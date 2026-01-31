Tod durch Kalender: Die brutale Realität der Ineffizienz von Meetings im Jahr [Jahr]

Meetings sollten eigentlich die Zusammenarbeit fördern, aber für viele von uns sind sie zu einer Zeitverschwendung geworden.

Angesichts voller Kalender und sinkender Produktivität ist es an der Zeit, sich zu fragen: Bringen Meetings die Arbeit tatsächlich voran oder stehen sie nur im Weg?

Unsere neueste Studie befasst sich mit dem Zustand von Meetings am Arbeitsplatz und deckt auf, wie oft sie stattfinden, wie lange sie dauern und mit welchen größten Schwierigkeiten Fachleute konfrontiert sind.

Hier sind unsere Ergebnisse.

⏰ Wichtigste Erkenntnisse

❗️63 % der Berufstätigen nehmen mindestens an einem Meeting pro Woche teil – 19 % sogar an acht oder mehr❗️25 % der Meetings haben acht oder mehr Teilnehmer, was die Zusammenarbeit erschwert❗️47 % der Meetings dauern länger als 45 Minuten, was zu Ermüdung und Verlust der Produktivität führt❗️34 % der Arbeitnehmer geben an, dass das größte Problem das Fehlen einer klaren Tagesordnung ist, was zu Zeitverschwendung führt❗️Fast 30 % der Meetings könnten durch asynchrone Arbeit ersetzt werden, dennoch verlassen sich Teams weiterhin auf Echtzeitdiskussionen.

TL;DR? Meetings sind eine Konstante, aber ihr Wert ist nicht immer offensichtlich. Schauen wir uns die Daten einmal genauer an.

🧠 Neugierig, wie wir zu unseren Ergebnissen gekommen sind? Lesen Sie im ClickUp-Blog, wie wir Opt-in-Umfragen durchführen.

📅 An wie vielen Meetings nehmen wir durchschnittlich teil?

Während die große Mehrheit der Berufstätigen an 1 bis 3 Meetings pro Woche teilnimmt, sitzen fast 40 % in 4 oder mehr Meetings.

Überraschende 19 % nehmen wöchentlich an acht oder mehr Meetings teil – ein erheblicher Zeitaufwand, der die Frage aufwirft: Sind all diese Meetings wirklich notwendig?

👥 Die Größe von Meetings spielt eine Rolle

Kleinere Meetings sind in der Regel effektiver, dennoch nehmen an etwa 25 % aller Meetings acht oder mehr Personen teil.

Obwohl fast die Hälfte aller Meetings nur ein bis drei Teilnehmer umfasst, haben viele Teams immer noch mit überfüllten Meetings zu kämpfen, die die Zusammenarbeit ineffizient machen.

⏳ Meetings, die sich in die Länge ziehen

Mehr als die Hälfte aller Meetings dauert 45 Minuten oder länger, 20 % sogar mindestens eine Stunde.

Während manche Themen tiefgreifende Unterhaltungen erfordern, tragen langwierige Meetings oft eher zu Ermüdung als zu Produktivität bei. Nur ein kleiner Prozentsatz der Meetings (12 %) dauert weniger als 15 Minuten, was darauf hindeutet, dass die meisten Meetings im Sinne der Effizienz gestrafft werden könnten.

⚠️ Die größten Probleme bei Meetings

Die häufigste Beschwerde von Fachleuten ist das Fehlen einer klaren Tagesordnung. 34 % geben dies als ihren größten Frustrationsgrund an.

Ohne einen klar definierten Zweck können Meetings schnell unkonzentriert und unproduktiv werden. Ein weiteres großes Problem ist die mangelnde Nachverfolgung: Über ein Viertel der Befragten gab an, dass Meetings oft ohne konkrete Aktionselemente enden. Diese Ineffizienzen summieren sich und führen zu Zeitverschwendung für ganze Teams.

🔄 Welche Meetings könnten stattdessen asynchron stattfinden?

Etwa 30 % der Befragten sind der Meinung, dass tägliche StandUp-Meetings und wöchentliche Update-Meetings asynchron abgehalten werden könnten.

Viele Teams erkennen, dass nicht alle Meetings Echtzeitdiskussionen erfordern. Projektmeetings, Einzelgespräche und sogar Client-Gespräche könnten von asynchronen Formaten profitieren, da diese unnötige Unterbrechungen reduzieren und den Teams mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten geben.

📝 Wie machen Teams sich Notizen?

Trotz des Aufstiegs digitaler Tools verlassen sich fast 50 % der Fachleute bei Meetings immer noch auf handschriftliche Notizen.

Ohne einen strukturierten Ansatz für die Dokumentation besteht die Gefahr, dass wichtige Entscheidungen und Aktionselemente in Vergessenheit geraten. Während einige digitale Notepads bevorzugen, nutzt nur ein kleiner Prozentsatz der Befragten (12 %) KI-gestützte Notizprogramme, um den Prozess zu automatisieren. Gleichzeitig geben 12 % der Befragten zu, dass sie keine Notizen machen, was Bedenken hinsichtlich der Informationsspeicherung und der Nachverfolgung nach Meetings aufkommen lässt.

4 Möglichkeiten, Meetings effektiver zu gestalten

Meetings funktionieren schon seit einiger Zeit nicht mehr richtig – es gibt zu viele, sie dauern zu lange und sind oft unnötig. Hier erfahren Sie, wie Unternehmen ihre Produktivität zurückgewinnen und eine Kultur der konzentrierten, effizienten Arbeit schaffen können.

✅ Keine Tagesordnung, kein Meeting: Wenn ein Meeting keine klare Tagesordnung hat, sollte es nicht stattfinden. Jedes Meeting muss einen Zweck, konkrete Diskussionspunkte und gewünschte Ergebnisse haben. Freigeben Sie diese im Voraus, damit sich die Teilnehmer vorbereiten können – sonst ist es nur Zeitverschwendung.

✅ Halten Sie es schlank: Mehr Leute im Raum bedeuten nicht automatisch bessere Entscheidungen. Beziehen Sie nur diejenigen ein, die für die Diskussion entscheidend sind. Für alle anderen reicht eine Zusammenfassung oder Aufzeichnung.

✅ Standardmäßig asynchron: Bevor Sie ein Meeting ansetzen, fragen Sie sich: Kann dies über ein gemeinsames Dokument, eine Sprachnotiz oder ein Projektmanagement-Tool erledigt werden? Wenn die Antwort „Ja” lautet, lassen Sie das Meeting ausfallen. Asynchrone Updates respektieren die Konzentrationszeit aller Beteiligten und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Arbeit vorankommt.

✅ Überlassen Sie die Verwaltung der KI: Nutzen Sie KI-gestützte Assistenten, um Notizen zu automatisieren, wichtige Punkte zusammenzufassen und die Nachverfolgung von Aktionspunkten durchzuführen. Dies gewährleistet Verantwortlichkeit und macht Folgetreffen zur Klärung der besprochenen Punkte überflüssig.

Durch die Abschaffung unnötiger Meetings und die effizientere Gestaltung der wichtigen Meetings können Teams ihre Zeit für tiefgreifende, sinnvolle Arbeit zurückgewinnen.

Wie kann ClickUp helfen?

Die Arbeit funktioniert nicht. Meetings finden in einem tool statt, Nachfassaktionen in einem anderen, und Aktionspunkte gehen in der Unordnung verloren – was zu Chaos, Verwirrung und Zeitverschwendung führt. Das ist Work Sprawl in Aktion, und es führt zu endlosen Meetings, weil niemand „die SOP finden kann, die Cark 2024 erstellt hat“.

Als weltweit erster konvergenter KI-Workspace behebt ClickUp dieses Problem, indem es Meetings, Aktionspunkte und asynchrone Updates in einem nahtlosen Workflow zusammenführt.

🏁 Bessere Notizen und noch bessere NachverfolgungVerlieren Sie nie den Überblick über wichtige Entscheidungen oder nächste Schritte. ClickUp AI Notetaker erstellt automatisch Zusammenfassungen von Meetings, hebt wichtige Punkte hervor und nennt Aktionspunkte. Anschließend hilft ClickUp Brain dabei, Folgeaufgaben zu generieren und die richtige Person zuzuweisen – so geht nichts unter.

Zeichnen Sie Ihre Meetings mit ClickUp AI Notetaker auf, transkribieren Sie sie und fassen Sie sie zusammen.

🏁 Weniger Meetings, reibungslosere DiskussionenVerwandeln Sie Unterhaltungen in Aktionspunkte, ohne einen weiteren Anruf zu vereinbaren. Mit den zugewiesenen Kommentaren von ClickUp können Sie Aufgaben direkt aus Kommentarthreads, Dokumenten, ClickUp Chat und mehr erstellen und zuweisen, sodass Projekte ohne unnötige Check-ins vorankommen.

Planen und arbeiten Sie ganz einfach an jedem Projekt zusammen – mit den zugewiesenen Kommentaren von ClickUp.

🏁 Asynchron, aber integriertVerzichten Sie auf Status-Meetings und versenden Sie stattdessen asynchrone Video-Updates. Mit ClickUp Clips können Sie Bildschirm- und Sprachnachrichten aufzeichnen und freigeben, sodass Teams sich leicht abstimmen können, ohne die Konzentrationszeit zu stören. Features wie Transkription (unterstützt von ClickUp Brain) und Zeitstempel sorgen für mehr Klarheit, indem sie Aufzeichnungen in durchsuchbaren Text umwandeln und es Teammitgliedern ermöglichen, zu wichtigen Momenten zu springen – so werden Updates zugänglicher und effizienter!

Mit ClickUp Clips können Sie Feedback ganz einfach aufzeichnen und mit Ihrem Team freigeben.

Durch die Zentralisierung von Meetings, Nachfassaktionen und asynchroner Kommunikation beseitigt ClickUp das Chaos – so können Teams weniger Zeit mit Reden und mehr Zeit mit dem Erledigen ihrer Aufgaben verbringen.

🤖 Bitten Sie Ihren KI-Kollegen, die nächsten Schritte zuzuweisen, einen Plan zu erstellen und Updates freizugeben.

Teilen Sie Ihre Meeting-Notizen aus ClickUps Notetaker mit Ihrem Super Agent und lassen Sie ihn einen vollständigen Follow-up-Plan erstellen. Er kann den Plan ausarbeiten, Dokumentationen erstellen, die richtigen Personen taggen, Fristen festlegen und vieles mehr!

Der Einstieg ist ganz einfach! 👇🏼

🚀 Beenden Sie noch heute die Ineffizienz von Meetings

Möchten Sie unnötige Meetings reduzieren und die Produktivität steigern? Beginnen Sie damit, asynchrone Zusammenarbeit einzuführen, Tagesordnungen zu straffen und KI-gestützte Tools zu nutzen. Mit ein paar kleinen Änderungen kann Ihr Team sich von der Meeting-Überlastung befreien und sich auf sinnvolle Arbeit konzentrieren.

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus und verbringen Sie mehr Zeit mit Dingen, die Ihnen Freude bereiten!