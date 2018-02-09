Startup oder Unternehmen: Was passt besser?

Startup oder Unternehmen?

Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, oder? Diejenigen, die in Startups arbeiten, werden neidisch, wenn sie die riesigen Weihnachtsfeiern sehen, zu denen ihre Freunde in großen Unternehmen gehen. Die Angestellten in großen Unternehmen sind verärgert, wenn sie sehen, dass ihre Freunde in Startups in kürzerer Zeit höhere Titel erreichen.

Wenn Sie in der Geschäftswelt arbeiten, werden Sie sich wahrscheinlich sowohl bei Start-ups als auch bei etablierten Unternehmen um einen Job bewerben. Sie kennen wahrscheinlich die grundlegenden Arbeitsbedingungen beider Unternehmen – große Unternehmen haben feste Arbeitszeiten und strengere Regeln, Start-ups sind flexibler, aber die Arbeit ist intensiver.

Was ist also besser?

Die Antwort auf diese Frage ist für jeden anders. Die eigentliche Frage lautet: Wofür arbeiten Sie? Möchten Sie Ihren Gehaltsscheck abholen und nach Hause gehen? Möchten Sie geschult werden und Ihre Fähigkeiten ausbauen? Oder möchten Sie selbst Hand anlegen und etwas aufbauen?

Was jedoch nicht so oft diskutiert wird, ist die Frage, ob ein Start-up oder ein Job in einem Unternehmen langfristig besser für die Karriere ist. Lassen Sie uns darüber sprechen! Ein Job in einem Unternehmen ist vielleicht der perfekte Ort, um eine strukturierte Ausbildung am Arbeitsplatz zu erhalten, aber macht er Sie wirklich wertvoller als ein Start-up? Ein Start-up bietet Ihnen vielleicht insgesamt bessere Erfahrungen beim Aufbau eines Unternehmens, aber gibt es Ihnen auch die Möglichkeit, in Zukunft in eine Position im höheren Management aufzusteigen?

Unternehmen

Ein Name, der für sich spricht. Größere Unternehmen sind in der Regel bekannte Namen oder zumindest in der Branche bekannt. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man anderen erzählt, wo man arbeitet, und sie bereits alles über das Unternehmen wissen.

Sie können eine Rolle oder eine Fertigkeit meistern. Positionen in Unternehmen haben in der Regel direktere Rollen: Wenn Sie im Vertrieb arbeiten, verkaufen Sie. Wenn Sie im Kundenservice arbeiten, reagieren Sie auf Anfragen und helfen den Clients. Wenn Sie also bereits wissen, welche Rolle Sie übernehmen möchten oder in welche Richtung Sie gehen möchten, kann Ihnen diese Art von Umgebung wirklich helfen, zu wachsen und diese Fähigkeiten zu verfeinern – ohne sich auf eine Reihe anderer Aufgaben konzentrieren zu müssen.

Probleme zu beheben ist ein Kinderspiel. Dank dieser hochspezialisierten Rollen weiß jeder, an wen er sich wenden muss, wenn ein neues Problem auftritt: an das Team, das sich in dieser Branche auskennt. Wenn Sie versuchen, ein Problem zu lösen, das nicht in den Zuständigkeitsbereich Ihrer Abteilung fällt, treten Sie wahrscheinlich jemandem auf die Füße. Glauben Sie mir – wenn das Ihr größtes Problem ist, wird alles gut 🙂 Die Mitarbeiter von Startups wünschen sich, sie hätten solche Teams, an die sie sich wenden können!

Bessere Sozialleistungen. Komm schon, natürlich haben diese Unternehmen mehr Geld zur Verfügung. Sie können ihren Mitarbeitern in der Regel hervorragende Zusatzleistungen wie private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Kinderbetreuung und Rabatte bieten. Manchmal bedeutet ein größeres Unternehmen auch ein höheres Gehalt. Allerdings habe ich auch schon das Gegenteil erlebt 😛

KEIN Einfluss. Wissen Sie, was mich bei meiner Arbeit in einem Unternehmen am meisten verletzt hat, war mein mangelnder Einfluss. Ich habe mich wirklich für mein erstes Unternehmen engagiert und wollte alles in meiner Macht Stehende tun, um es erfolgreicher zu machen. Es ist einfach schwieriger, in einem großen Unternehmen Dinge fertigzustellen oder durchzusetzen. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt:

Keine Risiken! Unternehmen und große Konzerne scheuen Risiken. Sie können mit einer Idee, die das Potenzial hat, den Umsatz um 20 % zu steigern, direkt zum Vizepräsidenten gehen. Aber wenn auch nur das geringste Risiko besteht, wird die Idee niemals umgesetzt werden. In neun von zehn Fällen wird die Entscheidung fallen, das weiter auszubauen, was funktioniert. Daran ist nichts auszusetzen. Schließlich ist es die klügste Entscheidung. Glauben Sie mir, es ist schwer vorstellbar, unter welchem Druck Führungskräfte auf C-Level stehen, um die Aktionäre zufrieden zu stellen!

Geringere Arbeitszufriedenheit. Als kleines Rädchen in einem riesigen Getriebe ist es schwer, den Wert der eigenen Arbeit wirklich zu erkennen. Man ist nur ein Teil des Prozesses oder trägt nur einen kleinen Teil zu einem großen Endergebnis bei, das man vielleicht erst nach Monaten oder Jahren sieht! Das kann für diejenigen frustrierend sein, die gerne sehen möchten, was sie mit ihrer Arbeit bewirken.

Wachstumsschmerzen. Sie können Ihre Rolle perfekt ausfüllen und alle anderen übertrumpfen, aber das garantiert Ihnen noch lange nicht die nächste Aktion, die Sie sich so sehr wünschen. Wenn jemand mit längerer Betriebszugehörigkeit sich für dieselbe Rolle bewirbt, haben Sie möglicherweise Pech gehabt. Möglicherweise wird Ihnen auch eine verdiente Beförderung vorenthalten, nur weil dies der Karriereweg ist, obwohl Sie mehr als bereit dafür sind!

Vorteile

GEWINNE, und ich spreche nicht vom Fitnessstudio! Wenn Sie keine Ahnung haben, was Sie tun möchten, kann Ihnen eine Rolle in einem Start-up dabei helfen, Fähigkeiten und Einblicke in verschiedene Positionen zu gewinnen. Sie werden Fähigkeiten erwerben, von denen Sie nie gedacht hätten, dass Sie sie haben, einfach weil Sie es müssen! Die Arbeit in einem Start-up ist der beste Weg, um so viele Fähigkeiten wie möglich zu erwerben.

Eigenkapital! Sicher – große Unternehmen geben Ihnen Aktienoptionen, aber glauben Sie mir, sie begrenzen diese so weit wie möglich, da sie sie an so viele Mitarbeiter vergeben müssen. Steigen Sie früh bei einem Start-up ein, das groß wird, und Sie müssen sich nie wieder um Geld sorgen! Deshalb sind so viele Menschen bereit, hart für ein Start-up zu arbeiten, weil sie wissen, dass sich das später auszahlen wird!

Mehr Verantwortung/Lernmöglichkeiten. Generell gilt: Je kleiner das Start-up, desto häufiger übernehmen Sie neue Aufgaben, da es einfach weniger Mitarbeiter gibt, die sich um eine bestimmte Herausforderung kümmern können. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie in einem Start-up mit mehr Problemen konfrontiert werden. Das ist aber auch das Schöne daran. Wie alles im Leben formen die Herausforderungen in einem Start-up die Zeichen und helfen Ihnen dabei, herauszufinden, was wirklich in Ihnen steckt. Seien Sie darauf vorbereitet, eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess zu spielen.

Sie haben die Möglichkeit zu experimentieren. Das Erkennen und Lösen von Problemen hat einen großen beruflichen Vorteil: Sie können Ihre Fähigkeiten erweitern und neue Dinge ausprobieren. Wenn Sie eigentlich im Marketing arbeiten, aber Erfahrungen als Programmierer oder Designer sammeln möchten, kann es eine gute Möglichkeit sein, sich dort einzubringen, wo Bedarf besteht (solange Sie Ihre Kernaufgaben weiterhin erfüllen). Dies ist ein Grundpfeiler der Arbeit in Start-ups im Silicon Valley.

Sie können innovativ sein – Startups müssen schnell wachsen, und das erreichen sie durch Mitarbeiter, die innovativ sind und Neues ausprobieren. Kein guter CEO eines Startups wird Sie davon abhalten, etwas Neues auszuprobieren. Auf diese Weise erzielen Unternehmen Ergebnisse mit frischen Designs und neuen Konzepten, die ihre Konkurrenz nicht bieten kann.

Bonus: Projektmanagement-Tools für Startups

Nachteile

Sie müssen Probleme selbst lösen. Es gibt keine Teams, an die Sie sich wenden können, zumindest nicht solche, wie Sie sie aus Unternehmen kennen! Auch dies sehe ich als Stärke, da es Ihnen langfristig einen großen Wert bringt.

Die Workload ist hoch. Rechnen Sie mit langen Arbeitszeiten und wenigen Feiertagen und Urlaubstagen. Startups müssen Trends schnell nutzen, und frühes Wachstum ist entscheidend. Die Work-Life-Balance ist eine Herausforderung. Sie werden länger arbeiten müssen, um mit größeren Unternehmen mithalten zu können, daher sollten Sie sich auf Stress und Burnouts einstellen. Das Leben in einem Startup ist wirklich nicht für jeden geeignet.

Arbeitsplatzsicherheit/Sicherheit. Sie werden Ihren Job lieben, aber Sie wissen nie, wie lange er Ihnen erhalten bleibt. Wenn ein Start-up-Unternehmen nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, könnten Sie der Nächste sein, der gehen muss. Außerdem werden kluge Start-ups nur diejenigen behalten, die den größten Wert für das Unternehmen schaffen. Die Besten der Besten!

Was macht einen guten Unternehmensmitarbeiter aus?

1) Zuverlässig

Die wichtigste Eigenschaft, die man braucht, um in der Unternehmenswelt erfolgreich zu sein, ist konsequentes Durchhalten. Von dem Tag Ihrer Bewerbung an zeigen Sie mit Ihrem Engagement, Aufgaben termingerecht und wie zugewiesen zu erledigen, dass Sie über Führungsqualitäten verfügen.

2) Ehrgeiz

Ambitionierte Mitarbeiter sind bereit, für die Ziele des Unternehmens oder ihren eigenen Aufstieg zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen. Sie scheuen keine Mühen, weil sie sich selbst hohe Ziele gesetzt haben und hohe Erwartungen an sich stellen. Außerdem streben sie nach Fortschritten in ihrer Karriere. Ambition ist Auslöser für Offenheit, kreative Ideen und eine zielstrebige Haltung – alles Eigenschaften, die für jedes Unternehmen von Vorteil sind. Allerdings sollten ambitionierte Mitarbeiter auch über ein gesundes Maß an emotionaler Intelligenz verfügen 😉

3) Kulturelle Passung

Einen Kandidaten zu finden, der zu Ihrer Unternehmenskultur passt, ist leichter gesagt als erledigt. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie genau wissen, wie Ihre Unternehmenskultur aussieht. Denken Sie dabei an die Eigenschaften und Werte, die Ihnen und Ihren bestehenden Mitarbeitern wichtig sind. Ihr Einstellungsteam sollte mit Ihrer Unternehmenskultur bestens vertraut sein. Auch Entscheidungsfindung, Sprache und tägliche Arbeitsabläufe spiegeln die Unternehmenskultur wider.

Wenn Sie jemanden einstellen, der nicht zur Unternehmenskultur passt, fühlt sich dieser ehrlich gesagt eher ausgegrenzt und bringt nicht die gleiche Leistung. Ich habe diesen Fehler selbst gemacht und konnte das aus erster Hand beobachten. Wenn ein großes Unternehmen beginnt, eine große Anzahl von Mitarbeitern einzustellen, wird ziemlich schnell klar, welcher Typ Mensch gut zum Unternehmen passt, um ein effektives Team zu bilden.

4) Teamgeist/Positive Einstellung

Wir alle kennen diese Person, die zu allem nur Negatives zu sagen hat. Wenn die Arbeitsquote erhöht wird, steht sie sofort in der Küche und meckert. Solche Gerüchte verbreiten sich schneller, als man denkt, besonders in einem großen Unternehmen, in dem es viele Cliquen gibt. Das ist ein Rezept für Ärger und muss schnell im Keim erstickt werden.

Der beste Weg, dies zu beheben, besteht darin, sie mit Menschen zu umgeben, die für ihr Unternehmen leben. Sie tragen am Wochenende T-Shirts des Unternehmens, spielen im Softballteam der Firma und arbeiten nach Feierabend, um sich weiterzuentwickeln und ihr Unternehmen zu empfehlen. Dieser Ausdruck ist zwar abgedroschen, aber Sie suchen jemanden, der mit ganzem Herzen dabei ist. Diese Mitarbeiter werden Ihre Veränderungen (von denen es viele geben wird) immer unterstützen, egal ob sie ihnen schaden oder helfen!

WAS MACHT EINEN GUTEN STARTUP-MITARBEITER AUS

1) Grit

Beharrlichkeit ist eine Voraussetzung für Innovation, da die meisten Innovationen in den schwierigsten Zeiten eines Start-ups entstehen. Wenn ein Start-up mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist es gezwungen, sich weiterzuentwickeln. In solchen schwierigen Zeiten strahlen die Stars eines kleinen Unternehmens am hellsten. Ein A-Player lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen, sondern wird Teil einer innovativen Lösung. Sie müssen in der Lage sein, in einem schnelllebigen Umfeld länger und effizienter mitzuhalten als Unternehmensmitarbeiter mit „Vollzeitjobs“

2) Effektiver Kommunikator

Erfolgreiche Start-up-Mitarbeiter sind gute Kommunikatoren – das müssen sie einfach sein. Sicher, ein Mitarbeiter, der nicht gut kommunizieren kann, mag ein fantastischer Mitwirkender sein, aber er wird kein großartiger Führungskraft innerhalb des Unternehmens sein. Jeder denkt, dass es bei effektiver Kommunikation nur um Sympathie und Charisma geht. Nein! Das habe ich auf die harte Tour gelernt, als ich zum ersten Mal in einem Start-up angefangen habe.

Bei Kommunikation geht es darum, den richtigen Personen präzise Informationen auf eine Weise zu vermitteln, die leicht verständlich und zeitnah ist. Kommunikation und Transparenz helfen Startups, schnell zu wachsen. Führungskräfte mit schlechten Kommunikationsfähigkeiten sind eine Belastung für jedes Unternehmen – sie werden nicht in der Lage sein, das Potenzial ihres Teams voll auszuschöpfen, und letztendlich das Wachstum Ihres Startups verlangsamen.

3) Mentalität „Sh*t erledigen“

Ein Plan ist großartig, aber es kommt immer etwas dazwischen, und die meisten Unternehmer schaffen es nicht über die ersten drei Elemente hinaus, bevor sie sich an die Realität anpassen müssen. Ich bin mir sicher, dass kein Unternehmen genau so aussieht, wie es im ursprünglichen Business-Plan vorgesehen war.

Mitarbeiter in Start-ups verbringen wenig Zeit mit Planen und viel mehr Zeit mit der Umsetzung. Wenn sie sich unsicher sind, tun sie etwas ... und reagieren dann entsprechend. Sie wissen, dass sie viel Zeit haben werden, um nachzudenken, abzuwägen, zu bewerten und die Fehler des Unternehmens zu beurteilen, wenn sie aus dem Geschäft aussteigen.

4) Neugier

Das ist der SCHLÜSSEL! Gehen Sie einfach in ein beliebiges Start-up-Unternehmen und Sie werden feststellen, dass ich damit nicht besser auf den Punkt kommen könnte. Wenn ein Mitarbeiter aufgrund seiner Neugierde in etwas eintaucht, dann passiert etwas Magisches. Neugierde ist Teil der Leidenschaft, die Start-up-Mitarbeiter verkörpern. Der Antrieb, mehr zu lernen und sich zu verbessern, führt Sie zum Erfolg. Warum glauben Sie, dass Gründer und Start-up-Mitarbeiter, sobald sie erfolgreich sind, zu anderen Unternehmen oder Aufgaben wechseln?

Ich habe es schon oft gesagt, aber Sie werden viele verschiedene Aufgaben übernehmen und immer neue Fähigkeiten erwerben, die Ihnen helfen, Ihre Mission zu erfüllen! Man weiß nie, welche Zeile aus einem Buch oder Artikel Ihnen helfen kann, einen Prozess effizienter zu gestalten, ein Produkt zu verbessern oder sogar einen großen Auftrag an Land zu ziehen!

Nachdem ich in beiden Umgebungen gearbeitet habe, kenne ich die Vorteile und Nachteile beider Seiten. Mein Rat lautet daher: Probieren Sie beides aus und entscheiden Sie dann. Ja, es gibt sowohl großartige Startups/Unternehmen als auch SCHRECKLICHE Startups/Unternehmen. Recherchieren Sie gründlich und stürzen Sie sich ins Abenteuer. Solange Sie hart arbeiten und alles lernen, was Sie können, können Sie nichts falsch machen!

Ich bin voreingenommen, aber ich denke, dass es der perfekte Start ist, bei einem großen, bekannten Unternehmen anzufangen, um seine Talente zu entdecken. Man ist zusammen mit anderen neuen Mitarbeitern in einer Schulungsklasse, die ebenfalls keine Ahnung haben, was sie tun, und man kann gemeinsam lernen! Außerdem schließt man tolle Freundschaften. Dann bringt man seine Fähigkeiten in ein Start-up-Unternehmen ein und arbeitet hart daran, sein eigenes großes, bekanntes Unternehmen aufzubauen! Ich bin noch auf dem Weg dorthin, aber ich werde Ihnen in ein paar Jahren berichten, ob es funktioniert hat 😉

Viel Liebe und viel Glück!