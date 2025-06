So nutzen Sie ein digitales Whiteboard für eine effektive Zusammenarbeit im Team

ClickUp hat unserem Team dabei geholfen, in einem Remote-Team in verschiedenen Zeitzonen zu kommunizieren und zu wissen, was im Projekt vor sich geht, ohne unnötige Meetings abzuhalten oder Leute per E-Mail oder Slack um Informationen bitten zu müssen. Das Whiteboard-Feature hilft uns dabei, Prozesse und Workflows zu brainstormen und Aufgaben in Echtzeit zuzuweisen.