compliance-Beauftragte, Title IX-Koordinatoren, Notfallmanagement-Teams, Verhaltensinterventionsteams, Schulungsadministratoren und Betriebspersonal konzipiert, die für die Dokumentation, Koordination und Berichterstellung der Sicherheitsarbeit auf dem Campus verantwortlich sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits über operative Systeme verfügen, aber immer noch auf manuelle Prozesse angewiesen sind, um Compliance-Fristen, Untersuchungen, Schulungsabschlüsse und Notfallvorsorge zu verwalten.

Wer sollte dieses Campus-Sicherheit-Setup nutzen? Dieses Setup ist für Sicherheitsbeauftragte auf dem Campus, Clery-Compliance-Beauftragte, Title IX-Koordinatoren, Notfallmanagement-Teams, Verhaltensinterventionsteams, Schulungsadministratoren und Betriebspersonal konzipiert, die für die Dokumentation, Koordination und Berichterstellung der Sicherheitsarbeit auf dem Campus verantwortlich sind. Es ist besonders nützlich für Einrichtungen, die bereits über operative Systeme verfügen, aber immer noch auf manuelle Prozesse angewiesen sind, um Compliance-Zeitleisten, Untersuchungen, Schulungsabschlüsse und Notfallvorsorge zu verwalten.

Wenn Sie für die Sicherheit auf dem Campus verantwortlich sind, sorgen Sie nicht nur für die Sicherheit der Menschen. Sie führen auch einen Betrieb durch, der die Einhaltung bundesstaatlicher Vorschriften sicherstellt. Der Clery Act verpflichtet jede Title IV-Einrichtung, einen jährlichen Sicherheitsbericht (Annual Security Report, ASR) mit Kriminalitätsstatistiken der letzten drei Jahre zu veröffentlichen, Sicherheitsrichtlinien offenzulegen, zeitnahe Warnungen herauszugeben und ein öffentliches tägliches Kriminalitätsprotokoll zu führen. Title IX verlangt die Nachverfolgung, Untersuchung und Klärung von Beschwerden über sexuelle Belästigung und Gewalt. Brandschutzberichte, Bestandsaufnahmen gefährlicher Stoffe, die Koordinierung der Bedrohungsbewertung und Notfallpläne kommen noch hinzu.

Die Strafen für Verstöße sind hoch. Die Penn State University wurde wegen Verstößen gegen den Clery Act mit einer Geldstrafe von 2,4 Millionen Dollar belegt, der höchsten Strafe in der Geschichte des Gesetzes. Über Geldstrafen hinaus riskieren die Einrichtungen den Verlust von Title IV-Fördermitteln, was für die meisten Schulen existenzbedrohend wäre. Laut einem RAND-Bericht zur Sicherheit auf dem Campus stellen jedoch Ressourcenengpässe, darunter begrenzte Finanzmittel und Personalzeit, eine erhebliche Herausforderung für die Aufrechterhaltung und Verbesserung von Sicherheitsstrategien in den Einrichtungen dar.

Die meisten Sicherheitsbüros auf dem Campus verfolgen Incidents über eine Mischung aus CAD-Systemen, Tabellenkalkulationen, E-Mails und Papierformularen. Die geografischen Klassifizierungen nach Clery erfordern eine manuelle Kartierung. Die Fristen nach Title IX werden in Fallakten verwaltet. Die Einhaltung von Schulungsvorschriften wird von der Personalabteilung überwacht. Notfallpläne werden jährlich überprüft (sofern sich jemand daran erinnert). Die Informationen sind vorhanden, aber sie sind über Systeme verteilt, die nicht miteinander kommunizieren. Genau diese Fragmentierung führt zu Fehlern bei der Berichterstellung, versäumten Fristen und Beanstandungen bei Audits.

Wie CU Anschutz dieses Problem gelöst hat: Der CU Anschutz Campus der University of Colorado ersetzte fünf Legacy-Systeme durch ClickUp für über 170 Benutzer in seinem zentralisierten IT-Team. Die manuelle Berichterstellung wurde vollständig eingestellt. Anna Alex, Direktorin für Campus-Technologiedienstleistungen: Die Moral des Teams stieg, weil die Leute Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen. Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, zentrale Betriebssysteme zu ersetzen, sondern die manuelle Koordinationsarbeit rund um diese Systeme zu eliminieren. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Campus-SicherheitsSetup zu erstellen. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Campus-Sicherheitsabteilung testen? Beginnen Sie mit der folgenden Eingabeaufforderung und passen Sie sie an die Größe, Personalausstattung und Compliance-Anforderungen Ihrer Einrichtung an.

Wie CU Anschutz dieses Problem gelöst hat: Der CU Anschutz-Campus der University of Colorado ersetzte fünf Altsysteme durch ClickUp für über 170 Benutzer in seinem zentralisierten IT-Team. Die manuelle Berichterstellung wurde vollständig eingestellt. Anna Alex, Direktorin für Campus-Technologiedienstleistungen: Die Moral des Teams stieg, weil die Leute Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen. Die Moral des Teams stieg, weil die Leute Probleme lösen wollen und keine Pivottabellen erstellen.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, zentrale Betriebssysteme zu ersetzen, sondern die manuelle Koordinationsarbeit rund um diese Systeme zu beseitigen. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Campus-SicherheitsSetup zu erstellen. Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Campus-Sicherheitsabteilung testen? Beginnen Sie mit der folgenden Eingabeaufforderung und passen Sie sie an die Größe, Personalausstattung und Compliance-Anforderungen Ihrer Einrichtung an.

Das ist die Chance, die sich hier bietet. Es geht nicht darum, zentrale Betriebssysteme zu ersetzen, sondern die manuelle Koordinationsarbeit rund um diese Systeme zu eliminieren. Der schnellste Weg, dieses Modell zu testen, besteht darin, innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform ein funktionierendes Campus-SicherheitsSetup zu erstellen.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Campus-Sicherheitsabteilung testen? Beginnen Sie mit der folgenden Eingabeaufforderung und passen Sie sie an die Größe, Personalausstattung und Compliance-Anforderungen Ihrer Einrichtung an.

Möchten Sie ein ähnliches Modell in Ihrer eigenen Campus-Sicherheitsabteilung testen? Beginnen Sie mit der folgenden Eingabeaufforderung und passen Sie sie an die Größe, Personalausstattung und Compliance-Anforderungen Ihrer Einrichtung an.

Die Aufforderung: Erstellen Sie Ihren Workspace für die Nachverfolgung der Campus-Sicherheit mit KI

Kopieren Sie diese Eingabeaufforderung, fügen Sie sie in ClickUp Brain ein, um Ihren eigenen ClickUp Super Agent zu erstellen, geben Sie die Daten Ihrer Einrichtung ein und Sie erhalten einen kompletten Arbeitsbereich für die Campus-Sicherheit mit Nachverfolgung von Incidents, Compliance-Kalendern, Schulungsmanagement und vielem mehr.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Aufgaben-Hierarchien, Fristenlogik und Compliance-Prüfpunkten. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an die Gegebenheiten Ihres Campus, die Anforderungen zur Berichterstellung und das Betriebsmodell anpassen.

Das Ergebnis sollte Ihnen einen soliden ersten Entwurf Ihrer Betriebsstruktur liefern, einschließlich Hierarchien für Aufgaben, Fristenlogik und Compliance-Prüfpunkten. Ihr Team kann diesen dann benutzerdefiniert an die Gegebenheiten Ihres Campus, die Anforderungen zur Berichterstellung und das Betriebsmodell anpassen.

Workspace-Architekt für Campus-Sicherheit

Aufforderung:

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

→ Sind Sie bereit, Ihren ersten Super-Agenten zu erstellen? Öffnen Sie ClickUp Brain und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein, um einen benutzerdefinierten Super-Agenten für Ihren Workspace zu erstellen.

Sobald Ihr Agent-Entwurf erstellt ist, besteht der nächste Schritt darin, ihn in einen praktischen Workspace umzuwandeln, den Ihr OSP täglich nutzen kann.

So richten Sie es in ClickUp ein (4 Schritte)

Bevor Sie Ihren Space einrichten, sammeln Sie die Informationen, die Ihr Team bereits für die Verwaltung der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Campus verwendet. Dazu gehören in der Regel Vorfallskategorien, Clery-Georeferenzen, Meilensteine von Title IX-Fällen, Schulungslisten, Termine für die Überprüfung von Notfallplänen, Sicherheitspersonal und alle derzeit für die Einsatzplanung, Dokumentation, Compliance oder Fallverwaltung verwendeten Systeme. Wenn Sie mit sauberen Eingaben beginnen, werden Ihre Automatisierungen, Dashboards und EskalationsWorkflows wesentlich zuverlässiger.

Erstellen Sie Ihre Workspace-Struktur Richten Sie einen speziellen Space namens „Campus Safety & Compliance” (Campus-Sicherheit und Compliance) ein. Fügen Sie Ordner hinzu, die Ihren Betriebsbereichen entsprechen: „Incident Management“ (Vorfallmanagement) für die Aufnahme, Untersuchungen, Verbrechensprotokolle und Jahresstatistiken, „Clery Compliance“ (Clery-Compliance) für die ASR-Vorbereitung, zeitnahe Warnungen, Notfallbenachrichtigungsprotokolle und Brandschutzberichte, „Title IX“ (Titel IX) für aktive Fälle, unterstützende Maßnahmen und die Nachverfolgung von Lösungen, „Emergency Preparedness“ (Notfallvorsorge) für die EOP-Wartung, Tabletop-Übungen, Benachrichtigungssystemtests und Gebäudepläne sowie „Training & Certification“ (Schulung und Zertifizierung) für das Abschließen der erforderlichen Sicherheits- und Compliance-Schulungen. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder für jede Incident- und Fallaufgabe Fügen Sie Ihren Incident-, Fall- und Compliance-Vorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Datensatz die wichtigsten Details enthält, die Ihr Team benötigt, um schnell zu handeln und genaue Berichte zu erstellen. Fügen Sie Felder für Incident-Nummer, Clery-Geografie, Klassifizierung der Straftat, Bedrohungsstufe, zugewiesener Ermittler, gesetzliche Frist, Compliance-Status und Schulungstyp hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und die Nachverfolgung von Fristen wesentlich zuverlässiger. Fügen Sie die Eingabeaufforderung in ClickUp Brain ein Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die oben stehende Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter Name der Einrichtung, Art der Einrichtung, Campusbevölkerung, Anzahl der Sicherheitsmitarbeiter, Anzahl der CSA, derzeitige Tools und wichtige Compliance-Herausforderungen. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihres Systems für die Vorfallnachverfolgung, Ihrer Compliance-Kalender, Fall-Workflows und Automatisierungslogik zu erstellen, und passen Sie diesen dann an Ihren Campusbetrieb an. Richten Sie Automatisierungen für die laufende Verwaltung ein Erstellen Sie Automatisierungen, um die Arbeit im Bereich Campus-Sicherheit ohne ständige manuelle Nachverfolgung voranzutreiben. Verwenden Sie Regeln, um tägliche Einträge im Verbrechensprotokoll zu generieren, bevorstehende Title IX-Fristen zu eskalieren, Aufgaben zur Erneuerung von Schulungen zu starten, Arbeitsabläufe für den jährlichen Sicherheitsbericht zu erstellen und die Verantwortlichen für die Bedrohungsbewertung zu benachrichtigen, wenn dringende Fälle gemeldet werden.

Richten Sie einen speziellen Bereich namens „Campus Safety & Compliance” (Campus-Sicherheit und Compliance) ein. Fügen Sie Ordner hinzu, die Ihren Betriebsbereichen entsprechen: „Incident Management” (Vorfallmanagement) für die Erfassung, Untersuchungen, Verbrechensprotokolle und Jahresstatistiken, „Clery Compliance” für die ASR-Vorbereitung, zeitnahe Warnungen, Notfallbenachrichtigungsprotokolle und Brandschutzberichte, „Title IX” für aktive Fälle, unterstützende Maßnahmen und die Nachverfolgung von Lösungen, „Emergency Preparedness” (Notfallvorsorge) für die EOP-Wartung, Tabletop-Übungen, Benachrichtigungssystemtests und Gebäudepläne sowie „Training & Certification” (Schulung und Zertifizierung) für die Durchführung der erforderlichen Sicherheits- und Compliance-Schulungen.

Fügen Sie Ihren Incident-, Fall- und Compliance-Vorlagen benutzerdefinierte Felder hinzu, damit jeder Datensatz die wichtigsten Details enthält, die Ihr Team benötigt, um schnell zu handeln und genaue Berichte zu erstellen. Fügen Sie Felder für Vorfallnummer, Clery-Geografie, Klassifizierung der Straftat, Bedrohungsstufe, zugewiesener Ermittler, gesetzliche Frist, Compliance-Status und Schulungstyp hinzu. Diese einheitliche Struktur macht Dashboards, Automatisierungen und die Nachverfolgung von Fristen wesentlich zuverlässiger.

Öffnen Sie ClickUp Brain in Ihrem neuen Space und fügen Sie die obige Eingabeaufforderung ein. Geben Sie Ihre Variablen ein, darunter Name der Einrichtung, Art der Einrichtung, Population des Campus, Anzahl der Sicherheitsmitarbeiter, Anzahl der CSA, derzeitige Tools und wichtige Compliance-Herausforderungen. Verwenden Sie die generierte Ausgabe, um einen ersten Entwurf Ihres Systems für die Vorfallnachverfolgung, Ihrer Compliance-Kalender, Fall-Workflows und Automatisierungslogik zu erstellen, und passen Sie diesen dann an Ihren Campusbetrieb an.

Erstellen Sie Automatisierungen, um die Arbeit im Bereich der Campus-Sicherheit ohne ständige manuelle Nachverfolgung voranzutreiben. Verwenden Sie Regeln, um tägliche Einträge im Verbrechensprotokoll zu generieren, bevorstehende Title IX-Fristen zu eskalieren, Aufgaben zur Erneuerung von Schulungen zu starten, Arbeitsabläufe für den jährlichen Sicherheitsbericht zu erstellen und die Verantwortlichen für die Bedrohungsbewertung zu benachrichtigen, wenn dringende Fälle gemeldet werden.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit einem Compliance-Bereich, z. B. Clery-Berichterstellung, Title IX oder Nachverfolgung von Schulungen, bevor Sie das System auf den gesamten Campus-Sicherheitsbetrieb ausweiten. Ein kleinerer Pilotversuch hilft Ihrem Team, Aufgabenstrukturen, Regeln für Automatisierung und Berechtigungen vor der Skalierung zu verfeinern.

Empfohlene benutzerdefinierte Felder für Aufgaben im Bereich Campus-Sicherheit

Diese Felder erstellen eine einheitliche Betriebsaufzeichnung über Incidents, Compliance-Aufgaben, Untersuchungen und SchulungsWorkflows hinweg.

Feld Typ Zweck Incident-Nummer Kurzer Text Eindeutige Fall- oder Incident-Kennung Clery-Geografie Ausklappen Auf dem Campus, Campus-Wohnungen, Öffentliches Eigentum, Außerhalb des Campus Kriminalitätsklassifizierung Ausklappen Straftaten, VAWA-Straftaten, Hassverbrechen, Festnahmen, Disziplinarverfahren Bedrohungsstufe Ausklappen Niedrig, Moderat, Hoch, Unmittelbar Zugewiesener Ermittler Personen Leitender Ermittler oder Fallmanager Regulatorische Frist Datum Frist für Maßnahmen auf Bundes- oder institutioneller Ebene Compliance-Status Ausklappen Auf Kurs, gefährdet, überfällig Schulungstyp Ausklappen CSA Clery, Title IX, Amokläufer, Gefahrgut, Erste Hilfe, Brandschutz

📘 Lesen Sie auch: Sehen Sie sich alle Benutzerdefinierten Felder an, um zu entscheiden, welche Felder für Ihren Fördermittel-Workflow am besten geeignet sind.

Beispiele für die Automatisierung von Kernprozessen für die Sicherheit auf dem Campus

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Felder eingerichtet haben, erstellen Sie Automatisierungen, die Incidents, Fristen und Compliance-Workflows ohne wiederholte manuelle Nachverfolgung am Laufen halten.

Wann… Dann… Es wird ein neuer Incident-Bericht mit einer Clery-Kriminalitätsklassifizierung erstellt. Generieren Sie automatisch einen täglichen Eintrag im Verbrechensprotokoll und benachrichtigen Sie den Clery-Compliance-Beauftragten. Ein Title IX-Fall erreicht die Untersuchungsfrist minus 7 Tage Eskalieren Sie an den Title IX-Koordinator und ändern Sie den Compliance-Status auf „Risiko“. Das Ablaufdatum für die CSA-Schulung ist in 30 Tagen Senden Sie eine Verlängerungs-Erinnerung an den Mitarbeiter und erstellen Sie eine Schulungs-Aufgabe. Die Frist für die Erstellung des jährlichen Berichts zur Sicherheit am 1. Juni ist erreicht Erstellen Sie einen ASR-Vorbereitungsaufgabenbaum mit Unteraufgaben und Fristen bis Oktober 1. Ein Fall zur Gefahreneinschätzung wird als „hoch“ oder „unmittelbar“ eingestuft. Benachrichtigen Sie unverzüglich den BIT- oder TAT-Vorsitzenden und erstellen Sie eine Aufgabe für ein Notfall-Meeting.

Möchten Sie sehen, wie Super Agents in einer realen ClickUp-Umgebung funktionieren? Sehen Sie sich die folgende Anleitung an, um zu erfahren, wie KI-generierte Workflows, Aufgaben und Automatisierungen in der Praxis zusammenwirken.

Was der Agent im gesamten Lebenszyklus der Campus-Sicherheit abdeckt

Ein KI-Agent für die Sicherheit auf dem Campus ist kein Überwachungssystem oder Notfall-Dispatch-Tool. Es handelt sich um ein System, das in Ihrem Projektmanagement-Workspace läuft und die strukturierte, compliance-orientierte Koordinationsarbeit übernimmt, die Ihr Team derzeit manuell erledigt: Nachverfolgung von Incidents, Verwaltung von Clery-Zeitleisten, Dokumentation von Title IX-Fällen und Sicherstellung der Einhaltung von Schulungsvorschriften.

Lebenszyklusphase Was der Agent zu erledigen hat Was es ersetzt Berichterstellung für Vorfälle Erfasst Vorfallsdetails mit Clery-Geotagging, klassifiziert automatisch nach Art der Straftat, erstellt tägliche Einträge im Verbrechensprotokoll und erstellt rollierende Dreijahresstatistiken. Papierformulare, auf Tabellenkalkulationen basierende Verbrechensprotokolle, manuelle jährliche Datenerfassung Einhaltung der Clery-Vorschriften Verwaltet die gesamte ASR-Produktionszeitleiste von Juni bis zum 1. Oktober, führt die Nachverfolgung zeitnaher Warnentscheidungen durch und dokumentiert Notfall-Benachrichtigungstests. Kalender-Erinnerungen, E-Mail-basierte Koordination mit lokalen Strafverfolgungsbehörden, Fristenchaos Title IX-Management Verfolgt Fälle von der Beschwerde bis zur Lösung mit Fristenüberwachung in jeder Phase, verwaltet Unterstützungsmaßnahmen und dokumentiert Einsprüche. Siloartige Fallakten, manuelle Nachverfolgung der Zeitleiste, inkonsistente Dokumentation Notfallvorsorge Plant und verfolgt Tabletop-Übungen, verwaltet EOP-Überprüfungszyklen, überprüft Tests des Systems für Benachrichtigungen und pflegt Gebäudepläne. Jährliche Überprüfung, die nur stattfindet, wenn sich jemand daran erinnert, veraltete Pläne für Gebäude Einhaltung von Schulungsvorschriften Führt die Nachverfolgung der abgeschlossenen Schulungen pro Person in allen erforderlichen Kategorien durch, versendet Erinnerungen zur Erneuerung und erstellt Compliance-Berichte nach Abteilung. Spreadsheet-basierte Nachverfolgung, während Audits festgestellte überfällige Schulungen Bedrohungsbewertung Verwaltet BIT/TAT-Fälle von der Überweisung bis zum Abschluss mit Einstufung des Bedrohungsgrades, Dokumentation von Interventionen und Nachverfolgung von Mustern. E-Mail-basierte Weiterleitungen, Notizen zu Meetings in gemeinsam genutzten Laufwerken, keine systematische Nachverfolgung der Ergebnisse

📘 Lesen Sie auch: Erfahren Sie, wie benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen funktionieren.

Varianten für verschiedene Arten von Einrichtungen

Die obige Eingabeaufforderung funktioniert für alle Hochschuleinrichtungen, die ClickUp verwenden. Passen Sie die Eingabeaufforderung für Ihre Einrichtung an:

Art der Einrichtung Wichtige Anpassungen R1-Forschungsuniversität (komplexer Campus, mehr als 20.000 Einwohner) Verwenden Sie die vollständige Eingabeaufforderung unverändert. Fügen Sie Laborsicherheit und die Nachverfolgung von Gefahrstoffbeständen hinzu. Fügen Sie die Koordinierung der Einhaltung von Forschungsvorschriften hinzu (Biologische Sicherheit, Strahlenschutz, Chemikalienhygiene). Rechnen Sie mit mehreren Clery-Gebieten über Satellitencampus und medizinische Einrichtungen hinweg. R2-Universität (mittelgroße Größe des Campus, 10.000–20.000 Einwohner) Vereinfachen Sie die Bedrohungsbewertung auf einen standardisierten BIT-Workflow. Reduzieren Sie die Laborsicherheit auf Abteilungen mit Forschungslabors. Konzentrieren Sie die Notfallvorsorge auf die wichtigsten Campusgebäude. Fügen Sie die Sicherheitsplanung für Ereignisse an Spieltagen hinzu. Vorwiegend Bachelor-Einrichtung (Campus mit Wohnheimen, 2.000–10.000 Population) Legen Sie den Schwerpunkt auf die Sicherheit in Wohnheimen (Clery-Statistiken zu Wohnheimen auf dem Campus werden separat für die Berichterstellung gemeldet). Fügen Sie die Koordination von studentischem Verhalten/gerichtlichen Angelegenheiten hinzu. Konzentrieren Sie sich bei der Schulung auf die Einhaltung von Vorschriften durch das Personal in Wohnheimen. Beziehen Sie die Sicherheit im Auslandssemester und das Risikomanagement bei Reisen mit ein. Community College (Pendlercampus, mehrere Standorte) Vereinfachen Sie die Abschnitte zur Sicherheit in Wohnheimen (die meisten haben keine Unterkünfte). Konzentrieren Sie sich auf die Sicherheit von Parkplätzen und Gebäuden. Fügen Sie eine geografische Kartierung für mehrere Standorte hinzu, da jeder Standort unterschiedliche Pflichten bei der Berichterstellung haben kann. Priorisieren Sie die Koordinierung der Einhaltung von Finanzhilfevorschriften, da beide Ämter dieselben Studenten betreuen. Berufsschule/Fachschule (einzelnes Gebäude oder kleiner Campus) Vereinfachen Sie die Einhaltung der Clery-Vorschriften, den Brandschutz und die grundlegende Notfallvorsorge. Konzentrieren Sie sich bei der Schulung auf die Sicherheit am Arbeitsplatz (OSHA) für berufsbildende Programme. Reduzieren Sie die Bedrohungsbewertung auf einen grundlegenden Workflow für Überweisungen. Fügen Sie die Nachverfolgung der Sicherheit an klinischen Standorten/Praktikumsorten für Gesundheitsprogramme hinzu.

Führen Sie Campus-Sicherheitsmaßnahmen an einem Ort durch

Campus-Sicherheitsteams haben keine Schwierigkeiten, weil ihnen die Verantwortung fehlt. Sie haben Schwierigkeiten, weil wichtige Arbeiten auf zu viele Systeme, Fristen und Aufgaben der Berichterstellung verteilt sind. Mit ClickUp Brain, benutzerdefinierten Feldern und Automatisierungen kann Ihre Einrichtung die Nachverfolgung von Incidents, die Einhaltung der Clery-Vorschriften, die Koordination von Title IX, die Notfallvorsorge und das Schulungsmanagement in ein wiederholbares Betriebssystem integrieren.

Das Ziel besteht nicht darin, Ihre Einsatztools, Fallplattformen oder institutionellen Aufzeichnungssysteme zu ersetzen. Vielmehr soll der manuelle Koordinationsaufwand reduziert, die Sichtbarkeit über die Compliance-Zeitleisten verbessert und sichergestellt werden, dass wichtige Folgemaßnahmen nicht unter den Tisch fallen. Beginnen Sie mit der obigen Eingabeaufforderung, passen Sie sie an Ihre Campusstruktur an und erstellen Sie ein Setup, das Ihr Team tatsächlich jeden Tag ausführen kann. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zur Nachverfolgung der Campus-Sicherheit mithilfe von KI

Ja. KI-Agenten treffen keine rechtlichen Entscheidungen über die Einstufung von Straftaten. Sie setzen den Compliance-Workflow durch: Wenn ein Incident gemeldet und klassifiziert wird, generiert der Agent automatisch den täglichen Eintrag im Verbrechensprotokoll, kennzeichnet den Clery-Standort, fügt ihn zu den rollierenden Dreijahresstatistiken hinzu und verfolgt die Zeitleiste für die ASR-Erstellung. Der Clery-Compliance-Beauftragte trifft weiterhin die Einstufungsentscheidungen, aber die administrative Nachverfolgung erfolgt durch Automatisierung.

Nein. Der KI-Agent-Workspace arbeitet mit Ihren Dispatch- und Datensatzverwaltungssystemen zusammen. Vorfalldaten aus Ihrem CAD werden in den Workspace für die Nachverfolgung der Compliance eingespeist. Der Agent ersetzt nicht Ihre operativen Tools. Er wird zur Compliance- und Projektmanagement-Ebene, auf der Ihr Team Fristen verfolgt, Fälle verwaltet und Berichte auf der Grundlage dieser operativen Daten erstellt.

ClickUp verfügt über die Zertifizierungen SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 und ISO 42001 und unterstützt SSO, rollenbasierte Berechtigungen sowie Verschlüsselung bei der Speicherung und Übertragung. Die Daten zu Title IX-Fällen können auf den Title IX-Koordinator und die zugewiesenen Ermittler beschränkt werden. Es werden keine Daten zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.

Der Agent führt ein kontinuierliches Prüfprotokoll: jede Entscheidung zur Einstufung eines Incidents, jede zeitnahe Entscheidung zur Achtung (einschließlich dokumentierter Gründe für die Nichtveröffentlichung), jeder Meilenstein eines Title IX-Falls und jede Aufzeichnung über den Abschluss einer Schulung. Wenn eine Programmüberprüfung ansteht, sind die Nachweise bereits nach Compliance-Bereichen geordnet und müssen nicht erst wochenlang rekonstruiert werden. Erfahren Sie auch, wie KI-Agenten die institutionelle Forschung bei der Überprüfung von Akkreditierungsdaten unterstützen.

Ja. Eine R1-Einrichtung mit einem medizinischen Zentrum, Satellitencampus und Studentenwohnheimen hat eine deutlich komplexere Clery-Geografie als eine Berufsschule mit nur einem Gebäude. Mit den Eingabevariablen können Sie das System für Ihre spezifische Campusfläche konfigurieren. Die Kernanforderungen (ASR bis zum 1. Oktober, tägliches Verbrechensprotokoll, rechtzeitige Achtungen, Notfall-Benachrichtigungen) sind jedoch unabhängig von der Größe der Einrichtung identisch. Sehen Sie auch, wie Workflows für das Fördermittelmanagement ähnliche Strukturen für Compliance-Kalender aufweisen.