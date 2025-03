Wie man CRM-Software bewertet: Schlüsselkriterien und Best Practices

Ihr Verkaufsteam ertrinkt in verstreuten Kundendaten. Die Marketingabteilung kann nicht sagen, welche Leads heiß sind und welche kalt geworden sind. Und Ihr Support-Team? Sie haben Mühe, die Kundenhistorie aus einem Dutzend verschiedener Tabellen zusammenzusetzen. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, brauchen Sie dringend ein effektives CRM. Das bedeutet auch, dass Sie eine ordnungsgemäße Bewertung der CRM-Software durchführen müssen.

Die richtige CRM-Lösung kann mehr als nur Kontaktdaten speichern – sie wird zu Ihrem zentralen hub für die Verwaltung von Beziehungen zu Kunden, die Nachverfolgung von Vertriebskanälen und Umsatzerlösen sowie für datengestützte Entscheidungen. Deshalb ist es wichtig, eine solide Checkliste für die CRM-Evaluierung zu haben, bevor Sie committen. Lassen Sie uns die Schlüssel Faktoren bei der Bewertung von CRM-Systemen untersuchen, um die perfekte Lösung für Ihr Geschäft zu finden.

Sammeln Sie Feedback von Ihrem Team, das das CRM täglich nutzen wird. Berechnen Sie die Gesamtbetriebskosten, einschließlich versteckter Kosten. Bewerten Sie den Ruf des Anbieters und die Support-Ressourcen.

Nutzen Sie die benutzerdefinierte Anpassung und Automatisierung von ClickUp, um Workflows zu verbessern Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos! ## Was ist eine CRM-Evaluierung? Eine CRM-Evaluierung stellt sicher, dass Sie für die effektive Verwaltung von Kundenbeziehungen gerüstet sind. Sehen wir uns diesen Prozess genauer an. ### Definition und Zweck der CRM-Evaluierung

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So erledigen Sie eine effektive CRM-Software-Evaluierung: Definieren Sie Ihre Ziele für das Geschäft und die Anforderungen an das CRM Erstellen Sie eine Auswahlliste der CRM-Optionen auf der Grundlage von Schlüsselkriterien wie Benutzerfreundlichkeit und Integration * Führen Sie Produktdemos und Testversionen durch, um die Software aus erster Hand zu erleben

Bei der CRM-Evaluierung werden verschiedene CRM-Softwareoptionen bewertet, um diejenige zu finden, die Ihren geschäftlichen Anforderungen am besten entspricht. Dabei werden Features, Benutzerfreundlichkeit, Kosten und Zuverlässigkeit des Anbieters analysiert, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung mit Ihren Zielen für Kundenmanagement, Vertrieb und Marketingkampagnen übereinstimmt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die gewählte CRM-Software den Workflow Ihres Teams unterstützt in CRM investieren. Sie wollen auch ihre eigene Effizienz mit CRM-Software steigern. Es ist eine Win-Win-Situation. ### Die Bedeutung der Wahl des richtigen CRM für Ihr Geschäft Die Wahl der richtigen CRM-Lösung ist wie die Einstellung des perfekten Mitarbeiters – sie sollte Ihr Leben einfacher machen, nicht schwieriger. Sie führt außerdem zu: *Verbesserung der Kundenbeziehungen: Hilft Ihnen, Ihre Kunden besser zu verstehen, Interaktionen zu personalisieren und stärkere Beziehungen aufzubauen

Organisiert Leads, automatisiert Verkaufsprozesse und bietet Einblicke in das Kundenverhalten *Verbesserung des Kundenservices: Ermöglicht die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, die effiziente Lösung von Problemen und die Bereitstellung von personalisiertem Support, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt *Verbesserung der Sicherheit von Daten: Bietet eine sichere Plattform für die Speicherung und Verwaltung sensibler Kundendaten und schützt sie vor unbefugtem Zugriff Steigerung der Rentabilität: Verbessert die Kundenbindung, steigert den Umsatz und vereinfacht Prozesse *Wettbewerbsvorteil: Verschafft Ihnen einen erheblichen Vorteil, indem es Ihnen ermöglicht, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und datengestützte Entscheidungen zu treffen 📖 Lesen Sie auch: Was ist ein CRM-Prozess? Wichtige Schritte zur Erstellung Ihres eigenen löst diese Herausforderungen, indem es die wesentlichen Funktionen des CRM mit einem ganzheitlichen Ansatz für das Management der Arbeit kombiniert. Dies macht es zu einem unschätzbaren tool für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren, die Zusammenarbeit verbessern und die Produktivität maximieren möchten. #### ClickUp CRM Projektmanagement-Software undefined ist eine einheitliche End-to-End-Plattform für das Management von Kundenbeziehungen. Mit der ClickUp CRM-Software für das Projektmanagement können Sie alles verwalten, von Vertriebspipelines über Kundenbindung bis hin zu Reihenfolgen

Herkömmliche CRMs konzentrieren sich oft ausschließlich auf Kundendaten und Vertriebskanäle und erfordern zusätzliche Tools für das Projektmanagement, die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung von Aufgaben. undefined beseitigt diese Fragmentierung, indem es eine All-in-One-Plattform bietet, auf der Teams alles verwalten können – von der Lead-Generierung und dem Lead-Management bis hin zum Support nach dem Verkauf – ohne die Tools wechseln zu müssen. #### ClickUp Dashboards Zum Beispiel undefined konsolidieren Schlüssel-Metriken wie Lead-Konversionen, Geschäftswerte und Teamleistung in einer einzigen Ansicht, sodass Entscheidungsträger den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen können. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-142.png ClickUp Dashboards /%img/ Visualisieren Sie Ihre Produktivität mit personalisierten ClickUp Dashboards

Dieser ganzheitliche Ansatz reduziert Ineffizienzen und ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeziehungen im Rahmen umfassenderer organisatorischer Ziele und Vorgaben zu verwalten. Optimieren Sie Ihr CRM, indem Sie die Best Practices für die Erstellung einer umfassenden Ansicht des ClickUp Dashboards kennenlernen. #### Benutzerdefinierte Felder in ClickUp Fügen Sie mit ClickUp benutzerdefinierte Felder Kontaktinformationen von Clients hinzu, überwachen Sie Scrum-Punkte und passen Sie Dropdown-Menüs an. Kein Geschäft gleicht dem anderen, und ClickUp erkennt dies an, indem es beispiellose benutzerdefinierte Optionen bietet. undefined ermöglicht Unternehmen die Nachverfolgung spezifischer Datenpunkte, die für ihre Branche relevant sind, wie z. B. Phasen von Geschäftsabschlüssen, Vertragsverlängerungsdaten oder Kundenzufriedenheitsbewertungen. #### Vorgefertigte Vorlagen von ClickUp Darüber hinaus bieten die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp einen Vorsprung bei der Erstellung maßgeschneiderter Workflows. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-144.png ClickUp CRM-Vorlage https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Kostenlose Vorlage erhalten /%cta/ In der Instanz ist die zur Verwaltung und Nachverfolgung von Leads und zur Visualisierung von Verkaufschancen in einem Verkaufstrichter. ClickUp hilft uns bei der Organisation unserer Produkt- und Feature-Roadmap, sodass wir unseren Kunden neue Features und Funktionen auf einfache Weise vorstellen und kontinuierlich überprüfen können, wie wir bei der Erreichung unserer Ziele vorankommen. Letztendlich ist es unser oberstes Ziel, bessere Produkte für unsere Kunden herzustellen, und ClickUp hilft uns dabei. Nick Foster, Director, Product bei Lulu Press

ist eine leistungsstarke Option, die sich nahtlos in das Vertriebsmanagement integrieren lässt. Sie kombiniert CRM-Funktionen mit der Nachverfolgung der Vertriebspipeline, der Automatisierung von Aufgaben und Echtzeit-Dashboards und stellt so sicher, dass Ihr Team über alles verfügt, was es braucht, um Geschäfte schneller abzuschließen. Das modulare Design von ClickUp macht es ideal für Unternehmen in jeder Phase des Wachstums. undefined und bei Bedarf um Features wie fortschrittliche Automatisierung oder detaillierte Analysen erweitern. #### ClickUp Brain Was gibt es noch? Der hauseigene KI-Assistent von ClickUp, /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/, hilft Teams, ihre Arbeit intelligenter und nicht härter zu gestalten. Wenn Sie mit einer kreativen Blockade konfrontiert sind, generieren Sie Ideen mit ClickUp Brain. Von der Priorisierung von Aufgaben bis hin zur Generierung umsetzbarer Erkenntnisse stellen die Features der KI sicher, dass sich Unternehmen auf das Wesentliche konzentrieren können – den Aufbau starker Beziehungen zu Kunden, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und die Förderung des Wachstums.

Quick Hack: Verwenden Sie ClickUp Brain, um rollenspezifische Ausgangspunkte für den Erfolg Ihrer Kunden zu generieren – Vertriebsteams können Folgemaßnahmen entwerfen, das Marketing kann Kampagnenideen skizzieren und Teams für Kundenerfolg können eine personalisierte Kontaktaufnahme planen.

/href/ https://clickup.com/blog/crm-templates// Kostenlose Vorlagen für CRM: Excel, Google Tabellen und ClickUp /%href/ ## Wählen Sie das richtige CRM, indem Sie ClickUp auswählen Bei der Auswahl des richtigen CRM geht es nicht nur darum, eine Checkliste mit undefined und wertvolle Features geht – es geht darum, ein Tool zu finden, das sich nahtlos an Ihre geschäftlichen Ziele anpasst, Ihr Team stärkt, die Verfolgung von Leistungskennzahlen (KPIs) ermöglicht und mit Ihrem Wachstum Schritt hält. ClickUp ist nicht nur ein hervorragendes CRM – es ist die App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat. Es vereint Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat in einer leistungsstarken Plattform, die alle durch KI unterstützt wird, damit Sie schneller und intelligenter arbeiten können.

