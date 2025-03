35 witzige ChatGPT-Memes zum Genießen

Möchten Sie eine Gruppe von über 100 Millionen Benutzern nutzen? Lassen Sie es uns erklären.

Memes sind die soziale Währung von heute, und die Benutzer von ChatGPT sind erreicht 100+ Millionen .

Das Geheimnis? Erstellen Sie ChatGPT-Memes, die alltägliche Frustrationen thematisieren - z. B. ChatGPT nach A zu fragen und das Ergebnis B zu erhalten.

ChatGPT-Memes, die Humor mit Wiedererkennungswert enthalten, bringen Sie schnell zum Lachen, fördern die Verbindung zu Ihrem Einzelziel, das Ihre Marke als Spaß wahrnimmt, und treiben das Markenengagement und den Aufbau einer Community voran.

Sind Sie bereit für den Anfang? Alles, was Sie brauchen, ist Kreativität, etwas Witz, Ihren treuen KI-Gefährten (um Ihre Memes zu inspirieren) und ein großartiges Tool für Produktivität wie ClickUp um Ihre Meme-Weltherrschaft zu planen.

Zuerst müssen wir verstehen, warum ChatGPT-Memes so beliebt sind.

Was sind ChatGPT-Memes?

ChatGPT und Memes? Ja, die gibt es schon lange.

Schauen Sie sich nur die virale Instagram-Herausforderung vom August 2024 an, bei der sich über 310.000 Menschen zusammentaten, um von dem Chatbot auf lustige Weise "geröstet" zu werden.

Die Herausforderung mit dem Titel " Bitten Sie ChatGPT, Ihr Futter zu rösten " forderte Benutzer dazu auf, ChatGPT mit cleveren Beleidigungen und Wortspielen über ihre Instagram-Profile zu konfrontieren und so die Meme-Kultur in ein neues Formular für Kettenbriefe zu verwandeln.

Die Herausforderung funktionierte folgendermaßen: Instagram-Benutzer gaben eine Vorlage mit einer Schaltfläche frei, die es Freunden ermöglichte, den Beitrag erneut zu teilen oder ihn selbst auszuprobieren.

Man musste nur die ChatGPT App herunterladen, einen Screenshot des eigenen Instagram Feeds mit der Aufforderung "Roast my Instagram feed in one paragraph" senden und schon konnte der Chatbot seine kreativen Kritiken loslassen.

Einige denkwürdige Verbrennungen?

"Zu sehr versuchen, spontan zu sein"

"Das LinkedIn der Instagram-Profile"

"Pinterest Board, dem die Ideen ausgingen"

Anschließend gaben die Benutzer ihre Ergebnisse und ihren Feed frei und ließen die Welt an der KI-gestützten Heiterkeit teilhaben.

Quelle:

Das australische Ballett

🧠 Wussten Sie schon: OpenAI wurde als gemeinnützige Organisation gegründet, hat jetzt aber einen mächtigen Verbündeten - Microsoft! Als die größter Investor mit einem Anteil von 49% an OpenAI LP, integriert Microsoft ChatGPT in seine Produkte. Hinter jeder witzigen ChatGPT-Antwort steckt also ein bisschen Microsoft-Magie, die sie möglich macht!

Warum ChatGPT-Memes viral wurden

Das Internet ist voll von Benutzern, die ChatGPT bis an seine Grenzen treiben, um die "wahre Natur" der KI zu entdecken.

Von bohrenden Fragen bis hin zu einfachem Trolling - die Leute lieben es, zu sehen, wie weit die ChatGPT-Technologie gehen kann - und, seien wir ehrlich, wo sie urkomisch stolpert und einen Fehler macht.

Unabhängig davon, ob die KI die Weltherrschaft plant oder nicht, hat sie auf jeden Fall noch einiges an Arbeit zu erledigen, was die menschliche Unterhaltung angeht. Schauen Sie sich einfach das folgende Bild als Beispiel an.

via Buzzfeed Hat dir dieses ChatGPT-Memo gefallen? Bleiben Sie dran; viele weitere lustige ChatGPT-Memes werden Sie zum Lachen bringen!

PS: Wenn Sie sich fragen, ob Ihre Meme ChatGPT schaden, schauen Sie hier:

Apropos viral: 10 TikTok Growth Hacks, damit Ihre Marke viral geht

35 Beliebte ChatGPT Memes

Hier sind 35 lustige ChatGPT-Memes, die den Humor, die Macken und die Überraschungen einfangen, die nur KI liefern kann.

ChatGPT Braten

Intelligente Arbeit, nicht harte Arbeit

Quelle:

Locobuzz

Braten...mehr wie Toast?

Quelle:

Locobuzz

KI vs. Mensch

Job-Übernahmen

Quelle: Pinterest

Grenzen sind wichtig

Quelle:

Pinterest

Prompt Ingenieur

Quelle: Chamelon-Memes

KI Weltherrschaft kann warten

Altersunterschied

Quelle: Pinterest

Arzt spielen

Quelle: Pinterest

Vorher und nachher

Quelle: Pinterest *Auch gelesen: 25 ChatGPT Hacks, um Ihre Arbeit zu verändern

Die KI brennt

Quelle: Buzzfeed

Vielen Dank für den Support?

Quelle: Reddit 💡 Pro-Tipp: Scheuen Sie sich nicht, zu iterieren. Betrachten Sie ChatGPT als einen Brainstorming-Kumpel. Wenn Ihr Prompt nicht gleich beim ersten Versuch ins Schwarze trifft, verfeinern Sie ihn weiter - in der Regel kommt er mit jedem Versuch näher.

Bonjour le monde

Quelle: 9gag

Es war so offensichtlich

Quelle: Buzzfeed Erstelle aussagekräftige Überschriften für deine Memes: 10 KI-Tools für die Erstellung von Untertiteln für soziale Medien und Video-Inhalte

Stein, Papier, Schere und KI

Quelle: Buzzfeed

"Lass es mich wissen, wenn du Hilfe bei irgendetwas anderem brauchst :)"

Quelle:

Engati

Klassisches Missverständnis

Quelle: Buzzfeed

Gute Dinge kommen zu denen, die warten

Quelle: Chamelon-Memes Auch gelesen: 50 lustige Witze über die Arbeit, um eine lustige Arbeitskultur zu schaffen

Das G in GPT steht für die Generation Z

Quelle: Yahoo

Von Scratch

Quelle: Locobuzz

Yapper codiert

Quelle: Locobuzz

Kreative Eingabeaufforderungen

Auf die eine oder andere Weise

Quelle: Buzzfeed

Glückliche Frau, glückliches Leben

Quelle: Facebook

Nur für Bildungszwecke

Quelle: Reddit *Auch gelesen: die 10 besten TikTok Marketing Tools für das Wachstum Ihres Geschäfts

Wenn die Sprache kinderfreundlich ist, aber der Inhalt nicht so sehr

Quelle: Buzzfeed

Was?

Quelle: Buzzfeed Auch gelesen: ChatGPT Use Cases für Businesses (mit Beispielen und Anwendungsvorschlägen)

Es ist nicht KI, es sind Menschen

Wir vergessen unsere Wurzeln

Quelle: Memedroid

Gleiches gleiches aber anders

Quelle:

Engati Auch gelesen: die 10 besten ChatGPT-Alternativen für das Marketing

Er heißt nicht umsonst KI-Assistent

Quelle: Locobuzz

Probleme im Anhang

Quelle: Pinterest

Ctrl+c, Ctrl+v

Quelle: Locobuzz

Investorenfreundlich

quelle:_ Engati

Die Menschheit verteidigen

Quelle: Locobuzz 🌟 Spaßfakt: Laut Eliza Kosoy vom MIT Center for Brains, Minds, and Machines (Zentrum für Gehirn, Geist und Maschinen) übertreffen Maschinen den Menschen bereits auf beeindruckende Weise. Sie meistern Strategiespiele wie Schach und Go, führen Operationen durch, steuern Flugzeuge und fahren sogar Autos - obwohl sie vielleicht ein paar Versuche brauchen, um den Führerschein zu bestehen!

Streiche auf GPT

Pullover-Wetter

Quelle: Reddit

Pookie-Verhalten

Quelle: Buzzfeed Auch gelesen: ChatGPT-Statistiken zur Entschlüsselung der Entwicklung des technologischen Wunders

Den Humor am Leben erhalten

Quelle: Engati 35. Wie viele Aufforderungen gibt es noch?

Quelle: Verrückt

Auswirkungen von ChatGPT-Memes auf die Wahrnehmung der KI

Inzwischen ist es klar, dass ChatGPT-Memes für Benutzer zu einem beliebten Mittel geworden sind, um ihre Probleme mit der KI zu schildern, von den frechen Antworten bis hin zu den endlosen "Definiere dies" und "Erledige das" Befehlsmemes.

Während einige KI immer noch als kalt, berechnend und sogar als Bedrohung für menschliche Arbeitsplätze ansehen, tragen ChatGPT-Memes dazu bei, diese Sichtweise bei vielen aufzuweichen. Durch Humor verwandelt sich KI von einer einschüchternden Kraft in einen schrulligen, fehlbaren Assistenten - und wird dadurch zugänglicher. Diese Dualität ermöglicht es Marken und Einzelpersonen, Unterhaltungen über KI anzuregen und gleichzeitig eine Verbindung mit dem Publikum auf einer emotionalen Ebene herzustellen.

Sie fragen sich, wie Sie Ihre eigenen KI-Memes erstellen und das Internet für Ihre Marke erobern können? Schauen wir uns die Details an.

Erstellen Sie Ihre eigenen lustigen ChatGPT-Memes

Wir haben zwar einen Vorrat an lustigen ChatGPT-Memes, aber es macht noch mehr Spaß, eigene Memes zu erstellen - und sie sind auch noch lustig!

Mit ClickUp wird der gesamte Prozess der Erstellung von Memen zum Kinderspiel.

Hier ist, wie Sie anfangen:

Schritt #1: Brainstorming wie ein Profi mit ClickUp Whiteboards

Verwendung von ClickUp Whiteboards können Sie Freunde, Familienmitglieder oder Arbeitskollegen in die Magie der Meme einladen.

Mit Whiteboards können Sie wilde Ideen auswerfen, sie visuell organisieren und eine kollaborative Atmosphäre rund um Ihr Projekt schaffen.

Schritt #2: Durchbrechen Sie kreative Blöcke mit KI

Sie brauchen neue Ideen? ClickUp Gehirn ist perfekt, um sich denkwürdige Momente aus den klassischen ChatGPT-Verwechslungen auszudenken!

schreiben Sie bessere ChatGPT-Memes mit dem fortschrittlichen Schreibassistenten von ClickUp AI

Auch gelesen: ChatGPT vs. ClickUp: Welches generative KI-Tool ist das beste?

Schritt #3: Verwenden Sie Mindmaps, um die Punkte zu verbinden

Das Gehirn ist voll von verstreuten Ideen? Versuchen Sie ClickUp Mindmaps um alles zusammenzufügen.

Egal, ob Sie mit Stift und Papier beginnen oder mit ClickUp's Drag-and-Drop-Knoten digital arbeiten, Mindmapping hilft Ihnen, halbfertige Ideen zu verknüpfen und eine Storyline für Ihre Meme zu erstellen.

visualisieren und organisieren Sie Ihre ChatGPT-Memes mit ClickUp Mind Maps

Schritt #4: Organisieren Sie Aufgaben wie eine Meme-Maschine

Sobald Sie Ideen haben, verwalten Sie den Erstellungsprozess mit den ClickUp task management tools. Legen Sie bestimmte Fristen fest, organisieren Sie Dateien und verfolgen Sie Feedback mit Kommentaren, um einen reibungslosen Flow des Projekts zu gewährleisten.

priorisieren Sie Ihre ChatGPT-Memes-bezogenen Aufgaben effektiv mit ClickUp's Funktion zur Priorisierung von Aufgaben_ ClickUp's Kalender Ansicht können Sie Aufgaben per Drag & Drop verschieben, damit alles nach Plan läuft und kein Meme auf der Strecke bleibt!

Auch gelesen: Kostenlose Vorlagen und Memes für Diagramme zur Ausrichtung

Schritt #5: Freigeben und Verfeinern mit ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um einen zentralen hub für Ihr Projekt zu schaffen, in dem Meme-Konzepte, Beschriftungen und Feedback an einem Ort zusammengefasst sind. So haben alle Beteiligten die gleiche Seite und es entstehen keine Informationssilos.

erstellen, Bearbeiten und Freigeben von ChatGPT-Memes mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Docs_

Jetzt können Sie ganz einfach mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Ideen bearbeiten und verfeinern, bevor das große Meme erscheint.

💡 Pro-Tipp: Organisieren Sie Aufgaben visuell mit Color Tags und ClickUp Benutzerdefinierte Felder . Indem Sie Aufgaben mit Tags wie "Hohe Priorität" oder "In Bearbeitung" kategorisieren, können Sie leicht erkennen, was Aufmerksamkeit erfordert.

Teilen Sie Ihre ChatGPT-Memes bei der Arbeit

Sie haben ein witziges ChatGPT-Memo erstellt? Teilen Sie die Lacher mit Ihrem Team mit ClickUp Chat .

teilen Sie Ihre bevorzugten ChatGPT-Memes und Witze im ClickUp Chat

Erstellen Sie einen eigenen Kanal zum Freigeben von Memes in ClickUp Chat oder fügen Sie sie in einen beliebigen Chat ein, um sofortige Kameradschaft zu schaffen. Der Chat macht es einfach mit Echtzeit-Nachrichten, @Markierungen, Dateianhängen und Emoji-Reaktionen für besonders lustige Momente.

Eine kurze Meme-Pause ist alles, was es braucht, um alle in Verbindung zu halten und zu motivieren - so macht die Arbeit gleich noch mehr Spaß!

Best Practices beim Freigeben von Memes bei der Arbeit

Mit Ihren Memes im Büro Lachen zu verbreiten, ist großartig. Behalten Sie diese Best Practices im Hinterkopf, um sicherzustellen, dass alle ein positives, integratives Umfeld genießen:

😊 Auf den Ton achten: Wählen Sie Memes, die fröhlich und freundlich sind. Vermeiden Sie alles, was als beleidigend oder spalterisch interpretiert werden könnte, und respektieren Sie alle Hintergründe, Überzeugungen und Persönlichkeiten

📜 Setzen Sie klare Richtlinien: Stellen Sie sicher, dass die Richtlinien am Arbeitsplatz den Respekt betonen und verbieten Sie Humor, der auf das Geschlecht, die Ethnie, die Religion, die ethnische Zugehörigkeit oder andere persönliche Merkmale einer Person abzielt

🎓 Neue Mitglieder des Teams mit Bedacht einführen: Führen Sie sie durch Schulungen zum Verhalten am Arbeitsplatz in die Unternehmenskultur ein und geben Sie ihnen eine klare Liste der Ge- und Verbote von Humor am Arbeitsplatz

🎉 Ermutigen Sie positive Vorbilder für Humor: Führungspersönlichkeiten geben den Ton an! Wenn sich Führungskräfte für einen positiven, integrativen Humor einsetzen, signalisiert dies einen gesunden Standard für alle

💬 Die Teilnahme ist freiwillig: Humor soll den Teamgeist fördern, nicht unter Druck setzen. Respektieren Sie die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er teilnehmen möchte oder nicht, und sorgen Sie dafür, dass sich jeder wohl und unterstützt fühlt

Auch lesen: 100 Projektmanagement Memes & lustige Videos

Erstellen Sie Meme-orable ChatGPT Lacher mit ClickUp

Ein Professor an der Wharton School der Universität von Pennsylvania hat ChatGPT auf die Probe gestellt mit einer echten MBA-Prüfung.

ChatGPT hat zwischen einem B- und einem B gepunktet und damit bewiesen, dass es das Zeug zum Business hat oder zumindest das wiederkäut, was bereits existiert.

Aber es hat auch seine albernen Momente, die das beliebte KI-Tool zu einer Art Meme machen.

Sind Sie bereit, Ihre eigenen Erfahrungen in witzige ChatGPT-Memes zu verwandeln? Mit ClickUp können Sie Ihre Ideen (und erstklassigen Memes) mühelos brainstormen, organisieren und freigeben.

Haben Sie ein wenig Spaß auf ClickUp anmelden noch heute kostenlos!