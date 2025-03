Treffen Sie das Team: Marcin Warpechowski

in "CatchUp with the Crew" nehmen wir Sie mit ins Leben bei ClickUp. Sie lernen unser Team kennen, sehen, wie wir ticken, und verstehen besser, was ClickUp zu einem so einzigartigen Ort zum Arbeiten macht. Diese Woche hören wir von unserem Principal Front-End Engineer Marcin Warpechowski! Name: Marcin Warpechowski Titel: Principal Front-End Engineer

Als ich zu ClickUp kam: Januar 2023 ### Warum sind Sie zu ClickUp gekommen? Bevor ich zu undefined war ich der Gründer eines Softwareunternehmens, sodass ich über Erfahrung in den Bereichen Technik, Teamleitung, Versand und Aufbau eines Projekts verfügte, allerdings in kleinem Maßstab. Was mich dazu brachte, ein einzelner Mitwirkender bei ClickUp zu werden, war meine Neugierde, in einem expandierenden Unternehmen zu arbeiten. ### Was ist Ihre Aufgabe bei ClickUp? Wir arbeiten in Squads – kleinen Teams, die Ich kontaktierte mehrere Teams, um meine Hypothesen zu diesen Bereichen zu bestätigen, und erhielt eine Menge Feedback, das ich weiter auswertete. Ich erstellte sieben Dokumente für unseren internen Gebrauch mit Richtlinien für die zukünftige Entwicklung und arbeite nun mit den Teams an deren Umsetzung. ### **_Erzählen Sie uns, wie ein typischer Tag für Sie aussieht. einer Lösung, und dann übergebe ich sie an meine Kollegen, damit sie sie in ihren Projekten umsetzen können. ### Wie würden Sie die Unternehmenskultur bei ClickUp beschreiben? Was unterscheidet sie von anderen Jobs, die Sie hatten?

Die Unternehmenskultur ist großartig. Bevor ich zu ClickUp kam, habe ich mit mehreren Leuten gesprochen, die hier arbeiten, und was mich von diesem Job überzeugt hat, war die Freundlichkeit des Teams. Für mich fühlt sich ClickUp wie eine grenzenlose globale Familie an, und wie in einer gut funktionierenden Familie unterstützt und respektiert sich jeder gegenseitig. Wir haben ein klares langfristiges Ziel, das motiviert, aber der Weg zu diesem Ziel ist dynamisch. Jede Woche bringt neue Herausforderungen und Chancen mit sich.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am besten? Ich liebe das Produkt. Ich interessiere mich sehr für die Kategorie undefined

und Zusammenarbeit, aber besonders gefällt mir die Implementierung von ClickUp. Zu erledigen ist für mich eine inspirierende Arbeit, weil ich möchte, dass die Plattform, die wir alle bei ClickUp täglich nutzen, immer besser wird. Mir gefällt auch, dass Ingenieure an der Roadmap von https://clickup.com/blog/product-roadmap// beteiligt sind.

Was bevorzugen Sie am Ingenieursteam? Wir sind immer auf einer Wellenlänge oder wenn nicht, versuchen wir, uns schnell abzustimmen! Es versteht sich von selbst, dass unser Erfolg von Teamarbeit abhängt, und bei ClickUp tauschen Ingenieure aller Ebenen Informationen, Ideen und bewährte Verfahren aus. Wir äußern auch unsere Zweifel und bitten bei Bedarf um Hilfe. ### Welche Eigenschaften verkörpert Ihrer Meinung nach ein erfolgreicher ClickUp-Mitarbeiter?

Ich habe schnell gelernt, dass ich, um erfolgreich zu sein, Beziehungen zu meinem Team aufbauen und alle kennenlernen muss. Fast alle in meinem Team arbeiten remote, aber wir fühlen uns nicht wie Fremde. Alle unterstützen sich gegenseitig sehr. Jeder, der sich bei ClickUp bewirbt, sollte sich unsere Werte ansehen und sich fragen, ob sie für ihn wahr klingen, denn unser Unternehmen lebt sie und priorisiert sie täglich! > Wissenswertes! > Bevorzugtes Essen: Thailändisches Essen