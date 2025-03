10 Tempo-Alternativen für die Nachverfolgung von Zeit und Produktivität im Jahr 2025

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie schätzten, dass Sie eine Aufgabe in einer Stunde abschließen würden. Als Sie jedoch mit der Arbeit begannen, entdeckten Sie einige Herausforderungen, so dass Sie die Aufgabe in etwa zwei Stunden abschließen konnten.

In solchen Situationen wird das Zeitmanagement und die Einstellung einer Frist für Ihren Client zur Herausforderung. Das ist der Punkt, an dem time management tools wie Tempo ins Spiel kommen. Software zur Zeiterfassung erleichtert die Erfassung abrechenbarer Stunden und hilft Ihnen, Ihre persönliche Produktivität zu steigern.

Unabhängig davon, ob Sie als Freiberufler oder als Angestellter arbeiten, ist es wichtig, den Zeitaufwand für jede Aufgabe zu ermitteln. Wenn Sie wissen, wie lange es dauert, eine bestimmte Aufgabe abzuschließen, können Sie den Aufwand besser einschätzen und realistische Zeitleisten aufstellen, was Ihnen wiederum hilft, höhere Erfolgsquoten zu erzielen.

Tempo kann Ihnen dabei zwar helfen, aber die Timesheets haben einige Einschränkungen, wie z. B:

Unmöglichkeit, die Leerlaufzeit der Mitarbeiter zu überprüfen

Der mobilen App fehlt es an intuitiven Features und Sie können keine Arbeitsschichten für Ihre Mitarbeiter planen

Sie können keine erweiterten Berichte über die Produktivität Ihrer Mitarbeiter erhalten, was für jedes Projektmanagement von entscheidender Bedeutung ist

Wenn Sie nach einer Alternative zu Tempo suchen, haben wir eine Liste der 10 besten Alternativen zusammengestellt.

Worauf sollten Sie bei Tempo Timesheet-Alternativen achten?

Tempo ist ein Tool zur Zeiterfassung, das Teil der Cloud-Plattform von Atlassian ist. Es umfasst verschiedene Dienste, darunter Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker und Tempo Timesheets.

Obwohl es sich hervorragend für die Nachverfolgung der Zeit und die Durchführung einfacher Aufgaben im Projektmanagement eignet, gibt es auch Alternativen, die Ihnen helfen können, mehr zu erreichen. Sie müssen eine Alternative finden, die alle wesentlichen Features von Tempo und mehr bietet. Einige der wichtigsten Features, auf die Sie bei Tempo-Alternativen achten sollten, sind:

Mühelose Zeiterfassung : Wenn Sie an mehreren Projekten arbeiten, kann das manuelle Starten und Pausieren des Timers bei jedem Wechsel zwischen Aufgaben oder Meetings die Produktivität beeinträchtigen. Mit dem richtigen Tool für die Zeiterfassung können Sie die Zeit, die Sie für alle Aufgaben aufwenden, erfassen, verwalten und zusammenzählen, ohne dies manuell zu erledigen

: Wenn Sie an mehreren Projekten arbeiten, kann das manuelle Starten und Pausieren des Timers bei jedem Wechsel zwischen Aufgaben oder Meetings die Produktivität beeinträchtigen. Mit dem richtigen Tool für die Zeiterfassung können Sie die Zeit, die Sie für alle Aufgaben aufwenden, erfassen, verwalten und zusammenzählen, ohne dies manuell zu erledigen Funktionen für das Projektmanagement: Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen gewählte Tool über effiziente Features für das Projektmanagement verfügt, z. B. Erstellung von Aufgaben, Zuweisung und Verwaltung von Abhängigkeiten. Diese Features sind entscheidend dafür, dass Ihr Team organisiert ist und die Projekte vorankommen

Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen gewählte Tool über effiziente Features für das Projektmanagement verfügt, z. B. Erstellung von Aufgaben, Zuweisung und Verwaltung von Abhängigkeiten. Diese Features sind entscheidend dafür, dass Ihr Team organisiert ist und die Projekte vorankommen Features für die Zusammenarbeit: Ein starkes Team ist produktiv, und das richtige Tool kann die nahtlose Zusammenarbeit fördern. Dazu gehören Brainstorming, Chatten, um schnelle Antworten zu erhalten, das Freigeben von Dateien oder das Hinzufügen von Notizen, um anderen Mitgliedern des Teams Einblicke in ein Projekt zu ermöglichen.

Ein starkes Team ist produktiv, und das richtige Tool kann die nahtlose Zusammenarbeit fördern. Dazu gehören Brainstorming, Chatten, um schnelle Antworten zu erhalten, das Freigeben von Dateien oder das Hinzufügen von Notizen, um anderen Mitgliedern des Teams Einblicke in ein Projekt zu ermöglichen. Formeln : Vergewissern Sie sich, dass das tool Zeitmanagement-Tool Ihnen die schnelle Berechnung und Verwendung von Formeln für die Zeiterfassung ermöglicht, einschließlich der wöchentlichen Arbeitsstunden, Kostenschätzungen und mehr

: Vergewissern Sie sich, dass das tool Zeitmanagement-Tool Ihnen die schnelle Berechnung und Verwendung von Formeln für die Zeiterfassung ermöglicht, einschließlich der wöchentlichen Arbeitsstunden, Kostenschätzungen und mehr Tags und Filter: Sie sollten in der Lage sein, wichtige Datenpunkte mithilfe von Tags, Notizen oder anderen Filtern zu finden, die Ihnen helfen, die Zeiteinträge für Ihre Projekte und Teams in der Plattform zu kategorisieren

Die 10 besten Tempo-Alternativen für 2024

Da Sie nun wissen, auf welche Features Sie achten sollten, stellen wir Ihnen die 10 besten Alternativen zu Tempo für die Zeiterfassung und die Steigerung der Produktivität im Jahr 2024 vor.

1. ClickUp

vereinfachte Zeiterfassung mit ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätssoftware, mit der Sie alle Ihre Aktivitäten in einer einzigen Anwendung zusammenfassen können. Dazu gehören die Nachverfolgung der für eine bestimmte Aufgabe aufgewendeten Zeit, die Verwaltung von Timesheets, die Zuweisung von Aufgaben und die Verwaltung anderer Projektmanagement-Aktivitäten.

Diese robusten Features für das Produktmanagement und die Zusammenarbeit machen es zu einem leistungsstarken Tempo oder Toggl Alternative und kann von Teams jeder Größe genutzt werden.

Außerdem ist die ClickUp Projekt Zeiterfassung feature hilft Ihnen bei der Zeiterfassung für jede Aktivität im Projekt. So können Sie genaue Zeitschätzungen einstellen, Notizen hinzufügen und detaillierte Ansichten Ihrer Zeit erstellen.

clickUp Project Time Tracking unterstützt mehrere Geräte und die Chrome-Erweiterung_

ClickUp beste Features

Nachverfolgung der Zeit von jedem Gerät, Fenster, App oder jeder Aufgabe mit dem globalen Timer

Multitasking und Zeiterfassung nur für Ihre Arbeit mit Start-/Stopp-Timern und automatischer Zeiterfassung

Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie sie Teammitgliedern zu, legen Sie Abhängigkeiten fest, und verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Listenansichten

Sofort einsatzbereit, vollständig anpassbarVorlagen für Zeitanalysen die Ihnen den Einstieg in das Projektmanagement und die Zeiterfassung erleichtern

Überwachen Sie den Fortschritt, während Sie Schritte zur Problembehebung unternehmen

Organisieren Sie die Nachverfolgung Ihrer Zeit, fügen Sie Notizen hinzu und referenzieren Sie genau, womit Sie Ihre Zeit verbracht haben

Synchronisieren Sie Ihre Zeiterfassung mit anderen Tools wie Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo oder anderen in ClickUp für eine ganzheitliche Ansicht des Projekts

Sehen Sie Ihre Zeiterfassung nach Tag, Woche, Monat und anderen benutzerdefinierten Bereichen an, um detaillierte Timesheets für einzelne Aufgaben, Teammitglieder oder bestimmte Projekte zu erhalten

ClickUp Beschränkungen

Angesichts der zahlreichen Features, die ClickUp bietet, ist die Lernkurve ein wenig lang

Einige Ansichten sind auf Smartphones und anderen Geräten möglicherweise nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Clockify

via {\an8}Das ist eine gute Idee Clockify ist eine beliebte software zur Zeiterfassung für kleine Geschäfte und Teams. Sie ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Timesheets, die Nachverfolgung von Zeiten und die Schätzung von Stunden für verschiedene Projekte. Selbst mit dem kostenlosen Free-Plan können Sie die Zeit für unbegrenzte Benutzer nachverfolgen und genaue Berichte erstellen, die Ihnen helfen, Projektbudgets zu schätzen und die Produktivität der einzelnen Mitglieder des Teams zu verstehen.

Clockify beste Features

Einfache Nachverfolgung der Zeit mit Start-/Stopp-Timern auf mehreren Geräten und Plattformen

Erfassen Sie die Zeit für unbegrenzte Benutzer und nutzen Sie die wichtigsten Features der Zeiterfassung mit dem kostenlosen Plan, der sich ideal für Teams mit begrenztem Budget eignet

Zusätzliche Features für Projektmanagement, Ressourcenmanagement, Nachverfolgung von abrechenbaren Stunden und Rechnungen durch ein Upgrade auf den Premium Plan

Clockify Einschränkungen

Diese Software ist nur für kleine Teams einfach zu bedienen, kann aber für größere Unternehmen komplex werden

Mangelnde Offline-Nutzung und gelegentliche Abstürze, wenn Sie die Software mit Tools wie Notion und anderen CRMs integrieren

Wenig intuitive Schnittstelle

Clockify Preise

Basic : $4.99/Monat pro Benutzer

: $4.99/Monat pro Benutzer Standard : $6.99/Monat pro Benutzer

: $6.99/Monat pro Benutzer Pro : $9,99/Monat pro Benutzer

: $9,99/Monat pro Benutzer Enterprise: $14.99/Monat pro Benutzer

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (161+ Bewertungen)

4.5/5 (161+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

3. Hubstaff

via {\an8}Das ist eine gute Idee Hubstaff ist eine umfassende Software zur Zeiterfassung und Personalverwaltung für Teams und Agenturen, die remote arbeiten. Es ist eine großartige alternative zu Clockify oder Tempo, da es über eine einfache Zeiterfassung hinausgeht und Sie bei der Verwaltung von Zeit, Produktivität, Gehaltsabrechnung und Rechnungen unterstützt.

Hubstaff beste Features

Nachverfolgung der Zeit mit automatischen Timern, manuellen Einträgen und Erkennung von Leerlaufzeiten für eine genaue Kalkulation und Abrechnung von Projekten

Verwalten Sie Projekte, weisen Sie Aufgaben zu, und verfolgen Sie den Fortschritt mit Features wie Kanban-Boards, Arbeitsnachweisen (Screenshots) und Timesheets

Umfassende Features für die Mitarbeiterüberwachung wie die Nachverfolgung des Speicherorts per GPS und Tools für die automatisierte Gehaltsabrechnung - ideal für die Verwaltung von Teams an entfernten Standorten und im Büro

Hubstaff-Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche unübersichtlich, insbesondere für kleinere Teams

Der kostenlose Plan verfügt über eingeschränkte Features und begrenzt die Anzahl der Benutzer

Die Features zur Überwachung der Mitarbeiter könnten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufkommen lassen

Hubstaff-Preise

Starter: $7/Monat pro Platz

$7/Monat pro Platz Erwachsen : $9/Monat pro Platz

: $9/Monat pro Platz Team: $10/Monat pro Platz

$10/Monat pro Platz Enterprise: $25/Monat pro Platz

Hubstaff-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (530+ Bewertungen)

4.3/5 (530+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1450+ Bewertungen)

4. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp ist ein Tool zur Zeiterfassung und Nachverfolgung der Produktivität von Mitarbeitern mit einem kostenlosen Plan für Freiberufler und kleine Teams. Der kostenlose Plan bietet grundlegende Funktionen, während kostenpflichtige Pläne zusätzliche Features für wachsende Teams bieten, die Tools zur Berichterstellung, Budgetierung und Rechnungsstellung benötigen.

Die besten Features von TimeCamp

Einfache Zeiterfassung mit einem Timer, der die Zählung mit einem Klick startet und stoppt

Legen Sie Schlüsselwörter fest, um die Zeiterfassung zu automatisieren und Ihre Zeiteinträge mit relevanten Aufgaben oder Projekten zu verbinden

Kopieren Sie wiederkehrende Einträge in Ihr Timesheet für eine schnelle Berichterstellung

Integrieren Sie Ihre Zeiteinträge mit anderen PM-Tools, um die gesamte Projektzeit effizient nachzuverfolgen

Generieren Sie detaillierte Zeitberichte zur Analyse der Projektrentabilität und Budgetierungstools, um Projekte finanziell auf Kurs zu halten

TimeCamp Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Berichterstellung und Dashboards im Vergleich zu einigen Mitbewerbern

Der kostenlose Plan hat eingeschränkte Features und limitiert die Anzahl der Benutzer

TimeCamp-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $3.99/Monat pro Benutzer

: $3.99/Monat pro Benutzer Premium : $6.99/Monat pro Benutzer

: $6.99/Monat pro Benutzer Ultimate : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

TimeCamp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (190+Bewertungen)

4.7/5 (190+Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (590+Bewertungen)

5. Produkttafel

via Productboard Productboard ist eine Produktmanagement-Plattform, die sich ideal für Entwicklungsteams und SaaS-Unternehmen eignet. Es ist zwar kein dediziertes Tool für die Zeiterfassung, aber es zeichnet sich durch sein Projektmanagement aus und ist damit eine wertvolle Option für Teams, die Wert auf schlanke Workflows und visuelle Organisation legen.

Sie können damit Ihre Entwicklungsprojekte planen, datengesteuerte Prioritäten setzen und die Zeit nachverfolgen, um den Aufwand und die Zeit bis zum Abschluss zu schätzen.

Die besten Features von Productboard

Organisieren Sie Projekte mit Features wie Kanban-Boards, Roadmaps und Mindmaps. Dieser visuelle Ansatz fördert eine klare Kommunikation und sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen

Priorisierung von Aufgaben, Einholen von Feedback von Beteiligten und effektive Iteration mit Features wie Aufgabengewichtung und In-App-Kommentaren

Nahtlose Verbindung mit gängigen Design- und Entwicklungstools, damit Ihr Workflow zentralisiert und effizient bleibt

Productboard Einschränkungen

Der Abrechnungsmechanismus der einzelnen Pläne ist nicht transparent, und mehrere Benutzer haben sich darüber beschwert, dass die App die Karte automatisch und ohne angemessene Benachrichtigung belastet

Preisgestaltung der Produkttafel

Essentials : $25/Monat pro Maker

: $25/Monat pro Maker Pro: $75/Monat pro Maker

$75/Monat pro Maker Unternehmen: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Produktboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (230+Bewertungen)

4.3/5 (230+Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (145+Bewertungen)

6. Harvest

/via *[_Ernte]( https://www.getharvest.com/features)* Harvest ist eine intuitive Software zur Zeiterfassung und Rechnungsstellung, ideal für Freiberufler und Agenturen. Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der Zeiterfassung über Projekte hinweg, bei der Erstellung von Sofortberichten und bei der nahtlosen Verwaltung von Rechnungen und Zahlungen und ist damit ideal für ein durchgängiges Projektmanagement.

Harvest beste Features

Zeiterfassung mit der einfachen und intuitiven Lösung für die Zeiterfassung, die auf dem Desktop oder in der mobilen App verwendet werden kann und auch Features für die Offline-Zeiterfassung bietet

Generieren Sie umfassende Berichterstellungen zur Analyse der Rentabilität von Projekten und erstellen Sie professionelle Rechnungen direkt in Harvest

Verwalten Sie Teams, weisen Sie Projekte zu, verfolgen Sie den Fortschritt und legen Sie Budgets fest, um sicherzustellen, dass Projekte finanziell auf Kurs bleiben

Harvest Beschränkungen

Mehrere Beschwerden über die Unfähigkeit der App, sich in andere Apps zu integrieren oder mit ihnen zu synchronisieren

Komplexe Benutzeroberfläche, die die Nutzung für erstmalige Benutzer erschwert

Harvest Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Harvest Pro: $12/Monat pro Platz

Harvest Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (790+Bewertungen)

: 4.3/5 (790+Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (570+Bewertungen)

7. Toggl Nachverfolgung

/via *[_Toggl Track]( https://toggl.com/)* Toggl Track ist ein Tool für die Zeiterfassung, das für seine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche bekannt ist. Es ermöglicht den Benutzern eine einfache Nachverfolgung der für verschiedene Aufgaben aufgewendeten Zeit und die Erstellung detaillierter Berichterstellungen und Analysen über die aufgewendete Zeit, die ihnen helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen sie ihre Effizienz und Produktivität verbessern können.

Das Beste an diesem Tool zur Zeiterfassung ist seine Einfachheit und seine Fähigkeit zur Integration mit über 100 Tools, darunter Gitlab, Notion, Adobe XD und andere.

Toggl Track beste Features

Zeiterfassung mit einfachen Start-/Stopp-Timern, Desktop- und App-Integrationen und Browser-Erweiterungen für mühelose Zeiterfassung

Erstellen Sie ganz einfach Rechnungen anhand der abrechenbaren Stunden und geben Sie sie für Ihre Clients frei, um pünktlich bezahlt zu werden

Erstellen Sie aussagekräftige Berichte zur Analyse der Produktivität Ihres Teams, zur Ermittlung von Zeittrends und zur Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten im Laufe der Zeit

Toggl Grenzen der Nachverfolgung

Es wurden mehrere Fehler in der Desktop-Erweiterung gemeldet

Unmöglichkeit, eine Sitzung zwischendurch zu pausieren, was für manche Benutzer ein Problem darstellen kann

Toggl Preise

Free

Starter: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Premium: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Bewertungen und Rezensionen nachverfolgen

G2: 4.6/5 (1500+Bewertungen)

4.6/5 (1500+Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2200+Bewertungen)

8. Replicon PSA

/via *[_Replicon PSA]( https://www.replicon.com/polaris-psa/professional-services-automation-software/)* Replicon PSA ist eine von Deltek entwickelte, selbststeuernde Software zur Automatisierung des Professional Service. Dieses umfassende Tool macht die manuelle Zeiterfassung überflüssig und ermöglicht Teams eine Sichtbarkeit ihrer Produktivität und Ressourcenzuweisung in Echtzeit. Es ist die ideale Lösung für große Agenturen und Unternehmen, die komplexe Projekte mit umfangreichen Ressourcen- und Rechnungsanforderungen verwalten.

Die besten Features von Replicon PSA

Verwalten Sie komplexe Projekte mit Features wie Ressourcenmanagement, Abhängigkeiten von Aufgaben, Budgetierung und Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit

Genaue Nachverfolgung der Zeit mit Features wie Timesheets, Projektbudgetierung und flexiblen Abrechnungsoptionen für verschiedene Client-Anforderungen

Erstellen Sie detaillierte Berichterstellungen, um die Rentabilität von Projekten zu analysieren, Trends in der Ressourcennutzung zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Replicon PSA-Einschränkungen

Höhere Lernkurve im Vergleich zu einfacheren Tools für die Zeiterfassung

Generierte Berichte können für einige Seiten unterschiedliche Ränder haben, was zu einer manuellen Formatierung führt, bevor der Bericht für das Geschäft freigegeben werden kann

Mehrere Benutzer beschweren sich darüber, dass sie keine Kommentare zu bestimmten Einträgen im Bericht sehen können

Replicon PSA Preise

Zeit- und Anwesenheitserfassung : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Projekt Zeiterfassung : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer PSA und PPM: $29/Monat pro Benutzer

Replicon PSA Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (700+Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (500+Bewertungen)

9. Paymo

via {\an8}Das ist eine gute Idee Paymo ist eine Plattform für Projektmanagement und Rechnungsstellung mit integrierten Funktionen für die Zeiterfassung. Damit können Geschäfte nachverfolgen, wie viel Zeit ihre Teams für eine bestimmte Aktivität aufwenden, die abrechenbaren Stunden nachverfolgen und diese automatisch synchronisieren, um Rechnungen für den Client zu erstellen. Da dies alles auf einer einzigen Plattform geschieht, ist es einfacher, genaue und transparente Rechnungen zu erstellen und abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit zu verfolgen.

Die besten Features von Paymo

Verwalten von Projekten, Zuweisen von Aufgaben, Nachverfolgung des Fortschritts und Zusammenarbeit mit Teammitgliedern über eine zentrale Plattform

Nachverfolgung der Zeit mit Start-/Stopp-Timern, Festlegen von Budgets für Projekte und Überwachung der Projektkosten, um die Rentabilität zu gewährleisten

Erstellen Sie professionelle Rechnungen direkt in Paymo und akzeptieren Sie Online-Zahlungen für eine reibungslose Rechnungsstellung

Paymo Beschränkungen

Limitierte Funktionen für die mobile App

Beschwerden von Benutzern über Probleme bei der Rechnungsstellung

Die Schnittstelle ist nicht intuitiv, und die komplexe Benutzeroberfläche erschwert die Navigation in der App

Paymo-Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : 9,9 $/Monat pro Benutzer

: 9,9 $/Monat pro Benutzer Kleines Büro : $15.9/Monat pro Benutzer

: $15.9/Monat pro Benutzer Geschäft: $23,9/Monat pro Benutzer

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (550+Bewertungen)

: 4.6/5 (550+Bewertungen) Capterra: 4.7 (450+Bewertungen)

10. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor ist eine Produktivitäts- und Zeitverwaltungssoftware, die Einzelpersonen und Geschäften bei der Nachverfolgung ihrer Zeitverwendung hilft. Wenn Sie die App auf Ihrem Desktop oder Mobilgerät installieren, läuft sie im Hintergrund und verfolgt die Zeit, die Sie mit jeder Anwendung oder Website verbringen.

Diese automatisierte Zeiterfassung macht es einfach, die tatsächlich für eine bestimmte Tätigkeit aufgewendete Zeit zu erfassen und gleichzeitig Einblicke in Ablenkungen zu gewinnen, die beseitigt werden können.

Time Doctor beste Features

Nachverfolgung der Zeit mit Features wie automatischen Timern, Website- und Anwendungsüberwachung und Erkennung von Leerlaufzeiten für ein umfassendes Bild der Aktivitäten im Team

Legen Sie Arbeitspläne fest, verfolgen Sie Überstunden und fördern Sie konzentriertes Arbeiten mit Features wie Website-Blockierung und Produktivitätswarnungen

Verwenden Sie Zugriffskontrollen und Einstellungen für Berechtigungen, damit jeder Benutzer Regeln festlegen kann, auf welche Apps er während der Arbeit zugreifen kann

Time Doctor Limits

Mehrere Benutzer beschweren sich über ständige Popup-Benachrichtigungen über die App

Die App ist nicht benutzerfreundlich und hat eine steile Lernkurve, besonders für neue Benutzer

Time Doctor Preise

Basic : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Premium: $20/Monat pro Benutzer

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+Bewertungen)

4.4/5 (350+Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+Bewertungen)

Wählen Sie eine bessere Tempo-Alternative für Ihre Teams

Wenn Sie aufgrund der Limitierungen von Tempo oder anderen Zeiterfassungsprogrammen nicht weiterkommen, gibt es auf dem Markt mehrere Lösungen für Produktivität und Projektmanagement. Unsere Liste der 10 besten Tempo-Alternativen soll Ihnen helfen, die perfekte Option für Ihr Team zu finden.

clickUp Zeitmanagement & Zeiterfassung_

Wenn Sie aber noch ein Tool in Betracht ziehen, ist ClickUp das perfekte Projektmanagement- und software zur Zeiterfassung . Mit ClickUp Zeitmanagement können Sie viel mehr erledigen und Ihre Ziele bei der Nachverfolgung Ihrer Zeitplanung im Auge behalten.

Es verfügt über eine Desktop-, Mobil- und Chrome-Browser-Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, die Zeit zu starten und zu stoppen, wenn Sie zwischen Aufgaben hin- und herspringen oder Details darüber hinzufügen, wie Sie Ihre Zeit verbracht haben.

Betrachten Sie Ihre Projekte in Kalender-, Gantt-, Zeitleisten- oder Workload-Ansichten, um Ihre Projektzeitpläne zu planen und Ihre Zeit zu verwalten.

Außerdem können Sie mit Time Ready-to-Use timelog-Vorlagen können Sie Ihre Effizienz steigern und Ihre täglichen Aktivitäten rationalisieren.

Kontaktieren Sie unser Team oder kostenlos anmelden um Ihre Ziele schneller zu erreichen und das Beste aus Ihrer Zeit zu machen!