Wie hat ClickUp die Features der Version 287 so schnell veröffentlicht? Die 19 wichtigsten Schritte.

Ein Benutzer von ClickUp hat kürzlich gefragt…

Da ClickUp so gut darin zu sein scheint, gut durchdachte Features extrem schnell zu veröffentlichen, würde ich gerne irgendwann einen Blogbeitrag über den Ansatz Ihres Teams zur Produktentwicklung lesen ->

Wie Sie sich für Features/Verbesserungen entscheiden (einschließlich der Verwendung Ihres Canny-basierten Feedback-Boards) und wie Ihr Team so schnell entwirft und entwickelt, einschließlich der Verwendung von ClickUp selbst, zusammen mit anderen Tools wie Figma für Wireframes + Prototypen (wie in einem Hilfe-Video erwähnt).

Danke für den Hinweis!

Im Jahr 2018 haben wir 287 neue Features und zahlreiche Verbesserungen veröffentlicht.

In diesem Beitrag beschreiben wir genau unseren Prozess zur Veröffentlichung dieser Features und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie wir ClickUp verwenden, um ClickUp zu entwickeln.

Schnallen Sie sich an, los geht's:

Priorisieren Sie, was wir als Nächstes hinzufügen

Betrachten Sie dies als die Phase der Ideenfindung oder des Brainstormings. Aber eigentlich machen wir nicht allzu viel Brainstorming. Da wir unser Produkt aktiv nutzen, fließen die Ideen einfach so. Wir denken ständig darüber nach, wie wir ClickUp verbessern können.

1. Fragen Sie: Was brauchen wir, um effizienter zu sein?

Wir sind wirklich egoistisch, weil wir darüber nachdenken, was wir gerne hätten, um effizienter zu sein. Dann bauen wir es zuerst für uns selbst.

ClickUp ist für die gesamte Organisation gedacht, und da unser eigenes Team einen breiten Bereich von Disziplinen abdeckt (Geschäftsführung, Vertrieb, Design, Softwareentwicklung und Marketing), kommen die Ideen schnell. Kein Teil unserer Organisation ist davon ausgeschlossen, Vorschläge zum Produkt zu machen.

2. Berücksichtigen Sie die Wünsche unserer Clients

Von Anfang an waren wir offen für Kundenfeedback. Deshalb nutzen wir Canny gerne als Feedback-Board und zur Veröffentlichung unserer Produkt-Roadmap. Wir nutzen unsere Support-Nachrichten auch, um unsere eigenen Prioritäten auszugleichen. Wenn viele Benutzer ähnliche Funktionen wünschen, hat das definitiv großes Gewicht für unsere nächsten Schritte.

3. Wägen Sie die Kosten für die Entwicklungszeit gegen den größten Gewinn ab

Als Nächstes müssen wir den Umfang der Entwicklung eines neuen Features genau abstimmen und dabei berücksichtigen, was unserer Meinung nach den größten Nutzen für alle Teams bringt, die ClickUp verwenden.

Das ist die Kunst, Features freizugeben, denn oft wissen Kunden oder Mitglieder unseres eigenen Teams nicht genau, wie umfangreich ein Feature ist oder wie viel Arbeit erforderlich ist, um es zu realisieren.

Unser Entwicklungsteam wägt ab, was mit den vorhandenen Ressourcen erledigt werden kann (das ist Projektmanagement, oder?).

4. Ähnliche Features, die parallel entwickelt werden sollen, aufeinander abstimmen

Ein weiterer Teil der Entwicklung besteht darin, zu verstehen, was zu tun ist, und dies dann richtig zu planen, um die Arbeit Ihres Teams zu optimieren. Bei ClickUp ist dies von größter Bedeutung. Wir müssen genau verstehen, was unser Team als Ganzes leisten kann und was jeder einzelne Mitwirkende leisten kann. Dann stimmen wir die zu erledigenden Aufgaben auf die Kapazitäten des Teams ab und erreichen den Flow-Zustand der Entwicklung.

Wenn man ähnliche Features zusammenfasst, entstehen viele Synergien, und wir können Fehler beheben oder Features verbessern, noch bevor sie veröffentlicht werden. Wir arbeiten bei der Produktentwicklung nicht isoliert, sondern tauschen uns ständig darüber aus, was möglich ist und was nicht.

Unser Team erstellt Sprints und baut auf dieser Abstimmung auf.

Die Features wurden für diesen Sprint festgelegt. Wie geht es weiter?

5. Priorisieren Sie die Aufgaben

In ClickUp haben wir ein Projekt „Sprints“ und erstellen dann für jede bevorstehende Veröffentlichung eine Liste. Dort fügen wir unsere Aufgaben und alle wichtigen Details hinzu, die sich auf das neue Feature beziehen.

Notiz: Starten Sie Ihr eigenes Entwicklungsprojekt mit dieser fantastischen Vorlage in ClickUp . Basierend auf unseren eigenen Sprints!

6. Schätzen Sie die Zeit für jeden

Dies ist ein oft übersehener Teil der Entwicklung. Unsere Entwicklungsleiter schätzen den Zeitaufwand für eine Aufgabe, was bei der Erstellung eines Release-Zeitplans hilft. Dies hilft dem Team auch dabei, festzustellen, ob noch Spielraum für Hotfixes oder Backlog-Elemente vorhanden ist.

7. Abhängigkeiten einrichten.

Von hier aus verknüpfen die Entwickler ihre Aufgaben anhand von Abhängigkeiten miteinander. Mit dem Gantt-Diagramm können wir dann eine Gesamtansicht erstellen, um zu sehen, wie sich die einzelnen Aufgaben überschneiden, und um Hindernisse oder Engpässe zu identifizieren.

8. Planen Sie, wann jede Aufgabe erledigt werden soll

Jetzt ist es an der Zeit, einen Zeitplan festzulegen, wann welche Aufgabe erledigt werden soll. Dieser basiert auf den Abhängigkeiten und darauf, an welchem Feature oder Code zuerst gearbeitet werden muss.

9. Weisen Sie sie den richtigen Entwicklern zu

Wir überprüfen, was unsere Entwickler können und was sie gut können, um die Fähigkeiten jedes Einzelnen optimal zu nutzen. Auf der Grundlage dieser Einschätzungen weisen wir unseren Entwicklern Aufgaben zu. Je nach Zeitschätzung erhält jemand viele Aufgaben, ein anderer vielleicht nur wenige.

Kommunikation aufrechterhalten

10. In Slack und ClickUp freigeben

Wir verwenden ClickUp, um alle Details zu unseren Aufgaben zu speichern und Updates bereitzustellen. Manchmal haben wir einen dringenden Bedarf oder ein Problem und wenden uns über unsere Slack-Kanäle an unsere Kollegen, um Informationen zu erhalten. Wir verwenden Direktnachrichten nicht sehr oft, da wir es vorziehen, dass die Mitarbeiter ihre Antworten oder Rückmeldungen in den Slack-Kanälen posten, um eine schnelle und einfache Kommunikation zu gewährleisten.

11. Tägliche StandUp-Videokonferenzen

Da wir ein großes Remote-Team haben, nutzen wir Videokonferenzen, um uns über den Stand der Aufgaben der einzelnen Entwickler auszutauschen und über etwaige Blöcke zu kommunizieren. Von hier aus können wir den Zeitplan bei Bedarf neu bewerten und anpassen, was mit einem Gantt-Diagramm ganz einfach zu erledigen ist.

12. Erstellen Sie eine Liste mit täglichen Aufgaben

Wir haben einen eigenen Slack-Kanal, um unsere Fortschritte zu dokumentieren. Die Mitglieder schreiben auf, woran sie am Vortag gearbeitet haben und was ihr Schwerpunkt für den kommenden Tag ist. Anschließend aktualisieren wir ClickUp mit Prioritäten, Zeitschätzungen und weiteren Kommentaren, falls erforderlich.

13. Die Arbeit erledigen und viel Monster trinken

Es ist Zeit für ein neues Feature!

14. QA-Zeit

Am Tag vor der Veröffentlichung führen wir QA-Prüfungen für alle Features in verschiedenen Umgebungen und auf verschiedenen Geräten durch. Dabei sind nicht nur unser QA- und Entwicklungsteam beteiligt, sondern auch unsere Client Success Representatives, um sicherzustellen, dass aus Sicht der Benutzerfreundlichkeit nichts übersehen wurde.

Nicht alles muss automatisch getestet werden. Eine gängige Entwicklungsphilosophie besteht darin, Tests zu schreiben und eine nahezu vollständige Testabdeckung sicherzustellen. Leider hat dies jedoch seinen Preis: Es kostet Zeit. Insbesondere wenn Sie so schnell Änderungen vornehmen, erfordert jedes neue Feature oder Update eine Vielzahl von Tests, die geschrieben und wiederholt werden müssen.

Letztendlich müssen Sie alles manuell testen, unabhängig davon, wie viele automatisierte Tests Sie haben. Konzentrieren Sie sich zumindest am Anfang mehr auf die Auslieferung als auf das Testen. Wenn Sie wachsen, können Sie Tests hinzufügen (entgegen der landläufigen Meinung), insbesondere wenn sich Ihr Produkt erheblich verändert hat. Auf diese Weise haben Sie nicht so viele technische Schulden, wie die Gesellschaft Ihnen weismachen will.

15. Features verschieben

Features und Aufgabenstatus werden von der Staging-Umgebung in eine Vorproduktionsumgebung verschoben, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert. Wenn alles in Ordnung ist, können wir es in die ClickUp App übernehmen.

16. Kommunikation vorbereiten

Unsere Features sind nichts wert, wenn niemand weiß, wie man sie nutzt. Unsere Teams für Kundenerfolg und Marketing bereiten alle unterstützenden Informationen vor – wie Hilfedokumente, Blogbeiträge, E-Mails, Social Media und mehr –, um sicherzustellen, dass alle Vorteile und Features gut kommuniziert werden.

17. Einfach versenden. Perfektion ist nicht erforderlich

In der Produktionsphase werden letzte Kontrollen durchgeführt und die Build wird in die App ausgeliefert. Wir holen die Konfettikanonen hervor, schlagen den Gong und lassen die Luftdruckhupe ertönen, um der Welt mitzuteilen, dass ClickUp ein fantastisches neues Feature veröffentlicht hat.

Einer unserer Gründer, Zeb Evans, hat bereits einige andere Technologieunternehmen gegründet und war früher ein selbsternannter Perfektionist, wenn es um Produktveröffentlichungen ging. Nachdem er gesehen hatte, wie sich Perfektion immer weiter hinauszögerte und nie wirklich erreicht wurde, hat er nun eine ganz andere Sichtweise. Mach es einfach gut. Dann wiederhole den Vorgang und mache es großartig. Nach einigen Wiederholungen wird es schließlich perfekt sein. Das kommt mit der Nutzung und dem Feedback der Benutzer.

18. Sag es der Welt

Kurz nachdem wir das Konfetti weggeräumt haben, aber bevor das Klingeln in unseren Ohren aufhört, finden wir irgendwie einen Weg, die E-Mail zu versenden, die Hilfedokumente zu veröffentlichen und die richtigen Videos abzuspielen.

19. Warten Sie auf Ihr Feedback und wiederholen Sie den Vorgang

Sobald sich die Lage beruhigt hat, beantworten wir Ihre Fragen, gehen auf Ihre Bedenken ein, nehmen noch einen Schluck Monster und machen uns wieder an die Nummer eins.

Fazit

Unser Zyklus der Produktentwicklung mag sich nicht allzu sehr von Ihrem unterscheiden, aber wir haben eine besondere Zutat hinzugefügt.

Wir konzentrieren uns.

Alle Bedenken werden vor Beginn geäußert, dann machen wir uns an die Arbeit.

Wir suchen keine Ausreden.

Wenn wir etwas vermasseln, passen wir uns an.

Wir lassen uns nicht von anderen Dingen ablenken, die wir erledigen könnten – das heben wir uns für einen anderen Tag auf.

So entsteht ClickUp.