Perplexity KI Überprüfung: Features, Vorteile und Alternativen

KI-Tools haben die Art und Weise, wie wir nach Inhalten suchen, sie erstellen und konsumieren, grundlegend verändert. So hat Perplexity KI seit seiner Gründung im Jahr 2022 als Such- und Antwortmaschine stetig an Popularität gewonnen.

Stellen Sie sich Perplexity als einen Suchbegleiter vor, der Ihre Vorlieben versteht, personalisierte Empfehlungen gibt und Ihre Abfragen mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache kontextbezogen beantwortet.

In diesem Blog stellen wir Perplexity KI im Detail vor, erläutern seine Features und Mängel und schlagen eine Alternative mit erweiterten KI-Funktionen vor.

Was ist Perplexity KI?

Perplexity ist eine KI-gestützte Suchmaschine. Wie Google und andere Suchmaschinen kann sie Ihnen helfen, Antworten auf Ihre Abfragen zu finden. Und das Beste daran? Perplexity AI verweist auf seine Quellen, so dass Sie überprüfen können, ob die von dem Tool generierten Informationen glaubwürdig sind.

Perplexity KI verwendet natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um Ihre Abfrage zu interpretieren und ihre Absicht zu verstehen. Anschließend durchforstet es das Internet, um die relevantesten Informationen zu finden und die Antwort zu formulieren. Die Website KI-Tool fasst die Informationen und die verwendeten Referenzen zusammen und präsentiert sie. In den meisten Fällen finden Sie in der Zusammenfassung, was Sie suchen. In Fällen, in denen Sie einen detaillierteren Ausblick wünschen, beziehen Sie sich auf die zitierten Quellen und formulieren Sie Ihre eigene Antwort.

Wenn Sie fragen: "Was sind die Vorteile von Live-Chats? Wird man stutzig:

Scannen Sie maßgebliche Websites und stellen Sie die Vorteile zusammen

Die Quellen zitieren

Bereitstellung von Bildern und Videos zum besseren Verständnis des Themas

über Perplexität KI Der Vorteil von Perplexity KI gegenüber anderen Suchmaschinen besteht darin, dass man weniger durch Suchergebnisse auf die Suche nach Informationen geht und mehr durch Unterhaltungen lernt.

Sie können auch die Perplexity KI Chrome Erweiterung verwenden, um von Perplexity.ai zu anderen Suchmaschinen zu wechseln.

über Perplexity AI Chrome Erweiterung Sehen wir uns die wichtigsten Features von Perplexity AI an, die es Forschern, Programmierern, Vermarktern und Autoren erleichtern, Fragen zu stellen, Inhalte zu erstellen und Informationen zusammenzufassen.

Lesen Sie mehr:* Die wichtigsten KI-Statistiken für verschiedene Branchen Schlüssel-Features von Perplexity AI

1. Perplexity Copilot

Perplexity Copilot bietet Ihnen ein interaktives Sucherlebnis, ähnlich wie ein hilfsbereiter Bibliothekar in einer öffentlichen Bibliothek.

Sie sagen dem Bibliothekar, dass Sie nach bestimmten Informationen suchen. Der Bibliothekar setzt sich mit Ihnen auseinander und stellt Ihnen Fragen, um genau zu verstehen, wonach Sie suchen, um Ihnen zu helfen, relevante Bücher oder Forschungsarbeiten zu finden, anstatt Ihnen nur eine Liste zu geben.

Perplexity Copilot funktioniert auf die gleiche Weise. Copilot stellt Folgefragen, um Mehrdeutigkeiten zu klären und komplexe Abfragen zu verstehen, wenn Sie eine Abfrage eingeben. Das Tool verwendet GPT-4 und Claude-3 als maschinelle Lernmodelle und führt Suchen durch, um Ihnen die relevantesten Informationen zu liefern.

Perplexity Co-Pilot als KI-Chatbot für die Unterhaltung verwenden

2. Web-Suche in Echtzeit

Perplexity KI kann Online-Suchen in Echtzeit durchführen, um Informationen auf Abruf zu erhalten. Das Tool durchforstet Websites, Foren, soziale Medien und Nachrichtenartikel, um Ihnen die neuesten Informationen zu jeder Abfrage zu liefern. Perplexity KI durchsucht diese Online-Quellen regelmäßig, um aktuelle und nahezu exakte Ergebnisse zu finden.

Mit Perplexity KI bleiben Sie in Echtzeit auf dem neuesten Stand der Dinge. Sie können es sogar verwenden, um Nachrichten aus mehreren Quellen zu konsolidieren und eine ausgewogene Ansicht der aktuellen Ereignisse zu erhalten.

Fortschrittliche Algorithmen verstehen den Kontext und liefern menschenähnliche Ergebnisse, um Sie zu informieren und nicht mit Informationen zu überhäufen.

Echtzeit-Web-Suche in Perplexity AI

Pro-Tipp💡: Wenn sie der KI eine Frage stellen wenn Sie eine Frage an die KI stellen, sollten Sie spezifisch sein, genügend Kontext bereitstellen und verschiedene Eingaben testen

3. Transparente Quellennachweise

Da KI-Suchmaschinen relativ neu sind, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Informationen glaubwürdig sind. Das Beste an Perplexity KI ist, dass es alle Quellen angibt, aus denen es die Informationen für Ihre Abfrage zusammengestellt hat. Dies ist ein großartiges Feature für alle, die das Tool zur Recherche und Entscheidungsfindung nutzen.

Pro-Tipp💡: _Überprüfen Sie die Zitate, um die Informationen zu validieren, bevor Sie sie veröffentlichen

Quellennachweis in Perplexity AI

4. Vielfältige Quellenintegration

Perplexity AI verlässt sich nicht auf eine einzige Quelle, um die Antwort auf Ihre Abfrage zu konsolidieren. Stattdessen durchsucht sie akademische Zeitschriften, Forschungsarbeiten, Social-Media-Plattformen, Nachrichtenartikel und Foren, um Informationen zu erhalten.

Wenn Sie zum Beispiel als Marketingfachmann einen Bericht über Ihre Konkurrenten und deren Schlüsselvorteile erstellen möchten, kann Perplexity KI Ihnen bei der Recherche helfen. Die Pro-Suche von Perplexity durchforstet die Websites Ihrer Mitbewerber, fragt Sie, wonach Sie suchen, und liefert eine maßgeschneiderte Liste von Quellen. Sie kann diese Ergebnisse sogar mithilfe einer neuronalen Netzwerkarchitektur für Sie zusammenfassen, damit Sie wertvolle Erkenntnisse mitnehmen können.

Verwendung von Perplexity AI zur Erstellung eines Berichts über die Vorteile von Wettbewerbern

Lesen Sie mehr: _Wir haben einen detaillierten Bericht zu erledigt vergleich von Perplexity und ChatGPT

Perplexity KI Preisgestaltung

Free

Pro: $20/Monat

Vorteile der Nutzung von Perplexity AI

Abrufen von Informationen in Echtzeit

Perplexity KI analysiert Benutzerabfragen und verarbeitet eine große Menge an Daten, um Ihnen kontextbezogene und relevante Informationen zu liefern. Es geht der Abfrage auf den Grund und ermöglicht es Ihnen, auf der Grundlage der Ergebnisse Folgefragen zu stellen.

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert das Chatten und sorgt für einen unterhaltsamen Flow bei der Beantwortung Ihrer Abfragen. Zu erledigen ist lediglich die Eingabe Ihrer Fragen in die Leiste, und Perplexity KI gibt Ihnen schlüssige Antworten.

Relevante Ergebnisse ohne Werbung

Im Gegensatz zur Web- und Google-Suche verfügt Perplexity über eine werbefreie Oberfläche. Außerdem kann es werbliche Inhalte herausfiltern und maßgebliche Quellen bevorzugen, so dass die Informationen, die Sie erhalten, informativ und unvoreingenommen sind.

Zitate für Antworten

Perplexity zitiert alle Quellen, aus denen es seine Antwort auf Ihre Abfrage zusammengestellt hat. So können Sie die Richtigkeit der erhaltenen Informationen überprüfen und fundierte Entscheidungen treffen.

Punkte der Verwendung von Perplexity KI

Zusätzliche Details, die nicht immer wahr sind

In den meisten Fällen ist die Perplexity KI bestrebt, glaubwürdige und genaue Antworten auf der Grundlage der erhaltenen Eingaben zu geben. Hin und wieder werden Sie jedoch feststellen, dass den generierten Antworten ein paar zusätzliche Details hinzugefügt wurden, die nicht immer der Wahrheit entsprechen.

Instanz haben wir bei Perplexity schnell nach den besten Kneipen in den USA gesucht. Die von Perplexity angezeigten Ergebnisse enthielten einige Namen, die in Wirklichkeit nicht in den USA, sondern in Indien liegen. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei Fragen konkrete und klare Angaben zu machen.

Instanzen, in denen Perplexity KI halluziniert

Schränken Sie stattdessen die Eingabeaufforderung ein und suchen Sie nach den besten Kneipen in "Stadt", "USA".

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie bei Perplexity AI genauere Anweisungen geben

Pro-Tipp💡: Die Verwendung von KI Vorlagen für Eingabeaufforderungen _für detaillierte und strukturierte Eingaben als Einsteiger

Suchmaschinen wie Google gibt es schon seit Jahren und sie verwalten große Mengen an indexierten und aktualisierten Informationen.

KI-Tools wie Perplexity AI zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Lage sind, kontextbezogene und unterhaltsame Antworten zu geben. Sie können jedoch keine umfassenden Suchergebnisse wie Google liefern, da sie nicht über die riesige Menge an indexierten Daten verfügen, die Google besitzt.

Wenn Sie zum Beispiel eine Abfrage "_Wie wird sich KI auf den Arbeitsmarkt auswirken?" eingeben, werden Sie feststellen, dass Perplexity mit einer eher narrativen Antwort antwortet. Wenn Sie dieselbe Suche bei Google erledigen, erhalten Sie Informationen von Dutzenden von maßgeblichen Websites.

Sie können die Suchergebnisse aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Ergebnissen betrachten. Allerdings müssen Sie möglicherweise mehr Folgefragen stellen, wenn Sie eine ähnliche Erfahrung mit Perplexity machen wollen.

Tools wie Perplexity generieren Antworten auf der Grundlage der Datensätze, auf denen sie trainiert wurden. Da diese LLMs erst seit kurzem entwickelt werden, sind ihre Datensätze noch kleiner und nicht sehr vielfältig.

Dies ist ein Grund dafür, dass interaktive Suchmaschinen wie Perplexity nicht immer korrekte Antworten geben können.

Instanz haben wir Perplexity gebeten, uns Werbetexte mit nicht mehr als 60 Zeichen zu liefern, um uns bei der Werbung für ein bevorstehendes Webinar zu helfen. Die generierten Antworten hatten weniger als 30 Zeichen und waren nicht sehr ansprechend. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Training nicht genügend ähnliche Werbetexte oder Marketingsprache enthielt.

Die KI von Perplexity kann aufgrund mangelnder Datenvielfalt nicht immer genaue Informationen liefern

Perplexity AI Bewertungen auf Reddit

Wir haben Reddit genutzt, um herauszufinden, was die Leute über Perplexity denken. Viele Benutzer haben hervorgehoben, dass Perplexity Codes effizient schreiben kann, indem es sich auf Online-Quellen bezieht.

Allerdings haben Benutzer auch notiert, dass Perplexity gibt widersprüchliche und kurze Antworten auf Ihre Suchabfragen. Dies kann die Problemlösung und Forschung limitieren.

"TL;DR: Perplexity KI zeichnet sich durch Code mit Online-Quellen aus, löst schwierige mathematische Probleme mit Hilfe von WolframAlpha, bietet spezifische Suchmodi, durchsucht Reddit effektiv, findet lokale Unternehmen und liefert prägnante Antworten. Bei komplizierten wissenschaftlichen Fragestellungen außerhalb der Mathematik ist Perplexity jedoch unzureichend, es mangelt ihm an Problemlösungsfähigkeiten, es liefert manchmal inkonsistente und kurze Antworten und es hat Limitierungen bei Suchumfang und Formatierung. Trotz dieser Einschränkungen ist Perplexity KI einen Versuch wert, insbesondere in Kombination mit anderen KI-Modellen, um die Genauigkeit der Informationen zu verbessern."

Dank des technologischen Fortschritts haben Sie mehrere Möglichkeiten alternativen zu KI-Tools wie ChatGPT und Perplexity.

Wussten Sie, dass ClickUp seine eigene KI hat?

Meeting ClickUp Gehirn -entwickelt, um sich wiederholende Aufgaben innerhalb der All-in-One-Plattform für Produktivität zu automatisieren.

ClickUp Brain kann kreative Texte schreiben, Projektvorgaben erfüllen, Texte übersetzen, Meeting-Notizen zusammenfassen und Blogs erstellen.

So füllt ClickUp Brain wichtige Details in einem PMO-Brief aus

Das Tool verfügt über eine dialogorientierte Oberfläche, und Sie können ihm Fragen stellen, wie Sie es mit einem Freund tun würden. Sie können überall auf der Plattform darauf zugreifen, ohne zwischen den Anwendungen umschalten zu müssen.

Hier sind einige der Schlüssel-Funktionen von ClickUp Brain, die es zu einem der besten Tools machen alternativen zur Perplexity KI .

AI Wissensmanager

Angenommen, Sie arbeiten an einem Projekt und müssen für eine bestimmte Aufgabe auf den QA-Prozess verweisen. Aber Sie können sich nicht an den Namen der Datei erinnern und wollen auch keine Zeit mit der Suche danach verschwenden.

Nutzen Sie in solchen Situationen ClickUp Brain, um sofortige Antworten auf Ihre Abfragen zur Arbeit zu erhalten. Zu erledigen ist nur die Eingabe Ihrer Abfrage.

In dieser Instanz: "_Wie funktioniert unser QA-Prozess?" Der KI-Wissensmanager analysiert Ihre Abfrage und findet relevante Informationen aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, dem Firmen-Wiki und anderen Quellen. ClickUp Brain zeigt Ihnen die Informationen als Antwort auf Ihre Abfrage an, und Sie können sich in kürzester Zeit wieder Ihrer Arbeit widmen.

ClickUp Brain beantwortet Ihre Abfragen direkt auf der Plattform

AI Projekt Manager

Anstatt Zeit mit Aufgaben wie dem Erstellen von Aufgaben, dem Verfassen von Meeting-Zusammenfassungen, dem Erstellen von Status-Berichten, dem Erstellen von Projekt-Briefen usw. zu verbringen, nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren KI-Projektmanager. Gleichzeitig können Sie sich auf wichtigere und komplexere Aufgaben konzentrieren.

Mit ClickUp Brain mühelos genaue Notizen für Meetings erstellen

ClickUp Brain kann den Status Ihrer Aufgaben automatisch aktualisieren und Ihnen helfen, Unteraufgaben in ClickUp Aufgaben zu erstellen. Es kann auch Ihre Aufgaben und Projekte durchgehen, um den Fortschritt zu aktualisieren. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über alles, was in Ihrem Projekt passiert ist und wie die Aufgaben vorangekommen sind.

Der KI-Projektmanager kann Stand-ups erstellen und Informationen aus folgenden Bereichen zusammenfassen ClickUp Dokumente, und sogar benutzerdefinierte Automatisierungen für bestimmte Szenarien erstellen.

Teams können ClickUp Brain nutzen, um Whitepapers, Forschungspapiere und Threads aus Unterhaltungen zusammenzufassen, um die wichtigsten Fakten und Informationen zu verstehen. Es kann Elemente aus Meeting-Agenden ziehen und sie den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen, was das Projektmanagement zu einem Kinderspiel macht.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Meetings zusammenzufassen und Elemente für Aktionen zu erstellen

AI Writer für Arbeit

Mit dem KI Writer können Sie Blogartikel, Texte für Landing Pages, E-Mails und vieles mehr schreiben. Die integrierte Rechtschreibprüfung erkennt Rechtschreibfehler automatisch und in Echtzeit. Polieren Sie den Ton und Stil Ihrer Texte und erstellen Sie jedes Mal perfekte Kopien.

ClickUp Brain, Ihr virtueller Assistent verfügt über Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen in GPT, mit denen Sie ohne manuellen Aufwand punktgenaue Antworten erhalten und schneller zu Ergebnissen kommen.

Hier sind einige beliebte KI-Vorlagen von ClickUp, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

ClickUp ChatGPT-Vorlage für Marketing-Prompts

Die über 600 Prompts in ClickUp's ChatGPT Eingabeaufforderungen für Marketing Teams Vorlage hebt Ihr Marketing auf die nächste Stufe. Mit Prompts in über 40 Kategorien können Sie innovative Kampagnen starten, Ihr Publikum ansprechen und den Umsatz steigern.

Optimieren Sie Ihre Marketing-Kampagnen mit ClickUp's ChatGPT Prompts for Marketing Team Template

ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Projektmanagement Vorlage

Projektleiter verwenden ClickUp's ChatGPT Eingabeaufforderungen für Projektmanagement Vorlage um ein Brainstorming durchzuführen und Lösungen und Best Practices für mögliche Probleme zu entwickeln.

Nutzen Sie ClickUp's GPT Prompts for Project Management Template, um Projektideen zu generieren, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind

Die Aufforderungen in dieser Vorlage helfen Ihnen bei der Erstellung eines umfassenden Projektplans, der die notwendigen Aufgaben, Ressourcen und Zeitleisten enthält, um das Projekt erfolgreich abzuschließen.

ClickUp ChatGPT Aufforderungen für Engineering Vorlage ClickUp's ChatGPT Eingabeaufforderungen für technische Vorlagen wird für die Recherche und das Brainstorming von technischen Lösungen für komplexe Herausforderungen und Projekte verwendet.

ClickUp's ChatGPT Prompts for Engineering Vorlage bietet intelligenten Output für Ihre Engineering Prompts

Hier ist eine Aufforderung, die Sie verwenden könnten: Ich muss ein Modell erstellen, das die Kundenzufriedenheit auf der Grundlage von Kundenfeedback genau vorhersagen kann.

Verwenden Sie die Ergebnisse dieses Modells, um Ihre Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Weiterlesen: Hier sind einige der besten KI-Tools für die Datenvisualisierung und KI-Tools für DevOps

Übersetzen mit ClickUp Brain

ClickUp Brain kann auch Inhalte übersetzen. Kopieren Sie den Text, den Sie übersetzen möchten, und fügen Sie ihn in Ihr ClickUp Dokument ein. Markieren Sie den Text und übersetzen Sie ihn in eine beliebige Sprache; schon bald haben Sie eine schnelle und genaue Übersetzung. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihre Kunden global sind und Sie mit ihnen effektiv kommunizieren möchten.

Übersetzen Sie Ihre Texte mit ClickUp Brain in über 10 Sprachen

Preisgestaltung

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Monat pro Mitglied im Workspace

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihre Produktivität am Arbeitsplatz zu verbessern

Perplexity sticht unter den KI-gesteuerten Suchmaschinen hervor, wenn es darum geht, schnelle und personalisierte Antworten auf Ihre Abfragen zu erhalten und darüber hinaus bei der Erstellung von Inhalten und Zusammenfassungen zu helfen.

Auch die kostenlose Version der Perplexity KI App kann den Wissensfindungsprozess bereichern - insbesondere als eigenständiger KI-Chatbot zur Unterhaltung.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem KI-Assistenten sind, der tief in Ihre Projektmanagement-Software integriert ist, ist ClickUp eine hervorragende Alternative.

ClickUp Brain ist mit KI ausgestattet und automatisiert zeitraubende Aufgaben wie das Erstellen von Marketingkopien, Projektmanagement-Briefen, das Zuweisen von Aufgaben und das Zusammenfassen von Meetings, Whitepapers und Kommentar-Threads.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Brain Ihre Produktivität steigert, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an .