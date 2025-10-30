Free Vorlage für Benutzernamen und Passwörter, um organisiert zu bleiben

Wir alle kennen das: Wir starren auf einen Anmeldebildschirm und sind uns sicher, dass wir das Passwort kennen ... bis wir es doch nicht mehr wissen.

Die Psychologin Jelena Mirkovic hat eine sehr interessante Studie erledigt, die erklärt, warum Menschen Passwörter vergessen: Einprägsamkeit steht oft im Widerspruch zur Sicherheit.

Benutzer erstellen entweder schwache Passwörter auf der Grundlage persönlicher Informationen oder starke Passwörter, die sie für mehrere Konten wiederverwenden – beides riskante Gewohnheiten. Die Lösung für dieses Dilemma ist einfach: Sie können eine Passwort-Vorlage verwenden.

Diese Dokumente helfen Ihnen dabei, alle Ihre Passwörter und Anmeldedaten an einem einzigen Ort zu organisieren.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten kostenlosen Passwort-Vorlagen zum Ausdrucken vor, die Sie für Ihre Arbeit und private Nutzung verwenden können.

Die besten Passwort-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle mit den besten Passwort-Vorlagen:

Was sind kostenlose Passwort-Vorlage-Downloads?

Eine Passwort-Vorlage ist ein vorgefertigtes Dokument, häufig eine Tabellenkalkulation wie Excel oder Google Tabellen, mit dem Sie alle Ihre Anmeldedaten für Websites, Apps und Online-Konten an einem sicheren Ort organisieren und nachverfolgen können.

Passwort-Vorlagen enthalten Felder für Benutzernamen, Passwörter, URLs und manchmal auch Sicherheitsfragen oder Notizen. Sie helfen Ihnen dabei, alle Ihre Passwörter in einem strukturierten Format für den persönlichen Gebrauch nachzuverfolgen, sodass Sie sich diese nicht mehr merken oder wiederverwenden müssen.

So ist ihre Arbeit:

✅ Bietet ein strukturiertes Format zum Organisieren und Speichern von Passwörtern.

✅ Kann an einem sicheren Ort mit Passwortschutz gespeichert werden.

✅ Ermöglicht den zentralen Zugriff auf alle Ihre Anmeldedaten.

✅ Unterstützt die benutzerdefinierte Anpassung für verschiedene Konten und Kategorien

✅ Bietet eine einfache, ausdruckbare Alternative zu einem Passwort-Manager.

Was macht eine gute Passwort-Vorlage aus?

Eine gute Passwort-Vorlage sollte Ihnen dabei helfen, Passwörter zu erstellen, die sowohl sicher als auch leicht zu merken sind.

Hier sind einige Tricks, die Sie anwenden können:

Verwenden Sie mindestens 12 bis 15 Zeichen pro Passwort.

Kombinieren Sie Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Nummern und Sonderzeichen.

Vermeiden Sie offensichtliche Muster oder leicht zu erratende Passwörter wie „123456“.

Verwenden Sie immer unterschiedliche Passwörter für verschiedene Konten.

Probieren Sie Passphrasen aus, die Sie sich merken können, die aber niemand anderes erraten kann.

Die 10 besten kostenlosen Passwort-Vorlagen

Legen wir los!

Hier sind 10 der besten kostenlosen Passwort-Vorlagen zum Herunterladen, mit denen Sie alle Ihre Passwörter sicher nachverfolgen und über verschiedene Konten hinweg organisiert bleiben können.

1. ClickUp-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Möchten Sie ein strukturiertes System ohne separaten Passwort-Manager? Probieren Sie die ClickUp-Liste-Vorlage aus.

Die Verwaltung einer wachsenden Liste von Anmeldedaten – für private Konten, berufliche Konten oder Kundenkonten – kann schnell chaotisch werden.

Die ClickUp-Liste-Vorlage bietet Ihnen ein strukturiertes System zur Organisation von Passwörtern, ohne dass Sie einen separaten Passwort-Manager benötigen. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, Ihre Passwörter in der Reihenfolge der Wichtigkeit und der Priorität zu kategorisieren und zu organisieren.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Teilen Sie komplexe Anmeldedaten in übersichtliche, leicht zugängliche Listen auf.

Kategorisieren Sie Konten nach Bankgeschäften, Business-Tools, sozialen Medien oder Kunden.

Erstellen Sie wiederkehrende Listen für regelmäßige Überprüfungen der Sicherheit und Erneuerungs-Erinnerungen.

Priorisieren Sie sensible Konten mit benutzerdefinierten Tags oder Labels.

Freigeben Sie Listen mit Teammitgliedern und kontrollieren Sie gleichzeitig die Berechtigungen.

✨ Ideal für: Freiberufler, Projektmanager und Kleinunternehmer, die eine strukturierte Methode benötigen, um alle ihre Passwörter zu priorisieren und deren Nachverfolgung zu gewährleisten.

👀 Wissenswertes: Das Wort „Passwort" wurde zuerst im militärischen Kontext verwendet, nicht in der Computerbranche. Soldaten nutzten sie als verbale Codes, um Kontrollpunkte zu passieren.

2. ClickUp-Vorlage für die Vermögensverwaltung

Kostenlose Vorlage herunterladen Verhindern Sie Fehler wie den Verlust von Anmeldedaten oder versäumte Lizenzverlängerungen mit der Asset-Management-Vorlage von ClickUp.

Wenn Sie sensible Daten, Abonnements oder Lizenzen verwalten, ist es entscheidend, Passwörter als digitale Vermögenswerte zu behandeln. Die ClickUp-Vorlage für die Vermögensverwaltung verhindert Fehler wie den Verlust von Anmeldedaten oder versäumte Lizenzverlängerungen, indem sie die Nachverfolgung von Vermögenswerten zentralisiert.

Außerdem können Sie Ihre Passwörter in einer Datenbank organisieren und speichern, mit der Sie die Nachverfolgung der Nutzung Ihrer Ressourcen vornehmen und alle Ihre Daten mithilfe von Gantt-Diagrammen in Ansicht anzeigen können.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Speichern Sie Anmeldedaten, Lizenzschlüssel, Verlängerungsdaten und Notizen in einer durchsuchbaren Datenbank.

Verfolgen Sie die Nutzung, weisen Sie Eigentümerschaft zu und überwachen Sie den Lizenz-Status.

Kategorisieren Sie Assets nach tool, Abonnement oder Team-Nutzung.

Speichern Sie sensible Informationen mit Sicherheit und Zugriffskontrolloptionen.

Erstellen Sie Berichterstellung für Verlängerungen, Bestandsprüfungen oder Compliance-Überprüfungen.

✨ Ideal für: IT-Manager, Eigentümer und Team-Leader, die Passwörter, Softwarelizenzen und Anmeldedaten verwalten möchten.

Die Verwaltung von Projekten ist zwischen allen Abteilungen des Unternehmens viel einfacher geworden. Wenn ein neues Projekt hereinkommt, können wir eine Vorlage verwenden, die sofort alle Tickets für uns erstellt. Darüber hinaus werden allen Mitarbeitern automatisch ihre Aufgaben zugewiesen, sodass keine Unklarheiten darüber bestehen, wer welche Arbeit erledigen soll.

3. ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erleben Sie eine professionelle Methode zur Nachverfolgung von Anmeldedaten und zum Schutz sensibler Geschäftsinformationen – mit der ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage.

Viele Unternehmen sind häufig dem Risiko von Datenverstößen ausgesetzt. Große Unternehmen wie LinkedIn und Ticketmaster sind bereits Opfer solcher Verstöße geworden, wodurch mehr als eine halbe Million benutzerdefinierter Daten im Dark Web veröffentlicht wurden.

Die ClickUp-Wissensdatenbankvorlage hilft Ihnen dabei, Sicherheitsverletzungen zu verhindern, indem sie Ihnen die Nachverfolgung Ihrer Anmeldedaten erleichtert und gleichzeitig sensible Geschäftsinformationen schützt.

Diese Vorlage enthält bereits vorinstallierte Abschnitte für FAQs und Wissensartikel, sodass Passwörter und Best Practices innerhalb eines Unternehmens einfach gespeichert, organisiert und freigegeben werden können.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie eine strukturierte Wissensbibliothek mit Speicher von Anmeldedaten.

Richten Sie spezielle Bereiche für FAQs, SOPs, Richtlinien und Systemhandbücher ein.

Halten Sie Ihre Teams mit einer zentralen Ressource für Zugriff und Updates auf dem Laufenden.

Stellen Sie Onboarding-Materialien und Referenzdokumente für neue Mitarbeiter bereit.

Führen Sie eine Aufzeichnung sensibler Informationen, die Sicherheit bietet und durchsucht werden kann.

✨ Ideal für: Teams, IT-Administratoren und Betriebsleiter, die nach einer zentralen Hub suchen, um Passwörter, SOPs und Zugriffsanweisungen für den internen oder kundenorientierten Gebrauch zu dokumentieren.

Hier ist ein kurzes Video darüber, wie die Features von ClickUp zusammenwirken, um ein ultimatives Wissensmanagement-Erlebnis zu bieten:

4. ClickUp-SOP-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie die Kontrolle über wichtige Zugriffspunkte, indem Sie Ihre SOPs über die ClickUp-SOP-Vorlage zentralisieren.

Wenn Teams keinen klaren Prozess für die Verwaltung von Anmeldedaten haben, sind Sicherheitslücken und Verwirrung vorprogrammiert. Hier können Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für Konsistenz und Effizienz bei den Prozessen und Verfahren zur Passwortverwaltung sorgen.

Die ClickUp-SOP-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Passwortverwaltungs-Workflows zu zentralisieren und wichtige Zugangspunkte zu schützen.

Mit dieser Vorlage können Sie Prozesse mit Checklisten automatisieren, eine einheitliche Passwortverwaltung in Ihrem Unternehmen einführen und die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen verbessern.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Definieren Sie Workflows für die Einstellung, Aktualisierung und Aufhebung des Kontos.

Erstellen Sie detaillierte SOPs für die Passwortverwaltung in allen Teams.

Verwenden Sie integrierte Checklisten für wiederkehrende Aufgaben der Sicherheit und Überprüfungen.

Standardisieren Sie Verfahren für die Kundenaufnahme oder Teamübergänge.

✨ Ideal für: Eigentümer, Betriebsleiter und Team, die ein standardisiertes, wiederholbares System für die Verwaltung von Passwörtern, Kontozugriffen und sensiblen Anmeldedaten benötigen.

5. ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung

Kostenlose Vorlage herunterladen Anstatt sich auf verstreute Notizen oder mehrere Dokumente zu verlassen, führen Sie eine Nachverfolgung aller Konten mithilfe der Konto-Management-Vorlage von ClickUp durch.

Mit über 5,2 Milliarden Social-Media-Konten weltweit verwalten die meisten Geschäfte weit mehr Konten und Anmeldedaten, als ihnen bewusst ist. Ob Kundenportale, Team-Tools oder Abonnement-Plattformen – wenn Sie diese Daten an einem Ort verwalten, ersparen Sie sich viel Stress in letzter Minute.

Mit der ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung können Sie alle Kontodaten an einem einzigen Ort verwalten – keine verstreuten Notizen oder vergessenen Anmeldedaten mehr. Diese Vorlage hilft Ihnen auch dabei, Onboarding- Prozesse für Clients mit Passwort-Freigabe zu entwerfen und alle Ihre Daten in eindeutigen Kategorien und Ordnern zu organisieren.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammeln, speichern und verwalten Sie Ihre Konto-Zugangsdaten an einem übersichtlichen Ort.

Nachverfolgen Sie den Client-Zugang, Abonnement-Details und Aktualisierungs-Erinnerungen.

Vereinfachen Sie die Einarbeitung, indem Sie Anmeldedaten und Konto-Notizen gemeinsam verwalten.

Sichern Sie sensible Informationen mit Team-Berechtigungen und Zugriffskontrollen.

Optimieren Sie die Kommunikation, indem Sie Kontoänderungen und -aktualisierungen protokollieren.

✨ Ideal für: Kundenbetreuer, Kundendienstteams und Eigentümer, die eine einfache Möglichkeit benötigen, Kundenkonten zu organisieren und Anmeldedaten mit Sicherheit zu verwalten.

6. Excel-Passwortliste-Vorlage von Vertex42

via Vertex42

Die Excel-Passwort-Liste-Vorlage von Vertex42 macht es Benutzern, die einen einfachen, ausdruckbaren Passwort-Tracker bevorzugen, leicht.

Mit dieser Excel-basierten Vorlage können Sie eine übersichtliche, gut organisierte Liste Ihrer Anmeldedaten führen. Außerdem enthält sie wichtige Tipps, wie Sie Ihr Passwort jederzeit mit Sicherheit und Schutz aufbewahren können. Sie ist sowohl im Excel- als auch im PDF-Format verfügbar.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Speichern Sie Benutzernamen, Passwörter, Websites und Notizen in einer übersichtlichen Tabelle.

Drucken Sie Ihre Passwort-Liste für die Offline-Nutzung und als Backup aus.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Spalten oder Kategorien an Ihre persönlichen oder geschäftlichen Anforderungen an.

Organisieren Sie Einträge alphabetisch oder nach Kategorien für einen schnellen Zugriff.

Führen Sie eine Aufzeichnung mit Sicherheit, die zentralisiert ist und die Sie offline speichern können.

✨ Ideal für: Alltags-Benutzer und Kleinunternehmer, die eine ausdruckbare Passwort-Liste wünschen, die sie mit Sicherheit zu Hause oder im Büro aufbewahren können.

👀 Wissenswertes: In dem Film Horse Feathers der Marx Brothers aus dem Jahr 1932 versucht Groucho, eine Flüsterkneipe zu betreten, und wird nach dem Passwort gefragt. Nach mehreren falschen Versuchen gibt er schließlich „Swordfish" ein, was zu einem Running Gag im Film wird. Lange vor dem Internet machte sich diese Szene über die Idee lustig, dass geheime Wörter den Zugang kontrollieren. Sie zeigt, dass Passwörter seit fast einem Jahrhundert sowohl praktisch als auch lächerlich sind.

7. Excel-Passwortprotokoll-Vorlage von Vertex42

via Vertex42

60 % der Amerikaner geben zu, dass sie Passwörter für mehrere Konten wiederverwenden, wodurch sie zu leichten Einzelzielen für Credential Stuffing und Brute-Force-Angriffe werden. Dies ist eine riskante Angewohnheit, die oft aus der Schwierigkeit resultiert, sich zu viele Passwörter merken zu müssen.

Die Excel-Passwort-Vorlage von Vertex42 hilft Ihnen dabei, die riskante Wiederverwendung von Passwörtern zu vermeiden, indem sie Ihnen eine zuverlässige Möglichkeit bietet, alle Anmeldedaten an einem sicheren Ort zu speichern.

Es ist mit zwei Arbeitsblättern zur Nachverfolgung Ihrer Anmeldedaten für verschiedene Konten vorkonfiguriert und sowohl im Hoch- als auch im Querformat verfügbar.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Speichern Sie Benutzernamen, Passwörter, Website-Namen und benutzerdefinierte Notizen in einer Datei.

Wählen Sie je nach Wunsch zwischen Hoch- und Querformat-Layouts.

Drucken Sie das Protokoll für die Offline-Nutzung aus oder bewahren Sie eine sichere lokale Kopie auf Ihrem Gerät auf.

Sortieren und organisieren Sie Passwörter nach Kategorie, Konto oder Sicherheit.

Führen Sie Nachverfolgung über Aktualisierungen und Änderungen mit editierbaren Spalten.

✨ Ideal für: Freiberufler, private Benutzer und kleine Geschäftsinhaber, die ein druckbares Passwortprotokoll auf Excel-Basis bevorzugen, das sie nach Bedarf sichern und aktualisieren können.

8. Password Keeper von TemplateLab

über TemplateLab

Angesichts der wachsenden Anzahl von Online-Konten ist es verlockend, Passwörter wiederzuverwenden, was jedoch Ihre Sicherheit gefährdet.

Der Passwort-Manager von TemplateLab bietet eine einfache Lösung für die Verwaltung persönlicher und freigegebener Kontozugangsdaten auf einem einzigen ausdruckbaren Blatt. Diese Vorlage ist in verschiedenen Formaten wie PDF erhältlich und kann in Software wie Adobe Photoshop, Microsoft Word und PowerPoint verwendet werden.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Liste Benutzernamen, Passwörter, Website-Namen und Konto-Notizen in einem Dokument.

Bewahren Sie persönliche oder geschäftliche Passwörter in einem zentralen, leicht zugänglichen Format auf.

Drucken Sie sie aus und bewahren Sie sie mit Sicherheit auf, damit Sie bei Bedarf schnell darauf zugreifen können.

Vermeiden Sie wiederholte Passwort-Zurücksetzungen mit einer einzigen, zuverlässigen Aufzeichnung.

Passen Sie das Layout an Ihre persönlichen Bedürfnisse, die Ihres Teams oder Ihrer Familie an.

✨ Ideal für: Privatpersonen, Freiberufler und Büroteams, die eine einfache, ausdruckbare Passwort-Liste benötigen, um mehrere private oder Arbeit-Konten zu verwalten.

👀 Wissenswertes: Die Soldaten im alten Rom verwendeten geheime Passwörter, sogenannte „Watchwords", um während ihrer Nachtpatrouillen Freunde von Feinden zu unterscheiden.

9. Passwort-Zurücksetzen-Tracker von Vorlage.net

Der Password Reset Tracker von Template.net hilft IT-Teams und Administratoren, den Überblick über Zurücksetzungsanfragen und Protokolle der Sicherheit zu behalten.

Dieser Tracker protokolliert jede Anfrage und hilft Ihnen so, die Verantwortlichkeiten zu klären und die Sicherheitsprozesse zu verschärfen. Er kann auch im AI Editor Tool der Website bearbeitet werden, und Benutzer können diese Vorlage für den persönlichen und beruflichen Gebrauch entweder herunterladen oder ausdrucken.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Protokollieren Sie Anfragen zum Zurücksetzen von Passwörtern mit Datum, Benutzer-ID und Status.

Verfolgen Sie die Überprüfung der Schritte und stellen Sie sicher, dass jede Anfrage nachverfolgt wird.

Zeichnen Sie die Abschlussdetails für Prüfpfade und Sicherheitsüberprüfungen auf.

Führen Sie ein zentrales Protokoll für den internen Gebrauch und zur Rechenschaftslegung.

Verbessern Sie die Workflows bei der Passwortverwaltung in allen Abteilungen.

✨ Ideal für: IT-Support-Teams, Büroverwalter und Manager, die ein spezielles System benötigen, um Passwort-Zurücksetzungsanfragen zur Nachverfolgung zu erfassen und die Passwortsicherheit für alle Benutzer zu verbessern.

10. Benutzername- und Passwortblatt von Vorlage.net

Das Benutzername- und Passwortblatt von Template.net ist eine schnörkellose Lösung für kleine Teams, die gemeinsame Anmeldedaten verwalten.

Anstatt mit verstreuten Notizen das Risiko von Zugangsproblemen einzugehen, können Sie mit diesem einfachen Blatt Benutzernamen und Passwörter für interne Systeme oder tools organisieren. Es ist außerdem vollständig anpassbar und mit dem integrierten KI-Editor der Website für Bearbeitung geeignet.

✅ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Liste Benutzernamen, Passwörter und Konto-Notizen in einem Dokument.

Verwenden Sie diese für gemeinsam genutzte Office-tools, interne Systeme oder Kundenportale.

Drucken Sie sie aus und bewahren Sie sie mit Sicherheit in einer Umgebung mit kontrolliertem Zugriff auf.

Aktualisieren und überarbeiten Sie Einträge, wenn sich Anmeldedaten im Laufe der Zeit ändern.

Verringern Sie Verwirrung, indem Sie eine einzige zuverlässige Quelle für den Team-Zugriff als Anbieter bereitstellen.

✨ Ideal für: Kleine Teams, Büroleiter und IT-Mitarbeiter, die eine einfache, ausdruckbare Vorlage für Benutzernamen und Passwörter benötigen, um den internen Kontozugriff kostenlos zu verwalten.

ClickUp Your Passwortverwaltung mit kostenlosen Vorlagen

Wir alle kennen das: Man gibt falsche Passwörter ein, in der Hoffnung, das richtige zu erraten, und wird dann für einige Stunden geblockt.

Irgendwann sollte man sich damit abfinden, dass die Verwaltung aller Passwörter ohne ein System nur das Risiko von Sicherheitsverletzungen erhöht und Zeitverschwendung ist.

Unter allen Optionen und anderen Websites zeichnen sich die Vorlagen von ClickUp durch ihre Flexibilität, integrierte Features für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit aus, weit mehr als nur Passwörter zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie eine detaillierte Passwort-Tracker-Vorlage erstellen oder SOPs für den Zugriff entwickeln möchten – mit den gebrauchsfertigen Vorlagen von ClickUp können Sie Ihren Workflow benutzerdefiniert anpassen.

Sind Sie bereit, der mühsamen Suche nach vergessenen Passwörtern ein Ende zu setzen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!