10 beste Marketing-Portfolio-Beispiele zur Inspiration im Jahr 2024

Ein digitaler Vermarkter ist oft hin- und hergerissen zwischen "Soll ich für meine Arbeit werben?" oder "Soll ich meine Arbeit für mein Fachwissen werben lassen?

Wenn Sie sich diese Fragen auch stellen, können Sie Folgendes zu erledigen. Kombinieren Sie beide Ansätze, indem Sie ein umfassendes Portfolio für digitales Marketing erstellen.

Ein Portfolio für digitales Marketing bewirbt Ihre Dienstleistungen, ohne sie Ihren potenziellen Kunden zu verkaufen. Ein Marketing-Portfolio enthält Ihre beste Arbeit, Ihr Wertversprechen, Ihre Ergebnisse und das, was Ihre Kunden über Sie sagen.

Betrachten Sie das Marketing-Portfolio als Ihre zentrale (wiederverwendbare) Ressource, die Ihr Fachwissen dem Einzelziel präsentiert.

Dieser Artikel stellt Ihnen einige der besten Beispiele für Marketing Portfolios vor und zeigt Ihnen, was Sie davon übernehmen können.

Was ist ein Marketing Portfolio?

Ein Marketing-Portfolio stellt die bisherige Arbeit, die Marketing-Fähigkeiten und die Erfolge eines Marketing-Fachmanns (Berater, unabhängiger Auftragnehmer, Agentur oder Arbeitssuchender) zusammen, um wertvolle Interessenten zu gewinnen und außergewöhnliche Chancen zu nutzen.

So sollte ein typisches Marketing Portfolio aussehen:

über

Sarah McCain

Das Portfolio (ihre Website) der Content-Autorin und Social-Media-Marketing-Expertin Sarah McCain zeigt alles, wonach potenzielle Kunden suchen, einschließlich ihrer Fähigkeiten, ihres Portfolios, der Marken, mit denen sie zusammengearbeitet hat, und der Referenzen ihrer Kunden. Die Homepage enthält all diese Details, und jeder Abschnitt hat eine eigene Landung.

Es gibt keine feste Regel für den Aufbau Ihres Marketing-Portfolios. Um sich von der Unübersichtlichkeit zu befreien, können Sie damit experimentieren, wie Sie Ihre Fähigkeiten, Arbeitsproben, Dienstleistungen und Ergebnisse, die Sie für Kunden erzielt haben, präsentieren.

Bedeutung eines Marketing Portfolios

Die Portfolio-Website bietet einem potenziellen Client eine detaillierte Ansicht Ihrer Expertise und festigt sein Vertrauen.

Konzentriert sich auf Ihre Erfahrung in der Nische

Nehmen wir an, Sie sind ein Social-Media-Vermarkter und fügen diese Informationen in Ihr Portfolio ein. Aber reichen diese Informationen aus, damit ein potenzieller Kunde Ihre Erfahrung beurteilen kann?

Nicht wirklich.

Ihre potenziellen Kunden wollen es wissen:

In welchem Social-Media-Kanal sind Sie am sichersten?

Welche Art von Beiträgen erstellen Sie?

Sind Sie ein Texter, ein Grafikdesigner oder beides?

Welche Art von Metriken erledigen Sie?

Welche Ergebnisse haben Sie bei Ihren bisherigen Projekten erzielt?

Die Beantwortung dieser Fragen zeigt potenziellen Clients, ob Sie ein Experte für eine bestimmte Social-Media-Plattform oder ein Allrounder sind. Diese Informationen überzeugen sie von Ihrer Kompetenz, im Gegensatz zu einem allgemeinen Portfolio.

Schafft Vertrauen mit Fallstudien und Social Proof

Es ist schwer zu glauben, wenn Sie einfach behaupten, Sie hätten der Marke ABC geholfen, den organischen Traffic in 6 Monaten um 25 % zu steigern.

Wenn Sie aber im Detail erklären, wie Ihre Inhaltsstrategie dem Kunden geholfen hat, seine organischen Impressionen und seinen Traffic um 25 % zu steigern, und dies mit einem Kundenbericht und Anekdoten aus der Zusammenarbeit mit Ihnen untermauern, wird Ihr potenzieller Kunde Ihnen vertrauen.

Ein Marketing-Portfolio zeigt Ihre Erfolge anhand von Fallstudien auf, die mit Social Proof versehen sind, und verleiht Ihrem Marketing-Know-how mehr Glaubwürdigkeit.

Hilft Ihnen, sich von einem großen Talentpool abzuheben

Wenn Sie auf der Suche nach einem Job sind, reicht es nicht aus, Ihren Lebenslauf einzureichen. Personalverantwortliche erhalten jeden Tag einen Stapel von Lebensläufen. Ihr Lebenslauf sollte mit Ihrem Portfolio verknüpft werden, damit Sie sich von der Masse der Talente abheben. Zeigen Sie greifbare Beweise für Ihre Fähigkeiten und Arbeitserfahrungen; ein Marketing Portfolio hilft Ihnen dabei, dies zu erledigen.

Vorteile eines Marketing Portfolios

Kurz gesagt, ein Marketing Portfolio hilft Ihnen dabei:

Das zu erledigen, was Sie am besten können, und Vertrauen aufzubauen

Eine Vorstellung davon zu vermitteln, wer Sie sind und wie Ihr Weg verlaufen ist

Es hilft potenziellen Kunden oder Personalverantwortlichen, Ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen und zu verstehen, welches Budget sie aufgrund Ihrer Fachkenntnisse bereitstellen sollten

Elemente eines Marketing Portfolios

Als Vermarkter sollten Sie in Ihrem Portfolio zwei Kernelemente hervorheben - digitales Marketing und Social Media Marketing.

Digitales Marketing

Zu den Standardleistungen eines digitalen Marketingexperten gehören Suchmaschinenoptimierung (SEO), Inhaltsmarketing, Pay-per-Click-Marketing (PPC) und E-Mail-Marketing.

Dementsprechend sollte Ihr Portfolio für digitales Marketing die folgenden Elemente enthalten, um Ihre Expertise zu präsentieren:

SEO: Eine SEO-Portfolio-Website muss Leistungen wie Keyword-Recherche, On-Page/Off-Page-SEO-Erfolge, innovative, bereits umgesetzte SEO-Strategien und relevante Ergebnisse (Leads, Traffic, Conversion usw.) enthalten

Eine SEO-Portfolio-Website muss Leistungen wie Keyword-Recherche, On-Page/Off-Page-SEO-Erfolge, innovative, bereits umgesetzte SEO-Strategien und relevante Ergebnisse (Leads, Traffic, Conversion usw.) enthalten Content Marketing: Eine Portfolio-Website für Content Marketing sollte das Schreiben von Inhalten, Strategien, Optimierungen, Arten von Content-Kampagnen und deren Ausführung sowie die besten Beispiele, die auf relevanten Websites veröffentlicht wurden, enthalten

Eine Portfolio-Website für Content Marketing sollte das Schreiben von Inhalten, Strategien, Optimierungen, Arten von Content-Kampagnen und deren Ausführung sowie die besten Beispiele, die auf relevanten Websites veröffentlicht wurden, enthalten PPC: Eine Portfolio-Website für PPC sollte eine detaillierte Aufschlüsselung der Arten von Konten, Budgetpläne und die Zahl der durch Kampagnenmanagement und -ausgaben generierten Leads, das Verfassen von Werbetexten und kreative Beispiele enthalten

Eine Portfolio-Website für PPC sollte eine detaillierte Aufschlüsselung der Arten von Konten, Budgetpläne und die Zahl der durch Kampagnenmanagement und -ausgaben generierten Leads, das Verfassen von Werbetexten und kreative Beispiele enthalten E-Mail-Marketing: Stellen Sie sicher, dass Ihre Portfolio-Seite für E-Mail-Marketing E-Mail-Kopien für Einzelziele, die Zahl der Anrufe, die durch E-Mail-Kampagnen in einem bestimmten Zeitraum verbucht wurden, und E-Mail-Analysen wie Öffnungsrate und Engagement-Rate enthält

Social Media Marketing

Das Portfolio für soziale Medien sollte eine plattformbasierte Unterteilung aufweisen, wie z. B. LinkedIn, Twitter, Instagram und andere Links zu sozialen Medien, und was in diesen Diensten enthalten ist.

LinkedIn: Beispiele für frühere Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung von Inhalten, Strategien, LinkedIn-Links zu ansprechenden Beiträgen, Engagement, Ergebnisse für die persönliche Marke und die Unternehmensmarke und ob Design in Ihrem Paket enthalten ist

Beispiele für frühere Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung von Inhalten, Strategien, LinkedIn-Links zu ansprechenden Beiträgen, Engagement, Ergebnisse für die persönliche Marke und die Unternehmensmarke und ob Design in Ihrem Paket enthalten ist Twitter: Präsentation von Arbeitsbeispielen in Bezug auf Text, Strategie und Engagement, zusammen mit relevanten Ergebnissen wie Leads, Impressionen und Klicks

Präsentation von Arbeitsbeispielen in Bezug auf Text, Strategie und Engagement, zusammen mit relevanten Ergebnissen wie Leads, Impressionen und Klicks Instagram: Zeigen Sie Beispiele für Reels, kreative Designs, Bildunterschriften und die Ergebnisse, die Sie für Einzelpersonen und Marken erzielt haben

Wenn Sie ein Social-Media-Vermarkter sind, fügen Sie zusätzlich zu den oben genannten Beispielen Social-Media-Anzeigen und die Ergebnisse, die sie für die Marke erzielt haben, hinzu.

Bedeutung von Webdesign im Marketing Portfolio

Traditionell nutzen Digital- und Sozialstrategen Google Drive oder ein PDF, um ihre beste Arbeit zu präsentieren. Dies hinterlässt beim potenziellen Kunden keinen bleibenden Eindruck und weckt kein unmittelbares Interesse, da Portfolios unübersichtlich und verwirrend sind.

Durch die Erstellung eines einfachen Portfolios für das Website-Marketing:

Hinterlassen Sie einen bleibenden ersten Eindruck, da eine Portfolio-Website Ihre besten Arbeiten enthält; sie zeigt Ihr Auge für Details, wie ästhetisch Sie Ihre Arbeit präsentieren, und eine sauberere Darstellung Ihrer Marke

Mit einer Portfolio-Website haben Sie die Möglichkeit, mit organischen und bezahlten Marketinginitiativen wie SEO, Blogs und bezahlter Werbung Leads zu generieren, um Ihre Einzelziele zu erreichen

Fügen Sie Ihrem Webdesign vertrauensbildende Elemente hinzu, wie Fallstudien und Referenzen von zufriedenen Kunden auf Ihrer Portfolio-Seite, um mehr Projekte zu gewinnen

Fügen Sie Ihrer Portfolio-Website einen Meeting-Terminplaner hinzu, um potenzielle Kunden zu ermutigen, Anrufe reibungslos über die Website zu buchen

Aufnahme einer Marketingstrategie in ein Portfolio für digitales Marketing

Als Online- oder Social-Media-Vermarkter heben Sie sich durch Ihre Strategie von der Masse ab. Aber sollten Sie Ihr Portfolio für digitales Marketing um strategische Elemente erweitern?

Sicher, Strategien unterscheiden sich je nach Client und hängen von den Zielen, der aktuellen Situation, der Branche und der Größe des Marktes ab. Wir sehen digitale Vermarkter oft in einem Dilemma, wenn es darum geht, ob sie Strategien in ein Marketing Portfolio aufnehmen sollten.

Sie sollten es tun, aber nur kurz. Wenn Sie eine Fallstudie schreiben, erläutern Sie die Herausforderungen, mit denen der betreffende Client konfrontiert war, wie Sie diese angegangen sind und welche Strategie Sie zur Lösung der Probleme gewählt haben.

Auf diese Weise kann ein potenzieller Kunde Ihr Fachwissen und Ihre Fähigkeit, Strategien für bestimmte Anwendungsfälle zu entwickeln, besser verstehen und entscheiden, ob Ihr Ansatz seinen Anforderungen entspricht.

Bedeutung von Suchmaschinenoptimierung und Layout der Seite

In einem Portfolio für digitales Marketing sind sowohl die Suchmaschinenoptimierung als auch das Layout der Seite wichtig.

Wenn Sie eine zielgruppenorientierte SEO-Strategie für Ihre Portfolio-Website verfolgen, veröffentlichen Sie regelmäßig relevante, gut recherchierte Inhalte und konzentrieren Sie sich auf On-Page- und Off-Page-SEO-Best Practices.

Auf diese Weise können Sie den Traffic auf Ihrer Website durch relevante Interessenten steigern, mehr potenzielle Kunden auf Ihre Dienstleistungen aufmerksam machen und mehr Projekte gewinnen. Kurz gesagt, es ist eine beständige Quelle der Lead-Generierung.

Achten Sie auch auf das Layout Ihrer Portfolio-Seite. Gestalten Sie es überzeugend, indem Sie Ihre Markenfarben, eine einheitliche Schriftart und CTAs hinzufügen, die Abschnitte mit Trennlinien unterteilen und die Navigation durch das Full-Service-Design erleichtern.

Beispiele für Marketing Portfolios

Schauen wir uns einige Beispiele für digitale Marketing Portfolios an, um uns weiter zu inspirieren.

1. Hive Kreativgruppe

über

Hive Kreativ-Gruppe

Hive Creative Group, eine in Virginia ansässige Marketing-Agentur, fällt sofort durch ihr interaktives Portfolio und ihre Authentifizierung auf.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Die interaktiven, animierten Elemente und Icons machen dieses Portfolio zu einem sehr reaktionsschnellen Marketing-Portfolio

Dieses digitale Marketing-Portfolio ist eine hervorragende Zusammenstellung von Social Proof und eines der wichtigsten Beispiele für Authentifizierung. Wir lieben die Art und Weise, wie die Logos der Clients präsentiert werden und wie die Mitglieder des Teams vorgestellt werden

Die einfache Navigation hilft Ihnen, ihre Kontaktdaten schnell über eine spezielle Seite zu finden

2. Jordyn Brenner

über

Jordyn Brenner

Jordyn Brenner ist Senior Art Director bei Amazon Studios. Ihr Portfolio überzeugt einen sofort davon, dass sie der Kopf hinter dem Artwork all unserer bevorzugten Amazon Prime-Serien ist, darunter The Marvelous Mrs. Maisel und Homecoming.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Dieses Portfolio für digitales Marketing ist zwar nicht so umfangreich, aber wir finden es toll, dass es sich auf die Präsentation von Jordyns besten Arbeiten konzentriert und dies auch gut erledigt

Der Raster-Stil hilft bei der Umsetzung der bildgestützten Fallstudien mit hochwertigen Bildern

Der Abschnitt "Über" erledigt einen großartigen Job, indem er Jordyns Geschichte so präzise wie möglich erzählt

3. Alaina Thomas

über

Alaina Thomas

Die Portfolio-Website von Alaina Thomas ist eines der kompaktesten Portfolios für digitales Marketing, das wir kennen.

Alles im Portfolio zusammenzuführen kann unübersichtlich werden, wenn Sie alle digitalen Marketingdienstleistungen anbieten. Wir haben dieses Beispiel hinzugefügt, um Ihnen zu zeigen, wie Sie das Design übersichtlicher und das Marketing Portfolio leicht verständlich gestalten können.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Alaina bietet Dienstleistungen im Bereich Content Marketing und Social Media an. Sie hat verschiedene Portfolios für jeden Service, um dem Leser zu helfen, die Angebote zu überfliegen und ihre Expertise zu verstehen

Das minimalistische Layout des Portfolios für digitales Marketing erregt unsere Aufmerksamkeit. Das Portfolio bietet Platz für verschiedene Abschnitte wie Dienstleistungen, beste Arbeiten und eine eigene Seite für Kontaktinformationen, ohne dabei übertrieben zu wirken, und nutzt Farbkontraste, um sie voneinander zu trennen

4. Michael Antalok

über

Michael Antalok

Michael Antaloks Portfolio für digitales Marketing ist dunkel gehalten und responsiv. Bei jedem Scrollen stoßen Sie auf eine neue Fallstudie, die sich auf separaten Seiten öffnet.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Michael hält sich an das Sprichwort "je mehr, desto besser", und sein Portfolio vereinfacht die Entscheidungsfindung für potenzielle Kunden, da es einfach ist, relevante Anwendungsfälle zu finden

Die Zitate ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf sich. Ein Beispiel: "Gutes Design ist ein gutes Geschäft", heißt es im Abschnitt "Held" Bei jedem Scrollen fügt er weitere Zitate hinzu, um die Bedeutung seiner Dienstleistungen hervorzuheben

5. Kate Dunham

über

Kate Dunham

Kate Dunhams Portfolio für digitales Marketing ist einfach gehalten und für ihre beiden Einzelziele - Freiberufler und Unternehmen - aufgeteilt. Das bedeutet weniger Verwirrung und hilft dem Leser, die benötigten Informationen schneller zu finden.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Man erfährt viel über die Marketingspezialistin in Bezug auf ihre Person, ihre Ziele als Marketingexpertin und wie es ist, mit ihr zu arbeiten. Diese persönliche Note macht die Erfahrung menschlich und baut eine sofortige Verbindung zum Leser auf

Kate, die Marketingspezialistin, spricht darüber, wie sie sich für die Gemeinschaft einsetzt und welche Anliegen ihr am Herzen liegen. Sie gibt Ihnen einen weiteren Grund, eine Unterhaltung mit ihr zu beginnen

6. 345 Marketing

über

345 Vermarktung

Der nächste Name in unserer Liste von Beispielen für Marketing-Portfolios gehört zu einer Branding- und Marketing-Agentur namens 345. So seltsam der Name auch klingen mag, ihr Marketing Portfolio ist solide, mit einem guten Gleichgewicht von Geschichten, Dienstleistungen und Arbeitsbeispielen.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Diese Design- und Marketing-Agentur widmet einen Teil ihres Portfolios für digitales Marketing der Geschichte der Marke, die den Leser anspricht

Sie haben einen "Story Time"-Bereich, der ihr Fachwissen auf ansprechende Art und Weise präsentiert und am Ende jeder Geschichte eine klare Botschaft vermittelt

7. Denise Rick

über

Denise Rick

Denise Rick ist eine Expertin für Inhalte und Markenbildung in verschiedenen Branchen. Wir finden es toll, wie sie Farben verwendet hat, um die einzelnen Abschnitte ihres Portfolios zu differenzieren.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Die Einzigartigkeit ihres Portfolios besteht darin, dass es einen Überblick über alle ihre Projekte gibt und Sie außerdem zu drei verschiedenen kundenspezifischen Seiten führt, auf denen Sie eine detaillierte Fallstudie lesen können

Jedes Bild, GIF und jede Filmrolle in der Rubrik "Beste Arbeiten" hat einen Kontext. Sie erklärt den Zweck der Bilder, anstatt den potenziellen Kunden zu überlassen, sich alles zusammenzureimen

8. Jaxon Curtis

über

Jaxon Curtis

Jaxton Curtis ist ein LinkedIn-Vermarkter, der Social-Media-Beiträge für Sportmarken schreibt. Das wird deutlich, wenn man sich sein Portfolio ansieht, auch wenn es keinen Abschnitt über Dienstleistungen gibt.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Das Portfolio ist ein Raster mit einigen der erfolgreichsten LinkedIn-Posts von Jaxton. Für die Beiträge in den sozialen Medien fügt er die Impressionen hinzu und lädt die Besucher ein, darauf zu klicken

Der Verfasser, Jaxton, verwendet den "Show-don't-tell"-Ansatz und gibt Beispielen den Vorzug vor langatmigen Texten

9. McMath Kreativ

über

McMath Kreativ

Das nächste Portfolio für digitales Marketing auf unserer Liste gehört zu einer Agentur für Inhalte und Marketing namens McMath Creative. Das Portfolio besticht durch sein schlichtes Design.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Die Agentur hat drei Seiten für die drei Servicebereiche Branding, Management und Inhalte. Auf jeder Seite finden Sie Details über ihre Dienstleistungen und Kundenlogos

Es gibt eine Übersichtsseite mit dem Titel 'All Things Branding & Marketing', die als portfolio-Verwaltung seite fungiert. Hier finden Sie einen kleinen Einblick in alle ihre Entwürfe an einem Ort

10. Kathryn Hall

über

Kathryn L. Hall

Kathryn Hall, eine freiberufliche Schriftstellerin, präsentiert auf ihrer Website für das Marketing-Portfolio alle Beispiele ihrer Arbeit, gegliedert nach Dienstleistungsbereichen.

Warum wir dieses Portfolio mögen

Das Portfolio gibt einen schnellen Überblick über Kathryns vielfältige Schreibfähigkeiten

Die Seite mit ihrer Biografie beschreibt ihren Werdegang und enthält ein Zeugnis, das ihre Glaubwürdigkeit unterstreicht

Zu erledigen: Wie erstellt man ein Marketing Portfolio in ClickUp?

Wenn Sie Ihr erstes Portfolio erstellen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie beginnen.

Wählen Sie einen Website-Builder (Webflow, WordPress oder Wiz), um Ihr Portfolio zu hosten

Fügen Sie Inhalte und Bildmaterial hinzu, um Ihr Angebot zu präsentieren

Als nächstes verwenden Sie

portfolio-Verwaltungssoftware

wie ClickUp, um Ihre Aufgaben bei der Portfolio-Entwicklung zu planen.

Beginnen Sie mit dem ClickUp Portfolio Management Vorlage um Ihr digitales Marketing-Portfolio von Grund auf neu zu erstellen und Ihre beste Arbeit zu präsentieren. Verwenden Sie Listenansichten, um mehrere Marketing-Portfolios basierend auf verschiedenen digitalen Marketing-Services wie SEO und PPC an einem Ort nachzuverfolgen

Erstellen Sie mit SOPs Standardarbeitsanweisungen für jedes Projekt

Verwenden Sie das Feature 'Erste Schritte - Ansicht des Leitfadens', um Ihren Portfolio-Verwaltungsprozess einzurichten und Referenzleitfäden zu speichern, um leicht auf benötigte Ressourcen zugreifen zu können

Sobald Sie mit dem Client zusammenarbeiten, nutzen Sie ClickUp als Projektmanagement-Tool, um Ihre Standardarbeitsanweisungen zu optimieren, mit den Mitgliedern des Teams des Clients zusammenzuarbeiten und die Kommunikation mit den Stakeholdern zu vereinfachen.

Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts auf der Seite ClickUp Dashboards . Wenn Sie den Status ändern, erhalten Sie einen Eindruck davon, ob das Projekt wie erwartet voranschreitet oder ob es Hindernisse gibt

Verwenden Sie ClickUp für Marketing Teams zur Planung und Durchführung Ihrer Marketingprogramme - von Multichannel-Marketingkampagnen bis hin zu erfolgreichem Rebranding und Kampagnenmanagement

Ein starkes Marketing Portfolio ist der erste Schritt, um Ihre Expertise in der Branche zu präsentieren

Als digitaler Vermarkter erstellen Sie Inhalte, führen SEO durch, vermarkten soziale Medien und engagieren sich im bezahlten Marketing. Ihr Marketing-Portfolio fasst all diese Leistungen zusammen und kategorisiert sie, erzählt von Ihrem beruflichen und persönlichen Werdegang, schafft Vertrauen durch Social Proof und hilft Ihnen, mehr Projekte zu bekommen.

Egal, ob Sie Ihr Portfolio als Marketingberater aufbauen oder mit Clients zusammenarbeiten, ClickUp hilft Ihnen in jeder Phase des Projektlebenszyklus.

Beginnen Sie damit, ClickUp zu nutzen, um ein aufmerksamkeitsstarkes und hochkonvertierendes Portfolio zu erstellen. Wenn Sie anfangen, an Marketing-Projekten zu arbeiten, nutzen Sie das Projektmanagement-Tool von ClickUp, um Ihre freiberuflichen und beratenden digitalen Marketing-Projekte von Anfang bis Ende zu verwalten.

Zentralisieren Sie Ihre Projektdetails auf ClickUp Dokumente

Bleiben Sie auf der gleichen Seite mit dem Feature der kollaborativen Live-Bearbeitung in ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Whiteboard um Ihre Marketingkampagnen zu konzipieren und zu planen

Verwandeln Sie die Ideen Ihres Teams in koordinierte Aktionen mit ClickUp - alles in einem Whiteboard

ClickUp Gehirn dient als Ihr kreativer Brainstorming-Partner und hilft Ihnen bei der Automatisierung zeitraubender Aufgaben wie dem Schreiben von Fortschrittsberichten und der Zusammenfassung von Meeting-Notizen

Legen Sie Zeitleisten fest, weisen Sie dem Team Aufgaben zu, fügen Sie Kommentare hinzu, setzen Sie Prioritäten, und visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts über ClickUp Dashboard

Befreien Sie sich von verstreuten Unterhaltungen, indem Sie die Kommunikation im Team unter ein Dach bringen mit ClickUp Chat -, um sich in Echtzeit mit den Mitgliedern des Teams abzustimmen, Updates freizugeben und Projektdetails mit der Organisation zu teilen

Nutzen Sie ClickUp Chat, um die Kommunikation mit Ihrem Team zu vereinfachen

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an

zur Erstellung von Marketing Portfolios mit hohem Wirkungsgrad.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was gehört zu einem Marketing Portfolio?

Ein Marketing Portfolio beinhaltet Ihre bisherigen Arbeiten, Fallstudien, Ansätze, Dienstleistungen und eine Kontaktseite.

Was sollte in einem Portfolio für Content Marketing enthalten sein?

Zu den unverzichtbaren Bestandteilen einer Portfolio-Website für Content Marketing gehören erstklassige Artikel, Fallstudien, relevante Inhaltsstrategien, Kontaktseiten und Kundenstimmen.