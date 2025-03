Wir stellen ClickUp Whiteboards 3.0 vor: Wo Kreativität auf Ausführung trifft

Brainstorming ist der Ort, an dem Innovation beginnt, aber allzu oft ist die kreative Arbeit auf unzählige Apps und Registerkarten verstreut. Die Ideen verlieren an Schwung, die Zusammenarbeit verlangsamt sich, und die Umsetzung gerät ins Hintertreffen. Es ist an der Zeit, diesen Zyklus zu durchbrechen.

Meeting Whiteboards 3.0 , das neu gestaltete Tool, das Ihre Ideen, Projekte und Ihr Team zu einem einheitlichen Erlebnis macht.

Warum wir Whiteboards 3.0 entwickelt haben

Unser Ziel war es schon immer, die Arbeit von Teams zu vereinfachen. Aber seien wir ehrlich whiteboarding tools , selbst unsere eigenen, haben da nicht mithalten können. Sie waren klobig, unzusammenhängend und limitiert.

Aber wir verwenden immer unsere eigenen Produkte, und als wir mit dem Stand der Dinge nicht mehr zufrieden waren, haben wir einige große Veränderungen vorgenommen. Whiteboards 3.0 wurde von Grund auf neu entwickelt und vereint ein elegantes Design, eine hohe Geschwindigkeit und leistungsstarke Features, mit denen Sie in Rekordzeit von der Ideenfindung zum Handeln gelangen. Wir wollten es effizienter gestalten, damit auch wir es häufiger und effektiver nutzen.

Was ist neu in Whiteboards 3.0?

Neu aufgebaut für mehr Leistung

Wir haben Whiteboards einen Turbolader verpasst, um 10 Mal schneller zu sein, und das bei unübertroffener Zuverlässigkeit. Ob Sie nun in Echtzeit zusammenarbeiten oder komplexe Karten erstellen projektmanagement-Workflows whiteboards 3.0 sorgt dafür, dass Ihre Ideen so schnell fließen wie Ihre Fantasie.

Neu gestaltet für mehr Schönheit

Die Arbeit sollte so visuell inspirierend sein wie Ihre Ideen. Deshalb haben wir eine atemberaubende neue Benutzeroberfläche mit einem eleganten dunklen Modus für nächtliche Kreativität entwickelt. Jedes Detail wurde fein abgestimmt, damit Sie sich konzentrieren und inspiriert bleiben können.

KI-unterstützte Bilderzeugung

Erwecken Sie Ihre Konzepte zum Leben, ohne Ihr Whiteboard zu verlassen. Nutzen Sie die integrierte KI, um Text in Sekundenschnelle in beeindruckende Bilder zu verwandeln. Kein Wechsel der App. Keine Zeitverschwendung.

Touch-Oberfläche

Skizzieren, zeichnen und entwickeln Sie Ihre Visionen mit nur einer Wischbewegung. Die intuitive Touch-Benutzeroberfläche auf Mobil- und Tablet-Geräten sorgt dafür, dass sich jede Geste natürlich anfühlt - so können Ihre Ideen mühelos von Ihrem Kopf auf den Bildschirm fließen.

Leistungsstarke, neue Vorlagen

Wählen Sie aus Hunderten von neuen, professionell gestalteten Vorlagen für Brainstorming, Projektplanung und alles, was dazwischen liegt. Ganz gleich, wie die Herausforderung aussieht, wir haben sie im Griff.

Einfachere, flexiblere Freigabeoptionen

Zusammenarbeit sollte nicht kompliziert sein. Geben Sie Ihre Whiteboards sofort frei, betten Sie sie in ClickUp Aufgaben ein oder exportieren Sie sie als PDFs, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Vom Brainstorming zum Durchbruch

Unverbundene Tools bremsen Teams aus. ClickUp Whiteboards schließen die Lücke zwischen Kreativität und Ausführung und verknüpfen Ihre Brainstormings nahtlos mit Aufgaben , Dokumente und Chatten -alles an einem Ort.

So macht Whiteboards 3.0 es möglich:

Verbindung mit Aufgaben : Verknüpfen Sie Whiteboard-Ideen direkt mit umsetzbaren Aufgaben

: Verknüpfen Sie Whiteboard-Ideen direkt mit umsetzbaren Aufgaben Zusammenarbeit in Echtzeit : Gemeinsames Brainstorming, Chatten und Verfeinern von Ideen, ohne jemals die App zu wechseln

: Gemeinsames Brainstorming, Chatten und Verfeinern von Ideen, ohne jemals die App zu wechseln Verwandeln Sie Ideen in Projekte: In Kürze: Verwandeln Sie Ihre Whiteboards mit einem Klick in vollwertige Projekte mit ClickUp AI

Die Zukunft der Arbeit beginnt hier

Ob Sie nun ein Brainstorming für Ihre

nächste große Idee

clickUp Whiteboards 3.0 verändert die Art und Weise, wie Sie arbeiten, wenn Sie ein Projekt verwalten oder Ihr Team zusammenstellen.

Geben Sie sich nicht länger mit unzusammenhängenden Apps und veralteten Workflows zufrieden. Erleben Sie die einheitliche Plattform, die es schnell arbeitenden Teams ermöglicht, alles an einem Ort zu erstellen, zusammenzuarbeiten und auszuführen.

Sind Sie bereit, Ihren Workflow zu revolutionieren?

Anmeldung

um loszulegen.