Warum der Wechsel von einer festen Denkweise zu einer wachstumsorientierten Denkweise schwieriger ist, als Sie denken

Der Wechsel von einer festen Denkweise zu einer wachstumsorientierten Denkweise war in den letzten Jahren in aller Munde.

Viele beliebte Blogger, Verfasser und andere Gurus, die auf Konferenzen auftreten, haben die beeindruckenden wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der Stanford-Professorin Carol Dweck aufgegriffen und sich zu eigen gemacht.

Ist eine Wachstumsmentalität jedoch tatsächlich erreichbar? Oder reicht eine inspirierende und motivierende Rede aus, um Sie anzutreiben?

Schauen wir uns einmal genauer an, was eine Wachstumsmentalität wirklich bedeutet und wie Sie die feste Mentalität ein für alle Mal ablegen können.

Die Konfrontation zwischen fester Denkweise und Wachstumsdenken

Eine feste Denkweise dreht sich um Bewahrung. Man glaubt, dass die eigenen Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten unter allen Umständen unverändert bleiben. Man möchte nicht dumm wirken und probiert daher nichts Neues aus.

Eine Wachstumsmentalität bedeutet zu verstehen, dass man durch Übung, harte Arbeit und Aufwand seine Fähigkeiten verbessern und neue Dinge lernen kann.

Dweck beschreibt es so: „Die Menschen glauben, dass ihre grundlegendsten Fähigkeiten durch Engagement und harte Arbeit entwickelt werden können – Intelligenz und Talent sind nur der Ausgangspunkt. Diese Ansicht schafft eine Liebe zum Lernen und eine Widerstandsfähigkeit, die für große Leistungen unerlässlich sind. “

Was wir am Growth Mindset vermissen

Aufwand allein reicht nicht aus.

Der Großteil von Dwecks Arbeit konzentriert sich auf Schüler und deren Lernverhalten, insbesondere im Schulsystem. Die besten Lehrer wenden verschiedene Methoden an, um ihre Schüler zu motivieren – und genau das sollten Sie auch für sich selbst zu erledigen haben.

Wenn Sie beispielsweise eine neue Sprache oder eine neue Fähigkeit für die Arbeit erlernen möchten, müssen Sie möglicherweise mehrere verschiedene Ansätze ausprobieren, bevor Sie einen finden, der Ihnen zusagt.

Das braucht natürlich Zeit.

Es erfordert viel Engagement, seinen Lernstil zu entdecken und Wege zu finden, sich diesem anzupassen. Bloßer Aufwand reicht nicht aus. Man kann für seinen Aufwand gelobt werden, aber hat man tatsächlich etwas gelernt?

2. Wachstum ist ein Weg.

Auf einer Reise geht nicht alles immer nur bergauf. Manchmal dreht man sich im Kreis, verirrt sich und kehrt wieder zurück. Das Gleiche gilt für das Wachstum.

Eine Wachstumsmentalität erkennt dies und passt sich der Situation an. Fehler sind nicht schädlich. Sie sind Teil des Lernprozesses. Eine feste Mentalität konzentriert sich eher auf die Fehler und Irrtümer, anstatt ein Umfeld für besseres Lernen zu schaffen.

3. Feste und wachstumsorientierte Denkweisen sind nicht binär.

Es ist unmöglich, automatisch von einer festen Denkweise zu einer wachstumsorientierten Denkweise zu wechseln. Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie in einigen Bereichen eine wachstumsorientierte Denkweise haben und in anderen Bereichen eine feste Denkweise.

Ihre feste Denkweise bleibt möglicherweise bestehen, und wir sollten uns nicht vormachen, dass sie verschwinden wird. Ein Teil der Wachstumsdenkweise besteht darin, anzuerkennen, dass die feste Denkweise weiterhin bestehen kann.

4. Konzentrieren Sie sich eher auf die Anerkennung als auf das Lernen.

Eine feste Denkweise strebt nur nach der richtigen Antwort, anstatt tatsächlich zu verstehen, wie Dinge funktionieren und sich entwickeln. Die feste Denkweise strebt eher nach Anerkennung als nach Erfahrung. Wenn man eher von Anerkennung als vom Lernen angetrieben wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man scheitert, wenn die Anerkennung ausbleibt. Die wachstumsorientierte Denkweise betrachtet dies als Teil der Erfahrung.

Anzeichen dafür, dass Sie in eine starre Denkweise verfallen

Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie in diesen Bereichen bestimmte Gedanken gegenüber anderen haben, könnten Sie wieder in eine starre Denkweise zurückfallen. Denken Sie daran, dass es bei einer wachstumsorientierten Denkweise nicht nur um Aufwand geht, sondern auch darum, wie Sie die Situation wahrnehmen.

Angst. Sie werden übermäßig ängstlich in Bezug auf eine Situation, einen Umstand, ein Projekt oder eine Gelegenheit.

Negative Einstellung gegenüber Feedback. Fühlen Sie sich niedergeschlagen, wenn Sie Kritik erhalten? Oder möchten Sie aus den Kommentaren und dem Feedback lernen?

Eifersucht. Wie stehen Sie zu Menschen, die mehr Erfolg haben als Sie oder mehr Lob erhalten? Beurteilen Sie sie fair? Inwiefern könnten Sie von ihnen lernen?

Wie man von einer festen zu einer wachstumsorientierten Denkweise gelangt

1. Gewohnheiten müssen sich ändern.

Um jemand zu sein, der arbeitet, muss man mehr arbeiten. Das bedeutet, dass man seine Gewohnheiten ändern muss. Um zu zeigen, wie schwer das ist, vergleiche einfach ein Fitnessstudio im Januar mit einem im Juli. Die Besucherzahlen werden sich deutlich unterscheiden. Und viele Menschen haben diese Gewohnheit nicht beibehalten.

Das Problem? Wir denken oft darüber nach, was wir tun wollen, anstatt über die Schritte nachzudenken, die uns helfen, das Element zu erreichen. Dies ist ein wichtiger Grundsatz des Get Things Done-Systems. Sie müssen kleinere Aufgaben und Handlungsschritte erstellen, um ein größeres Element in Teilziele zu unterteilen.

Manchmal bedeutet eine Gewohnheit zu ändern, kleinere Schritte zu identifizieren, um die Gewohnheit zu verwirklichen.

2. Konzentrieren Sie sich auf die Identität, bevor Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren.

Angenommen, Sie möchten mehr trainieren, um stärker zu werden. Aber dann kommen die Ergebnisse nicht so schnell, wie Sie es sich wünschen, und Sie verlieren die Hoffnung. Sie erreichen Ihr Ziel nicht und geben deshalb auf.

Jetzt bist du wieder in der festen Denkweise. Das Ergebnis war dein Ziel, und als die Gewohnheiten keine Früchte trugen, hast du aufgehört.

Ja, es kann Instanzen geben, in denen man etwas beenden oder aufgeben sollte. Aber betrachten Sie Ihre Ergebnisse einmal genauer. Waren Sie jemals wirklich jemand, der trainiert und Gewichte gestemmt hat? War das ein wesentlicher Teil Ihrer Identität? Nein. Sie haben sich eher auf die Ergebnisse als auf Ihre Identität konzentriert.

Ergebnisse beziehen sich darauf, was man bekommt. Prozesse beziehen sich darauf, was man zu erledigen hat. Identität bezieht sich darauf, woran man glaubt“, sagt James Clear in seinem neuen Buch über Gewohnheiten.

Identität definiert, wer Sie sind. Damit Gewohnheiten und eine Wachstumsmentalität zur zweiten Natur werden, müssen sie ein fester Bestandteil Ihrer Persönlichkeit sein.

3. Erkennen Sie die kleinen Erfolge.

Ein weiterer Grund, warum es so schwer ist, die Wachstumsmentalität zu verstehen, ist, dass wir zu schnell zu viel erwarten. Denken Sie daran, dass die feste und die Wachstumsmentalität keine Gegensätze sind. Jeder befindet sich in einem Prozess.

„Ich bin eine Frau, die sich weiterentwickelt. Ich versuche es einfach wie alle anderen auch. Ich versuche, aus jedem Konflikt, jeder Erfahrung zu lernen. Das Leben ist niemals langweilig“, sagt Oprah Winfrey. Das ist definitiv eine Wachstumsmentalität. Sie hat sich noch nicht darauf festgelegt, wer sie als Person ist, als Endprodukt, selbst nach all dem Erfolg.

Um mit den Höhen und Tiefen der Wachstumsmentalität zurechtzukommen, müssen Sie sich mit kleinen Erfolgen wohlfühlen und darauf aufbauen können. Manche Tage werden schwieriger sein als andere, manche Minuten werden anstrengender sein als andere.

Die Wachstumsmentalität akzeptiert diese Schwierigkeiten zusammen mit den kleinen Erfolgen, die sie mit sich bringen.

Fazit: Nächste Schritte für eine Wachstumsmentalität

Bei einer Wachstumsmentalität geht es nicht darum, Ihre Talente und Fähigkeiten zu vernachlässigen, um sich jedes Mal etwas völlig Neuem zuzuwenden. Sie sind vielleicht mit bestimmten Interessen, Vorlieben und Eigenheiten geboren. Das bedeutet jedoch nicht, dass neue Fähigkeiten für Sie unerreichbar sind. Es gibt viele Fähigkeiten, die zu Ihren Interessen und Talenten passen könnten, die Sie sich aber vielleicht nicht zu entwickeln trauen.

Um diese zu identifizieren, denken Sie darüber nach ...

Ihre Ängste in Bezug auf Ihre Karriere, Ihren Erfolg oder Ihren mangelnden Erfolg.

Die Ergebnisse, die Sie sich wünschen, und ob Sie bereit sind, diese Art von Mensch zu sein.

Wie Sie aus Ihren Fehlern lernen

Fällt es Ihnen schwer, eine Wachstumsmentalität zu entwickeln? Was hält Sie davon ab? In welche alten Muster verfallen Sie immer wieder?