Die unbequeme Wahrheit über KI-Reife: Warum 99 % der Unternehmen es falsch machen

„Nur 1 % der Unternehmen glauben, dass sie KI-Reife erreicht haben. Dennoch sagen 98 %, dass die Dringlichkeit, KI einzusetzen, zunimmt.“

Diese Lücke betrifft nicht nur die Technologie. Es geht um die Denkweise.

Ich habe dies kürzlich auf einem Vertriebsgipfel mit eigenen Augen gesehen, als mir zwei leitende Führungskräfte unverblümt sagten: „Wir sind über 40 und in unserer Einstellung festgefahren – es fällt uns schwer, über Veränderungen nachzudenken. “

Unterdessen testeten ihre jüngeren Kollegen bereits Workflows, experimentierten mit Agenten und automatisierten ihre ersten Erfolge.

Da wurde mir klar: KI-Bereitschaft hat sehr wenig mit Tools zu tun – und alles mit der Bereitschaft, sich unangenehmen Wahrheiten zu stellen.

Die Wissenslücke ist erschreckend groß

KI-Transformationsmatrix

Wir haben Wissensarbeiter zu ihren KI-Praktiken und den Daten zu deren Umsetzung befragt. Die Geschichte wird noch beunruhigender:

Nur 12 % der Unternehmen geben an, KI vollständig integriert zu haben.

38 % nutzen KI überhaupt nicht in ihren täglichen Workflows.

Das ist keine kleine Lücke. Das ist eine Kluft.

Schlimmer noch, die Mehrheit der KI-Projekte überlebt nicht einmal die Pilotphase:

Fast zwei Drittel der Unternehmen können Pilotprojekte nicht in die Praxis umsetzen .

Fast die Hälfte hat KI-Projekte im Jahr 2025 komplett aufgegeben.

Warum? Weil die Menschen nicht wissen, wie sie die tools einsetzen sollen. Die wichtigsten Gründe für das Scheitern sprechen für sich:

Wissenslücken: 71,7 %

Technische Herausforderungen: 70 %

Mangelnde Schulung: 67 %

Natürlich gibt es Skepsis. Man kann keinen Erfolg erwarten, wenn Teams leistungsstarke Tools ohne Kontext, Coaching oder Klarheit erhalten.

Das ist so, als würde man jemandem, der bisher nur Stift und Papier benutzt hat, einen Laptop geben – und erwarten, dass er sofort weiß, wie man das Betriebssystem bedient, Apps öffnet, E-Mails verschickt und in Word schreibt.

Ohne Schulungen, Unterstützung oder Aufzeigen der Möglichkeiten ist es kein Wunder, dass sie Schwierigkeiten haben.

Die meisten Menschen denken, KI sei nur ChatGPT

Die meisten Menschen denken immer noch, KI bestehe lediglich darin, ChatGPT zu bitten, eine E-Mail umzuformulieren. Das ist alles.

Fragen Sie herum, und Sie werden immer wieder dasselbe hören: „Es hilft mir beim Schreiben von E-Mails“ oder „Es beantwortet meine Fragen“.

Das ist das Mindeste, was Sie tun müssen.

Nur wenige erkennen, dass KI die Arbeit planen, Ressourcen optimieren, Arbeitsausbreitung reduzieren und sogar proaktiv Engpässe melden kann – wenn sie tief in die reale Arbeitswelt integriert ist.

Unsere Untersuchungen zeigen, wie engstirnig die derzeitige Wahrnehmung ist:

35 % nutzen KI hauptsächlich für grundlegende Aufgaben.

12 % nutzen fortschrittliche Automatisierung

10 % nutzen agentenähnliche Optimierung

Nur 9 % geben an, dass ihre KI Probleme tatsächlich selbstständig antizipiert und löst.

Dies ist kein technologisches Problem, sondern ein Problem der Bekanntheit. Den Menschen müssen Beispiele gezeigt und Hilfsmittel/Vorlagen für die Verwendung der von uns bereitgestellten tools an die Hand gegeben werden, damit sie sich dann selbst daran machen können, ihre eigenen tools zu entwickeln.

Wie ausgereift ist Ihre KI-Strategie wirklich? Die meisten Teams glauben, dass sie weiter sind, als sie tatsächlich sind – aber die Daten sagen etwas anderes.

Governance und Zugang sind noch nicht ausgereift

Wenn mangelndes Wissen Piloten vor Schwierigkeiten stellt, dann macht mangelnde KI-Governance ihnen endgültig den Garaus.

Das sind unsere Beobachtungen:

Zugangsprobleme:

36 % der Mitarbeiter haben überhaupt keinen Zugang zu KI-Tools.

Nur 14 % geben an, dass die meisten Mitarbeiter in ihrem Unternehmen mit KI experimentieren können.

Governance-Probleme:

53 % haben keine Governance oder nur informelle Richtlinien für den Einsatz von KI.

Denken Sie über das Risiko nach.

Sie haben entweder Mitarbeiter, die KI überhaupt nicht nutzen können, oder Mitarbeiter, die sie ohne Leitplanken einsetzen.

Keines dieser Szenarien bereitet Sie auf eine ausgereifte, skalierte Bereitstellung vor. Die Vertrauensdaten bestätigen dies. In Unternehmen mit hoher Reife vertrauen 57 % der Geschäftsbereiche neuen KI-Lösungen und sind bereit, diese einzusetzen. In Unternehmen mit geringer Reife sinkt diese Zahl auf 14 %.

Vertrauen entsteht nicht über Nacht. Es wird durch Transparenz, Befähigung und klare Leitplanken aufgebaut. Wenn Menschen nicht verstehen, wie KI in ihre Arbeit passt, oder schlimmer noch, Angst haben, etwas falsch zu machen, zögern sie, sie zu nutzen. Und ohne Akzeptanz gibt es keine Skalierbarkeit.

Fragmentierte Infrastruktur behindert den Fortschritt der KI

Selbst motivierte Teams scheitern, wenn ihre Systeme unzusammenhängend sind.

Die Daten:

54 % geben an, dass ihre Systeme größtenteils verstreut sind.

49 % geben selten oder nie Kontextinformationen zwischen Teams frei.

43 % geben an, dass das Auffinden von Informationen schwierig oder uneinheitlich ist.

Auf einer fragmentierten Infrastruktur lassen sich keine ausgereiften KI-Fähigkeiten aufbauen. KI braucht Kontext. Wenn Ihre Daten über Dutzende von tools verstreut sind, sieht Ihre KI immer nur einen winzigen Ausschnitt der Wahrheit. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass ein konvergierter KI-Workspace sinnvoll ist.

Was passiert, wenn KI über den vollständigen Kontext verfügt? Die meisten Teams experimentieren isoliert mit KI. Systeme wie ClickUp BrainGPT funktionieren nur, wenn die zugrunde liegenden Workflows miteinander verbunden, strukturiert und sichtbar sind. Wenn KI die tatsächliche Arbeit, die Diskussionen darüber und die dahinterstehenden Entscheidungen sehen kann, verändert sich etwas: Es fungiert nicht mehr als Schreibassistent, sondern verhält sich wie ein Analyst. Es kann Trends aufzeigen, die Teams übersehen haben, versteckte Hindernisse hervorheben und Führungskräften die Realität der Arbeit in ihrem Unternehmen aufzeigen. Wenn Sie zusätzlich die Funktion „Talk-to-Text" hinzufügen, wird die Geschwindigkeit der Erkenntnisgewinnung nicht mehr durch Ihre Tippgeschwindigkeit begrenzt. Sie können Ihre Gedanken, Fragen und Entscheidungen in Echtzeit einspeisen und das System den Rest verarbeiten lassen. Aus diesem Grund geht es bei der KI-Reife nicht darum, mehr Modelle zu haben, sondern mehr Kontext.

Die überwiegende Mehrheit befindet sich noch im Pilotmodus

Die überwiegende Mehrheit der Teams befindet sich noch in einem frühen Stadium der KI-Reife – oft stecken sie in isolierten Pilotversuchen fest, die nie skaliert werden.

Ohne gemeinsamen Kontext oder vernetzte Systeme stoßen selbst die besten Modelle an ihre Grenzen.

Der Kontext ist entscheidend für das gute Funktionieren von KI. Wenn Daten über unverbundene Tools verstreut sind, sieht Ihre KI nur Fragmente – und ein fragmentierter Kontext führt zu fragmentierten Ergebnissen.

Deshalb kommt echter Fortschritt von einer koordinierten KI-Strategie, die auf einer einheitlichen Infrastruktur, klaren Governance-Regeln und einer einzigen Quelle der Wahrheit basiert. Wenn der Kontext über Tools und Teams hinweg fließt, unterstützt KI nicht nur – sie beschleunigt auch.

Das Messproblem, über das niemand sprechen möchte

Hier ist die Wahrheit, die fast niemand zugeben will:

Die meisten Unternehmen haben keine Ahnung, ob ihre KI-Investitionen funktionieren:

47 % messen die Auswirkungen von KI überhaupt nicht

Nur 10 % verwenden datengesteuerte, ergebnisorientierte Metriken

Das ist nicht nur ein Warnsignal, sondern ein Hindernis. Wenn Sie den Erfolg nicht messen können, können Sie den ROI nicht nachweisen. Wenn Sie den ROI nicht nachweisen können, können Sie keine Zustimmung der Führungskräfte erhalten. Und ohne Zustimmung bleibt KI für immer im Pilotmodus stecken.

Das Pilot-Fegefeuer ist nicht harmlos.

Unternehmen in den ersten beiden Phasen der KI-Reife erzielten eine finanzielle Performance unter dem Branchendurchschnitt. Im Gegensatz dazu lagen Unternehmen in den Phasen 3 und 4 laut einer Studie des MIT finanziell deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Der Leistungsunterschied ist nicht subtil. Es ist der Unterschied zwischen dem Zurückbleiben hinter Ihren Mitbewerbern und der Dominanz auf Ihrem Markt. Deshalb ist eine ehrliche Bewertung gerade jetzt so wichtig.

Warum agentenbasierte Workflows > Bessere Prompts Eines der größten Missverständnisse im Bereich der KI für Unternehmen ist derzeit, dass Reife durch bessere Eingabeaufforderungen erreicht wird. Das ist nicht der Fall. Reife wird durch Systeme erreicht, die strukturierte Maßnahmen ergreifen können und nicht nur Text generieren. Agentische Workflows sind wichtig, weil sie den kognitiven Aufwand reduzieren, der Teams im Pilotmodus festhält. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass sich Einzelpersonen an Schritte erinnern, treiben Tools Aufgaben voran oder interpretieren Daten, während Agenten die prozeduralen Arbeiten im Hintergrund erledigen. Sie ersetzen keine Menschen, sondern stabilisieren den Workflow um sie herum, sodass die Einführung einfacher und nicht schwieriger wird. Für die meisten Unternehmen ist allein diese Veränderung ausschlaggebend dafür, dass KI endlich den Sprung vom Experiment zur Umsetzung schafft.

Was tatsächlich funktioniert: Das Strong-Champion-Modell

Alle erfolgreichen Transformationen, die ich gesehen habe, hatten eines gemeinsam.

Ein starker interner Fürsprecher.

So ist auch ClickUp selbst vor der Einführung von KI gewachsen: Schnelle Erfolge → sichtbarer Erfolg → organisches Wachstum.

Mit KI steht noch mehr auf dem Spiel. Es geht nicht nur um den Wechsel von tools – es geht um einen Wandel in der Denkweise.

Sie ersetzen nicht nur manuelle Schritte, sondern gestalten die Arbeitsweise neu. Mit ClickUp geht es in der Regel darum, jemanden, der zuvor ein anderes vergleichbares Projektmanagement-Tool verwendet hat, davon zu überzeugen, warum ClickUp besser ist.

Bei KI geht es darum, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen über ihre Arbeitsweise denken: hin zu einer BESSEREN Arbeitsweise.

Für viele ist das ein beängstigender Sprung. Es kann sich wie eine Bedrohung anfühlen.

Wir müssen die Transformation als Chance zur Verbesserung betrachten und nicht als Wegfall von Arbeitsplätzen oder Infragestellung des Wertes einzelner Mitarbeiter.

Ich betrachte es als eine Art Superkraft für die Mitarbeiter, und Teams und Führungskräfte müssen diese Vision und Kultur von oben herab schaffen, um eine vollständig KI-reife Organisation voranzutreiben, die ihre Arbeitsweise ständig verbessert und weiterentwickelt, insbesondere angesichts der rasanten Fortschritte im Bereich der KI.

Die Akzeptanz von Veränderungen ist der eigentliche Engpass

Seien wir ehrlich: Die Kultur ist der schwierigste Teil.

33 % der Unternehmen berichten von aktivem Widerstand gegen Veränderungen

Nur 19 % sind in der Lage, sich schnell an Veränderungen anzupassen und neue KI-Tools zu skalieren.

Das ist der eigentliche Engpass für die meisten Unternehmen.

Erinnern Sie sich an die Leute, die ich auf dem Sales Summit erwähnt habe? Diejenigen, die in ihren Gewohnheiten festgefahren sind?

Ich habe ihnen gesagt:

Urteilen Sie nicht, bevor Sie gesehen haben, wie es Ihnen und Ihrer täglichen Arbeit helfen kann. Lassen Sie sich von unseren Teams schulen, wie Sie es am besten einsetzen können, geben Sie uns Ihren Workflow und lassen Sie sich von uns zeigen, wie Sie ihn transformieren können.

Urteilen Sie nicht, bevor Sie gesehen haben, wie es Ihnen und Ihrer täglichen Arbeit helfen kann. Lassen Sie sich von unseren Teams schulen, wie Sie es am besten einsetzen können, geben Sie uns Ihren Workflow und lassen Sie sich von uns zeigen, wie Sie ihn transformieren können.

Und dann:

Sie möchten nicht das letzte Team sein, das noch Lotus Notes verwendet. Oder ein Klapphandy. Oder immer noch Kalendereinladungen ausdruckt.

Sie möchten nicht das letzte Team sein, das noch Lotus Notes verwendet. Oder ein Klapphandy. Oder immer noch Kalendereinladungen ausdruckt.

Sie möchten nicht das letzte Team sein, das noch Lotus Notes verwendet. Oder ein Klapphandy. Oder immer noch Kalendereinladungen ausdruckt.

Die Technologie entwickelt sich weiter, und Sie sollten Teil dieses Wandels sein, sonst werden Sie oder Ihr Unternehmen irrelevant.

Mein Rat an Führungskräfte: Lassen Sie sich von Experten zeigen, was möglich ist.

Wenn Sie als Führungskraft zögern, sich mit der unbequemen Diagnose Ihres KI-Fortschritts auseinanderzusetzen, würde ich Ihnen Folgendes sagen.

Sie müssen das nicht alleine erledigen.

Lassen Sie sich von uns – Ihren Partnern, Experten und Vertretern – zeigen, was möglich ist. Mit unseren zertifizierten Vertretern und Expertenressourcen können wir Ihrem Unternehmen zu einem schnellen Start verhelfen, damit Sie sofort durchstarten können.

Drei wichtige Maßnahmen:

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter. Geben Sie ihnen die richtigen tools und Selbstvertrauen an die Hand – nicht nur Zugang. Fördern Sie eine Kultur des Experimentierens. Lassen Sie Teams schnell scheitern und noch schneller iterieren. Verlassen Sie sich auf Ihre Technologiepartner. Wir wissen, was funktioniert (und was nicht). Wir helfen Ihnen dabei, die Lernkurve zu überspringen.

Die Kluft zwischen KI-Reife und KI-Investitionen wird immer größer. Laut einer Studie von Cisco sind heute nur 13 % der Unternehmen vollständig bereit, das Potenzial der KI auszuschöpfen, gegenüber 14 % vor einem Jahr. Gleichzeitig geben 98 % an, dass die Dringlichkeit, KI einzusetzen, zugenommen hat. Das ist nicht nachhaltig.

Die Unternehmen, die gewinnen werden, sind nicht diejenigen mit den größten KI-Budgets.

Das sind diejenigen, die bereit sind:

Bewerten Sie ehrlich, wo sie stehen

Investieren Sie in Befähigung und Schulung

Etablieren Sie eine echte Governance

Verpflichten Sie sich zu der erforderlichen Arbeit

Die Technologie ist bereit. Die Frage ist, ob Ihr Unternehmen bereit ist, sich der Wahrheit über Ihren tatsächlichen Stand zu stellen und die harte Arbeit zu erledigen, um die Lücke zu schließen.

Hier ist die endgültige, unbequeme Wahrheit: Ihre Konkurrenten treffen diese Einschätzung gerade jetzt.

Und diejenigen, die heute entschlossen handeln, werden morgen Marktanteile gewinnen.