Top-Unternehmen für den Einsatz von KI-Agenten

Unternehmen versinken in einer Flut von tools und Kontextwechseln. Agente KI-Systeme, die große Sprachmodelle mit APIs, Speicher und Aufgabe-Planungsfunktionen kombinieren, bieten eine einheitliche Lösung.

Diese autonomen Agenten können Situationen wahrnehmen, komplexe Workflows durchdenken und im Namen der Benutzer Maßnahmen ergreifen.

Da das Jahr 2025 von Branchenführern als „das Jahr der KI-Agenten” bezeichnet wird, bemühen sich große Technologieunternehmen darum, hochentwickelte agentenbasierte Plattformen einzuführen, die eine Optimierung der Abläufe und eine Steigerung der Produktivität in Unternehmen versprechen.

Schlüssel-Erkenntnisse

Agentische KI-Systeme automatisieren Arbeitsabläufe und reduzieren die Workload in Unternehmen um 50 bis 78 %.

90 % der KI-Agenten scheitern schnell, wenn sie nicht über robuste Integrations- und Speichersysteme verfügen.

Mittelgroße Geschäfte sind Vorreiter bei der Einführung und legen den Schwerpunkt auf Forschung, Produktivität und Kundenservice.

Führende KI-Plattformen legen den Schwerpunkt auf Sicherheit, Governance und den Einsatz spezialisierter Domänenagenten.

Was ist agentische KI?

Agente KI bezieht sich auf Systeme, die Daten autonom wahrnehmen, anhand spezialisierter Modelle Schlussfolgerungen ziehen, Aufgaben über externe Tools ausführen und kontinuierlich aus Rückmeldungen lernen, um ihre Leistung zu verbessern.

Dieser vierstufige Zyklus aus Wahrnehmen, Denken, Handeln und Lernen ermöglicht es Agenten, komplexe Geschäftsprozesse ohne ständige menschliche Aufsicht zu bewältigen.

Um agentenbasierte KI zu verstehen, muss man über einfache Chatbots hinausblicken und sich Systeme ansehen, die komplexe, mehrschrittige Workflows selbstständig ausführen können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Assistenten, die auf einzelne Eingaben reagieren, behalten agentenbasierte Systeme den Kontext über längere Interaktionen hinweg bei und können ihre Vorgehensweise auf der Grundlage von Echtzeit-Feedback anpassen.

Die Autonomie dieser Systeme schafft sowohl Chancen als auch Herausforderungen.

Die Forschung von NVIDIA zu agentenbasierter KI zeigt, wie Agenten mehrere spezialisierte Modelle koordinieren und gleichzeitig Sicherheitsvorkehrungen einhalten können.

Die 2025-Studie von Beam /AI zeigt jedoch, dass 90 % der KI-Agenten aufgrund von Kontextverlusten und Integrationsproblemen innerhalb von 30 Tagen versagen.

Führende Plattformen begegnen diesen Herausforderungen mit zustandsbehafteten Speichersystemen, robuster Tool-Orchestrierung und umfassenden Governance-Frameworks, die Entscheidungsprozesse nachverfolgen und bei Bedarf eine menschliche Überwachung ermöglichen.

Warum Unternehmen KI-Agenten einsetzen

unternehmen, die KI-Agenten einsetzen, berichten von einer Workload-Reduzierung von 50 bis 78 % und einer deutlichen Verbesserung der Prozesseffizienz, was sie für die Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend automatisierten Geschäftswelt unverzichtbar macht. *

Marktforschungen zeigen, dass 81 % der Führungskräfte planen, Agenten in ihre KI-Strategie zu integrieren, obwohl laut dem Work Trend Index von Microsoft nur 24 % eine unternehmensweite Einführung erreicht haben.

Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Reduzierung der tool-Fragmentierung, die Automatisierung von Routineabläufen und die Skalierung von Kundeninteraktionen ohne proportionale Personalaufstockung.

Mittelständische Unternehmen der Größe 100 bis 2.000 Mitarbeiter sind führend bei der Einführung und setzen Agenten für Recherche und Zusammenfassungen (58 %), persönliche Produktivität (53,5 %) und Kundenservice (45,8 %) ein.

Allerdings bleiben die Herausforderungen bei der Implementierung weiterhin groß. Die Integration in Legacy-Systeme, die Beibehaltung des Kontexts über mehrschrittige Prozesse hinweg und die Einrichtung geeigneter Governance-Rahmenbedingungen stellen die größten Hürden dar.

Erfolgreiche Implementierungen legen Wert auf kontinuierliche Bewertung, Human-in-the-Loop-Kontrollen und eingeschränkte Berechtigungen, um zu verhindern, dass Agenten ihren vorgesehenen Aufgabenbereich überschreiten.

Top-Unternehmen für den Einsatz von KI-Agenten

Die Landschaft der agentenbasierten KI umfasst etablierte Cloud-Anbieter, innovative Start-ups und Unternehmen für Unternehmenssoftware, die jeweils einzigartige Stärken beim Einsatz und Management von Agenten mitbringen.

AWS (Amazon) : AgentCore ist der Anbieter sicherer Laufzeitumgebungen, Speicherdienste für die Beibehaltung des Kontexts und bietet einen dedizierten Marktplatz für vorgefertigte Agentenlösungen : AgentCore ist der Anbieter sicherer Laufzeitumgebungen, Speicherdienste für die Beibehaltung des Kontexts und bietet einen dedizierten Marktplatz für vorgefertigte Agentenlösungen

ServiceNow : KI Experience bietet kontextsensitive multimodale Schnittstellen, während Zurich Release agentenbasierte Workflows mit Funktionen zur Codierung in natürlicher Sprache einführt : KI Experience bietet kontextsensitive multimodale Schnittstellen, während Zurich Release agentenbasierte Workflows mit Funktionen zur Codierung in natürlicher Sprache einführt

Salesforce : Agentforce bettet autonome Agenten direkt in CRM-Workflows ein. Frühe Kunden berichten von einer 70-prozentigen Verringerung der Supportanfragen der Stufe 1 : Agentforce bettet autonome Agenten direkt in CRM-Workflows ein. Frühe Kunden berichten von einer 70-prozentigen Verringerung der Supportanfragen der Stufe 1

Microsoft : Umfassendes Ökosystem mit Copilot-Feldhandbuch, Agent Store-Marktplatz und GitHub Copilot-Codierungsagenten, die sich nahtlos in Unternehmen-tools integrieren lassen : Umfassendes Ökosystem mit Copilot-Feldhandbuch, Agent Store-Marktplatz und GitHub Copilot-Codierungsagenten, die sich nahtlos in Unternehmen-tools integrieren lassen

NVIDIA : Mit Blueprints und NeMo-Mikroservices können Entwickler komplexe Agentenarchitekturen mit fortschrittlichen Denkfähigkeiten erstellen : Mit Blueprints und NeMo-Mikroservices können Entwickler komplexe Agentenarchitekturen mit fortschrittlichen Denkfähigkeiten erstellen

OpenAI : AgentKit bietet visuelle Agent-Builder, umfassende Bewertungstools und erweiterte Konnektor-Registrierungen für die schnelle Gestaltung von Workflows : AgentKit bietet visuelle Agent-Builder, umfassende Bewertungstools und erweiterte Konnektor-Registrierungen für die schnelle Gestaltung von Workflows

Google : Gemini-basierte Agenten decken die Bereiche Datenwissenschaft, Code-Interpretation und Engineering ab und werden durch das AP2-Zahlungsprotokoll für sichere autonome Transaktionen unterstützt : Gemini-basierte Agenten decken die Bereiche Datenwissenschaft, Code-Interpretation und Engineering ab und werden durch das AP2-Zahlungsprotokoll für sichere autonome Transaktionen unterstützt

Databricks : Agent Bricks erstellt und optimiert automatisch domänenspezifische Agenten, wobei die Plattform optimale Modellkonfigurationen empfiehlt : Agent Bricks erstellt und optimiert automatisch domänenspezifische Agenten, wobei die Plattform optimale Modellkonfigurationen empfiehlt

Diese Plattformen teilen gemeinsame Innovationen in den Bereichen Governance, Bewertung und Integrationsfunktionen.

Die meisten legen Wert auf Sicherheit durch rollenbasierte Zugriffskontrollen, bieten umfassende Beobachtungsmöglichkeiten zur Nachverfolgung von Agentenentscheidungen und stellen umfangreiche Konnektorbibliotheken für die Integration in bestehende Geschäftssysteme bereit.

Der Trend zu spezialisierten Domänenagenten anstelle von Allzweckassistenten spiegelt die Reife des Marktes und das wachsende Verständnis dafür wider, wie Agenten in Umgebungen von Unternehmen effektiv eingesetzt werden können.

Häufig gestellte Fragen

Agentische KI-Systeme kombinieren Sprachmodelle mit externen Tools, Speicher- und Planungsfunktionen, um mehrstufige Aufgaben ohne ständige menschliche Anleitung autonom abzuschließen.

Unternehmen setzen Agenten ein, um den Wechsel zwischen verschiedenen tools zu reduzieren, durch Automatisierung wiederholender Workflows, Kundeninteraktionen zu skalieren und erhebliche Effizienzsteigerungen bei der Wissensarbeit zu erzielen.

Zu den größten Problemen zählen Kontextverluste zwischen den einzelnen Schritten, Integrationsschwierigkeiten mit Legacy-Systemen und Fehlerkaskaden, die robuste Governance-Frameworks erfordern.

Führende Plattformen implementieren rollenbasierte Zugriffskontrollen, Nachverfolgung, Anomalieerkennung und Workflows mit menschlicher Genehmigung für sensible Aktionen oder Transaktionen.

Kundenservice, Softwareentwicklung, Datenanalyse und Automatisierung von Geschäftsprozessen verzeichnen die höchsten Akzeptanzraten und messbare Effizienzsteigerungen.

Abschließende Gedanken

Die Unternehmen, die bei der Einführung agentenbasierter KI führend sind, kombinieren eine robuste technische Infrastruktur mit praktischen Governance-Frameworks, die echte Unternehmensherausforderungen angehen.

Von den sicheren Laufzeitumgebungen von AWS über die multimodalen Schnittstellen von ServiceNow bis hin zum umfassenden Agenten-Ökosystem von Microsoft zeigen diese Plattformen, wie autonome KI Geschäftsabläufe transformieren kann, während gleichzeitig die erforderliche Aufsicht und Kontrolle gewährleistet bleibt.