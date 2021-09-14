4 einfache Wege, wie Ihr Team gestärkt zur Arbeit zurückkehren kann

Lustige Tatsache : Die "19" in "COVID-19" steht für "2019", das Jahr, in dem das Virus entdeckt wurde.

Spulen Sie zwei Jahre vor: COVID-19 (und seine böse Schritt-Schwester Delta ) sind noch lange nicht besiegt, aber dank Millionen von Menschen, die sich in Quarantäne begeben, sich sozial distanzieren und sich impfen lassen, fühlen sich Teile der Welt allmählich wieder so an wie vor der Pandemie.

Wenn es einen Vorteil gibt, häufiger ins Büro zurückzukehren, dann ist es die Möglichkeit, mit Ihrem Team auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die sich nicht mit einem Zoom-Anruf erledigen lässt - egal, wie ausdrucksstark Sie mit Ihrem hintergründe .

Aber der Wandel ist nicht einfach. So schwierig es für viele Berufstätige war, im Jahr 2020 plötzlich und dauerhaft remote zu arbeiten, so schwierig ist es auch, sich von heute auf morgen wieder an das Formular zu gewöhnen, mit dem Pendeln und Kabinen wieder zur Routine werden.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie die beste Teamarbeit aus Ihrem Team herausholen können - ohne die Flexibilität zu opfern, auf die viele von uns nicht verzichten wollen.

1. Soziale Distanz zum Mikromanagement

Wenn Sie zu denjenigen gehören, die 23% der Personen, die sich bei der Arbeit aus der Ferne nicht produktiver fühlen, herzlichen Glückwunsch! Aber 77 % der Nation sind anderer Meinung als Sie - und diese Zahl sollte Einfluss darauf haben, wie Sie Ihr Team in dieser neuen Umgebung führen.

Für diejenigen, die WFH als produktiver empfinden, ist ein großer Teil davon die größere Autonomie. Ich bin niemand, der das Gefühl von Arbeit hasst mikromanagt zu werden sehe ich die Arbeit aus der Ferne als Chance, meinen Chefs zu beweisen, dass ich nicht unter dem Mikroskop stehen muss, um meine persönlichen Ziele zu erreichen und ein Teamplayer zu sein.

Als Führungskraft muss man sich darüber im Klaren sein, wie sehr sich die Menschen daran gewöhnt haben, ihre eigenen Arbeits- und Kommunikationssysteme zu finden - und wie irritierend es wäre, wenn plötzlich ständig jemand an ihrem Schreibtisch vorbeikäme, um zu "helfen"

👍 Wie ClickUp helfen kann:

Integrieren Sie Slack mit Ihrem ClickUp, um dringende Erinnerungen zu senden, oder verwenden Sie zugewiesene Kommentare als Möglichkeit, bestimmte Aufgaben zu überprüfen. Eine weitere Möglichkeit, die mikromanagement auf ein Minimum zu reduzieren ist es, dafür zu sorgen, dass Ihre wöchentliche 1-on-1 Meetings um zu besprechen, wie die Kommunikation läuft und welche Bereiche es zu verbessern gilt.

2. Investieren Sie in externe Team-Bindung

Laut einer Google-Studie hat das Jahr 2020 eine 9% Anstieg bei den Google-Suchanfragen zum Thema "Team-Building" Diese Statistik ist zweifellos auf die Herausforderungen zurückzuführen, die virtuelle Teams die bei der Arbeit von zu Hause aus damit zu kämpfen haben, sich als Menschen verbunden zu fühlen.

Letzten Monat konnte ich meine ClickUp-Kollegen bei unserem ersten Offsite in San Diego endlich persönlich kennenlernen. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich mit den Leuten, mit denen ich seit Monaten gezoomt hatte, klick (igitt, tut mir leid) machen würde, aber es hat schon etwas, wenn man mit Kollegen etwas trinken geht, über Leidenschaften chattet und schließlich die Stimme verliert, während man Britney Spears mit jemandem singt, mit dem man noch nie zuvor geslackt hat, das erhöht einfach den Einsatz.

Ich habe meine Kollegen bereits als Fachleute respektiert, aber ihre Gesellschaft als echte Menschen zu genießen, hat mein Engagement auf ein neues Niveau gehoben. Die verbrachte Zeit mit dem Kennenlernen meiner Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Arbeitszeit und persönlich kennenzulernen, hat mir nicht nur geholfen, meine Arbeit mit ihnen zu verbessern, sondern ich habe mich auch darauf gefreut, mehr im Büro zu arbeiten.

Sehen Sie sich das an *team building tools* !

👍 Wie ClickUp helfen kann:

Es mag wie eine frivole Ausgabe erscheinen, wenn das Unternehmen die Rechnung für ein Abendessen, Getränke oder Bowling bezahlt, aber Führungskräfte sollten Team-Bonding immer als eine Investition betrachten. Soziale Kontakte zwischen Teammitgliedern verbessern die Kommunikationsmuster über 50% stellen Sie also sicher, dass Ihr CFO ein spezialisiertes Unternehmen abzeichnet Vorlage für das Budget speziell für die Einplanung von Zeit für externe Teams.

3. Lassen Sie die Leute auf ihre Weise produktiv sein.

Wenn Sie übergeordnete Eltern von Kindern im Schulalter sind (oder Kollegen mit Kindern im Schulalter haben), ist das obige Szenario wahrscheinlich ein Alptraum bei der Rückkehr zur Arbeit.

Da viele Schulen in den Sommerferien pausieren und nicht sicher sind, ob sie im Herbst wieder vollständig geöffnet sein werden, sind Eltern - insbesondere berufstätige Mütter - darauf angewiesen, dass die Remote-Arbeit auch nach der Wiedereröffnung der Büros flexibel bleibt. Eine weltweite Catalyst-Umfrage hat ergeben, dass Frauen mit Kinderbetreuungspflichten 32 % weniger wahrscheinlich ihren Arbeitsplatz zu verlassen, wenn sie Zugang zu Remote-Arbeit haben.

Aber nicht nur, um Eltern die nötige Flexibilität zu bieten, damit sie bei der Arbeit und zu Hause ihr Bestes geben können, sondern auch, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter ihre höchste Produktivität erreichen. Business-Giganten wie Microsoft , Apfel , und Google alle sind dabei, eine hybride Arbeit modell, bei dem die Menschen mehr Freiheit haben, ihre Arbeit im Büro mit Telearbeit zu verbinden.

👍 Wie ClickUp helfen kann:

Die Quintessenz ist klar: Das Angebot von Remote-Arbeiten in der Zeit der Wiedereröffnung wird nicht nur Ihre Mitarbeiter dazu bringen glücklicher spart Ihr Unternehmen bares Geld. Etwa 22.000 Dollar jährlich pro Vollzeit-Telearbeiter.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team für jeden Mitarbeiter, der plant, weiterhin aus der Ferne zu arbeiten, mit ClickUp's hilfreicher Software ausgestattet ist Vorlagen für Remote-Arbeiten . Vom Onboarding bis zum Management von Meetings sind die Mitarbeiter so organisiert wie immer - egal, von wo aus sie arbeiten.

4. Sicherheit geht vor Skalierung

A Juni 2021 McKinsey-Umfrage ergab, dass etwa 1 von 3 Arbeitnehmern, die an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind, bereits berichtet hat, dass sich die Rückkehr an den Arbeitsplatz negativ auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt hat. Der Hauptgrund für dieses Empfinden? Die Sorge, sich mit COVID-19 anzustecken oder es zu verbreiten.

Zwar kann kein Arbeitsplatz garantieren, dass das Virus nicht in seinem Büro verbreitet oder angesteckt wird, doch gibt es Sicherheitsprotokolle, Umgestaltungsmaßnahmen und verbindliche Vorschriften, die jeden, der mit Beklemmungen an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, massiv beruhigen können.

Die Ergreifung der richtigen Schritte, um zu beweisen, dass das Gebäude physisch sicher ist, ist der wichtigste Weg, um die Menschen zu schützen, in die Sie investiert haben. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die grundlegenden Punkte, auf die Ihre Mitarbeiter beim Wiedereintritt in das Büro achten werden:

Stellen Sie sicher, dass das Gebäude seine Belüftung und Luftqualität verbessert hat

Stellen Sie mehrere Händedesinfektionsstationen zur Verfügung

Vorschreiben, dass freigegebene Spaces regelmäßig gründlich gereinigt werden

Halten Sie zwischen den einzelnen Workspaces einen Abstand von einem Meter ein

Stellen Sie die erforderlichen Schilder auf, auf denen die Masken-, Test- oder Impfvorschriften für Mitarbeiter, Besucher, Lieferanten und Reinigungspersonal aufgeführt sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt es im Ermessen des Arbeitgebers zu entscheiden, ob und welche Anforderungen an die Rückkehr ins Büro gestellt werden, einschließlich obligatorischer impfungen .

👍 Wie ClickUp helfen kann:

Lassen Sie Ihr HR Team ein COVID-19 Dokument für Unternehmensprozesse erstellen und verteilen über ClickUp-Vorlage die Vorlage ist leicht zu bearbeiten, so dass Sie Sicherheitsrichtlinien und -protokolle klar und deutlich kommunizieren können. Außerdem ist sie zu 100 % virtuell, damit Sie wissen, dass sie steril ist.

Denken Sie am Ende des Tages an das "F"-Wort

...Flexibilität.

Die Rückkehr zur Arbeit ist nicht etwas, das man einfach in den Kalender eintragen kann. Es ist etwas, das sich langsam ausbreitet, entwickelt und messbar zu einem Fahrplan dafür mutiert, wie ein erfolgreicher Arbeitsplatz aussieht, nachdem die Realität auf den Kopf gestellt wurde.

Flexibilität war einst etwas, zu dem die Geschäfte gezwungen waren, aber jetzt, da die Autonomie wieder in den Chat eintritt, haben wir vielleicht erkannt, wie unbezahlbar sie ist.