Wenn man zum hundertsten Mal auf dieselbe Vorlage starrt, kann selbst die spannendste Präsentation langweilig werden. Wenn Sie sich schon einmal gedacht haben: "Es muss doch eine bessere Lösung geben", sind Sie nicht allein.

Pädagogen, die Unterrichtseinheiten gestalten, Fachleute, die Präsentationen vorbereiten, und Teams, die gemeinsam an Ideen arbeiten, benötigen oft Tools, die über die Grundlagen hinausgehen.

Google Slides ist zwar eine beliebte Wahl, bietet jedoch nicht immer die Flexibilität oder Features, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

Entdecken Sie 13 Alternativen zu Google Slides, die die Erstellung Ihrer Präsentationen revolutionieren können. 🧑‍💻

Einschränkungen von Google Slides

Google Slides ist zwar weit verbreitet, weist jedoch einige Einschränkungen auf, die seine Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen können:

Inkonsistente Formatierungen: Das Anpassen der Formatierung über mehrere Folien hinweg kann frustrierend sein, da Änderungen nicht immer konsistent im gesamten Präsentationsprozess übernommen werden

Fehlende erweiterte Features: Für komplexere Präsentationen fehlen Google Slides Features wie detaillierte Diagramm-Tools, erweiterte Datenvisualisierung oder interaktive Elemente

🔍 Wussten Sie schon? Google Slides hieß ursprünglich "Google Presentations" und wurde 2007 in "Slides" umbenannt, um es an die Markenführung von Google für seine Produktivitäts-Suite anzupassen.

Google Slides-Alternativen auf einen Blick

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, finden Sie hier eine kurze Übersicht über einige der besten Alternativen zu Google Slides. 👇

🔍 Wussten Sie schon? Die frühesten "Präsentationen" lassen sich bis in alte Zivilisationen zurückverfolgen. Ähnlich wie moderne Diashows verwendeten die Ägypter Hieroglyphen an Wänden, um Geschichten zu erzählen und Botschaften zu vermitteln.

Die 13 besten Alternativen zu Google Slides

Google Slides ist eine solide Option, aber manchmal braucht man etwas mehr, um seine Präsentationen hervorzuheben.

Von besseren Designoptionen bis hin zu einer reibungsloseren Zusammenarbeit – einige Tools bieten genau das, was Ihnen noch fehlt. Hier sind 13 Alternativen, mit denen Sie Ihre Präsentationen zum Leben erwecken können. 🛟

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung gemeinsamer Präsentationen und Workflows)

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Teams dabei hilft, organisiert zu bleiben und effizienter zu arbeiten. Sie vereint alles an einem Ort, von der Aufgabenverwaltung über das Wissensmanagement bis hin zur Echtzeitkommunikation und darüber hinaus, alles unterstützt durch KI.

Wenn es um die Erstellung von Präsentationen geht, zeichnet sich ClickUp durch eine Vielzahl von Tools aus, die die Zusammenarbeit erleichtern und das Design vereinfachen. Sehen wir uns diese einmal genauer an. 👀

Die Präsentationsvorlagen von ClickUp bieten eine einfache, aber effektive Möglichkeit, professionelle Präsentationen zu erstellen. Sie sind vollständig anpassbar, sodass Sie sie ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten können.

Ein Lehrer könnte beispielsweise ganz einfach eine Präsentation für einen Unterrichtsplan erstellen und Bilder, Text und Notizen hinzufügen, um die Schüler zu motivieren. Ebenso könnte ein Projektmanager eine dieser Vorlagen verwenden, um Aufgabenaktualisierungen, Zeitleisten und wichtige Ergebnisse einzufügen und dabei alles aufeinander abzustimmen.

Diese Vorlage herunterladen Die Präsentationsvorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Planung, Organisation und Verwaltung Ihrer Präsentationen zu helfen.

Die ClickUp-Präsentationsvorlage bietet vorgefertigte Folien, die verschiedenen Präsentationsstilen und Anforderungen gerecht werden.

Sie können Ihre Präsentation ganz einfach an Ihr Publikum anpassen, egal ob es sich um ein formelles Geschäftstreffen, eine kreative Präsentation oder ein Bildungsseminar handelt. Das elegante, ansprechende Design hält die Zinsen Ihres Publikums aufrecht, was für eine effektive Kommunikation entscheidend ist.

Die Vorlage enthält auch visuelle Elemente wie Diagramme und Grafiken, die Sie schnell bearbeiten können, um Ihre Daten darzustellen.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards heben die Zusammenarbeit auf ein neues Niveau. In diesen interaktiven Spaces können Sie und Ihr Team gemeinsam in Echtzeit arbeiten.

Verwandeln Sie Konzepte in visuelle Präsentationen, während Sie mit Ihrem Team über ClickUp Whiteboards zusammenarbeiten

Sie können Bilder hinzufügen, Flussdiagramme zeichnen, Ideen brainstormen – alles, was Sie brauchen, um Konzepte visuell zum Leben zu erwecken. Ein Marketing-Team könnte beispielsweise eine Kampagne skizzieren, Haftnotizen für Ideen hinterlassen und Grafiken an einem Ort freigeben. Der gesamte Prozess fühlt sich schneller und nahtloser an.

Sie können sogar den KI-Bildgenerator verwenden, um Bilder für Sie zu erstellen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Gedanken in ansprechende visuelle Darstellungen umzusetzen.

Sobald alles auf der Karte festgehalten ist, können Sie Ihr Whiteboard mühelos in eine Präsentation umwandeln.

ClickUp Brain

Dann gibt es noch " ClickUp Brain", ein KI-gestütztes Tool, das Ihnen bei der Erstellung und Verfeinerung Ihrer Inhalte hilft. Dieses Feature schlägt Texte vor, verfeinert den Schreibstil und liefert sogar neue Ideen auf der Grundlage dessen, was Sie bereits erstellt haben.

Erstellen und verfeinern Sie Präsentationsinhalte mit ClickUp Brain für eine schnellere und intelligentere Erstellung von Inhalten

Wenn Sie also als Lehrkraft an einem Unterrichtsplan arbeiten, kann Ihnen dieses KI-Tool für Präsentationen " " dabei helfen, klare und ansprechende Inhalte zu erstellen, die auf das Thema abgestimmt sind. Oder ein Profi, der ein Angebot erstellt, könnte Brain nutzen, um die Formulierung zu verbessern und sicherzustellen, dass der Ton den Bedürfnissen des Publikums entspricht.

ClickUp-Dokumente

Ansicht der generierten Präsentationsinhalte in ClickUp Docs

Und vergessen Sie nicht die Dokumente von ClickUp. Sie können Inhalte ganz einfach in Dokumenten schreiben und bearbeiten und den Text dann für eine nahtlose Zusammenarbeit in Whiteboards einbetten.

Sie können beispielsweise den ersten Entwurf der wichtigsten Punkte Ihrer Präsentation in Dokumenten schreiben und Ihr Team an Whiteboards arbeiten lassen, um das Endprodukt zu erstellen.

Die besten Features von ClickUp

Optimieren Sie Ihre Präsentationen: Verwenden Sie anpassbare Vorlagen, um professionelle und zielgruppenspezifische Folien zu erstellen

Vereinfachen Sie die Erstellung von Inhalten: Steigern Sie die Produktivität mit Steigern Sie die Produktivität mit KI-gestützter Inhaltserstellung durch ClickUp Brain, das Ihnen beim Entwerfen und Optimieren von Präsentationsmaterial hilft

Tools mühelos kombinieren: Betten Sie Dokumente in Whiteboards ein, um strukturierte Inhalte mit visuellen Elementen zusammenzuführen

Daten effektiv präsentieren: Fügen Sie visuelle Elemente wie Diagramme und Grafiken hinzu und bearbeiten Sie diese, um komplexe Informationen verständlicher zu machen

Teilen Sie Ihre Arbeit ganz einfach: Verteilen Sie Präsentationen oder exportieren Sie sie für einen bequemen Zugriff und zum Freigeben

Einschränkungen von ClickUp

Es enthält keine erweiterten Animationen oder Übergänge

Features wie Notizen für den Vortragenden oder eine Vorschau der Folien während Live-Präsentationen sind innerhalb der Plattform nicht verfügbar

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $/Monat pro Benutzer hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ich liebe ClickUp! Ich habe viele Tools verwendet, um meine Projekt-Workflows und alles Mögliche zu verwalten, aber nichts hat meine Anforderungen so gut erfüllt wie ClickUp. Es bietet alles, was man braucht (es ist die All-in-One-App für die Arbeit) und erfüllt alle persönlichen und beruflichen Anforderungen. Meine Favoriten sind die Vorlagen (was gibt es daran nicht zu lieben!) und die Dokumente.

🧠 Wissenswertes: Der erste Diaprojektor, die sogenannte Laterna magica, wurde im 17. Jahrhundert erfunden. Er verwendete Licht, Glasdiapositive und Linsen, um Bilder zu projizieren, und war damit ein Vorläufer der heutigen digitalen Dias.

2. Canva (Am besten für visuell beeindruckende Präsentationen geeignet)

via Canva

Canva legt den Schwerpunkt auf designorientiertes Denken und ist damit die erste Wahl für visuell ansprechende Präsentationen. Mit seiner umfangreichen Vorlagenbibliothek und benutzerfreundlichen Tools ermöglicht Canva auch Nicht-Designern die Erstellung professioneller Inhalte.

Über Präsentationen hinaus ist Canva ein umfassendes Design-Ökosystem, das sich ideal für Social-Media-Beiträge, Marketingmaterialien und vieles mehr eignet.

Die besten Features von Canva

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit über 500.000 Vorlagen zu, um Geschäftspräsentationen, Social-Media-Beiträge und andere Designs zu erstellen

Entdecken Sie kostenlose und Premium-Stockfotos, Videos und Grafiken, um die visuelle Attraktivität Ihrer Designs zu steigern

Schaffen Sie mit dem Brand Kit eine einheitliche Markenidentität und stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentationen den Unternehmensrichtlinien und visuellen Themen entsprechen

Erstellen und bearbeiten Sie Designs unterwegs mit der voll funktionsfähigen mobilen App von Canva, die Benutzern, die remote arbeiten müssen, Flexibilität bietet

Nehmen Sie Präsentationen mit Sprecheransicht auf, um Ihrem Publikum ausgefeilte und ansprechende Inhalte zu präsentieren

Einschränkungen von Canva

Die eingeschränkten erweiterten Animationsoptionen sind möglicherweise nicht für Benutzer geeignet, die hochgradig interaktive Präsentationen benötigen

Die Dateiorganisation kann für häufige Benutzer mit einer großen Anzahl von Projekten unübersichtlich werden

Einfache Diagramm- und Datenvisualisierungsoptionen reichen möglicherweise nicht für datenintensive Präsentationen aus

Preise für Canva

Free Forever

Canva Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Canva Teams: 10 $/Monat pro Benutzer

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva?

Ich finde es toll, dass ich schnell professionell aussehende Grafiken erstellen kann, ohne mich dabei wie ein Profi fühlen zu müssen. Die große Auswahl an Vorlagen, Fotos und Anpassungsoptionen macht es einfach, einzigartige Designs für alles zu erstellen, was ich für soziale Medien, Präsentationen oder persönliche Projekte benötige. Es ist auch toll, dass ich es auf meinem Smartphone oder Laptop verwenden kann, sodass ich auch unterwegs gestalten kann.

3. Beautiful. ai (Am besten für KI-gestütztes Design geeignet)

Beautiful. ai nutzt künstliche Intelligenz, um das Präsentationsdesign zu vereinfachen und Layouts, Formatierungen und Designentscheidungen zu automatisieren.

Mit ihrer intelligenten Folienfunktion sorgt die Plattform für ein professionelles Ergebnis, ohne dass fortgeschrittene Designkenntnisse erforderlich sind. Der KI-gesteuerte Ansatz ist ideal für Benutzer, die bei der Erstellung von Präsentationen Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen.

Die besten Features von Beautiful.ai

Gestalten Sie mühelos Präsentationen mit KI-gestützten intelligenten Vorlagen, die das Layout automatisch an Ihre Inhalte anpassen

Verfolgen Sie die Interaktion der Betrachter mit integrierten Analyse- und Tools zur Nachverfolgung der Betrachter, die Ihnen wertvolle Einblicke in das Verhalten Ihres Publikums liefern

Visualisieren Sie Daten effektiv mit automatisch formatierten Diagrammen und Diagrammen, die für Klarheit und Professionalität sorgen

Erhalten Sie KI-gestützte Folienvorschläge basierend auf Ihrem Inhaltstyp, die Ihnen zu einem professionellen Design verhelfen

Greifen Sie auf den Versionsverlauf zu, um Bearbeitungen effektiv zu verwalten und bei Bedarf zu früheren Entwürfen zurückzukehren

Einschränkungen von Beautiful.ai

Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu herkömmlichen Design-Tools begrenzt, was die kreative Flexibilität einschränkt

Die Auswahl an Vorlagen ist weniger umfangreich, was die Gestaltungsmöglichkeiten einschränken kann

Die Exportoptionen in der kostenlosen Version sind limitiert, wodurch der Zugriff auf hochwertige Ausgaben eingeschränkt ist

Preise für Beautiful.ai

Pro: 12 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Team: 50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Ad-hoc-Projekte: 45 $

Bewertungen und Rezensionen zu Beautiful.ai

G2: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Beautiful.ai?

Mir gefällt der KI-Bot, der schöne Folien mit tollen Grafiken erstellt. Damit kann man in kurzer Zeit eine ganze Präsentation erstellen. Es ist besser als andere Plattformen, weil es zahlreiche Vorlagen gibt und die Genauigkeit stimmt. Die Vorschläge zum Kürzen oder Ändern des Textes sind ebenfalls ein Pluspunkt.

💡 Profi-Tipp: Weniger ist mehr, wenn es um das Design von Folien geht. Verwenden Sie möglichst wenig Text und konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Punkte. Achten Sie auf Klarheit und Einfachheit, um Ihr Publikum nicht zu überfordern.

4. Prezi (Am besten für nichtlineares Storytelling geeignet)

via Prezi

Prezi definiert Präsentationsformate mit einer Zoom-Oberfläche und einem räumlichen Storytelling-Ansatz neu.

Anstatt Folie für Folie zu verschieben, können Sie mit Prezi eine dynamische Leinwand erkunden, auf der Themen visuell miteinander verbunden sind. Dieses Format eignet sich besonders für die Erstellung nicht linearer, ansprechender Präsentationen, die sich an die Interaktionen des Publikums anpassen.

Die besten Features von Prezi

Erstellen Sie mit der Zoom-Funktion von Prezi ansprechende, nicht lineare Präsentationen, um Ideen zu verbinden und Beziehungen visuell darzustellen

Navigieren Sie dynamisch zwischen Themen und Unterthemen und bieten Sie ein flexibles Storytelling-Erlebnis, das auf die Bedürfnisse Ihres Publikums zugeschnitten ist

Konvertieren Sie vorhandene PowerPoint-Folien in Prezi-Präsentationen, um Ihren traditionellen Inhalten ein modernes, interaktives Aussehen zu verleihen

Nehmen Sie Videopräsentationen mit virtuellen Hintergründen für Remote-Teams auf oder geben Sie sie online frei

Nahtlose Integration mit Videokonferenz-Tools wie Zoom für interaktive Live-Präsentationen

Einschränkungen von Prezi

Erfordert im Vergleich zu herkömmlichen Tools eine steilere Lernkurve

Der übermäßige Einsatz von Bewegungseffekten kann zu Verwirrung beim Betrachter führen, insbesondere in komplexen Präsentationen

Die Verwaltung komplexer Präsentationen kann zu einer Herausforderung werden, wenn die Arbeitsfläche überfüllt ist

Preise für Prezi

Bewertungen und Rezensionen zu Prezi

G2: 4,2/5 (über 5.100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.210 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Prezi?

Einfach zu bedienen und gut für Präsentationen vor Clients geeignet. Ich finde es toll, dass sich die Präsentationsoptionen ändern lassen, sodass Übergänge, Ein- und Ausblenden sowie Zoomen möglich sind. Das ist eine großartige Möglichkeit, Clients zu begeistern, da die Bewegungen sie fesseln und die Software übersichtlich und intuitiv ist.

🔍 Wussten Sie schon? Der Begriff "Death by PowerPoint" wurde Anfang der 2000er Jahre geprägt, um übermäßig lange und langweilige Präsentationen zu beschreiben. Er inspirierte eine Welle von Schulungen zum Erstellen ansprechenderer Folien.

5. Powtoon (Am besten für animierte Präsentationen geeignet)

über Google Workspace

Powtoon bietet Benutzern im Alltag die Funktionen eines Animationsstudios und verwandelt statische Präsentationen in dynamische Videoinhalte. Mit professionellen Tools und vorgefertigten Assets können Sie mit Powtoon animierte Präsentationen für Schulungen, Schulungen und Marketing erstellen.

Es ist eine zuverlässige Wahl für Projekte, bei denen herkömmliche Folien möglicherweise nicht die gewünschte Wirkung erzielen.

Die besten Features von Powtoon

Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek mit animierten Zeichen, Requisiten und Vorlagen, die auf verschiedene Branchen und Anwendungsfälle zugeschnitten sind

Wandeln Sie Text mit der Text-to-Speech-Funktion in Audio um, die in mehreren Sprachen für ein globales Publikum verfügbar ist

Steuern Sie Animationen präzise mit der zeitleistenbasierten Bearbeitung, die Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Projekte bietet

Synchronisieren Sie die Lippenbewegungen animierter Zeichen automatisch mit Voiceovers und verbessern Sie so die Qualität Ihrer Inhalte

Fügen Sie Musik und Soundeffekte aus einer professionellen Bibliothek hinzu, um Ihre Präsentationen und Videos zu bereichern

Einschränkungen von Powtoon

Erfordert viel Zeit, um fortgeschrittene Animationstechniken zu beherrschen, insbesondere für Anfänger

Die Erstellung komplexer Animationen kann zeitaufwändig sein, was ihre Praktikabilität für schnelle Projekte einschränkt

Es fehlen robuste Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, was den Workflow im Team verlangsamen kann

Pläne der unteren Preisklasse schränken die Exportqualität ein, was möglicherweise nicht den professionellen Standards entspricht

Preise für Powtoon

Lite: 50 $/Monat

Professional: 190 $/Monat

Business: 125 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Powtoon

G2: 4,4/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 390 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Powtoon?

Eines der attraktivsten Elemente ist, dass wir Powtoon ohne Vorkenntnisse über die Verwendung des Tools nutzen können, da seine Bedienung sehr intuitiv ist. Wenn Sie bereits eine andere Animationssoftware verwendet haben, wird Ihnen Powtoon sicherlich sehr vertraut sein. Außerdem kann es in der Cloud verwendet werden, was bedeutet, dass jede Änderung und jedes Update direkt gespeichert wird, wodurch der Verlust von Informationen minimiert wird.

📖 Lesen Sie auch: Wie man eine Präsentation beendet (Tipps + Beispiele)

6. Microsoft PowerPoint (am besten für Vielseitigkeit)

über Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint ist eine weithin anerkannte Wahl für Präsentationssoftware und bietet einen umfassenden Bereich an Features sowohl für einfache Diashows als auch für Multimedia-Präsentationen. Als das OG-Präsentationstool. Die Offline-Fähigkeiten und das umfangreiche Toolset machen es zu einer praktischen und zuverlässigen Option für Benutzer in verschiedenen Branchen, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Profis gerecht wird.

Die besten Features von Microsoft PowerPoint

Erstellen Sie Präsentationen mit Folienmaster- und Vorlagensteuerungen, um ein einheitliches Design über alle Folien hinweg zu gewährleisten

Verwenden Sie erweiterte Animationen und Übergänge, um Interaktivität hinzuzufügen und Ihr Publikum zu fesseln

Visualisieren Sie komplexe Daten mit SmartArt-Grafiken und einer Reihe von Diagrammoptionen, die speziell für geschäftliche oder akademische Präsentationen entwickelt wurden

Wählen Sie aus einem vielfältigen Bereich bereits vorhandener Präsentationsvorlagen

Verwalten Sie Ihre Präsentationen effizient mit der integrierten Präsentationsansicht, einschließlich Notizen, Zeitsteuerung und Navigationstools

Arbeiten Sie offline mit robusten Desktop-Funktionen, die auch ohne Internetverbindung einen unterbrechungsfreien Zugriff gewährleisten

Einschränkungen von Microsoft PowerPoint

Dateigrößenbeschränkungen für große oder multimediale Präsentationen können die Leistung beeinträchtigen

Bei der Freigabe von Dateien zwischen macOS- und Windows-Benutzern können Probleme mit der plattformübergreifenden Kompatibilität auftreten

Preise für Microsoft PowerPoint

Einmaliger Kauf: 179,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft PowerPoint

G2: 4,2/5 (über 4.225 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 20.670 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint eignet sich gut für die Erstellung von Projekten, die mit anderer Software wie Captivate oder Articulate 360 verwendet werden sollen, um webbasierte Inhalte für Schulungsmodule zu erstellen. Es ist weniger gut geeignet, wenn Sie für Ihre Präsentation Folien unterschiedlicher Größe verwenden müssen, da dies dazu führt, dass die nächste Folie im Projekt verzerrt wird.

🧠 Wissenswertes: PowerPoint wurde 1987 veröffentlicht und revolutionierte die Art und Weise, wie Präsentationen erstellt wurden. Vorher wurden für die meisten Präsentationen physische Folien oder Transparentfolien auf Overhead-Projektoren verwendet.

7. Pitch (Am besten für moderne Zusammenarbeit geeignet)

via Pitch

Pitch bietet eine Präsentationssoftware, die für moderne Arbeitsumgebungen entwickelt wurde und Tools für die Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Design-Features kombiniert. Die Echtzeit-Zusammenarbeit und Datenintegration machen Pitch zu einer praktischen Option für Teams, die an datenorientierten Präsentationen oder Berichten für Client- arbeiten.

Es umfasst außerdem einen Bereich mit anpassbaren Vorlagen, mit denen Teams schnell professionelle Präsentationen erstellen und so Zeit beim Design sparen können. Die Integration mit Tools wie Slack und Google Drive gewährleistet ein nahtloses Workflow-Management.

Die besten Features

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Live-Cursor-Nachverfolgung und ermöglichen Sie so eine nahtlose Teamarbeit

Nehmen Sie mit integrierten Videoaufzeichnungstools asynchron auf und präsentieren Sie, um Zeit für vielbeschäftigte Teams zu sparen

Organisieren Sie Team-Workflows mit intelligenten Workspaces und sorgen Sie für eine effiziente Zugriffskontrolle und Organisation

Verbinden Sie sich mit Datenquellen, um Live-Daten direkt in Präsentationen zu integrieren und Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten

Speichern und organisieren Sie alle Ihre Präsentationen effizient mit einem integrierten Asset-Management-System

Einschränkungen bei der Präsentation

Weniger Vorlagenoptionen und benutzerdefinierte Features im Vergleich zu etablierteren Mitbewerbern

Fortgeschrittene Datenintegrationsprozesse können Zeit und Aufwand erfordern, um sie zu erlernen

Eingeschränkte Funktionen der mobilen App beeinträchtigen die Bearbeitung unterwegs

Einige erweiterte Features befinden sich noch in der Entwicklung

Pitch-Preise

Free

Pro: 25 $/Monat

Business: 100 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pitch?

Es ist so viel einfacher, benutzerdefinierte, attraktive Präsentationen zu erstellen als mit Google Slides oder PPT. Es ist einfacher, benutzerdefinierte Schriftarten zu verwenden und Vorlagen festzulegen, und das Raster sorgt für optisch ansprechendere Folien als andere Tools. Die Projektmanagement-Features sind ein nettes Extra.

💡 Profi-Tipp: Strukturieren Sie Ihre Präsentation wie eine Geschichte: ein spannender Anfang, ein klarer Mittelteil und ein starker Schluss. Dieser Ansatz hilft Ihnen, das Interesse Ihres Publikums aufrechtzuerhalten und Ihre Botschaft einprägsamer zu gestalten.

8. Mentimeter (Am besten für interaktive Präsentationen geeignet)

via Mentimeter

Mentimeter verwandelt Präsentationen in interaktive Erlebnisse, indem es die Beteiligung des Publikums in Echtzeit ermöglicht. Ob durch Live-Umfragen, Quizfragen oder Wortwolken – es hilft Präsentatoren, ihr Publikum dynamisch einzubeziehen, und ist somit ideal für Pädagogen, Konferenzredner und Moderatoren.

Darüber hinaus unterstützt Mentimeter eine Vielzahl von Geräten, sodass Teilnehmer ohne spezielle Einstellungen über ihre Smartphones, Tablets oder Laptops teilnehmen und sich einbringen können. Diese Flexibilität macht es besonders nützlich für hybride oder Remote-Einstellungen.

Die besten Features von Mentimeter

Sammeln Sie Echtzeit-Feedback mit interaktiven Umfragen und Quizfragen und steigern Sie so die Beteiligung Ihres Publikums

Erstellen Sie visuell beeindruckende Wortwolken und Meinungsskalen und bringen Sie Abwechslung in Ihre Präsentationen

Zeigen Sie sofortige Visualisierungen der Reaktionen Ihres Publikums an, um die Dateninterpretation zu vereinfachen

Verwenden Sie mehrere Frageformate, um Präsentationen an unterschiedliche Zwecke anzupassen

Exportieren Sie Interaktionsdaten zur Analyse und gewinnen Sie so aus dem Feedback Ihres Publikums umsetzbare Erkenntnisse

Einschränkungen von Mentimeter

Einschränkungen bei der grundlegenden Designanpassung können die kreative Freiheit einschränken

Die Größe des Publikums in den Basisplänen schränkt die Teilnahme ein

Preise für Mentimeter

Für Profis:

Free

Basis: 17,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Für den Bildungsbereich:

Free

Basic: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 14,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Campus: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Mentimeter

G2: 4,7/5 (über 610 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (95+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Mentimeter?

Ich verwende Mentimeter bei unseren monatlichen Team-Telefonkonferenzen. Es ist ein großartiges Tool, um die Gruppe aufzuwärmen und alle in die Lage zu versetzen, zum weiteren Verlauf des Meetings beizutragen. In manchen Monaten nutze ich die von Menti bereitgestellten Vorlagen und vorgefertigten Folien. In anderen Monaten erstelle ich eine schnelle Präsentation mit benutzerdefinierten oder teamspezifischen Fragen. Beide Methoden sind super einfach und erfordern nur minimalen Aufwand (aber sorgen für maximalen Spaß).

🤝 Freundliche Erinnerung: Verwenden Sie Ihre Folien als Leitfaden, nicht als Skript. Gehen Sie direkt auf Ihr Publikum ein und erläutern Sie die Punkte, die Sie präsentieren, anstatt einfach nur den Inhalt vorzulesen.

9. Keynote (am besten für Benutzer des Apple-Ökosystems geeignet)

via Keynote

Keynote funktioniert reibungslos mit dem Apple-Ökosystem und macht es einfach, Präsentationen zu erstellen, die professionell und hochwertig aussehen. Die umfangreiche Bibliothek mit Animationstools hilft Ihnen, ohne großen Aufwand Bewegungen und Effekte hinzuzufügen, und die übersichtliche Benutzeroberfläche sorgt für einen einfachen Arbeitsablauf, während Sie sich auf Ihre Ideen konzentrieren können.

Dank der iCloud-Zusammenarbeit und der Kompatibilität mit Apple-Geräten ist es eine solide Option, wenn Sie Wert auf Design und Benutzerfreundlichkeit legen.

Die besten Features von Keynote

Gestalten Sie Präsentationen mit filmreifen Effekten, indem Sie erweiterte Animationen und Magic Move verwenden, um Objekte zu animieren und flüssige, professionelle Präsentationen zu erstellen

Verbessern Sie Ihre Präsentation mit Typografie- und Branding-Tools, die speziell für hochwertige, visuell ansprechende Ergebnisse entwickelt wurden

Fügen Sie interaktive Diagrammanimationen hinzu, um Daten zum Leben zu erwecken und komplexe Informationen leichter verständlich zu machen

Passen Sie Formen und Vektoren mit erweiterten Bearbeitungstools an, um die vollständige kreative Kontrolle zu erhalten und einzigartige, maßgeschneiderte Grafiken zu entwerfen

Streamen Sie Ihre Präsentationen direkt auf Apple TV für eine flexible Wiedergabe und präsentieren Sie kabellos, ohne sich um Kabel oder Verbindungen kümmern zu müssen

Einschränkungen von Keynote

Limitiert die Funktionalität auf Apple-Geräte, ausgenommen Benutzer von Nicht-Apple-Geräten

Bei der Konvertierung von Dateien werden einige erweiterte Features möglicherweise nicht übernommen, was sich auf die Funktionalität oder das Design der Präsentation auswirken kann

Im Vergleich zu einigen anderen Plattformen ist die Auswahl an Vorlagen geringer, was zu Beginn eines neuen Projekts die Vielfalt einschränken könnte

Preise für Keynote

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Keynote

G2: 4,4/5 (über 520 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 135 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Keynote?

Ich bin kein großer Fan, aber die kleinen Dinge, die mir gefallen, sind 1) die lange Liste möglicher Animationen (die früher einzigartig waren, aber mittlerweile immer trivialer werden); 2) die Möglichkeit, proprietäre Keynote-Dateien zu öffnen, die Sie vielleicht noch irgendwo herumliegen haben; 3) der Preis (kostenlos für MacOS-Benutzer); und 4) die Tatsache, dass es vorhandene Präsentationen automatisch animieren und Filmclips erstellen kann.

💡 Profi-Tipp: Wählen Sie hochauflösende Bilder, die Ihre Botschaft unterstützen. Ein visuell ansprechendes Bild kann wirkungsvoller sein als ein Block Text und hilft Ihnen, Ihr Publikum zu fesseln.

10. LibreOffice Impress (Am besten für Open-Source-Fans geeignet)

via LibreOffice Impress

LibreOffice Impress ist ein Open-Source-Präsentationstool, das einen soliden Bereich an Features bietet, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist. Es ist eine praktische Option für alle, die laufende Kosten vermeiden möchten und dennoch Zugriff auf wichtige Präsentationsfunktionen haben möchten.

Impress ist mit verschiedenen Dateiformaten kompatibel, sodass Präsentationen von verschiedenen Plattformen aus einfach importiert und exportiert werden können. Es ist eine gute Wahl für alle, die Wert auf die Kontrolle über ihre Daten legen, da es nicht auf Cloud-Speicher angewiesen ist und alles lokal gespeichert wird.

Die besten Features von LibreOffice Impress

Nutzen Sie das Open-Source-Design, um Präsentationen ohne Kosten oder Abonnements zu erstellen und zu bearbeiten

Integrieren Sie eine Vielzahl von Zeichen- und Medien-Tools direkt in Ihre Präsentationen, um kreative und personalisierte Designs zu erstellen

Passen Sie Animationspfade und Effekte an, um Ihre Präsentationen dynamischer zu gestalten und ansprechende Grafiken zu bieten, die zu Ihren Inhalten passen

Zeigen Sie Präsentationen auf mehreren Bildschirmen an, um mehr Kontrolle zu haben und ein professionelleres und flexibleres Präsentationserlebnis zu bieten

Exportieren Sie Ihre Präsentationen als PDF-Dateien unter Beibehaltung der Animationen, damit Ihre Inhalte auf verschiedenen Geräten einheitlich angezeigt werden

Einschränkungen von LibreOffice Impress

Die Benutzeroberfläche wirkt möglicherweise weniger ausgefeilt, was sich auf die Benutzerfreundlichkeit auswirken kann, insbesondere für diejenigen, die an intuitivere Plattformen gewöhnt sind

Das Fehlen leistungsstarker Features für die Zusammenarbeit in der Cloud kann die Workflows von Teams und die Zusammenarbeit in Echtzeit einschränken

Aufgrund der Community-basierten Entwicklung der Plattform kann es zu Verzögerungen bei der Einführung von Feature-Updates und neuen Versionen kommen

Preise für LibreOffice Impress

Free

Bewertungen und Rezensionen zu LibreOffice Impress

G2: 4/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.190 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LibreOffice Impress?

Als ich LibreOffice zum ersten Mal ausprobierte, schien es mir eine gute Alternative zu MS Office zu sein, zumindest für meine Bedürfnisse. Allerdings war mein erster Eindruck nicht besonders gut. Zunächst einmal läuft es nicht besonders flüssig! Es ist etwas langsam, oder ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll.

💡 Profi-Tipp: Zu viele Schriftarten können Ihre Präsentation unübersichtlich machen. Verwenden Sie eine Schriftart für Überschriften und eine andere für den Fließtext oder eine dritte zur Hervorhebung.

11. Visme (Am besten geeignet für interaktive und datengesteuerte Präsentationen)

via Visme

Visme schließt die Lücke zwischen Präsentationen, Infografiken und interaktiven Inhalten und bietet Tools zur Erstellung visuell ansprechender und dynamischer Materialien. Dank seiner Vielseitigkeit eignet es sich ideal für Marketingfachleute, Pädagogen und Geschäftsleute, die das Interesse ihres Publikums über verschiedene Formate hinweg aufrechterhalten möchten.

Dank seiner Vielseitigkeit erfüllt es die Anforderungen verschiedener Branchen und Benutzertypen und ist damit ein unverzichtbares Tool für die Erstellung effektiver, aufmerksamkeitsstarker Inhalte in verschiedenen Formaten.

Die besten Features von Visme

Erstellen Sie dynamische und visuell ansprechende Präsentationen mit fortschrittlichen Widgets zur Datenvisualisierung

Fügen Sie anklickbare Elemente und Animationen hinzu, um statische Folien in interaktive Inhalte für die Beteiligung Ihres Publikums zu verwandeln

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit Stockmedien zu, um Ihre Präsentationen zu bereichern und professionelle Grafiken hinzuzufügen, die Ihre Botschaft ergänzen

Optimieren Sie Designs für mehrere Geräte mit responsiven Layouts für Inhalte, die Ihr Design automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen

Hosten Sie Präsentationen im Internet oder betten Sie sie direkt in Websites ein, um sie nahtlos zu integrieren – ganz ohne zusätzliche Software oder Downloads

Einschränkungen von Visme

Größere Präsentationen können zu Leistungseinbußen führen, was sich auf die Prozessstandardisierung und die Gesamteffizienz während der Erstellung auswirken kann

Der Free-Plan hat Einschränkungen bei Features wie dem Zugriff auf Vorlagen, Download-Optionen und dem Einfügen von Wasserzeichen, was sich auf das professionelle Erscheinungsbild der Präsentation auswirken kann

Es fehlen native Tools zur Videobearbeitung, sodass Benutzer Videos in einer externen Software bearbeiten müssen, bevor sie sie zu Präsentationen hinzufügen können

Preise für Visme

Free

Starter: 29 $/Monat

Pro: 59 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Visme

G2: 4,6/5 (über 420 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 710 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Visme?

Visme eignet sich hervorragend für unser Team aus 8 Marketingfachleuten, um Grafiken, Präsentationen und andere Marketingmaterialien zu erstellen und freizugeben. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für eine größere Marketingabteilung in einem Unternehmen effektiv wäre. Es ist etwas teuer, wenn Ihr Team wächst, und manchmal hatten unsere neueren Teammitglieder Schwierigkeiten, sich in das Tool einzuarbeiten.

12. Gamma (Am besten geeignet für KI-gestütztes, flexibles Storytelling)

via Gamma

Gamma bietet eine neue Möglichkeit, Präsentationen in einem adaptiven, kartenbasierten Format zu erstellen, das Storytelling mit visueller Wirkung verbindet. Dieses innovative Tool richtet sich an Fachleute, die nach einem neuen Ansatz für das Design und die Struktur von Folien suchen.

Das Design ermöglicht fließende Übergänge zwischen den Inhalten, sodass Benutzer einen narrativen Flow erstellen können, der sich natürlich und ansprechend anfühlt. Die Flexibilität des Kartensystems sorgt dafür, dass Benutzer sich leicht auf jeweils ein Konzept konzentrieren können, ohne den Bildschirm mit zu vielen Informationen zu überladen.

Die besten Features von Gamma

Organisieren Sie Ihre Ideen und Inhalte mit einem flexiblen, kartenbasierten System, das sich automatisch an Ihren Präsentationsstil anpasst

Integrieren Sie Multimedia nahtlos und verbessern Sie das Storytelling mit Videos, Bildern und mehr, um Ihr Publikum noch besser zu begeistern

Nutzen Sie KI-gestützte Layout-Vorschläge, um Präsentationen zu erstellen, die Ihre Botschaft auf visuell ansprechende Weise hervorheben

Strukturieren Sie komplexe oder dichte Inhalte mit ausblendbaren Abschnitten, damit Ihre Präsentation übersichtlich und leicht verständlich bleibt

Geben Sie Ihre Präsentationen über Live-Links frei, die automatisch aktualisiert werden, sodass Ihr Team oder Ihr Publikum immer auf die aktuellste Version zugreifen kann, ohne Dateien erneut senden zu müssen

Gamma-Einschränkungen

Eingeschränkte Offline-Funktionen können für Benutzer in abgelegenen Gebieten eine Herausforderung darstellen

Relativ neue Plattform mit weniger Vorlagen im Vergleich zu etablierten Mitbewerbern

Gamma unterstützt keine Animation einzelner Folienelemente, was die dynamische Präsentation von Inhalten limitieren kann

Gamma-Preise

Free

Pro: 8 $/Monat

Team: 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Gamma-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Gamma?

Gamma ist ziemlich cool für die Erstellung von Präsentationen, wenn Sie etwas anderes als die üblichen Optionen suchen. Das kartenbasierte System ist eine nette Abwechslung und erleichtert das Erstellen und Anpassen Ihrer Folien im Handumdrehen. Die KI-Vorschläge helfen beim Layout, sodass Sie sich nicht um das Design kümmern müssen, und es eignet sich hervorragend für die Arbeit mit Teamkollegen in Echtzeit. Allerdings sind die Vorlagenoptionen etwas eingeschränkt, und Sie können einzelne Folienelemente nicht animieren, was schade ist.

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Vorlagen für Pitch Decks in Slides, PPT und ClickUp

13. Zoho Show (Am besten für nahtlose Teamzusammenarbeit geeignet)

via Zoho Show

Zoho Show kombiniert benutzerfreundliche Design-Features mit robusten Tools für die Zusammenarbeit und ist damit ein starker Anwärter für teamorientierte Präsentationsprojekte. Die Integration in das Ökosystem von Zoho bietet zusätzliche Vorteile für diejenigen, die bereits die Anwendungssuite nutzen.

Darüber hinaus bietet Zoho Show eine Vielzahl von Vorlagen und Anpassungsoptionen, mit denen Teams funktionale und optisch ansprechende Präsentationen erstellen können. Außerdem ermöglicht es die einfache Speicherung und Freigabe in der Cloud.

Die besten Features von Zoho Show

Arbeiten Sie dank Cloud-basierter Funktionen und Support für mobile Apps geräteübergreifend und greifen Sie von überall auf Ihre Präsentationen zu und aktualisieren Sie sie

Bearbeiten und überprüfen Sie Inhalte gemeinsam mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, sodass Teammitglieder Beiträge leisten können, während Sie die Kontrolle darüber behalten, wer den Inhalt anzeigen/ändern kann

Betten Sie Rich Media wie Videos, GIFs und Links direkt in Folien ein und verwandeln Sie Ihre Präsentationen in interaktive Erlebnisse, die Ihr Publikum fesseln und begeistern

Nahtlose Integration mit anderen Zoho-Apps, wodurch eine Produktivitätssuite entsteht, die den Workflow optimiert und alles organisiert hält

Einschränkungen von Zoho Show

Im Vergleich zu anderen großen Mitbewerbern kleinere Bibliothek mit Vorlagen

Begrenzte erweiterte Design-Features sind möglicherweise nicht für Benutzer geeignet, die komplexe Anpassungen wünschen

Die Offline-Funktionalität ist ohne vorheriges Setup für die Synchronisierung eingeschränkt

Exportoptionen können manchmal die Genauigkeit der Formatierung beeinträchtigen

Preise für Zoho Show

Kostenlos für bis zu 25 Benutzer

Premium: 4 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 6 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen für Zoho Show

G2: 4,3/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Show?

Zoho Show ist sehr einfach zu bedienen und unterstützt fast alle Arten von Geräten. Wichtige Büropräsentationen können von überall aus ganz einfach in der Cloud geteilt werden. Außerdem unterstützt es Remote-Präsentationen und Powerpoint-Dateien. Es ist einfach, Präsentationen zu erstellen, freizugeben und zu ändern, und es arbeitet auch sehr schnell. Mir gefällt, wie ich wichtige Office-PPT-Präsentationen teilen kann, während ich mit Zoho Show unterwegs bin.

🤝 Freundliche Erinnerung: Testen Sie vor der Präsentation Ihre Ausrüstung, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert – insbesondere Multimedia-Elemente wie Videos oder Audiodateien.

ClickUp für Ihre bisher beste Präsentation

Das Erstellen eindrucksvoller Präsentationen muss kein langwieriger Prozess sein. Ganz gleich, ob Sie als Pädagoge Unterrichtspläne erstellen, als Fachmann einen Vorschlag präsentieren oder als Team an einer Präsentation arbeiten – die richtigen Tools können den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Bei so vielen Alternativen zu Google Slides finden Sie sicher eine Lösung, die perfekt zu Ihren Anforderungen passt. Unter diesen ist ClickUp die ultimative All-in-One-Plattform für Präsentationen, nahtlose Zusammenarbeit und Workflow-Management. Die anpassbaren Vorlagen, KI-Features und interaktiven Whiteboards definieren neu, was Präsentations-Tools leisten können.

ClickUp hilft Ihnen nicht nur bei der Erstellung von Präsentationen, sondern verändert auch die Art und Weise, wie Sie planen, gestalten und zusammenarbeiten.

Warum sich mit weniger zufrieden geben? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅