Die 13 besten Alternativen zu Google Slides

Wenn man zum hundertsten Mal auf dieselbe Vorlage starrt, kann selbst die spannendste Präsentation langweilig werden. Wenn Sie schon einmal gedacht haben: "Das muss doch besser gehen", sind Sie nicht allein. Pädagogen, die Unterrichtsstunden gestalten, Fachleute, die Pitches vorbereiten, und Teams, die gemeinsam an Ideen arbeiten, benötigen oft tools, die über das Grundlegende hinausgehen.

Google Slides ist zwar eine beliebte Wahl, bietet jedoch nicht immer die Flexibilität oder die Features, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Sehen wir uns 13 Google Slides-Alternativen an, die Ihre Art der Präsentationserstellung verändern können. 🧑‍💻

"Google Presentations" genannt. 2012 wurde es in "Slides" umbenannt, um es an das Branding von Google für seine Produktivitätssuite anzupassen. ## Google Slides-Alternativen auf einen Blick Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, finden Sie hier eine kurze Übersicht über einige der besten Google Slides-Alternativen. 👇

| Tool | Herausragendes Feature | Am besten geeignet für | | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | | ClickUp | Anpassbare Vorlagen, Whiteboards und KI-gestützte Tools an einem Ort | Kollaborative Präsentationen und Workflows | | Canva | Umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen und Medieninhalten | Visuell beeindruckende Präsentationen |

| Beautiful.ai | KI-gestützte intelligente Vorlagen und Anpassungen des Layouts | Schnelle, professionelle Präsentationen | | Prezi | Nichtlineare, zoombare Leinwand | Dynamische Storytelling-Präsentationen | | Powtoon | Tools für Animationen für ansprechende Präsentationen mit Videos | Projekte in den Bereichen Schulung, Bildung und Marketing | | Microsoft PowerPoint | Vielseitige Features mit Offline- und Online-Kompatibilität | Traditionelle Multimedia-Präsentationen |

| Pitch | Zusammenarbeit und Datenintegration in Echtzeit | Moderne, auf Teams basierende Präsentationen | | Mentimeter | Interaktive Umfragen und Einbindung des Publikums in Echtzeit | Moderatoren und Pädagogen | | Keynote | Anspruchsvolle Animationen und nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem | Benutzer von Apple-Geräten und hohe Designanforderungen | | LibreOffice Impress | Open-Source-Lösung mit umfassender Kompatibilität | Kostengünstige Präsentationen |

| Visme | Datenbasierte visuelle Inhalte mit Interaktivität | Marketing, Bildung und visuelle Inhalte für Geschäfte | | Gamma | Adaptives, auf Karten basierendes Format für Geschichtenerzählen | Frische und flexible Präsentationsdesigns | | Zoho Show | Robuste Zusammenarbeit mit nahtloser Integration von Zoho-Apps | Teams, die die Produktivitätssuite von Zoho nutzen | Google Slides-Alternativen auf einen Blick

🔍 Wussten Sie schon? Die frühesten "Präsentationen" lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Wie bei modernen Diashows verwendeten die Ägypter Hieroglyphen an den Wänden, um Geschichten zu erzählen und Botschaften zu vermitteln. ## Die 13 besten Alternativen zu Google Slides Google Slides ist eine solide Option, aber manchmal braucht man etwas mehr, um seine Präsentationen hervorzuheben.

Von besseren Designoptionen bis hin zu reibungsloser Zusammenarbeit können einige tools genau das bieten, was Ihnen fehlt. Hier sind 13 Alternativen, um Ihre Präsentationen zum Leben zu erwecken. 🛟 ### 1. ClickUp (am besten für die Erstellung kollaborativer Präsentationen und Workflows geeignet) . Sie können Inhalte ganz einfach in Dokumenten schreiben und bearbeiten und den Text dann in Whiteboards einbetten, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen. Zum Beispiel könnten Sie den ersten Entwurf der Schlüsselpunkte Ihrer Präsentation in Dokumenten schreiben und Ihr Team an Whiteboards arbeiten lassen, um das Endprodukt zu erstellen. #### Die besten Features von ClickUp *Optimieren Sie Ihre Präsentationen: Verwenden Sie anpassbare Vorlagen, um professionelle und zielgruppenspezifische Folien zu erstellen

Vereinfachte Erstellung von Inhalten: Steigern Sie die Produktivität mit Microsoft PowerPoint ist eine weithin anerkannte Wahl für Präsentationssoftware und bietet eine umfassende Palette an Features für einfache Diashows und Multimedia-Präsentationen. Als das OG-Präsentationstool machen die Offline-Funktionen und das umfangreiche Toolset es zu einer praktischen und zuverlässigen Option für Benutzer in verschiedenen Branchen, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Profis anspricht. #### *Die besten Features von Microsoft PowerPoint: Erstellen Sie Präsentationen mit Folienmaster und Vorlagensteuerelementen, um ein einheitliches Design auf allen Folien zu gewährleisten

Capterra: 4,3/5 (20.670+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint eignet sich gut für die Erstellung von Projekten zur Verwendung mit anderer Software wie Captivate oder Articulate 360, um webbasierte Inhalte für Schulungsmodule zu erstellen. Es ist weniger gut geeignet, wenn Sie Folien unterschiedlicher Größe für Ihre Präsentation verwenden müssen, da es dazu neigt, die nächste Folie im Projekt zu verzerren. TrustRadius-Bewertung 🧠 Fun Fact: PowerPoint, Pitch bietet eine Präsentationssoftware, die für die Arbeitsplätze von heute entwickelt wurde und Tools für die Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Designfunktionen kombiniert. Die Echtzeit-Zusammenarbeit und Datenintegration machen es zu einer praktischen Option für Teams, die an datenorientierten Client-Präsentationen arbeiten. https://clickup.com/blog/client-presentation/// /%href/ Organisieren Sie die Workflows Ihres Teams mit intelligenten Workspaces, die eine effiziente Zugriffskontrolle und Organisation gewährleisten. Stellen Sie eine Verbindung zu Datenquellen her, um Live-Daten direkt in Präsentationen zu integrieren und die Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten. Speichern und organisieren Sie alle Ihre Präsentationen effizient mit einem integrierten Asset-Management-System. *Limits von Pitch: Im Vergleich zu etablierteren Mitbewerbern gibt es weniger Vorlagen und benutzerdefinierte Features. Fortgeschrittene Datenintegrationsprozesse können Zeit und Aufwand für die Einarbeitung erfordern Mentimeter verwandelt Präsentationen in interaktive Erlebnisse, indem es die Teilnahme des Publikums in Echtzeit ermöglicht. Ob durch Live-Umfragen, Quizze oder Wortwolken – Mentimeter hilft Vortragenden, ihr Publikum dynamisch einzubinden, und ist somit ideal für Lehrkräfte, Konferenzredner und Moderatoren. Darüber hinaus unterstützt Mentimeter eine Vielzahl von Geräten, sodass die Teilnehmer ohne spezielles Setup über ihre Telefone, Tablets oder Laptops teilnehmen und sich einbringen können. Diese Flexibilität macht es besonders nützlich für hybride oder Remote-Einstellungen.

Einschränkungen bei der grundlegenden Designanpassung können die kreative Freiheit einschränken. Die Größe des Publikums bei grundlegenden Plänen führt zu Einschränkungen bei der Teilnahme. *Mentimeter-Preise Für Fachleute: Kostenlos *Basic: 17,99 $/Monat pro Benutzer *Pro: 24,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Für Bildungseinrichtungen: Kostenlos

Basic: 12,99 $/Monat pro Benutzer *Pro: 14,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) *Campus: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Mentimeter G2: 4,7/5 (610+ Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (95+ Rezensionen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Mentimeter? > _Ich verwende Mentimeter bei unseren monatlichen Team-Calls. Es ist ein großartiges tool, um die Gruppe aufzuwärmen und alle in die Lage zu versetzen, zum weiteren Verlauf des Meetings beizutragen. In manchen Monaten nutze ich die Vorlagen und vorgefertigten Folien, die Menti anbietet. In anderen Monaten erstelle ich eine kurze Präsentation mit benutzerdefinierten oder teamspezifischen Fragen. Beide Methoden sind sehr einfach und erfordern nur minimalen Aufwand (machen aber maximalen Spaß). G2-Bewertung 🤝 Erinnerung: Verwenden Sie Ihre Folien als Leitfaden, nicht als Skript. Gehen Sie direkt auf Ihr Publikum ein und gehen Sie auf die von Ihnen vorgestellten Punkte ein, anstatt nur den Inhalt vorzulesen. ### 9. Keynote (am besten für Benutzer des Apple-Ökosystems)

via undefined Keynote arbeitet reibungslos mit dem Apple-Ökosystem zusammen und erleichtert die Erstellung von Präsentationen, die professionell aussehen. Die umfangreiche Bibliothek an Animations-Tools hilft Ihnen, mühelos Bewegung und Effekte hinzuzufügen, und die übersichtliche Benutzeroberfläche sorgt für eine einfache Bedienung, während Sie sich auf Ihre Ideen konzentrieren. Darüber hinaus ist Keynote dank iCloud-Zusammenarbeit und Kompatibilität mit Apple-Geräten eine solide Option, wenn Sie Wert auf Design und Benutzerfreundlichkeit legen. #### Die besten Features von Keynote

Erstellen Sie Präsentationen mit kinoreifen Effekten, indem Sie fortschrittliche Animationen und Magic Move verwenden, um Objekte zu animieren und flüssige, professionelle Präsentationen zu erstellen. Verbessern Sie Ihre Präsentation mit Typografie- und Branding-Tools, die speziell für hochwertige, visuell ansprechende Ergebnisse entwickelt wurden. Fügen Sie interaktive Animationen von Diagrammen hinzu, um Daten zum Leben zu erwecken und komplexe Informationen leichter verständlich zu machen. * Passen Sie Formen und Vektoren mit fortschrittlichen Werkzeugen zur Bearbeitung an, um die kreative Kontrolle abzuschließen und einzigartige, maßgeschneiderte Visualisierungen zu entwerfen

Streamen Sie Ihre Präsentationen direkt auf Apple TV für eine flexible Bereitstellung und präsentieren Sie drahtlos, ohne sich um Kabel oder Verbindungen kümmern zu müssen. Keynote-Einschränkungen Limitierung der Funktionen auf Apple-Geräte, ausgenommen Benutzer, die keine Apple-Geräte verwenden Beim Konvertieren von Dateien werden einige erweiterte Features möglicherweise nicht übernommen, was sich auf die Funktionalität oder das Design der Präsentation auswirken kann Im Vergleich zu einigen anderen Plattformen kleinere Auswahl an Vorlagen, was die Vielfalt beim Start eines neuen Projekts einschränken könnte



Keynote-Preise Free #### *Keynote-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,4/5 (520+ Bewertungen) *Capterra: 4,4/5 (135+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Keynote?

Ich bin kein großer Fan, aber die kleinen Dinge, die mir gefallen, sind 1) die lange Liste möglicher Animationen (die früher einzigartig war, aber derzeit trivialer wird); 2) die Möglichkeit, die proprietären Keynote-Dateien zu öffnen, die Sie vielleicht noch irgendwo herumliegen haben; 3) die Preisgestaltung (kostenlos für MacOS-Benutzer); und 4) die Tatsache, dass es vorhandene Präsentationen automatisch animieren und Filmclips erstellen kann. G2-Rezension

💡 Pro-Tipp: Wählen Sie hochauflösende Bilder, die Ihre Botschaft unterstützen. Ein visuell ansprechendes Bild kann wirkungsvoller sein als ein Block Text und dazu beitragen, das Interesse Ihres Publikums zu wecken. ### 10. LibreOffice Impress (Best for open-source enthusiasts) via Impress ist mit verschiedenen Formaten kompatibel, sodass Präsentationen von verschiedenen Plattformen einfach importiert und exportiert werden können. Es ist eine gute Wahl für alle, die Wert auf die Kontrolle über ihre Daten legen, da es nicht auf Cloud-Speicher angewiesen ist und alles lokal gespeichert wird. #### Die besten Features von LibreOffice Impress: * Nutzen Sie die Vorteile des Open-Source-Designs, um Präsentationen ohne Kosten oder Abonnements zu erstellen und zu bearbeiten Visme schließt die Lücke zwischen Präsentationen, Infografiken und interaktiven Inhalten und bietet tools zur Erstellung visuell ansprechender und dynamischer Materialien. Durch seine Vielseitigkeit ist es ideal für Marketingfachleute, Pädagogen und Geschäftsleute, die ihr Publikum über verschiedene Formate hinweg ansprechen möchten. Seine Vielseitigkeit stellt sicher, dass es den Anforderungen verschiedener Branchen und Benutzer gerecht wird, was es zu einem unverzichtbaren Tool für die Erstellung effektiver, aufmerksamkeitsstarker Inhalte in verschiedenen Formaten macht. #### Visme beste Features

Erstellen Sie dynamische und visuell ansprechende Präsentationen mit fortschrittlichen Widgets zur Datenvisualisierung. Fügen Sie klickbare Elemente und Animationen hinzu, um statische Folien in interaktive Inhalte für die Beteiligung des Publikums umzuwandeln. Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit Stockmedien zu, um Ihre Präsentationen zu bereichern und professionelle visuelle Elemente hinzuzufügen, die Ihre Botschaft ergänzen. Optimieren Sie Designs für mehrere Geräte mithilfe von Layouts für reaktionsschnelle Inhalte, die Ihr Design automatisch an verschiedene Größen von Bildschirmen anpassen

Präsentationen im Internet hosten oder sie direkt in Websites einbetten, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen, ohne dass zusätzliche Software oder Downloads erforderlich sind. #### Visme-Limits Größere Präsentationen können zu Leistungseinbußen führen, die sich auf die Prozessstandardisierung /%href/ https://clickup.com/blog/process-standardization// und die Gesamteffizienz während der Erstellung auswirken können

Der Free-Plan hat Limits bei Features wie dem Zugriff auf Vorlagen, Optionen zum Herunterladen und dem Einfügen von Wasserzeichen, was sich auf das professionelle Gesamterscheinungsbild der Präsentation auswirken kann. Es fehlen native Tools zur Bearbeitung von Videos, sodass Benutzer Videos in externer Software bearbeiten müssen, bevor sie sie zu Präsentationen hinzufügen können. *Visme-Preise Free *Starter: 29 $/Monat

Pro: 59 $/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen zu Visme G2: 4,6/5 (420+ Bewertungen) *Capterra: 4,5/5 (710+ Bewertungen) #### Was sagen echte Benutzer über Visme?

Visme ist für unser Team von 8 Marketingfachleuten großartig, um Grafiken, Präsentationen und andere Marketingmaterialien zu erstellen und freizugeben. Ich konnte mir vorstellen, dass es auch für eine größere Marketingabteilung eines Unternehmens effektiv wäre. Es ist etwas teuer, wenn Ihr Team wächst, und manchmal hatten unsere neueren Mitglieder des Teams Schwierigkeiten, das Tool zu erlernen. TrustRadius-Bewertung ### 12. Gamma (Best for AI-powered, flexible storytelling)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Gamma.png Gamma: Alternativen zu Google Slides /%img/ via Zoho Show kombiniert benutzerfreundliche Design-Features mit robusten Tools für die Zusammenarbeit und ist damit ein starker Konkurrent für teamorientierte Projekte. Die Integration in das Zoho-Ökosystem bietet zusätzliche Vorteile für diejenigen, die bereits die Zoho-Anwendungssuite nutzen. Darüber hinaus bietet Zoho Show eine Vielzahl von Vorlagen und benutzerdefinierten Optionen, mit denen Teams Präsentationen erstellen können, die sowohl funktional als auch optisch ansprechend sind. Außerdem können sie Präsentationen einfach in der Cloud speichern und freigeben.

Nahtlose Integration in andere Zoho-Apps, wodurch eine Suite für Produktivität entsteht, die den Workflow optimiert und für Ordnung sorgt. #### Zoho Show Einschränkungen Im Vergleich zu anderen großen Wettbewerbern kleinere Bibliothek an Vorlagen Begrenzte Features für fortgeschrittenes Design, die für Benutzer, die komplexe benutzerdefinierte Anpassungen vornehmen möchten, möglicherweise nicht geeignet sind Ohne vorheriges Setup für die Synchronisierung sind die Funktionen offline nur eingeschränkt nutzbar Exportoptionen können manchmal die Genauigkeit des Formats beeinträchtigen #### *Zoho Show Preise Kostenlos für bis zu 25 Benutzer

Premium: 4 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 6 $/Monat pro Benutzer #### Zoho Show Bewertungen und Rezensionen G2: 4,3/5 (90+ Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (150+ Rezensionen) #### Was sagen echte Benutzer über Zoho Show?

Zoho Show ist sehr benutzerfreundlich und unterstützt fast alle Arten von Geräten. Wichtige Office-Präsentationen können einfach von überall aus in der Cloud freigegeben werden. Außerdem unterstützt es Remote-Präsentationen und Powerpoint-Dateien. Es ist einfach, Präsentationen zu erstellen, freizugeben und zu ändern, und es arbeitet auch sehr schnell. Mir gefällt die Art und Weise, wie ich wichtige Office-PPT-Präsentationen freigeben kann, während ich mit Zoho Show mobil unterwegs bin. G2-Rezension

🤝 Erinnerung: Testen Sie vor der Präsentation Ihre Geräte, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert – insbesondere Multimedia-Elemente wie Videos oder Audiodateien. ## ClickUp für Ihre bisher beste Präsentation Das Erstellen wirkungsvoller Präsentationen muss kein langwieriger Prozess sein. Ob Sie als Pädagoge Unterrichtspläne erstellen, als Fachkraft ein Angebot abgeben oder als Team an einem Pitch zusammenarbeiten – die richtigen tools können den Unterschied ausmachen.

Bei so vielen Alternativen zu Google Slides finden Sie sicher eine Lösung, die perfekt zu Ihren Anforderungen passt. ClickUp ist die ultimative All-in-One-Plattform für Präsentationen, nahtlose Zusammenarbeit und Workflow-Management. Die anpassbaren Vorlagen, Features mit künstlicher Intelligenz und interaktiven Whiteboards definieren neu, was Präsentations-Tools leisten können. ClickUp hilft Ihnen nicht nur bei der Erstellung von Präsentationen – es verändert die Art und Weise, wie Sie planen, gestalten und zusammenarbeiten. Warum sich mit weniger zufriedengeben?

