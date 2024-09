10 beste Balance Scorecard Software im Jahr 2024

Sind finanzielle Metriken das einzige Mittel, mit dem Sie das Wachstum Ihres Unternehmens messen?

Wenn ja, dann ist es vielleicht an der Zeit, Ihren Ansatz zu überdenken.

Der Markt entwickelt sich ständig weiter. Mit den sich ändernden Trends Schritt zu halten und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Bereiche Ihres Unternehmens synchronisiert sind, kann eine Herausforderung sein - selbst für die besten Manager.

Wie können Sie also Fortschritte nachverfolgen und sicherstellen, dass Sie mit Ihren strategischen Zielen auf Kurs sind?

Die Balanced Scorecard (BSC) Rahmen verschafft Ihnen eine abschließende Ansicht über die Leistung Ihres Geschäfts. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich ausschließlich auf finanzielle Metriken konzentrieren, konzentriert sich das Balanced Scorecard Framework auf Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs), um die Leistung Ihres Unternehmens ganzheitlich zu messen.

Hier sind einige KPIs der Balanced Scorecard-Methodik zur Messung der Unternehmensleistung:

Finanzielle Leistung: Wie sieht die Nachverfolgung Ihrer Einnahmen, Gewinne und Kosten im Vergleich zu Ihren Zielen aus?

Kundenzufriedenheit: Wie gut erfüllen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden? Wie viel Wert bieten Sie Ihren Kunden?

Interne Geschäftsprozesse: Wie effizient laufen Ihre Geschäfte?

Mitarbeiterentwicklung: Wie gut entwickeln sich Ihre Mitglieder im Team und erreichen sie ihre Ziele?

Die Wahl der richtigen Software zur Umsetzung der Balanced Scorecard-Methodik kann entmutigend sein. Um den Prozess zu vereinfachen, haben wir eine Liste der 10 besten Balanced Scorecard-Softwareoptionen zusammengestellt.

Worauf sollten Sie bei Balanced Scorecard-Software achten?

Wenn Sie sich für eine Balanced Scorecard-Software entscheiden, sollten Sie prüfen, inwieweit die Plattform auf die Bedürfnisse und Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt ist. Hier sind einige Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen:

Strategie-Mapping: Die Software sollte robuste Strategie-Mapping Features enthalten, um Ziele, Initiativen und Prozesse aufeinander abzustimmen

Die Software sollte robuste Strategie-Mapping Features enthalten, um Ziele, Initiativen und Prozesse aufeinander abzustimmen Visualisierung: Eine gute BSC-Software sollte leistungsstarke Visualisierungstools bieten, die den Fortschritt der Ziele veranschaulichen

Eine gute BSC-Software sollte leistungsstarke Visualisierungstools bieten, die den Fortschritt der Ziele veranschaulichen Anpassbare Dashboards: Dashboards sind entscheidend für die Überwachung und Analyse wichtiger Daten auf einen Blick. Suchen Sie nach einer Software, die anpassbare Dashboards bietet, mit denen Sie die wichtigsten Metriken und KPIs übersichtlich darstellen können

Dashboards sind entscheidend für die Überwachung und Analyse wichtiger Daten auf einen Blick. Suchen Sie nach einer Software, die anpassbare Dashboards bietet, mit denen Sie die wichtigsten Metriken und KPIs übersichtlich darstellen können Funktionen für Zusammenarbeit und Anmerkungen: Wählen Sie eine Software, die Funktionen für Anmerkungen, Anhänge und Zusammenarbeit bietet, so dass die Mitglieder des Teams Erkenntnisse freigeben, Ziele diskutieren und Ideen effizienter umsetzen können

Wählen Sie eine Software, die Funktionen für Anmerkungen, Anhänge und Zusammenarbeit bietet, so dass die Mitglieder des Teams Erkenntnisse freigeben, Ziele diskutieren und Ideen effizienter umsetzen können Erweiterte Berichterstellung: Ein Tool für die Balanced Scorecard sollte umfassende Berichte mit Zahlen und Diagrammen erstellen, die sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke bieten

Ein Tool für die Balanced Scorecard sollte umfassende Berichte mit Zahlen und Diagrammen erstellen, die sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke bieten Exportfunktionen: Die von Ihnen gewählte Software sollte einen einfachen Datenexport in Excel, PowerPoint, PDF oder andere gängige Formate ermöglichen, um sicherzustellen, dass Berichte und Präsentationen übersichtlich, professionell und leicht zu verteilen sind

Die von Ihnen gewählte Software sollte einen einfachen Datenexport in Excel, PowerPoint, PDF oder andere gängige Formate ermöglichen, um sicherzustellen, dass Berichte und Präsentationen übersichtlich, professionell und leicht zu verteilen sind Automatisierung und Integration: Wählen Sie eine Software, die sich wiederholende Aufgaben wie die Dateneingabe automatisiert. Achten Sie auch darauf, wie gut sich die Software in bestehende Systeme Ihres Unternehmens integrieren lässt, um die Effizienz und Datengenauigkeit zu verbessern

Hier sind die 10 besten Balanced-Scorecard-Software-Tools zur Nachverfolgung und Optimierung der Geschäftsleistung:

1. ClickUp (Am besten für die strategische Planung)

betrachten Sie verschiedene Aspekte Ihres Workflows mit ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One software für die strategische Planung die Projektplanung, Aufgabenmanagement und Teamkommunikation vereint. Sie bietet umfassende Features, mit denen Sie den Fortschritt von Projekten nachverfolgen, Ressourcen effektiv zuweisen und sicherstellen können, dass Ihre Strategie auf Kurs bleibt. ClickUp Ziele integriert OKRs (Ziele und Schlüsselergebnisse) und die Methode der Balanced Scorecard durch die Zusammenführung von Zielausrichtung, Leistungsverfolgung und Visualisierung von Metriken in einer Plattform.

verwenden Sie ClickUp Goals, um OKRs einzustellen, sie mit Aufgaben zu verknüpfen und den Fortschritt nachzuverfolgen_

Sie können die Gesamtleistung des Teams und des Geschäfts mit folgenden Funktionen nachverfolgen ClickUp Dashboards . Es bietet aussagekräftige Einblicke in den Workload des Teams, die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit und den Fortschritt im Verkauf.

verfolgen Sie die Projektleistung und den Vertriebsfortschritt mit _ClickUp Dashboards

ClickUp bietet außerdem eine große Auswahl an vorlagen für Balanced Scorecards um Ihre strategische Vision in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.

Die ClickUp Balanced Scorecard Vorlage ist ein entscheidender Faktor für die Verbesserung der Leistung und die Nachverfolgung des Erfolgs. Mit ihr können Sie Daten analysieren, klare Ziele einstellen, Initiativen entwerfen und Ihren Fortschritt überwachen - alles an einem Ort. Mit dieser Vorlage können Sie:

Ziele einstellen, um die Verantwortlichkeit des Teams sicherzustellen

Eine umfassende Ansicht der Unternehmensleistung erhalten

Entscheidungsprozesse mit datengestützten Erkenntnissen verbessern

ClickUp Balanced Scorecard Vorlage

ClickUp beste Features

Leistungsmanagement: Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben und Messung von KPIs mitClickUp Aufgaben. Nutzen Sie Kommentarreaktionen, geschachtelte Unteraufgaben, mehrere Mitarbeiter und Einstellungen für die Priorität, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu fördern

Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben und Messung von KPIs mitClickUp Aufgaben. Nutzen Sie Kommentarreaktionen, geschachtelte Unteraufgaben, mehrere Mitarbeiter und Einstellungen für die Priorität, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu fördern Visualisierung: Verwenden SieClickUp Whiteboards um Ideen zu sammeln, Strategien zu entwickeln und Elemente für Aktionen zuzuweisen. Sie können auch Dateien, Dokumente und andere wichtige Ressourcen mit Ihren Whiteboards verknüpfen, um den Kontext und die Entscheidungsfindung zu verbessern

brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Workflows mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Integrationen: Verwenden SieClickUp-Integrationen zur Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Datenquellen und über 1.000 externen Apps, darunter Dropbox, Harvest, Google Drive und Zoom, für einen effizienten strategischen Planungsprozess und Workflow

Verwenden SieClickUp-Integrationen zur Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Datenquellen und über 1.000 externen Apps, darunter Dropbox, Harvest, Google Drive und Zoom, für einen effizienten strategischen Planungsprozess und Workflow Automatisierung: Aktivieren Sie die automatische Zuweisung von Aufgaben, das Projektmanagement und die Aktualisierung von Projekten mitClickUp Automatisierungen *KI-Support: Generieren Sie Echtzeit-Zusammenfassungen von Aufgaben, erhalten Sie kontextbezogene Einblicke und erhalten Sie sofortige Antworten auf arbeitsbezogene Abfragen mitClickUp Gehirn

gewinnen Sie nahtlos Erkenntnisse und verbinden Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Brain_

Chat: Kommunizieren Sie in Echtzeit, indem Sie Teammitglieder oder Gruppen taggen, Handlungselemente zuweisen und Aufgaben mitClickUp Chat

erhalten Sie mit ClickUp Chat Echtzeit-Updates von Teammitgliedern zu Projekten oder Aufgaben

ClickUp Beschränkungen

Die umfassende Natur der Software und ihre vielen Features können für neue Benutzer eine längere Lernkurve zur Folge haben

Die Funktionen sind am effektivsten auf Desktop-Geräten

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Office Zeitleiste (Am besten für die Erstellung von Zeitleisten und Präsentationen)

via Zeitleiste des Büros Die Office Zeitleiste ist eine hervorragende Plattform für die Erstellung visuell ansprechender Zeitleisten und Präsentationen, die strategische Ziele, Metriken und Fortschritte im Zeitverlauf klar vermitteln.

Die vorgefertigten Vorlagen und ein intelligentes Layout-Modul organisieren Ihre Informationen automatisch und helfen Ihnen, einen besseren Einblick in Ihre Daten zu gewinnen.

Mit den anpassbaren Optionen können Sie Projektdaten ganz einfach in Zeitleisten umwandeln und den Beteiligten komplexe BSC-Daten in einem verständlichen Format präsentieren.

Office Zeitleiste beste Features

Verwalten und Anpassen von Daten mit Features wie Erstellung von Aufgaben, Nachverfolgung von Fortschritten und Anzeige von Abhängigkeiten

Erhalten Sie Projektzusammenfassungen, um Blocker oder Abhängigkeiten von Aufgaben zu identifizieren

Exportieren Sie Ihre Daten als Excel-Dateien, PowerPoint-Folien oder PNG-Bilder

Zusammenarbeit in Echtzeit mit gemeinsamem Zugriff und Bearbeitung durch mehrere Parteien für die Entscheidungsfindung im Team

Office Zeitleiste Limits

Fehlende Features zur Nachverfolgung von Ressourcen und Budgetierung für das Projektmanagement

Bietet keinen speziellen Online-Dienst zum Speichern und Verwalten von Folien oder Vorlagen

Preise für Office Zeitleiste

PowerPoint Add-in Windows Pro Edition: Weniger als $13 pro Monat, jährliche Abrechnung Pro+ Edition: Weniger als $17 pro Monat, jährliche Abrechnung Expert Edition: Weniger als 21 US-Dollar pro Monat, jährliche Abrechnung

Online Tool Browser: $149/Benutzer, jährliche Abrechnung

Office Zeitleiste Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 30 Bewertungen)

3. ClearPoint Strategy (Am besten für die Berichterstellung und Ausführung von Geschäften)

via ClearPoint Strategie ClearPoint ist eine intuitive Software, mit der Sie Ihre Ziele, Initiativen und Elemente an einem Ort verwalten können. Sie unterstützt die Balanced Scorecard-Methodik von Norton und Kaplan und kann an verschiedene Varianten des BSC-Rahmens angepasst werden.

ClearPoint kombiniert Daten aus verschiedenen Quellen und ermöglicht so eine reibungslose und unkomplizierte strategische Planung und Ausführung. Sie können auf einfache Weise benutzerdefinierte Scorecards für einzelne Teams oder Projekte erstellen.

Außerdem können Sie durch benutzerdefinierte Elemente, die relevante Informationen hervorheben, einen effektiven zusammenfassenden Bericht und eine strategische Karte erstellen.

ClearPoint Strategy beste Features

Automatisierung der Berichterstellung im Geschäft mit detaillierten Analysen durch die integrierte Engine

Nachverfolgung des Fortschritts mit OKRs unter Verwendung von KI zur Einstellung und Überwachung von Zielen auf individueller und abteilungsbezogener Ebene

Bequeme und effiziente Bearbeitung von Inhalten direkt auf der Seite

Schaffen Sie eine gemeinsame Vision in kollaborativen Workspaces, um Teamarbeit und Leistung zu verbessern

ClearPoint Strategy Grenzen

Zusammenfassende Berichterstellung ohne Sortier-, Speicher- und kompakte Exportoptionen

Keine erweiterten Tools für die Verwaltung zugewiesener Aufgaben

Preise für ClearPoint Strategy

Basic Plan: $250/Monat

$250/Monat Professional Plan: $800/Monat

$800/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClearPoint Strategy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (40+ Bewertungen)

4. Sisense (Am besten für die Visualisierung von Zielen)

via Sisense Sisense vereinfacht den Umgang mit Daten, indem es Informationen aus verschiedenen Quellen - wie Offline-Datenbanken, Tabellenkalkulationen oder Cloud-Diensten - in einer zentralen Plattform zusammenführt.

Mit den benutzerfreundlichen ETL-Tools (Extrahieren, Transformieren, Laden) wird die Datenaufbereitung rationalisiert, sodass Sie Daten effizient organisieren und analysieren können. Außerdem können Sie mit Sisense detaillierte Berichterstellungen und interaktive Dashboards erstellen.

Mit der ln-Chip-Technologie können Sie fortschrittliche Analysen durchführen, ohne dass Sie spezielle Data Warehouses oder ein großes IT-Team benötigen. Für fortgeschrittene Datenanalysen können Sie mit einem Mausklick Formeln aus Dashboards anwenden, um statistische Funktionen wie Korrelation und Kovarianz durchzuführen.

Sisense beste Features

Nutzung von KI und ML für prädiktive Erkenntnisse

Ziehen und Ablegen von Elementen, um mehrere Datenquellen nahtlos zu verbinden

Einfaches Erstellen und Freigeben von interaktiven Dashboards

Abfrage von Daten in Echtzeit für unmittelbare Einblicke

Sisense Einschränkungen

Die Plattform ist ressourcenintensiv und erfordert erhebliche Serverleistung und Setup-Zeit

Dashboards sind auf den Webzugriff limitiert, was das Offline-Freigeben und die geplante Berichterstellung erschwert

Preise für Sisense

Benutzerdefinierte Preise

Sisense Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.000+ Bewertungen)

4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

5. Spider Strategies (Am besten geeignet für strategische Dashboards für Führungskräfte)

via Spider-Strategien Spider Strategies bietet eine vielseitige Cloud-basierte Plattform für Strategie- und KPI-Management. Sie unterstützt einen Bereich strategischer Modelle, wie die Balance Scorecard, die Ansoff Matrix und Strategic Horizons.

Spider Strategies verbessert die gesamte Strategieumsetzung durch fortschrittliche Automatisierung. Sie können die Balanced Scorecard-Methodik mühelos umsetzen, indem Sie Perspektiven, Ziele und Maßnahmen eingeben und dann die Metriken monatlich nachverfolgen.

Die Software erstellt außerdem visuell ansprechende und anpassbare Karten, die Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Leistung geben.

Spider Strategies beste Features

Konsolidierung von Metriken, Dashboards und Berichten an einem Ort zur Erstellung von Standort-Briefing-Büchern und zur Vereinfachung der PowerPoint-Integration für vierteljährliche Geschäftsüberprüfungen

Nutzen Sie das Feature Connect, um Daten aus externen Quellen in Ihre KPIs einzubinden und so die Datenverwaltung und Berichterstellung zu optimieren

Visualisieren Sie Pläne und verknüpfen Sie sie mit Zielen mit Spider Impact

Grenzen von Spider Strategies

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Berichterstellung und Benutzererfahrung

Das Tool muss besser mit anderen Datensystemen integriert werden

Preise für Spider Strategies

Spider Hosted Abonnements: 1+ Benutzer: $125/Monat, jährlich abgerechnet Team (10+ Benutzer): $1.000/Monat, Abrechnung monatlich oder jährlich Abteilung (25+ Benutzer): 2.250 $/Monat, monatliche oder jährliche Abrechnung Unternehmen (100+ Benutzer): 5.000 $/Monat, monatliche oder jährliche Abrechnung

Spider Abonnements vor Ort: Benutzerdefinierte Preise

Spider Strategies Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2 Bewertungen)

4.3/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (25 Bewertungen)

6. Corporater (Bester für integriertes Business Performance Management)

via Korporater Corporater bietet eine abgeschlossene Suite von Tools für die Einstellung strategischer Ziele, die Nachverfolgung von KPIs, die Implementierung von Initiativen, die Visualisierung und Integration von Daten-Tools und die Verwaltung von Workflows.

Es hilft Ihnen, Ihre Strategiemanagementprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Sie können Ihre Lösung erweitern, um Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC) innerhalb desselben Systems abzudecken.

Mit Corporater können Sie auch personalisierte Managementlösungen und benutzerdefinierte Dashboards für die Nachverfolgung von Strategien, KPIs und der Gesamtleistung erstellen.

Corporater beste Features

Einstellen und Verwalten von Perspektiven und Zielen bei gleichzeitiger Ausrichtung von Strategien in der gesamten Organisation

Reibungslose Verbindung von Datenquellen und Hinzufügen von Notizen für zusätzlichen Kontext und Klarheit

Verwalten von Zielen und Nachverfolgung des Fortschritts zur Überwachung der Leistung und Erstellung von Berichten über wichtige Ergebnisse

Anpassen des Benutzerzugriffs zur Verwaltung der Sichtbarkeit von Inhalten und Erstellen spezifischer, rollenbasierter Dashboards

Unternehmensinterne Limitierungen

Die Erstellung benutzerdefinierter Berichterstellungen erfordert fortgeschrittene Kenntnisse, da die Software nicht über vorgefertigte Vorlagen verfügt

Die Benutzeroberfläche ist komplex

Corporater Preise

Benutzerdefinierte Preise

Corporater Bewertungen und Rezensionen

Es sind nicht genügend Bewertungen vorhanden

via Lucidchart Lucidchart unterstützt Unternehmen beim effizienten Projektmanagement durch fortschrittliche Datenvisualisierung. Es zeichnet sich durch die Darstellung von Prozessen aus, die für die strategische Planung entscheidend sind. Sie können detaillierte visuelle Diagramme von Business-Prozessen erstellen, um Folgendes zu implementieren leistungsmanagement-Rahmenwerke .

Damit können Sie strategische Karten für die erfolgreiche Umsetzung und Ausrichtung der organisatorischen Ziele für alle Beteiligten freigeben.

Lucidchart bietet eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche und innovative Tools, die effizientes Storyboarding, Brainstorming und die Erstellung von Schemata, Organigrammen und Gantt-Zeitleisten ermöglichen.

Lucidchart beste Features

Nutzen Sie umfangreiche Verknüpfungen auf der Tastatur, um Aufgaben zu rationalisieren und den Zeitaufwand für sich wiederholende Aktionen zu reduzieren

Hinzufügen wichtiger Metriken zu bestehenden Diagrammen durch Datenverknüpfung

Integrieren Sie interaktive Elemente durch die Verknüpfung von Textfeldern oder Blöcken innerhalb Ihres Diagramms, um Ihr Layout übersichtlich zu halten

Bereinigen Sie Ihre Diagramme automatisch, um sie mit intelligenten Design-Features für Präsentationen vorzubereiten

Lucidchart Beschränkungen

Es fehlen fortschrittliche Design-Features wie spezielle Schriftarten, benutzerdefinierte Farbpaletten und die Gruppierung von Objekten für benutzerdefinierte Bibliotheken

Verbinder orientieren sich nicht automatisch neu, wenn Formen verschoben werden, was die Anpassung von Diagrammen erschwert

Lucidchart Preise

Free

Einzelperson: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Team: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (5,000+ Bewertungen)

4.5/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

8. Miro (am besten geeignet für Prozesskarten und Zusammenarbeit)

via Miro Miro ist ein visueller Workspace, der verteilte Teams zusammenbringt, um gemeinsam zu entwerfen und zu entwickeln. Auf einem Miro Board können Sie und Ihr Team Strategieentwicklung, Produktdesign und komplexe Workflows mühelos bewältigen. Sie sehen, wie sich benannte Cursor auf dem Board bewegen, während die Mitarbeiter Ideen beisteuern, Feedback geben und mit gemeinsam genutzten Tools und Informationen gemeinsam arbeiten.

Das Besondere an Miro ist die umfassende Suite von Funktionen, die auf Innovation ausgelegt sind. Es hilft Ihnen, alle Aufgaben und Ressourcen Ihres Projekts an einem Ort zu organisieren und KPIs nachzuverfolgen. Außerdem können Sie Ideen und Daten für eine effiziente Strategieplanung an einem Ort miteinander verbinden.

Miro beste Features

Verwenden Sie Miro für SCRUM-Meetings, Wireframes, Brainstorming-Sitzungen, Workshops und Ideenmanagement. Seine Echtzeit- und Freihandfunktion ermöglicht eine reibungslose und intuitive Zusammenarbeit

Bessere Nachverfolgung des Fortschritts, da mehrere Benutzer gleichzeitig Ansichten und Beiträge zu Projekten anzeigen können

Karte der Customer Journey, um Herausforderungen zu identifizieren und die Kundenerfahrung zu verbessern

Miro Grenzen

Die Bearbeitungsmöglichkeiten für einige Tools sind limitiert

Keine Integration mit Microsoft- oder Google-Tools, was die Verbindung limitiert

Miro-Preise

Free

Starter: $10/Benutzer/Monat

$10/Benutzer/Monat Business: $20/Benutzer/Monat

$20/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (6,000+ Bewertungen)

4.8/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

9. Monday (Am besten für Echtzeit-Einblicke)

/via_ Monday Monday ist eine beliebte Plattform für Arbeitsmanagement und Customer Relationship Management (CRM), mit der Sie Metriken, Projekte und tägliche Aufgaben mühelos verwalten können. Das anpassbare Dashboard und die Features zur Berichterstellung ermöglichen die Nachverfolgung von Projekt-KPIs und Workloads im Team.

Das Beste an Monday ist, dass die Dashboards Einblicke in Echtzeit bieten, so dass Sie die Leistung von Geschäft und Mitarbeitern überwachen und fundierte Entscheidungen treffen können. Außerdem automatisiert die KI-Integration den Workflow für eine effektive Strategieumsetzung.

Beste Features von Monday

Implementieren Sie regelbasierte Automatisierung, um einfache Aufgaben zu rationalisieren und Zeit zu sparen

Zugriff auf Projektvorlagen zur Rationalisierung des Projektmanagements und Nachverfolgung von Metriken

Hinzufügen von Budgetierungsinformationen zu Aufgaben, um die Finanzen Ihres Projekts im Auge zu behalten

Verschaffen Sie sich mit anpassbaren Dashboards einen Überblick über die Unternehmensleistung

Monday Beschränkungen

Tools zur Aufgabenfilterung können restriktiv sein und die benutzerdefinierte Anpassung limitieren

Das Dashboard Feature ist weniger intuitiv und erfordert mehr Anleitung

Monday Preise

Free Forever

Basic: $9/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

$9/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Standard: $12/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

$12/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Pro: $19/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

$19/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (12,000+ Bewertungen)

4.7/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

10. Wandbild (Am besten zur Visualisierung des Fortschritts)

via Wandbild Mural ist eine Lösung für die visuelle Zusammenarbeit, die Teams hilft, Ideen auf einem digitalen Whiteboard zu zeichnen und zu organisieren, um eine bessere Strategieplanung zu ermöglichen. Sie können alle Projektelemente an einem Ort konsolidieren, um Blockaden zu erkennen und den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die Vorlage für die Benutzerreise von Mural unterstützt Sie bei der Umsetzung der Balanced Scorecard-Methodik. Sie können die gesamte Customer Journey kartieren, um Reibungspunkte zu verstehen und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Mural ermöglicht es Ihnen außerdem, Ihre Projekte, Ziele, Einzelziele und Aktivitäten zu rekapitulieren und zu reflektieren, um die Produktivität des Teams zu steigern.

Mural beste Features

Brainstorming mit Ihrem Team durch Erstellen digitaler Notizen, Zeichnen von Diagrammen und Hinzufügen von Bildern zur visuellen Darstellung von Konzepten und Ideen

Visualisieren Sie Daten in Form von Kreisdiagrammen, Grafiken und Diagrammen, um Teammitgliedern und Stakeholdern datengestützte Erkenntnisse zu präsentieren

Bewerten Sie die Leistung des Teams, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln

Definieren Sie klare Rollen für einen reibungslosen Ablauf des Projekts

Grenzen der Wandmalerei

Das Erstellen von Tabellen oder Rastern ist nicht möglich, was die effektive Organisation von Informationen zeitaufwändig macht

Die mobile Version entspricht nicht der Web-Version und limitiert die Funktionen für unterwegs

Preise für Wandbilder

Free

Team+: $9,99/Monat pro Mitglied

$9,99/Monat pro Mitglied Business: $17.99/Monat pro Mitglied, jährliche Abrechnung

$17.99/Monat pro Mitglied, jährliche Abrechnung Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Wandbilder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Genaue Balanced Scorecards mit ClickUp erstellen

Und das ist ein Wrap!

Wir haben unsere besten Balanced Scorecard-Softwarelösungen freigegeben, die Sie bei der Projekt- und Strategieplanung unterstützen. Wenn Sie jede Option sorgfältig prüfen, können Sie das perfekte Tool für Ihre Ziele finden.

Wenn Sie nach einer umfassenden Lösung suchen, sticht ClickUp mit seinem All-in-One-Angebot hervor. Es handelt sich um eine vielseitige Plattform, die Ihr Projektmanagement verbessert und alles bietet, vom Projektmanagement über die strategische Planung bis hin zur fortschrittlichen Datenvisualisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit.

Mit ClickUp können Sie die Balanced Scorecard-Methodik nahtlos umsetzen, Arbeitsabläufe optimieren und die Leistung Ihres Teams verbessern.

Sind Sie bereit, Ihre strategische Planung zu revolutionieren? Registrieren Sie sich für ClickUp und entdecken Sie, wie es Ihren Workflow verändern kann!