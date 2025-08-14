Kostenlose Vorlagen für Schaltpläne zur Vereinfachung der Elektroplanung

🔎 Wussten Sie schon? In den USA sterben jedes Jahr etwa 1.000 Menschen durch Unfälle im Zusammenhang mit Elektrizität, während etwa 30.000 Menschen nicht tödliche Verletzungen davontragen.

Als Projektmanager im Bauwesen sind Sie dafür verantwortlich, elektrische Risiken durch die Erstellung genauer Schaltpläne zu reduzieren. Aber seien wir ehrlich: Das manuell zu erledigen, ist alles andere als einfach.

Die Erstellung eines Schaltplan-Zeitplans erfordert viel Aufwand, Fachwissen und Liebe zum Detail. Damit ist es jedoch noch nicht getan – er muss regelmäßig aktualisiert werden, was besonders bei Standorten mit mehreren Stromkreisen und Schalttafeln sehr komplex ist. Kurz gesagt: Ohne eine solide Ausgangsbasis ist die Erstellung und Verwaltung eines Schaltplan-Zeitplans eine echte Herausforderung.

Hier finden Sie 11 kostenlose Vorlagen für Schaltpläne, mit denen Sie elektrische Lasten überwachen und Unfälle verhindern können.

Was sind Vorlagen für Panel-Zeitpläne?

Ein Schaltplan ist ein Dokument, das Details zu den Stromkreisen, Leistungsschaltern, Sicherungen, elektrischen Lasten und anderen Komponenten innerhalb einer Schalttafel enthält. Er liefert wichtige Informationen zur Konfiguration der Schalttafel, zur Verteilung der Lasten und zu Sicherheitsmaßnahmen und hilft Elektrikern und Ingenieuren, Stromkreise schnell zu identifizieren, Wartungsarbeiten durchzuführen und Probleme zu beheben.

Eine Vorlage für einen Schaltplan ist eine vorformatierte Ressource, die Projektmanagern, Elektrikern und Ingenieuren dabei hilft, genaue Schaltpläne zu erstellen. Sie ermöglicht ihnen die Eingabe wichtiger Details zum Schaltplan, wie z. B. die Nummer des Stromkreises, den Wert der Last und die Nummern der Sicherungen für die Abschnitte, die der Stromkreis versorgt, wodurch die Erstellung und Verwaltung des Schaltplans vereinfacht wird.

Was macht eine gute Vorlage für einen Panel-Zeitplan aus?

In den Vereinigten Staaten ist der National Electrical Code (NEC) eine Reihe von Sicherheitsstandards und Richtlinien, die die Konstruktion, Installation und Wartung elektrischer Anlagen regeln. Obwohl er kein Standardformat für einen Panel-Zeitplan vorgibt, sollten Sie bei der Auswahl einer Vorlage auf folgende Aspekte achten, um sicherzustellen, dass sie für Ihre Zwecke geeignet ist:

Übersichtliches Layout: Identifizieren Sie schnell und ohne Verwirrung Stromkreise, Lasten, Leistungsschalter und Spannungsbewertungen

Umfassend: Erfassen Sie alle wichtigen Details, einschließlich Lastverteilung und Stromstärke. Wichtige Informationen: Erkennen Sie überlastete Stromkreise schnell anhand von Informationen zu Phase, Last und Spannung pro Abschnitt

Platz für Erweiterungen: Lassen Sie Platz für zukünftige Breaker, um den Aufwand für Neugestaltungen zu reduzieren

Flexibles Format: Einfach in PDFs oder Tabellenkalkulationen konvertieren, um vor Ort darauf zugreifen zu können

11 Vorlagen für Panel-Zeitpläne

Sehen Sie sich diese kostenlosen Vorlagen für Schalttafelpläne von ClickUp, der App für alles rund um die Arbeit, und anderen Plattformen an, die Ihnen helfen, maximale elektrische Sicherheit zu gewährleisten:

1. ClickUp-Vorlage für SOPs zur Wartung von Schalttafeln

Kostenlose Vorlage Standardisieren Sie Ihren Prozess zur Wartung von Schalttafeln mit der ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen zur Wartung von Schalttafeln

Suchen Sie nach einer Vorlage, um die Verwaltung der Schalttafelpläne Ihres Teams zu optimieren? Die ClickUp-Vorlage für die Wartung von Schalttafeln enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Identifizierung von Stromkreisen und zum gesamten Schalttafelverwaltungsprozess, von der Inspektion bis zur Dokumentation.

Damit können Sie Wartungsarbeiten planen, wiederkehrende Aufgaben erstellen, Ersatzteilbestände verwalten und sicherstellen, dass Schalttafeln systematisch überprüft werden, um Ausfälle oder Verstöße gegen den Code zu vermeiden

Das wird Ihnen gefallen:

Planen Sie Routineinspektionen und Notfallreparaturen mit der Automatisierung von Aufgaben

Weisen Sie Wartungsrollen zu und verfolgen Sie die Verantwortlichkeiten über benutzerdefinierte Felder

Führen Sie Protokolle zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und erstellen Sie Wartungsberichte

Visualisieren Sie anstehende Aufgaben mit Kalender- oder Gantt-Ansichten

Ideal für: Facility Manager, Auftragnehmer und Elektriker, die strukturierte Workflows für Wartungsarbeiten und die Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften für mehrere Schalttafeln an gewerblichen oder industriellen Standorten benötigen.

Das sagt Long Nguyen Vu, Postdoktorand an der Fakultät für Elektrotechnik der Soongsil University in Seoul, über die Nutzung von ClickUp :

Dank der Synchronisation zwischen den einzelnen Mitarbeitern half uns ClickUp dabei, ein einheitliches Design und einen einheitlichen Workflow zu entwickeln. Als Ergebnis konnte jedes Mitglied seine Aufgaben im Hinblick auf das Hauptziel unseres Teams klarer erkennen. Außerdem gab es keine Standardverfahren zwischen den Mitgliedern, da wir uns alle auf eine vereinfachte, einheitliche Benutzeroberfläche geeinigt hatten.

2. ClickUp-Vorlage für Projektplaner

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Projektplaner-Vorlage einen organisierten Ablaufplan für die Planung von Schalttafeln

Die ClickUp-Projektplaner-Vorlage ist vielseitig einsetzbar und lässt sich leicht an die Planung von Schalttafeln und Elektroinstallationsprojekten anpassen.

Sie bietet eine umfassende Ansicht der Phasen Ihres Projekts, sodass Sie jede Phase auf einer Karte darstellen, Aufgaben zuweisen und den besten Zeitpunkt für den Beginn der Elektroarbeiten ermitteln können.

Visualisieren Sie Abhängigkeiten, verwalten Sie Zeitleisten und behalten Sie den Überblick über Ihr Panel – von der Fertigung bis zum endgültigen Lastausgleich.

Diese Vorlage eignet sich am besten für die Überwachung des gesamten Projektlebenszyklus – von der Planung bis zur Installation der Panels –, während die SOP-Vorlage sich mehr auf wiederkehrende Workflows für die Wartung der Panels konzentriert.

Das wird Ihnen gefallen:

Wählen Sie aus einer Reihe von Ansichten – Kanban, Board und Liste – und arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammen

Weisen Sie Aufgaben Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und Prioritäten zu

Verwalten Sie Subunternehmer, Lieferanten und die Kommunikation mit Clients nahtlos

Vereinfachen Sie das Freigeben von Dokumenten und die Verwaltung von Anhängen

Ideal für: Elektroinstallateure und Projektleiter, die mehrphasige Projekte zur Installation oder Aufrüstung von Schalttafeln mit mehreren Team-Mitgliedern und komplexen Terminplanungsanforderungen verwalten.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob das Versenden von Follow-up-Notizen oder die Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

3. Excel-Vorlage für Datenpanels von TemplateLab

via TemplateLab

Die Excel-Vorlage für Datenpanel-Zeitpläne von TemplateLab ist ideal für die Nachverfolgung von Niederspannungs- oder strukturierten Verkabelungs-Panels, wie z. B. Sicherheitsalarme, Telefone und CCTV-Kameras. Sie bietet ein übersichtliches, bearbeitbares Blatt zur Dokumentation von Stromkreisen, Leistungsschalterzuweisungen und Panel-Details.

Im Gegensatz zu Word-Vorlagen hilft Ihnen diese Vorlage dabei, die Gesamtlast der Panels automatisch zu berechnen und die Verteilung der Phasen mit vertrauten Tabellenkalkulations-Tools zu organisieren.

Aufbauend auf der vertrauten Logik von Tabellenkalkulationen stellen Sie sicher, dass Elektriker alle wichtigen Informationen erfassen, ohne dass spezielle Software erforderlich ist. Die vordefinierten Formeln und Eingabezellen sorgen für Konsistenz, während die Struktur flexibel genug ist, um benutzerdefinierte Layouts für verschiedene Schalttafeltypen zu ermöglichen.

Das wird Ihnen gefallen:

Zeichnen Sie Nummern von Stromkreisen, Lasten, Drahtgrößen und Phasendetails übersichtlich auf

Automatische Berechnung der Gesamtlasten pro Phase und der Kapazitätsauslastung der Schalttafel

Passen Sie Panel-Zeitpläne schnell an, wenn sich Projekte weiterentwickeln

Exportieren und drucken Sie Zeitpläne für die Dokumentation vor Ort oder für Genehmigungen

Ideal für: Elektriker und Ingenieure, die detaillierte, bearbeitbare und druckbare Schaltplanvorlagen für Wohn-, Gewerbe- oder Industrieanlagen erstellen.

💡 Profi-Tipp: Markieren Sie wichtige Systeme wie Feueralarme, Notbeleuchtung oder wichtige Geräte deutlich in Ihrem Panel-Zeitplan. So können Sie sicherstellen, dass diese bei Wartungsarbeiten schnell identifiziert und priorisiert werden.

4. Microsoft Word-Vorlage für Sitzungspläne von TemplateLab

via TemplateLab

Die Microsoft Word-Vorlage für Schalttafelpläne von TemplateLab vereinfacht die Erfassung und Organisation von Informationen zu Schalttafeln. Diese Vorlage ist speziell für 1Ø-Schalttafeln vorformatiert und verfügt über eine vereinfachte Struktur, die sich ideal für den Einsatz in Wohngebäuden eignet, z. B. zur Dokumentation der Last von Leistungsschaltern und für schnelle Aktualisierungen vor Ort.

Diese anpassungsfähige Vorlage eignet sich für verschiedene elektrische Systeme und ist ideal für die schnelle Erstellung übersichtlicher Layouts von Schalttafeln, wenn Daten vor Ort erfasst oder während Inspektionen im Feld freigegeben werden müssen. Der einfache Aufbau gewährleistet eine einfache Eingabe, Bearbeitung und Formatierung und bietet gleichzeitig genügend Flexibilität, um die Vorlage an unterschiedliche Schalttafelkonfigurationen anzupassen.

Das wird Ihnen gefallen:

Geben Sie Schaltkreiszuweisungen, Panel-IDs und Lastbeschreibungen ganz einfach ein

Passen Sie das Format der Zeitpläne an Standardberichte oder die Übermittlung von Genehmigungen an

Unterstützt klare Beschreibungen für Wartungs- oder Inspektionsteams

Offline nutzbar, ohne Internetzugang oder umfangreiche Software

Ideal für: Auftragnehmer und Techniker bevorzugen ein einfaches, druckbares Dokumentformat zum Aufzeichnen und Nachschlagen von Panel-Zeitplänen vor Ort.

5. Microsoft Word Beispiel 1Ø Vorlage für einen Panel-Zeitplan von TemplateLab

via TemplateLab

Die Microsoft Word-Vorlage „1Ø Panel Schedule Template“ von TemplateLab wurde speziell für einphasige (1Ø) Schalttafeln entwickelt und optimiert die Dokumentation für elektrische Setups in Wohngebäuden und kleinen Gewerbebetrieben. Sie verfügt über ein einphasenspezifisches Layout mit ausgewiesenen Abschnitten für Schaltkreis-IDs, Leistungsschaltergrößen, Lastwerte und Spannungsbewertungen.

Diese Version ist auf Privathaushalte und den gewerblichen Gebrauch zugeschnitten und verfügt über Felder und ein Layout, die speziell für 1Ø-Systeme formatiert sind – ideal für kleinere Aufgaben, die keine mehrphasige Nachverfolgung oder automatische Berechnungen erfordern.

Die Vorlage ist in hohem Maße anpassbar, sodass Sie die für Ihr System relevanten Details einfach eingeben und aktualisieren können. Darüber hinaus unterstützt das einfach zu bearbeitende Format schnelle Aktualisierungen im Laufe des Projekts und stellt sicher, dass Elektriker die Vorschriften einhalten und organisiert bleiben, ohne auf komplexe Software umsteigen zu müssen.

Das wird Ihnen gefallen:

Erhalten Sie problemlosen Zugriff auf die einfache Hinzufügung von freien und zukünftigen Zeitfenstern

Zeichnen Sie Lastberechnungen und Aktualisierungen auf, wenn Stromkreise hinzugefügt oder geändert werden

Drucken Sie übersichtliche Zeitpläne für Inspektionen oder Übergaben an Clients

Passen Sie das Layout für Privathaushalte, Büros oder kleinere Gewerbebetriebe an

Ideal für: Elektriker, die einphasige Schalttafeln für Wohngebäude, kleine Büros oder den Einzelhandel dokumentieren, um schnelle Installations- oder Wartungsarbeiten durchführen zu können.

6. Vorlage für Beschriftungen von Schalttafeln in Google Tabellen von Workyard

über Workyard

Die Vorlage „Beschriftung für Schalttafeln“ von Workyard für Google Tabellen ist eine weitere kostenlose Ressource für eine effektive Planung von Schalttafeln. Sie ist von überall zugänglich und unterstützt gemeinsame Aktualisierungen während der Installation oder Inspektion.

Im Gegensatz zur Excel-Vorlage ist diese Vorlage cloudbasiert und eignet sich hervorragend für Teams, die Zeitpläne live vor Ort aktualisieren, insbesondere bei der Zusammenarbeit aus der Ferne oder über verschiedene Standorte hinweg.

Mit editierbaren Feldern für die Nummer des Stromkreises, die Beschreibung der Last, den Speicherort und die Größe des Leistungsschalters sorgt sie für Klarheit und Sicherheit, indem sie falsch beschriftete oder fehlende Details auf dem Schaltplan verhindert. Darüber hinaus entspricht die Vorlage dem National Electrical Code (NEC) und kann in verschiedenen vielseitigen digitalen Formaten wie Excel, Word und PDF heruntergeladen werden.

Das wird Ihnen gefallen:

Fügen Sie Details wie Schaltkreisnamen, Schalter, Spannung, Stromstärke usw. hinzu.

Erstellen Sie klare, professionelle Beschreibungen für alle Panel-Schaltkreise

Passen Sie Layouts ganz einfach für kleine Schalttafeln, Unterverteiler oder vollständige Verteilungsboards an

Hält die Beschreibungen der Leistungsschalter mit Farbcodierung und Sortierung übersichtlich und durchsuchbar

Ideal für: Elektroinstallateure und Projekt-Teams, die die Beschriftungspraktiken bei Wohn- oder Gewerbeprojekten standardisieren möchten.

🧠 Wissenswertes: Fabriken, die KI zur Verbesserung ihrer Sicherheitsmaßnahmen einsetzen, berichten von einem deutlichen Rückgang der Unfälle im Bereich von 15 % bis 20 %. Das liegt daran, dass KI-Systeme potenzielle Gefahren erkennen, die menschlichen Überwachungsmaßnahmen entgehen könnten, und so proaktiv zu einer sichereren Arbeitsumgebung für Mitarbeiter in potenziell gefährlichen Einstellungen beitragen

7. Vorlage für einen 3Ø-Schaltplan von pdfFiller

über pdfFiller

Die Verwaltung eines dreiphasigen elektrischen Systems kann eine Herausforderung sein. Die Vorlage für den 3Ø-Schaltplan von pdfFiller vereinfacht diesen Prozess und ist speziell auf dreiphasige (3Ø) elektrische Systeme zugeschnitten. Sie bietet ein strukturiertes Format zur Dokumentation von Lasten.

Die Vorlage enthält übersichtliche Abschnitte für jede Phase mit detaillierten Feldern für Leistungsschalter, Nennbelastungen und Spannungen. Sie eignet sich am besten für die Dokumentation des Leistungsausgleichs in dreiphasigen Systemen und ist ideal für mittelgroße Gebäude und Schalttafeln, bei denen die Genauigkeit der Lastverteilung von entscheidender Bedeutung ist.

Das Layout ist intuitiv, wichtige Informationen wie Beleuchtung und Schaltkreise sind auf der linken Seite angeordnet und eignen sich ideal für die Verwendung in Schalttafelplänen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwalten Sie die ausgewogene Lastverteilung über drei Phasen hinweg präzise

Füllen Sie Zeitpläne digital aus oder drucken Sie sie aus, um sie per Hand im Feld zu aktualisieren

Dokumentieren Sie Ampere-Lasten, Breaker-Größen, Circuit-IDs und angeschlossene Geräte

Stellen Sie die Einhaltung gewerblicher Baunormen sicher

Ideal für: Elektroingenieure und Auftragnehmer, die dreiphasige Stromverteilungssysteme in gewerblichen, fertigungstechnischen oder industriellen Einrichtungen verwalten.

8. Vorlage für einen Zeitplan für Industriepanels von Template. Net

Die Vorlage für industrielle Schaltpläne von Template.net wurde für große Anlagen entwickelt, die eine umfassende Dokumentation erfordern. Sie enthält detaillierte Informationen zu Schaltkreisen, Bewertungen von Schutzvorrichtungen, angeschlossenen Gerätetypen und Fehlerstromberechnungen – ideal für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Diese detaillierte Vorlage gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und optimiert Wartungspläne für komplexe elektrische Systeme, wie sie häufig in Fertigungsanlagen, Raffinerien oder Rechenzentren zu finden sind. Außerdem können Sie Raumnamen, Geräte und detaillierte Lastwerte für jeden Stromkreis auflisten, während das übersichtliche Layout die Genauigkeit bei der Verwaltung mehrerer Stromkreise und Geräte gewährleistet.

Das wird Ihnen gefallen:

Für leistungsstarke Schalttafeln mit hoher Kapazität

Fügen Sie Felder für Lasttypen, Notstromkreise und Umschalter hinzu

Unterstützen Sie die Wartungsplanung mit strukturierter Schaltkreiserfassung

Exportieren Sie die Vorlagen für technische Genehmigungen, Zulassungen oder interne Audits

Ideal für: Werksleiter und Elektriker, die große industrielle Schalttafeln mit hoher Kapazität und hoher Maschinen- und Ausrüstungsauslastung warten.

9. Vorlage für den Zeitplan für gewerbliche Schalttafeln von Template. Net

Die Vorlage für den Schaltplan für gewerbliche Gebäude von Template.net wurde speziell für gewerbliche Gebäude entwickelt und organisiert mehrere Stromkreise übersichtlich. Sie wurde entwickelt, um einen Stromkreis nach dem anderen zusammen mit seiner Last, der Größe des Leistungsschalters und den Phasendetails zu verfolgen.

Sie finden Felder für Panel-ID, Bewertung, Stromkreisbelastung, Phasenzuweisung und Notizen, die Teams dabei helfen, Setups klar mit Clients, Inspektoren und Wartungsteams zu kommunizieren. Das einfache Format ist ideal für Techniker, die häufige Aktualisierungen, Begehungen oder Übergaben für gewerbliche Gebäude wie Bürohochhäuser, Hotels und Einkaufszentren durchführen.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie kommerzielle Ladepläne mit einer einheitlichen Struktur

Einfache Anpassung an verschiedene Gebäudetypen und Projektgrößen

Standardisieren Sie die Dokumentation für Panels für Übergabepakete oder Genehmigungen

Beschleunigen Sie die Zusammenarbeit zwischen Generalunternehmern, Subunternehmern und Beratern

Ideal für: Immobilienverwalter, Bauunternehmer und Elektriker, die elektrische Anlagen in Bürogebäuden, Einkaufszentren, Hotels und Einzelhandelsflächen dokumentieren.

10. Vorlage für den Stromverteilungsplan für Rechenzentren von Template. Net

Die Vorlage „Stromverteilungsplan für Rechenzentren“ von Template.Net hilft bei der Verwaltung der Stromverteilung in Rechenzentren. Sie enthält spezielle Abschnitte für Datenanschlüsse, Stromlasten und Spannungsbewertungen, um nachzuverfolgen, welcher Anschluss mit welchem Stromkreis verbunden ist und wie viel Strom jeder Anschluss verbraucht.

Das strukturierte Layout stellt sicher, dass Schlüssel-Stromlasten, Backup-Systeme und redundante Schaltkreise bei Audits, Wartungsarbeiten oder Ausfällen genau dokumentiert werden. Das Ergebnis ist ein praktisches Tool für Rechenzentrumsmanager und Elektriker, die mit sensiblen, leistungsstarken Geräten arbeiten.

Das wird Ihnen gefallen:

Konzentrieren Sie sich auf die Dokumentation einer hochzuverlässigen Stromverteilung

Organisieren Sie kritische Lasten, Backup-Systeme und Redundanzkreise

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Stromkreisen in dicht bestückten Racks

Verfolgen Sie die Lastverteilung über mehrere Panels hinweg

Ideal für: Rechenzentrumsmanager, Infrastrukturingenieure und Elektroberater, die mit hochdichten Stromversorgungssystemen für kritische Lasten arbeiten.

11. Vorlage für einen einphasigen Panel-Zeitplan von Schedule Templates

über Terminplanvorlagen

Die Vorlage für einphasige Schaltpläne von Schedule Templates eignet sich perfekt für Privathaushalte oder kleine gewerbliche Spaces und überwacht die Details von einphasigen Bereichsverteilern. Sie listet übersichtlich alle einphasigen Stromkreise, die Bewertung der Leistungsschalter, den Wert der Last und die angeschlossenen Geräte auf – ideal für schnelle Installationen, kleine Reparaturen oder Inspektionen in Wohngebäuden.

Das Layout optimiert den Betrieb und die Wartung, sodass Benutzer Probleme erkennen und Lasten ohne Verwirrung verwalten können. Es ist ideal für Elektriker, die ein einfaches, druckbares Dokument für schnelle Überprüfungen und Reparaturen an einphasigen Systemen benötigen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verwalten Sie Details zu Leistungsschaltern, Lastwerten und Beschreibungen von Geräten

Schnelle Bearbeitungen für kleinere Änderungen am elektrischen System

Unterstützt übersichtliche, druckbare Zeitpläne für den Einsatz vor Ort

Erhöhen Sie die Sicherheit durch eine übersichtliche Liste aller angeschlossenen Stromkreise

Ideal für: Elektriker im Wohnbereich und Installateure in kleinen Büros, die Details zu einphasigen Schalttafeln für Neubauten, Modernisierungen oder Wartungsarbeiten erfassen

Erstellen Sie mühelos präzise Zeitpläne für Schalttafeln – mit den anpassbaren Vorlagen von ClickUp

Wenn es um Elektrizität geht, ist kein Platz für Spekulationen. Ein sauberer, genauer Schaltplan ist nicht nur eine Formalität, sondern unerlässlich, um Fehler zu vermeiden, Zeit zu sparen und die Genauigkeit vor Ort zu gewährleisten. Vorlagen sind zwar hilfreich, aber ihre Verwaltung in komplexen Projekten kann dennoch schwierig sein.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Von der Organisation von Panel-Zeitplänen über die Zuweisung von Aufgaben bis hin zur Nachverfolgung von Terminen – mit den anpassbaren Vorlagen für Panel-Zeitpläne von ClickUp können Sie jede Phase Ihrer Elektroprojekte ganz einfach planen, überwachen und aktualisieren.

Sind Sie bereit, Ihre Workload zu vereinfachen und immer einen Schritt voraus zu sein? Testen Sie ClickUp – melden Sie sich hier kostenlos an.