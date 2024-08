10 beste Lean Management Software im Jahr 2024

Als ich zum ersten Mal Manager wurde, bestand das entscheidende Problem darin, sich auf die Minimierung der Verschwendung und die Maximierung des Wertes in den Prozessen zu konzentrieren. Das bedeutete die Einbeziehung der Lean-Prinzipien in meinen Managementstil.

Von damals bis heute hatte ich die Gelegenheit, verschiedene Softwarelösungen zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen und zur Steigerung der Effizienz zu erforschen und zu nutzen.

Im Jahr 2024 ist die Lean-Management-Software dynamischer und innovativer denn je. Auf der Grundlage meiner praktischen Erfahrungen habe ich eine Liste der 10 besten Lean-Projektmanagement-Software zusammengestellt, die sich durch ihre Effektivität, ihre benutzerfreundlichen Oberflächen und ihre Fähigkeit, Arbeitsabläufe und Produktivität deutlich zu verbessern, auszeichnen.

Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Lean-Praktiker oder ein Neuling auf diesem Gebiet sind, diese Tools werden Sie bei der Verwirklichung Ihrer Ziele im Bereich der operativen Exzellenz mit Sicherheit unterstützen.

Worauf sollten Sie bei Lean-Management-Software achten?

Ich musste die beste Lean-Projektmanagement-Software für mein Team auf die harte Tour herausfinden. Und was würde es bringen, wenn ich die Erkenntnisse für mich behalten würde? Hier sind einige der wichtigsten Funktionen, auf die Sie bei einer Lean-Management-Software achten sollten:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Wählen Sie eine intuitive und leicht zu navigierende Benutzeroberfläche, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder unabhängig von ihren technischen Kenntnissen die Software effizient nutzen können Anpassung und Flexibilität: Achten Sie auf eine Software, die sich an Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe anpassen lässt, damit Sie eine schlanke Methodik flexibel umsetzen können Echtzeitdaten und Analysen: Robuste Analyse- und Berichtsfunktionen sind für die Überwachung der Leistung, das Erkennen von Trends und das Treffen datengestützter Entscheidungen unerlässlich Prozessabbildung und -visualisierung: Tools zur Erstellung und Visualisierung von Prozesslandkarten, Wertstromkarten und Flussdiagrammen helfen beim Verstehen und Optimieren von Arbeitsabläufen Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung: Funktionen zur Erleichterung von Kaizen-Aktivitäten (kontinuierliche Verbesserung), wie z. B. die Verfolgung von Verbesserungsvorschlägen, Aktionsplänen und deren Ergebnissen, sind von entscheidender Bedeutung Werkzeuge für die Zusammenarbeit: Integrierte Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen sorgen dafür, dass Teammitglieder problemlos Informationen austauschen, Feedback geben und gemeinsam an Prozessverbesserungen arbeiten können Integrationsfunktionen: Die Software sollte sich in andere Systeme und Tools integrieren lassen, die in Ihrem Unternehmen verwendet werden, z. B. ERP, CRM oder andere Projektmanagement-Software, um einen nahtlosen Datenfluss und Kohärenz zu gewährleisten Leistungskennzahlen und KPIs: Für die Messung des Fortschritts ist es entscheidend, die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) und Metriken im Zusammenhang mit dem Lean-Ansatz zu verfolgen, z. B. Zykluszeit, Durchlaufzeit und Fehlerquote Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Software mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mitwachsen und wachsende Datenmengen und Benutzerzahlen bewältigen kann Unterstützung und Schulung: Umfassender Kundensupport und Schulungsressourcen sind unerlässlich, damit Ihr Team die Software optimal nutzen und etwaige Probleme lösen kann

Wenn Sie sich auf diese Aspekte konzentrieren, können Sie eine schlanke Projektmanagement-Software auswählen, die Ihre Bemühungen um mehr Effizienz, weniger Verschwendung und eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer Prozesse wirksam unterstützt.

Die 10 besten Lean-Management-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Als jemand, der im Laufe der Jahre verschiedene Lean-Projektmanagement-Software ausprobiert und getestet hat, möchte ich Ihnen die 10 besten Lean-Management-Programme vorstellen, die Ihnen Ihre Prozesse erleichtern.

1. ClickUp: Am besten geeignet für schlankes Projektmanagement und den Lebenszyklus der Produktentwicklung

Planen, Erstellen und Ausliefern - alles in einer zentralen Arbeitsumgebung

ClickUp ist eine robuste, all-in-One-Produktmanagement-Lösung für die Planung, Erstellung und den Versand von Produkten. Sie vereinfacht den gesamten Entwicklungslebenszyklus mit einer ganzheitlichen Arbeitsdrehscheibe, die funktionsübergreifende Teamarbeit, Tools und Wissen an einem Ort zusammenführt. Legen wir los!

Der Schlüssel zum Lean Management liegt im Aufbau einer End-to-End-Transparenz für Ihren Geschäfts- oder Produktentwicklungsprozess, die es Ihnen ermöglicht, jegliche Verschwendung oder nicht ausreichend genutzte Ressourcen frühzeitig zu erkennen.

Nutzen Sie ClickUp Ansichten um einen visuellen Arbeitsablauf zu erstellen, der Ihre Prozesse am besten darstellt. Vergessen Sie nicht, benutzerdefinierte Status und benutzerdefinierte Felder zu verwenden, um Details hinzuzufügen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. So kann beispielsweise "Warten auf FedRamp-Genehmigung" ein spezifischer Schritt für Ihr Sicherheitssoftwaregeschäft außerhalb der USA sein.

passen Sie Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse an mit 15+ Ansichten in ClickUp_

Sobald Sie die Ansicht festgelegt haben, verwenden Sie ClickUp-Aufgaben um Ihre Projekte in kleinere, überschaubare Aufgaben zu unterteilen, so dass Sie genau wissen, wie viel Aufwand für jede Aufgabe und wie lange sie dauert. Mit diesem Optimierungsgrad können Sie die Effizienz bei jedem einzelnen Schritt berücksichtigen.

Und natürlich automatisieren Sie, wo immer Sie können, um zeitraubende, manuelle Prozesse zu vermeiden. ClickUp-Automatisierung funktionen können Ihnen helfen, manuelle Arbeit zu reduzieren und Verschwendung zu vermeiden.

automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und vereinfachen Sie die Programmierung mit den über 100 integrierten Automatisierungen von ClickUp

Um diese Prozesse zu untermauern, sollten Sie die kontinuierliche Verbesserung zu einem Eckpfeiler Ihres Unternehmens machen. Führen Sie wöchentliche, vierzehntägige oder monatliche Überprüfungen durch, um zu verstehen, was funktioniert und was nicht. Sie können verwenden ClickUp Dashboards um Daten zu sammeln und zu visualisieren, wodurch es einfacher wird, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren.

ClickUp bietet all dies und mehr, um Ihnen zu helfen, Lean Management in Ihre Arbeit zu integrieren, aber wir wissen, dass es manchmal ein wenig überwältigend sein kann. Damit Sie schneller loslegen können, haben wir ClickUp-Vorlagen .

Schlankes Management leicht gemacht mit ClickUp Templates

Wenn Sie ein neues Unternehmen gründen und bei der Erstellung Ihres Geschäftsplans Zeit sparen wollen, können Sie sich blindlings an die Lean Business Plan Vorlage . Mithilfe dieser Vorlage können Sie eine prägnante, organisierte Präsentation erstellen und Ihren Geschäftsplan potenziellen Investoren und Interessengruppen effizient vermitteln.

Starten Sie Ihr Unternehmen ganz einfach mit ClickUp's Lean Business Plan Template

Diese Vorlage herunterladen Auf der anderen Seite können Unternehmer und Start-ups die Lean Canvas-Vorlage um ihr Geschäftsmodell schnell zu identifizieren und zu validieren, wodurch Risiken und Chancen leichter erkannt werden können. Sie können auch die visuelle Darstellung Ihres Geschäftsplans sehen, während Sie den Fortschritt schnell überwachen und verfolgen.

Generieren Sie automatisch Aufgaben, indem Sie das Formular auf dieser Lean-Canvas-Vorlage ausfüllen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Eigenschaften

Schnellerer Versand: Beschleunigen Sie Ihre Entwicklungspläne und Dokumentation mitClickUp Gehirn. Generieren Sie sofort Produktideen, Roadmaps und vieles mehr mit von Experten entwickelten KI-Tools, die speziell auf Software-Teams zugeschnitten sind - und das alles in ClickUp

Beschleunigen Sie Ihre Entwicklungspläne und Dokumentation mitClickUp Gehirn. Generieren Sie sofort Produktideen, Roadmaps und vieles mehr mit von Experten entwickelten KI-Tools, die speziell auf Software-Teams zugeschnitten sind - und das alles in ClickUp Anpassbare Ansichten: Nutzen Sie mehr als 15 anpassbare Ansichten, um Ihrem Team die Möglichkeit zu geben, seine Aufgaben so zu betrachten, wie es am meisten von ihnen profitiert. Verwenden Sie zum Beispiel Timeline-Ansicht um Projektaufgaben aus der Perspektive der Dauer zu sehen.

Nutzen Sie mehr als 15 anpassbare Ansichten, um Ihrem Team die Möglichkeit zu geben, seine Aufgaben so zu betrachten, wie es am meisten von ihnen profitiert. Verwenden Sie zum Beispiel Timeline-Ansicht um Projektaufgaben aus der Perspektive der Dauer zu sehen. Bessere Zusammenarbeit: ClickUp verbessert die Zusammenarbeit in Ihrem Team, indem es Ihnen erlaubt, Aufgaben an Teammitglieder zu vergeben, indem Sie dieClickUp-Empfänger zuweisen können und die Beteiligten über dieBeobachter-Funktion *Umfassende Integrationsmöglichkeiten: Integrieren Sie ClickUp in Ihre aktuellen Arbeitsanwendungen wie Slack, Google Calendar, Zapier und mehr, um den Wechsel zwischen mehreren Plattformen zu vermeiden

beschleunigen Sie die Planung und Dokumentation mit ClickUp Brain

Agile Workflows: Beschleunigen Sie Ihren Fortschritt mit anpassungsfähigen Workflows, die auf die Bedürfnisse jedes Teams zugeschnitten sind, von Kanban bis Scrum und mehr, unter Verwendung derClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement

Planen, Verfolgen des Fortschritts und Verwalten von Ressourcen während der Sprint-Planung mit ClickUp's Agile Project Management Template

Diese Vorlage herunterladen Pro-Tipp: ClickUp Scrum Sprint-Planungsvorlage für Scrum-Teams, die eine einfache Sprint-Vorlage zur Planung und Verfolgung ihrer Sprints suchen. Entwerfen Sie den idealen Prozess für jedes Backlog, automatisieren Sie ihn und widmen Sie mehr Zeit dem, was wirklich wichtig ist

Definieren Sie den Umfang und überwachen Sie den Fortschritt Ihres Sprints mit dem Clickup Sprint Planning Template

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Einschränkungen

Der Grad der Anpassung kann sich anfangs überwältigend anfühlen

ClickUp-Preise

Kostenlos für immer: Am besten für den persönlichen Gebrauch

Am besten für den persönlichen Gebrauch Unlimited: Am besten für kleine Teams; $7/Monat pro Benutzer

Am besten für kleine Teams; $7/Monat pro Benutzer Business: Am besten für mittelgroße Teams; $12/Monat pro Benutzer

Am besten für mittelgroße Teams; $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $5/Monat pro Workspace-Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Atlassian: Am besten für agile Arbeitsabläufe

/via *[{\an8}Atlassian](https://www.atlassian.com/)* Atlassian optimiert Arbeitsabläufe und verbessert die Zusammenarbeit im Team, während Aufgaben verfolgt und verwaltet werden und der Projektfortschritt durch anpassbare Boards visualisiert wird.

Es lässt sich nahtlos mit seinen Schwesterprodukten und einer Vielzahl von Tools und Anwendungen von Drittanbietern integrieren. Die agilen Boards in Jira von Atlassian beispielsweise waren für mein Team sehr hilfreich, um unsere Arbeitsabläufe zu visualisieren und Engpässe zu erkennen. Die Integration mit Confluence ermöglicht es mir, Prozesse gleichzeitig zu dokumentieren und Wissen einfach zu teilen.

Das umfassende Integrations-Ökosystem von Atlassian eignet sich für Unternehmen mit mehreren Tools.

Beste Eigenschaften von Atlassian

Hochgradig anpassbar an Ihre Bedürfnisse

Verwenden Sie Kanban-Boards, um die gesamte Arbeit zu visualisieren, die bereits geleistet wurde

Einfache Neupriorisierung Ihrer User Stories und Bugs

Verwenden Sie Sprint-Berechtigungen, um festzulegen, was Benutzer in einem bestimmten Projekt sehen oder tun können. So können Sie Berechtigungen und Verantwortlichkeiten besser an Teammitglieder delegieren, um autonomer und agiler zu arbeiten

Einschränkungen von Atlassian

Einige Benutzer würden sich eine bessere Benutzeroberfläche wünschen

Atlassian Preise

Kostenlos : Bis zu 10 Benutzer

: Bis zu 10 Benutzer Standard : 7,16 $ pro Benutzer und Monat

: 7,16 $ pro Benutzer und Monat Premium : $12,48 pro Monat und Benutzer

: $12,48 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Atlassian Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,800+ Bewertungen)

4.3/5 (5,800+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (14,000+ Bewertungen)

3. Linear: Am besten für moderne Softwareentwicklung

über Linear Linear ist vor allem für seine benutzerfreundliche Oberfläche bekannt und ermöglicht es Ihnen, zu planen, bessere Entscheidungen zu treffen und schneller zu arbeiten. Das Tool arbeitet mit einem **spezifischen Fokus auf die Produktentwicklung, was es zur idealen Wahl für Softwareentwicklungsteams macht.

Mit Roadmaps können Sie eine Richtung vorgeben und sich auf das große Ganze konzentrieren. Mit den Funktionen Auto-Closing und Auto-Archiving können Sie außerdem Backlogs automatisch verwalten.

Linear ist außergewöhnlich schnell und reaktionsschnell und bietet eine optimierte Benutzererfahrung, die die Produktivität steigert. Es legt Wert auf schnelle Navigation, rasche Problemverfolgung und Echtzeit-Updates, was Teams hilft, konzentriert und effizient zu arbeiten.

Linear beste Eigenschaften

Um Ihren Problemen mehr Kontext zu geben, können Sie Prioritäten, Etiketten, Schätzungen, Problembeziehungen, Referenzen und Fälligkeitsdaten hinzufügen

Planen Sie, führen Sie aus und verfolgen Sie visuell, was in einem bestimmten Monat, Quartal oder Jahr erledigt werden muss

Schließen Sie Vorgänge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums noch nicht aktualisiert wurden, automatisch. Dies erspart Ihnen das manuelle Durchforsten der vielen abgeschlossenen Vorgänge.

Lineare Beschränkungen

Die Analyse- und Einblicksfunktionen können für einige Benutzer einschränkend sein

Zeiterfassung ist nicht verfügbar

Lineare Preisgestaltung

Kostenlos : Mit eingeschränkten Funktionen

: Mit eingeschränkten Funktionen Basic: $10 pro Benutzer pro Monat

$10 pro Benutzer pro Monat Business: $15 pro Benutzer pro Monat

$15 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lineare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (26 Bewertungen)

4.6/5 (26 Bewertungen) Capterra: 5/5 (41 Bewertungen)

4. Trello: Das beste kostenlose Projektmanagement-Tool

via {\an8}Das ist eine gute Idee Trello ist Ihre Alternative für alle Ihre Bedürfnisse im Bereich des schlanken Projektmanagements, wenn Sie Ihr Portemonnaie nicht verbrennen wollen und etwas Praktisches und Kostenloses suchen. Es ist besonders geeignet für einzelne Mitarbeiter oder kleinere Teams.

Das visuelle Karten- und Tafelsystem von Trello macht es zu einer einzigartigen Wahl. Die intuitive Oberfläche im Kanban-Stil ermöglicht es den Nutzern, Tafeln für verschiedene Projekte zu erstellen und Aufgaben mit Karten zu repräsentieren.

Diese Karten können leicht über Listen verschoben werden, die verschiedene Arbeitsabläufe repräsentieren, was eine klare und visuelle Darstellung des Fortschritts ermöglicht. Diese Funktion unterstützt ein schlankes Management, indem sie die Visualisierung von Arbeit, die Identifizierung von Engpässen und die Rationalisierung von Prozessen vereinfacht und so einen reibungslosen Ablauf der Aufgaben von Anfang bis Ende gewährleistet.

Trello beste Eigenschaften

Verwenden Sie die Checklistenfunktion, um einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand Ihres Projekts zu erhalten

Weisen Sie Aufgaben zu, markieren Sie Ihre Kollegen, und hinterlassen Sie Kommentare oder Feedback direkt auf den Karten

Integration mit Slack, Google Drive, GitHub und mehr

Einsteigerfreundlich mit einfacher Drag-and-Drop-Funktion

Einschränkungen von Trello

Keine Funktion zur Zeiterfassung

Größere Projekte können mit all den beweglichen Teilen schwierig zu verwalten sein

Preise für Trello

Kostenlos: Mit eingeschränkten Funktionen

Mit eingeschränkten Funktionen Standard: $6 pro Nutzer und Monat

$6 pro Nutzer und Monat Premium: 12,5 $ pro Nutzer und Monat

12,5 $ pro Nutzer und Monat Enterprise: $17,5 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

4.4/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

5. Airtable: Bestes Tabellenkalkulations-Tool

über Airtable Airtable ist wohl die vielseitigste Projektmanagement-Software auf dem Markt. Sein Kern ist ein leistungsfähiges Tabellenkalkulationsprogramm, das die Möglichkeiten von Microsoft Excel übertrifft. Darüber hinaus bietet Airtable nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten.

Sie und Ihr Team können no-code und low-code Anwendungen entwickeln, um nahezu alles zu verwalten, anzuzeigen, zu planen und zu analysieren. Ich persönlich denke, dass diese Offenheit auch ein Nachteil sein kann, da sie manchmal überwältigend sein kann.

Wenn Sie eine klare Vorstellung haben, können Sie Airtable leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Alternativ können Sie auch die anpassbaren Vorlagen von Airtable verwenden, um sich mit den umfangreichen Funktionen vertraut zu machen.

Airtable beste Eigenschaften

Datenmodellierung bietet tiefere Einblicke und macht Ihre Daten besser verwertbar

Produkt-Roadmaps, um die Konzentration des Teams auf den Wertstrom aufrechtzuerhalten und den Arbeitsablauf zu erleichtern

Eine umfassende Vorlagenbibliothek ermöglicht eine schnellere Ausführung, so dass keine benutzerdefinierten Anwendungen von Grund auf erstellt werden müssen

Einschränkungen von Airtable

Wenn Sie eine unkomplizierte, sofort einsatzbereite Lösung suchen, könnte der "Create it yourself"-Ansatz von Airtable für Sie eine Herausforderung darstellen

Airtable-Preise

Kostenlos: Für Einzelpersonen oder sehr kleine Teams

Für Einzelpersonen oder sehr kleine Teams Team: $24 pro Monat und Benutzer

$24 pro Monat und Benutzer Unternehmen: $54 pro Monat und Benutzer

$54 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

4.6/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

6. Teamarbeit: Am besten für kreatives Projektmanagement

über Teamarbeit Mit Teamwork können Sie eine schnelle Beteiligung an der Wertstromanalyse ermöglichen und Arbeitsabläufe in verschiedenen leicht verständlichen Formaten darstellen. Dies ist aus Sicht des Lean Managements hilfreich, wenn es darum geht, Probleme wie Bestandsrückstände, Aufgabenwechsel und Wartezeiten aufzuzeigen.

Sie können Funktionen wie Projektplanung und Gantt-Diagramme nutzen, um Abhängigkeiten zu erkennen, die den Ablauf verlangsamen könnten. Um diesen Prozess zu vereinfachen, werden Kommentare oder Kommentar-Threads mit den Aufgaben von Teamwork zentralisiert, so dass ein ständiger Kontextwechsel entfällt.

Wenn Sie die Anpassungsmöglichkeiten von Teamwork jedoch als begrenzt oder nicht ausreichend empfinden, können Sie die API nutzen, um benutzerdefinierte Integrationen und Automatisierungen zu erstellen, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen. Die Plattform bietet außerdem erweiterte Zugriffskontrollen für Projekte, Aufgaben und Dateien, so dass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Datensicherheit haben.

Teamwork beste Eigenschaften

Teamwork Spaces und Chat verbessern die klare Kommunikation und fördern kontinuierliche Verbesserungen und reibungslose Arbeitsabläufe

Visualisierung von Wertströmen und Projektflüssen, um sicherzustellen, dass sich jeder auf die richtigen Aufgaben zur richtigen Zeit konzentriert

Tools zur Zeit- und Budgeterfassung ermöglichen es Managern, Ausgaben zu überwachen und potenzielle Bereiche für Verschwendung oder Ineffizienz zu identifizieren

Integrieren Sie Tools wie Dropbox und Asana, um Ihre Arbeitsabläufe reibungsloser zu gestalten

Einschränkungen der Teamarbeit

Es fehlen fortgeschrittene Funktionen wie Ressourcenmanagement und erweiterte Berichte

Die Implementierung der Funktion nimmt anfangs viel Zeit in Anspruch.

Preise für Teamwork

Kostenlos für bis zu fünf Benutzer mit eingeschränkten Funktionen

Ausliefern: 13,99 $ pro Monat und Benutzer (mindestens drei Benutzer)

13,99 $ pro Monat und Benutzer (mindestens drei Benutzer) Erweitern: 25,99 € pro Monat und Benutzer (mindestens fünf Benutzer)

25,99 € pro Monat und Benutzer (mindestens fünf Benutzer) Skala: Benutzerdefinierte Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000 + Bewertungen)

4.4/5 (1,000 + Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (850+ Bewertungen)

7. Zenhub: Das Beste für Software-Projektmanagement

über Zenhub Wenn Sie auf der Suche nach einer Software sind, die sich nahtlos in GitHub integrieren lässt und sich speziell an Projektmanager, Entwickler und Produktverantwortliche wendet, ist Zenhub das richtige Tool für Sie.

Zenhub ist äußerst effektiv für Softwareentwicklungsteams. Durch die direkte Einbindung in GitHub können Ihre Entwickler in ihrer bevorzugten Umgebung arbeiten, während Projektmanager den Fortschritt effizient verfolgen können.

Anpassbare Pipelines und Ansichten ermöglichen eine schlanke Produktion, und robuste Tools für das Produkt-Roadmapping sorgen dafür, dass sich die Teams auf die Bereitstellung von Werten konzentrieren können.

Zenhub beste Eigenschaften

Kanban-Boards lassen sich schnell und in Echtzeit mit Daten aus GitHub befüllen

Workflow-Automatisierung erleichtert die Erstellung von Abläufen und die Einrichtung eines Pull-Systems

Agile Berichte und Einblicke ermöglichen es Agenturen, den Wertstrom zu verbessern und effektiver abzubilden

Zenhub Einschränkungen

Projektabschluss- oder Statusbenachrichtigungen können für manche Benutzer lästig sein

Es ist schwer, die Anwendung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen

Zenhub Preise

Kostenlos: 14-tägige kostenlose Testversion

14-tägige kostenlose Testversion Teams: $12.50 pro Benutzer pro Monat

$12.50 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zenhub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (34 Bewertungen)

4.3/5 (34 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (35 Bewertungen)

8. SafetyCulture: Am besten für Anfänger

über Sicherheitskultur SafetyCulture, früher bekannt als iAuditor, unterstützt Sie beim Erlernen und Implementieren von Lean Six Sigma-Prinzipien in Ihrem Arbeitsablauf. Es ist ein benutzerfreundliches Tool, mit dem Sie schnell Verbesserungen vornehmen können, während Sie Ihre Lean Six Sigma-Fähigkeiten und -Kenntnisse erweitern.

SafetyCulture wurde zunächst als Inspektions- und Berichtstool eingeführt und später um Funktionen zur Erstellung von Arbeitsabläufen und zur Aufgabenzuweisung erweitert. SafetyCulture ist zwar nicht die umfassendste Projektmanagementlösung auf dem Markt, eignet sich aber sehr gut für Unternehmen, die sich an die Lean-Prinzipien halten.

Ich würde sie Managern empfehlen, die sich einem schlanken Ansatz verschrieben haben. Wenn Ihre Anforderungen an das Projektmanagement relativ einfach sind, ist SafetyCulture eine Überlegung wert. Es ist vorteilhaft, wenn Sie auch robuste Inspektions- und Berichtsfunktionalitäten benötigen.

SafetyCulture beste Eigenschaften

Erleichtern Sie die Erstellung von Arbeitsabläufen, indem Sie Prozesse skizzieren und Folgeprozesse zuweisen, um einen kontinuierlichen Fortschritt zu gewährleisten

Verwenden Sie intelligente digitale Checklisten, um den Wert zu ermitteln und den Wertstrom abzubilden

Benutzerdefinierte Berichte unterstützen laufende Prozess- und Output-Verbesserungen und reduzieren effektiv Verschwendung

Nutzen Sie die Heads Up-Funktion, um Ankündigungen oder Aktualisierungen sofort an das gesamte Team weiterzugeben

SafetyCulture Einschränkungen

Die Weblösung kann manchmal fehlerhaft arbeiten

Nicht jeder wird sie als sehr intuitiv empfinden

SafetyCulture Preise

Kostenlos: Bis zu 10 Benutzer

Bis zu 10 Benutzer Premium: $29 pro Benutzer pro Monat

$29 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

SafetyCulture Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (47 Bewertungen)

4.4/5 (47 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (196 Bewertungen)

9. TRACtion: Optimal für die Optimierung von Prozessen

über TRACtion Prozessverbesserung ist bei jedem Projekt von grundlegender Bedeutung, insbesondere bei einer schlanken Methodik. TRACtion widmet sich der Prozessverbesserung und ist damit ein hervorragendes Werkzeug für das schlanke Projektmanagement.

TRACtion verfügt über eingebaute Werkzeuge zur kontinuierlichen Verbesserung und eine eLearning-Komponente für Just-in-Time-Mikro-Learning. Darüber hinaus bietet es Problemlösungsfahrpläne und anpassbare, vorgefertigte Fahrpläne, um Prozessverbesserungsinitiativen weiter voranzutreiben.

TRACtion beste Eigenschaften

Dashboards sorgen dafür, dass alle wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs), Metriken und Projektdaten sichtbar und leicht zugänglich sind

Flexible Arbeitsabläufe ermöglichen es Ihnen, Ihren Problemlösungsansatz nach Bedarf anzupassen

Dedizierte Coaching-Schnittstelle, um Projektteams anzuleiten und ihnen Feedback zu geben

Datenvisualisierung in Echtzeit mit mehreren Diagrammen und Schaubildern

TRACtion Einschränkungen

Das Produkt kann anfangs überwältigend sein

Die Protokollierungsfunktionen scheinen für einige Benutzer noch nicht vollständig ausgereift zu sein

TRACtion Preise

Es gibt eine einmalige Einrichtungsgebühr und eine jährliche Nutzungsgebühr für die meisten Teams

Für den Einsatz in Unternehmen gibt es individuelle Preise

TRACtion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (50 Bewertungen)

10. Asana: Beste KI-Arbeitsverwaltung

über Asana Die meisten Leute, die ich getroffen habe, die Asana benutzen, nennen es ihr zweites Gehirn, und ich stimme dem zu. Es schafft Klarheit und ist ein großartiger Ort, um Ihre strategischen Ziele mit den Teams zu verbinden, die zu ihrer Verwirklichung beitragen. Außerdem können Sie Fortschritte in Echtzeit sehen, Stakeholder aktualisieren und das Unternehmen auf Kurs halten.

Meiner Meinung nach ist Asana AI die wichtigste Funktion, die sich von anderen unterscheidet. Neben der Empfehlung von intelligenten Feldern in Boards oder intelligenten Zusammenfassungen für Ihre Boards und Aufgaben, kann sie Ihnen helfen, Ihre Nachrichten zu bearbeiten und zu verfeinern. Sie bietet auch Einblicke in eine realistischere Zielsetzung und Regeln für die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben.

Die besten Funktionen von Asana

Sie können Ihre Teams in die Verantwortung nehmen, indem Sie aktuelle Projekte und Aufgaben an einem Ort organisieren und jedem Mitarbeiter einen Überblick über die zu erledigenden Aufgaben und die einzelnen Schritte auf dem Weg dorthin geben

Sie erhalten eine Vogelperspektive mit verschiedenen Projektansichten und benutzerdefinierten Etiketten

Sie können alle Beteiligten mit automatischen Aktualisierungen über neue Kommentare, Aufgaben und vieles mehr auf dem Laufenden halten. Ihre Teammitglieder können jede Aufgabe, die ihnen zugewiesen wurde, an einem Ort verfolgen

Einschränkungen von Asana

Der Import und Export von Daten ist nur in den Dateiformaten JSON und CSV möglich

Nur eine Person kann Aufgaben zuweisen, was eine Herausforderung für große Teams mit mehreren Projektbeteiligten darstellt. Sie können Aufgaben auch nicht mehreren Empfängern zuweisen

Preise für Asana

Kostenlos: Für immer

Für immer Starter: $13.49/Monat pro Benutzer

$13.49/Monat pro Benutzer Erweitert: $30.49/Monat pro Benutzer

$30.49/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

Wählen Sie das beste Lean Management Tool

Die Lean-Methodik kann für Anfänger überwältigend wirken. Wenn sie nicht gut gemacht ist, kann sie Sie mit einer endlosen Checkliste von allem, was falsch gelaufen ist, zurücklassen.

Doch mit den richtigen Tools können Lean-Strategien Ihnen helfen, Muster und Trends zu verfolgen, um künftige Probleme vorherzusagen und mehr Kontrolle über Ihre Arbeitsabläufe zu haben. ClickUp kann Ihr idealer Partner auf dieser Reise sein, wenn Sie Folgendes anstreben: