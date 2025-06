CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

In "CatchUp with the Crew" geben wir Ihnen einen Einblick in das Leben bei ClickUp. Sie lernen unser Team kennen, erfahren, was uns antreibt, und verstehen besser, was ClickUp zu einem so einzigartigen Arbeitsplatz macht.

Diese Woche hören wir von unserem Prinzipal Front-End Engineer Marcin Warpechowski!

Name: Marcin WarpechowskiTitel: Prinzipal Front-End EngineerSeit wann bei ClickUp: Januar 2023

Warum bist du zu ClickUp gekommen?

Bevor ich zu ClickUp kam, war ich Gründer eines Softwareunternehmens, sodass ich über Erfahrung im Bereich Engineering und in der Leitung eines Teams, der Auslieferung und dem Aufbau eines Projekts verfügte, allerdings in kleinem Rahmen. Was mich dazu bewogen hat, als einzelner Mitwirkender bei ClickUp zu arbeiten, war meine Neugierde auf die Arbeit in einem skalierenden Unternehmen.

Was ist Ihre Aufgabe bei ClickUp?

Wir arbeiten in Squads – kleinen Teams, die für bestimmte Features zuständig sind – und ich arbeite zwischen ihnen. Kurz gesagt, ich tauche in Probleme ein, um mit einer Lösung für mehrere Teams zurückzukommen. Ein Beispiel: Ich habe die Performance und Benutzererfahrung in bestimmten Bereichen unserer Benutzeroberfläche untersucht, und einige meiner Erkenntnisse waren neu, während andere bekannte Probleme waren, die auf eine Lösung warteten.

Ich habe mehrere Teams kontaktiert, um meine Hypothesen zu diesen Bereichen zu bestätigen, und eine Menge Feedback erhalten, das ich weiter aufbereitet habe. Ich habe sieben Dokumente für den internen Gebrauch mit Richtlinien für die zukünftige Entwicklung erstellt und arbeite nun mit den Teams an deren Umsetzung.

Erzählen Sie uns, wie ein typischer Tag für Sie aussieht.

Meine Tage bestehen darin, langfristige Projekte voranzubringen – hauptsächlich Beziehungen aufzubauen, Leute zu treffen und ihnen zu helfen, sich auf eine Seite zu bringen. Das ändert sich von Woche zu Woche, aber in der Regel bin ich damit beschäftigt, einen Prototyp oder einen Proof of Concept für eine Lösung zu erstellen, den ich dann an meine Kollegen weitergebe, damit sie ihn in ihren Projekten implementieren können.

Wie würden Sie die Kultur bei ClickUp beschreiben? Was unterscheidet sie von anderen Jobs, die Sie bisher hatten?

Die Kultur ist fantastisch. Bevor ich zu ClickUp kam, habe ich mit mehreren Leuten gesprochen, die hier arbeiten, und was mich überzeugt hat, war die Freundlichkeit des Teams. Für mich fühlt sich ClickUp wie eine grenzenlose globale Familie an, und wie in einer gut funktionierenden Familie unterstützen und respektieren sich alle gegenseitig.

Wir haben ein klares langfristiges Ziel, das uns motiviert, aber der Weg dorthin ist dynamisch. Jede Woche bringt neue Herausforderungen und Chancen mit sich.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am besten?

Ich liebe das Produkt. Ich interessiere mich sehr für die Bereiche Projektmanagement und Zusammenarbeit, aber besonders gefällt mir die Umsetzung bei ClickUp. Ich bin motiviert, meine Arbeit zu erledigen, weil ich möchte, dass die Plattform, die wir alle täglich bei ClickUp nutzen, immer besser wird. Außerdem finde ich es toll, dass die Ingenieure in die Roadmap eingebunden sind.

Was bevorzugen Sie am Engineering-Team?

Wir sind immer aufeinander abgestimmt, und wenn nicht, suchen wir schnell nach einer Lösung! Es ist klar, dass unser Erfolg von Teamarbeit abhängt, und bei ClickUp tauschen Ingenieure aller Ebenen Informationen, Ideen und bewährte Verfahren aus. Wir äußern auch unsere Zweifel und bitten um Hilfe, wenn wir sie brauchen.

Welche Eigenschaften muss ein erfolgreicher ClickUp-Mitarbeiter Ihrer Meinung nach mitbringen?

Ich habe schnell gelernt, dass ich, um erfolgreich zu sein, Beziehungen zu meinem Team aufbauen und alle kennenlernen muss. Fast alle in meinem Team arbeiten remote, aber wir fühlen uns nicht wie Fremde. Alle unterstützen sich gegenseitig.

Jeder, der sich bei ClickUp bewirbt, sollte sich mit den Werten unseres Unternehmens vertraut machen und sich fragen, ob diese für ihn zutreffen, denn unser Unternehmen lebt diese Werte und setzt sie täglich um!

Wissenswertes!Lieblingsessen: Thailändisches Essen Lieblingsserie: "Curb Your Enthusiasm" und "Rick and Morty" Film, den man immer wieder sehen kann: "Airplane!" Lieblings-Eiscreme-Reihenfolge: Pistazie, außer ich bin in Sizilien, dann ist es Zitrone!Lieblingsbeschäftigung am Wochenende: Ausflüge mit meiner FamilieAm häufigsten verwendetes Emoji: 😊 (als mein Smiley)

Wissenswertes!Lieblingsessen: Thailändisches Essen Lieblingsserie: "Curb Your Enthusiasm" und "Rick and Morty" Film, den man immer wieder sehen kann: "Airplane!" Lieblings-Eiscreme-Reihenfolge: Pistazie, außer ich bin in Sizilien, dann ist es Zitrone!Lieblingsbeschäftigung am Wochenende: Ausflüge mit meiner FamilieAm häufigsten verwendetes Emoji: 😊 (als mein Smiley)

Möchten Sie Teil des ClickUp-Teams werden? Wir stellen ein! Auf unserer Karriereseite finden Sie alle aktuellen Stellenangebote auf unserem Job Board. Bewerben Sie sich jetzt.