Wie man die Kano-Modell-Analyse umsetzt (+ Beispiele)

Um auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt ein herausragendes Produkt zu schaffen, müssen Sie die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden verstehen. Ein kundenorientierter Ansatz ist der Schlüssel zum Aufbau von Loyalität, zur Gewinnung neuer Clients, zur Bindung bestehender Clients und zur Steigerung der Gewinne.

Da sich die Kundenpräferenzen jedoch ändern, kann die Entscheidung darüber, welche Produktfeatures Vorrang haben sollen, eine Herausforderung sein. Das Kano-Modell bietet eine strukturierte Methode zur Analyse der Auswirkungen eines Features auf die Kundenzufriedenheit.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen einen Leitfaden zur Analyse des Kano-Modells mit Beispielen vor, wie Sie das Modell anwenden und wie es Ihre Geschäftsstrategie unterstützen kann.

Das Kano-Modell verstehen

Das Kano-Modell wurde 1984 von Dr. Noriaki Kano entwickelt und ist ein Rahmenwerk zur Kategorisierung und Priorisierung von Produktfeatures auf der Grundlage ihrer Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit und die Produktivität lebenszyklus-Management .

Das Modell basiert auf dem Gedanken, dass emotionale Reaktionen die Kundenzufriedenheit bestimmen, und hilft zu beurteilen, welche Features die grundlegenden Erwartungen erfüllen, welche die Zufriedenheit steigern und welche die Kunden begeistern. Wie agile Priorisierungstechniken dieses Modell hilft dabei, Features auf die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen, um die Zufriedenheit und Loyalität zu maximieren.

Dieses produktmanagement-Rahmen kategorisiert Produktfeatures in die folgenden fünf verschiedenen Typen, basierend auf ihrem Einfluss auf die Kundenzufriedenheit:

Must-have-Features: Diese auch als Must-be-Features bezeichneten Eigenschaften sind für die Marktakzeptanz entscheidend, und ihr Fehlen führt zu Unzufriedenheit. Zum Beispiel sind funktionale Sicherheitsgurte in Autos eine grundlegende Sicherheitsanforderung, die Kunden erwarten, und eine Anruffunktion in Smartphones ist eines der grundlegenden Features eines Kommunikationsgeräts

Leistungsmerkmale: Diese Merkmale wirken sich direkt positiv auf die Zufriedenheit aus; je besser die Leistung, desto höher die Kundenzufriedenheit. Ein Beispiel: Ein größerer Benzintank in einem Fahrzeug verlängert den Bereich zwischen den Tankvorgängen, was den Komfort erhöht. In ähnlicher Weise verringert eine längere Batterielebensdauer bei elektronischen Geräten die Notwendigkeit des häufigen Aufladens, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht und zu einem insgesamt besseren Benutzererlebnis beiträgt

Unwichtige Features: Solche Features verbessern die Kundenzufriedenheit weder, noch beeinträchtigen sie sie, unabhängig davon, ob sie vorhanden sind. Die Kunden sehen sie in der Regel als irrelevant für ihr Gesamterlebnis an. Instanz, der Stil des Logos eines Produkts hat im Allgemeinen keinen Einfluss auf seine Funktion oder die Erfahrung des Benutzers. Auch die Nummer der Klingeltöne, die auf dem Telefon verfügbar sind, hat für die meisten Benutzer kaum Auswirkungen auf die Attraktivität oder Leistung des Geräts

Attraktive Features: Ein attraktives Feature bietet einen erheblichen Mehrwert und kann zu Impulskäufen und Wiederholungskäufen führen. Ein Beispiel dafür ist eine zusätzliche Hülle, die einem neuen Smartphone beiliegt und für zusätzlichen Schutz und Stil sorgt. Spezielle Werbeangebote wie Rabatte oder kostenloses Zubehör können ebenfalls den wahrgenommenen Wert steigern und die Kundenbindung fördern

Gegensätzliche Features: Dies sind Features, die zu Unzufriedenheit führen und oft als unerwünscht angesehen werden. Zum Beispiel kann eine komplexe visuelle Formatierung in einer Bedienungsanleitung Kunden frustrieren, die ein einfaches, Schritt-für-Schritt-Textformat bevorzugen

Die in Umfragen gesammelten Kundenreaktionen helfen bei der Einordnung des Features in eine der Kategorien des Kano-Modells und dienen als Richtschnur für Produktentscheidungen, die die Kunden zufrieden stellen sollen.

Auch gelesen: 15 Strategien und Rahmenwerke zur Priorisierung von Features Erhebungsmethodik für das Kano-Modell

Die Erstellung einer Umfrage im Rahmen des Kano-Modells hilft dabei, die Erwartungen, Wahrnehmungen und Bedürfnisse der Kunden zu erfassen und zu verstehen, und verbessert so die kundenzentriertheit ihrer Produkte.

Wie entwirft man eine Umfrage nach dem Kano-Modell?

Um den Fragebogen zu entwerfen, wählen Sie in einem Brainstorming die Features aus, die Sie bewerten möchten.

Stellen Sie dem Einzelziel für jedes Feature zwei Fragenkomplexe:

Funktionale Frage : Wie würden Sie sich fühlen, wenn dieses Feature in Produkt X vorhanden wäre?

: Wie würden Sie sich fühlen, wenn dieses Feature in Produkt X vorhanden wäre? Dysfunktionale Frage: Wie würden Sie sich fühlen, wenn dieses Feature in Produkt X nicht vorhanden wäre?

Geben Sie für beide Fragen einen bestimmten Bereich von Antworten an:

Ich mag es

Ich erwarte es

Ich bin neutral

Ich kann es tolerieren

Ich mag es nicht

Nachdem Sie die Umfrage erstellt haben, schicken Sie sie an Ihr Team, um sie zu testen und unklare oder zweideutige Formulierungen zu identifizieren. Beseitigen Sie diese Probleme und verteilen Sie dann den endgültigen Fragebogen per E-Mail, über soziale Medien und andere Kanäle an Ihre Zielgruppe.

Effektiv verfolgen kundenmanagement-Strategien um die Teilnahme an Umfragen und das Engagement zu erhöhen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Umfrage die Kundenpräferenzen genau erfasst, um die Kundenzufriedenheit zu maximieren.

Auswertung der Antworten aus dem Kano-Modell-Fragebogen

Nach der Erfassung der Kundenantworten besteht der nächste wichtige Schritt darin, diese zu analysieren und auszuwerten.

Zu erledigen ist dies folgendermaßen:

Schritt 1: Kategorisieren Sie die einzelnen Antworten: Analysieren Sie die Kombination der Antworten jedes Teilnehmers sowohl für funktionale als auch für dysfunktionale Fragen. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Antworten für jedes Feature zu klassifizieren

Funktional Dysfunktional Kategorie Ich erwarte es + Ich mag es nicht → Muss sein Ich mag es + Ich mag es nicht → Leistung Ich mag es + Ich bin neutral → Attraktiv Ich bin neutral + Ich bin neutral → Gleichgültig Ich mag es nicht + Ich erwarte es → Umgekehrt

Betrachten wir ein Beispiel, um die obige Tabelle zu verstehen: Nehmen wir an, Sie entwerfen ein neues Auto. Wenn die meisten Autofahrer Airbags erwarten (funktional) und es ablehnen, sie nicht zu haben (dysfunktional), sind Airbags ein must-have Feature - sie sind unerlässlich. Diese Tabelle zeigt die Kategorien, die sich aus der Kombination der funktionalen und dysfunktionalen Antworten ergeben.

Anmerkung: Wenn ein Teilnehmer eine unlogische oder inkonsistente Antwort gibt, wie z. B. "Ich mag es" sowohl bei den funktionalen als auch bei den dysfunktionalen Fragen, ordnen Sie die Antwort der speziellen Kategorie "fraglich" zu

Schritt 2: Führen Sie eine aggregierte Analyse durch: Nach der Kategorisierung der einzelnen Antworten erstellen Sie eine zusammenfassende Tabelle, um die Daten zu konsolidieren. Berechnen Sie für jedes Feature den prozentualen Anteil der Antworten in jeder Kategorie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Antworten. Diese Analyse wird Ihnen helfen, die relative Position der Feature-Kategorien zu verstehen

Schritt 3: Bestimmen Sie die endgültige Kategorie für jedes Feature: Nachdem Sie die Prozentsätze für jede Kategorie berechnet haben, bestimmen Sie die Kategorie mit dem höchsten Prozentsatz für jedes Feature. Erstellen Sie eine Spalte mit der Bezeichnung 'Ergebnis/Endgültige Feature-Kategorie' und listen Sie die Kategorie mit dem höchsten Prozentsatz für jedes Feature auf

Um die Auswertung der Antworten zu erleichtern, sollten Sie den Einsatz von Produktivitätstools in Betracht ziehen, die die Datenanalyse vereinfachen und den Prozess rationalisieren. ClickUp zeichnet sich als umfassende Lösung für die effiziente Verwaltung und Organisation Ihrer Aufgaben im Bereich Evaluation aus.

Wie ClickUp bei der Erstellung von Umfragen und der Datenerfassung helfen kann

ClickUp bietet als All-in-One-Produktivitätsplattform einen Bereich leistungsstarker Features, die die Erstellung von Umfragen nach dem Kano-Modell sowie die Datenerfassung und -analyse vereinfachen.

mit ClickUp Forms lassen sich benutzerdefinierte Umfragen für verschiedene Zwecke einfach erstellen ClickUp Formulare ermöglicht es Ihnen, gut formatierte Umfragen für eine Vielzahl von Zwecken zu erstellen und auf einfache Weise relevante Daten und Feedback von Kunden zu sammeln. Darüber hinaus können Sie umgehend Maßnahmen ergreifen, indem Sie Antworten in verfolgbare Aufgaben umwandeln. Dadurch wird der Prozess der Datenerfassung gestrafft, eine rechtzeitige Nachbereitung sichergestellt und die Gesamteffizienz der Verwaltung von Umfrageergebnissen verbessert.

automatisieren Sie sich wiederholende und mühsame Arbeiten mit ClickUp Automations_

Sobald Sie die Daten gesammelt haben, ClickUp Automatisierungen kann den Prozess der Kategorisierung einzelner Antworten durch Automatisierung sich wiederholender Aufgaben rationalisieren. Sie müssen lediglich Regeln einrichten und Kriterien für das Tagging von Antworten definieren.

So können Sie beispielsweise eine Regel erstellen, die Beantwortungen mit Schlüsselwörtern wie "gefällt mir" oder "gefällt mir nicht", die sich auf ein bestimmtes Leistungsmerkmal beziehen, das Tag "Leistung" zuweist.

Nach der Konfiguration der Auslöser und Bedingungen kategorisiert ClickUp Automations die Antworten automatisch auf der Grundlage der definierten Schlüsselwörter und spart Ihnen so Zeit und Aufwand.

visualisieren Sie die aggregierten Antworten der Kategorien und identifizieren Sie die endgültige Feature-Kategorie mit ClickUp Dashboards

Mit ClickUp Dashboards mit ClickUp Dashboards können Sie Ihre Daten mithilfe von Diagrammen und Schaubildern visualisieren und so wichtige Trends und Muster leicht erkennen. Auf diese Weise können Sie den anteiligen Wert jeder Antwortkategorie für jedes Feature schnell erfassen und so die endgültige Feature-Kategorie auf einen Blick erkennen.

So können Sie den Fortschritt der Umfrage überwachen, Antwortkategorien analysieren und detaillierte Berichte erstellen, was die Datenauswertung effizienter und umsetzbarer macht.

ClickUp Kano Modell Whiteboard-Vorlage

ClickUp's Kano Modell Whiteboard Vorlage vereinfacht die Analyse und Interpretation der Ergebnisse aus dem Kano-Modell-Fragebogen. Sie hilft Ihnen, Features zu kategorisieren und zu priorisieren, Bereiche mit hohem Wert zu identifizieren und Ihren Aufwand für die Produktentwicklung im Laufe der Zeit nachzuverfolgen.

Auf diese Weise hilft es Ihnen:

Priorisierung von Features auf der Grundlage von Kundenfeedback und -zufriedenheit

Identifizieren Sie kritische Bereiche, die verbessert werden müssen, um die Produktqualität zu steigern

Den Fortschritt bei der Produktentwicklung und die Kundenzufriedenheit zu überwachen

Produktfeatures auf die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden abzustimmen

Rationalisierung der Entscheidungsfindung durch klare, visuelle Einblicke in die Auswirkungen von Features

Bonus-Tipp: Verwenden Sie software für den Kundenerfolg um das Kundenmanagement zu optimieren. Auf diese Weise können Sie Daten zentralisieren, Aufgaben automatisieren und wichtige Metriken nachverfolgen, die die Kundenzufriedenheit beeinflussen.

Anwendungsfälle und Beispiele für das Kano-Modell

Die Umfrage nach dem Kano-Modell ist besonders nützlich für Projekte mit knappen Fristen oder begrenzten Budgets. Sie hilft Ihnen dabei, herauszufinden, welche Features Sie priorisieren müssen, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, die Ihre Kunden beeindruckt und zufriedenstellt.

Im Folgenden finden Sie einige Kontexte und Szenarien, in denen das Kano-Modell von Vorteil ist:

Entwicklung von Features für Produkte

Das Kano-Modell unterstützt produktentdeckung und Entwicklungsteams schaffen Produkte mit vielen Features, die die Kunden erwarten. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine neue Smartwatch entwickelt, hilft die Umfrage nach dem Kano-Modell bei der Unterscheidung zwischen wesentlichen Features (wie der Überwachung der Herzfrequenz) und solchen, die einen Wettbewerbsvorteil bieten können (wie Funktionen zur Nachverfolgung des Schlafs und zum Stressmanagement).

Marketing-Kampagnen

Marketing Teams können das Kano Model nutzen, um Einzelziele für Kampagnen zu entwerfen, die auf die Kundenpräferenzen abgestimmt sind.

Beispiel: Bei der Markteinführung eines neuen Haushaltsgeräts hilft das Modell bei der Identifizierung herausragender Features (z. B. ein einzigartiges System zur Sprachsteuerung oder ein eingebauter Rezeptassistent), die in Anzeigen und Aktionen hervorgehoben werden können, um Begeisterung zu wecken und die Marktattraktivität des Produkts zu steigern.

Produktbewertung und -verbesserung

Nach einer Produkteinführung hilft das Kano-Modell den Produktmanagern zu beurteilen, wie gut das Produkt die Kundenerwartungen erfüllt.

Instanz kann eine App für Online-Essenslieferungen das Modell nutzen, um Feedback zu grundlegenden Features wie dem Design der Benutzeroberfläche und den Checkout-Optionen einzuholen. Auf diese Weise lassen sich wichtige Leistungsmerkmale wie die genaue Nachverfolgung der Reihenfolge und der reaktionsschnelle Kundensupport ermitteln, die für die Kundenzufriedenheit entscheidend sind und möglicherweise verbessert werden müssen.

Gesundheitslösungen

Das Kano-Modell hilft Unternehmen des Gesundheitswesens bei der Entwicklung patientenorientierter Apps, indem es ein Gleichgewicht zwischen wesentlichen Features und Leistungsmerkmalen herstellt.

So kann es beispielsweise bei der Aufnahme von unverzichtbaren Features wie einer sicheren Authentifizierung der Benutzer, von Leistungsmerkmalen wie der Nachverfolgung wichtiger Metriken und von attraktiven Features wie personalisierten Gesundheitstipps helfen. So wird sichergestellt, dass die App sowohl funktional ist als auch die Erwartungen der Patienten übertrifft, was letztlich das Gesamterlebnis der Patienten verbessert und die Kundenzufriedenheit erhöht.

Automobilindustrie

Automobilhersteller können das Kano-Modell nutzen, um die Kundenzufriedenheit durch die Identifizierung und Priorisierung von Features zu erhöhen.

Das Modell hilft dabei, zwischen wesentlichen Features wie Sicherheitsairbags, Leistungsmerkmalen wie einem größeren Kraftstofftank und attraktiven Extras wie einem fortschrittlichen Unterhaltungssystem zu unterscheiden. Durch die Kombination dieser Features können Hersteller Fahrzeugmodelle entwickeln, die sowohl zufriedenstellend als auch attraktiv für die Kunden sind.

Streaming-Plattformen

Streaming-Plattformen nutzen das Kano-Modell, um ihre Dienste zu verfeinern und neue Benutzer zu gewinnen. Es hilft ihnen, Schlüssel-Features zu identifizieren, die das Benutzererlebnis verbessern, wie KI-gesteuerte Empfehlungen und wünschenswerte Extras wie exklusive Angebote für Inhalte. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Plattform die Erwartungen der Benutzer erfüllt und sich in einem wettbewerbsintensiven Markt abhebt.

Viele Unternehmen haben das Kano-Modell genutzt, um verschiedene Aspekte ihrer Tätigkeit zu verbessern, von produktentwicklung bis hin zu Marketingstrategien .

Hier sehen Sie, wie einige bekannte Unternehmen das Kano-Modell zu ihrem Vorteil genutzt haben:

Apple: Apple nutzte das Kano-Modell um die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem es sich auf Features konzentrierte, die die Erwartungen übertrafen. Das schlanke, benutzerfreundliche Design von Apple und Innovationen wie das magnetische Laptop-Netzkabel zeigen beispielsweise, wie das Modell dabei hilft, Features zu identifizieren und zu integrieren, die Kunden begeistern. Dieser Ansatz hat die Kundenzufriedenheit und Markentreue von Apple gestärkt

Tesla:Tesla verwendet das Kano-Modell um sich auf dem Markt für Luxusautos abzuheben. Sie verbinden leistungsstarke Features wie schnelle Beschleunigung und lange Batterielebensdauer mit der einzigartigen Attraktivität von Elektroautos und fortschrittlicher Technologie, um die Erwartungen der Kunden zu übertreffen

Die Grenzen des Kano-Modells überwinden

Das Kano-Modell ist ein leistungsfähiges Tool, um Kundenbedürfnisse und -präferenzen zu verstehen, aber es hat einige Limits, die seine Effektivität beeinträchtigen können.

Im Folgenden werden diese Herausforderungen näher beleuchtet:

Zeitaufwendige Recherche: Um das Kano-Modell effektiv nutzen zu können, muss ein Bereich potenzieller Features identifiziert und definiert werden. Dazu ist eine gründliche Markt-, Wettbewerbs- und Kundenforschung erforderlich. Diese Recherche kann zeit- und ressourcenaufwändig sein, da sie ein tiefes Verständnis dafür erfordert, welche Features für Ihre Zielgruppe relevant und wertvoll sind

Um das Kano-Modell effektiv nutzen zu können, muss ein Bereich potenzieller Features identifiziert und definiert werden. Dazu ist eine gründliche Markt-, Wettbewerbs- und Kundenforschung erforderlich. Diese Recherche kann zeit- und ressourcenaufwändig sein, da sie ein tiefes Verständnis dafür erfordert, welche Features für Ihre Zielgruppe relevant und wertvoll sind Ermüdung der Befragten: Die Umfrage nach dem Kano-Modell kann für die Befragten langwierig und anstrengend werden, vor allem wenn sie zahlreiche Features bewerten. Diese Ermüdung kann zu Desinteresse und einer verminderten Qualität der Antworten führen, was die Zuverlässigkeit der erfassten Daten beeinträchtigt

Die Umfrage nach dem Kano-Modell kann für die Befragten langwierig und anstrengend werden, vor allem wenn sie zahlreiche Features bewerten. Diese Ermüdung kann zu Desinteresse und einer verminderten Qualität der Antworten führen, was die Zuverlässigkeit der erfassten Daten beeinträchtigt Komplexe Analyse: Die Interpretation der Ergebnisse einer Kano-Umfrage erfordert eine Sortierung der detaillierten Antworten und eine Kategorisierung der Features in Basis-, Leistungs- und Begeisterungsmerkmale. Diese Analyse kann komplex sein, insbesondere bei großen Datensätzen, und erfordert ein differenziertes Verständnis des Modells, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Limits umgehen können:

Kombinieren Sie Forschungsmethoden : Verwenden Sie das Kano-Modell zusammen mit qualitativen Methoden wie Interviews und Fokusgruppen. Dieser Ansatz bietet tiefere Einblicke in die Kundenbedürfnisse und hilft bei der Identifizierung der wichtigsten Features, ohne dass umfangreiche Untersuchungen vor der Umfrage durchgeführt werden müssen

: Verwenden Sie das Kano-Modell zusammen mit qualitativen Methoden wie Interviews und Fokusgruppen. Dieser Ansatz bietet tiefere Einblicke in die Kundenbedürfnisse und hilft bei der Identifizierung der wichtigsten Features, ohne dass umfangreiche Untersuchungen vor der Umfrage durchgeführt werden müssen Anpassungsfähige Umfragetechniken : Limitieren Sie die Nummer der Features in der Umfrage oder verwenden Sie anpassungsfähige Techniken, um sich auf die wichtigsten Features zu konzentrieren. Dies verringert die Ermüdung der Befragten und trägt zu einem effektiveren Qualitätsmanagement bei

: Limitieren Sie die Nummer der Features in der Umfrage oder verwenden Sie anpassungsfähige Techniken, um sich auf die wichtigsten Features zu konzentrieren. Dies verringert die Ermüdung der Befragten und trägt zu einem effektiveren Qualitätsmanagement bei Datenanalyse-Tools einsetzen: Verwenden Sie Produktivitätstools wie ClickUp, um die Analyse der Umfrageantworten zu rationalisieren und zu beschleunigen. Auf diese Weise können Sie die Daten effizient verwalten und interpretieren und so zeitnahe und genaue Einblicke für Ihre Entscheidungsfindung sicherstellen

Vereinfachen Sie die Kano-Modell-Analyse mit ClickUp

Das Kano-Modell identifiziert Features, die die Kundenzufriedenheit erhöhen und den Erfolg des Produkts fördern. Wenn Sie die Kano-Analyse in Ihren Produktentwicklungsprozess integrieren, können Sie Angebote erstellen, die Ihre Kunden begeistern und den Umsatz steigern.

Die Umsetzung des Kano-Modells kann jedoch eine Herausforderung sein - hier kann ClickUp den Ausschlag geben. Mit seinen robusten Features für das Produktmanagement und anpassbaren Vorlagen vereinfacht es den Kano-Analyseprozess und macht ihn so leichter implementierbar und bewertbar. Über die Analysephase hinaus unterstützt ClickUp Sie bei der Verwaltung der Beziehungen zu Ihren Kunden und der Sicherstellung eines kontinuierlichen Produkterfolgs.

Warum also warten? Anmeldung bei ClickUp und rationalisieren Sie noch heute Ihren Kano-Modell-Analyseprozess!